Os 10 principais resumidores de transcrições com IA para transformar o caos em clareza em 2025

As ferramentas de transcrição, embora sejam úteis para capturar anotações de reuniões, fazem com que você passe horas debruçado sobre longos textos.

A IA do resumidor de transcrições mudou o jogo. Essa ferramenta não apenas transcreve, mas também fornece resumos concisos, transformando horas de conversa em minutos de insights práticos.

Mas a questão é a seguinte: Nem todas as ferramentas são iguais. Escolher a ferramenta certa é onde a verdadeira mágica acontece. Vamos dar uma olhada nos principais resumidores de transcrição de IA que você deve conhecer.

⏰ Resumo de 60 segundos

Descubra os principais resumidores de transcrição de IA que simplificam discussões complexas em resumos claros.

✅ Recast Studio: O melhor para reaproveitar conteúdo de podcast em ouro de marketing

O melhor para reaproveitar conteúdo de podcast em ouro de marketing ✅ ClickUp: O melhor para resumos de transcrições com IA

O melhor para resumos de transcrições com IA ✅ Fireflies.ai: Melhor para automatizar anotações de reuniões e resumos de IA

Melhor para automatizar anotações de reuniões e resumos de IA ✅ AssemblyAI: Melhor para desenvolvedores que criam com IA de fala de ponta

Melhor para desenvolvedores que criam com IA de fala de ponta ✅ Sembly AI: Melhor para gerar insights acionáveis sobre reuniões

Melhor para gerar insights acionáveis sobre reuniões ✅ Grain: Melhor para anotações e fluxos de trabalho personalizados de reuniões com IA

Melhor para anotações e fluxos de trabalho personalizados de reuniões com IA ✅ Otter.ai: Melhor para transcrição de reuniões e itens de ação em tempo real

Melhor para transcrição de reuniões e itens de ação em tempo real ✅ Notta: Melhor para transcrição bilíngue e colaboração contínua

Melhor para transcrição bilíngue e colaboração contínua ✅ Transcribe: Melhor para transcrição multilíngue e resumos automatizados

Melhor para transcrição multilíngue e resumos automatizados ✅ Sonix: O melhor para transcrição e tradução automatizadas em mais de 50 idiomas

O que você deve procurar na IA do resumidor de transcrição?

Ao escolher um resumidor de transcrição com IA, concentre-se em ferramentas que aumentem a produtividade. Aqui estão os recursos que devem ser priorizados:

Comprimento personalizável do resumo: Ajuste o nível de detalhes com base em suas necessidades, seja uma visão geral rápida ou um resumo detalhado

Ajuste o nível de detalhes com base em suas necessidades, seja uma visão geral rápida ou um resumo detalhado Suporte a vários formatos: Use transcrições de reuniões, transcrições do YouTube e outros tipos de arquivos para obter flexibilidade

Use transcrições de reuniões, transcrições do YouTube e outros tipos de arquivos para obter flexibilidade Gerador de resumo de IA com precisão: Gere resumos que capturam o contexto original sem perder os pontos principais

Gere resumos que capturam o contexto original sem perder os pontos principais Integração com plataformas como Google Meet e Microsoft Teams: Resuma automaticamente as reuniões diretamente em seu fluxo de trabalho

Resuma automaticamente as reuniões diretamente em seu fluxo de trabalho Transcrição e resumo em tempo real: Crie resumos acionáveis enquanto a reunião ainda está em andamento

Crie resumos acionáveis enquanto a reunião ainda está em andamento Capacidade de resumir em vários idiomas: Amplie a usabilidade em equipes globais

Amplie a usabilidade em equipes globais Opções de exportação para ferramentas populares como o Google Docs: Compartilhe resumos de reuniões sem problemas

As 10 melhores ferramentas de IA para resumir transcrições

Encontrar o resumidor de transcrição de IA certo pode aumentar drasticamente a eficiência, economizando tempo e fornecendo insights acionáveis. Vamos explorar as melhores ferramentas de transcrição disponíveis atualmente.

1. ClickUp (melhor para resumos de transcrições com tecnologia de IA) ClickUp é o aplicativo para o trabalho que integra IA para automatizar resumos de transcrições de reuniões, atualizações de projetos e muito mais.

