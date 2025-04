As 13 principais alternativas ao Connecteam em 2025

No local de trabalho dinâmico de hoje, o gerenciamento e a comunicação eficazes da equipe são mais cruciais do que nunca, especialmente porque os modelos de trabalho remoto e híbrido continuam a prosperar.

Embora o Connecteam ofereça uma plataforma robusta para gerenciar equipes e operações, várias alternativas podem atender a diferentes necessidades e preferências comerciais.

*O que mais existe por aí?

Boas notícias: reunimos uma lista dos melhores concorrentes do Connecteam (incluindo ferramentas com uma versão gratuita) que podem ter os recursos que faltam em sua configuração atual. Vamos explorá-los.

Aqui está uma lista das nossas principais alternativas ao Connecteam: ClickUp : Melhor para colaboração em equipe, agendamento e gerenciamento de tarefas QuickBooks Time: O melhor para controle de tempo e integração de folha de pagamento Clockify: O melhor para controle de tempo com um plano gratuito Deputy: Melhor para agendamento de funcionários e controle de tempo Asana: Melhor para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe Rippling: O melhor para gerenciamento completo de RH, folha de pagamento e TI Homebase: Melhor para pequenas empresas com equipes que trabalham por hora BambooHR: O melhor para soluções abrangentes de RH para PMEs Buddy Punch: Melhor para controle de tempo e responsabilidade simples Segunda-feira. com: Melhor para gerenciamento de projetos fácil de usar Hubstaff: Melhor para produtividade e controle de tempo Gosto: Melhor para empresas de pequeno e médio porte Quando eu trabalho Melhor para locais de trabalho baseados em turnos

O que você deve procurar em uma alternativa ao Connecteam?

Aqui está o que você deve procurar em qualquer alternativa:

Gerenciamento de banco de dados de funcionários : Centralize os dados, classifique os funcionários por funções ou locais e faça atualizações facilmente

Gerenciamento de presença e férias : Simplifique os registros de presença, as entradas e o controle de horas e as solicitações de férias, garantindo a precisão da folha de pagamento

Opções de autoatendimento : Permita que os funcionários acessem uma base de conhecimento dedicada de documentos de RH, solicitem folgas e acompanhem seus projetos de forma independente

Ferramentas de gerenciamento de desempenho : Faça análises detalhadas do desempenho, defina metas e ofereça feedback em tempo real

Plataformas de aprendizado e análise: Ofereça desenvolvimento de carreira e use a análise para monitorar o envolvimento, o atrito e a produtividade

As 13 melhores alternativas ao Connecteam

Fato surpreendente: apenas 16% das empresas usam tecnologia para monitorar o envolvimento dos funcionários.

Esses 16% têm uma vantagem porque o acompanhamento do envolvimento e do desempenho dos funcionários - especialmente em uma configuração remota - é muito necessário para aumentar a produtividade e impulsionar o sucesso dos negócios.

Aqui está uma lista selecionada de ferramentas que têm recursos semelhantes ao Connecteam, mas sem nenhuma das desvantagens:

1. ClickUp (melhor para colaboração em equipe, agendamento e gerenciamento de tarefas)

Lembra-se dos recursos essenciais que discutimos agora? O ClickUp tem todos eles. É isso que faz do ClickUp o "aplicativo completo para o trabalho", confiado por mais de 3 milhões de equipes em todo o mundo. Muitas dessas equipes operam remotamente, e o ClickUp oferece recursos projetados especificamente para simplificar o planejamento, a organização e a execução de projetos em todos os ambientes de trabalho.

Considere o agendamento, por exemplo. O Calendar View do ClickUp permite arrastar e soltar, o que torna o reagendamento muito fácil - basta clicar, arrastar e soltar, e toda a sua semana é reorganizada. Tem um projeto de longo prazo? Mude para o ClickUp Gantt View, mapeie as dependências e ajuste os prazos com um simples clique.

Arraste e solte eventos em um calendário usando os recursos de agendamento do ClickUp

Deseja monitorar o progresso? A visualização da carga de trabalho mostra quem está sobrecarregado e quem poderia usar mais tarefas, tornando o gerenciamento da equipe simples.

O ClickUp também é importante quando se trata de gerenciamento de tarefas com o ClickUp Tasks.

