35 Quebra-gelos divertidos para energizar as reuniões virtuais

As reuniões virtuais muitas vezes podem parecer um jogo de "quem fala primeiro?", repleto de pausas incômodas, olhares indiferentes e apresentações rígidas. Mas elas não precisam ser assim.

O quebra-gelo certo pode transformar os primeiros minutos em momentos energizantes e cheios de risadas que estimulam as conversas e aproximam as pessoas.

Não importa se você está reunindo uma equipe remota, fazendo uma ligação para um cliente ou planejando uma sessão virtual de formação de equipe, os quebra-gelos são o ingrediente secreto para transformar uma reunião de banal em memorável.

Neste artigo, você descobrirá quebra-gelos virtuais criativos, rápidos e envolventes para aquecer suas reuniões no Zoom e definir o tom perfeito para o sucesso. Continue lendo! 🚀

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está o que você precisa saber sobre quebra-gelos para usar em sua próxima reunião Zoom para fazer as pessoas falarem e as ideias fluírem:

Os quebra-gelos do Zoom eliminam silêncios incômodos, incentivam a participação e criam conexões mais fortes em reuniões virtuais 🤝

De Duas verdades e uma mentira a Você prefere?, os quebra-gelos estimulam conversas, risadas e criatividade 🎤

Seja para a apresentação de uma equipe pequena ou para uma reunião virtual de grande porte, discutimos 35 opções personalizáveis para atender a todos os públicos 🧩

Dica profissional: use perguntas triviais, quadros brancos virtuais ou planos de fundo para envolver os participantes e energizar as reuniões com ferramentas que facilitam a colaboração, como o ClickUp 🎯

O poder dos quebra-gelos em reuniões virtuais

Nas reuniões do Zoom, onde a linguagem corporal e a interações no bebedouro muitas vezes estão ausentes, os quebra-gelos desempenham um papel crucial na promoção da conexão e na criação de um senso de camaradagem.

Aqui estão algumas razões pelas quais os quebra-gelos são essenciais para as reuniões do Zoom:

* 💜 Quebre o silêncio: Os quebra-gelos substituem as pausas incômodas por energia e facilidade, estabelecendo um tom positivo para a reunião. Eles ajudam os participantes a se sentirem mais confortáveis e prontos para se envolver desde o início Incentivar a participação: Os quebra-gelos do Zoom convidam todos a contribuir, fazendo com que até os participantes mais calados se sintam incluídos. Isso garante uma conversa mais equilibrada e interativa durante toda a reunião Criar conexões: Os quebra-gelos criam momentos de interação que ajudam os participantes a se relacionarem, mesmo em ambientes remotos. Essas conexões podem fortalecer os relacionamentos da equipe e melhorar a colaboração ao longo do tempo Aumentar a criatividade e a colaboração: Um ambiente descontraído incentiva a comunicação aberta e o compartilhamento de ideias. Quando os participantes se sentem à vontade, é mais provável que pensem fora da caixa e contribuam com ideias inovadoras 💜 Diminuir a fadiga virtual: Atividades divertidas ou conversas leves tornam as reuniões on-line menos cansativas. Esses momentos de diversão ajudam a reenergizar os participantes e a mantê-los engajados, especialmente durante sessões mais longas

35 Quebra-gelos do Zoom para qualquer reunião virtual

Se você está procurando uma equipe grande ou quebra-gelo para pequenos grupos nós temos tudo o que você precisa.

Aqui estão 35 divertidos quebra-gelos do Zoom jogos para quebrar o gelo que funcionam :

1. Introduções curtas

Peça a todos que se apresentem em dez palavras ou menos. A pegadinha? Essas 10 palavras devem ser únicas e refletir a personalidade, os hobbies ou o humor atual de cada um. Isso mantém as apresentações rápidas e evita o constrangimento habitual de palavras longas. 👋

2. Você prefere?

Lance dilemas divertidos como: "Você prefere se teletransportar para qualquer lugar ou ser invisível? " e veja o grupo ganhar vida. Os membros da equipe devem explicar suas escolhas, muitas vezes levando a histórias hilárias ou revelações surpreendentes. 🤨

Esse quebra-gelo estimula a conversa e adiciona energia a uma reunião sonolenta. É uma ótima maneira de incentivar a interação e o riso, mantendo o clima leve e envolvente.

