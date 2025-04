As 10 principais ferramentas de CRM operacional para otimizar seus negócios

Você já jogou um jogo de "Whack-a-Mole"? O gerenciamento do relacionamento com o cliente (CRM) muitas vezes pode parecer que você está preso em um deles, realizando as tarefas o mais rápido possível.

O gerenciamento de dados de clientes, atualizações de vendas e campanhas de marketing - nunca para.

É aqui que as ferramentas de CRM operacional são úteis. Elas organizam, automatizam e otimizam os processos, ajudando você a gerenciar o ritmo frenético dos negócios.

Neste artigo, apresentaremos 10 ferramentas de CRM operacional que podem eliminar o estresse do gerenciamento do relacionamento com o cliente.

resumo de 60 segundos Se estiver procurando uma lista rápida das melhores ferramentas de CRM operacional existentes, aqui está ela: ClickUp: Melhor CRM personalizável com colaboração de equipe perfeita Melhor CRM personalizável com colaboração de equipe perfeita

HubSpot CRM: Melhor interface amigável com integração de marketing

Salesforce Sales Cloud: O melhor CRM abrangente com personalização avançada

Zoho CRM: Melhor CRM acessível com comunicação multicanal

Pipedrive: Melhor CRM focado em vendas com gerenciamento visual de pipeline

Freshsales: Melhor CRM alimentado por IA com pontuação de leads

Bitrix24: Melhor CRM tudo-em-um com gerenciamento de projetos

Curiosamente: Melhor para integrar o CRM ao gerenciamento de projetos

CRM da Monday: Melhor para fluxos de trabalho personalizáveis com uma interface intuitiva

Cobre: Melhor para uma integração perfeita com o Google Workspace

Ao escolher as melhores ferramentas de CRM operacional para sua empresa, concentre-se nos recursos que o ajudam a atingir suas metas comerciais:

Gerenciamento de dados do cliente: Certifique-se de que o CRM possa armazenar e analisar os dados relevantes dos clientes e o desempenho das vendas. Procure recursos que ofereçam acesso fácil às informações do cliente para interações personalizadas

Automação de vendas e marketing: Procure ferramentas que automatizem tarefas repetitivas, como campanhas de e-mail e acompanhamentos. Dê suporte aos processos de vendas com ferramentas que gerenciam o funil de vendas e aumentam a produtividade de suas equipes de vendas e marketing

Gerenciamento de pipeline: Concentre-se em ferramentas que ofereçam suporte ao gerenciamento do processo de vendas e forneçam insights sobre cada estágio do ciclo de vendas. Uma ferramenta que ofereça um pipeline de vendas visual pode facilitar esse processo

Rastreamento da interação com o cliente: Encontre um bom sistema de CRM operacional que seja voltado para o cliente, registrando todas as interações, e-mails e chamadas de atendimento ao cliente. Esses insights ajudam a aumentar a satisfação e a retenção de clientes

Integração e personalização: Opte por plataformas de CRM de vendas profundamente personalizáveis que se adaptem às suas necessidades comerciais. Certifique-se de que o CRM se integre perfeitamente às suas ferramentas existentes, como software de gerenciamento de projetos ou de marketing

Análises e relatórios: Recursos como previsão de vendas podem ajudá-lo a prever tendências e alocar recursos com sabedoria. Portanto, procure ferramentas que forneçam relatórios de vendas e insights sobre o desempenho das vendas

Interface amigável: Uma plataforma de CRM com uma interface fácil de usar reduz a dependência das equipes de TI e elimina obstáculos como a entrada manual de dados

Escalabilidade e custo: Avalie o modelo de preços, como planos por usuário, para garantir que o CRM escolhido esteja alinhado ao seu orçamento. Certifique-se de que o CRM possa ser dimensionado à medida que sua empresa cresce, dando suporte a equipes maiores e a mais relacionamentos com clientes

Ter a ferramenta de CRM certa para as suas necessidades pode significar a diferença entre se afogar em planilhas intermináveis, perder follow-ups e clientes frustrados - ou rastrear sem esforço cada lead, automatizar tarefas tediosas e criar relacionamentos mais fortes e personalizados.

