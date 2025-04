OneDrive vs. Google Drive: Qual ferramenta aumenta a produtividade?

_Lembra-se dos dias em que as fotos das férias envolviam uma câmera pesada ou uma viagem ao estúdio fotográfico?

Hoje, no entanto, os smartphones praticamente eliminaram as câmeras físicas e, agora, tirar fotos é apenas metade da história - elas precisam de um lar digital. Entre na nuvem: Google Drive ou OneDrive.

A mesma regra se aplica às empresas. De contratos a arquivos de projetos, as empresas precisam de espaços seguros para fazer upload e proteger seus documentos.

Infelizmente, o armazenamento é sempre um desafio. E, apesar de estar "na nuvem", o céu não é realmente o limite. É nesse momento que você começa a pensar: _Qual é a melhor opção para todos os seus documentos e arquivos? Qual das ferramentas populares oferece o melhor retorno para seu byte?

Este guia aborda o debate entre o Google Drive e o OneDrive, fornecendo todas as informações necessárias para que você faça a melhor escolha para suas necessidades.

⏰ Resumo de 60 segundos

Recursos do OneDrive : Explore recursos como arquivos sob demanda, movimentação conhecida de pastas e armazenamento em nuvem organizado

: Explore recursos como arquivos sob demanda, movimentação conhecida de pastas e armazenamento em nuvem organizado Recursos do Google Drive : Aumente a produtividade com colaboração em tempo real, filtros de pesquisa avançados e acesso off-line

: Aumente a produtividade com colaboração em tempo real, filtros de pesquisa avançados e acesso off-line OneDrive vs. Google Drive : Ambos oferecem ótimos recursos, mas integração limitada do fluxo de trabalho

: Ambos oferecem ótimos recursos, mas integração limitada do fluxo de trabalho Integrações do ClickUp : Trabalhe perfeitamente com seus aplicativos favoritos em uma única plataforma

: Trabalhe perfeitamente com seus aplicativos favoritos em uma única plataforma ClickUp Connected Search : Encontre arquivos no Google Drive, OneDrive e muito mais sem esforço

: Encontre arquivos no Google Drive, OneDrive e muito mais sem esforço ClickUp Automation : Economize tempo com acionadores de tarefas e ações de fluxo de trabalho

: Economize tempo com acionadores de tarefas e ações de fluxo de trabalho ClickUp Docs e ClickUp Brain: Centralize o conhecimento e simplifique a criação de conteúdo com ferramentas de IA

O que é o OneDrive?

O OneDrive é o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft que se integra perfeitamente ao Windows 11. Se você estiver conectado à sua conta da Microsoft, ele se tornará o local padrão para salvar documentos.

Os usuários começam com 5 GB de espaço de armazenamento gratuito no Dropbox, apenas o suficiente para despertar seu interesse antes que o Microsoft Office o leve àquelas tentadoras opções de upgrade.

O OneDrive oferece espaço de armazenamento para arquivos, fotos e documentos em vários dispositivos. Sua mágica está na sincronização automática - salve algo em seu laptop e pronto, ele estará pronto para ser acessado em seu telefone ou tablet.

Fato divertido: O OneDrive permite que você continue de onde parou, seja na sua mesa, no sofá ou trabalhando sorrateiramente durante o jogo de futebol do seu filho.

De acordo com as avaliações, a maioria dos usuários do OneDrive parece gostar de sua integração suave com o Microsoft 365. Aqui está uma informação do G2 :

O Microsoft OneDrive for Business se destaca por sua integração perfeita com o Microsoft 365, tornando a colaboração de arquivos fácil no Word, Excel e outros aplicativos do Office.

Leia também: Colaboração na nuvem: Benefícios e desafios

Recursos do OneDrive

O OneDrive tem alguns recursos muito interessantes que milhões de usuários aproveitam. Vamos detalhá-los:

Recurso nº 1: Arquivos sob demanda

Não seria ótimo exibir arquivos diretamente do File Explorer sem baixá-los?