3. Isso ou aquilo

Faça perguntas como "Café ou chá?" ou "Verão ou inverno?" Os participantes escolhem um lado e explicam sua escolha. ➡️⬅️

Esse quebra-gelo gera debates amigáveis e ajuda todos a se relacionarem com preferências compartilhadas (ou opostas!).

4. Duas verdades e uma mentira

Outro jogo clássico para conhecer uns aos outros, Duas verdades e uma mentira envolve cada pessoa compartilhando três declarações: duas verdadeiras e uma falsa. O grupo deve adivinhar qual é a mentira.

Esse jogo de comunicação é uma maneira fácil de descobrir informações interessantes sobre sua equipe e, ao mesmo tempo, provocar o riso.

Hack amigável: Está se perguntando como tirar o máximo proveito da jogos de comunicação para equipes ?

Aqui estão algumas dicas a serem seguidas:

Mantenha o jogo simples e divertido para garantir que todos se sintam à vontade para participar 🎉

Defina metas claras para o jogo para garantir que estejam alinhadas com os objetivos da reunião 🎯

Incentive os membros da equipe a compartilhar seus pensamentos e feedbacks para promover uma comunicação aberta 💬

5. Compartilhe um fato pouco conhecido

Peça a todos que compartilhem algo surpreendente sobre si mesmos que os outros talvez não saibam. Pode ser um talento oculto, um hábito peculiar ou um hobby incomum. Com essa atividade, sua equipe se conecta em um nível mais profundo e todos têm algo novo para discutir.

Por exemplo, um membro da equipe pode revelar que sabe fazer malabarismo, enquanto outro tem uma coleção impressionante de cartões postais antigos. Esses fatos inesperados tornam a reunião mais divertida e dão a todos algo novo e interessante para conversar.

Não importa se a sua equipe trabalha no mesmo escritório ou em vários fusos horários, ClickUp é a melhor ferramenta de produtividade completa para fortalecer os laços da equipe, melhorar a comunicação e otimizar os fluxos de trabalho.

Por exemplo, você pode compilar fatos divertidos em

Documentos do ClickUp

como parte de um documento "Conheça sua equipe" para novas contratações.

Crie e relembre fatos divertidos sobre colegas no ClickUp Docs

Veja o que você pode fazer com o Docs:

Armazenar todos os documentos da equipe em um só lugar

Editar e contribuir com o documento simultaneamente com os membros da equipe

Usar modelos pré-fabricados ou criar seus próprios modelos para estruturar atividades como "Conheça sua equipe"

Divida o documento em seções por equipe ou departamento usando páginas aninhadas, para que os novos contratados possam encontrar facilmente os fatos interessantes de seus colegas

Compartilhe o link com a equipe para que todos possam acessá-lo e se conhecerem melhor

6. Eu nunca

Cada pessoa compartilha algo que nunca fez, começando com 'Eu nunca...' Se outras pessoas já fizeram isso, elas levantam a mão ou reagem.

Essa é uma ótima maneira de encontrar pontos em comum e dar risada com revelações inesperadas.

7. Eu espio

**Descreva algo visível em seu plano de fundo do Zoom, e os outros terão que adivinhar o que é. Esse jogo divertido estimula a criatividade e é uma maneira divertida de fazer com que todos olhem com mais atenção para o ambiente ao redor.

8. Testes de curiosidades

Organize uma sessão temática de perguntas e respostas com categorias como cultura popular, história ou perguntas relacionadas ao setor. Os participantes responderão no bate-papo, e a resposta correta mais rápida vence. Os testes de curiosidades adicionam uma vantagem competitiva e funcionam bem para a formação de equipes.

quebra-gelo com zoom: Gere ideias com o ClickUp Brain

Você pode usar Cérebro ClickUp para tornar esse jogo fácil. Ele o ajudará a gerar uma lista de perguntas com base em um tema ou aleatoriamente com antecedência para manter as coisas animadas.

com o Brain, você pode:

Preparar rapidamente perguntas para diversos grupos

Manter a conversa fluindo com estímulos inesperados

Incentivar respostas criativas e surpreendentes

Personalizar os quebra-gelos para combinar com o clima da reunião

Economize tempo automatizando o processo de geração de perguntas

9. Mostre e conte

Peça aos participantes que peguem um item interessante perto deles e compartilhem sua história. De lembranças peculiares a recordações sentimentais, essa atividade convida a contar histórias e desencadeia conversas significativas.

