13 modelos gratuitos de projeções financeiras para um planejamento preciso

Você já calculou manualmente as projeções em uma planilha que parece interminável?

Provavelmente, você ficou se perguntando como combinar todos os dados sem gastar horas em cálculos manuais ou correr o risco de cometer erros dispendiosos. A resposta são os modelos de projeção financeira.

Essas ferramentas não são uma planilha qualquer - elas são a sua opção para organizar dados, automatizar cálculos e apresentar previsões financeiras de uma forma fácil de interpretar.

Neste blog, revelamos os melhores modelos de projeção financeira, testados por analistas financeiros que entendem o caos das previsões no mundo real. De previsões de receita trimestrais a análises abrangentes de fluxo de caixa, esses modelos fazem o trabalho pesado para você.

Vamos começar!

O que são modelos de projeções financeiras?

Os modelos de projeções financeiras são ferramentas pré-projetadas que ajudam a estimar os resultados financeiros de uma empresa com base em dados históricos, desempenho atual e metas futuras.

Esses modelos vêm com fórmulas incorporadas e formatos estruturados para ajudar a prever elementos financeiros críticos, como receita, despesas, fluxo de caixa e lucratividade em períodos de tempo específicos. Eles são amplamente usados para planejamento, garantia de investimentos e avaliação da estabilidade financeira.

Exemplo: Um modelo de projeção de receita pode ajudar a prever ganhos futuros analisando tendências de receitas passadas e custos previstos. Um modelo de fluxo de caixa, por outro lado, pode acompanhar os fluxos de entrada de vendas ou investimentos em relação a despesas como folha de pagamento e serviços públicos, destacando se uma empresa está gerando fundos excedentes ou operando com déficit.

Alguns modelos de projeções financeiras também oferecem suporte à análise de cenários. Por exemplo, uma empresa pode modelar os resultados "melhores" e "piores" para o lançamento de um novo produto. Essas previsões orientam a tomada de decisões, fornecendo percepções claras e baseadas em dados.

O que faz um bom modelo de projeções financeiras?

Se você fosse um analista ou fizesse parte de uma equipe financeira, provavelmente gostaria que seu modelo fosse excelente em algumas áreas importantes. Primeiro, ele deve fornecer cálculos precisos. Segundo, ele deve permitir ajustes rápidos. Por fim, ele deve oferecer uma visualização de dados clara e eficaz.

Veja a seguir o que faz um bom modelo de projeção financeira:

Cálculos automatizados: Isso é particularmente útil para métricas como taxa de crescimento anual composta (CAGR) ou valor presente líquido (NPV), em que a precisão é fundamental

Flexibilidade: Um bom modelo permite que você ajuste suposições como taxas de crescimento de receita, estruturas de custo ou tendências de mercado sem esforço

Auxílios visuais: Os modelos de projeção de receita com recursos integrados para criar gráficos e diagramas tornam os dados financeiros complexos mais fáceis de digerir. Por exemplo, um gráfico de barras comparando a receita recorrente mensal (MRR) em dois trimestres ou o crescimento das ações no mesmo período

Personalização de 🛠️: O modelo deve se adaptar às necessidades de seu setor. Seja para acompanhar a rotatividade do estoque no varejo ou focar no custo de aquisição de clientes (CAC) em SaaS, uma abordagem personalizada sempre agrega valor

**Você sabia que a Webvan, uma das pioneiras na entrega de produtos alimentícios, arrecadou quase um bilhão de dólares na boom das ponto-com mas entrou em colapso em 2001 devido ao planejamento financeiro deficiente.

13 Modelo de projeções financeiras

Agora, você pode se perguntar: existe um modelo que combina todos os melhores recursos? De fato, existe! Abordamos os melhores modelos de projeção financeira em detalhes abaixo.

1. Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp

Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp: modelo de contabilidade do Excel

A Modelo de relatório de análise financeira do ClickUp é uma ferramenta poderosa para avaliar o desempenho financeiro de uma empresa e tomar decisões informadas.

Esse modelo permite que profissionais da área financeira, investidores e analistas de negócios e ações acompanhem as principais métricas, como crescimento da receita, índice de endividamento e tendências de fluxo de caixa livre em um só lugar. Ele oferece ferramentas visuais como pie charts para detalhamento de receita e linhas de tendência para desempenho de ações, facilitando a apresentação de informações complexas.