A personalização de tarefas é outro destaque, permitindo que os gerentes personalizem as tarefas para atender aos membros individuais da equipe. Tem um perfeccionista na sua equipe? Adicione uma lista de verificação e estágios claros como "rascunho" ou "em revisão" para satisfazer sua natureza meticulosa.

Organize as tarefas de acordo com sua conveniência usando os campos personalizados do ClickUp

Você pode usar os campos personalizados do ClickUp para rastrear métricas e percepções diretamente nas tarefas. Esses diversos recursos ajudam as equipes a dominar a delegação de tarefas da maneira mais fácil possível.

dica profissional: Com os campos personalizados do ClickUp, adicione menus suspensos, caixas de seleção ou até mesmo campos numéricos às suas tarefas para melhor organização e contexto. Se você estiver atribuindo uma tarefa de criação de conteúdo, inclua campos como "Público-alvo", "Prazo" e "Status de aprovação". "Dessa forma, todos saberão exatamente o que é necessário em um piscar de olhos.

Outra área em que o ClickUp se destaca é a colaboração.

Uma equipe de marketing que trabalha no lançamento de um produto pode fazer brainstorming no ClickUp Whiteboards, documentar suas estratégias no ClickUp Docs e atribuir tarefas com prazos e prioridades claros no ClickUp Tasks.

Sugira edições, deixe comentários e colabore em tempo real com o ClickUp Docs

Precisa editar o rascunho da campanha? Toda a equipe pode trabalhar em conjunto e em tempo real no ClickUp Docs, deixando comentários e sugestões diretamente no espaço de trabalho.

📌 Exemplo: Considere uma equipe remota de RH que está integrando novas contratações. Usando o ClickUp, eles podem armazenar todos os documentos dos funcionários, de contratos a materiais de treinamento, em uma pasta segura e centralizada. Cada membro da equipe pode atualizar arquivos, adicionar anotações e acompanhar o progresso sem nunca interferir no trabalho dos outros. Com recursos como comentários encadeados e notificações instantâneas, todos se mantêm informados sem a necessidade de fazer check-ins constantes.

Melhores recursos do ClickUp ✅

Programação de calendário do tipo arrastar e soltar : Mova eventos sem esforço nas visualizações diária, semanal ou mensal, ideal para ajustar os planos sem esforço

Gráficos de Gantt com dependências : Mapeie cronogramas de projetos, conecte tarefas com dependências e altere facilmente as programações para manter tudo sob controle

Gerenciamento de recursos com visualização de carga de trabalho : Verifique rapidamente as capacidades dos membros da equipe para evitar o esgotamento ou a subutilização

Campos personalizados e status de tarefas : Personalize tarefas com menus suspensos, caixas de seleção e status de progresso como "rascunho inicial" ou "em revisão"

Mais de 15 exibições personalizáveis : De Lista e Quadro a Linha do Tempo e Calendário, permita que sua equipe escolha a visualização que melhor se adapte ao seu fluxo de trabalho

Colaboração em tempo real com o ClickUp Docs: Co-edite documentos, faça brainstorming em quadros brancos e acompanhe comentários encadeados para manter todos alinhados

Limitações do ClickUp 💢

A infinidade de recursos pode parecer esmagadora no início, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com as ferramentas de gerenciamento de projetos

Preços do ClickUp 💰

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Negócios : uS$ 12/mês por usuário

Empresa: Entre em contato para obter preços

Classificações e análises do ClickUp 🌟

G2 : 4. 7/5 (mais de 9000 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 4000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

O controle de tarefas é muito fácil, com muitos detalhes granulares. É muito fácil compartilhar com equipes e convidar novos membros para colaborar com o quadro e a tarefa.

🔗 Leia também: Modelos e formulários de RH gratuitos para melhorar os processos de RH

2. QuickBooks (melhor para controle de tempo e integração de folha de pagamento)

via QuickBooks

O QuickBooks Time entra em ação para tornar o controle de tempo menos cansativo e mais eficiente.

Não importa se você é uma pequena empresa que controla as horas ou uma operação maior que gerencia a integração da folha de pagamento, o QuickBooks Time foi projetado para simplificar o gerenciamento da força de trabalho.

Com seu aplicativo móvel de controle de horas e recursos de delimitação geográfica, o QuickBooks Time garante que você sempre saiba quem está trabalhando, onde e em quê.

Imagine um membro da equipe remota marcando ponto no local do cliente ou um trabalhador da construção civil lembrado automaticamente de marcar ponto ao sair do local de trabalho.

