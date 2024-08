As 10 principais integrações do Gmail para aumentar a produtividade do e-mail

Fato curioso: o Gmail é a plataforma de e-mail preferida de quase um em cada três usuários de e-mail em todo o mundo ! A caixa de entrada do Gmail é uma potência de produtividade com espaço de armazenamento considerável e recursos de segurança adaptáveis, como filtragem de spam.

Seu design intuitivo e o e-mail incorporado ferramentas de organização o tornam adequado para uso pessoal e profissional. Sem esquecer os serviços aliados de Espaço de trabalho do Google como o Google Drive, o Google Agenda, o Google Meet, o Google Tasks etc., ampliam sua proposta de valor.

No entanto, fora dos limites de sua caixa de entrada, há um mar de potencial inexplorado. E estamos aqui para ajudá-lo a desbloquear novas possibilidades que sua conta do Gmail oferece. As integrações do Gmail que estamos prestes a compartilhar transformarão sua caixa de entrada em um centro de produtividade, permitindo que você faça mais.

Por isso, vamos começar!

O que você deve procurar nas integrações do Gmail?

Antes de mergulhar nas diferentes integrações do Gmail que podem levar sua caixa de entrada para o próximo nível, permita-nos explicar a lógica por trás de nossas escolhas. Compreender a lógica por trás de nossas recomendações também o ajudará a tomar uma decisão informada se quiser explorar outras integrações do Gmail. Pense nisso como um guia expresso.

A seguir, alguns parâmetros que levamos em conta ao avaliar sua relevância para fluxos de trabalho populares do Gmail:

Compatibilidade : Independentemente de você usar o Gmail no desktop ou no dispositivo móvel, o add-on deve ser compatível com a respectiva versão

Custo : Considere o modelo de preços da integração e realize uma análise abrangente de custo-benefício para calcular o valor que ela agrega ao seu fluxo de trabalho

Facilidade de uso : A integração deve ser fácil de configurar, de preferência com apenas alguns cliques, e ter uma interface amigável

Confiabilidade : Selecione integrações de desenvolvedores ou empresas de boa reputação

Segurança : Verifique as várias medidas de segurança para proteger sua caixa de entrada do Gmail contra invasões e ameaças por meio do aplicativo integrado

Privacidade dos dados : Como a integração de aplicativos concederá acesso à sua caixa de entrada, verifique se ela está em conformidade com as normas de privacidade de dados. Além disso, monitore de perto as permissões solicitadas

Personalizações : A integração deve oferecer um grau de flexibilidade, permitindo que você a personalize ou configure para atender precisamente às suas necessidades

Suporte : Explore a qualidade do suporte que a integração do Gmail oferece. Ao fazer isso, verifique se os canais de suporte ao cliente estão disponíveis

Atualizações : As integrações que recebem atualizações regulares resolvem problemas de segurança e compatibilidade. Procure algo que esteja sendo constantemente aprimorado

Classificações e avaliações: Esses são relatos em primeira mão de outros usuários. Use-os para ter uma ideia realista da experiência do usuário

As 10 integrações do Gmail para usar em 2024

Agora que você já sabe como criamos essa lista, vamos explorar as várias integrações que elevarão sua experiência com o Gmail.

1. ClickUp

O ClickUp é uma ferramenta completa de gerenciamento de projetos, e o Gmail é um centro de comunicação de ponta a ponta no local de trabalho. Dessa forma, a combinação de ClickUp e Gmail são uma combinação perfeita.

Portanto, use-o para capacitar a sua equipe à medida que ela colabora, organiza e gerencia tarefas, acompanha o progresso, compartilha arquivos e atinge metas.

Veja abaixo alguns dos melhores recursos do ClickUp que o tornam uma das melhores integrações com o Gmail:

ClickUp Universal Search

A Pesquisa Universal no ClickUp ajuda você a encontrar tudo de uma vez

Embora o Gmail tenha funcionalidades de pesquisa impressionantes, Pesquisa universal do ClickUp é ainda melhor. Na melhor das hipóteses, o Gmail pesquisa na sua caixa de entrada e nos registros do Google Chat.