Veja por que o modelo se destaca:

Planilhas pré-criadas para facilitar o rastreamento de dados: O modelo inclui planilhas prontas para uso para registrar receitas, despesas, lucros e perdas, minimizando a configuração manual

O modelo inclui planilhas prontas para uso para registrar receitas, despesas, lucros e perdas, minimizando a configuração manual Avaliação financeira abrangente: Analisa as principais métricas, como índices de liquidez, níveis de endividamento e tendências de fluxo de caixa em um formato estruturado

Analisa as principais métricas, como índices de liquidez, níveis de endividamento e tendências de fluxo de caixa em um formato estruturado Seção de avaliação de risco aprofundada: O modelo incorpora análise de risco com base em dados reais, como dependências da cadeia de suprimentos e desafios regulatórios

principais métricas abrangidas

O modelo se concentra em métricas essenciais, como margens de lucro líquido, índices de liquidez, índices de endividamento e indicadores de avaliação, como preço/lucro (P/L) e análise de fluxo de caixa descontado (DCF).

Ideal para: Analistas financeiros e de ações, contadores e investidores para conduzir ou apresentar avaliações financeiras abrangentes.

2. Modelo de operações contábeis do ClickUp

Modelo de operações contábeis do ClickUp

O modelo Modelo de operações contábeis do ClickUp ajuda a manter registros financeiros precisos, identificar padrões de gastos e avaliar a saúde financeira geral de uma empresa.

Esse modelo gratuito é especialmente útil para gerenciar contas a pagar e a receber, documentar lançamentos no diário, analisar lucros e perdas e avaliar o fluxo de caixa. Ele elimina as suposições envolvidas no gerenciamento financeiro, organizando as finanças da empresa em listas e quadros claros e acionáveis com barras de progresso.

Ele vem com visualizações personalizadas como :

Lista de grupos de contas: Rastreia receitas e despesas, agrupando-as em categorias de contas relevantes

Rastreia receitas e despesas, agrupando-as em categorias de contas relevantes Lista de diários: Registra todas as transações financeiras com entradas detalhadas de débito e crédito

Registra todas as transações financeiras com entradas detalhadas de débito e crédito General Ledger: Compila entradas do balanço patrimonial e da demonstração de resultados

Compila entradas do balanço patrimonial e da demonstração de resultados Quadro de lucros e perdas: Fornece uma representação visual das receitas e despesas

Fornece uma representação visual das receitas e despesas Lista de fluxo de caixa: Rastreia a movimentação de fundos para analisar padrões de receitas e despesas

principais métricas abordadas

Ele rastreia a lucratividade, o fluxo de caixa, as receitas, as despesas e as tendências para manter uma visão clara de sua situação financeira.

Ideal para: Contadores e gerentes de negócios que precisam de uma ferramenta prática para automatizar o controle de faturas, monitorar a saúde financeira ou se preparar para a apresentação de impostos e relatórios.

📖 Leia mais: 10 excelentes KPIs financeiros que você precisa monitorar

3. Modelo de análise de ponto de equilíbrio do ClickUp

Modelo de análise de ponto de equilíbrio do ClickUp

Determinar o ponto de equilíbrio é essencial para entender quando sua empresa começará a gerar lucro. O ponto de Modelo de análise de ponto de equilíbrio do ClickUp ajuda a realizar essa análise crítica. Ele permite que você identifique os custos fixos e variáveis, avalie o desempenho financeiro e tome decisões baseadas em dados.

Veja por que o modelo se destaca:

Analysis e Cost Profile Views listam os custos fixos e variáveis, permitindo que as empresas visualizem sua estrutura financeira

e listam os custos fixos e variáveis, permitindo que as empresas visualizem sua estrutura financeira a Vista de Custo Variável ajuda a rastrear as mudanças nas despesas ao longo do tempo

ajuda a rastrear as mudanças nas despesas ao longo do tempo A Report Summary View consolida todos os dados e inclui uma fórmula para calcular instantaneamente as unidades e as vendas do ponto de equilíbrio. Isso ajuda a determinar a receita e o volume de vendas necessários para evitar perdas

principais métricas abrangidas

O modelo monitora os custos fixos totais, os custos variáveis por unidade e os limites de receita, fornecendo uma visão completa do ponto de equilíbrio.

Ideal para: Tomadores de decisão que buscam clareza e precisão nas avaliações financeiras.

4. Modelo de razão geral do ClickUp

Modelo de razão geral do ClickUp

O modelo Modelo de razão geral do ClickUp fornece uma maneira estruturada e eficiente de rastrear débitos, créditos, ativos e passivos, proporcionando uma visão clara do desempenho financeiro da empresa.

