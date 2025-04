As 13 principais alternativas e concorrentes do Bluesky para 2025

Não é incomum ver usuários de mídias sociais expressando suas frustrações com seus feeds. Muitas vezes, os algoritmos controlam esses feeds e, em vez de ver publicações de amigos ou criadores que eles seguem, o feed é preenchido com conteúdo enviado por algoritmos.

Isso fez com que muitos mudassem para o Bluesky, um site de rede social descentralizado que pretende ser o "local principal dos algoritmos", permitindo que os usuários personalizem seus feeds.

No entanto, o Bluesky ainda está evoluindo. Ele tem uma base de usuários menor do que plataformas como Instagram e X, e encontrar pessoas pode ser complicado devido às convenções de nomenclatura exclusivas e à funcionalidade de pesquisa limitada. Além disso, o Bluesky permite que os usuários criem diretrizes de comunidade, oferecendo uma experiência de mídia social radicalmente diferente.

Se não for fã do Bluesky, há muitas outras plataformas de mídia social que você pode explorar. Compilamos uma lista de 13 alternativas ao Bluesky para ajudá-lo a encontrar a plataforma de mídia social perfeita!

resumo de 60 segundos: Aqui está uma lista das 13 principais alternativas e concorrentes do Bluesky para 2025: Threads by Instagram: Melhor para pessoas que usam o Instagram Diáspora: Melhor para pessoas que desejam hospedar seus próprios pods PixelFed: Melhor para quem deseja uma plataforma descentralizada de compartilhamento de fotos Nostr: Melhor para usuários experientes em tecnologia que buscam um aplicativo baseado em protocolo Post News: Melhor para pessoas que procuram uma plataforma voltada para notícias Hive Social: Melhor para quem procura uma mistura de Instagram e X Friendica: Melhor para criar postagens de texto longas X (anteriormente Twitter): Melhor para se manter atualizado com as tendências mundiais Mastodon: Melhor para hobbistas de nicho que procuram comunidades moderadas Mentes: Melhor para monetização de conteúdo TrustCafe (WT. Social): Melhor para quem deseja um aplicativo simples e voltado para a comunidade Farcaster: Melhor para desenvolvedores e para quem usa o GitHub Protocolo AT: Melhor para desenvolvedores que priorizam a mídia social descentralizada

O que você deve procurar nas alternativas ao Bluesky?

Aqui estão os recursos que você deve procurar em uma alternativa ao Bluesky:

🌐 Descentralização

Pense em plataformas que lhe dão controle ao descentralizar o funcionamento delas. Você pode participar ou hospedar um servidor, para que seus dados não fiquem presos às regras ou à moderação de uma empresa. Além disso, a descentralização torna essas plataformas mais resilientes, reduzindo as chances de interrupções ou censura atrapalharem seu trabalho.

moderação da comunidade

Procure plataformas que coloquem a moderação nas mãos da comunidade. Essas plataformas permitem que os usuários moldem sua experiência com regras personalizadas e filtros de conteúdo, facilitando a criação de um espaço seguro e inclusivo. Trata-se de dar a você mais controle sobre o que vê e com o que se envolve.

🔗 Interoperabilidade

Opte por plataformas que possam se conectar a outras redes ou usar sistemas federados. Isso permite que você interaja com um público mais amplo, mesmo fora de sua plataforma. É uma ótima maneira de se manter conectado sem ter que fazer malabarismos com várias contas.

⚙️ Personalização e usabilidade

Procure plataformas que ofereçam recursos exclusivos, como feeds cronológicos, perfis personalizáveis, emojis ou opções para compartilhar fotos e vídeos. Uma plataforma que seja fácil de navegar e inclua ferramentas como enquetes, comunidades ou bate-papos ao vivo pode tornar sua experiência social mais divertida e adaptada às suas necessidades.

Dica profissional: Participe de um servidor público com moderação ativa e uma comunidade vibrante. É uma maneira fácil de testar a plataforma antes de hospedar seu próprio servidor ou se aprofundar na personalização!