No entanto, o recurso Universal Search examina todo o ecossistema digital, do ClickUp a todos os seus aplicativos integrados. Agora, encontre o que você procura com apenas alguns cliques!

ClickUp AI

Escreva e-mails em pouco tempo com o ClickUp AI

Não importa se você está redigindo e-mails para acompanhamento, gerando transcrições de anexos de áudio do Gmail ou criando um resumo de uma longa mensagem de e-mail, o ClickUp AI pode fazer isso. O ClickUp AI é um assistente avançado que ajuda a escrever e torna o e-mail acionável.

Com seu resumidor incorporado e habilidades inteligentes de geração de conteúdo, você pode enviar e-mails com apenas alguns cliques. Por outro lado, ele é uma ferramenta de gerenciamento de conhecimento igualmente capaz de extrair valor de todos os anexos do Gmail e sequências ou tópicos de e-mail para economizar seu tempo.

Gerenciamento de tarefas

Converta e-mails e mensagens em tarefas com o ClickUp

Como uma plataforma de gerenciamento de projetos de pilha completa, o ClickUp vem equipado com vários gerenciamento de tarefas atividades. Mas você sabia que pode usar o ClickUp para converter e-mails em tarefas acionáveis a partir da sua caixa de entrada do Gmail?

Da mesma forma, você pode anexar e-mails à sua tarefa no ClickUp. Assim que essas tarefas chegarem à plataforma ClickUp, o controle que você tem sobre elas colocará o Google Tasks é uma vergonha! Essa integração perfeita com o Gmail certamente economizará horas de trabalho, minimizará as distrações e limitará a troca de contexto - um aumento de produtividade!

Notificações e lembretes

Fique em dia com lembretes rápidos e fáceis usando o ClickUp

O Gmail pode detectar automaticamente eventos, compromissos, reservas, etc., e adicioná-los ao seu Calendário do Google . No entanto, quando você conecta o Gmail ao ClickUp, recebe notificações e lembretes oportunos sobre assuntos pendentes. Isso garante que tudo funcione sem problemas.

Aplicativo multiplataforma

integrar o aplicativo ClickUp com outros aplicativos, como o Gmail_

O aplicativo ClickUp está disponível em dispositivos móveis, desktops e wearables inteligentes. Ele também está integrado a assistentes de voz e complementos para navegadores populares. Além disso, o aplicativo está disponível como um complemento de e-mail.

Essa portabilidade coloca o aplicativo ClickUp no mesmo nível do aplicativo Gmail, o que significa que você pode trabalhar mesmo quando estiver em trânsito!

Melhores recursos do ClickUp

Acesse o ClickUp em vários dispositivos, como celular, desktop, etc.

Obtenha acesso a incríveis funcionalidades de pesquisa viaPesquisa Universal do ClickUp* Converta e-mails em tarefas práticas com incrível facilidade

Gere transcrições de anexos de áudio ou crie resumos de e-mails longos e difíceis

Limitações do ClickUp

Com o número de opções e personalizações disponíveis, a curva de aprendizado pode parecer íngreme

A hierarquia de espaço, pasta, lista e tarefa pode ser confusa quando você começar a usá-lo para armazenar os dados da sua conta do Gmail

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre : $0

: $0 Ilimitado : uS$ 7 por membro, por mês

: uS$ 7 por membro, por mês Business : uS$ 12 por membro, por mês

: uS$ 12 por membro, por mês Empresa : Preços personalizados

: Preços personalizados ClickUp Brain (solução de IA): uS$ 5 por membro, por mês

Classificações e avaliações do ClickUp

G2: 4,7/5 (9.240 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (4.007 avaliações)

2. **Planilhas do Google

_Funcionalidades de colaboração via Planilhas GooglePlanilhas do Google é um aplicativo de planilha baseado em nuvem que faz parte do Google Workspace. Use essa integração com o Gmail para realizar análises e visualizações de dados com precisão ao criar, editar e colaborar em planilhas em tempo real.

