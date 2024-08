Combinando eficiência e conveniência: 10 melhores aplicativos de gerenciamento de projetos para Android

A capacidade de gerenciar projetos com eficiência diretamente do seu celular oferece conveniência e flexibilidade sem igual. Seja trabalhando no escritório, em casa ou em trânsito, os aplicativos permitem que você acompanhe o progresso, atribua tarefas e promova a colaboração contínua da equipe, tudo na ponta dos dedos. Esse nível de acessibilidade garante que você possa se manter produtivo e responsivo, não importa onde esteja. 🌐

Vasculhamos o mercado de aplicativos e escolhemos a dedo os 10 melhores aplicativos de gerenciamento de projetos para Android em 2023. Eles podem ser suas ferramentas preferidas para realizar tarefas e facilitar o trabalho em equipe, convenientemente guardados no seu bolso!

O que é um aplicativo de gerenciamento de projetos?

Um aplicativo de gerenciamento de projetos é um tipo de

software de gerenciamento de projetos

desenvolvido para ajudar indivíduos e equipes a planejar, executar e monitorar tarefas e projetos com eficiência. Esses aplicativos simplificam os vários aspectos do gerenciamento de projetos, facilitando a colaboração, a alocação de recursos, o acompanhamento do progresso e o cumprimento de metas

metas do projeto

. 🎯

Aqui estão alguns recursos e funções comuns dos aplicativos de gerenciamento de projetos:

Gerenciamento de tarefas: Crie e atribua tarefas com facilidade, defina datas de vencimento e organize-as com eficiência Planejamento de projetos : Desenvolver planos de projeto, marcos e cronogramas para um roteiro de projeto claro Colaboração: Promova a comunicação da equipe por meio de fóruns de discussão, quadros brancos, comentários e compartilhamento de arquivos Alocação de recursos: Atribua membros da equipe e recursos a tarefas, garantindo a eficácia gerenciamento da carga de trabalho Visualizações: Use elementos como gráficos de Gantt e quadros Kanban para visualizar os cronogramas e as dependências do projeto e agilizar a programação do projeto Acessibilidade móvel: Acesse e gerencie tarefas em qualquer lugar usando dispositivos móveis para aumentar a flexibilidade

Como escolher o melhor aplicativo de gerenciamento de projetos para Android

Se você está em busca de um aplicativo de gerenciamento de projetos para Android capaz, considere as seguintes qualidades essenciais:

Aumento da eficiência : Busque um ferramenta de gerenciamento de projetos que simplifique seu fluxo de trabalho, tornando o gerenciamento de tarefas mais eficiente

: Busque um ferramenta de gerenciamento de projetos que simplifique seu fluxo de trabalho, tornando o gerenciamento de tarefas mais eficiente Colaboração perfeita : Escolha um aplicativo Android que promova o trabalho em equipe e a comunicação eficaz entre os membros da equipe

: Escolha um aplicativo Android que promova o trabalho em equipe e a comunicação eficaz entre os membros da equipe Fácil de usar : Opte por um aplicativo que seja fácil de navegar, independentemente do seu nível de experiência ou conhecimento técnico

: Opte por um aplicativo que seja fácil de navegar, independentemente do seu nível de experiência ou conhecimento técnico Capacidade de integração : Certifique-se de que ele se integre bem ao seu conjunto de ferramentas de software existente para manter um fluxo de trabalho ininterrupto

: Certifique-se de que ele se integre bem ao seu conjunto de ferramentas de software existente para manter um fluxo de trabalho ininterrupto Relatórios robustos : Selecione um aplicativo Android com recursos sólidos de relatório para acompanhar o progresso e o desempenho do projeto

: Selecione um aplicativo Android com recursos sólidos de relatório para acompanhar o progresso e o desempenho do projeto Acessibilidade: Considere se o aplicativo oferece uma boa relação custo-benefício sem sacrificar a funcionalidade

O melhor resumo de aplicativos de gerenciamento de projetos para Android: As 10 melhores opções

Exploramos várias soluções disponíveis no mercado e selecionamos os 10 melhores aplicativos de gerenciamento de projetos para Android para ajudá-lo a realizar tarefas, colaborar sem problemas e alcançar o nirvana do projeto. 🧘

1.

ClickUp

Gerenciamento de projetos de qualquer lugar onde você possa colocar seu aplicativo móvel on-line!

