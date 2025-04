20 prompts de IA da Jasper para aprimorar sua escrita e criatividade

Você sabia que 62% dos profissionais de marketing já usam IA para fazer brainstorming de novos tópicos? Outros 53% contam com ela para resumir o conteúdo e 44% a utilizam para redigir artigos.

No entanto, a IA não está aqui para tirar seu emprego. O que importa é fazer mais e mais rápido!

O Jasper é um assistente de redação com tecnologia de IA que ajuda na criação de conteúdo e automatiza tarefas repetitivas. Ao aproveitar os recursos de processamento de linguagem natural da ferramenta, os profissionais de marketing podem automatizar tarefas repetitivas, otimizar o conteúdo para SEO, criar descrições de produtos e gerar textos de alta qualidade em uma fração do tempo.

Neste blog, exploraremos 20 prompts de IA da Jasper para tornar suas tarefas de marketing gerenciáveis e suas estratégias mais eficazes. 🎯

Entendendo os prompts de IA do Jasper

Antes de mergulharmos nos prompts de IA do Jasper, vamos explicar o que são, como funcionam e por que são importantes.

O que são prompts de IA do Jasper?

Os prompts do Jasper AI são instruções, comandos ou perguntas específicas que você fornece para orientar a ferramenta de redação do Jasper AI na geração de ideias e conteúdo. Você pode adaptar esses prompts para diferentes materiais de marketing, como campanhas de e-mail, publicações em mídias sociais, cópias de anúncios e muito mais.

Lembre-se de que a IA é tão boa quanto suas instruções. Portanto, quanto mais detalhado e claro for o prompt, melhor será o resultado.

📌 Exemplo: Em vez de perguntar a Jasper, 'Quais são os benefícios dos prompts para as equipes de marketing', tente perguntar, 'Imagine que você é um engenheiro de prompts. Do seu ponto de vista de especialista, por que as equipes de marketing deveriam usar prompts?'

você sabia? John Phillip Morgan, Dave Rogenmoser e Christopher Hull fundaram a Jasper AI em fevereiro de 2021. A empresa, com sede em Austin, Texas, cresceu em três anos para atender a mais de 70.000 usuários em todo o mundo e gerar mais de US$ 142,9 milhões.

Benefícios do uso de prompts de IA em estratégias de marketing

Os prompts de IA podem dar um grande impulso às suas campanhas de marketing. Veja como:

Aumento da eficiência: Elesautomatizam o marketing como análise de dados e criação de conteúdo, para que você possa se concentrar em tarefas estratégicas

Elesautomatizam o marketing como análise de dados e criação de conteúdo, para que você possa se concentrar em tarefas estratégicas Criatividade aprimorada: Os prompts de IA fornecem novos conceitos criativos que podem não surgir por meios convencionais

Os prompts de IA fornecem novos conceitos criativos que podem não surgir por meios convencionais Ampla análise de dados: Os prompts levam o Jasper a analisar conjuntos de dados massivos para descobrir insights sobre o comportamento e as preferências dos clientes para estratégias mais inteligentes e direcionadas

Os prompts levam o Jasper a analisar conjuntos de dados massivos para descobrir insights sobre o comportamento e as preferências dos clientes para estratégias mais inteligentes e direcionadas Mensagens consistentes da marca: Os prompts de IA garantem que a voz, o tom, a identidade e as mensagens da sua marca permaneçam consistentes em todos os canais de marketing

Os prompts de IA garantem que a voz, o tom, a identidade e as mensagens da sua marca permaneçam consistentes em todos os canais de marketing Desempenho aprimorado da campanha: Eles oferecem suporte à otimização contínua do marketing, para que você possa fazer ajustes em tempo real com base nas métricas de desempenho

Como criar prompts de IA eficazes para o Jasper?

Com recursos de linguagem natural, o Jasper responde melhor a prompts claros e conversacionais que lhe dão orientação. No entanto, engenharia de prompt não é uma tarefa que serve para todos. O segredo é experimentar estilos diferentes e ajustar sua abordagem para que o Jasper funcione da melhor forma possível.