Melhores recursos do Google Sheets

Integrações nativas com todos os produtos e serviços do Google Workspace

Crie, edite e formate planilhas usando uma variedade de operações e funções

Converta dados disponíveis em gráficos, diagramas e outros recursos de visualização

Compartilhe planilhas com outras pessoas, mantendo o controle de acesso granular

Limitações do Google Sheets

Oferece um máximo de 10 milhões de células, o que é pouco em comparação com os 17 milhões fornecidos pelo Microsoft Excel

Depende muito da nuvem e da conexão com a Internet

As limitações de armazenamento no Google Drive também se estendem ao Google Sheets

Preços do Google Sheets

Pessoal : $0

: $0 Padrão empresarial: uS$ 12 por usuário, por mês

Classificações e avaliações do Google Sheets

G2: 4,6/5 (42.316 avaliações) para Google Workspace

Capterra: 4,7/5 (12.960 avaliações)

3. Slack

O Slack é uma plataforma popular de colaboração em equipe e de mensagens. Ao conectar o Gmail ao Slack, você expande a natureza assíncrona da comunicação por e-mail, aumentando as mensagens instantâneas em tempo real. É uma excelente alternativa ao Google Chat. Ele pode até funcionar como um alternativa de e-mail !

Melhores recursos do Slack

Conecte-se em tempo real por meio de mensagens diretas

Classifique e gerencie as conversas usando canais e respostas encadeadas

Marcação para chamar a atenção do usuário para mensagens específicas

Oferece suporte à automação do fluxo de trabalho com um criador de fluxo de trabalho personalizado

Limitações de folga

As limitações do usuário no huddle afetam a escalabilidade

Seu histórico de mensagens fica enterrado em meio a todo o ruído e não é facilmente navegável

A versão gratuita exclui automaticamente as mensagens após 90 dias

Preços baixos

Plano gratuito : $0

: $0 Pro : uS$ 7,25 por mês

: uS$ 7,25 por mês Business+ : uS$ 12,50 por mês

: uS$ 12,50 por mês Enterprise Grid: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Slack

G2: 4,5/5 (32.269 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (23.161 avaliações)

4. Webhooks

Conecte dois aplicativos ou eventos com ações em Webhooks via Médio Os webhooks permitem que os aplicativos se comuniquem uns com os outros em tempo real. Para fazer isso, eles usam mecanismos básicos de chamada de API. Ao mesmo tempo, você pode usá-los para configurar acionadores de eventos para automatizar fluxos de trabalho.

Configure essa integração do Gmail para executar ações, como o envio automático de e-mails, em resposta a eventos de acionamento, como quando você recebe uma mensagem de e-mail contendo uma palavra-chave específica.

Melhores recursos dos webhooks

Configura a comunicação em tempo real entre aplicativos

Pode ser usado para configurar ações orientadas por eventos ou acionadores para aplicativos inteligentesgerenciamento de e-mail inteligente* Contém cargas úteis personalizáveis que permitem que os desenvolvedores adaptem as informações de acordo com os requisitos do aplicativo

Transmissão segura de dados usando HTTPS

Eficiente no tratamento de solicitações sensíveis ao tempo

Limitações dos webhooks

Trabalhar com webhooks e depurá-los requer habilidades técnicas avançadas

Suscetível a ameaças e invasões de segurança cibernética quando não implementado corretamente

Preços dos webhooks

N/A

Classificações e análises de webhooks

G2: N/A

Capterra: N/A

5. Colmeia

visualização do painel_ via Colmeia O Hive é uma plataforma de colaboração e gerenciamento de projetos que usa tarefas, compartilhamento de arquivos e mensagens para criar um espaço de trabalho digital para as equipes. Conecte o Gmail ao Hive para otimizar a colaboração por e-mail, configurando caixas de entrada compartilhadas, atribuições de tarefas e comunicações em tempo real.

