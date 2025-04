11 melhores gerenciadores de arquivos para Android em 2025

A cada três anos, você compra um novo telefone, cheio de esperança e promessas. Seu plano? Desta vez, você fará backups periódicos das fotos, limpará o armazenamento e organizará seus arquivos para que possa encontrar as coisas na hora certa.

Passados três meses, a realidade se impõe: você já consumiu 70% do seu armazenamento interno e está se perguntando freneticamente: "Para onde foi aquele PDF?"

Parece familiar? Não se preocupe; isso acontece com os melhores de nós.

O que você precisa não é de um gerenciador de arquivos qualquer para simplesmente localizar seus arquivos. Esqueça os básicos que só permitem criar, copiar, mover e renomear arquivos.

Você precisa de um gerenciador de arquivos inteligente, criado para facilitar o gerenciamento de arquivos - um gerenciador que não apenas coloque os arquivos em pastas, mas que realmente o ajude a organizá-los da maneira que desejar.

Imagine uma ferramenta que possa vasculhar a bagunça e encontrar seus documentos, mesmo que você tenha esquecido o título deles. Recursos de bônus? Ela também pode criptografar arquivos e carregá-los em serviços de armazenamento em nuvem para um compartilhamento de arquivos perfeito.

Neste artigo, compartilharemos uma lista de ferramentas que podem fazer tudo isso e muito mais. Vamos explorar os 11 principais gerenciadores de arquivos para Android que você pode usar para organizar e compartilhar seus arquivos.

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está uma rápida visão geral dos melhores gerenciadores de arquivos para Android:

O que você deve procurar nos gerenciadores de arquivos do Android

Escolher o aplicativo gerenciador de arquivos para Android certo não precisa ser um processo longo para você. Aqui está uma lista de verificação de recursos útil para você seguir:

Interface intuitiva : Procure um design limpo com navegação fácil e funcionalidade de arrastar e soltar para uma melhor experiência do usuário

: Procure um design limpo com navegação fácil e funcionalidade de arrastar e soltar para uma melhor experiência do usuário Operações abrangentes com arquivos : Certifique-se de que a ferramenta ofereça suporte a ações como copiar, mover, excluir, renomear, marcar e compactar arquivos (por exemplo, ZIP, RAR)

: Certifique-se de que a ferramenta ofereça suporte a ações como copiar, mover, excluir, renomear, marcar e compactar arquivos (por exemplo, ZIP, RAR) Integração com a nuvem e a rede : Opte por gerenciadores que se conectem perfeitamente ao armazenamento em nuvem (Google Drive, Dropbox) e a locais de rede (SMB, FTP)

: Opte por gerenciadores que se conectem perfeitamente ao armazenamento em nuvem (Google Drive, Dropbox) e a locais de rede (SMB, FTP) Funcionalidade de pesquisa avançada : Use ferramentas com filtros para tipo de arquivo, tamanho ou data e recursos como OCR para localizar conteúdo em imagens ou documentos digitalizados

: Use ferramentas com filtros para tipo de arquivo, tamanho ou data e recursos como OCR para localizar conteúdo em imagens ou documentos digitalizados Fortes recursos de segurança : Escolha aplicativos com criptografia, pastas protegidas por senha e opções de compartilhamento seguro para arquivos confidenciais

: Escolha aplicativos com criptografia, pastas protegidas por senha e opções de compartilhamento seguro para arquivos confidenciais Acesso à raiz : Para usuários avançados, selecione gerenciadores que permitam a modificação de arquivos do sistema e dados de aplicativos para obter mais controle

: Para usuários avançados, selecione gerenciadores que permitam a modificação de arquivos do sistema e dados de aplicativos para obter mais controle Recursos de mídia incorporados : Procure visualizadores ou reprodutores integrados para imagens, vídeos e documentos para evitar a alternância entre aplicativos

: Procure visualizadores ou reprodutores integrados para imagens, vídeos e documentos para evitar a alternância entre aplicativos Opções personalizáveis: Escolha ferramentas com temas, layouts e atalhos para personalizar a interface de acordo com suas preferências

Os 11 melhores gerenciadores de arquivos para Android

1. ClickUp (melhor para organização centralizada de arquivos e colaboração) ClickUp realmente coloca o gerenciamento no gerenciador de arquivos.