ClickUp Brain simplifica o resumo de transcrições, oferecendo uma variedade de recursos avançados de IA. Com o Brain, você pode resumir facilmente transcrições de reuniões, atualizações de projetos, vídeos do YouTube e conteúdo multilíngue.

Ele permite que você crie resumos personalizados, gere listas de tarefas diretamente das informações extraídas e automatize as atualizações de progresso, tudo isso sem alternar entre as ferramentas.

Saiba mais

Documentos do ClickUp

Documentos do ClickUp que se integra perfeitamente ao Brain, torna isso ainda melhor. Você pode carregar seus documentos, notas de reunião ou transcrições no ClickUp Docs e obter resumos, listas de tarefas ou atualizações em um só lugar.

A plataforma unificada elimina a necessidade de fazer malabarismos com vários aplicativos, tornando todo o processo mais rápido e intuitivo do que outras ferramentas.

Melhores recursos do ClickUp

Resuma rapidamente os pontos principais das transcrições de suas reuniões e atualizações de projetos

Transforme as informações extraídas em listas de tarefas diretamente no ClickUp Docs

Automatize as reuniões de equipe e as atualizações de progresso para reduzir o rastreamento manual

Use o ClickUp Docs para centralizar resumos, tarefas e atualizações em um único espaço de trabalho

Resuma links de vídeos do YouTube e gere conteúdo multilíngue para uma comunicação perfeita

Capture transcrições e resumos em tempo real durante reuniões em andamento

Limitações do ClickUp

Alguns recursos avançados de IA só estão disponíveis em planos pagos

Preços do ClickUp

Grátis para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber os preços

Entre em contato para saber os preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O ClickUp é essencial para meu fluxo de trabalho diário, planejamento de projetos e base de conhecimento. Ele resolveu todos os problemas que eu enfrentava com informações dispersas e tarefas esquecidas, reunindo tudo em um só lugar. Usei o ClickUp para gerenciar projetos, atas de reuniões, reformas e até mesmo investimentos imobiliários. Os modelos são um salva-vidas, especialmente para tarefas recorrentes, e o novo AI Brain facilita a pesquisa em todos os meus documentos. Para qualquer empresa - pequena ou corporativa - essa ferramenta é indispensável.

Lourens S, fundador e investidor

Dica profissional: Evite alternar entre vários aplicativos escolhendo ferramentas que se integrem às suas plataformas existentes. Isso lhe poupará horas e manterá suas anotações centralizadas e fáceis de compartilhar. E é exatamente por isso que o ClickUp se destaca - é um aplicativo completo para o trabalho_ que permite resumir transcrições, gerar tarefas acionáveis e gerenciar projetos em uma plataforma unificada.

2. Fireflies.ai (melhor para automatizar anotações de reuniões e resumos de IA)

via Fireflies.ai Ao automatizar o processo, o Fireflies.ai elimina o incômodo de criar notas e resumos de reuniões. Seu Notetaker com tecnologia de IA registra, transcreve e resume conversas de plataformas como Google Meet, Zoom e Microsoft Teams.

Você também pode fazer upload de arquivos de áudio ou vídeo e gerar resumos diretamente. Seus filtros de IA exclusivos apresentam itens de ação, perguntas e outros pontos-chave com um clique, tornando as revisões pós-reunião mais rápidas e eficientes.

Melhores recursos do Fireflies.ai

Gere resumos com tecnologia de IA para arquivos de áudio ou vídeo carregados em segundos

Identifique e extraia itens de ação, tarefas e pontos-chave de discussão com um clique usando filtros de IA

Compartilherecapitulação da reunião e resumos diretamente com sua equipe via Slack, Notion e Asana para manter todos alinhados

Limitações do fireflies.ai

Não é possível gravar discussões ao vivo diretamente em um computador, o que limita a flexibilidade

Preços do Fireflies.ai

Free Forever

Pro: $18/mês por assento

$18/mês por assento Business: $29/mês por assento

$29/mês por assento Enterprise: $39/mês por assento

Classificações e resenhas do fireflies.ai

G2: 4,8/5 (mais de 500 avaliações)

4,8/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

Fireflies.ai transformou minha experiência de reunião de um mal necessário em uma potência de produtividade. A precisão da transcrição é incrível - como ter um estenógrafo com audição sobre-humana. Os resumos e a extração de itens de ação com tecnologia de IA são um divisor de águas, proporcionando uma experiência de assistente pessoal que garante que nada importante seja esquecido.