1. ClickUp (melhor CRM personalizável com colaboração perfeita entre equipes)

Transforme seus relacionamentos com os clientes com a solução completa ClickUp CRM

Você já desejou ter um aplicativo de CRM que fizesse tudo? O ClickUp é o aplicativo para o trabalho que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com a tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Com o software de gerenciamento de projetos de CRM da ClickUp, você pode criar e personalizar fluxos de trabalho que se adaptam à sua empresa como uma luva.

Use as visualizações personalizadas, como lista, quadro Kanban e gráficos de Gantt, para gerenciar leads e acompanhar as interações com os clientes de forma eficaz em vários estágios do pipeline de vendas.

Visualize o progresso de sua equipe e acompanhe o sucesso com os ClickUp Dashboards

Consolide os KPIs em ClickUp Dashboards personalizáveis para visualizar e analisar as métricas de vendas e marketing em um só lugar. Essa abordagem centralizada garante que sua equipe tenha acesso rápido a dados vitais, facilitando a tomada de decisões informadas e interações personalizadas com os clientes.

Comunique-se mais rapidamente e colabore sem esforço com o ClickUp Chat

Com o ClickUp Chat, você pode reunir seu trabalho e suas mensagens em um só lugar e colaborar com sua equipe em tempo real. Ele permite que você crie e gerencie tarefas diretamente das mensagens de bate-papo, transformando discussões em itens acionáveis com um único clique. Essa integração também garante que todas as conversas sejam automaticamente vinculadas a tarefas, documentos e projetos relevantes, fornecendo contexto e continuidade nas interações com os clientes.

Mantenha-se organizado e conquiste sua lista de tarefas com o ClickUp Tasks

Gerencie suas tarefas de forma eficiente com o ClickUp Tasks. Atribua tarefas, defina prioridades e acompanhe o progresso para garantir que todos os aspectos do gerenciamento do relacionamento com o cliente sejam tratados com rapidez e eficácia.

Precisa de mais experiência? O ClickUp oferece uma variedade de modelos projetados para processos de CRM. Esses modelos prontos para uso foram projetados para simplificar os processos de gerenciamento de relacionamento com o cliente, economizando tempo e esforço.

Por exemplo, você pode usar o modelo de CRM do ClickUp para rastrear leads, negócios, contas e contatos sem problemas. Ele apresenta status personalizados para monitorar o progresso do relacionamento com o cliente e campos personalizados para capturar informações essenciais, como detalhes de contato e setor, tudo organizado em várias exibições para facilitar o acesso e o gerenciamento.

O ClickUp é a melhor ferramenta de CRM e gerenciamento de projetos que já encontrei. A versatilidade permite que você realmente lide com todas as suas tarefas em um só lugar, sem várias assinaturas de outros serviços.

Dica profissional: Use as automações do ClickUp para economizar tempo e reduzir o trabalho manual. Por exemplo, se você estiver gerenciando um pipeline de vendas, configure uma automação para mover automaticamente uma tarefa para a coluna "Negociação" quando um status mudar para "Proposta enviada". "Salve a automação e veja-a ser executada sem problemas em segundo plano. Economize tempo e simplifique os fluxos de trabalho com as poderosas automações do ClickUp

Melhores recursos do ClickUp

Personalize os fluxos de trabalho para que correspondam aos seus processos comerciais exclusivos, desde a integração do cliente até a automação de serviços

Aproveite as integrações com ferramentas populares como Slack, Google Drive e Salesforce para otimizar as operações

Gere relatórios personalizados para analisar o desempenho das vendas, prever tendências e melhorar a retenção de clientes

Use o ClickUp Brain , o assistente de IA nativo do ClickUp, para interações com o cliente, automatizando a entrada de dados e lembretes de acompanhamento e obtendo insights sobre o comportamento do cliente para personalizar o alcance e simplificar a comunicação

Limitações do ClickUp

A curva de aprendizado pode ser íngreme devido a seus amplos recursos

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

Empresarial : uS$ 12/mês por usuário

Empresa : Entre em contato para obter preços

ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4. 7/5 (9.900+ avaliações)

Capítulo: 4. 6/5 (mais de 4.300 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Eu adoro o ClickUp! Eu o uso para tudo em minha empresa, desde o gerenciamento do pipeline de vendas até os ciclos de vendas do CRM, as comunicações da equipe e os cronogramas de produção. A capacidade de personalizar tudo torna o ClickUp flexível e permite que você personalize cada espaço. Também gosto do fato de poder convidar pessoas e usar esse recurso para permitir que meus clientes vejam seus produtos nos estágios de produção em tempo real, e o gráfico de gant me permite reunir tudo para ter uma visão geral completa do planejamento da produção.