É possível monitorar o fluxo de caixa, visualizar demonstrações de lucros e perdas e garantir que os registros financeiros estejam alinhados com padrões contábeis . Esse modelo ajuda você a gerenciar as conformidades e torna a reconciliação de contas simples e sem complicações.

Veja por que o modelo se destaca:

a Transaction View permite monitorar todas as entradas de débito e crédito em tempo real, garantindo que todas as transações sejam contabilizadas

permite monitorar todas as entradas de débito e crédito em tempo real, garantindo que todas as transações sejam contabilizadas A visualização de lucros e perdas ajuda a analisar receitas e despesas para avaliar a lucratividade e tomar decisões informadas

ajuda a analisar receitas e despesas para avaliar a lucratividade e tomar decisões informadas O General Ledger View consolida todos os dados financeiros em um único livro-razão abrangente para um acompanhamento perfeito

principais métricas abrangidas

O modelo rastreia o total de débitos, o total de créditos, os saldos das contas e as margens de lucro para fornecer uma visão completa do desempenho financeiro de sua empresa.

Ideal para: Contadores, analistas e proprietários de pequenas empresas que desejam manter registros financeiros precisos e se preparar para auditorias.

5. Modelo de análise de custo-benefício do ClickUp

Modelo de análise de custo-benefício do ClickUp

O modelo Modelo de análise de custo-benefício do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para avaliar as implicações financeiras de cada decisão de negócios. Esse modelo fornece uma estrutura visual que atribui cores diferentes a cada categoria de custo-benefício:

Verde: Alto custo, baixo benefício

Alto custo, baixo benefício Azul: Alto custo, alto benefício

Alto custo, alto benefício Vermelho: Baixo custo, baixo benefício

Baixo custo, baixo benefício Amarelo: Baixo custo, alto benefício

Essas categorias codificadas por cores permitem que as equipes avaliem rapidamente quais opções podem proporcionar o melhor retorno sobre o investimento e alinhar os recursos de acordo.

principais métricas abrangidas

O modelo ajuda a visualizar e comparar as principais métricas, como custo, benefício, retorno sobre o investimento (ROI) e o tempo necessário para recuperar os custos.

Ideal para: Analistas de negócios, planejadores financeiros e tomadores de decisão que precisam avaliar a viabilidade financeira das principais decisões de negócios, como o lançamento de novos produtos, a entrada em novos mercados ou a avaliação de oportunidades de investimento.

📖 Leia mais: Dominando a viabilidade do projeto: guia de 7 etapas para um estudo de viabilidade impecável

6. Modelo de análise de custos do ClickUp

Modelo de análise de custos do ClickUp

O modelo Modelo de análise de custo do ClickUp oferece uma solução simplificada para rastrear, avaliar e gerenciar os custos durante todo o ciclo de vida do projeto.

Um dos principais benefícios do modelo são seus recursos de gerenciamento de tarefas. As empresas podem criar uma lista de tarefas para rastrear custos, atribuir responsabilidades, definir datas de vencimento e priorizar tarefas para garantir que todos os aspectos do projeto relacionados a custos sejam abordados.

Seja avaliando custos fixos ou variáveis ou analisando possíveis estratégias de economia de custos, o modelo mantém tudo organizado e no caminho certo.

principais métricas abordadas

O modelo se concentra nas principais métricas, como custos totais do projeto, alocação de custos entre tarefas e oportunidades de economia de custos.

Ideal para: Qualquer pessoa responsável por gerenciar orçamentos de projetos , rastreando tarefas relacionadas a custos e garantindo a eficiência de custos durante todos os estágios da execução do projeto.

7. Modelo de análise de custos do projeto ClickUp

Modelo de análise de custos do projeto ClickUp

É um desafio manter-se dentro dos orçamentos do projeto e tomar decisões informadas sem um sistema eficaz de controle financeiro. O Modelo de análise de custos de projetos do ClickUp ajuda a resolver isso, fornecendo uma abordagem estruturada para garantir o controle financeiro.

O modelo permite que as empresas prevejam e acompanhem as despesas de forma eficiente, oferecendo uma visão geral clara dos custos de cada tarefa ou item de um projeto. Você também pode usar o modelo para monitorar custos unitários, preços e despesas totais. Isso torna mais fácil manter suas finanças sob controle e identificar áreas para otimização de custos.

principais métricas abrangidas

O modelo rastreia métricas, incluindo custos unitários, custo total por tarefa e detalhamento de custos para materiais, despesas gerais, variáveis e custos fixos.