Ao contrário dos gerenciadores de arquivos comuns, em que encontrar documentos parece uma tarefa árdua, o ClickUp garante que você sempre saiba onde tudo está.

Digamos que você esteja diariamente cheio de ideias de negócios, mas seus documentos estejam espalhados em pastas aleatórias. Com o tempo, eles perdem o contexto ou desaparecem no vazio.

O ClickUp corrige isso com seu Hierarquia do projeto a hierarquia de projetos é uma forma de organizar os arquivos, dando a cada arquivo um local claro. Comece com espaços de trabalho para categorias de classificação amplas como "Trabalho" ou "Pessoal" e, em seguida, adicione espaços para projetos como "Marketing" ou "Trabalho do cliente"

Adicione contexto aos seus arquivos e documentos usando a Visão geral da lista do ClickUp

Aprofunde-se ainda mais com Folders para subcategorias. Tudo é estruturado de forma organizada, para que você possa ver facilmente o panorama geral sem perder o controle dos detalhes.

Além disso, se estivermos falando de contexto, Documentos do ClickUp faz um trabalho incrível. Primeiro, você pode armazenar qualquer coisa, desde wikis da empresa até contratos de clientes, no Docs. Em seguida, você pode conectar esses documentos a fluxos de trabalho, certificando-se de que o responsável entenda perfeitamente suas tarefas.

Conecte seus ClickUp Docs com fluxos de trabalho para fornecer mais contexto às tarefas

Encontrar arquivos é muito simples. Pesquisa conectada do ClickUp permite localizar qualquer coisa instantaneamente, seja no ClickUp, em um aplicativo conectado ou em sua unidade local.

O ClickUp permite que você conecte seus aplicativos favoritos e pesquise qualquer arquivo com palavras-chave simples por meio do Connected Search Cérebro do ClickUp do ClickUp Brain aprimora a funcionalidade de pesquisa. Ele examina grandes quantidades de dados de projetos, incluindo e-mails, documentos e conversas. O assistente de IA identifica automaticamente as principais tarefas, prazos e dependências com entradas simples, como os detalhes do projeto, e cria uma lista de tarefas bem organizada, priorizando o que é mais importante.

🍪 Bônus: O ClickUp também se integra aos seus aplicativos favoritos (Google Drive, Dropbox e muitos outros), para que você não precise alternar entre aplicativos para encontrar o que precisa.

Melhores recursos do ClickUp

Estrutura hierárquica : Use a hierarquia de projetos exclusiva do ClickUp para organizar espaços de trabalho, espaços, pastas e listas, facilitando a localização e o gerenciamento de arquivos e mantendo o panorama geral em vista

: Use a hierarquia de projetos exclusiva do ClickUp para organizar espaços de trabalho, espaços, pastas e listas, facilitando a localização e o gerenciamento de arquivos e mantendo o panorama geral em vista Visualização de lista : Filtre e pesquise tarefas ou arquivos específicos com base em critérios como prazos, prioridades ou tipos de arquivos para obter uma visão geral clara do seu espaço de trabalho

: Filtre e pesquise tarefas ou arquivos específicos com base em critérios como prazos, prioridades ou tipos de arquivos para obter uma visão geral clara do seu espaço de trabalho Cores personalizadas : Personalize as cores da lista e da pasta para distinguir visualmente os projetos ou indicar status, ajudando a identificar rapidamente as áreas de trabalho

: Personalize as cores da lista e da pasta para distinguir visualmente os projetos ou indicar status, ajudando a identificar rapidamente as áreas de trabalho Etiquetas e rótulos : Categorize os arquivos com etiquetas e rótulos com base no tipo de documento, prioridade ou fase do projeto, melhorando a capacidade de pesquisa e organização