George V, Diretor Médico

➡️ Saiba mais: Está tendo dificuldades para condensar parágrafos longos em insights concisos sem perder o significado? Deixe a IA fazer o trabalho pesado para você. Confira este guia para a principais resumidores de parágrafos com IA que podem transformar sua redação!

3. AssemblyAI (melhor para desenvolvedores que criam com IA de fala de ponta)

via montagem AI_ O AssemblyAI oferece uma das APIs de conversão de voz em texto mais avançadas do mercado, perfeita para desenvolvedores e empresas que utilizam dados de voz para produtos inovadores com tecnologia de IA.

Sua transcrição de alta precisão tem recursos avançados como diarização do locutor, análise de sentimentos, detecção de frases-chave e redação de PII.

Os desenvolvedores podem usar a API para resumir, analisar e aprimorar os dados de voz, permitindo recursos como capítulos automáticos e moderação de conteúdo para integração perfeita em fluxos de trabalho novos ou existentes.

Melhores recursos da AssemblyAI

Transcreva arquivos de áudio e vídeo com alta precisão, suportando mais de 93% de precisão de transcrição

Extraia insights usando análise de sentimentos, diarização de oradores e detecção de tópicos para obter dados significativos

Integre-se perfeitamente com APIs para capítulos automáticos, redação de PII e compreensão avançada de fala

Limitações da AssemblyAI

Pode exigir pequenos ajustes de prontidão para casos de uso específicos para aumentar a precisão da transcrição

Preços da AssemblyAI

**Gratuito

Pagamento conforme o uso: A partir de US$ 0,12/hora

A partir de US$ 0,12/hora Personalizado: Preços personalizados

Classificações e avaliações da AssemblyAI

G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)

4,7/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 80 avaliações)

➡️ Leia mais: Assistir novamente a vídeos longos para extrair os pontos principais pode esgotar seu tempo e sua energia. Simplifique o processo com ferramentas de IA projetadas para resumir vídeos sem esforço. Explore o melhores resumidores de vídeo com IA aqui e recupere seu tempo!

4. Sembly AI (melhor para gerar insights acionáveis sobre reuniões)

via montagem AI_ O Sembly AI eleva a produtividade das reuniões a um novo patamar ao gerar automaticamente notas, tarefas e insights de reuniões com IA. A plataforma registra e transcreve reuniões do Zoom, Google Meet e Microsoft Teams e, em seguida, organiza a discussão em resumos acionáveis.

Essa ferramenta gratuita usa IA para identificar tarefas e detectar riscos, garantindo que as reuniões levem a resultados acionáveis. Seus recursos avançados, como bate-papos com IA em várias reuniões e planos de projeto gerados por IA, ajudam as equipes a transformar sem esforço as discussões em resultados.

Melhores recursos da IA de reunião

Transcreva e resuma automaticamente as reuniões em insights acionáveis em mais de 48 idiomas

Identifique e organize tarefas, riscos e principais pontos de discussão para acompanhamento imediato

Experimente chats de IA com várias reuniões para revisar ou analisar conversas em várias reuniões

Limitações da IA de reunião

Atualmente, não captura segmentos de vídeo para facilitar a referência quando o conteúdo da tela é compartilhado

Preços do Assembly AI

Pessoal: Gratuito

Gratuito Profissional: US$ 15/mês

US$ 15/mês Equipe: US$ 29/mês por assento

US$ 29/mês por assento Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Assembly AI

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

O Assembly AI se tornou uma parte essencial do meu fluxo de trabalho diário. As notas de reunião são tão precisas que substituem a necessidade de atas separadas, e os resumos de tarefas garantem que eu possa estar totalmente presente durante as reuniões. É incrivelmente fácil de integrar com o Google e, na maioria das vezes, ele se junta às reuniões na hora certa, sem nenhuma intervenção manual.