Dicas de prompt de IA do Jasper

O prompt de IA é como a escrita criativa - quanto mais você pratica, melhor fica. Veja como fazer isso corretamente:

Dê contexto: Ajude o Jasper a entender o "quadro geral". Especifique o tom, o público-alvo, a finalidade ou qualquer detalhe importante que você considere importante

Ajude o Jasper a entender o "quadro geral". Especifique o tom, o público-alvo, a finalidade ou qualquer detalhe importante que você considere importante Use otécnica de cadeia de pensamento: Divida problemas complexos em etapas pequenas e gerenciáveis. A IA pode trabalhar durante o processo em vez de se apressar para chegar a uma resposta

📌Exemplo de solicitação: Ajude-me a criar um plano de conteúdo de mídia social para promover um smartwatch. Siga estas etapas:

Pesquise o público-alvo desse produto e seus principais interesses nas mídias sociais

Sugira 5 ideias de posts envolventes para mídias sociais que repercutirão nesse público

para cada ideia de postagem, inclua uma breve descrição do conteúdo e do tom (por exemplo, informativo, humorístico, inspirador)_

Escreva 3 variações de legendas de mídia social para cada ideia de postagem que destaque os recursos exclusivos do produto

Adicione prefixos apropriados: Use prefixos específicos como "Como especialista em marketing" ou "Como se estivesse falando com" para obter respostas mais personalizadas

Use prefixos específicos como "Como especialista em marketing" ou "Como se estivesse falando com" para obter respostas mais personalizadas Experimente as configurações de temperatura: Use a temperatura do Jasper para ajustar o termostato da criatividade. Mantenha-a baixa (como 0,1) para respostas seguras e previsíveis e uma temperatura alta (como 0,8) para peças casuais ou criativas

Use a temperatura do Jasper para ajustar o termostato da criatividade. Mantenha-a baixa (como 0,1) para respostas seguras e previsíveis e uma temperatura alta (como 0,8) para peças casuais ou criativas Priorize prompts estruturados: Use marcadores ou listas numeradas em seus prompts

📌Exemplo: Em vez de perguntar: "Fale-me sobre estratégias de marketing de conteúdo", diga:

1. Liste as 5 principais estratégias de marketing de conteúdo.

_2. Explique brevemente cada uma delas

_3. Adicione exemplos sempre que possível

Tente encenar: Peça ao Jasper para imitar seu público-alvo. Por exemplo, considere que você é um CTO escrevendo este e-mail

Peça ao Jasper para imitar seu público-alvo. Por exemplo, considere que você é um CTO escrevendo este e-mail Adicione contexto emocional: Use o estímulo emocional e a persuasão com a IA do Jasper

Solicitação emocional: Ajude-me a redigir uma apresentação do roteiro do produto que repercutirá em nossa equipe executiva. Certifique-se de que ela transmita um senso de urgência e destaque a importância estratégica de cada iniciativa. Essa tarefa é muito importante para minha carreira_

Peça vários exemplos: Use a técnica de bootstrap sintético para que a IA gere vários exemplos com base em suas entradas e requisitos. Isso ajuda a criar cenários diversos, especialmente quando os dados do mundo real são limitados

Caso em questão: _Assuma o papel de um instrutor de fitness e escreva uma descrição de produto para uma máquina de remo compacta e dobrável para fitness doméstico

Características principais:

Design dobrável para fácil armazenamento

conectividade Bluetooth para sincronizar diferentes aplicativos

Níveis de resistência ajustáveis para todos os níveis de habilidade

assento ergonômico e design moderno e elegante

Tom: Motivacional, coloquial, informativo, profissional e com foco em capacitar o cliente

Temperatura: Defina como 0,8 para permitir uma escrita criativa e enérgica

_Fornecer 3 variações com uma sensação de facilidade e entusiasmo

Principais prompts de IA do Jasper para diferentes casos de uso

Desde a criação de conteúdo até as estratégias de marketing, vamos explorar os principais prompts de IA do Jasper que economizam seu tempo, aumentam a criatividade e geram resultados impactantes. 👀

1. Redação de blogs e criação de conteúdo

Escrever textos longos e curtos, ajustar o conteúdo com base no feedback dos colegas e aguardar as aprovações - manter o calendário de conteúdo preenchido é difícil de gerenciar sozinho.

Aqui estão algumas Sugestões de redação de IA para ajudá-lo a preencher as necessidades como um exército de conteúdo de uma pessoa só e evitar o esgotamento.💫

1. Use a estrutura Problema-Solução aqui. Escreva uma publicação de blog detalhada [contagem de palavras] analisando o impacto de [evento/notícia específica] no [setor ou comunidade específica]. Comece com a questão principal, seguida pelos desafios ou riscos que ela apresenta. Conclua com soluções acionáveis para os profissionais se adaptarem, com o apoio de dados de [plataformas confiáveis] e insights de especialistas com links.