Por exemplo, você pode pedir a alguém que mostre uma lembrança de suas últimas férias ou um presente que tenha valor sentimental. Esse quebra-gelo simples, mas eficaz, ajuda os membros da equipe a conhecerem melhor uns aos outros e promove um senso de conexão.

10. Charadas

Encene filmes, livros ou frases enquanto os outros adivinham. É um jogo clássico que funciona muito bem no Zoom. Use o recurso de holofote do Zoom para destacar o intérprete para aumentar a diversão.

Crie uma lista de prompts em Bloco de notas ClickUp para manter o jogo organizado e fluindo sem problemas.

O recurso Bloco de Notas do ClickUp é simples e intuitivo para fazer anotações rápidas

Veja como o Notepad ajudará o 🗒️:

Gera iniciadores de conversas criativas instantaneamente ✨

Mantém a atividade fluida e eficiente ⏱

Ajuda a registrar quem compartilhou o quê para discussões posteriores 📝

Mantém todos engajados com uma variedade de avisos 🎉

Facilita a passagem para a próxima pessoa com facilidade 🔄

11. Enigmas

Apresente um enigma divertido ou complicado para o grupo e deixe que eles o resolvam juntos. Por exemplo: O que tem chaves, mas não tem fechaduras? (Resposta: Um piano🎹).

As adivinhações estimulam o pensamento crítico e incentivam a colaboração, mantendo a atmosfera leve. Você ficará surpreso com a competitividade das pessoas para resolvê-las primeiro!

12. Qual é a sua favorita?

Pergunte aos participantes sobre suas coisas favoritas: livros, filmes, locais de férias ou lanches. Com esse quebra-gelo, todos descobrem interesses compartilhados ou preferências exclusivas. É leve, fácil e funciona para qualquer tamanho de grupo.

➡️ Leia mais: 10 perguntas para quebrar o gelo que as equipes realmente vão gostar

13. Adivinhe o acrônimo

Apresente um acrônimo aleatório (real ou inventado) e deixe que os participantes adivinhem seu significado.

Por exemplo, B.E.A.R. poderia significar Big Energy And Resilience (Grande energia e resiliência). Você também pode usar acrônimos reais do local de trabalho, como OOO, COB, etc.

É uma forma lúdica de estimular a criatividade e o riso. Você pode até encontrar ideias divertidas para lemas de equipes!

14. O que você aprendeu esta semana?

Cada pessoa compartilha uma coisa interessante que aprendeu durante a semana, relacionada ao trabalho ou pessoal. Pode ser um fato ou algo aleatório que aprenderam. Esse quebra-gelo estimula a curiosidade e mostra como as pessoas estão crescendo em diferentes áreas. Além disso, é uma ótima maneira de iniciar discussões e trocar dicas.

15. Complete a história

Esse quebra-gelo começa com uma frase simples: "Um dia, nossa equipe encontrou um mapa misterioso..." Cada participante deve acrescentar uma frase para continuar a história.

Isso geralmente resulta em reviravoltas hilárias e inesperadas, tornando essa atividade criativa e colaborativa.

16. Desenhe seu humor

Fonte Peça aos participantes que desenhem como estão se sentindo usando uma ferramenta de desenho ou um quadro branco compartilhado. Seja um rosto feliz, uma nuvem tempestuosa ou um rabisco confuso, esse quebra-gelo é uma maneira criativa de verificar o humor de todos.

**Aqui, você pode usar Quadros brancos ClickUp para idealizar e desenhar seus sentimentos e emoções ao longo do tempo. Dessa forma, todos os membros da sua equipe remota podem compartilhar seu humor, ajudando a definir o tom da reunião.

17. Adivinhe o escritório

Compartilhe anonimamente uma foto ou um vídeo de tour virtual dos escritórios dos membros da sua equipe remota. O restante do grupo adivinhará de quem é o espaço de trabalho.