Jackie A., estrategista de processos de negócios em consultoria de gestão

Fato divertido: A DPG Media simplificou seu enorme processo de metadados de vídeo usando o Amazon Transcribe e modelos alimentados por IA em apenas 4 semanas . Essa inovação economizou dias de trabalho manual e aprimorou suas recomendações de conteúdo para os usuários. É um exemplo perfeito de como as ferramentas de IA podem transformar os fluxos de trabalho!

5. Grain (melhor para anotações de reuniões e fluxos de trabalho personalizados com IA)

via Grain O Grain é uma ferramenta de resumo de IA que transforma suas reuniões em insights acionáveis, automatizando anotações, resumos e fluxos de trabalho. Com o Grain, você pode destacar momentos importantes em transcrições, criar videoclipes compartilháveis e integrar anotações no Slack, HubSpot e Salesforce.

O Grain se destaca por sua flexibilidade - modelos personalizáveis, prompts de perguntas e respostas semelhantes ao ChatGPT e resumos e destaques gerados por IA para reduzir a carga de trabalho pós-reunião.

Melhores recursos do Grain

Grave e transcreva reuniões de plataformas como Zoom, Google Meet e Microsoft Teams

Obtenha anotações personalizadas com tecnologia de IA e os principais momentos das conversas em segundos

Integre-se nativamente com ferramentas como Slack, HubSpot e Salesforce para automatizar fluxos de trabalho

Limitações de grãos

Usuários que não são da HubSpot podem precisar de trabalho manual adicional para integrar notas em fluxos de trabalho personalizados

Preços do Grain

**Gratuito

Iniciante: $19/mês por assento

$19/mês por assento Empresa: $39/mês por assento

$39/mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Grain

G2: 4,6/5 (mais de 30 avaliações)

4,6/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

➡️ Leia mais: Reproduzir e reproduzir vídeos para fazer anotações pode ser uma perda de tempo total. Imagine capturar tudo o que você precisa na primeira vez, sem esse incômodo. Aprenda como fazer anotações em um vídeo sem problemas.

6. Otter.ai (melhor para transcrição de reuniões e itens de ação em tempo real)

via otter AI_ A Otter.ai automatiza a transcrição de reuniões, resumos e itens de ação, permitindo que as equipes se concentrem nas discussões em vez de tomar notas. Seu recurso de resumo OtterPilot AI se junta automaticamente a reuniões no Zoom, Google Meet e Microsoft Teams para fornecer transcrição e resumos em tempo real.

O Otter.ai se destaca com resumos de reuniões de 30 segundos, legendas ao vivo, reprodução e bate-papo com IA para obter insights. Seu suporte multiplataforma e suas ferramentas de colaboração mantêm as equipes alinhadas e produtivas.

Melhores recursos do Otter.ai

Participe automaticamente de reuniões virtuais para transcrever, resumir e atribuir itens de ação em tempo real

Condensar reuniões de uma hora em resumos de 30 segundos para obter visões gerais rápidas

Obtenha um bate-papo com tecnologia de IA para fazer perguntas sobre a reunião e gerar e-mails de acompanhamento ou atualizações

Limitações do Otter.ai

A precisão da identificação do orador poderia ser melhorada

O salvamento automático integrado impede que as edições sejam desfeitas depois de salvas, o que pode atrapalhar os fluxos de trabalho

Preços do Otter.ai

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 16,99/mês por usuário

US$ 16,99/mês por usuário Business: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Revisões e classificações do Otter.ai

G2: 4.4/5.0 (mais de 280 avaliações)

Capterra: 4,4/5,0 (mais de 80 avaliações)

Otter.ai é incrivelmente fácil de usar, graças à sua integração perfeita com o Zoom e o Google Agenda. Ele se junta e transcreve automaticamente as chamadas, e a visualização da transcrição ao vivo é um recurso fantástico. Um recurso de destaque é a capacidade de capturar automaticamente imagens quando as telas são compartilhadas ou alteradas durante uma chamada, acrescentando um contexto valioso às transcrições. Os takeaways de IA são excelentes, e a configuração de tudo é tão simples quanto ativar uma integração.