_2. Aplique a estrutura What, Why, How* Escreva um esboço abrangente de postagem de blog para [contagem de palavras]. Inclua as principais conclusões do [livro/artigo] e explore como esses insights podem ser aplicados ao [setor/campo]. Inclua exemplos do mundo real e estudos de caso para mostrar como esses conceitos estão em ação. Dê [número] etapas para os leitores implementarem.

3. Assuma o papel de um profissional de marketing digital. Crie uma estratégia detalhada e acionável para garantir backlinks de alta qualidade de sites respeitáveis no [setor]. Use a estrutura AIDA. A meta é aumentar a autenticidade do meu site [link do site] e melhorar suas classificações de pesquisa para uma publicação de blog com foco no [tópico específico].

4. Crie um roteiro de dois minutos para um vídeo do YouTube sobre [tópico]_. O vídeo deve começar com um gancho ou uma anedota envolvente, seguido de uma visão geral do tópico, dicas práticas e uma conclusão que incentive os espectadores a se inscreverem

5. Tome [conteúdo de origem] e redirecione-o para uma publicação em [plataforma de mídia social específica] direcionada a [público-alvo específico]_. Comece com a conclusão mais importante e envolvente do conteúdo de origem, garantindo que ele chame a atenção imediatamente.

Casos de uso de IA em marketing de conteúdo e ideação:

Pesquisa de palavras-chave relevantes e tópicos de tendências

Criação de esboços detalhados de SEO para redatores

Análise das estratégias dos concorrentes e descoberta de áreas de oportunidades

Realização de pesquisas de público

o Jasper foi desenvolvido com base em uma estrutura do Generative Pre-Trained Transformer (GPT-3) e é treinado com dados existentes de cerca de 10% da Internet. Isso permite que ele gere textos coerentes e contextualmente relevantes em vários tópicos.

2. Redação e marketing

Como profissional de marketing ou escritor, equilibrar a criatividade com a estratégia pode ser um desafio.

Você quer que suas cópias ressoem com o público-alvo, mas não consegue parar de adicionar seu talento. Para acabar com esse dilema perpétuo e cumprir seus prazos, use os prompts do Jasper AI.

Basta fornecer estruturas estratégicas ou detalhes do público-alvo e deixar que ele cuide do resto.

Aqui estão alguns exemplos de sugestões de redação para começar:

1. Usando a estrutura "Before-After-Bridge". Escreva uma cópia que apresente a situação atual com um [problema] enfrentado por ideias [persona do cliente]. Mostre a eles o mundo depois de usar nosso [produto/serviço] e como isso melhorou a situação deles. Em seguida, forneça uma [ponte] para mostrar a eles como chegar a esse estado aprimorado usando nosso produto.

2. Escreva um texto usando a estrutura "Exclusivo-Inclusivo". Posicione nosso [produto/serviço] como de elite e desejável para a [persona do cliente ideal]. Inclua pontos de discussão como [ponto de venda exclusivo], [ponto problemático] e [ação desejada].

3. Analise o mercado para [produto/serviço]. _Identifique segmentos de clientes potenciais com base em dados demográficos, comportamento e preferências de compra. Forneça estratégias personalizadas para alcançar e envolver efetivamente cada segmento, incluindo canais específicos, estilos de mensagens e exemplos de campanhas que atendam às necessidades deles

4. Crie uma cópia usando a estrutura "Story-Solve-Sell" para converter leads em clientes._ Conte uma história convincente que se conecte com a [pessoa ideal do cliente] e se relacione com o problema que nosso [produto/serviço] resolve. Em seguida, demonstre como nosso produto resolve o problema e faça uma forte chamada à ação para convencer o leitor a comprar ou tomar a ação desejada. Além disso, inclua variáveis como [produto/serviço], [ponto de venda exclusivo] e [ação desejada].

5. Escreva um texto usando a estrutura "Expectativa-Surpresa" para gerar interesse e incentivar a ação da [persona do cliente ideal]_. Inclua pontos de discussão como [ponto de venda exclusivo], [ponto de dor] e [ação desejada].