Não é nenhuma surpresa que o

Versão móvel do ClickUp

ocupa o primeiro lugar em nossa lista dos melhores aplicativos de gerenciamento de projetos para Android. Com recursos como rastreamento de marcos, alocação de recursos e visualizações de gráficos de Gantt, o planejamento e a execução de projetos nunca foram tão eficientes e convenientes. 🤩

ClickUp's

Suíte de gerenciamento de projetos

inclui painéis personalizados que oferecem uma visão geral clara de todo o seu trabalho no espaço de trabalho.

No centro da funcionalidade do aplicativo está um

Ferramenta alimentada por IA

que elimina o incômodo do gerenciamento de tarefas e da comunicação da equipe.

ClickUp AI

é um assistente de redação incrivelmente útil, capaz de gerar resumos de projetos, cronogramas e itens de ação de tarefas, além de resumir detalhes de reuniões e conversas. Ele assume as tarefas rotineiras e demoradas para que você e sua equipe possam se concentrar nas atividades do projeto que agregam valor extra aos seus clientes e partes interessadas.

Para as equipes que desejam simplificar o gerenciamento de documentos, o

ClickUp Docs

o recurso ClickUp Docs é um tesouro de recursos de colaboração. Ele simplifica a criação, a edição e o compartilhamento de documentos, com atualizações em tempo real perfeitamente integradas às tarefas e aos cronogramas do seu projeto - tudo isso disponível em qualquer lugar a partir do seu dispositivo Android.

O aplicativo móvel ClickUp simplifica seu trabalho conectando-se perfeitamente a ferramentas populares de calendário e e-mail, permitindo que você trabalhe sem interrupções causadas pela alternância entre plataformas diferentes. Ele vai além com sua extensa biblioteca de integração de mais de 1.000 ferramentas de produtividade e comunicação, incluindo Slack, Google Drive, Figma e Loom. Esses poderosos recursos de integração não apenas aprimoram sua

gerenciamento de projetos

mas também impulsiona o trabalho em equipe e a produtividade geral.

melhores recursos do #### ClickUp

Gerencie com eficiência vários projetos e tarefas com painéis personalizáveis, editor de arrastar e soltar e centenas de modelos predefinidos

Recursos de gerenciamento de projetos orientados por IA e automações

Gerenciamento colaborativo de documentos com o ClickUp Docs

Visualize o trabalho com mais de 15 Visualizações do ClickUp

Integração perfeita com mais de 1.000 ferramentas de trabalho

Lembretes e notificações personalizáveis

Registro de tempo nativo

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Recursos limitados no plano gratuito

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato com a empresa para obter os preços

: Entre em contato com a empresa para obter os preços O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Asana

Via:

Asana

O Asana é um aplicativo de gerenciamento de projetos fácil de usar que simplifica o gerenciamento de tarefas e a organização de projetos. Com a Asana em seu dispositivo Android, você pode simplificar os fluxos de trabalho, colaborar de forma eficaz e manter-se organizado, não importa onde esteja. 🏖️

Usando o aplicativo da Asana, você pode facilmente transcrever notas de voz ou tirar fotos para criar tarefas. Gerenciar sua caixa de entrada é muito fácil, permitindo que você arquive, marque e crie tarefas de acompanhamento com um único toque na tela. Além disso, você pode ficar conectado com notificações push para novas atribuições de tarefas, comentários e atualizações, garantindo que você esteja sempre informado.

Melhores recursos da Asana

Monitore as atividades do projeto em tempo real

Personalizar listas de tarefas para corresponder ao seu fluxo de trabalho

Atribua tarefas com datas de vencimento, responsáveis, seguidores, notas e arquivos

Mantenha-se produtivo mesmo off-line; atualize a sincronização ao se reconectar

Mantenha-se em contato com a sua equipe por meio de conversas contínuas

Limitações do Asana

Recursos limitados no plano Básico

Sem gráficos de Gantt e recursos nativos de controle de tempo

Preços da Asana

Básico : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 10,99/mês por usuário

: uS$ 10,99/mês por usuário Business: uS$ 24,99/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas da Asana

G2 : 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 12.000 avaliações)

3. Jira

Via:

Jira

Uma verdadeira potência entre os aplicativos de gerenciamento de projetos Android para desenvolvedores, o Jira permite criar, rastrear e executar facilmente tarefas de projetos com apenas alguns toques e deslizes de dedos. Você pode atualizar itens de trabalho sem esforço, como gerenciamento de tíquetes e pendências, enquanto estiver em movimento, anexando arquivos, respondendo a comentários e fazendo alterações rápidas em descrições ou status.