As 13 melhores alternativas ao Bluesky

Aqui estão as 13 melhores alternativas ao Bluesky que você pode escolher:

1. Threads by Instagram (melhor para usuários do Instagram que desejam participar de uma comunidade)

via Threads

O Threads é a versão do Instagram de uma plataforma de microblogging projetada para manter as coisas simples e familiares para os usuários. Seu layout e funcionalidade são semelhantes aos de outras plataformas baseadas em texto, facilitando o compartilhamento de atualizações, a participação em conversas e o envolvimento com seguidores - tudo isso enquanto permanece conectado à sua conta do Instagram.

O recurso de destaque do Threads são as tags. Em vez de sobrecarregar uma publicação com várias hashtags, os usuários podem simplesmente adicionar uma tag que descreva o conteúdo. Isso permite que as pessoas se envolvam com publicações que lhes interessam e se conectem com outras que compartilham paixões semelhantes.

Melhores recursos do Threads

Compartilhe postagens de texto com até 500 caracteres

Conecte sua conta do Threads diretamente ao Instagram para facilitar a configuração e a troca de aplicativos

Compartilhe postagens de texto, fotos e vídeos, responda por meio de comentários e interaja com outras pessoas por meio de curtidas e repostagens

Realize enquetes personalizadas no Threads para obter opiniões, estimular conversas e envolver seu público

Limitações do Threads

É necessário ter uma conta no Instagram para usar o Threads, o que pode não agradar àqueles que preferem plataformas autônomas

Preços do Threads

Grátis

Avaliações e resenhas do Threads

Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Threads?

Até o momento, estou gostando do aplicativo Threads. Há muitas coisas que precisam ser corrigidas e alguns recursos precisam ser adicionados, mas entendo perfeitamente por que eles o lançaram às pressas. Agora ele está disponível em uma versão para desktop, e é mais fácil alternar entre as contas. Acho que definitivamente vale a pena participar. Além disso, os acordos de patrocínio e de marca são um dos métodos mais simples de se beneficiar do aplicativo Threads.

2. Diaspora (melhor para hospedar pods)

via Diaspora

Se você estiver procurando uma rede social que tenha tudo a ver com privacidade e controle, talvez valha a pena conferir o Diaspora. Ao contrário das plataformas comuns que mantêm seus dados nos servidores, Diaspora permite que você decida onde suas informações ficam. Você pode escolher um servidor no navegador, chamado de "pod", ou até mesmo hospedar o seu próprio.

O que diferencia a Diaspora são seus princípios fundamentais: descentralização, liberdade e privacidade. Basicamente, você pode decidir quem vê seu conteúdo, como se conecta com as pessoas e onde seus dados são armazenados.

Melhores recursos do Diaspora

Obtenha total propriedade e controle de seu plano de comunicação com a estrutura descentralizada

Compartilhe atualizações e mídia com 'Aspects' para segmentar facilmente amigos, familiares e conexões profissionais

Experimente um ambiente mais limpo e sem distrações, sem anúncios ou rastreamento de terceiros

Modifique o código-fonte para personalizar a rede de acordo com suas preferências

Limitações da diáspora

A interface do usuário pode parecer um pouco desatualizada, mais parecida com um site da Wikipedia

Preços da Diáspora

Grátis

Avaliações e resenhas do Diaspora

Poucas avaliações

3. PixelFed (melhor para compartilhamento de fotos)

via PixelFed

Se você gosta dos recursos do Instagram, mas não quer que um algoritmo controle seu feed, talvez valha a pena considerar o PixelFed. É uma plataforma de compartilhamento de fotos que o coloca no comando da criação de conteúdo e da privacidade. Você pode compartilhar e editar fotos, organizá-las em álbuns e interagir com outras pessoas por meio de curtidas e comentários.