2. HubSpot CRM (melhor para interface amigável com integração de marketing)

via HubSpot

Você está procurando um CRM que pareça uma extensão natural da sua equipe?

O HubSpot CRM é uma plataforma intuitiva que integra marketing, vendas e atendimento ao cliente, o que o torna um dos favoritos entre as empresas que buscam aprimorar o relacionamento com os clientes.

Um dos recursos mais apreciados do HubSpot CRM é seu painel centralizado, que oferece aos usuários uma visão geral completa de sua estratégia de vendas e marketing. Use-o para acompanhar as interações com os clientes, monitorar a previsão de vendas e até mesmo visualizar atualizações em tempo real sobre o desempenho da equipe.

Esse software de CRM operacional facilita a criação e o acompanhamento de campanhas de marketing, o envio de e-mails personalizados e a análise de métricas de desempenho de vendas.

Os melhores recursos do HubSpot CRM

Agende e-mails e reuniões a partir do CRM usando o agendador de reuniões incorporado

Aproveite as integrações incorporadas com modelos de e-mail para automatizar campanhas de e-mail

Analise o desempenho das vendas com painéis de vendas que medem a eficácia das campanhas de marketing, dos anúncios e dos esforços de geração de leads

Limitações do HubSpot CRM

Alguns recursos avançados podem exigir assinaturas de nível superior

Preços do HubSpot CRM

Gratuito

Plataforma Starter Customer: US$ 16/mês (inclui um assento; assentos adicionais custam US$ 20/mês)

Professional Customer Platform: US$ 1.300/mês (inclui cinco assentos; assentos adicionais custam US$ 50/mês)

Enterprise Customer Platform: US$ 4.300/mês (inclui sete assentos; assentos adicionais custam US$ 75/mês)

Avaliações e opiniões sobre o HubSpot CRM

G2: Não há classificações disponíveis

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 4.200 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot CRM?

Implementamos a HubSpot em nossa empresa há cerca de 6 meses. Tem sido ótimo para nossas equipes de vendas, marketing e serviços ter um local para centralizar os dados. Antes, todos os nossos contatos estavam espalhados entre o Gmail, nosso site, planilhas aleatórias e post-its... sim, precisávamos disso.

você sabia? Em 1957, a Life Circulation Company, que mais tarde se tornou a DialAmerica, formou a primeira equipe de vendas interna nos EUA, composta inteiramente por mulheres!

3. Salesforce Sales Cloud (melhor CRM abrangente com personalização avançada)

via Salesforce

O Salesforce Sales Cloud oferece um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar relacionamentos com clientes, automatizar processos de vendas e fornecer insights profundos por meio de análises avançadas.

Seus recursos suportam fluxos de trabalho personalizados, processos de vendas complexos e grandes equipes de vendas. Seus amplos recursos de integração permitem que as empresas se conectem a vários aplicativos de terceiros, criando um ecossistema unificado que oferece suporte a várias funções de negócios.

Além disso, o Salesforce Sales Cloud fornece ferramentas abrangentes de gerenciamento de pipeline que oferecem visibilidade em tempo real do processo de vendas. Esse recurso permite que os gerentes de vendas monitorem o progresso das negociações e facilitem o gerenciamento proativo de dados e o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Os melhores recursos do Salesforce Sales Cloud

Sincronize automaticamente o conteúdo de e-mail e calendário e os dados de CRM com o recurso Salesforce Einstein

Utilize ferramentas robustas de geração de relatórios para acompanhar o desempenho dos negócios

Colabore com os membros da equipe usando recursos de comunicação incorporados e ferramentas de colaboração como o Chatter