Bem, para sua sorte, o Files On-Demand do OneDrive permite que você acesse todos os seus arquivos na ponta dos dedos sem sobrecarregar o disco rígido.

Precisa de acesso off-line? Basta clicar com o botão direito do mouse e selecionar "Sempre manter neste dispositivo" Prefere economizar espaço? Escolha "Liberar espaço"

via Microsoft É o melhor ato de equilíbrio de armazenamento.

Exemplo: Você está trabalhando em um projeto com um enorme conjunto de dados armazenado no OneDrive. Durante uma viagem, você precisa de apenas um arquivo de toda a pasta. Não tem problema! O Files On-Demand permite que você baixe esse arquivo específico sem levar todo o conjunto de dados para o seu dispositivo.

Recurso nº 2: Anexos modernos

Se você já teve que percorrer uma infinidade de anexos em tópicos de e-mail para encontrar o que estava procurando, este é para você.

O OneDrive se integra ao Microsoft Outlook, permitindo que você compartilhe arquivos como links em vez de anexos intermináveis.

Você pode definir permissões diretamente no Outlook, garantindo que todos estejam na mesma página - literalmente.

via Microsoft

Recurso nº 3: Restauração de arquivos

Todos nós cometemos erros, mas o OneDrive está ao seu lado. Com a Restauração de arquivos, você pode voltar a qualquer ponto nos últimos 30 dias.

O OneDrive ainda oferece um histograma para rastrear a atividade, de modo que você possa identificar o momento exato em que deseja desfazer o erro. Pense nisso como sua máquina do tempo digital.

via Microsoft

Recurso nº 4: Lixeira

O armazenamento limitado geralmente significa excluir arquivos. Mas, às vezes, você acaba precisando deles mais tarde.

Então, o que acontece quando você acidentalmente exclui ou bagunça um arquivo?

Os arquivos excluídos ficam na lixeira do OneDrive por até 93 dias antes de serem removidos permanentemente. É uma rede de segurança para aqueles momentos de "oops" em que você não pretendia clicar em excluir.

via Microsoft

Recurso nº 5: Movimentação de pasta conhecida

Deseja fazer o backup de sua área de trabalho e da pasta de documentos sem mexer um dedo?

O recurso Known Folder Move sincroniza as pastas mais usadas diretamente com o OneDrive.

A melhor parte é que ele está disponível para usuários de Windows e Mac, facilitando a migração.

Exemplo: Seu laptop falha inesperadamente, mas graças ao Known Folder Move, os arquivos do seu desktop já estão armazenados no OneDrive. Basta baixá-los para seu novo dispositivo e retomá-los de onde parou.

Preços do OneDrive

Microsoft 365 Family : uS$ 9,99/mês

: uS$ 9,99/mês Microsoft 365 Personal : uS$ 6,99/mês

: uS$ 6,99/mês Microsoft 365 Basic : uS$ 1,99/mês

: uS$ 1,99/mês OneDrive for Business (Plano 1) : uS$ 5,00/usuário/mês

: uS$ 5,00/usuário/mês Microsoft 365 Business Basic : uS$ 6,00/usuário/mês

: uS$ 6,00/usuário/mês Microsoft 365 Business Standard: uS$ 12,50/usuário/mês

O que é o Google Drive?

O Google Drive é uma das soluções de armazenamento em nuvem mais populares do mercado. Ele vem pré-carregado com outras ferramentas do Google e oferece espaço de armazenamento em nuvem gratuito, e tem sido um elemento básico para muitos usuários armazenarem seus dados e arquivos pessoais.

No entanto, o Google Drive vai além do pessoal e oferece várias opções de armazenamento para uso comercial. Sua sincronização com o G-Suite o torna uma opção popular entre as pequenas e médias empresas que se beneficiam dos recursos agregados do Google.

