As 10 melhores alternativas ao Timeular para 2025

Tempo é dinheiro. Mas monitorá-lo usando as técnicas corretas é um jogo totalmente diferente.

Um relatório indica que 35% dos proprietários de empresas afirmam que o mau gerenciamento do tempo é um bloqueador de produtividade. Esse desperdício de tempo resulta em horas perdidas, oportunidades perdidas e uma equipe frustrada.

Ferramentas de gerenciamento de tempo como o Timeular são mais cruciais do que nunca para manter as equipes sob controle e as empresas funcionando melhor. No entanto, alguns usuários relataram problemas com a ferramenta, como rastreamento impreciso, uma interface com bugs e planos caros.

Se isso parece com você, esta postagem do blog o ajudará. Compilamos uma lista das 10 principais alternativas ao Timeular, com seus principais recursos, prós e contras, preços e avaliações de usuários reais. Vamos explorar as melhores ferramentas de controle de tempo que existem!

O que você deve procurar em uma alternativa ao Timeular?

Quando você procurar a melhor alternativa ao Timeular, tente escolher uma que abranja os seguintes recursos principais:

Controles fáceis do timer: Encontre uma ferramenta de controle de tempo com controles rápidos e simples, como atalhos de teclado ou widgets

Captura automática de tempo: Garanta que sua alternativa funcione silenciosamente em segundo plano, registrando as horas de trabalho e de inatividade. A automação desse processo minimiza os erros e mantém os registros de horas precisos

Gerenciamento de projetos e tarefas: Procure uma alternativa ao Timeular que permita organizar as entradas de tempo por projetos, clientes e tarefas e gerenciá-las diretamente na mesma plataforma

Painel de controle personalizado e em tempo real: Use um painel para obter uma visão rápida do controle de tempo atual, dos cronômetros ativos e do seu progresso diário ou semanal

Acessibilidade em várias plataformas: Opte por uma alternativa ao Timeular que permita que seus funcionários controlem o tempo de qualquer lugar - uma alternativa que funcione sem problemas no desktop, na Web e em dispositivos móveis, com suporte off-line e sincronização automática

Relatórios e análises abrangentes: Procure uma alternativa ideal que lhe permita criar relatórios detalhados e personalizáveis sobre como o tempo é gasto nos projetos, tendências de produtividade e horas faturáveis

Integrações poderosas: Assegure-se de que sua alternativa ao Timeular se integre perfeitamente às plataformas das quais sua empresa já depende, permitindo uma conectividade suave com várias ferramentas de terceiros

As 10 melhores alternativas ao Timeular

Com os recursos cobertos, aqui estão as 10 melhores alternativas do Timeular para explorar.

1. ClickUp (melhor para gerenciamento abrangente de tempo e produtividade)

Combine o controle de tempo com o gerenciamento de tarefas com o ClickUp e fique por dentro de suas planilhas de horas e projetos em uma única plataforma

O ClickUp é mais do que um poderoso software de gerenciamento de projetos. É o aplicativo de tudo para o trabalho.

O recurso de gerenciamento de tempo e monitoramento de produtividade do ClickUp acrescenta uma dimensão extra ao seu fluxo de trabalho e oferece uma visão completa do seu negócio. Acompanhe seu tempo diretamente em suas tarefas ou integre com aplicativos de cronômetro populares.

Quer ver o quanto você tem sido produtivo ou quais tarefas estão consumindo suas horas? Abra uma visualização de Timesheet em seus projetos para ver o que sua equipe tem feito.

Melhor ainda, todas essas ferramentas se integram facilmente com suas tarefas e projetos. Veja o bloqueio de tempo, por exemplo. Em vez de fazer malabarismos com ferramentas separadas, você pode bloquear o tempo em seu calendário no ClickUp e transformar instantaneamente esses blocos em tarefas.

Dessa forma, sua agenda e lista de tarefas ficam perfeitamente sincronizadas sem esforço extra.

Rastreamento de tempo do projeto ClickUp

Defina estimativas de tempo com os recursos de controle de tempo de projeto do ClickUp e descubra o tempo gasto em tarefas e projetos

Pronto para começar a monitorar sua operação? O recurso Project Time Tracking do ClickUp permite que você defina estimativas de tempo, acompanhe o tempo real gasto em tarefas e subtarefas e compare os dois. Isso lhe dá uma visão clara de como suas estimativas de tempo se alinham com a realidade, tanto em nível de tarefa quanto de projeto.