Ideal para: Gerentes de projeto que precisam ficar de olho nos custos do projeto, incluindo custos de materiais, mão de obra e despesas gerais.

📖 Leia mais: 10 modelos de estimativas excepcionais para previsões de custos precisas no ClickUp, Excel e Word

8. Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp

O modelo Modelo de gerenciamento financeiro do ClickUp ajuda as empresas a controlar orçamentos e despesas, mantendo o planejamento financeiro organizado. Ele também categoriza tarefas como despesas, pagamentos, faturas e pedidos de compra para maior clareza e precisão do orçamento.

A guia 'Expense/Payments' (Despesas/Pagamentos) permite o rastreamento de pagamentos e recebimentos, enquanto as guias 'Sales' (Vendas) e 'Invoices' (Faturas) fornecem uma visão consolidada da receita recebida e dos pagamentos pendentes.

A melhor parte é que o modelo permite adicionar datas de vencimento, status de prioridade e atribuições de tarefas para que as equipes possam colaborar sem problemas.

principais métricas abrangidas

Abrange métricas como controle de orçamento, gerenciamento de despesas, fluxo de caixa e desempenho de vendas.

Ideal para: Equipes envolvidas em planejamento financeiro e orçamento.

9. Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp

Deseja obter uma visão geral do desempenho financeiro da empresa? A Modelo de resumo de contas financeiras do ClickUp permite que as empresas monitorem o fluxo de caixa, acompanhem os ativos fixos, os passivos e os investimentos e calculem os saldos financeiros.

O modelo apresenta um layout fácil de entender com guias para grupos de contas, tipos de ativos e status de liquidez, fornecendo uma visão geral clara da posição financeira da empresa.

As empresas podem agrupar contas por categoria, como ativos ou passivos, e acompanhar as transações com eficiência. A fórmula DrCr ajuda a calcular a diferença entre débitos e créditos, garantindo relatórios financeiros precisos.

principais métricas abrangidas

Ele rastreia valores de débito e crédito, status de liquidez, grupos de contas e desempenho geral da conta.

Ideal para: Proprietários de empresas e CFOs monitorarem e acompanharem seu desempenho financeiro durante revisões contábeis regulares ou na preparação de relatórios financeiros.

Dica profissional: Sempre inclua uma margem em suas projeções financeiras para despesas inesperadas. Os modelos do ClickUp permitem que você ajuste os números facilmente para levar em conta as mudanças em tempo real.

10. Modelo de projeções financeiras da Hubspot

via Hubspot Ainda está usando o Excel ou o Planilhas Google para controlar seus dados financeiros? O Modelo de projeções financeiras da HubSpot é uma opção confiável. Ele ajuda a prever, gerenciar e analisar as finanças da empresa de forma eficaz.

Esse modelo apresenta três planilhas: Previsão de vendas, despesas e dados reais, projetados em laranja e verde brilhantes.

Veja o que há em cada planilha:

Previsão de vendas: Rastreia as previsões de receita com colunas como Unidades, Preço por unidade, CPV por unidade e Margem da unidade. Esses campos permitem que as empresas calculem os lucros esperados por unidade e as vendas futuras gerais

Despesas : Abrange o rastreamento detalhado de custos, incluindo publicidade eorçamentos de marketingfolha de pagamento, material de escritório, aluguel/hipoteca de imóveis e serviços públicos. Ele ajuda a alocar orçamentos em diferentes categorias de despesas

: Abrange o rastreamento detalhado de custos, incluindo publicidade eorçamentos de marketingfolha de pagamento, material de escritório, aluguel/hipoteca de imóveis e serviços públicos. Ele ajuda a alocar orçamentos em diferentes categorias de despesas Dados reais: Inclui layouts detalhados para declarações de fluxo de caixa, declarações de renda e balanços patrimoniais. Fórmulas automatizadas calculam métricas avançadas, como renda/receita líquida e ativos/passivos circulantes para um período de três anos, simplificando a análise financeira

principais métricas abrangidas

As métricas incluem desempenho da receita, análise de despesas e índices financeiros, como Passivo/Ativo e Lucro Líquido/Patrimônio Total. Esses índices podem ajudar a avaliar a liquidez, a lucratividade e a eficiência.

Ideal para: Marcas de comércio eletrônico e proprietários de pequenas empresas que desejam fazer um orçamento anual ou avaliar a saúde financeira para obter financiamento ou expansão dos negócios.

11. Modelo de projeções financeiras de startups da Template.net

via Template.net Você é proprietário de uma startup e deseja planejar o crescimento da sua empresa nos próximos anos? Se sim, o Modelo de projeções financeiras para startups da Template.net fornece uma maneira direta de conseguir isso.