Dica profissional: Automatize os testes de conteúdo usando IA para executar testes A/B em títulos, imagens ou CTAs e deixe que ela analise os dados para determinar quais variações geram os melhores resultados.

3. Conteúdo de mídia social

Elaborar conteúdo para mídias sociais que capte a atenção e, ao mesmo tempo, permaneça fiel à voz da sua marca é um desafio, especialmente com prazos apertados. Suas ideias começam a parecer repetitivas, e é difícil saber o que fazer em seguida.

Como um software assistente de redação o Jasper gera novas ideias de conteúdo e ajuda a criar publicações para sua próxima campanha de destaque na mídia social. Basta inserir suas metas e especificações e deixar que ele faça o trabalho.

Vamos dar uma olhada em algumas ideias rápidas que você pode usar:

1. Crie ideias para uma série de publicações no Instagram destinadas a [público-alvo], destacando os benefícios exclusivos de [produto/serviço], incluindo [lista de USPs]_. Forneça histórias de sucesso e [número] de dicas práticas adaptadas às necessidades deles. Consulte [links] para obter inspiração e aplique a estrutura AIDA para atrair a atenção, o interesse e o desejo e promover a ação.

2. Escreva uma série de legendas de postagens e cópias criativas que usem prova social, narração de histórias e linguagem persuasiva de forma [tom]. Ela deve demonstrar o valor do meu [produto/serviço] e incentivar [público-alvo] a agir. Você também pode usar humor, anedotas e conteúdo relacionável em alguns casos para se conectar com eles.

3 . Você pode sugerir [número] ideias de conteúdo para [plataforma de mídia social] relacionadas a [tópico/setor específico] que possam envolver [público-alvo]? _Use a estrutura PESO (Paid, Earned, Shared, Owned) para orientar as ideias e inclua uma descrição detalhada de cada uma com sua técnica de execução. Certifique-se de que as ideias abranjam uma combinação de conteúdo educacional, inspirador e prático

4. Quais são algumas hashtags da moda e eficazes para usar em [plataforma de mídia social] em [mês, ano], adaptadas explicitamente para [público-alvo]? Eles estão interessados em [setor/tendência]. Inclua uma combinação de hashtags populares, de nicho e de marca e adicione os números específicos de seguidores para cada uma. Certifique-se de que elas estejam alinhadas com [palavras-chave relacionadas ao tópico].

5. Pode me ajudar a desenvolver um calendário de conteúdo abrangente de 30 dias para [plataforma de mídia social] que se alinhe com [valores da marca] e atenda a [público-alvo]_? Use o método 5-3-2 para orientar o equilíbrio do conteúdo:

5 postagens informativas

3 postagens promocionais

Dica profissional: Use o ícone de brilho para aprimorar seus prompts para campanhas de mídia social. O Jasper preenche as lacunas que você pode ter perdido em seu prompt original.

4. Descrições de produtos e comércio eletrônico

Você está gerenciando todas as verticais de marketing de uma loja on-line que vende artigos de couro feitos à mão. O produto tem tudo para se destacar, mas o engajamento on-line não é suficiente.

Escrever descrições de produtos e otimizar para SEO consome um tempo que você preferiria dedicar ao marketing off-line.

Mas é um trabalho inevitável. Aqui estão alguns prompts de IA do Jasper para ajudá-lo a criar conteúdo atraente para comércio eletrônico:

1. Preciso de uma descrição detalhada do produto para uma nova linha [nome da linha] de [categoria do produto]_. Destaque o [USPs] e estruture-o em um formato de gancho, recursos, benefícios e CTA. Concentre-se em diferenciar a linha de produtos de seus concorrentes, acrescentando [fatores] e adaptando-a ao [público-alvo].

2. Descreva um dia na vida de um cliente_ [público-alvo] usando [nome do produto], destacando seu impacto em cada estágio da vida deles.

3. Escreva uma descrição sensorialmente rica do [nome do produto] da [nome da marca]. Mencione a aparência, a sensação, o cheiro ou o som sem usar adjetivos típicos de produtos como [exemplos]. Concentre-se em imergir o leitor na experiência em vez de simplesmente descrever o item.

4. Escreva uma descrição do produto e tags do produto sobre [nome e descrição do produto] que destaquem como o produto é perfeito para uma [estação específica] ou [cenário, como um casamento, feriado ou fuga de fim de semana]. Torne o cenário exclusivo para a finalidade do produto.