Cérebro do ClickUp

Se você quiser levar o gerenciamento de tempo um passo adiante, o ClickUp Brain, assistente nativo alimentado por IA do ClickUp, pode maximizar seu dia de trabalho e transformá-lo em um ninja da eficiência!

Concentre-se no que é mais importante com o ClickUp Brain, que define sua agenda para você

Deixe que a IA lhe envie lembretes baseados em tempo e lhe diga em quais tarefas você deve se concentrar em seguida. Isso aumentará sua produtividade e o ajudará a se concentrar nas tarefas certas no momento certo.

Gerencie seu gerenciamento de tempo e produtividade com eficiência, obtendo uma visão panorâmica com a ajuda da Timeline View do ClickUp

Se você precisa dar um passo atrás e olhar o quadro geral em vez dos detalhes granulares, o ClickUp Views é o caminho a seguir.

Mude para a Timeline View para monitorar seus dados rastreados juntamente com o progresso do projeto. Você pode ver como o acompanhamento do tempo corresponde aos marcos, prazos e dependências do projeto - insights que os rastreadores de tempo autônomos não podem fornecer.

Modelos do ClickUp

Faça o download deste modelo Otimize sua agenda visualizando o tempo gasto com o modelo de agenda de gerenciamento de tempo do ClickUp

Sabemos que começar do zero pode ser uma ideia intimidadora. Por isso, reunimos uma rica biblioteca de modelos de gerenciamento de tempo prontos para uso e totalmente personalizáveis para você começar!

Por exemplo, o modelo de cronograma de gerenciamento de tempo do ClickUp é indispensável para profissionais que lidam com inúmeras responsabilidades diárias. Uma vez feito isso, você pode mover suas tarefas para status como To Do, In Progress e Completed. Ele também o equipa com campos personalizados para prioridades, datas de vencimento e estimativas de tempo.

Precisa de uma maneira mais simples de controlar seu tempo e sua produtividade? Vale a pena experimentar o modelo de planilha de gerenciamento de tempo pessoal do ClickUp. Ele ajuda você a se manter produtivo, melhorando a forma como você traça seu progresso e gerencia suas tarefas. Com visualizações como Task List e Deadlines, ele o mantém concentrado no que é mais importante e reduz o estresse por meio de uma melhor organização do tempo.

Melhores recursos do ClickUp

Registre o tempo em seu desktop, aplicativo móvel ou extensão de navegador e vincule-o ao ClickUp Tasks

Adicione ou ajuste manualmente registros de horas passadas, definindo um intervalo de datas ou editando registros existentes

Adicione notas às entradas de tempo para descrever o trabalho que você fez para a equipe e o contexto do cliente

Use etiquetas nas tarefas para organizar e filtrar facilmente as entradas de tempo

Acompanhe o tempo faturável e não faturável de forma eficaz e facilite o faturamento

Limitações do ClickUp

Algumas visualizações do ClickUp, como Formulários, não estão disponíveis nos aplicativos móveis

Um alto nível de personalização pode ser um pouco complicado para novos usuários

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4. 7/5 (mais de 9.900 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.300 avaliações)

*Eu precisava de um sistema de gerenciamento de projetos para ajudar a coordenar minhas próprias tarefas com os clientes, bem como as da minha equipe de freelancers. Experimentei várias outras soluções e nenhuma oferecia a combinação de flexibilidade e controle de tempo. O controle de horas foi fundamental porque, como sou uma empresa que trabalha por hora, eu precisava de um controle de horas incorporado ao meu sistema de gerenciamento de projetos para evitar a necessidade de unificar dois sistemas diferentes todos os meses para criar faturas. O ClickUp resolveu o problema do controle de horas para mim e ofereceu uma grande flexibilidade que me permitiu estruturar meus clientes, projetos e tarefas de uma forma extremamente adequada à minha maneira de trabalhar e gerenciar projetos. Mesmo quando meus sistemas e processos evoluíram, o ClickUp ofereceu a flexibilidade para se adaptar a mim. É ótimo!

2. Clockify (melhor para controle de tempo preciso a um custo acessível)

via Clockify

Se você precisa monitorar seus funcionários de perto sem gastar uma fortuna, o Clockify é uma boa opção.