Melhores recursos do QuickBooks ✅

Acompanhe, edite e aprove planilhas de horas de qualquer lugar usando o aplicativo móvel

Garanta que os funcionários estejam onde precisam estar com lembretes de entrada e saída baseados em localização

Permita que os funcionários no local marquem o ponto com códigos PIN ou verificação por foto para evitar roubo de horas

Gere insights detalhados para acompanhar os custos do projeto, monitorar a produtividade dos funcionários e planejar a folha de pagamento

Compare as horas estimadas com as horas reais para melhor alocação de recursos e entrega no prazo

Limitações do QuickBooks 💢

A taxa básica mais as cobranças por usuário podem aumentar rapidamente para pequenas empresas

Os usuários relatam que o sistema frequentemente exige alterações de senha, o que pode interromper os fluxos de trabalho

Apesar de poderoso, a configuração e o domínio de integrações e ferramentas avançadas podem ser demorados

Preços do QuickBooks 💰

Premium : uS$ 20/mês de taxa básica + US$ 8/mês por usuário

Elite: taxa básica de US$ 40/mês + US$ 10/mês por usuário

Avaliações e análises do QuickBooks 🌟

G2 : 4. 5/5 (mais de 1.430 avaliações)

Capturar: 4. 7/5 (mais de 6.960 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o QuickBooks?

Os recursos mais apreciados são faturamento, controle de despesas e gerenciamento de inventário. Eu o utilizo com frequência, quase todos os dias.

🔗 Leia também: 10 melhores softwares de escalação de funcionários

3. Clockify (melhor para controle de tempo com um plano gratuito)

via Clockify

O Clockify elimina o caos do controle de tempo e presença com seu plano gratuito para toda a vida, perfeito para equipes que desejam gerenciar as horas de trabalho sem gastar muito.

De simples cronômetros a relatórios avançados, o Clockify tem tudo a ver com flexibilidade. Imagine um designer monitorando as horas faturáveis ou um gerente analisando os dados da planilha de horas para refinar os fluxos de trabalho.

Ele funciona até mesmo para equipes remotas, oferecendo rastreamento de localização por GPS e geofencing para garantir a precisão.

Melhores recursos do Clockify ✅

Acompanhe o tempo, os projetos e os usuários sem nenhuma restrição de custo

Use cronômetros, planilhas de horas e até mesmo um quiosque compartilhado para equipes no local

Gerar insights sobre produtividade, ganhos e alocação de tempo

Monitore os locais e as rotas da equipe para garantir a responsabilidade

Compare o tempo estimado com o tempo real gasto em tarefas e projetos

Limitações do Clockify 💢

As funcionalidades avançadas, como agendamento e faturamento, exigem atualizações pagas

O grande número de recursos pode ser assustador para usuários com necessidades simples

Alguns usuários relatam falhas ocasionais e uma experiência menos intuitiva em comparação com a versão para desktop

Preços do Clockify 💰

Padrão : uS$ 5,49/mês por usuário

Profissional: uS$ 7,99/mês por usuário

Empresa: uS$ 11,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Clockify: 🌟

G2 : 4. 5/5 (mais de 170 avaliações)

Capturar: 4. 8/5 (mais de 9.130 avaliações)

4. Deputy (melhor para agendamento de funcionários e controle de tempo)

via Deputy

Tentar gerenciar os horários dos funcionários, a folha de pagamento e a conformidade juntos é uma receita para o caos.

O Deputy simplifica tudo isso, oferecendo uma plataforma fácil de usar para agendamento, controle de tempo e gerenciamento da força de trabalho.

Veja como: O Deputy permite que você crie programações inteligentes com apenas alguns cliques. Você pode trocar turnos sem ter que ficar trocando de lugar ou lidar com a folha de pagamento e a conformidade na mesma plataforma, em vez de alternar entre várias plataformas.

Além disso, seu aplicativo móvel permite que os funcionários batam ponto, solicitem folga ou verifiquem suas agendas de qualquer lugar. Isso o torna especialmente conveniente para ambientes de trabalho dinâmicos, como varejo, hotelaria e saúde.

Você sabia: 94% dos líderes empresariais em todo o mundo querem que seu software de folha de pagamento seja perfeitamente integrado a todos os seus softwares e sistemas de RH.