Melhores recursos do Hive

Hierarquias flexíveis para gerenciar equipes de projeto e outros ativos dentro de cada projeto

Gerenciamento centralizado de arquivos para colaboração contínua

Crie tarefas a partir de e-mails e gerencie-as no Hive

Atribuir pontos de história para obter uma estimativa realista do tempo ou do esforço envolvido na conclusão de uma tarefa

Limitações do Hive

Funcionalidade limitada em aplicativos móveis

Pode ativar automaticamente as notificações por e-mail, o que parece spam

Os usuários precisam do Zapier mesmo para integrações básicas, o que significa que a integração com o Gmail custará caro

Preços do Hive

Gratuito : $0

: $0 Inicial : uS$ 1 por mês, por usuário

: uS$ 1 por mês, por usuário Equipes : uS$ 3 por mês, por usuário

: uS$ 3 por mês, por usuário Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Hive

G2: 4,6/5 (501 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (190 avaliações)

6. Zoom

Videoconferência via Zoom O Zoom é uma plataforma de videoconferência amplamente usada para reuniões virtuais, eventos on-line, webinars e trabalho colaborativo. A integração do Zoom com o Gmail permite agendar, hospedar ou participar de videoconferências sem trocar de aplicativo. Essa coesão aumenta a coordenação e a colaboração.

Melhores recursos do Zoom

Destaques, resumos e capítulos inteligentes para processar de forma inteligente as gravações do Zoom

Transcrição ao vivo para maior acessibilidade

Zoom AI para redigir respostas de bate-papo ou e-mail e obter um resumo rápido das discussões

Quadro branco para brainstorming e colaboração

Zoom Phone para acessar serviços de VoIP na nuvem em todo o mundo

Limitações do Zoom

Falta de controle de comentários em tempo real, o que pode ser um problema ao hospedar eventos virtuais publicamente

Suporte ao cliente ruim

Custos ocultos e políticas de preços aumentam seu custo

Preço de zoom

O preço do Zoom One para chamadas dos Estados Unidos é o seguinte:

Básico : $0

: $0 Pro : uS$ 149,90 por ano, por usuário

: uS$ 149,90 por ano, por usuário Business : $219,90 por ano, por usuário

: $219,90 por ano, por usuário Business Plus : uS$ 269,90 por ano, por usuário

: uS$ 269,90 por ano, por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Zoom

G2: 4,6/5 (54.179 avaliações)

Capterra: 4,6/5 (13.742 avaliações)

7. EmailAnalytics

Análise de atividade de e-mail via Análise de e-mail O EmailAnalytics oferece insights com base em dados sobre seus padrões de uso de e-mail. Isso o ajuda a entender seus hábitos e comportamentos de e-mail para otimizar a produtividade. Ao vincular o EmailAnalytics à sua conta do Gmail, você pode visualizar sua atividade, os tempos de resposta e os principais contatos. Use essas informações para otimizar sua experiência no Gmail.

Melhores recursos do EmailAnalytics

Rastreie todos os e-mails enviados e recebidos e bloqueie os e-mails indesejados

Use rótulos, pastas e categorias para organizar seus e-mails e obter resultadoscaixa de entrada zero* Visualize os principais contatos em suas listas de remetentes e destinatários

Atribua permissões e funções para definir quais membros da equipe da caixa de entrada podem acessar

Relatórios semanais sobre atividades de e-mail

Limitações do EmailAnalytics

Não tem um design intuitivo, pois a interface do usuário parece desajeitada e obsoleta

Relatórios que usam rótulos do Gmail, o que pode afetar seu desempenho

Preços do EmailAnalytics

**Pró: uS$ 15 por mês, por caixa de entrada

B2B Email Outreach: uS$ 1.000 por mês

Classificações e avaliações do EmailAnalytics

G2: 4/5 (4 avaliações)

Capterra: N/A

8. Dropbox

_Armazenamento de arquivos via Dropbox Se você não estiver satisfeito com o Google Drive, o Dropbox pode ser uma excelente alternativa. O Dropbox é uma plataforma de armazenamento em nuvem em que os usuários podem fazer upload de arquivos e documentos, compartilhá-los e colaborar. Como uma integração com o Gmail, ele permite que os usuários compartilhem e colaborem sem se preocupar muito com o gerenciamento de documentos.