A melhor parte? É totalmente livre de anúncios e não usa algoritmos, de modo que seu feed permanece cronológico e sem distrações. Antes de se inscrever, você pode navegar por diferentes servidores para arte, engenharia e outros fins.

Melhores recursos do PixelFed

Desfrute de uma experiência sem anúncios e sem algoritmos com um feed cronológico

Inicie conversas em tópicos com seu sistema de comentários integrado

Compartilhe conteúdo dinâmico com recursos como Stories e Albums

Limitações do PixelFed

Como o PixelFed é uma plataforma de rede social descentralizada, sua popularidade depende da comunidade. Algumas comunidades podem parecer pequenas ou inativas, portanto, encontrar a comunidade certa pode exigir um pouco de esforço

Preços do PixelFed

Grátis

Avaliações e resenhas do PixelFed

Poucas avaliações

4. Nostr (melhor para quem deseja um aplicativo baseado em protocolo)

via Nostr

O Nostr não é uma plataforma social típica com um servidor centralizado. É uma linguagem de programação usada para comunicação. Ao se inscrever, você gera uma chave privada que funciona como seu acesso pessoal à plataforma.

Não há e-mail ou número de telefone envolvido, portanto, você tem controle total. Suas publicações e interações são enviadas por meio de relés - essencialmente servidores que encaminham mensagens entre usuários. Isso a torna poderosa e flexível, mas também pode parecer técnica ou intimidadora para os novatos.

Melhores recursos do Nostr

Gere chaves privadas para garantir controle total sobre sua conta ou comunicação em grupo

Conecte-se por meio de retransmissões para compartilhar suas mensagens sem depender de um servidor centralizado

Transmita postagens usando retransmissores públicos ou privados para permitir estratégias de comunicação resistentes à censura

Configure sua própria retransmissão para obter o máximo de personalização e privacidade

Limitações do Nostr

Ela tem uma curva de aprendizado mais acentuada

Preços do Nostr

Uso gratuito, mas talvez você precise comprar sua chave

Avaliações e resenhas do Nostr

Poucas avaliações

5. Post News (melhor para pessoas que procuram uma plataforma voltada para notícias)

via PostNews

O Post News trata de discussões ponderadas e conteúdo selecionado, com foco na qualidade e não na quantidade. É um espaço para mergulhar em notícias, opiniões e discussões sem o barulho habitual.

O que a diferencia é sua ênfase no conteúdo de fontes verificadas, para que você se envolva com informações confiáveis. Se você valoriza conversas significativas e notícias confiáveis, vale a pena conferir o Post News.

Melhores recursos do Post News

Envolva-se com publicações de fontes de notícias verificadas e colaboradores confiáveis

Apoie o jornalismo dando gorjetas diretamente aos escritores e criadores

Promova um envolvimento significativo com foco na civilidade e no respeito

Mantenha-se informado com uma interface limpa e sem anúncios que destaca o conteúdo importante

Limitações de postagem de notícias

A base de usuários ainda está crescendo, o que pode limitar a diversidade de perspectivas e conversas por enquanto

Postar preços de notícias

Grátis

Avaliações e resenhas do Post News

Poucas avaliações

6. Hive Social (melhor para quem procura uma mistura de Instagram e X)

via Hive Social

O Hive parece uma boa mistura de X e Instagram. O feed funciona como o do X, mostrando as publicações em ordem cronológica, enquanto o estilo visual e os extras divertidos - como música de perfil, GIFs e enquetes - lembrarão o Instagram.

Essa plataforma permite que você adicione músicas de perfil, publicações de texto e imagem e enquetes. Os recursos de personalização do Hive oferecem um toque pessoal, facilitando a conexão com outros usuários.