Os administradores podem garantir que todas as horas de trabalho sejam registradas com precisão, ativando o rastreamento forçado de tempo. Ao contrário do controle flexível do Timeular, esse recurso solicita automaticamente que os usuários preencham as horas que faltam, garantindo registros completos e consistentes.

Por exemplo, se alguém registrar 6 horas de um dia de trabalho de 8 horas, precisará preencher a planilha de horas antes de enviá-la. Isso é especialmente útil para empresas que precisam de faturamento preciso ou registros de tempo integral para conformidade.

O Clockify também inclui recursos como rastreamento por GPS, capturas de tela automáticas a cada 5 minutos, detecção de inatividade e bloqueio de edições manuais de tempo para funcionários específicos.

Melhores recursos do Clockify

Acompanhe o tempo com um cronômetro de início e fim de trabalho em dispositivos móveis, desktop ou extensões de navegador para registrar cada minuto de trabalho

Aprovar planilhas de horas e criar faturas, incluindo descontos e impostos

Detecte o tempo ocioso e receba notificações para remover registros inativos

Gere relatórios baseados em tempo, presença ou resumidos para analisar a produtividade

Controle o tempo off-line e sincronize as entradas automaticamente quando estiver on-line novamente

Limitações do Clockify

A interface do Clockify pode parecer confusa para novos usuários

Opções limitadas quando se trata de temas

Troca de contexto inconsistente entre aplicativos móveis e de desktop

Preços do Clockify

Gratuito: Gratuito para sempre

Básico: US$ 4,99/mês por usuário

Padrão: US$ 6,99/mês por usuário

Profissional: US$ 9,99/mês por usuário

Enterprise: $14. 99/mês por usuário

Pacote: US$ 15,99/mês por usuário

Classificações e resenhas do Clockify

G2: 4. 5/5 (mais de 170 avaliações)

Capítulo: 4. 8/5 (mais de 9.100 avaliações)

3. Timely (melhor para controle de tempo automatizado)

via Timely

Não é fã do controle de tempo manual? O Timely o ajudará a economizar seu tempo. Ele funciona silenciosamente em segundo plano, registrando automaticamente suas atividades digitais - e-mails, reuniões, trabalho com documentos, navegação na Web - e usando IA para organizá-las em entradas de projeto. Isso significa que não é mais necessário iniciar e parar cronômetros ou tentar lembrar no que você trabalhou.

O recurso Memory Tracker do Timely cria uma linha do tempo privada e visual do seu dia de trabalho que só você pode ver. Você pode verificar facilmente as alocações de tempo da IA e arrastar e soltar as atividades para os projetos certos.

Enquanto o Timeular exige que você acompanhe cada tarefa manualmente, o Timely permite que você revise e ajuste seus registros de tempo posteriormente. É perfeito para multitarefas ou qualquer pessoa que precise reconstruir seu dia para um faturamento preciso.

Melhores recursos do Timeular

Compartilhe relatórios ao vivo com clientes que são atualizados em tempo real quando atualizados

Envie relatórios instantâneos de tempo fixo para os clientes com um clique

Receba lembretes automáticos para bater o ponto ou lembrar sua equipe de registrar suas horas

Sincronize com seu calendário para visualizar eventos programados juntamente com o tempo registrado

Conecte-se com várias ferramentas de gerenciamento de projetos, como ClickUp, Asana e Trello

Limitações do Timeular

Sem opções de fuso horário para funcionários internacionais

Os usuários não podem controlar o tempo usado em diferentes aplicativos com a versão móvel

Preços da Timely

Iniciante: $11/mês por usuário

Premium: $20/mês por usuário

Ilimitado: US$ 28/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Timely

G2: 4. 8/5 (mais de 430 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 200 avaliações)

4. QuickBooks Time (melhor para controle de tempo móvel)

via QuickBooks Time

Uma escolha popular entre equipes móveis e remotas, o QuickBooks Time se destaca por sua tecnologia de geofencing.

Em vez do controle baseado em mesa, ele pode registrar automaticamente a entrada e a saída dos funcionários quando eles entram ou saem de um local de trabalho. Por exemplo, se sua equipe exigir que você esteja no local, o sistema rastreia seu tempo automaticamente e o atribui ao projeto certo com base em sua localização. Isso evita erros manuais e mantém as horas no local de trabalho precisas.