Melhores recursos do Deputy ✅

Crie, ajuste e troque as programações dos funcionários com apenas alguns cliques

Registre planilhas de horas precisas e exporte-as diretamente para os sistemas de folha de pagamento

Permita que os funcionários gerenciem turnos, registrem entrada/saída e solicitem folga por meio do aplicativo

Simplifique a adesão às leis trabalhistas e evite erros dispendiosos com ferramentas de conformidade incorporadas

Conecte-se com sistemas populares de folha de pagamento e RH para otimizar as operações

Limitações do Deputy 💢

O preço por usuário pode aumentar rapidamente para equipes pequenas com orçamentos limitados

Os recursos de geração de relatórios podem não ser tão avançados quanto os de alguns concorrentes

Alguns usuários relatam tempos de carregamento lentos e pequenos problemas de usabilidade durante operações de pico

Preços para delegados 💰

Agendamento : uS$ 4. 50/mês por usuário

Tempo e presença : $4. 50/mês por usuário

Premium : uS$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente a US$ 5/mês por usuário)

Empresa: Preços personalizados

Avaliações e resenhas de deputados 🌟

G2 : 4. 6/5 (mais de 310 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 730 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Deputy?

Gosto do fato de os horários poderem ser visualizados pelos membros da equipe e também de poderem ser divididos em grupos.

🔗 Leia também: 10 melhores ferramentas de WFM e software de gerenciamento da força de trabalho

5. Asana (melhor para gerenciamento de projetos e colaboração em equipe)

via Asana

Com a Asana, você pode organizar todos os detalhes do seu projeto - definir prazos, atribuir tarefas e acompanhar o progresso em tempo real.

Na verdade, se você precisar de uma visão geral de alto nível, poderá usar a exibição Timeline para visualizar como tudo se encaixa.

Desde a automação de fluxos de trabalho até a integração com mais de 300 ferramentas, como Slack e Google Drive, a Asana foi criada para simplificar projetos complexos.

você sabia? De acordo com a pesquisa global anual de executivos da Deloitte, 73% das organizações começaram a usar a automação inteligente para facilitar os fluxos de trabalho e os processos de negócios.

Melhores recursos da Asana ✅

Organize tarefas de forma eficiente com prioridades claras e atualizações em tempo real

Convide membros da equipe para espaços de trabalho, compartilhe o progresso e deixe comentários nas tarefas

Visualize o progresso do projeto e identifique requisitos conflitantes com facilidade

Conecte-se com mais de 300 ferramentas, incluindo Slack, Microsoft Teams e Google Drive

Adicione detalhes específicos às tarefas para fornecer contexto e acompanhar o progresso de forma eficaz

Limitações da Asana 💢

Ao contrário dos concorrentes, a Asana não possui recursos nativos de controle de tempo

O grande número de recursos pode fazer com que as tarefas básicas pareçam desnecessariamente complexas

Apenas um usuário pode ser atribuído a uma tarefa, o que pode dificultar a colaboração em responsabilidades compartilhadas

Preços da Asana 💰

Pessoal : Gratuito

Inicial : $10. 99/mês por usuário

Avançado: uS$ 24,99/mês por usuário

Avaliações e resenhas da Asana 🌟

G2 : 4. 4/5 (mais de 10.700 avaliações)

Capturar: 4. 5/5 (mais de 13.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a Asana?

A interface da Asana é fácil de usar e intuitiva, o que facilita a navegação na plataforma e a execução de tarefas específicas.

6. Rippling (melhor para gerenciamento completo de RH, folha de pagamento e TI)

via Rippling

Se você é um profissional de RH e está procurando uma ferramenta de gerenciamento de equipe que unifique RH, folha de pagamento, TI e gerenciamento de despesas, confira o Rippling.

O ecossistema integrado do Rippling permite que você integre um novo funcionário simplesmente emitindo seu dispositivo e configurando sua folha de pagamento - tudo em um único fluxo de trabalho.

Desde a automação de tarefas repetitivas com "Receitas" personalizáveis até alertas sobre questões de conformidade, como violações de salário mínimo ou diferenças salariais, ele oferece soluções que os concorrentes geralmente ignoram.