Fato divertido: Aqui está Os poderes de armazenamento do Google Drive colocados em perspectiva : Você pode armazenar 1,02 milhão de caracteres em um documento, 10 milhões de células em uma planilha e até 100 MB em um slide. É muito espaço para trabalho - ou para vídeos de seu adorável gato!

a cereja do bolo?_ Ele está repleto de ferramentas orientadas por IA para aumentar a produtividade, desde colaboração em tempo real a sugestões inteligentes de arquivos.

De acordo com avaliações recentes, os usuários do Google Drive adoram a versatilidade e a segurança da ferramenta, bem como sua capacidade de preservar arquivos - como vídeos em HD - em sua qualidade original. Veja isso Análise da Gartner por exemplo:

O Google Drive é uma opção segura para usar. Você pode salvar arquivos grandes, como vídeos, fotos, PDFs e outros arquivos no armazenamento em nuvem do Google Drive e pode acessá-los de qualquer lugar.

Leia também: 15 Hacks do Google Drive para se organizar

Recursos do Google Drive

O Google Drive permite que você gerencie, colabore e acesse arquivos de qualquer lugar. Aqui está um resumo de suas melhores ofertas:

Recurso nº 1: Fácil compartilhamento de arquivos

O Google Drive simplifica o compartilhamento de arquivos com permissões personalizáveis. Escolha se outras pessoas podem visualizar, comentar ou editar e defina datas de validade para o acesso compartilhado.

📌 Exemplo: Imagine que você está compartilhando uma proposta com seu cliente. Para manter a segurança, você pode definir permissões para que ele possa apenas visualizar o documento - sem edições acidentais - e garantir que o acesso expire após uma semana.

via Google

Recurso nº 2: Colaboração em tempo real

Trabalhe com colegas de equipe no Google Docs, Sheets ou Slides simultaneamente. Veja as alterações à medida que elas acontecem, eliminando o incômodo de enviar versões atualizadas para lá e para cá.

Isso significa que sua equipe e você podem atualizar o relatório de vendas para sua apresentação urgente sem perder tempo. Uma pessoa ajusta os gráficos no Sheets, outra refina o texto no Docs e uma terceira faz o polimento dos slides.

via Google Leia também: 10 melhores integrações com o Google Drive

Recurso nº 3: Acesso off-line

O Google Drive permite que você ative o modo off-line para editar arquivos sem uma conexão com a Internet. Uma vez reconectado, suas alterações são sincronizadas automaticamente.

Exemplo: O WiFi em um voo é muito caro. Com o Google Drive, você pode preparar uma apresentação para o cliente nas nuvens. Com o acesso off-line ativado, você pode editar seu Google Slides e aterrissar com confiança, sabendo que seu trabalho está pronto para ser sincronizado assim que você se reconectar ao Wi-Fi.

via Google

Recurso nº 4: Histórico de versões

Visualize e restaure facilmente versões anteriores de um arquivo, salvando até 100 revisões ou 30 dias de edições.

Assim, da próxima vez que alguém excluir acidentalmente uma parte importante de sua sessão de brainstorming, basta abrir o histórico de versões e voltar à versão de uma hora atrás.

via Google Leia também: Como limpar seu Google Drive (10 estratégias e serviços de nuvem alternativos)

Recurso nº 5: Integração com o Gmail e conversão de arquivos

O Drive se integra perfeitamente ao Gmail, permitindo anexar arquivos do Drive a e-mails ou salvar anexos do Gmail diretamente no Drive.

Você também pode converter arquivos do Word, Excel ou PowerPoint nos formatos nativos do Google (Docs, Sheets, Slides) para uma edição e um armazenamento perfeitos colaboração em equipe .

📌 Exemplo: Está enviando um arquivo de vídeo grande para um cliente? Em vez de se preocupar com os limites de tamanho dos anexos de e-mail, basta anexar um link do Google Drive. O cliente pode acessá-lo instantaneamente; não é necessário fazer nenhum download.