: Categorize os arquivos com etiquetas e rótulos com base no tipo de documento, prioridade ou fase do projeto, melhorando a capacidade de pesquisa e organização ClickUp Docs : Armazene todos os documentos da empresa em um único local e conecte-os diretamente aos fluxos de trabalho

: Armazene todos os documentos da empresa em um único local e conecte-os diretamente aos fluxos de trabalho ClickUp Brain : Analise e-mails, documentos e conversas por meio de IA para identificar tarefas, prazos e dependências, gerando automaticamente uma lista de tarefas priorizadas para economizar tempo

: Analise e-mails, documentos e conversas por meio de IA para identificar tarefas, prazos e dependências, gerando automaticamente uma lista de tarefas priorizadas para economizar tempo Pesquisa conectada : Pesquise arquivos no ClickUp, em aplicativos conectados ou em sua unidade local com comandos personalizados, todos acessíveis de qualquer lugar em seu espaço de trabalho

: Pesquise arquivos no ClickUp, em aplicativos conectados ou em sua unidade local com comandos personalizados, todos acessíveis de qualquer lugar em seu espaço de trabalho Múltiplas visualizações : Escolha entre várias Visualizações do ClickUp como List, Kanban ou Everything View para organizar e visualizar arquivos de acordo com sua preferência

: Escolha entre várias Visualizações do ClickUp como List, Kanban ou Everything View para organizar e visualizar arquivos de acordo com sua preferência Modelos prontos para uso: Use modelos como Modelo de estrutura de pastas de gerenciamento de projetos do ClickUp para configurar fluxos de trabalho consistentes, acompanhar o progresso e aumentar a responsabilidade da equipe

Limitações do ClickUp

Com sua vasta gama de recursos, os novos usuários podem achar um pouco difícil navegar inicialmente

Alguns recursos avançados, como personalizações e integrações detalhadas, não estão totalmente disponíveis no aplicativo móvel

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês

: uS$ 7/mês Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.900 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.900 avaliações) Capterra: 4.6/5 (4.300+ avaliações)

2. Total Commander (melhor para operações avançadas de arquivos e suporte a FTP)

via Google Play O Total Commander é um gerenciador de arquivos gratuito que inclui criptografia de arquivos, uma interface simples e uma ferramenta ZIP integrada para criar uma experiência de gerenciamento de arquivos no Android que vai além da navegação básica.

Seja comparando arquivos, gerenciando servidores FTP ou compactando e descompactando arquivos, o Total Commander garante o controle total dos seus arquivos e ajuda a compartilhá-los com segurança em diferentes formatos.

Melhores recursos do Total Commander

Proteja seus dados com codificação e decodificação nos formatos XXE, UUE e MIME, além de divisão e combinação de arquivos grandes

Obtenha um design fácil de usar, disponível nas versões de 32 e 64 bits, oferecendo acesso direto ao Network Neighborhood

Acesse um cliente FTP integrado compatível com a maioria dos servidores FTP e mainframes, permitindo transferências remotas de arquivos com facilidade

Manipula arquivos ZIP usando a tecnologia ZLIB e suporta formatos de descompactação como ARJ, ZIP e GZ

Copie arquivos diretamente entre arquivos, simplificando o gerenciamento de arquivos em dispositivos Android

Limitações do Total Commander

Requer soluções alternativas para gravação no cartão SD, especialmente para usuários do Android KitKat

Não pode copiar arquivos em segundo plano, exigindo monitoramento ativo durante as transferências

Depende de bibliotecas OLE2 para arrastar e soltar e para funcionalidades avançadas

A versão de 16 bits não oferece suporte à funcionalidade de arrastar e soltar

Não é compatível com caracteres ASCII altos, o que afeta idiomas com acentos ou símbolos especiais

Preços do Total Commander

**Gratuito

Total Commander classificações e resenhas

Capterra : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes G2: Não há comentários suficientes

3. X Plore File Manager (melhor para navegação de arquivos em dois painéis e compartilhamento contínuo)

via Google Play O X-Plore File Manager traz uma nova perspectiva para o Android software de compartilhamento de arquivos com seu layout de painel duplo, que reduz o tempo necessário para copiar, mover e compartilhar arquivos em um dispositivo Android.