A cereja do bolo? Ele fornece dados visuais que aumentam muito a produtividade da sua equipe. 👀

Mas o Jira não para por aí; ele é seu aliado confiável no gerenciamento ágil de software no Android. Você obtém um painel centralizado no qual sua equipe pode planejar projetos sem problemas, não importa o quão complexos sejam. Com suporte para metodologias ágeis como Scrum e Kanban, além de fluxos de trabalho personalizáveis, o Jira simplifica o gerenciamento de projetos e produtos do início ao fim.

Melhores recursos do Jira

Permite criar, rastrear, priorizar e liberar tarefas para simplificar o gerenciamento de projetos

Insights visuais para aumentar a produtividade da equipe

Oferece suporte a metodologias ágeis, como Scrum e Kanban

Notificações push em tempo real e painéis centralizados

Integra-se a mais de 100 aplicativos de terceiros, como Slack, Gmail e Bitbucket

Limitações do Jira

Não é possível atribuir mais de uma pessoa a uma tarefa

Leva tempo para aprender a usar o aplicativo

Preços do Jira

Gratuito para até 10 usuários

para até 10 usuários Padrão : uS$ 7,75/mês por usuário

: uS$ 7,75/mês por usuário Premium : uS$ 15,25/mês por usuário

: uS$ 15,25/mês por usuário Enterprise: US$ 134.500/ano (mínimo de 801 usuários)

Jira ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4. Trello

Via:

Trello

O Trello é uma ferramenta excepcional de gerenciamento de projetos que atende ao público que pensa visualmente por meio de sua abordagem baseada em Kanban. Com recursos como listas de verificação, rótulos e datas de vencimento, ele se destaca no rastreamento de tarefas, tanto profissionais quanto pessoais, enquanto suas visualizações de Calendário e Mapa o tornam ideal para lidar com projetos complexos.

O aplicativo Android amigável do Trello oferece verificações rápidas de tarefas, navegação intuitiva e comunicação perfeita com a equipe. Enquanto isso, seu assistente de automação incorporado, Butler, lida com tarefas repetitivas, como realocação de tarefas, lembretes de prazos e agendamento de atribuições de equipes. 🗓️

Melhores recursos do Trello

Acompanhamento visual do progresso com quadros Kanban

Personalização de quadros, listas e cartões em segundos

Adicione listas de verificação, rótulos e datas de vencimento a cada tarefa/cartão

Integra-se com aplicativos como Jira, Slack, Google Drive e InVision

Notificações instantâneas sobre atribuições, atualizações e conclusões de cartões

Limitações do Trello

Não há relatórios incorporados

Não há visualização de gráfico de Gantt

Preços do Trello

**Gratuito para sempre

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário (para 50 usuários)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2 : 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 22.000 avaliações)

5. Segunda-feira.com

Via:

Segunda-feira.com

O Monday.com é uma ferramenta de gerenciamento de projetos elegante e moderna que utiliza recursos visuais atraentes para facilitar a delegação de tarefas e a conclusão de metas. Ele permite gerenciar múltiplos projetos, simplificar processos e garantir a colaboração perfeita da equipe para obter eficiência ideal.

Com automatizações e notificações em tempo real, você pode se manter atualizado sobre o andamento do projeto, não importa onde esteja. Além disso, seu painel de controle visualmente atraente oferece uma visão geral clara e concisa de todos os seus projetos, a apenas alguns cliques de distância. 📱

Enquanto isso, os recentes aprimoramentos no aplicativo móvel, como a experiência de zoom aprimorada e os recursos avançados do menu de colunas, contribuíram para uma navegação mais suave.

Melhores recursos do Monday.com

Vários modelos e tabelas de cores

Um feed de notícias com atualizações de quadros inscritos

Várias exibições para análise visual de dados

Priorização de tarefas com alertas personalizados

limitações do #### Monday.com

Tempo de carregamento lento, de acordo com alguns usuários

Interface complexa para novos usuários

Preços do Monday.com

Grátis para sempre (para até dois usuários)

(para até dois usuários) Basic: US$ 8/mês por usuário (mínimo de três usuários)

US$ 8/mês por usuário (mínimo de três usuários) Standard: $10/mês por usuário (mínimo de três usuários)

$10/mês por usuário (mínimo de três usuários) Pro: US$ 16/mês por usuário (mínimo de três usuários)

US$ 16/mês por usuário (mínimo de três usuários) Enterprise: Entre em contato para saber o preço

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Monday.com avaliações e opiniões

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

6. Smartsheet

Via:

Smartsheet

O Smartsheet é um aplicativo semelhante a uma planilha eletrônica que simplifica o gerenciamento de tarefas e projetos com painéis visuais otimizados e compatíveis com dispositivos móveis. Ele tem uma grande variedade de modelos personalizáveis, perfeitos para simplificar os fluxos de trabalho por meio da automação.

