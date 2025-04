As 10 principais ferramentas de CRM para Gmail para otimizar os fluxos de trabalho

Sua caixa de entrada pode ser onde a mágica começa, mas nem sempre é onde ela permanece. Procurar acompanhamentos, fazer malabarismos com os detalhes do cliente e monitorar as vendas pode rapidamente se tornar uma bagunça.

É por isso que associar o Gmail a um CRM é uma tarefa fácil. Ele mantém tudo conectado, organizado e exatamente onde você precisa: dentro da caixa de entrada que você usa diariamente. 🔄

Se você está cansado de perder tempo (e conversas importantes), é hora de explorar o CRM perfeito para o Gmail.

Aqui estão dez opções para otimizar os fluxos de trabalho, economizar tempo e manter todos os relacionamentos sob controle.

Escolha uma de nossas 10 melhores ferramentas de CRM para Gmail: ClickUp (melhor para integração de e-mail com CRM sem esforço) *Streak CRM (Melhor para funcionalidade de CRM nativa do Gmail)HubSpot CRM (Melhor para funcionalidade de CRM básica gratuita)Copper CRM (Melhor para integração com o Google Workspace)Zoho CRM (Melhor para personalização e escalabilidade)Pipedrive (Melhor para gerenciamento visual de pipeline de vendas)NetHunt CRM (Melhor para integração profunda com o Gmail)Salesmate (Melhor para rastreamento de comunicação multicanal)Teamwave (Melhor para CRM e gerenciamento de negócios combinados)Freshworks CRM (Melhor para inteligência de vendas com IA)

O que você deve procurar em um CRM para Gmail?

Encontrar o CRM perfeito para o Gmail começa com a identificação dos recursos que se alinham às necessidades de sua empresa. Veja o que deve ser priorizado quando escolher um CRM . 👇

Gerenciamento abrangente de contatos e negócios: Escolha uma ferramenta que organize os dados do cliente automaticamente e acompanhe cada interação, simplificando as vendas gerenciamento de pipeline de projetos* Ferramentas de automação para eficiência: Considere CRMs com recursos como agendamento de e-mail, acompanhamento automatizado e lembretes de tarefas para reduzir o trabalho manual

Escolha uma ferramenta que organize os dados do cliente automaticamente e acompanhe cada interação, simplificando as vendas Ferramentas de automação para eficiência: Considere CRMs com recursos como agendamento de e-mail, acompanhamento automatizado e lembretes de tarefas para reduzir o trabalho manual Interface personalizável e fácil de usar: Selecione um CRM com um painel intuitivo e opções para personalizar os fluxos de trabalho, garantindo que ele se alinhe às suas necessidades comerciais

Selecione um CRM com um painel intuitivo e opções para personalizar os fluxos de trabalho, garantindo que ele se alinhe às suas necessidades comerciais Relatórios e análises detalhados: Opte por um CRM que rastreie a atividade de e-mail, monitore o envolvimento e forneça insights acionáveis para orientar suas decisões

Opte por um CRM que rastreie a atividade de e-mail, monitore o envolvimento e forneça insights acionáveis para orientar suas decisões Recursos de colaboração em equipe: Procure ferramentas que permitam atribuir tarefas, compartilhar atualizações e acompanhar o progresso

Procure ferramentas que permitam atribuir tarefas, compartilhar atualizações e acompanhar o progresso Acessibilidade móvel: Escolha umSoftware de CRM com um aplicativo móvel que o mantenha conectado e produtivo, mesmo quando você estiver em trânsito

Você sabia que o Gmail permaneceu em versão beta por mais de cinco anos, mesmo quando se tornou um dos serviços de e-mail mais populares? beta foi finalmente removida em julho de 2009.

Os 10 melhores CRM para Gmail

Manter-se no topo dos relacionamentos com os clientes pode ser difícil quando você depende apenas do Gmail.