Melhores recursos do Hive Social

Crie um perfil personalizável com temas de cores exclusivos e integração de músicas

Aproveite os feeds cronológicos para uma experiência de navegação direta e sem anúncios

Adicione seus signos do zodíaco ou pronomes ao seu perfil

Conecte-se com outras pessoas por meio de recursos envolventes, como comentários, curtidas e repostagens

Limitações da Hive Social

A base de usuários menor do Hive significa menos conexões e conteúdo em comparação com redes maiores

Preços da Hive Social

Grátis

Avaliações e resenhas do Hive Social

Poucas avaliações

7. Friendica (melhor para criar postagens de texto longas)

via Friendica

O Friendica é uma plataforma social que simplifica suas interações on-line. Você pode participar de um dos muitos servidores públicos gratuitos disponíveis em vários idiomas ou configurar seu próprio servidor se quiser ter controle total sobre seus dados.

A plataforma permite comprimento ilimitado de texto e opções de formatação avançada para postagens.

O que é realmente interessante no Friendica é como ele se conecta com outras redes - seja Mastodon, X ou Diaspora, você pode interagir com todas elas diretamente de uma única conta.

Melhores recursos do Frendica

Use plug-ins de terceiros para adicionar funcionalidades e personalizar seu tema

Personalize sua experiência com uma ampla variedade de temas e complementos

Organize sua rede com controles de privacidade granulares e recursos de grupo

Envie uma postagem para você mesmo e mantenha um diário pessoal

Limitações do Frendica

O processo de configuração do Friendica pode ser um pouco técnico, especialmente se você estiver hospedando a si mesmo

Preços do Frendica

Grátis

Avaliações e resenhas do Frendica

Poucas avaliações

dica profissional: Para plataformas descentralizadas como Mastodon ou Friendica, o servidor que você escolher pode moldar muito sua experiência. Procure comunidades que se alinhem com seus interesses e valores.

via X

X (anteriormente Twitter) é uma das plataformas sociais mais populares, adorada por suas conversas rápidas e em tempo real. É onde as pessoas compartilham atualizações curtas, chamadas tweets, que podem incluir texto, imagens, vídeos e links.

O X facilita a participação e permanece atualizado com conversas globais - sejam notícias de última hora, tópicos de tendências ou memes virais, tudo se desenrola em tempo real. Além disso, o recurso Spaces permite que você participe de bate-papos com áudio ao vivo, adicionando outra camada à forma como você se conecta com comunidades e influenciadores em todo o mundo.

X melhores recursos

Compartilhe atualizações curtas, chamadas tweets, com texto, imagens, vídeos e links

Acompanhe as últimas notícias, os tópicos de tendência e as conversas globais em tempo real

Participe de bate-papos de áudio ao vivo com o Spaces para interações mais dinâmicas

Conecte-se com grupos de nicho por meio das Comunidades

Use o Messages para conversas privadas e networking

X limitações

Ela tem muitas contas de spam que podem interferir em sua experiência

X preços

Grátis

Básico: US$ 3 por mês

Premium: US$ 8 por mês

Premium+: US$ 22 por mês

X avaliações e comentários

G2: 4. 3/5 (mais de 270 avaliações)

Capterra: 4. 5/5 (mais de 1000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o X?

O X é uma maneira brilhante de se comunicar com os seguidores, além de encontrar informações atualizadas e comentários ao vivo sobre os eventos atuais que estão acontecendo no mundo. O X é bom, mas parece que estou recebendo cada vez mais notificações de usuários ou publicações que não têm nada a ver comigo e que não me interessam nem um pouco.

fato divertido: O primeiro tweet foi simplesmente "just setting up my twttr" (apenas configurando meu twttr) do fundador, Jack Dorsey. O X foi inicialmente projetado como uma forma de as pessoas atualizarem seu status em 140 caracteres.

9. Mastodon (melhor para hobbistas de nicho que procuram comunidades moderadas)

via Mastodon

O Mastodon é uma plataforma de rede social de código aberto em que os usuários podem escolher ou criar a comunidade que melhor lhes convém. Ela opera por meio de servidores, cada um administrado por organizações ou indivíduos independentes, e esses servidores podem variar em termos de foco, regras e políticas de moderação.