Esse aplicativo móvel permite que você se mantenha atualizado sobre as responsabilidades de trabalho de qualquer lugar do mundo. Receba atualizações e notificações em tempo real e aja de acordo com elas para manter o fluxo de trabalho. Adicione detalhes às suas tarefas incluindo fotos, anotando sua localização e digitalizando códigos de barras.

O aplicativo é excelente para promover a colaboração da equipe em qualquer lugar, permitindo que você visualize e responda a comentários em tempo real, independentemente de estar passeando com o cachorro em um parque ou trabalhando em uma praia do outro lado do mundo.

Além disso, o portal do cliente do Smartsheet serve como seu espaço seguro para compartilhar detalhes do projeto com os clientes. Ele vem com linhas do tempo, orçamentos, marcos, uploads de arquivos e comentários - tudo em um pacote eficiente.

Melhores recursos do Smartsheet

Acesso a planilhas, painéis e relatórios em tempo real

Resposta a atualizações e solicitações de aprovação em tempo real, independentemente do local

Modelos personalizáveis para simplificar os fluxos de trabalho com automação

Colaborar em tarefas em andamento, visualizando e respondendo a comentários

Fornece um espaço seguro para compartilhar detalhes do projeto com os clientes

Formulários convenientes para trabalhar no modo off-line

Limitações do Smartsheet

Recursos limitados do aplicativo móvel

Recursos limitados de relatórios

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro : uS$ 7/mês por usuário (para até 10 usuários)

: uS$ 7/mês por usuário (para até 10 usuários) Business : uS$ 25/mês por usuário (mínimo de três usuários)

: uS$ 25/mês por usuário (mínimo de três usuários) Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Smartsheet

G2 : 4.4/5 (mais de 14.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 14.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

7. MeisterTask

Via:

MeisterTask

O MeisterTask é uma verdadeira joia quando se trata de gerenciar projetos em seu dispositivo Android. Seus práticos quadros no estilo Kanban facilitam a colaboração e tornam fácil a alteração do status das tarefas. Basta mover os cartões que representam as tarefas e os projetos para o local apropriado no quadro para refletir as alterações desejadas.

Com as notificações em tempo real, você sempre estará ciente de suas responsabilidades. Ao mesmo tempo, o temporizador embutido do aplicativo permite que você acompanhe o tempo gasto em tarefas individuais e fique por dentro dos prazos que estão chegando.

Você e sua equipe podem compartilhar arquivos, ideias e atualizações em um único local. E não se esqueça do fluxo de atividades que mantém todos informados sobre tarefas e prazos importantes.

Melhores recursos do MeisterTask

Configure tarefas e recursos para agilizar os fluxos de trabalho do projeto

Simplifica o gerenciamento de tarefas com quadros Kanban fáceis de navegar

Temporizador integrado para manter o controle dos prazos

Permite o compartilhamento de arquivos, ideias, atualizações e atribuições entre os membros da equipe

Painéis de controle personalizáveis

Limitações do MeisterTask

As notificações móveis tendem a ser lentas

Recursos limitados no plano básico

Preços do MeisterTask

Básico : Gratuito

: Gratuito Pro : uS$ 6,50/mês por usuário

: uS$ 6,50/mês por usuário Business : uS$ 12/mês por usuário

: uS$ 12/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

MeisterTask avaliações e comentários

G2 : 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.000 avaliações)

8. Wrike

Via:

Wrike

O Wrike é um aplicativo de planejamento de projetos rico em recursos, reconhecido por sua funcionalidade superior e design fácil de usar. Ele possui um painel de gerenciamento de projetos altamente personalizável e se destaca por promover a colaboração em equipe.

O aplicativo oferece um espaço dedicado para a criação de cronogramas de projetos, alocação de recursos e acompanhamento do progresso em tempo real. Sua visibilidade aprimorada das tarefas permite que você cumpra consistentemente os prazos e orçamentos do projeto. Além disso, os recursos de automação da ferramenta simplificam e-mails e tarefas, permitindo que você se concentre em tarefas críticas e de conhecimento intensivo que exigem sua atenção.