Limitações do Salesforce Sales Cloud

A plataforma pode ser complexa, exigindo tempo para aprender e utilizar plenamente

Recursos atraentes, como previsão e gerenciamento de cotações, não estão disponíveis no pacote inicial

Preços do Salesforce Sales Cloud

Suíte Starter: US$ 25/mês por usuário

Pro Suite: US$ 100/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise: US$ 165/mês por usuário (cobrado anualmente)

Ilimitado: US$ 330/mês por usuário (cobrado anualmente)

Vendas do Einstein 1: US$ 500/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Salesforce Sales Cloud

G2: 4. 4/5 (mais de 23.100 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 18.700 avaliações)

4. Zoho CRM (melhor CRM econômico com comunicação multicanal)

via Zoho

Está procurando um CRM operacional e analítico que o ajude a gerenciar os relacionamentos com os clientes e reúna todos os seus canais de comunicação em um só lugar? Então esta é a ferramenta ideal para você.

O Zoho CRM é uma ferramenta de CRM operacional para empresas de todos os tamanhos. Ele é particularmente popular entre as empresas de pequeno e médio porte que buscam uma solução econômica e rica em recursos para otimizar as interações com os clientes e os ciclos de vendas.

A plataforma gerencia sem esforço a comunicação multicanal. De e-mail e chamadas telefônicas a bate-papo ao vivo e mídia social, o Zoho garante que você possa se conectar com seus clientes em suas plataformas preferidas.

Tarefas como geração de leads, lembretes de acompanhamento e campanhas de gotejamento por e-mail podem ser automatizadas, economizando um tempo valioso das equipes de vendas e marketing.

Os melhores recursos do Zoho CRM

Receba notificações em tempo real sempre que um cliente interagir com seus e-mails, site ou publicações nas mídias sociais com o recurso SalesSignals

Identifique e analise o desempenho e as tendências de vendas em seus dados com o assistente com tecnologia de IA, Zia

Analise o desempenho de vendas e as tarefas de vendas com ferramentas avançadas de geração de relatórios para orientar decisões estratégicas

Limitações do Zoho CRM

Alguns usuários relatam que a interface pode ser menos intuitiva em comparação com outros CRMs

As ferramentas de IA estão disponíveis apenas em níveis mais altos

Preços do Zoho CRM

Gratuito

Padrão: US$ 14/mês por usuário (cobrado anualmente)

Profissional: US$ 23/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise: US$ 40/mês por usuário (cobrado anualmente)

Último: US$ 52/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e opiniões sobre o Zoho CRM

G2: 4. 1/5 (mais de 2.700 avaliações)

Capítulo: 4. 3/5 (mais de 6.800 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?

O Zoho CRM se destaca por sua interface intuitiva e pela capacidade de personalizar os fluxos de trabalho. A integração com outras ferramentas do ecossistema Zoho facilita o gerenciamento centralizado de dados e a automação de tarefas repetitivas, o que economiza tempo e melhora a eficiência em nossas operações diárias. Além disso, o módulo de análise é muito completo e útil para a tomada de decisões.

5. Pipedrive (melhor CRM voltado para vendas com gerenciamento visual de pipeline)

via Pipedrive

Deseja ver todo o seu ciclo de vendas em um piscar de olhos, com cada negócio e cada estágio apresentados de forma sensata? Então o Pipedrive é uma ótima opção para você.

É uma ferramenta de vendas de CRM projetada especificamente para ajudar você e suas equipes de vendas a se manterem organizadas, concentradas e no caminho certo para fechar mais negócios.

Quer você trabalhe no setor imobiliário, em vendas de software ou em qualquer outro setor, seus pipelines personalizáveis se adaptam às necessidades da sua equipe.

As ferramentas de Insights e Relatórios do Pipedrive são igualmente impressionantes. Você pode gerar relatórios para acompanhar o desempenho e analisar as taxas de conversão do funil.

Sua simplicidade, aliada a recursos poderosos como aplicativos móveis e integrações com ferramentas como Slack, Google Workspace e Trello, faz dele a escolha ideal para profissionais de vendas que desejam um CRM que seja funcional e fácil de usar.