Seja para compartilhar arquivos por Wi-Fi, acessar o armazenamento em nuvem ou gerenciar unidades USB, o X-Plore oferece um conjunto de ferramentas para gerenciar e compartilhar seus arquivos. Alguns recursos notáveis são o suporte a legendas para arquivos de mídia e uma ferramenta de lixeira integrada que ajuda a recuperar arquivos excluídos acidentalmente.

melhores recursos do #### X Plore File Manager

Exibir duas pastas lado a lado, facilitando a cópia e a movimentação de arquivos entre elas

Acesse dispositivos externos, como unidades USB ou armazenamento em massa, sem esforço

Compartilhe arquivos em uma rede Wi-Fi compartilhada sem a necessidade de cabos

Reproduzir vídeos com legendas diretamente no aplicativo, além de oferecer suporte à visualização de imagens e outros tipos de arquivos

Restaurar arquivos excluídos acidentalmente com facilidade usando a lixeira integrada

Exemplo: Um fotógrafo de vida selvagem que retorna de uma viagem ao Serengeti usa o gerenciador de arquivos integrado do X-Plore para classificar centenas de imagens RAW do cartão SD em seu dispositivo Android. Usando o layout de painel duplo, ele transfere os arquivos selecionados diretamente para pastas categorizadas como "Leões", "Elefantes" e "Paisagens" O recurso de lixeira garante que qualquer exclusão acidental possa ser facilmente restaurada, enquanto o player de vídeo integrado ajuda a visualizar e cortar clipes sem sair do aplicativo.

limitações do #### X Plore File Manager

Os arquivos excluídos do armazenamento em nuvem nem sempre podem ser recuperados, portanto, os usuários devem proceder com cuidado

Dispositivos com Android 14+ relatam dificuldades para distinguir estruturas de pastas

Surgiram relatos de bugs, como arquivos APK ocultos por padrão em determinadas versões

Problemas de conexão com o Google Drive e servidores FTP devido a solicitações de login recorrentes

O Android 13+ requer permissões para cada subpasta, causando atrasos

X Plore File Manager preços

**Gratuito

X Plore File Manager classificação e comentários

G2 : Não há comentários suficientes

: Não há comentários suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

4. Files (melhor para organização simples de arquivos e gerenciamento de armazenamento)

via Arquivos do Google O Files é a resposta do Google para um Android capaz software de organização de arquivos .

Além organização de arquivos e pastas o Files oferece uma solução integrada para limpar o cache, remover arquivos duplicados e recuperar o armazenamento - tudo sem a necessidade de compras no aplicativo.

Com seu design intuitivo e recursos práticos, o Files é útil para usuários que desejam uma maneira conveniente de gerenciar seus arquivos em seus dispositivos Android.

Melhores recursos do Files

Gerencie e visualize duas pastas simultaneamente para uma navegação perfeita sem alternância constante

Crie e extraia arquivos ZIP, RAR e 7z, com integração incorporada para Google Drive, OneDrive e iCloud

Visualizar fotos, documentos e vídeos sem abri-los, economizando tempo durante o gerenciamento de arquivos

Use hashes da janela de propriedades para identificar e comparar arquivos para obter precisão

Navegue facilmente em sistemas de arquivos extensos com o Column View, independentemente da profundidade ou do tamanho dos diretórios

Limitações dos arquivos

Alguns arquivos ou pastas podem exigir permissões de conta específicas, o que complica a acessibilidade

As permissões para suporte a várias janelas geralmente precisam ser atualizadas manualmente após as atualizações do sistema

Requer classificação manual para arquivos duplicados ou não autorizados, o que pode consumir muito tempo

As duplicatas no armazenamento de arquivos podem levar ao desperdício de memória e à ineficiência

Mais adequado para tarefas de gerenciamento de arquivos em pequena escala, o que o torna menos ideal para operações em grande escala

Dica profissional: Exclua arquivos duplicados regularmente para liberar espaço de armazenamento e melhorar o desempenho do seu dispositivo.