Melhores recursos do Rippling ✅

Receba notificações sobre problemas como violações do salário mínimo, diferenças salariais e vulnerabilidades de segurança

Automatize tarefas demoradas com "Receitas" geradas por usuários para pesquisas, fórmulas contábeis e muito mais

Gerencie RH, folha de pagamento, TI e despesas em uma única plataforma, garantindo operações tranquilas

Adicione ou subtraia recursos à medida que sua empresa cresce ou se contrai

Gerencie equipes em mais de 140 países com ferramentas de folha de pagamento, benefícios e HRIS

Limitações de ondulação 💢

As empresas devem se comprometer com um plano pago sem testar o software em primeira mão

A plataforma depende de conexões de aplicativos acionadas pelo usuário, que podem ser inconsistentes ou incompletas

Suporta apenas inglês e francês, o que pode ser um desafio para equipes globais

Preços variáveis 💰

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Rippling 🌟

G2 : 4. 8/5 (mais de 5.430 avaliações)

Capturar: 4. 9/5 (mais de 3.390 avaliações)

🔗 Leia também: 20 melhores ferramentas de software de gerenciamento de tarefas para melhorar seus fluxos de trabalho

7. Homebase (melhor para pequenas empresas com equipes que trabalham por hora)

via Homebase

O gerenciamento de funcionários horistas tem seus desafios exclusivos - conflitos de agendamento, erros na folha de pagamento e intermináveis conversas sobre trocas de turnos.

A Homebase elimina o caos da equação ao oferecer uma plataforma completa que combina agendamento, controle de tempo e folha de pagamento e melhora a comunicação da equipe.

📌 Exemplo: Imagine que um membro da sua equipe solicite uma troca de turno e, em minutos, ela seja aprovada e atualizada em toda a equipe - sem textos, sem confusão. O Homebase mantém todos na mesma página com seu aplicativo móvel fácil de usar, notificações automatizadas e atualizações em tempo real.

Melhores recursos do Homebase ✅

Gerencie a programação e o controle de horas de até 20 funcionários em um único local, sem custo

Permita que os funcionários registrem a entrada/saída, visualizem as programações e solicitem folgas em qualquer lugar

Simplifique o planejamento de turnos com modelos, agendamento preditivo e notificações em tempo real

Converta planilhas de horas em contracheques sem problemas com o arquivamento de impostos incorporado

Envie atualizações, lembretes de turno e anúncios da equipe pelo aplicativo

💡 Dica profissional: Com o ClickUp, vá além do agendamento básico e do controle de horas. Use os campos personalizados para adicionar detalhes como "Tipo de turno", "Taxa de pagamento" ou "Status de aprovação" diretamente nas tarefas e integre-se perfeitamente aos sistemas de folha de pagamento para garantir pagamentos precisos - tudo em uma única plataforma.

Limitações do Homebase 💢

Muitas funcionalidades, como ferramentas de contratação e conformidade, estão bloqueadas em planos de nível superior

Alguns usuários relatam falhas no registro de entrada e saída, o que pode prejudicar a precisão da folha de pagamento

Atende principalmente a empresas sediadas nos EUA, limitando a usabilidade global

Preços da Homebase 💰

Básico : Gratuito (até 20 funcionários em um local)

Itens essenciais : uS$ 20/mês por local

Mais : uS$ 48/mês por local

Tudo em um: uS$ 80/mês por local

Avaliações e resenhas da Homebase 🌟

G2 : 4. 2/5 (mais de 110 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 1.060 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Homebase?

Adoro o fato de ele enviar e-mails e notificações de texto quando uma nova programação ou uma alteração é criada.

8. BambooHR (melhor para soluções abrangentes de RH para PMEs)

via BambooHR

Semelhante ao Rippling, o BambooHR permite lidar com novas contratações, inscrições e execução da folha de pagamento em uma plataforma fácil de navegar.

Seja reduzindo um processo de benefícios de três semanas para apenas dois dias ou economizando US$ 20.000 por ano por meio da folha de pagamento automatizada, a plataforma permite que as empresas se concentrem mais nas pessoas e menos na papelada.