Aqui estão 10 CRMs que se integram ao Gmail e ajudam você a gerenciar suas comunicações com mais eficiência. 📧

1. ClickUp (melhor para integração fácil de e-mail com CRM)

Se estiver procurando um CRM que facilite o gerenciamento dos relacionamentos com os clientes, considere ClickUp . CRM do ClickUp é realmente a solução completa que vai além do simples gerenciamento de dados de clientes - ele reúne suas tarefas, comunicação e projetos em um único espaço. Além disso, ele sincroniza sem esforço com suas ferramentas favoritas, mantendo tudo conectado.

Seus painéis personalizáveis permitem que você acompanhe rapidamente os pipelines de vendas, os status dos negócios e as métricas de receita. As automações simplificam tarefas repetitivas, como acompanhamentos e lembretes, poupando horas de trabalho manual. Além disso, os recursos colaborativos do ClickUp, como comentários, @menções e compartilhamento de informações, permitem que você acompanhe o status dos negócios Documentos do ClickUp mantenha sua equipe alinhada e seus clientes satisfeitos.

Integração do ClickUp com o Gmail

Converta e-mails em tarefas com um único clique usando a integração do ClickUp com o Gmail

O Integração do ClickUp com o Gmail traz um nível totalmente novo de facilidade ao gerenciar tarefas e e-mails em um único local.

Com apenas alguns cliques, você pode converter qualquer e-mail em uma tarefa acionável, atribuí-la, definir prioridades e vinculá-la a projetos relevantes no ClickUp. Isso Integração com o Gmail facilita a anexação de e-mails a tarefas, de modo que você sempre terá detalhes importantes para o rastreamento de e-mails organizados na própria tarefa.

ClickUp Automations

Automatize lembretes de acompanhamento ou agendamento de tarefas com base em acionadores de e-mail com o ClickUp Automations

O que diferencia essa integração é sua capacidade de trabalhar com Automações do ClickUp . Em vez de criar manualmente tarefas a partir de e-mails, você pode automatizar o processo.

Por exemplo, você pode configurar uma automação para transformar qualquer e-mail de um determinado cliente ou com uma linha de assunto específica em uma tarefa no ClickUp, economizando tempo e reduzindo a chance de perder acompanhamentos importantes. Você pode personalizar as regras para que as tarefas sejam automaticamente atribuídas, priorizadas ou marcadas com base no conteúdo do e-mail.

Assim que uma tarefa é criada a partir de um e-mail, você pode começar a adicionar instantaneamente Comentários da tarefa do ClickUp , fazer perguntas ou atualizar a equipe.

Modelo de imobiliária do ClickUp CRM

Agora, associe isso ao Modelo de CRM do ClickUp e fica ainda melhor. Você pode criar pipelines que se alinham com suas necessidades exclusivas, oferecendo uma visão clara de seus leads e de como gerenciá-los com eficiência.

As ferramentas de relatório detalhadas fornecem insights valiosos sobre as principais métricas, como taxas de conversão e duração do ciclo de vendas, permitindo que você tome decisões baseadas em dados.

Melhores recursos do ClickUp

Integração com o Gmail: Transforme instantaneamente e-mails em tarefas e vincule-os a projetos a partir de sua caixa de entrada

Transforme instantaneamente e-mails em tarefas e vincule-os a projetos a partir de sua caixa de entrada Automação de e-mail: Automatizar e-mail acompanhamentos e lembretes para economizar tempo em tarefas repetitivas

Automatizar e-mail acompanhamentos e lembretes para economizar tempo em tarefas repetitivas Fluxos de trabalho personalizados: Adapte os pipelines de acordo com seu processo de vendas exclusivo e gerencie os leads com eficiência

Adapte os pipelines de acordo com seu processo de vendas exclusivo e gerencie os leads com eficiência Interações centralizadas com o cliente: Organize todos os seus e-mails, tarefas e conversas em um só lugar

Organize todos os seus e-mails, tarefas e conversas em um só lugar Comentários de tarefas: Colabore com sua equipe deixando comentários em tempo real sobre as tarefas

Limitações do ClickUp

A interface pode levar algum tempo para se acostumar

Algumas personalizações avançadas podem exigir que se brinque com a configuração

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro e por espaço de trabalho

Classificações e análises do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Streak CRM (melhor para a funcionalidade de CRM nativa do Gmail)

via Faixa A Streak transforma o Gmail em uma plataforma de CRM, levando as vendas e a comunicação com o cliente para sua caixa de entrada.