Preços de arquivos

**Gratuito

Files avaliações e comentários

Capítulo : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes G2: Não há comentários suficientes

5. Amaze File Manager (melhor para gerenciamento seguro e eficiente do espaço de arquivos)

via Google Play Com sua base de código aberto, o Amaze File Manager garante a transparência e o controle do usuário, além de fornecer ferramentas avançadas de gerenciamento de arquivos.

Essa ferramenta foi projetada para usuários que priorizam espaço e segurança em seus dispositivos Android, seja protegendo a privacidade com criptografia AES ou acessando facilmente os detalhes do armazenamento.

Melhores recursos do Amaze File Manager

gerenciar e desenvolver arquivos armazenados em plataformas de nuvem com um plug-in opcional

Crie servidores FTP ou conecte-se a clientes FTP externos para transferências de arquivos sem interrupções

Acesse a funcionalidade do explorador raiz com um visualizador de banco de dados SQLite integrado para operações avançadas de arquivos

Proteja os arquivos com criptografia AES, apoiada por impressão digital ou proteção por senha, conforme a preferência do usuário

Obtenha estatísticas detalhadas de armazenamento para memória interna e externa em um piscar de olhos

Exemplo: Um consultor jurídico autônomo que trabalha em casa conta com o Amaze File Manager para gerenciar arquivos de casos confidenciais. Ele usa o recurso de criptografia AES para proteger com senha documentos confidenciais antes de compartilhá-los com os clientes por meio de uma plataforma de nuvem segura. Com insights de armazenamento, eles monitoram a memória disponível para garantir que sempre haja espaço para novos casos.

limitações do #### Amaze File Manager

Os dispositivos KitKat podem enfrentar desafios para realizar operações básicas em armazenamento externo, incluindo cartões SD

O acesso a pastas principais requer uma rolagem extensa, especialmente para nomes de pastas extensos

Alguns dispositivos Android podem complicar a configuração do Amaze File Manager como o gerenciador de arquivos padrão

Os usuários não podem desativar as animações, o que alguns consideram inconveniente

Pode ser difícil clicar no ícone de opções na exibição de lista devido ao seu posicionamento

Preços do Amaze File Manager

**Gratuito

Amaze File Manager classificação e comentários

Capturas : Não há comentários suficientes

: Não há comentários suficientes G2: Não há comentários suficientes

6. ES File Explorer (melhor para transferências de arquivos e integração com a nuvem)

via Google Play Imagine transferir arquivos entre seu dispositivo e a nuvem - pode parecer um processo longo e complicado.

Projetado pela ES Global, o ES File Explorer simplifica esse processo, garantindo uma movimentação suave de arquivos em ambas as direções. Seja para acessar o armazenamento em nuvem, gerenciar arquivos locais ou reproduzir mídia diretamente no aplicativo, o ES File Explorer é uma opção conveniente para os usuários do Android gerenciarem arquivos.

Melhores recursos do ES File Explorer

Navegue, mova, exclua, renomeie e organize arquivos com facilidade

Reproduzir arquivos de áudio e vídeo diretamente no aplicativo, economizando tempo na revisão de mídia

Acesse e gerencie arquivos de sistema com recursos avançados de nível de raiz

Instale e desinstale aplicativos sem esforço, com recursos para limpar aplicativos não utilizados

Compacte e descompacte pastas para armazenamento e compartilhamento eficientes de arquivos

Limitações do ES File Explorer

Os usuários devem garantir a instalação de uma versão segura e confiável do aplicativo devido a controvérsias anteriores relacionadas à privacidade

Preços do ES File Explorer

Gratuito

ES Pro : uS$ 6,99 mensais

: uS$ 6,99 mensais ES remove ads: $1.99

ES File Explorer classificação e comentários

Capítulo : Não há comentários suficientes

: Não há comentários suficientes G2: Não há comentários suficientes

7. Solid Explorer (melhor para criptografia segura de arquivos e acesso em nível de raiz)

via Explorador sólido A USP do Solid Explorer está na combinação de design elegante e temas personalizáveis com recursos de acesso em nível de raiz.