Sua equipe se divertirá adivinhando a quem pertencem os escritórios com base nas personalidades dos outros.

18. Terreno comum

Se você quiser uma maneira rápida de criar um relacionamento, brinque de terreno comum. **Divida a equipe em salas separadas e peça a cada um dos grupos menores para encontrar cinco coisas que todos tenham em comum. Essas coisas podem variar de programas de TV favoritos a hobbies compartilhados ou até mesmo o mesmo tipo de caneca de café

19. Tiro rápido

**Faça perguntas rápidas aos participantes, como: "Qual é o seu emoji favorito?" ou "Diga o nome de uma música que você está adorando agora"

O segredo é manter o ritmo rápido para que ninguém pense demais em suas respostas. Esse quebra-gelo energiza o grupo e estimula a espontaneidade.

20. Caminho da memória

Convide os participantes a compartilhar uma memória favorita do trabalho, da infância ou das últimas férias. Ouvir histórias pessoais ajuda a criar um senso de conexão e permite que todos revivam momentos positivos juntos.

Por exemplo, peça aos membros da equipe que descrevam uma brincadeira de infância que adoravam ou o evento mais memorável da última viagem. Isso desperta a nostalgia e o riso, aprofundando os laços dentro do grupo.

21. Concurso de fundo virtual

Incentive todos a mudar o plano de fundo do Zoom para a imagem mais engraçada, mais criativa ou mais bonita que encontrarem.

Use ferramentas de votação, como enquetes, para permitir que o grupo decida o vencedor. Para adicionar mais estrutura e emoção, compartilhe temas como "férias dos sonhos" ou "meme mais engraçado" para definir o plano de fundo.

22. Encontro alienígena

Peça a cada pessoa para imaginar que acabou de conhecer um alienígena e precisa descrever seu trabalho sem usar o jargão específico do setor. Os resultados costumam ser hilários e perspicazes, pois os participantes tentam traduzir seu trabalho para uma linguagem amigável aos alienígenas

23. Rosa e espinho

Nessa atividade, cada participante deve compartilhar uma 'rosa🌹' (um destaque ou sucesso) e um 'espinho🌵' (um desafio) de sua semana. Isso equilibra positividade e honestidade, dando à equipe um momento para refletir e apoiar uns aos outros.

24. Descreva seu dia em um título de música

Peça a todos que escolham um título de música que represente como estão se sentindo hoje. 🎶

Pontos de bônus se eles cantarolarem um verso ou dois! Esse quebra-gelo é uma maneira divertida de expressar emoções de forma criativa e descobrir gostos musicais em comum.

Você sabia que a música pode desencadear emoções e memórias trazendo à tona eventos, pessoas e lugares de nosso passado. Esse fenômeno, conhecido como memória autobiográfica evocada pela música, é algo que todos nós experimentamos. 🎶

25. Adivinhe o som

Esta é uma variação do jogo anterior. Nele, você deve pedir a um membro da equipe para desligar o vídeo e usar um objeto aleatório para fazer um som.

Os outros membros devem adivinhar o que o membro da equipe usou para fazer o som.

26. Pictionary

O clássico Pictionary ganha um toque virtual! Use o Quadro branco ClickUp ou qualquer aplicativo de desenho para esboçar sua pista enquanto os outros adivinham. Você pode usar um aplicativo gerador de palavras aleatórias para obter dicas de desenho instantaneamente.

➡️ Leia mais: Principais ideias de quadros brancos para o trabalho

27. Quem disse isso?

Compartilhe uma citação engraçada ou inspiradora de alguém da equipe (coletada com antecedência) e peça aos outros que adivinhem quem a disse. Essa atividade cria um senso de camaradagem e, ao mesmo tempo, destaca personalidades únicas.

28. Dance com seu coração

Aumente o volume da música e peça a todos que façam seus melhores (ou mais bobos) movimentos de dança para a câmera por 30 segundos ou um minuto. 💃

Mantenha a sessão leve, escolhendo músicas animadas e incentivando os participantes a se soltarem.

Dica profissional: Crie uma lista de reprodução da equipe em que todos possam adicionar suas músicas favoritas. Uma biblioteca de músicas compartilhada é uma ótima maneira de manter a energia fluindo!