Projetado para pequenas empresas e equipes ágeis, ele elimina a necessidade de ferramentas externas, oferecendo uma experiência perfeita e integrada.

Melhores recursos do Streak CRM

Personalize os pipelines para criar fluxos de trabalho que se alinhem aos seus processos de negócios

Rastreie e-mails com notificações de aberturas, respostas e tempos ideais de acompanhamento

Automatize tarefas de comunicação repetitivas, como o envio de e-mails em massa com a mala direta do Gmail

Defina lembretes e cronogramas de acompanhamento para evitar a perda de tarefas ou prazos cruciais

Quebre as limitações do CRM

Os recursos avançados de geração de relatórios estão bloqueados nos planos de preços mais altos

O desempenho pode ficar defasado ao gerenciar volumes muito grandes de e-mails

Preços do Streak CRM

PRO: US$ 59/mês por usuário

US$ 59/mês por usuário Pro+: $89/mês por usuário

$89/mês por usuário Enterprise: $159/mês por usuário

Classificações e análises do Streak CRM

G2: 4,5/5 (mais de 240 avaliações)

4,5/5 (mais de 240 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 470 avaliações)

🔍 Você sabia? "Gmail" significa "Google Mail", mas não foi o primeiro a ser criado primeira escolha . No início, os desenvolvedores do Gmail o chamavam internamente de "Caribou", inspirado em um desenho animado do Dilbert.

3. HubSpot CRM (melhor para a funcionalidade de CRM básica gratuita)

via HubSpot O HubSpot CRM oferece uma plataforma abrangente para gerenciar vendas, marketing e atendimento ao cliente. Sua funcionalidade básica gratuita o torna acessível a empresas de todos os tamanhos.

A ferramenta rastreia os pipelines de vendas, simplifica as interações com os clientes e automatiza CRM de marketing por e-mail com foco no alinhamento dos fluxos de trabalho. Esse cRM gratuito é uma opção confiável para empresas que buscam aumentar a produtividade sem um investimento inicial significativo.

Melhores recursos do HubSpot CRM

Gerencie contatos e perfis de empresas em um sistema intuitivo e centralizado

Automatize as sequências de acompanhamento para economizar tempo e garantir respostas oportunas

Priorize os leads com recursos de pontuação de leads baseados em aprendizado de máquina

Integre-se perfeitamente com outras ferramentas da HubSpot para uma abordagem comercial unificada

Limitações do HubSpot CRM

Algumas integrações podem exigir assinaturas pagas adicionais

Curva de aprendizado mais acentuada em comparação com plataformas de CRM mais simples

Preços do HubSpot CRM

Grátis

Iniciante: $16/mês por usuário (para um usuário)

$16/mês por usuário (para um usuário) Profissional: US$ 1.300/mês (até cinco usuários)

US$ 1.300/mês (até cinco usuários) Enterprise: US$ 4.300/mês (até sete usuários)

Classificações e análises do HubSpot CRM

G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 12.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 4.000 avaliações)

Fato interessante: O Gmail suporta atalhos de teclado para quase todas as ações, desde a composição de um e-mail ('C') até o arquivamento de mensagens ('E'). Os usuários avançados podem ativar ainda mais atalhos nas configurações.

4. Copper CRM (melhor para integração com o Google Workspace)

via Cobre O Copper CRM oferece uma experiência intuitiva e nativa do Gmail para empresas profundamente enraizadas no Google Workspace. Conhecido por sua simplicidade, o Copper rastreia os relacionamentos com os clientes, automatiza os fluxos de trabalho e gerencia os pipelines em uma interface familiar. Ele coleta automaticamente informações de contato e registra e-mails entre usuários e contatos sem a necessidade de entrada manual, garantindo que todas as interações sejam registradas com precisão.