Preços do Google Drive

Gratuito : 15 GB de armazenamento

: 15 GB de armazenamento Básico : uS$ 1,99 por mês, 100 GB de armazenamento

: uS$ 1,99 por mês, 100 GB de armazenamento Standard : uS$ 12 por usuário/mês, 2 TB de armazenamento por usuário

: uS$ 12 por usuário/mês, 2 TB de armazenamento por usuário Business Plus: uS$ 18 por usuário/mês; 5 TB de armazenamento por usuário

**Leia também Como organizar seu Google Docs

OneDrive vs. Google Drive: Comparação de recursos

Escolher entre o OneDrive e o Google Drive é um pouco como decidir entre duas de suas sobremesas favoritas - você prefere o cheesecake ou o sorvete?

Vamos comparar rapidamente seus recursos para ver qual ferramenta atende melhor às suas necessidades.

Recurso nº 1: Compartilhamento de arquivos e colaboração

OneDrive: Imagine que você está trabalhando em um relatório e seu chefe quer vê-lo o mais rápido possível. Com a integração do OneDrive ao Microsoft 365, você pode compartilhar rapidamente um link diretamente do Word ou Excel, definir permissões e enviá-lo pelo Outlook. É perfeito para profissionais que desejam ter tudo em um único ecossistema.

Google Drive: Agora imagine sua equipe reunida em torno de seus laptops - virtualmente, é claro - atualizando um documento compartilhado em tempo real. Um colega de equipe edita gráficos no Sheets, enquanto outro ajusta o texto no Docs, e você está polindo os slides. Com o Google Drive, as alterações de todos aparecem instantaneamente, o que o torna um sonho para projetos em equipe.

Vencedor: O Google Drive assume a liderança aqui, graças às suas ferramentas de colaboração em tempo real, perfeitas para brainstorming e trabalho em equipe.

Leia também: As 10 principais ferramentas de colaboração em nuvem para equipes recurso ### #2: Acesso off-line

OneDrive: Você está prestes a embarcar em um voo e de repente se lembra daquela apresentação importante. Não se preocupe - o Files On-Demand do OneDrive permite que você baixe os slides de que precisa, mantendo seu laptop livre de bagunça. Quando você estiver off-line, esses arquivos ainda estarão acessíveis e você poderá marcá-los para uso off-line a qualquer momento.

Google Drive: Enquanto isso, o modo off-line do Google Drive é um salva-vidas para viajantes e frequentadores de cafeterias. Está trabalhando em uma proposta enquanto toma um café com leite em uma área sem Wi-Fi? Não tem problema. Basta ativar o acesso off-line antes de sair, e suas alterações serão sincronizadas como mágica quando você estiver on-line novamente.

Vencedor: Empate! Ambas as ferramentas são muito úteis quando você está fora da rede, permitindo que você trabalhe sem estresse, não importa onde esteja.

recurso ### #3: Gerenciamento de armazenamento

OneDrive: Pense no OneDrive como o perfeccionista de seu grupo. O recurso Known Folder Move faz backup automático de sua área de trabalho e de seus documentos, portanto, mesmo que o seu laptop pare de funcionar, seus arquivos estarão sãos e salvos na nuvem. É como ter um assistente pessoal que garante que tudo esteja bem armazenado em seu devido lugar.

Google Drive: O Google Drive é igualmente impressionante, especialmente para aqueles que tendem a deixar os arquivos se acumularem. Com seus recursos avançados de pesquisa e classificação, o Drive facilita a localização e o gerenciamento de seus dados. Precisa localizar aquele arquivo de vídeo enorme que está ocupando um espaço precioso? O Drive pode classificar os arquivos por tamanho, ajudando você a organizá-los rapidamente.