Melhores recursos do Pipedrive

Sincronize toda a correspondência de e-mail com o CRM com o recurso Smart Email BCC

Adicione notas, defina lembretes e anexe arquivos diretamente aos negócios com as ferramentas de gerenciamento de negócios do Pipedrive

Planeje chamadas, reuniões e acompanhamentos diretamente na ferramenta com agendamento de atividades

Visualize e gerencie seu pipeline de vendas com uma interface intuitiva de arrastar e soltar

Limitações do Pipedrive

Recursos limitados para automação de marketing em comparação com outros softwares de CRM operacional

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 24/mês por assento

Avançado: US$ 44/mês por assento

Profissional: US$ 64/mês por assento

Potência: US$ 79/mês por assento

Enterprise: US$ 129/mês por assento

Avaliações e resenhas do Pipedrive

G2: 4. 3/5 (mais de 2.100 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 3.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?

A Pipedrive estruturou com sucesso seu CRM tendo em mente os seres humanos que talvez não sejam especialistas em usar softwares complexos. Eles o simplificaram sem comprometer os recursos essenciais. Nós o usamos todos os dias, desde vendas simples até licitações e projetos complicados, e o Pipedrive fornece todo o rastreamento de atividades, desde a entrada até o fechamento.

6. Freshsales (Melhor CRM alimentado por IA com pontuação de leads)

via Freshsales

O Freshsales combina automação de serviços, análise e uma interface intuitiva para tornar o gerenciamento de vendas mais inteligente e rápido.

É um dos melhores exemplos de software de CRM operacional que é totalmente alimentado por IA. Ele é voltado para empresas de serviços que desejam concentrar seus esforços em oportunidades de alto valor.

Graças ao seu aplicativo móvel, o Freshsales também é uma ferramenta poderosa para equipes remotas. O aplicativo permite que os representantes de vendas gerenciem leads, atualizem os estágios do negócio e acessem as informações do cliente em qualquer lugar.

Por fim, as ferramentas de relatórios e análises do Freshsales fornecem insights profundos sobre o desempenho de suas vendas, quer você esteja acompanhando as taxas de conversão, analisando o sucesso de uma campanha de marketing ou prevendo tendências.

Melhores recursos do Freshsales

Implemente a pontuação de leads baseada em IA para se concentrar em clientes potenciais de alto potencial

Crie fluxos de trabalho personalizados para estimular os leads com o recurso de sequência de vendas, facilitando a orientação dos clientes potenciais

Consolide todas as interações com os clientes - e-mails, chamadas, bate-papos e reuniões - em uma visão unificada com perfis de clientes de 360 graus

Automatize os fluxos de trabalho de vendas para aumentar a eficiência e reduzir os esforços manuais

Limitações do Freshsales

Alguns usuários podem achar as opções de personalização limitadas em comparação com outras ferramentas de CRM operacional

Preços do Freshsales

Crescimento: A partir de US$ 9/mês por usuário (cobrado anualmente)

Profissional: US$ 39/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise: US$ 59/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Freshsales

G2: 4. 5/5 (mais de 1.200 avaliações)

Capítulo: 4. 5/5 (mais de 610 avaliações)

7. Bitrix24 (Melhor CRM tudo-em-um com gerenciamento de projetos)

via Bitrix24

Se estiver procurando uma ferramenta de CRM operacional que integre o gerenciamento do relacionamento com o cliente à colaboração da equipe e ao gerenciamento de projetos de vendas, o Bitrix24 pode ser uma boa opção.

O Bitrix24 é um software de CRM operacional tudo-em-um projetado para gerenciar processos de negócios para organizações de todos os tamanhos. De uma pequena startup a uma grande empresa, o Bitrix24 oferece um conjunto abrangente de ferramentas para aumentar a produtividade e gerenciar as interações com os clientes.

O sistema de CRM do Bitrix24 centraliza os dados dos clientes, rastreia as interações e automatiza as tarefas de vendas. Esse recurso é particularmente benéfico para as equipes de vendas que desejam manter registros organizados das comunicações com os clientes.