Melhores recursos do BambooHR ✅

Consolida folha de pagamento, controle de tempo, benefícios e gerenciamento de desempenho em uma única interface

Permite que os funcionários acessem e atualizem suas informações, automatizando o gerenciamento da carga de trabalho do RH

Oferece uma variedade de relatórios personalizáveis para a tomada de decisões com base em dados

Simplifica o recrutamento e a contratação com a funcionalidade ATS integrada

Simplifica o processo de integração com assinaturas eletrônicas e pacotes de boas-vindas

Limitações do BambooHR 💢

Os detalhes de preços não estão prontamente disponíveis e exigem contato com a equipe de vendas

A folha de pagamento e a administração de benefícios estão disponíveis apenas para empresas sediadas nos EUA

O controle de tempo não está incluído no pacote básico e requer um custo adicional

Dica profissional: Já experimentou o BambooHR, mas está procurando alternativas? Aqui está nossa opinião sobre as 10 melhores alternativas ao BambooHR para equipes de RH

Preços do BambooHR 💰

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do BambooHR 🌟

G2 : 4. 4/5 (mais de 2.420 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 2.980 avaliações)

9. Buddy Punch (melhor para controle de tempo e responsabilidade simples)

via Buddy Punch

Gerenciar as horas dos funcionários não deveria ser como decifrar um código, e o Buddy Punch garante que isso não aconteça.

Criada para empresas de pequeno e médio porte, essa plataforma simplifica o controle de tempo, a programação e a integração da folha de pagamento.

Veja como ele funciona: O Buddy Punch facilita o monitoramento de horas com GPS, geofencing e verificação de webcam.

Além disso, ele oferece rastreamento de localização e planilhas de horas automatizadas que se integram diretamente com sistemas de folha de pagamento como QuickBooks e Paychex.

Os melhores recursos do Buddy Punch ✅

Os funcionários podem registrar a entrada e a saída usando códigos QR, webcams ou GPS

Defina restrições com base no local para evitar registros de horas fraudulentos

Receba notificações de horas extras ou de faltas

Conecte-se perfeitamente com os principais softwares de folha de pagamento, como QuickBooks e ADP

Gerar planilhas de horas detalhadas e resumos da folha de pagamento

Limitações do Buddy Punch 💢

Requer uma conexão com a Internet para registro de entrada/saída

O bate-papo ao vivo está disponível somente de segunda a sexta-feira

Os aplicativos móveis não possuem alguns recursos disponíveis na versão para desktop

Preços do Buddy Punch 💰

Inicial : $4. 49/mês por usuário + $19 de taxa básica

Profissional: uS$ 5,99/mês por usuário + US$ 19 de taxa básica

Empresa: uS$ 10,99/mês por usuário + US$ 19 de taxa básica

Avaliações e resenhas do Buddy Punch 🌟

G2 : 4. 8/5 (mais de 280 avaliações)

Capturar: 4. 8/5 (mais de 1.030 avaliações)

🔗 Leia também: Gerenciamento de tempo facilitado: criando sua programação semanal perfeita

10. Monday. com (melhor para gerenciamento de projetos fácil de usar)

Digamos que sua equipe esteja com dificuldades para manter todos na mesma página. Com a monday.com, você pode visualizar o progresso usando gráficos de Gantt, quadros Kanban e painéis personalizados, automatizando tarefas repetitivas para economizar tempo.

🍪 Bônus: Sua interface de arrastar e soltar facilita a organização de seu fluxo de trabalho sem a necessidade de conhecimento técnico.

Observe que os recursos avançados, como controle de tempo e gráficos de Gantt, só estão disponíveis nos planos de nível mais alto.

melhores recursos da monday. com ✅

Adapte seus quadros de projeto para atender exatamente às suas necessidades

Acompanhe o desempenho da equipe com mais de 15 opções de visualização, incluindo gráficos e tabelas

Defina regras para notificações, alterações de status e atribuições de tarefas

Compartilhe quadros com partes interessadas externas e deixe comentários para os membros da equipe

Comece mais rápido com fluxos de trabalho pré-projetados

limitações da monday. com 💢

Adequado apenas para equipes pequenas (até dois usuários)

Os planos básicos não incluem recursos avançados

Requer tempo para dominar as opções de personalização

Menos funcional em comparação com a versão para desktop

Dica profissional: Procurando uma maneira fácil de controlar seu tempo? Confira nossa lista com curadoria dos 10 modelos gratuitos de controle de tempo de projeto

preços da monday.com 💰

Plano gratuito: Para indivíduos e pequenas equipes (até 2 usuários)

Plano Básico : uS$ 9/mês por usuário

Plano padrão : uS$ 12/mês por usuário

Plano Pro : uS$ 19/mês por usuário

Plano Empresarial: Preços personalizados

classificações e comentários da monday.com 🌟

G2 : 4. 7/5 (mais de 12.500 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 5.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre a monday. com?