Com essas ferramentas e sua conexão com o QuickBooks para folha de pagamento, faturamento e contabilidade, o QuickBooks Time é uma boa opção para empresas que precisam de controle de tempo vinculado diretamente a processos financeiros - algo que o Timeular não oferece.

Melhores recursos do QuickBooks Time

Acompanhe as horas trabalhadas, a quilometragem, a localização e muito mais com planilhas de horas detalhadas

Crie relatórios personalizados para analisar os custos do trabalho, planejar a folha de pagamento e medir a lucratividade

Conecte-se com ferramentas populares de RH e folha de pagamento, como ADP, Square e JazzHR

Use o aplicativo móvel para atualizar suas planilhas de horas em tempo real

Limitações de tempo do QuickBooks

Não possui recursos de controle de tempo específicos do projeto

Personalização limitada

Preços do QuickBooks Time

Início simples: US$ 35/mês

Essenciais: $65/mês

Mais: $99/mês

Avançado: $235/mês

Adicional Time Premium: $20/mês para 1 administrador + $8/usuário por mês

Complemento do Time Elite: US$ 40/mês para 1 administrador + US$ 10/usuário por mês

Avaliações e resenhas do QuickBooks Time

G2: 4. 5/5 (mais de 1.400 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 6.900 avaliações)

Fato curioso: Na China do século VI, os relógios de incenso eram usados para controlar o tempo! Os primeiros tipos de cronômetros, esses dispositivos fascinantes, queimavam incenso de forma constante. A quantidade de incenso queimado indicava a passagem do tempo. Quando a fumaça do incenso subia, sinalizava horários específicos para atividades diárias ou cerimônias.

5. RescueTime (melhor para análise de produtividade)

via RescueTime

O RescueTime adota uma abordagem exclusiva para o controle de tempo: Ele classifica automaticamente os aplicativos e sites que você usa em uma escala de "muito produtivo " a "muito perturbador". "

Em vez de simplesmente controlar suas horas, esse aplicativo de controle de tempo avalia sua produtividade agrupando suas atividades e permitindo que você ajuste esses rótulos de acordo com sua função e suas metas. Por exemplo, se você for um gerente de mídia social, poderá marcar o Facebook como "produtivo ", mas como desenvolvedor de software, poderá rotulá-lo como "distrativo ". "*

Com as Focus Sessions, o RescueTime ajuda você a manter o foco nas tarefas. Essas sessões bloqueiam sites que distraem, silenciam notificações, monitoram seu tempo de foco e revelam como coisas como reuniões ou trabalho noturno afetam sua produtividade. É uma maneira poderosa de assumir o controle do seu dia de trabalho e atingir suas metas.

Melhores recursos do RescueTime

Veja relatórios detalhados sobre seus horários mais e menos produtivos

Defina metas e acompanhe como seu tempo se compara a elas

Compare os padrões de produtividade entre dias e semanas

Integre-se com aplicativos de calendário para ver como as reuniões afetam a produtividade

Limitações do RescueTime

Não é compatível com vários idiomas, o que afeta as equipes globais

Às vezes, o controle de tempo off-line não registra todas as atividades

Preços do RescueTime

Solo: $12/mês por usuário

Equipe: $9/mês por usuário

Avaliações e resenhas do RescueTime

G2: 4. 1/5 (mais de 90 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 140 avaliações)

6. Toggl Track (melhor para freelancers e startups)

via Toggl Track

As novas empresas e os freelancers com orçamento apertado geralmente preferem o Toggl Track a seus concorrentes por causa de dois recursos gratuitos: controle automático de tempo e detecção de inatividade.

Essa alternativa simples e fácil de usar ao Timeular detecta automaticamente quando você para de trabalhar e pergunta se deseja manter ou remover o tempo ocioso. Ele também categoriza seu trabalho com base nos aplicativos e sites que você usa, poupando-o do trabalho de atualizações manuais constantes.

Além disso, o Toggl vai além das ferramentas de automação e atalhos práticos com seu Timeline Insights. Em vez de registros básicos de tempo, ele cria uma linha do tempo visual do seu dia de trabalho e a analisa em busca de lacunas ou tempo mal alocado.