Melhores recursos do Dropbox

Receba notificações de atualizações de progresso, alterações nos requisitos do projeto e outras atividades

Sincronizar dados de diferentes formatos e limites de tamanho em todos os dispositivos

Proteção de arquivos para protegê-los contra exclusão acidental, edições indesejadas ou vírus

Crie, edite, compartilhe e colabore com arquivos em tempo real e com facilidade

Limitações do Dropbox

O plano gratuito oferece apenas 2 GB de armazenamento (para referência, o Google Drive oferece 15 GB gratuitamente)

O armazenamento, a organização e a pesquisa não são intuitivos, o que dificulta a localização de arquivos

Preços do Dropbox

Mais : uS$ 9,99 por mês (usuário único)

: uS$ 9,99 por mês (usuário único) Essentials : uS$ 18 por mês (usuário único)

: uS$ 18 por mês (usuário único) Business : uS$ 20 por mês, por usuário

: uS$ 20 por mês, por usuário Business Plus : uS$ 26 por mês, por usuário

: uS$ 26 por mês, por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Dropbox

G2: 4,4/5 (23.002 avaliações)

Capterra: 4,5/5 (21.503 avaliações)

9. Todoist

_Gerenciamento de tarefas via Todoist O Todoist é um aplicativo de gerenciamento de tarefas que ajuda empresas e indivíduos a organizar e priorizar com eficiência itens de ação em suas listas de tarefas. Quando integrados ao Gmail, os clientes do Todoist podem converter e-mails em itens de ação para organização, priorização e acompanhamento de tarefas sem esforço

Melhores recursos do Todoist

Adição rápida para converter pensamentos ou conteúdos acionáveis em tarefas

Adicione lembretes usando linguagem natural, em vez de selecionar datas ou horários complicados

Rastreia datas recorrentes para identificar hábitos e manter o controle de prazos

Rótulos para categorizar e agrupar tarefas semelhantes

Comentários e atribuições de tarefas para facilitar a colaboração

Limitações do Todoist

Falta personalização e escalabilidade como plataformas completas de gerenciamento de projetos

As subtarefas não são confiáveis

A colaboração da equipe não é fácil

Preço do Todoist

Iniciante : $0

: $0 Pro : uS$ 4 por mês

: uS$ 4 por mês Business: uS$ 6 por mês, por usuário

Classificações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (771 avaliações)

4,4/5 (771 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2.356 avaliações)

10. Hiver

gerenciamento da caixa de entrada do Gmail_ via Férias O Hiver é uma plataforma de colaboração de e-mail que opera no Gmail. Ela utiliza caixas de entrada compartilhadas e recursos de colaboração para que as equipes enviem e-mails, respondam a e-mails recebidos, atribuam tarefas e otimizem a comunicação.

A conexão do Gmail com o Hiver permite que você configure equipes capazes de lidar com suporte ao cliente, consultas de vendas e e-mails em geral.

Melhores recursos do Hiver

Oferece suporte ao gerenciamento eficiente de e-mails com caixa de entrada compartilhada, etiquetas, rascunhos, contatos, etc.

Harvey, o bot de IA, para encerrar conversas sem ação

Automação configurável baseada em regras para lidar com tarefas rotineiras e repetitivas

Relatórios e análises avançados para medir o desempenho do atendimento ao cliente

Existem limitações

Os usuários não podem criar tíquetes de suporte manualmente, a menos que estejam vinculados a um e-mail recebido

Pode ser lento e apresentar atrasos

Preços do Hiver

Lite : uS$ 10 por mês, por usuário

: uS$ 10 por mês, por usuário Pro : uS$ 26 por mês, por usuário

: uS$ 26 por mês, por usuário Elite: uS$ 40 por mês, por usuário

Classificações e avaliações do Hiver

G2: 4,6/5 (934 avaliações)

Capterra: 4,7/5 (117 avaliações)

Obtenha mais de sua conta do Gmail

Esta é a conclusão da nossa lista das melhores integrações do Gmail disponíveis. Tentamos criar uma lista abrangente que cubra vários requisitos e aplicativos para aprimorar sua experiência com o Gmail.

Embora cada integração do Gmail tenha algo único, o ClickUp oferece tudo isso e muito mais. Com recursos e funcionalidades tão poderosos, você pode reinventar sua caixa de entrada do Gmail sem sobrecarregar o Google Drive e conseguir muito mais.