Como o Bitrix24 também oferece ferramentas de gerenciamento de projetos, suas equipes de marketing podem usá-lo para planejar, organizar e monitorar projetos e colaborar entre departamentos.

Melhores recursos do Bitrix24

Gerencie projetos e tarefas usando ferramentas integradas que suportam várias metodologias, inclusive Kanban e gráficos de Gantt

Crie e personalize sites com o construtor de sites incorporado

Acesse a assistência de vendas com tecnologia de IA para obter insights e recomendações, apoiando a tomada de decisões orientada por dados

Limitações do Bitrix24

A complexidade dos recursos pode resultar em uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários, o que pode exigir tempo adicional para treinamento e adaptação

Preços do Bitrix24

Gratuito

Básico: US$ 61/mês (inclui cinco usuários)

Padrão: US$ 124/mês (inclui 50 usuários)

Profissional: US$ 249/mês (inclui 100 usuários)

Enterprise: A partir de US$ 499/mês (inclui mais de 250 usuários)

Avaliações e resenhas do Bitrix24

G2: 4. 1/5 (mais de 540 avaliações)

Capítulo: 4. 2/5 (mais de 920 avaliações)

8. Insightly (melhor para integrar o CRM ao gerenciamento de projetos)

via Insightly

O Insightly é uma solução de CRM unificada em que as empresas podem gerenciar sem esforço as interações com os clientes e os fluxos de trabalho dos projetos.

Sua equipe de vendas também pode se beneficiar dos recursos de roteamento de leads e gerenciamento de pipeline de vendas do Insightly, que automatizam a distribuição de leads e fornecem visibilidade em tempo real dos estágios do negócio.

Além disso, os painéis de controle personalizáveis e as ferramentas avançadas de geração de relatórios do Insightly oferecem informações valiosas sobre o desempenho dos negócios. Os usuários podem gerar relatórios adaptados às suas necessidades, facilitando a tomada de decisões informadas e o planejamento estratégico.

Melhores recursos do Insightly

Integrar o gerenciamento de projetos com o CRM para supervisionar os projetos dos clientes desde o início até a conclusão

Acesse aplicativos móveis para gerenciar relacionamentos com clientes e projetos em qualquer lugar

Automatize as atribuições de leads para garantir o acompanhamento imediato e adequado pelos membros certos da equipe

Limitações do Insightly

Opções limitadas de personalização avançada, que podem não atender às necessidades das empresas que exigem fluxos de trabalho altamente personalizados

Para usar a maioria dos recursos avançados, os clientes precisam adquirir o pacote de CRM empresarial

Preços do Insightly

Mais: US$ 29/mês por usuário (cobrado anualmente)

Profissional: US$ 49/mês por usuário (cobrado anualmente)

Enterprise: US$ 99/mês por usuário (cobrado anualmente)

Avaliações e resenhas do Insightly

G2: 4. 2/5 (910+ avaliações)

Capítulo: 4. 0/5 (mais de 650 avaliações)

fato divertido: Alguns dos melhores horários para fazer uma chamada fria são entre 8:00 e 9:00 da manhã e 4:00 e 5:00 da tarde, supondo que você esteja ligando dentro do seu fuso horário (se não estiver, ajuste para o local para onde está ligando).

9. monday CRM by monday. com (Melhor para fluxos de trabalho personalizáveis com uma interface intuitiva)

Que tal um sistema de CRM operacional que seja altamente personalizável e fácil de usar? Se a resposta for sim, então a monday CRM pode ser uma boa opção para você.

a monday. com funciona bem com equipes de todos os tamanhos, de startups a grandes empresas, buscando gerenciamento de processos de vendas, gerenciamento de dados e gerenciamento de relacionamento com o cliente em uma única interface intuitiva.