Com seu layout de painel duplo, é muito fácil gerenciar arquivos locais e na nuvem lado a lado. Acrescente a criptografia avançada, o suporte a arquivos e a capacidade de acessar arquivos no nível do sistema e você terá uma ferramenta que realmente faz jus ao seu nome.

Melhores recursos do Solid Explorer

Proteja os arquivos usando criptografia baseada em senha ou impressão digital para aumentar a segurança

Localize rapidamente os arquivos com o eficiente recurso de indexação do aplicativo

Conecte seu dispositivo Android a um PC por meio de um servidor FTP para acessar facilmente os arquivos locais

Personalize a interface do aplicativo com temas personalizáveis para uma experiência sob medida

Gerencie arquivos ZIP, 7ZIP e RAR sem esforço para compactação e extração simplificadas de arquivos

Dica profissional: Ative a criptografia de arquivos para documentos confidenciais para garantir que eles permaneçam seguros, especialmente ao compartilhar arquivos.

Limitações do Solid Explorer

Permite o acesso de terceiros aos dados do usuário com consentimento, o que levanta questões de privacidade

Não possui uma ferramenta específica para analisar o armazenamento, embora o uso do espaço ainda possa ser rastreado na gaveta de aplicativos

Preços do Solid Explorer

Gratuito

Versão paga: $5.99

Avaliação do Solid Explorer

Capítulo : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes G2: Não há avaliações suficientes

8. FX File Explorer (melhor para multitarefa e gerenciamento de arquivos de mídia)

via Google Play O FX File Explorer é dedicado aos usuários do Android que valorizam a flexibilidade e uma interface limpa.

Esse popular aplicativo de gerenciamento de arquivos para Android oferece um módulo básico gratuito e complementos pagos, para que você pague apenas pelo que usar.

Projetado para telefones e tablets, ele oferece modo de visualização dupla, integração de armazenamento em nuvem e criptografia avançada para manter seus arquivos e mídias organizados e seguros.

Melhores recursos do FX File Explorer

Visualize e gerencie duas pastas lado a lado, aprimorando a multitarefa

Use gestos de deslizar para selecionar e aumente a eficiência com uma interface de usuário do Material Design

Integração com serviços de nuvem como Dropbox, Google Drive e SugarSync

Proteja arquivos com criptografia AES-256/AES-128 e suporte a arquivos zip criptografados

Simplifique a navegação em arquivos de mídia classificando-os por artista, álbum ou lista de reprodução

Limitações do FX File Explorer

Não é possível abrir arquivos APK baixados da Google Play Store

Requer permissões de localização aproximada para o Android 8.0 e posterior, o que gera problemas de usabilidade

Os usuários podem ter problemas para se conectar ao Google Drive

Preços do FX File Explorer

Modelo principal : Gratuito

: Gratuito Complementos: Depende dos recursos

FX File Explorer opiniões

Capítulo : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes G2: Não há comentários suficientes

9. Astro File Manager (melhor para classificação fácil de arquivos, backups e sincronização na nuvem)

via Google Play O Astro File Manager é uma ferramenta completa para organizar, transferir e fazer backup de arquivos em seu dispositivo Android.

Independentemente de você estar gerenciando arquivos no armazenamento interno, em cartões SD ou em serviços de nuvem, a capacidade do Astro de classificar e categorizar arquivos significa que não há mais rolagem interminável para encontrar o que você precisa. Ele também possui armazenamento local e na nuvem que permite gerenciar o conteúdo em ambos os locais.