Melhores recursos do Copper CRM

Aproveite os insights baseados em IA para gerenciar e priorizar os relacionamentos com os clientes

Colabore em tempo real com visibilidade compartilhada dos pipelines e interações de vendas

Prever o desempenho das vendas usando ferramentas avançadas de análise e relatórios

Gerencie contatos com históricos de interação detalhados e perfis organizados

Limitações do CRM de cobre

As opções de personalização não são tão extensas quanto as de alguns concorrentes

O desempenho pode ficar lento com conjuntos de dados muito grandes

Preços do Copper CRM

Inicial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Básico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Profissional: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Business: $134/mês por usuário

Classificações e análises do Copper CRM

G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 590 avaliações)

5. Zoho CRM (melhor para personalização e escalabilidade)

via Zoho O Zoho CRM é uma plataforma rica em recursos que se adapta a empresas de todos os tamanhos, oferecendo opções de personalização com escalabilidade. Use-a para reunir vários canais de comunicação (e-mail, chamadas, mídia social) em uma única plataforma para rastrear perfeitamente as interações com os clientes.

Como parte do ecossistema Zoho mais amplo, ele se integra perfeitamente a ferramentas de contabilidade, marketing e suporte ao cliente. Recursos como calendários compartilhados, bibliotecas de documentos e feeds de equipe facilitam a colaboração entre os membros da equipe.

Melhores recursos do Zoho CRM

Acompanhe as interações com os clientes por e-mail, telefone, mídia social e bate-papo ao vivo

Personalize módulos, fluxos de trabalho e painéis para atender às necessidades exatas de seus processos de negócios

Integre-se com ferramentas de terceiros e com o ecossistema Zoho mais amplo para centralizar as operações de negócios

Gerencie dados e interações de clientes em qualquer lugar com um aplicativo móvel totalmente funcional

Limitações do Zoho CRM

Os recursos avançados exigem a mudança para planos de nível superior

A interface pode parecer confusa e sobrecarregada para novos usuários

A instalação e a configuração iniciais podem exigir um esforço significativo

Preços do Zoho CRM

Padrão: US$ 20/mês por usuário

US$ 20/mês por usuário Profissional: $35/mês por usuário

$35/mês por usuário Enterprise: $50/mês por usuário

$50/mês por usuário Ultimate: $65/mês por usuário

Classificações e análises do Zoho CRM

G2: 4,1/5 (2.700+ avaliações)

4,1/5 (2.700+ avaliações) Capterra: 4,3/5 (6.880+ avaliações)

🧠 Fato curioso: Os rótulos do Gmail servem como um cRM pessoal para organizar contatos e acompanhar conversas muito antes de as extensões possibilitarem CRMs completos.

6. Pipedrive (melhor para gerenciamento visual de pipeline de vendas)

via Pipedrive O Pipedrive simplifica o processo de vendas com seu gerenciamento de pipeline orientado visualmente, permitindo que as equipes acompanhem negócios, prevejam receitas e automatizem tarefas administrativas.

Com seu construtor de e-mail do tipo arrastar e soltar e modelos prontos, qualquer pessoa pode criar facilmente campanhas de e-mail envolventes. Seu foco na experiência do usuário o torna útil para as equipes que buscam otimizar a progressão dos negócios.

Melhores recursos do Pipedrive

Automatize o rastreamento de atividades para garantir que os acompanhamentos ocorram sem intervenção manual

Previsão de vendas com análise preditiva e identificação de tendências e oportunidades

Rastreie as comunicações por e-mail, chamadas e muito mais para ter uma visão completa das interações

Personalize os estágios do negócio e os fluxos de trabalho para que se ajustem aos seus processos de vendas e às suas necessidades comerciais específicas

Limitações do Pipedrive

Recursos limitados de automação de marketing em comparação com alguns concorrentes

O suporte ao cliente pode ser inconsistente em sua capacidade de resposta

Preços do Pipedrive

Essencial: US$ 14/mês por usuário

US$ 14/mês por usuário Avançado: $29/mês por usuário

$29/mês por usuário Profissional: $59/mês por usuário

$59/mês por usuário Power: $69/mês por usuário

$69/mês por usuário Enterprise: $99/mês por usuário

Classificações e análises do Pipedrive

G2: 4,3/5 (mais de 2.100 avaliações)

4,3/5 (mais de 2.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)

7. NetHunt CRM (melhor para integração profunda com o Gmail)

via Caça à rede O NetHunt CRM integra a funcionalidade avançada de CRM diretamente na interface de e-mail, permitindo que você gerencie os relacionamentos com os clientes sem sair da caixa de entrada.