Arjun K., cofundador de uma pequena empresa

fato divertido: Hollywood está apostando na IA para transformar o setor de efeitos visuais. Com ferramentas como storyboarding de IA e efeitos especiais automatizados, estúdios como a Lionsgate preveem a economia de 'milhões e milhões de dólares .'

7. Notta (melhor para transcrição bilíngue e colaboração contínua)

via Notta Notta é um ferramenta de resumo de anotações que converte automaticamente reuniões ao vivo, entrevistas ou gravações em texto editável. Suportando até 58 idiomas e oferecendo transcrição e tradução bilíngue em tempo real, o Notta atende a equipes globais.

Ele vai além da transcrição, fornecendo resumos alimentados por IA, insights de palestrantes e ferramentas colaborativas para garantir que todas as partes interessadas estejam alinhadas. O Notta também permite que você exporte transcrições e resumos em vários formatos, tornando-o ideal para diversos fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Notta

Transcreva e traduza reuniões bilíngues em tempo real, com suporte para mais de 58 idiomas

Gere resumos concisos de IA com os principais insights e itens de ação em um único clique

Exporte notas e transcrições em vários formatos, incluindo PDF, Word Doc e SRT

Notta limitations

As práticas de avaliação gratuita carecem de transparência com relação ao prazo exato de expiração, levando a cobranças inesperadas

Preços da Notta

Gratuito

Pro: US$ 14,99/mês por usuário

US$ 14,99/mês por usuário Business: US$ 27,99/mês por usuário

US$ 27,99/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Notta ratings and reviews

G2: 4,4/5 (mais de 130 avaliações)

4,4/5 (mais de 130 avaliações) Capterra: Não há avaliações suficientes

➡️ Leia mais: Quer tornar suas reuniões mais produtivas sem se afogar em anotações? Descubra como a IA pode revolucionar suas anotações de reunião com este guia revolucionário.

8. Sonix (melhor para transcrição e tradução automatizadas em mais de 50 idiomas)

via Sonix O Sonix é um poderoso ferramenta de transcrição que oferece serviços de transcrição e tradução rápidos, precisos e econômicos. Com suporte para mais de 50 idiomas, é ideal para profissionais que desejam transcrever, legendar ou traduzir conteúdo de áudio e vídeo sem esforço.

O Sonix oferece recursos como resumos alimentados por IA, criação de capítulos, análise de sentimentos e legendas automatizadas. Seu editor intuitivo no navegador permite que os usuários editem, pesquisem e organizem transcrições facilmente.

Melhores recursos do Sonix

Transcreve automaticamente conteúdo de áudio e vídeo em mais de 50 idiomas

Fornece ferramentas avançadas de IA, como análise de sentimentos, detecção de tópicos e resumos de IA

Crie e personalize legendas com fontes, cores e códigos de tempo ajustáveis

Limitações do Sonix

As ferramentas de colaboração em planos de nível inferior podem não atender a todos os requisitos da equipe

Preços da Sonix

Standard: US$ 10/hora

US$ 10/hora Premium: US$ 5/hora e US$ 22/mês por usuário

US$ 5/hora e US$ 22/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Sonix

G2: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5,0 (mais de 130 avaliações)

A IA da Sonix está incrivelmente próxima da perfeição. A qualidade da transcrição é excelente, e estou muito satisfeito com o serviço. Adoro especialmente a capacidade de exportar legendas em diferentes formatos de arquivo, o que é uma grande vantagem para projetos relacionados à mídia.

Dieter K., editor de inglês

💡 Dica profissional: Faça o ajuste fino de seus resumos de IA para obter o máximo de clareza. Muitos resumidores de transcrição permitem que você personalize o tamanho e o foco do resumo. Antes de mergulhar em uma ferramenta, defina seu objetivo. Ajuste as configurações de acordo com suas metas para obter insights mais nítidos e práticos.