Melhores recursos do Astro File Manager

Mova, copie, renomeie e compartilhe arquivos com perfeição no armazenamento interno, nos cartões SD e nos serviços de nuvem

Organize os arquivos sem esforço para acesso rápido com o mínimo de complicações

Gerencie o conteúdo em plataformas de nuvem e armazenamento local, garantindo flexibilidade

Limitações do Astro File Manager

Não possui função de corte e pode apresentar problemas de desempenho em determinados dispositivos

Oculta as extensões de arquivos, tornando a navegação menos intuitiva para alguns usuários

Preços do Astro File Manager

**Gratuito

Avaliações do Astro File Manager

Capterra : Não há comentários suficientes

: Não há comentários suficientes G2: Não há comentários suficientes

10. MiXplorer Silver (melhor para plug-ins avançados e compartilhamento de arquivos)

via MiXplorer O MiXplorer é um software de gerenciamento de arquivos rico em recursos para Android que permite aos usuários mover, fazer backup, renomear, compartilhar e compactar arquivos, inclusive aqueles em formatos de arquivo padrão ou específicos do MiXplorer.

Plug-ins adicionais, como Archiver, Image, Tagger e PDF, são opções pagas para o desenvolvimento de aplicativos.

Melhores recursos do MiXplorer Silver

Desfrute de guias ilimitadas e suporte a painel duplo no modo paisagem, com funcionalidade de arrastar e soltar para criação de tarefas

Personalize os modos de exibição de pastas individuais e classifique os arquivos sem esforço

Personalize os marcadores com base nos tipos de arquivos, garantindo acesso rápido aos arquivos usados com frequência

exemplo: Um analista de dados que analisa relatórios, planilhas e bancos de dados em vários formatos pode usar o recurso de navegação com guias do MiXplorer para abrir vários diretórios simultaneamente. O aplicativo também ajuda a arrastar e soltar arquivos em pastas relevantes e compacta dados arquivados em arquivos ZIP criptografados para compartilhamento seguro.

limitações do #### MiXplorer Silver

Embora vários complementos estejam disponíveis, apenas alguns são úteis para tarefas de rede local

A versão paga oferece suporte principalmente ao desenvolvimento, em vez de desbloquear recursos exclusivos

Preços do MiXplorer Silver

Gratuito

Pago: $5.99

Avaliações do MiXplorer Silver

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

11. Root Explorer (melhor para usuários root que gerenciam arquivos e permissões do sistema)

via Explorador raiz O Root Explorer é a opção ideal para usuários do Android que precisam de acesso total ao sistema de arquivos do dispositivo, incluindo a pasta de dados ocultos.

O Root Explorer permite que os usuários root se aprofundem nos arquivos do sistema, gerenciem as permissões e executem tarefas avançadas que os gerenciadores de arquivos comuns não conseguem realizar. Com suporte à nuvem e várias guias, ele equilibra potência e conveniência, o que o torna uma ferramenta essencial para usuários experientes em tecnologia que exigem mais controle sobre seus dispositivos.

Exemplo: Um desenvolvedor de Android que está solucionando um problema com um aplicativo precisa acessar os arquivos do sistema que normalmente ficam ocultos. Usando o Root Explorer, ele mergulha na pasta de dados, modifica as permissões de arquivos específicos e marca os diretórios usados com frequência para facilitar o acesso. O suporte a várias guias permite alternar entre registros, pastas do sistema e Dropbox para uma depuração perfeita.

Melhores recursos do Root Explorer

Gerencie várias guias simultaneamente e aproveite o suporte à nuvem com a integração com o Google Drive e o Dropbox

Modifique facilmente as permissões de arquivos com um simples toque longo no arquivo desejado

Crie marcadores para acesso rápido e compartilhe arquivos sem esforço por e-mail ou Bluetooth

Limitações do Root Explorer

O enraizamento de um dispositivo anula sua garantia, o que impede alguns usuários de usar o Root Explorer

Os dispositivos com root podem perder o acesso a determinados aplicativos de alta segurança

A modificação de arquivos do sistema após o enraizamento pode levar ao mau funcionamento do dispositivo ou a um travamento

Preços do Root Explorer

Gratuito

Pago: $4.99

Avaliações do Root Explorer

Capítulo : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes G2: Não há comentários suficientes