Depois de escolher um servidor, você pode seguir qualquer pessoa em toda a rede Mastodon, independentemente do servidor em que ela esteja, garantindo que sua escolha de comunidade nunca restrinja as conexões.

Melhores recursos do Mastodon

Compartilhe postagens (chamadas toots) com texto, imagens, vídeos e links

Expresse-se usando áudio, vídeo, imagens, enquetes e avatares animados

Desfrute de um feed cronológico e sem anúncios para uma experiência sem distrações

Conecte-se em diferentes servidores, mantendo uma abordagem descentralizada

Limitações do Mastodon

Ele não mostra contas ou publicações recomendadas para seguir

Preços do Mastodon

Grátis

Avaliações e resenhas de Mastodon

Não há avaliações suficientes

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Mastodon?

Gosto de entrar e participar de conversas com pessoas e tópicos de interesse e, ocasionalmente, compartilhar coisas divertidas da minha vida. O Mastodon não tem algoritmo. Você segue as contas que lhe interessam, é seguido por aqueles que se interessam por você e conversa.

10. Minds (melhor para monetização de conteúdo)

via Minds

A Minds é uma rede social que coloca a liberdade de expressão, a privacidade e as recompensas no centro da experiência. Ela combina recursos familiares de plataformas tradicionais com a tecnologia blockchain, permitindo que você ganhe por se envolver, publicar e contribuir.

O que é ótimo no Minds é seu compromisso com a transparência e o desenvolvimento de código aberto, tornando-o uma opção sólida para criadores de conteúdo que valorizam a liberdade e o controle sobre sua presença on-line.

Melhores recursos do Minds

Venda de associações para acesso exclusivo e monetize com anúncios

Personalize sua experiência com ferramentas de código aberto e políticas transparentes

Conecte-se com uma comunidade global que prioriza a liberdade de expressão e a privacidade

Apoie os criadores diretamente com dicas e assinaturas premium

Limitações do Minds

Curva de aprendizado mais acentuada para novos usuários

Preços da Minds

Grátis

Avaliações e resenhas do Minds

Não há avaliações suficientes

dica profissional: Muitas alternativas ao Bluesky, como o Threads ou o Minds, oferecem opções de personalização para perfis e feeds. Reserve um tempo para personalizar sua configuração para aproveitar ao máximo a plataforma.

11. WT. Social (TrustCafe) (Melhor para quem quer um aplicativo simples)

via TrustCafe

O Trust Cafe é uma rede social focada em conversas significativas e informações confiáveis.

Diferentemente das plataformas tradicionais, ela evita algoritmos e anúncios, priorizando o conteúdo orientado pelo usuário e uma abordagem centrada na comunidade. Ele é projetado como um feed do Twitter ou do Threads, e você pode fazer comentários, seguir e compartilhar conteúdo na plataforma.

WT. Social melhores recursos

Participe de discussões orientadas por qualidade e relevância, e não por algoritmos

Participe ou crie grupos baseados em interesses para se conectar com pessoas que pensam da mesma forma

Contribua e colabore com conteúdo confiável e voltado para o usuário

Desfrute de uma experiência sem anúncios que coloca a comunidade e as conversas em primeiro lugar

WT. Limitações sociais

A interface do usuário parece desatualizada e não é intuitiva

WT. Preços sociais

Grátis

WT. Social classificações e resenhas

Não há avaliações suficientes

🧠 Você sabia? WT. Social foi criado pelo cofundador da Wikipedia, Jimmy Wales. É uma plataforma sem anúncios e financiada por crowdfunding para promover discussões baseadas em fatos.

12. Farcaster (melhor para desenvolvedores e pessoas que usam o Github)

via Farcaster

Farcaster é uma rede social descentralizada que se concentra na portabilidade e oferece aos usuários controle total. Ela permite que você seja proprietário de sua identidade e de suas conexões, para que possa alternar entre aplicativos ou plataformas sem se preocupar com a perda de seus seguidores ou dados.