Projetado para empresas que usam o Google Workspace, o NetHunt permite que os usuários gerenciem facilmente os fluxos de trabalho, acompanhem as interações com os clientes e organizem os dados. Ele também suporta a integração com várias ferramentas de comunicação, como LinkedIn, WhatsApp e Facebook Messenger, para um envolvimento abrangente com os clientes potenciais.

Melhores recursos do NetHunt CRM

Criar e personalizar fluxos de trabalho para atender a processos e requisitos comerciais específicos

Organizar e segmentar contatos para manter uma melhor supervisão dos relacionamentos com os clientes

Colabore com as equipes compartilhando pipelines e fornecendo visibilidade compartilhada

Limitações do NetHunt CRM

As restrições aos modelos de e-mail frustram muitos usuários

Problemas ocasionais de entrega de e-mail e atraso nas campanhas de e-mail

Preços do NetHunt CRM

Basic: $30/mês por usuário

$30/mês por usuário Basic Plus: $42/mês por usuário

$42/mês por usuário Business: $60/mês por usuário

$60/mês por usuário Business Plus: $84/mês por usuário

$84/mês por usuário Advanced: $120/mês por usuário

Classificações e análises doNetHunt CRM

G2: 4,6/5 (260+ avaliações)

4,6/5 (260+ avaliações) Capterra: 4,8/5 (165+ avaliações)

Fato curioso: O Gmail suporta mais de 100 idiomas, incluindo idiomas peculiares como o Pirate Speak. Sim, você pode enviar e-mails como um corsário!

8. Salesmate (melhor para rastreamento de comunicação multicanal)

via Colega de vendas O Salesmate foi desenvolvido para equipes de vendas modernas, com foco no gerenciamento do relacionamento com o cliente em vários canais de comunicação. Sua capacidade de fornecer insights práticos e aumentar a produtividade da equipe faz dele uma boa opção.

Os usuários apreciam a facilidade de projetar uma jornada do cliente no Salesmate e elogiam sua interface amigável por simplificar suas vidas profissionais.

Melhores recursos do Salesmate

Rastreie e-mails, SMS e chamadas com perfeição para manter um histórico completo de interações

Segmentar contatos com precisão para estratégias de comunicação personalizadas e direcionadas

Monitore o desempenho com painéis de controle personalizáveis e relatórios detalhados

Limitações do Salesmate CRM

Os usuários relatam opções limitadas de suporte ao cliente

Não há muitas integrações de mídia social em comparação com os concorrentes

Preços do Salesmate CRM

Básico: US$ 29/mês por usuário

US$ 29/mês por usuário Pro: $49/mês por usuário

$49/mês por usuário Business: US$ 79/mês por usuário

US$ 79/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e análises do Salesmate CRM

G2: 4,6/5 (mais de 90 avaliações)

4,6/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

Dica profissional: Comece com o essencial quando implementar um CRM . Concentre-se nos principais recursos que se alinham com suas metas comerciais e introduza-os em fases. Forneça treinamento completo para garantir que sua equipe adote o sistema de forma eficaz e maximize seu potencial.

9. Teamwave (melhor para CRM e gerenciamento de negócios combinados)

via Onda da equipe O Teamwave oferece uma plataforma unificada que integra CRM, gerenciamento de projetos e ferramentas de RH. Sua interface simples e suas principais funcionalidades fazem dela uma solução econômica para equipes que desejam gerenciar clientes, projetos e fluxos de trabalho.

O TeamWave também oferece recursos avançados de gerenciamento de contatos, incluindo a capacidade de categorizar contatos com tags, importar de várias fontes (como Outlook e arquivos CSV) e recuperar dados de plataformas como o LinkedIn.