Também gosto de seus recursos de integração, além de oferecer inúmeras integrações sem código com plataformas como CognitoForms, Gmail, Slack e Twilio etc.

11. Hubstaff (melhor para produtividade e controle de tempo)

via Hubstaff

Imagine uma solução que não apenas monitore as horas, mas também sinalize as ineficiências em tempo real - o Hubstaff faz exatamente isso.

Ele atende a equipes de escritório, remotas e híbridas, oferecendo recursos que garantem um controle preciso do tempo e insights de produtividade.

E, se você deseja rastrear o monitoramento detalhado de atividades, capturando capturas de tela, URLs e aplicativos usados durante o horário de trabalho - você adivinhou certo - o Hubstaff tem tudo o que você precisa.

Melhores recursos do Hubstaff ✅

Rastreia as horas de trabalho no desktop, na Web, em dispositivos móveis e na extensão do Chrome

Monitora o pressionamento de teclas, captura capturas de tela e rastreia o uso de aplicativos/URLs para fins de responsabilidade

Automatiza a folha de pagamento e gera faturas para o cliente com base nas horas registradas

Fornece relatórios detalhados para identificar ineficiências e melhorar a alocação de recursos

Rastreia locais para equipes de campo, embora a funcionalidade pudesse ser mais robusta

Limitações do Hubstaff 💢

Não impede que os funcionários registrem o ponto fora dos locais de trabalho

Nenhum detalhe de projeto ou local pode ser adicionado aos turnos, limitando a flexibilidade

Recursos como controle de intervalos e regras de horas extras no aplicativo móvel são menos eficazes em comparação com as ferramentas de desktop

Recursos avançados, como integrações ilimitadas e relatórios detalhados, estão bloqueados nos planos premium

Preços do Hubstaff 💰

Inicial : $4. 99/mês por usuário

Crescimento : uS$ 7,50/mês por usuário

Equipe : uS$ 10,00/mês por usuário

Empresa: $25. 00/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Hubstaff 🌟

G2 : 4. 5/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 1.500 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Hubstaff?

O processo de permissões é simples, e o aplicativo faz um excelente trabalho ao esclarecer quais dados estão sendo coletados, de modo que nunca fico confuso quanto ao seu funcionamento.

🔗 Leia também: 10 modelos gratuitos de cronograma de trabalho no Excel e ClickUp

12. Gusto (melhor para empresas de pequeno e médio porte)

via Gusto

O Gusto cuida de todas as dores de cabeça habituais de RH: execução de folhas de pagamento, gerenciamento de benefícios sem esforço e integração de novas contratações.

Não importa se você está apenas começando ou expandindo, o Gusto simplifica as coisas complicadas - como impostos, benefícios e conformidade - para que você possa se concentrar no que realmente importa: expandir seus negócios e manter sua equipe feliz.

Melhores recursos do Gusto ✅

Execute a folha de pagamento em apenas alguns cliques com cálculos e registros de impostos integrados

Inclui seguro de saúde, planos de aposentadoria e vantagens financeiras, sem taxas extras de corretagem

Simplifique os processos com controle de tarefas, listas de verificação de integração personalizadas e fluxos de trabalho sem papel

Os funcionários podem acessar recibos de pagamento, gerenciar benefícios e usar o aplicativo Gusto Wallet para ferramentas financeiras

Conecte-se com os principais aplicativos de negócios para controle de tempo, contabilidade e muito mais

Limitações do Gusto 💢

Os planos dobram de preço entre os níveis, limitando a acessibilidade para empresas menores

Ferramentas importantes, como alertas de conformidade, só estão disponíveis no plano mais caro

Os relatos de tempos de resposta lentos e problemas não resolvidos estão aumentando

A cobertura está disponível apenas em 38 estados e em Washington, D. C

O aplicativo suporta apenas funcionários, deixando os empregadores sem funcionalidade móvel

Preços do Gusto 💰

Simples : uS$ 40/mês + US$ 6 por usuário

Mais : uS$ 80/mês + US$ 12 por usuário

Premium: uS$ 180/mês + US$ 22 por usuário

Avaliações e resenhas do Gusto 🌟

G2 : 4. 5/5 (mais de 2.200 avaliações)

Capturar: 4. 6/5 (mais de 4.000 avaliações)

🔗 Leia também: Como otimizar sua base de conhecimento interna para aumentar a produtividade dos funcionários e o sucesso do gerenciamento de projetos

13. When I Work (melhor para locais de trabalho baseados em turnos)

Via When I Work

Digamos que seja uma tarde de sexta-feira e sua equipe ainda esteja se esforçando para finalizar os turnos da próxima semana. Os textos estão voando, os e-mails estão se acumulando e você está se perguntando se existe uma maneira melhor.