O modelo inclui uma única planilha do Excel que abrange todos os aspectos essenciais do planejamento financeiro - despesas iniciais, declarações de renda, balanços patrimoniais e projeções de fluxo de caixa - divididos ano a ano. A melhor parte? Cada métrica é predefinida com fórmulas. Basta inserir seus números e projeções e pronto!

A planilha começa com uma projeção da demonstração de resultados, detalhando as vendas, o custo das vendas, o lucro bruto e as despesas operacionais, como serviços públicos, aluguel e salários. Ela calcula o EBITDA e o lucro líquido, oferecendo uma visão clara da lucratividade para empresas iniciantes.

Principais métricas abrangidas

Abrange todas as principais métricas, incluindo vendas, custo de vendas, lucro bruto, EBITDA, lucro líquido, ativos, passivos, patrimônio líquido e fluxo de caixa de atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Ideal para: Proprietários de empresas iniciantes à espera de startups em estágio inicial ou empresas que planejam levantar capital, expandir ou avaliar seu desempenho financeiro para os próximos anos.

12. modelo de projeções financeiras de 3 anos da Template.net

via Template.netModelo de projeções financeiras de 3 anos da Template.net é uma ferramenta completa para criar demonstrações financeiras profissionais no Google Sheets ou no Excel.

Ele inclui três planilhas com um sistema de fórmulas embutido: Projeção de Demonstração de Renda, Projeção de Balanço e Projeção de Fluxo de Caixa. Isso permite que as empresas analisem, prevejam e acompanhem o desempenho financeiro de forma eficaz em um único arquivo do Excel!

A planilha de projeção da demonstração de resultados inclui um gráfico incorporado que oferece percepções visuais das tendências de vendas, custo de vendas e lucro bruto. Ela categoriza despesas como serviços públicos, marketing e aluguel, culminando em cálculos de EBITDA.

Em seguida, a planilha de Projeção de Balanço descreve os ativos (caixa, contas a receber e suprimentos), os passivos (contas a pagar, notas a pagar, títulos a pagar) e o patrimônio líquido (capital social, lucros retidos, reservas legais), garantindo o alinhamento preciso do total de passivos e patrimônio líquido com o total de ativos.

principais métricas abrangidas

Você pode acompanhar o EBITDA, o fluxo de caixa líquido e o alinhamento do total de ativos, passivos e patrimônio líquido.

Ideal para: Empresários e startups para planejamento financeiro detalhado, como a preparação de orçamentos ou relatórios anuais, apresentação de dados financeiros às partes interessadas ou avaliação do impacto de investimentos de grande escala.

➡️ Leia mais: Estratégias de planejamento de capacidade para maximizar seus recursos

13. Modelo de projeções e previsões financeiras da Template.net

via Template.net Os Modelo de Projeções e Previsões Financeiras da Template.net é um passo à frente de suas ferramentas usuais de projeção financeira. É um modelo de apresentação projetado profissionalmente que funciona no Google Slides, PDF e PowerPoint.

Embora esse modelo não ofereça suporte a cálculos ou projeções complexas, ele é perfeito para apresentar seus dados financeiros, incluindo custos iniciais e despesas com estratégias de marketing. Ele ajuda você a compartilhar projeções claramente com as partes interessadas, tornando-o uma ótima opção para apresentações de alto nível. O design visual garante que até mesmo os dados mais complicados sejam digeríveis e impactantes.

principais métricas abrangidas

Este modelo não permite que você realize cálculos complexos ou crie projeções financeiras dentro do Google Sheet ou PDF baixado.

Ideal para: CFOs, proprietários de startups e profissionais de negócios que precisam criar apresentações para investidores.

Acompanhe a saúde financeira de sua empresa com o ClickUp

As projeções financeiras podem fazer sua empresa prosperar ou fracassar. Embora seja importante fazê-las bem, elas não precisam ser exaustivas. Com as ferramentas certas, você pode transformar projeções financeiras complexas em planos acionáveis que impulsionam o sucesso.

Os modelos de projeção financeira do ClickUp simplificam cada etapa - desde o planejamento e o acompanhamento até o alcance das metas. Não importa se você é proprietário de uma pequena empresa ou um analista financeiro experiente, o ClickUp permite que você economize tempo e dinheiro, melhore a precisão e colabore com estilo.

Pronto para facilitar o planejamento financeiro? Registre-se no ClickUp hoje e assuma o controle de suas finanças como nunca antes!