Melhores recursos do TeamWave

Acompanhe os pipelines de vendas e gerencie os relacionamentos com os clientes com facilidade

Gerencie tarefas e projetos com funcionalidade básica de rastreamento para melhorar a organização

Acesse uma interface intuitiva projetada para ser simples e fácil de usar por usuários não técnicos

Limitações do Teamwave

Falta de recursos avançados de CRM em comparação com plataformas especializadas

Ferramentas básicas de geração de relatórios com profundidade mínima para análise de desempenho

Preços do Teamwave

Inicial: US$ 39/mês por usuário

US$ 39/mês por usuário Pro: US$ 66/mês por usuário

US$ 66/mês por usuário Empresarial: US$ 199/mês por usuário

Classificações e avaliações da Teamwave

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

💡 Dica profissional: Use os filtros e rótulos do Gmail para classificar automaticamente os e-mails e o recurso "Várias caixas de entrada" para separar os e-mails não lidos, com estrela e acionáveis. Arquive o restante para ficar em Caixa de entrada zero .

10. Freshworks CRM (melhor para inteligência de vendas com IA)

via Freshworks O Freshworks CRM oferece uma solução competente para empresas que buscam aproveitar os insights baseados em IA em seus processos de vendas. Sua pontuação de leads baseada em IA permite que você priorize os leads com base na probabilidade de conversão. E as automações permitem que você elimine o trabalho de rotina, como atualizar registros e notificar os membros da equipe sobre alterações no status do negócio.

Com seu conjunto robusto de ferramentas e design fácil de usar, o Freshworks CRM transforma dados brutos em inteligência de vendas acionável.

Melhores recursos do Freshworks CRM

Pontue leads com insights orientados por IA para se concentrar em oportunidades de alto valor com recursos preditivos

Analisar o desempenho das vendas com ferramentas avançadas de previsão para identificar tendências

Personalize painéis para acompanhar as principais métricas e personalizar o monitoramento do desempenho

Limitações do Freshworks CRM

Alguns recursos avançados de IA podem parecer esmagadores para equipes de vendas tradicionais

A instalação inicial requer tempo dedicado à configuração para maximizar o potencial

Preços do Freshworks CRM

**Freshsales e Freshsales Suite

Growth: US$ 11/mês por usuário ou 500 contatos de marketing

US$ 11/mês por usuário ou 500 contatos de marketing Pro: US$ 47/mês por usuário ou 500 contatos de marketing

US$ 47/mês por usuário ou 500 contatos de marketing Enterprise: US$ 71/mês por usuário ou 500 contatos de marketing

**Freshmarketer

Gratuito

Enterprise: $18/mês (500 contatos de marketing)

Classificações e análises do Freshworks CRM

G2: 4,5/5 (mais de 7.710 avaliações)

4,5/5 (mais de 7.710 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)

**Você sabia que o Gmail foi criado por Paul Buchheit como parte de um projeto de Iniciativa "20% de tempo" do Google em que os funcionários podiam dedicar um dia por semana a projetos pessoais.

Clique, organize e conquiste com o ClickUp

Encontrar o CRM certo para o Gmail pode fazer uma enorme diferença em sua produtividade (e em sua receita).

Com tantas opções incríveis, desde integrações profundas com o Gmail até pipelines de vendas visuais, há uma combinação perfeita para cada necessidade comercial. Quer você esteja gerenciando leads, acompanhando vendas ou simplesmente tentando manter sua caixa de entrada sob controle, um CRM compatível com o Gmail pode ajudá-lo a se manter organizado e concentrado.

Dito isso, se você estiver procurando uma solução completa que vá além dos e-mails, o ClickUp é o melhor. Sua conversão de e-mail em tarefa sem esforço, automações poderosas e fluxos de trabalho personalizáveis transformam a maneira como você gerencia seus relacionamentos com os clientes.

Além disso, ele se integra perfeitamente ao Gmail e a muitas outras ferramentas de vendas que você usa diariamente, o que o torna a ferramenta definitiva para simplificar os fluxos de trabalho e aumentar a colaboração da equipe. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!