Melhores recursos do Wrike

Mantenha o controle do andamento e dos prazos dos projetos

Automatiza e-mails e tarefas para otimizar os fluxos de trabalho

Adapta seu painel de gerenciamento de projetos para atender às suas necessidades

Aprimora o trabalho em equipe com a eficáciaferramentas de colaboração Limitações do Wrike

Carregamento lento da página

Curva de aprendizado acentuada

Preços do Wrike

**Gratuito para sempre

Equipe : uS$ 9,80/mês por usuário

: uS$ 9,80/mês por usuário Empresa : uS$ 24,80/mês por usuário

: uS$ 24,80/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Pinnacle: Entre em contato para obter preços

Avaliações e resenhas do Wrike

G2 : 4.2/5 (mais de 3.000 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 3.000 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. Podio

Via:

Podio

O Podio é uma ferramenta versátil que permite que você faça malabarismos com vários projetos sem esforço, com uma visão geral clara de todas as tarefas associadas. Imagine ter um painel poderoso que simplifique a visualização dos status das tarefas e dos resultados em andamento - o aplicativo Podio torna isso realidade.

O que torna o Podio excepcional é sua interface fácil de usar, que apresenta fluxos de atividades e calendários para um fluxo de trabalho contínuo. Você também recebe notificações em tempo real para nunca perder um item de ação crucial.

O aplicativo permite que você acesse qualquer conteúdo relacionado ao trabalho com a conveniência do seu dispositivo móvel, sejam as anotações da sua última reunião ou resumos de design relacionados ao seu projeto em andamento.

Melhores recursos do Podio

Visualize facilmente os status das tarefas e o andamento do projeto

Notificações em tempo real, fluxos de atividades e calendários

Acesse sem esforço o conteúdo de seus espaços de trabalho do Podio em seu dispositivo Android

Recursos avançados de integração, incluindo os personalizados por meio de uma API

Ampla gama de extensões, desde gráficos de Gantt até ferramentas de controle de tempo

Limitações do Podio

Tempos de resposta lentos

Curva de aprendizado para personalizações

Preços do Podio

**Gratuito para sempre

Mais : uS$ 11,20/mês

: uS$ 11,20/mês Premium: uS$ 19,20/mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Podio ratings and reviews

G2 : 4.2/5 (mais de 400 avaliações)

: 4.2/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.3/5 (mais de 300 avaliações)

10. Trabalho em equipe

Via:

Trabalho em equipe

O trabalho em equipe tem como objetivo garantir a colaboração sem atritos, o cumprimento de prazos e a conclusão bem-sucedida de projetos, mesmo quando você estiver longe do seu local de trabalho habitual. Esse aplicativo para Android tem recursos avançados para colaboração em tempo real, gerenciamento de carga de trabalho e recursos, controle de tempo e muito mais.

O aplicativo móvel do Teamwork permite que você acompanhe de perto o progresso do seu projeto usando dashboards, calendários, marcos e diferentes opções de visualização de tarefas, como quadros e listas. Com a capacidade de ler e responder a mensagens, ver as atividades mais recentes do projeto e fazer upload de arquivos e fotos diretamente do seu dispositivo móvel, você pode ficar em dia com suas obrigações e, ao mesmo tempo, aproveitar a flexibilidade de trabalhar remotamente.

melhores recursos do #### Teamwork

Monitora as atribuições e o progresso das tarefas

Ferramentas de carga de trabalho, controle de tempo e colaboração

Permite respostas a comentários e notificações

Calcula as horas faturáveis e gera faturas para o cliente

Limitações do trabalho em equipe

Aplicativo móvel de baixa qualidade

Opções limitadas no plano gratuito

Preços do Teamwork

**Gratuito para sempre

Inicial : uS$ 5,99/mês por usuário

: uS$ 5,99/mês por usuário Deliver : $9,99/mês por usuário

: $9,99/mês por usuário Grow : uS$ 19,99/mês por usuário

: uS$ 19,99/mês por usuário Escala: Disponível mediante solicitação

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2 : 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 800 avaliações)

Escolha sabiamente seu companheiro de gerenciamento de projetos Android

Como vimos, um aplicativo sólido de gerenciamento de projetos para Android deve permitir que você gerencie tarefas sem problemas e colabore com sua equipe onde quer que esteja, desde que tenha um dispositivo móvel e acesso à Internet.

Porém, se você estiver procurando uma solução abrangente que cubra todos os aspectos do gerenciamento de projetos, o ClickUp se destaca com seus recursos alimentados por IA, soluções de gerenciamento de documentos e um mundo de possibilidades de integração.

Baixe o aplicativo ClickUp para Android

gratuitamente e experimente eficiência e flexibilidade sem precedentes no gerenciamento de seus projetos! 🌻