5 . Escreva uma metadescrição do produto em [nome do produto] que se concentre no trabalho artesanal e na história por trás da criação do produto. Isso pode incluir os materiais, os artesãos ou o processo de criação. Inclua [detalhes].

Dica profissional: Treine sua ferramenta de IA para refletir o tom e a voz da sua marca fornecendo exemplos de conteúdo anterior ou um guia de estilo. Você também pode fornecer a ela dados e feedback atualizados para garantir que todas as descrições estejam alinhadas com a identidade da sua marca e aumentem a confiança do cliente.

Erros comuns a serem evitados com os prompts de IA do Jasper

Usar a IA do Jasper é empolgante, mas alguns erros de principiante podem deixar você com resultados abaixo do ideal. Veja o que deve ser evitado:

Sobrecarga de informações: O lançamento de muitas informações no Jasper de uma só vez pode levar à confusão e a respostas incoerentes. Divida as tarefas complexas em uma série de prompts focados e gerenciáveis para obter resultados mais claros

O lançamento de muitas informações no Jasper de uma só vez pode levar à confusão e a respostas incoerentes. Divida as tarefas complexas em uma série de prompts focados e gerenciáveis para obter resultados mais claros Aceitar resultados inadequados: Resultados insatisfatórios ou abaixo da média significam oportunidades perdidas. Portanto, refine seus prompts ou solicite revisões até obter o que precisa

Resultados insatisfatórios ou abaixo da média significam oportunidades perdidas. Portanto, refine seus prompts ou solicite revisões até obter o que precisa Ignorar vieses: Os resultados da IA do Jasper podem refletir vieses como amostragem ou estereótipos devido a limitações em seus dados de treinamento. Ignorar isso pode levar a resultados distorcidos ou problemáticos

lembrete amigável: Embora a IA seja excelente na geração de ideias criativas e na automação de tarefas, ela não pode substituir o insight humano. Portanto, use-a para aprimorar suas habilidades de redação.

Limitações do uso do Jasper

Embora o Jasper faça um ótimo trabalho com rascunhos sólidos, ele tem suas desvantagens. Entendê-las permite que você ajuste o resultado e garanta que use IA para marketing de conteúdo efetivamente.

Dificuldades com tópicos de nicho: O Jasper geralmente produz conteúdo genérico sobre tópicos especializados, portanto, espere uma edição pesada. Por exemplo, pergunte sobre marketing baseado em contas para SaaS B2B no setor de saúde, e ele poderá lhe dar dicas gerais em vez de detalhes específicos do setor

O Jasper geralmente produz conteúdo genérico sobre tópicos especializados, portanto, espere uma edição pesada. Por exemplo, pergunte sobre marketing baseado em contas para SaaS B2B no setor de saúde, e ele poderá lhe dar dicas gerais em vez de detalhes específicos do setor Falta de recursos de gerenciamento de projetos: O Jasper é excelente na criação de conteúdo, mas não tem ferramentas para sincronizar ideias, acompanhar tarefas ou gerenciar fluxos de trabalho da equipe. Isso obriga os profissionais de marketing a depender de plataformas separadas

O Jasper é excelente na criação de conteúdo, mas não tem ferramentas para sincronizar ideias, acompanhar tarefas ou gerenciar fluxos de trabalho da equipe. Isso obriga os profissionais de marketing a depender de plataformas separadas Necessita de várias rodadas de revisão: Pense no resultado do Jasper como um primeiro rascunho. Se estiver procurando por algo mais refinado, prepare-se para investir tempo na verificação de fatos e modificações

Pense no resultado do Jasper como um primeiro rascunho. Se estiver procurando por algo mais refinado, prepare-se para investir tempo na verificação de fatos e modificações Não consegue lidar com formatação complexa: O Jasper não atende às necessidades de formatação avançada, como tabelas, gráficos ou elementos visuais complexos no conteúdo

Alternativas do Jasper a serem exploradas

O Jasper estabelece um alto padrão para a redação de IA, mas geralmente produz conteúdo previsível e estruturado de forma semelhante. E para tarefas complexas, como coordenar campanhas ou adaptar o conteúdo a fluxos de trabalho, ele pode deixar você querendo mais.

então, por que não explorar outras alternativas? Ferramentas de marketing de IA ?

É aqui que Software de gerenciamento de projetos de marketing da ClickUp pode ajudar.