Vencedor: Google Drive. Embora o OneDrive seja excelente para backups proativos, as ferramentas intuitivas de gerenciamento de armazenamento e os recursos de pesquisa do Google Drive facilitam muito a organização e a recuperação de espaço. É uma vitória para qualquer pessoa que precise manter sua vida digital organizada.

Leia também: Connecting the Dots: Como a IA conectada elimina silos para economizar tempo no trabalho real recurso ### 4: segurança

OneDrive: A segurança é um fator importante, especialmente quando se lida com itens confidenciais, como formulários de impostos ou contratos comerciais. O Cofre Pessoal do OneDrive é como um cofre digital - ele adiciona camadas extras de proteção para seus arquivos mais importantes. Além disso, tudo é criptografado e está em conformidade com as rígidas normas de dados.

Google Drive: O Google também não fica atrás, com recursos de segurança inteligentes alimentados por IA. Ele aprende quais arquivos são confidenciais e os rotula automaticamente para proteção. Permissões personalizáveis e datas de expiração de links dão um toque extra de segurança.

Vencedor: O OneDrive vence esta rodada, graças ao Personal Vault, que dá a sensação de ter um guarda-costas para seus arquivos.

Leia também: Guia do Sistema de Gestão do Conhecimento [Tipos e casos de uso]

Recurso nº 5: integração com outras ferramentas

OneDrive: Se você vive no universo da Microsoft, este é um recurso óbvio. O OneDrive funciona perfeitamente com o Word, o Excel e o Teams, o que significa que tudo o que você faz é atualizado instantaneamente em todos os aplicativos. Precisa compartilhar um arquivo no meio de uma reunião? É fácil: basta retirá-lo do OneDrive.

Google Drive: A integração do Google Drive com o Gmail e a Agenda é um salva-vidas para quem trabalha com várias tarefas. Anexe arquivos do Drive diretamente a e-mails ou salve anexos do Gmail com um clique. Está planejando um projeto no Google Agenda? Vincule os arquivos relevantes do Drive para facilitar o acesso.

Vencedor: É um sorteio! Se você é da equipe Microsoft, o OneDrive é como se fosse sua casa. Se você gosta do Google Workspace, o Drive o apoia.

OneDrive vs. Google Drive no Reddit

Quando os Redditors entram no debate entre o OneDrive e o Google Drive, a conversa não é nada entediante.

O OneDrive é frequentemente elogiado por sua integração perfeita com o Microsoft 365. Os usuários adoram como ele funciona sem esforço com o Word, Excel e PowerPoint, o que o torna uma ótima opção para profissionais já imersos no ecossistema da Microsoft.

Como este um Redditor destacou :

O OneDrive sincroniza seus arquivos da versão local até a nuvem e entre dispositivos, se você desejar. Ele é excelente para restaurar versões anteriores de arquivos e oferece opções sólidas de recuperação, especialmente com um plano MS 365.

No entanto, seu mecanismo de sincronização pode levar a problemas significativos. Alguns usuários relatam que o OneDrive sobrescreve aleatoriamente documentos com versões mais antigas ao alternar entre dispositivos, levando à perda de dados e a horas de retrabalho.

Cue esta revisão -

Percebi que o OneDrive sobrescreveu aleatoriamente documentos com versões antigas e excluiu históricos de versões. Esse bug causou enormes dores de cabeça para mim e minha equipe. É o suficiente para me fazer desinstalar e voltar a fazer backups físicos.

Por outro lado, o Google Drive recebe notas altas por suas ferramentas de colaboração em tempo real e design intuitivo. Muitos Redditors apreciam sua integração perfeita com o Gmail, o Google Photos e o Docs, o que o torna um ponto único para produtividade e uso pessoal.