Além disso, seus recursos de integração permitem que todos os seus aplicativos essenciais trabalhem juntos de forma harmoniosa, criando um ecossistema coeso que dá suporte ao fluxo de trabalho da sua equipe.

melhores recursos de CRM da segunda-feira

Automatize tarefas repetitivas com automação sem código, aumentando a eficiência e a precisão

Visualize o progresso do projeto com quadros dinâmicos, linhas do tempo e gráficos de Gantt, garantindo transparência e responsabilidade

Colabore em tempo real com os membros da equipe por meio de recursos de comunicação incorporados, promovendo o trabalho em equipe e o alinhamento

limitações do CRM na segunda-feira

O preço pode aumentar com a adição de mais usuários e recursos avançados, o que pode ser uma consideração para equipes preocupadas com o orçamento

A configuração inicial pode exigir tempo para personalizar totalmente e integrar-se aos fluxos de trabalho existentes, o que pode atrasar a adoção imediata

preços de CRM na segunda-feira

Básico: US$ 15/mês por assento

Padrão: US$ 20/mês por assento

Profissional: US$ 33/mês por assento

Empresa: Preços personalizados

avaliações e resenhas de CRM da monday

G2: 4. 6/5 (910+ avaliações)

Capítulo: 4. 7/5 (mais de 390 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o CRM da monday?

Nossa equipe adora a flexibilidade do CRM da monday. Podemos fazer muitas coisas na monday que não poderíamos fazer em outro software (ou que precisariam de muito suporte personalizado/dev para serem ativadas). Também adoramos a facilidade de integração com o gerenciamento de trabalho e formulários da monday, que usamos há vários anos e, portanto, foi mais fácil desenvolver o CRM.

10. Copper (melhor para integração perfeita com o Google Workspace)

via Copper

Se o seu trabalho depende muito do Google Workspace e você deseja uma ferramenta operacional de gerenciamento de relacionamento com o cliente que se integre perfeitamente a outros aplicativos do Google, essa ferramenta de CRM é para você.

O Copper é um software de CRM operacional que se integra diretamente ao Google Workspace, criando um ambiente familiar e intuitivo para gerenciar os relacionamentos com os clientes.

Projetado para empresas de pequeno e médio porte, o Copper se incorpora ao Gmail, ao Calendar e ao Drive, permitindo que você gerencie leads, rastreie e-mails e agende acompanhamentos sem sair da sua caixa de entrada.

Essa integração significa menos tempo para alternar entre aplicativos e mais tempo para se concentrar na criação de relacionamentos com os clientes.

Melhores recursos do Copper

Lide com tarefas repetitivas com a automação do fluxo de trabalho, liberando tempo para atividades mais estratégicas

Automatize a entrada de dados capturando informações de contato e interações de seus e-mails, mantendo seu CRM atualizado sem esforço

Limitações do cobre

Potencial curva de aprendizado para novos usuários devido à amplitude dos recursos disponíveis

Preços do cobre

Iniciante: $12/mês por assento

Básico: US$ 29/mês por assento

Profissional: US$ 69/mês por assento

Empresarial: US$ 134/mês por assento

Avaliações e opiniões sobre o Copper

G2: 4. 5/5 (mais de 1.100 avaliações)

Capítulo: 4. 4/5 (mais de 600 avaliações)

Clique com seus clientes usando o ClickUp

Todo mundo quer que sua equipe trabalhe como uma sinfonia - todos os instrumentos em perfeita harmonia, todas as notas precisamente sincronizadas. Essa é a coordenação e a clareza que a ferramenta de CRM operacional certa pode trazer para sua empresa.

Ao longo deste artigo, exploramos os melhores sistemas de CRM operacional que ajudam as empresas a gerenciar os relacionamentos com os clientes, otimizar os processos de vendas e impulsionar o sucesso.

Cada ferramenta tem seus pontos fortes exclusivos, mas quando se trata de combinar flexibilidade e colaboração, uma se destaca: ClickUp.

O ClickUp simplifica processos complexos sem sobrecarregar sua equipe. Ao contrário das ferramentas que se destacam em apenas uma área, o ClickUp vai além de um simples CRM - é um aplicativo completo para gerenciamento de projetos, acompanhamento de interações com clientes e colaboração em equipe.

Suas amplas opções de personalização e integrações perfeitas garantem que ele se adapte às necessidades exclusivas de sua empresa.

Inscreva-se hoje mesmo para obter uma conta ClickUp gratuita e veja a diferença que ela pode fazer para sua equipe. Afinal, o melhor momento para aumentar sua eficiência e o relacionamento com os clientes é agora.