Como o aplicativo de tudo para o trabalho_, o ClickUp combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e bate-papo - tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Você pode usá-lo para automatizar processos de rotina, melhorar a comunicação, obter ângulos de marketing exclusivos e acelerar a criação de conteúdo, tudo em uma única plataforma. ClickUp Brain o ClickUp Brain, assistente de redação com IA do ClickUp, ajuda as equipes a organizar ideias, fazer brainstorming e configurar fluxos de trabalho para facilitar a redação.

Vamos explorar alguns recursos que fazem com que valha a pena explorá-lo. 📃

Criação de conteúdo

Crie cópias e conteúdo refinados em qualquer tom específico com o ClickUp Brain

Independentemente de você precisar de conteúdo longo ou curto (e-mails, postagens de blog, cópias de mídia social etc.), o ClickUp Brain os redige com apenas alguns cliques. Ele pode até mesmo resumir discussões e fazer anotações em reuniões

exemplo de solicitação: _Crie um calendário de marketing por e-mail com duração de um mês para uma campanha de promoção do lançamento de nosso novo produto SaaS

O calendário deve incluir 4 e-mails semanais: um para apresentar o produto, um para depoimentos de clientes, um para uma oferta especial e um para uma demonstração do produto.

Experimente o ClickUp Brain

Veja a resposta do ClickUp Brain à solicitação

Você pode ver como o ClickUp Brain processa o prompt e se integra com Documentos do ClickUp para criar o conteúdo solicitado. O ClickUp Docs atua como um repositório centralizado para armazenar todo o seu conteúdo. Todos da sua equipe podem colaborar e fornecer feedback em tempo real.

Integração do fluxo de trabalho

A integração do ClickUp Brain com Tarefas do ClickUp permite que você gere automaticamente atualizações, relatórios de status e resumos com base em suas tarefas e projetos

Além disso, o ClickUp Brain agrega valor como uma alternativa ao Jasper AI, automatizando a criação de tarefas com base em suas necessidades e conversas.

Por exemplo, se você explicar os detalhes de um novo tópico de postagem de blog, ele poderá gerar e atribuir a tarefa ao redator de conteúdo, graças aos recursos de automação integrados que podem processar comandos de automação em linguagem natural.

Dica profissional: Se você estiver com dificuldades para reformular frases estranhas ou precisar ajustar o conteúdo existente, o ClickUp Brain pode ajudar. Ele refina o fluxo, a estrutura e a legibilidade das frases, oferecendo sugestões para reforçar sua mensagem ou melhorar a escolha de palavras.

Rastreamento de campanhas e recuperação de conhecimento

Ao contrário do Jasper AI, que gera principalmente ideias, o ClickUp Brain atua como uma base de conhecimento de marketing, conectando detalhes de campanhas, arquivos de equipe e análises para acesso instantâneo. Essa multifuncionalidade o torna um dos mais fortes Alternativas ao Jasper AI .

Precisa analisar o desempenho de sua última campanha? Pergunte ao Brain, 'Qual é a CTR da última campanha de e-mail?' para obter insights imediatos.

Receba atualizações instantâneas sobre qualquer discussão ou tarefa para garantir o alinhamento da equipe com o ClickUp Brain

Colaboração da equipe

Deseja criar um fluxo de trabalho contínuo para suas equipes de conteúdo? ClickUp Brain + ClickUp Chat é sua resposta. O ClickUp Brain permite que você organize e armazene todas as suas ideias, anotações e recursos em um só lugar, facilitando o acompanhamento e o desenvolvimento de conceitos de conteúdo.

Ao mesmo tempo, o ClickUp Chat mantém a comunicação centralizada para que os membros da equipe possam rapidamente compartilhar feedback, discutir alterações ou fazer perguntas - sem alternar entre diferentes plataformas. Essa combinação não apenas agiliza a colaboração, mas também garante que tudo permaneça conectado, facilitando para as equipes permanecerem na mesma página e criarem conteúdo de alta qualidade rapidamente.

Modelos pré-criados

Para facilitar seu trabalho, o ClickUp tem uma extensa biblioteca de modelos específicos de marketing Modelos de prompt de IA . Não há necessidade de fazer um brainstorming de prompts ou começar do zero.

Por exemplo, modelos de estratégia de marketing de conteúdo são ideais para equipes de marketing com muitas responsabilidades e com pouco tempo disponível.