O Google tende a ter tudo em um só lugar. Você pode usá-lo para e-mail (Gmail), fotos e vídeos (Fotos), como um segundo número de telefone (Voz), para planilhas e documentos do Word (Docs), para organização (Calendário) e até mesmo para fazer anotações básicas (Keep). Usuário do Reddit No entanto, alguns usuários acham que seu sistema de gerenciamento de arquivos pode ficar confuso devido à sua dependência de pastas raiz.

O Google Drive frequentemente entra em "modo de eficiência" no Windows, interrompendo sua funcionalidade. Tenho que forçar o fechamento e a reinicialização do Gerenciador de Tarefas para que ele volte a funcionar. Isso é irritante. Usuário do Reddit Conheça o ClickUp - a melhor alternativa ao OneDrive e ao Google Drive

Enquanto o OneDrive e o Google Drive lutam pelo domínio do armazenamento em nuvem, ClickUp torna-se o solucionador de problemas.

Por quê? O ClickUp é mais do que armazenar arquivos - trata-se de encontrar esses arquivos, compreendê-los, compartilhá-los e usá-los para facilitar o seu trabalho.

ClickUp's One Up #1: Connected Search

A IA conectada não se trata apenas de encontrar arquivos; trata-se de desbloquear a inteligência infinita e capacitar as equipes para aumentar a produtividade em 10 vezes, automatizando fluxos de trabalho de ponta a ponta.

É assim que o fundador do ClickUp, Zeb Evans, descreve Pesquisa conectada do ClickUp recurso.

Vamos decodificá-lo com uma história do escritório de Hazel e Miya. Como muitos, Hazel é uma gerente de projetos com arquivos espalhados pelo Google Drive, OneDrive, Slack e até mesmo em sua área de trabalho local.

Ela tem um prazo apertado para entregar uma apresentação ao conselho, mas não consegue se lembrar onde salvou o relatório de análise do mês passado ou aquele documento importante de estratégia de marketing. Isso gera frustração e a temida taxa de alternância ao alternar entre aplicativos.

Agora, Miya, por outro lado, usa o ClickUp para trabalhar. Com o Connected Search, Miya não perde tempo pesquisando em diferentes plataformas.

Ela simplesmente digita uma palavra-chave e o ClickUp examina toda a sua pilha de tecnologia - incluindo Google Drive, OneDrive, Slack e até mesmo sua unidade local - para encontrar exatamente o que ela precisa.

Melhor ainda, o ClickUp fornece resumos inteligentes para que ela possa se concentrar nos principais insights sem ler documentos inteiros.

ClickUp's One Up #2: Documentos e IA

A história continua. Ella, amiga de Miya, líder da equipe do departamento de produtos, tem perdido o sono por causa de e-mails intermináveis e documentos perdidos.

Ela está exausta (compreensivelmente) de vasculhar as pastas para encontrar os POPs mais recentes ou o documento de feedback da equipe. É então que Miya lhe apresenta o Documentos do ClickUp .

Com o ClickUp Docs, Ella centraliza rapidamente o conhecimento de sua equipe. Ela cria documentos visualmente impressionantes com formatação de texto avançada, imagens incorporadas e links para tarefas relevantes.

🍪 Bônus: O recurso de edição em tempo real permite que sua equipe trabalhe no mesmo documento simultaneamente - não é mais necessário esperar por "Version_15_Final_FINAL_Finally.docx."

Quando seu estagiário exclui acidentalmente uma seção crucial, Ella clica calmamente no Histórico de versões, restaura o conteúdo original e salva o dia.

Com o recurso de comentários, ela educadamente deixa notas para que o estagiário tenha cuidado da próxima vez (o que é muito menos intimidador do que um e-mail formal).

Começar a usar

ClickUp-Docs

Depois, há a mágica do Cérebro ClickUp . Quando Ella precisa resumir o relatório do projeto de 50 páginas do último trimestre, o assistente de IA o condensa em um resumo de dois parágrafos.

O ClickUp Brain até mesmo redige um texto para sua próxima apresentação, economizando suas horas de trabalho.