Por exemplo, se você costuma monitorar as reuniões com clientes, mas se esquece de uma, o Timeline Insights a sinalizará e sugerirá o projeto e a tarefa corretos com base no seu calendário e nas atividades anteriores.

Melhores recursos do Toggl Track

Alterne facilmente entre os cronômetros com atalhos de teclado

Crie relatórios detalhados com taxas de faturamento personalizáveis

Sugere projetos para registros de horas com base em seus hábitos anteriores

Controle o tempo a partir de extensões de navegador ou aplicativos de desktop

Transforme eventos do calendário em registros de horas com projetos atribuídos

Limitações do Toggl Track

O aplicativo móvel não suporta diferentes visualizações de calendário

Alguns usuários acham que os recursos de relatório são básicos

Preços do Toggl Track

Gratuito (até cinco usuários)

Iniciante: $10/mês por usuário

Premium: $20/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Toggl Track

G2: 4. 6/5 (mais de 1.500 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 2.500 avaliações)

Dica profissional: Se você observar com cuidado, verá que tanto o Toggl quanto o Clockify são opções fortes e acessíveis. Se você está se perguntando como eles se comparam, aqui está um resumo detalhado do Toggl vs. Clockify para você explorar.

7. Everhour (melhor para orçamento de projetos)

via Everhour

O controle e o gerenciamento de tempo ficam ainda mais difíceis quando se trabalha com orçamentos de projeto apertados. Para cumpri-los, você precisa saber exatamente para onde está indo o tempo da sua equipe e o seu dinheiro. É aí que o sistema de orçamento do Everhour faz a diferença.

Por exemplo, se um projeto tiver um limite de 40 horas, a ferramenta o alertará quando chegar perto e poderá até mesmo impedir que os membros da equipe registrem mais horas quando o limite for atingido. Isso mantém seus projetos no caminho certo e evita que o orçamento seja estourado antes que aconteça.

Além disso, o Everhour se conecta facilmente a ferramentas de gerenciamento de projetos como ClickUp e Asana. As atualizações de horas ou estimativas de tempo são sincronizadas automaticamente, de modo que todas as alterações feitas são refletidas instantaneamente em seu sistema de gerenciamento de projetos sem nenhum esforço extra.

Melhores recursos do Everhour

Sincronize automaticamente as atualizações de tarefas com as ferramentas de gerenciamento de projetos

Acompanhe os custos do projeto em tempo real usando as taxas da equipe

Programe estimativas de tempo recorrentes para tarefas regulares

Gere faturas a partir de horas faturáveis rastreadas automaticamente

Limitações do Everhour

O registro de horas nem sempre é preciso, especialmente para funcionários em diferentes países

Alguns usuários relataram problemas de integração

Preços do Everhour

Gratuito: Gratuito para sempre (até 5 estações)

Equipe: $10/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Everhour

G2: 4. 7/5 (mais de 150 avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 400 avaliações)

8. Hubstaff (melhor para monitoramento detalhado do tempo e das atividades dos funcionários)

via Hubstaff

Se você está procurando uma ferramenta especializada em oferecer insights detalhados sobre como sua equipe trabalha, o Hubstaff pode ser sua melhor aposta.

Veja como ele funciona: O Hubstaff monitora os níveis de atividade, verificando se a sua equipe usa o teclado ou o mouse em intervalos de 10 minutos. Por exemplo, se alguém estiver ativo durante metade desse tempo, sua taxa de atividade será mostrada como 50%.

Ele não registra as teclas digitadas - apenas se há atividade -, portanto, mantém as coisas simples e focadas no envolvimento. Além disso, ele vem com um prático recurso de detecção de inatividade com lembretes personalizados, delimitação geográfica e ferramentas de agendamento.

O que diferencia o Hubstaff é sua profundidade. Ele captura capturas de tela, rastreia URLs visitados e analisa a atividade para lhe dar uma visão completa do tempo gasto. Ele também mostra a disponibilidade dos funcionários, cronogramas de projetos e limites de carga de trabalho para que você possa ajustá-los à medida que avança.