É aqui que o When I Work torna as coisas melhores.

A plataforma torna muito fácil agendar turnos, controlar o tempo e manter todos na mesma página. Quer você administre uma lanchonete movimentada, uma loja de varejo ou uma unidade de saúde, o When I Work ajuda você a economizar horas em trabalho administrativo.

Você sabia: De acordo com o Bureau of Labor Statistics (BLS), em fevereiro de 2023, 43% dos estabelecimentos privados dos EUA pagavam seus funcionários quinzenalmente, sendo esse o período de pagamento mais comum. Isso torna a programação uma tarefa importante para os RHs.

Melhores recursos do When I Work ✅

Crie automaticamente programações de trabalho completas com um único clique

Os funcionários podem trocar de turnos e os gerentes são notificados instantaneamente

Mensagens incorporadas para bate-papos individuais ou em grupo para manter todos alinhados

Agende, controle o tempo e comunique-se diretamente dos aplicativos móveis

Gerencie os orçamentos de mão de obra e reduza os custos com ferramentas preditivas

Quando eu trabalho com limitações 💢

Sem suporte telefônico e com horário restrito de chat ao vivo

Não é possível monitorar tarefas específicas ou tipos de trabalho por hora

Algumas necessidades avançadas de agendamento podem exigir soluções manuais

Quando eu trabalho com preços 💰

Itens essenciais : $2. 50/mês por usuário

Profissional: uS$ 5/mês por usuário

Premium: uS$ 8/mês por usuário

Avaliações e resenhas do When I Work 🌟

G2 : 4. 3/5 (mais de 290 avaliações)

Capturar: 4. 5/5 (mais de 1.100 avaliações)

Aqui está uma lista de alternativas adicionais ao Connecteam que não entraram na nossa lista dos 13 melhores, mas que podem ser bastante úteis para suas equipes:

7shifts : Concentra-se na programação de restaurantes com recursos como gerenciamento de turnos, controle de tempo e previsão de custos de mão de obra. Integra-se perfeitamente aos sistemas de PDV para operações simplificadas

Personio : Criado especificamente para empresas de pequeno e médio porte. Oferece controle de tempo em conformidade com a legislação, gerenciamento de dados de funcionários, processamento de folha de pagamento e ferramentas de recrutamento

Xenia: Especializado no gerenciamento da força de trabalho da linha de frente com recursos de gerenciamento de tarefas, comunicação e controle de desempenho. Oferece fluxos de trabalho personalizáveis e análises em tempo real para aumentar a produtividade

Clique menos, faça mais: O ClickUp faz com que seja feito

Sete em cada dez gerentes acreditam que a tecnologia de monitoramento de funcionários melhora o desempenho. Em contraste, 72% dos funcionários dizem que ela tem pouco ou nenhum impacto e, em alguns casos, na verdade, prejudica a produtividade.

Aqui está um pensamento ousado: e se seus melhores desempenhos começarem a perder prazos de repente?

Veja, o controle de tempo não deve ser como ter o Big Brother vigiando suas costas. O objetivo não é observar cada movimento, mas usar ferramentas inteligentes que ajudem a equilibrar as cargas de trabalho, evitar o esgotamento e manter toda a equipe envolvida e produtiva.

O ClickUp se destaca por oferecer ferramentas como agendamento de arrastar e soltar e gráficos de Gantt, que tornam o planejamento fácil e adaptável. Seu sistema personalizável de gerenciamento de tarefas permite personalizar fluxos de trabalho com menus suspensos, listas de verificação e estágios de progresso, atendendo às necessidades exclusivas da sua equipe.

Além disso, há recursos de edição em tempo real, como Docs e Whiteboards, que mantêm todos alinhados, mesmo em configurações remotas.

Quando você gerencia equipes, não se trata de adicionar mais ferramentas - trata-se de escolher a ferramenta certa. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!