Experimente gratuitamente

ClickUp Brain

Se ela ainda estivesse usando outras plataformas, este seria o seu fluxo de trabalho:

Feature ClickUp Docs OneDrive Google Drive Edição em tempo real Colaboração fácil para todos os usuários Limitado aos aplicativos do Office 365 Eficaz, mas vinculado ao Google Workspace Integração de tarefas Conectar diretamente tarefas a documentos Integração básica Requer ferramentas de terceiros Assistência de IA Resume, gera texto e automatiza fluxos de trabalho Funcionalidades limitadas Geração de texto limitada Opções de segurança Permissões granulares e configurações de privacidade Decente, mas não tão personalizável Permissões padrão, sem vínculos com o fluxo de trabalho

Leia também: Como criar um fluxo de trabalho de documentação do produto

ClickUp's One Up #3: Gerenciamento e automação de tarefas

O domingo entrou na segunda-feira e você está tentando se lembrar das 15 coisas que prometeu fazer na sexta-feira. Gerenciamento de tarefas não é simples - até você conhecer Gerenciamento de tarefas do ClickUp e Automação do ClickUp o gerenciamento de tarefas não é simples.

O ClickUp é o seu aplicativo de produtividade "tudo em um". Com o ClickUp, você pode centralizar todas as suas tarefas, sejam elas recorrentes, dependentes de outros itens de ação ou apenas a simples variedade de "voltar ao cliente de e-mail".

Transforme a eficiência de sua equipe com os espaços de trabalho personalizáveis do ClickUp

Tudo é armazenado em um espaço de trabalho intuitivo, para que você nunca fique em dúvida sobre quem está fazendo o quê - ou, pior, se está fazendo.

É aqui que o ClickUp se destaca:

Criação de tarefas personalizadas : Defina tarefas, subtarefas e dependências com facilidade

: Defina tarefas, subtarefas e dependências com facilidade Agendamentos recorrentes : Automatizar tarefas repetitivaspara que elas apareçam exatamente quando necessário

: Automatizar tarefas repetitivaspara que elas apareçam exatamente quando necessário Definição de prioridades: Classifique as tarefas por urgência, garantindo que sua equipe se concentre no que é mais importante

Exemplo: Imagine que você está lançando um produto. Você cria uma tarefa para escrever o comunicado à imprensa, atribui-o ao redator e vincula-o a uma subtarefa para o design. Assim que o redator concluir a parte dele, o status muda para "Ready for Design" (Pronto para design), notificando automaticamente o designer para que ele entre em ação. Legal, não é?

Dica profissional: Uma maneira de garantir que as coisas estejam no caminho certo é ficar de olho em Painéis do ClickUp . Em vez de atualizar um quadro branco ou compartilhar planilhas intermináveis, basta dar uma olhada no seu painel.

Outra dica importante que você não deve perder é a automação do ClickUp.

Crie gatilhos e ações personalizados para simplificar o trabalho com a automação do ClickUp

Veja por quê: Você pode oficialmente dar adeus às horas de trabalho manual que você (e sua equipe) gasta para lidar com ações repetitivas:

Alterações de status : Quando uma tarefa muda para "Concluída", ela notifica automaticamente a equipe e arquiva a tarefa

: Quando uma tarefa muda para "Concluída", ela notifica automaticamente a equipe e arquiva a tarefa Mudanças de responsável : A mudança do proprietário da tarefa atualiza seu status para "Em andamento" e marca o novo responsável

: A mudança do proprietário da tarefa atualiza seu status para "Em andamento" e marca o novo responsável Data de vencimento empurra: À medida que um prazo se aproxima, o ClickUp coloca a tarefa no topo da lista de todos e envia lembretes Digamos que você esteja gerenciando um calendário de conteúdo. Quando o status de uma publicação de blog muda para "Ready for Review" (Pronto para revisão), o ClickUp notifica o editor, atribui a tarefa a ele e até define um novo prazo. Sem e-mails. Sem notas adesivas. Pura eficiência.