9. Transcribe (melhor para transcrição multilíngue e resumos automatizados)

via Transcrever O Transcribe simplifica a transformação de áudio e vídeo em texto acionável e resumos concisos. Ele é compatível com mais de 120 idiomas e oferece transcrição e resumo com tecnologia de IA que ajuda os usuários a identificar rapidamente os principais pontos e insights.

Com integração perfeita em ferramentas como Zoom e Google Drive, o Transcribe facilita o compartilhamento de resumos e a colaboração. Sua versátil compatibilidade de arquivos e seu editor integrado diferenciam o Transcribe, permitindo que os usuários importem arquivos de vários formatos e personalizem resumos sem esforço.

Melhores recursos do Transcribe

Transcreva e resuma o conteúdo de áudio ou vídeo em mais de 120 idiomas para facilitar o uso global

Gerar resumos concisos de IA que destacam os principais pontos e insights acionáveis

Integração com o Zoom, Gmail e Google Drive para um fluxo de trabalho perfeito em todas as plataformas

Limitações de transcrição

Poderia se beneficiar da oferta de mais recursos de colaboração para projetos baseados em equipe

Preços do Transcribe

Gratuito

Completo: $14,99/mês por usuário

$14,99/mês por usuário Avançado: US$ 59,99/mês por usuário

US$ 59,99/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

➡️ Saiba mais: Resumir reuniões manualmente desperdiça horas valiosas. Deixe a IA cuidar disso enquanto você se concentra no que é importante. Dê uma olhada no 10 melhores resumos de reuniões com IA e revolucione seu fluxo de trabalho hoje mesmo!

10. Recast Studio (melhor para redirecionar o conteúdo do podcast para o ouro do marketing)

via Recast Studio O Recast Studio facilita a tarefa das equipes de marketing de redirecionar o conteúdo de podcasts para vídeos, blogs, e-mails e publicações em mídias sociais envolventes usando IA. Projetada para equipes com experiência mínima em edição de vídeo, essa plataforma gera automaticamente destaques e clipes curtos e compartilháveis a partir de conteúdo de formato longo.

Além disso, ela fornece notas de programa geradas por IA, postagens de blog otimizadas para SEO, resumos de e-mail e postagens sociais, o que a torna um kit de ferramentas completo de criação de conteúdo para podcasters e profissionais de marketing.

Melhores recursos do Recast Studio

Gere automaticamente clipes curtos e compartilháveis de áudio ou vídeo de podcast em minutos

Crie notas de programa, postagens de blog, e-mails e conteúdo de mídia social automaticamente a partir de episódios de podcast

Obtenha audiogramas, texto animado e barras de progresso para aumentar o envolvimento com a mídia social

Limitações do Recast Studio

Variedade limitada de modelos pré-criados, embora os atuais sejam funcionais

Preços do Recast Studio:

Inicial: US$ 17/mês

US$ 17/mês Premium: $57/mês

$57/mês Profissional: $37/mês

Classificações e avaliações do Recast Studio

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

➡️ Read More: Está procurando insights em artigos e documentos extensos? Esqueça o incômodo. Descubra como a IA pode resumir o conteúdo em segundos. Aqui está seu guia definitivo para a principais artigos de IA e resumos de documentos .

Transforme o resumo da transcrição com o ClickUp: Seu divisor de águas na produtividade

Ao explorar a IA do resumidor de transcrição, é essencial ir além dos recursos e dos preços. Considere o valor de longo prazo que essas ferramentas trazem para o seu fluxo de trabalho - escalabilidade, integrações com plataformas existentes e sua capacidade de dar suporte à sua equipe à medida que ela cresce.

É fundamental que uma ferramenta seja capaz de se adaptar às suas necessidades, seja por meio de suporte a vários idiomas, recursos avançados de IA ou opções de exportação perfeitas.

É aqui que o ClickUp se destaca. Ele não se limita a resumir transcrições - ele integra gerenciamento de tarefas, colaboração e insights de projetos orientados por IA em uma única plataforma. Com o ClickUp, você não está apenas automatizando tarefas, mas otimizando todo o seu fluxo de trabalho

_Pronto para simplificar e turbinar sua produtividade? Registre-se para o ClickUp hoje mesmo!