O Farcaster também é amigável ao desenvolvedor, facilitando a criação ou o uso de aplicativos em seu ecossistema e mantendo sua identidade consistente. Se estiver procurando flexibilidade e controle em uma rede social, vale a pena explorar o Farcaster.

Melhores recursos do Farcaster

Tenha sua própria identidade e seguidores, garantindo a portabilidade entre plataformas

Crie ou use aplicativos em um ecossistema descentralizado em crescimento

Explore uma experiência de usuário limpa e minimalista, projetada para a simplicidade

Interaja com um protocolo amigável ao desenvolvedor para criar ou personalizar novas ferramentas

Limitações do Farcaster

A base de usuários do Farcaster ainda está crescendo, portanto, o número de aplicativos e comunidades permanece limitado por enquanto

Preços do Farcaster

Grátis

Avaliações e resenhas do Farcaster

Não há avaliações suficientes

13. Protocolo AT (melhor para desenvolvedores que priorizam a mídia social descentralizada)

via AT Protocol

O AT Protocol é a tecnologia descentralizada que alimenta o Bluesky, desenvolvida para criar uma rede social mais aberta e controlada pelo usuário. O objetivo é dar a você a liberdade de compartilhar sua identidade, seu conteúdo e seus seguidores em diferentes plataformas.

Além disso, ele oferece algoritmos personalizáveis para que você possa moldar seu feed de acordo com suas preferências. Se você deseja portabilidade e transparência, o AT Protocol tem tudo o que você precisa.

Melhores recursos do AT Protocol

Transfira sua identidade e seus dados com perfeição para diferentes plataformas

Personalize seu feed com algoritmos transparentes e melhor controle sobre o que você vê

Conecte-se por meio de uma rede federada que garante interoperabilidade e escolha

Crie ou use aplicativos que priorizem a descentralização e o controle do usuário

Limitações do protocolo AT

Como protocolo fundamental, o protocolo AT depende do desenvolvimento e da adoção de aplicativos como o Bluesky, que ainda estão aumentando seus recursos e bases de usuários

Preços do protocolo AT

Grátis

Classificações e análises do AT Protocol

Não há avaliações suficientes

🧠 Você sabia? O "AT" em AT Protocol significa "Authenticated Transfer" (Transferência Autenticada), uma referência ao objetivo da rede de criar uma rede de plataformas sociais verdadeiramente interoperável e descentralizada.

A Bluesky e outras plataformas, incluindo a Hive Social e a Diaspora, oferecem moderação personalizada da comunidade, melhor privacidade e maior controle. Entretanto, servidores e diretrizes diferentes resultam em comunidades dispersas. Além disso, a maioria dessas ferramentas tem um processo de integração complexo.

É aqui que você precisa de uma ferramenta com recursos que vão além das redes sociais. O ClickUp é o aplicativo completo para trabalho que combina gerenciamento de projetos, documentos e comunicação de equipe em uma única plataforma - acelerado pela pesquisa e automação de IA de última geração.

Vamos ver como você pode usar o ClickUp para criar uma comunidade robusta.

crie canais separados para comunicação

O ClickUp Chat oferece uma ferramenta de comunicação integrada que mantém as conversas vinculadas aos seus projetos. Você pode convidar pessoas para o seu espaço de trabalho e criar canais de discussão separados.

Ao contrário dos aplicativos de mensagens tradicionais, o Chat é diretamente integrado aos seus fluxos de trabalho. Ele vincula tarefas, documentos e mensagens, facilitando a colaboração sem perder o contexto.

Colabore de forma eficiente com os membros da equipe com o ClickUp Chat

Você pode enviar anúncios importantes usando Posts, transformar mensagens em tarefas acionáveis, sincronizar tópicos com tarefas e enviar mensagens diretas aos membros da comunidade para interações pessoais.