Melhores recursos do Hubstaff

Acompanhe os orçamentos dos projetos com alertas em tempo real

Planeje facilmente os cronogramas e as cargas de trabalho da equipe com quadros visuais

Crie relatórios de folha de pagamento automaticamente com base nas horas trabalhadas e nas taxas de pagamento

Verifique a rentabilidade do projeto comparando as horas planejadas com o tempo real gasto

Simplifique as aprovações de planilhas de horas com fluxos de trabalho e lembretes personalizados

Limitações do Hubstaff

As funções de monitoramento da produtividade são limitadas

Alguns usuários acham a interface menos intuitiva e desajeitada

Preços da Hubstaff

Iniciante: $7/mês por usuário

Crescimento: $9/mês por usuário

Equipe: $12/mês por usuário

Empresa: US$ 25/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Hubstaff

G2: 4. 5/5 (mais de 1.250 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 1.500 avaliações)

60% dos trabalhadores respondem a mensagens instantâneas dentro de 10 minutos, mas cada interrupção custa até 23 minutos de tempo de foco, criando um paradoxo de produtividade.

9. Jibble (melhor para iniciantes em busca de uma solução gratuita)

via Jibble

Se você está apenas começando com o controle de tempo e não quer se comprometer com ferramentas caras imediatamente, o Jibble é uma ótima opção.

O plano gratuito oferece suporte a entradas precisas, usando IA para verificar a presença por meio dos dispositivos móveis dos funcionários, reduzindo o risco de "buddy punching". Enquanto isso, os recursos avançados permitem que você defina diferentes taxas de horas extras para dias de semana e fins de semana, monitore as pausas necessárias e até mesmo receba alertas quando os funcionários estiverem se aproximando dos limites de horas extras ou perdendo pausas.

O Jibble também se integra aos principais sistemas de folha de pagamento, como Stripe e Paylocity, ajudando você a automatizar os cálculos de pagamento com base no tempo monitorado.

Melhores recursos do Jibble

Crie painéis de controle de presença em tempo real para monitorar atrasados e ausentes

Controle intervalos e horários de almoço com políticas personalizadas

Gerencie as escalas de turnos com notificações automáticas para os membros da equipe

Limitações do Jibble

Falta de insights detalhados e relatórios personalizados

Falhas técnicas e funcionalidade limitada na versão móvel

Preços do Jibble

Gratuito: Gratuito para sempre

Premium: $4,99/mês por usuário

Ultimate: $9,99/mês por usuário

Enterprise: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Jibble

G2: 4. 5/5 (mais de 60 avaliações)

Capítulo: 4. 9/5 (mais de 1250 avaliações)

10. Harvest (melhor para faturamento e cobrança simplificados)

via Harvest

Um dos favoritos entre as empresas baseadas em serviços, o Harvest ajuda você a monitorar as horas faturáveis e a receber o pagamento sem precisar alternar entre sistemas diferentes.

Você pode registrar suas horas e despesas com essa plataforma e, em seguida, gerar faturas refinadas que incluem horas faturáveis, recibos e até mesmo impostos calculados. Por exemplo, um consultor pode controlar suas horas, adicionar recibos de jantares de clientes e criar uma fatura profissional em uma única ferramenta.

O Harvest também oferece relatórios simples e detalhados para acompanhar os registros de tempo, o trabalho não pago e a lucratividade por cliente, projeto ou membro da equipe. Se você deseja ainda mais transparência, o Client Dashboard permite que os clientes visualizem suas faturas e pagamentos por meio de um URL exclusivo que você pode compartilhar.

O aplicativo também rastreia a lucratividade do projeto e as taxas de utilização da equipe, o que ajuda a monitorar o gerenciamento de recursos e, ao mesmo tempo, mantém o faturamento simples.

Melhores recursos do Harvest

Crie hábitos de controle de tempo com lembretes automáticos

Bloqueie registros de tempo e despesas depois de faturados ou aprovados

Gere faturas a partir de seus registros de horas e receba pagamentos de clientes por meio das integrações com o Stripe e o PayPal

Obtenha insights sobre como sua equipe gasta as horas de trabalho e acompanhe as despesas do projeto

Limitações do Harvest

Recursos básicos de relatório

Funcionalidade e personalização limitadas

Preços do Harvest

Plano gratuito: Gratuito para sempre

Plano Pro: $13. 75/mês por usuário

Plano Premium: $17. 50/mês por usuário

Avaliações e resenhas do Harvest

G2: 4. 3/5 (mais de 800 avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 600 avaliações)