Outro bom exemplo que combina o poder do ClickUp Brain e da automação é inserir um prompt como "Enviar um e-mail de boas-vindas quando um novo membro entrar", e o ClickUp Brain configura o fluxo de trabalho de ação de gatilho para você. É como ter um assistente pessoal que entende suas necessidades melhor do que você.

ClickUp's One Up #4: Integrações com o Google Drive e o OneDrive

O ClickUp não está aqui para fazer você escolher um lado - está aqui para fazer com que tudo funcione bem junto.

Não importa se você é da equipe do Google Drive ou da equipe do OneDrive (ou se está preso em algum lugar no meio), o ClickUp permite integrar as duas ferramentas em seu espaço de trabalho para obter uma colaboração incrível e produtividade inigualável.

Integração sem esforço com o Google Drive

Com o Google Drive você pode anexar arquivos a tarefas, acessar documentos sem sair do ClickUp e até mesmo criar novos Google Docs, Sheets ou Slides diretamente da plataforma.

Por que é um divisor de águas:

Anexe com facilidade: Arraste e solte seus arquivos do Drive em comentários ou descrições de tarefas em segundos

Arraste e solte seus arquivos do Drive em comentários ou descrições de tarefas em segundos Navegue a partir do ClickUp: Navegue pelas pastas pessoais ou compartilhadas do Drive diretamente na interface do ClickUp

Navegue pelas pastas pessoais ou compartilhadas do Drive diretamente na interface do ClickUp Sincronização em tempo real: Todas as alterações feitas no Google Drive são refletidas instantaneamente no ClickUp

Exemplo: Imagine que você está colaborando em um deck de marketing. Em vez de alternar entre o ClickUp e o Google Drive, basta abrir o deck no ClickUp, fazer as edições no Google Slides e ele estará pronto para ser usado.

Integração com o OneDrive: A nuvem encontra a organização

O ClickUp ajuda você com Integração com o OneDrive se você preferir o ecossistema da Microsoft.

Você pode vincular seus arquivos do OneDrive a tarefas, visualizá-los no ClickUp e manter tudo acessível sem alternar entre plataformas.

**Veja por que você vai adorar

Acesso centralizado: Anexe arquivos diretamente a tarefas ou comentários do OneDrive

Anexe arquivos diretamente a tarefas ou comentários do OneDrive Conveniência entre plataformas: Visualizar documentos, PDFs ou imagens do OneDrive sem sair do ClickUp

Visualizar documentos, PDFs ou imagens do OneDrive sem sair do ClickUp Criar e anexar: Gerar novos documentos do Office (Word, Excel, PowerPoint) diretamente das tarefas do ClickUp

Exemplo: Digamos que sua equipe financeira precise de uma planilha de orçamento. Abra uma tarefa no ClickUp, crie a planilha do Excel e ela será automaticamente salva no OneDrive e vinculada à tarefa. Isso é que é eficiência.

Em caso de dúvida, use o ClickUp

Eu estava procurando uma plataforma de gerenciamento de projetos e encontrei a melhor. Imediatamente, senti que o ClickUp poderia resolver todos os nossos problemas e criar soluções prontas para nos beneficiar de maneiras que eu nem sequer havia imaginado.

Dayana Mileva, Pontica Solutions

A questão é a seguinte:

Você não precisa apenas de uma ferramenta para organizar arquivos espalhados pelas unidades.

Você precisa de uma plataforma de gerenciamento de projetos que pegue todas essas informações, alinhe-as com suas metas e transforme-as em fluxos de trabalho tão intuitivos que eles praticamente se executam sozinhos.

Pronto para experimentar a mágica? Crie uma conta gratuita no ClickUp para explorar como ele funciona com suas ferramentas favoritas, como Google Drive e OneDrive!