A melhor parte é que você pode resumir tópicos com o ClickUp Brain , o poderoso assistente de IA do ClickUp. Você também pode usá-lo para redigir postagens envolventes e bem pensadas - pessoais ou em nome de sua organização - para publicar em seus vários identificadores sociais.

colaboração em tempo real

O ClickUp Docs torna incrivelmente fácil criar, editar e compartilhar documentos, tudo dentro do seu espaço de trabalho. Ele ajuda você a vincular detalhes do projeto, fazer brainstorming de ideias ou adicionar notas de reunião diretamente às suas tarefas. Você pode organizar as informações adicionando comentários, definindo controles de edição, rastreando o histórico de versões e usando opções de formatação avançada.

Vincule detalhes de projetos e faça brainstorming de ideias com o ClickUp Docs

brainstorming e visualização de ideias

Os quadros brancos ClickUp são um divisor de águas para as equipes que gostam de organização visual. Eles permitem que você faça brainstorming, planeje estratégias e mapeie fluxos de trabalho com a simplicidade de arrastar e soltar. Além disso, você pode vincular elementos diretamente a tarefas, mantendo tudo conectado.

Seja para planejar conteúdo ou alinhar a visão da sua equipe, os quadros brancos oferecem uma solução colaborativa e completa.

Faça brainstorming de ideias com amigos ou membros da equipe com o ClickUp Whiteboards

automatizar tarefas de marketing

O ClickUp também é uma ótima ferramenta para equipes sociais e de marketing. Ele ajuda a organizar campanhas, planejar conteúdo e automatizar tarefas com o ClickUp Marketing.

Com espaços de trabalho personalizáveis, como quadros e gráficos de Gantt, o ClickUp é fácil de adaptar às suas necessidades. Ele se destaca pela combinação de rastreamento de projetos, colaboração em tempo real e controles de acesso seguros, o que o torna uma solução completa para gerenciar e executar projetos com eficiência.

comece a usar os modelos

O ClickUp oferece mais de 1.000 modelos prontos para uso para ajudar as equipes de mídia social e marketing a começar com o pé direito.

Faça o download deste modelo Crie comunidades envolventes com o modelo de gerenciamento de comunidade ClickUp

O ClickUp Community Management Template oferece uma ótima maneira de se manter organizado ao gerenciar sua comunidade. Ele ajuda a rastrear interações, planejar eventos e manter tudo funcionando sem problemas. Se você estiver fazendo malabarismos com muitas atividades da comunidade, isso pode simplificar as coisas.

O ClickUp Social Media Advanced Template é útil se você estiver trabalhando com uma equipe grande ou executando campanhas complexas. Ele está repleto de ferramentas para planejamento detalhado de conteúdo e acompanhamento de desempenho, para que você possa ficar por dentro de cada detalhe e manter sua equipe em sincronia. E não é só isso! Você também pode usar o ClickUp Social Media Template para planejar e organizar seu conteúdo de mídia social. Ele facilita o agendamento de postagens e o brainstorming de ideias, ajudando você a se manter consistente e no caminho certo sem complicar demais as coisas.

➡️ Quer se manter atualizado sobre os recursos do ClickUp? Participe da comunidade do ClickUp hoje mesmo!

Crie uma comunidade envolvente com o ClickUp

Embora a Hive Social, a Diaspora e outras plataformas de mídia social sejam ótimas para se conectar com pessoas e compartilhar atualizações pessoais, elas podem não ajudá-lo a expandir uma comunidade devido a suas próprias regras, sobrecarga de servidor e baixa popularidade. Se você deseja criar uma grande comunidade, o ClickUp pode ser a plataforma ideal.

Oferece integração fácil. Você pode convidar pessoas para o ClickUp Chat, criar canais separados, anexar arquivos, criar itens de ação a partir de mensagens e fazer muito mais.

Além disso, o ClickUp também oferece modelos de gerenciamento de comunidade para ajudá-lo a começar.

Inscreva-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e crie conexões significativas!