29. Show de talentos

Dê a todos a chance de mostrar um talento oculto, desde malabarismo e truques de mágica até recitação de poesia ou desenho. Essa é uma excelente maneira de celebrar as habilidades exclusivas da equipe e aprender algo novo sobre cada um.

30. Expresse gratidão

Convide os participantes a compartilhar algo pelo qual são gratos - relacionado ao trabalho ou pessoal. Essa atividade simples, porém significativa, ajuda a criar uma atmosfera positiva, promove a conexão e incentiva a atenção plena. Você também pode pedir a todos que compartilhem suas anotações de forma anônima.

31. Sala de fuga

Organize um desafio de escape room virtual em que os participantes resolvam quebra-cabeças e enigmas para "escapar" juntos. Plataformas on-line como Enchambered ou Escape Live funcionam bem para isso. É uma atividade colaborativa que testa as habilidades de resolução de problemas e fortalece o trabalho em equipe.

32. Quem você vai levar?

Faça perguntas sobre cenários hipotéticos de sobrevivência, como: "Você está preso em uma ilha deserta. Quais dois companheiros de equipe você levaria e por quê?" É uma mistura de criatividade, humor e momentos sinceros em que as pessoas explicam suas escolhas.

33. Tabu

Prepare-se para um jogo de adivinhação de palavras divertido e de ritmo acelerado! Nessa atividade clássica, os participantes se revezam para descrever uma palavra para sua equipe sem usar uma lista de palavras "tabu" relacionadas a esse termo.

Por exemplo, para descrever "praia", os jogadores não podem usar palavras como "areia", "água" ou "oceano" É uma corrida contra o relógio enquanto os membros da equipe tentam adivinhar a palavra com base em descrições criativas e muitas vezes hilárias!

Esse jogo estimula o raciocínio rápido, as habilidades de comunicação e uma boa risada, tornando-o perfeito para descontrair Reuniões via zoom .

34. Testes de personalidade

Peça a todos que façam um teste de personalidade on-line e compartilhe os resultados com o grupo. Isso ajudará a descobrir as preferências e os interesses dos seus colegas de equipe.

Fonte Use testes de personalidade divertidos como ' Qual personagem de Harry Potter você é? ' da Brainfall ou testes de sites como 16 Personalities.

35. Vender algo

Dê aos participantes um item aleatório (real ou inventado) e 60 segundos para "vendê-lo" ao grupo. Quer seja um "travesseiro que canta canções de ninar" ou a caneta que estão usando, essa atividade desperta a criatividade e o humor de todos.

Melhores práticas para quebrar o gelo com o Zoom

Jogos divertidos para quebrar o gelo no Zoom podem energizar as reuniões da sua equipe e aumentar o engajamento.

Aqui estão algumas práticas recomendadas para ajudá-lo a tirar o máximo proveito delas:

🎤 Defina o tom desde o início

Comece sua reunião Zoom com um quebra-gelo envolvente que pode transformar toda a atmosfera. O objetivo é quebrar o silêncio, aliviar a tensão e criar um ambiente acolhedor.

Definir um tom positivo no início sinalizará para a sua equipe que a reunião será colaborativa e descontraída. Esse impulso inicial incentiva todos a participarem e a se prepararem mentalmente para uma sessão produtiva de forma ativa.

Seja inclusivo

Certifique-se de que seus quebra-gelos agradem a todos os participantes. Para equipes virtuais com espaço limitado, evite jogos que exijam movimentos físicos e garanta que todos participem, independentemente da localização ou do conhecimento técnico.

Acompanhe a duração

Um quebra-gelo bem-sucedido deve ser breve e impactante, e não exagerado. Mantê-lo em um período de 5 a 10 minutos garante que ele atenda ao seu objetivo sem ofuscar a pauta principal da reunião. Se os quebra-gelos se arrastarem por muito tempo, podem causar desinteresse e reduzir o foco no restante da sessão.

Alcançar o equilíbrio certo entre diversão e eficiência permite energizar a equipe sem desperdiçar tempo valioso.

Crie um espaço seguro

Às vezes, as pessoas são tímidas ou relutam em se manifestar em ambientes virtuais. Para apoiá-las, crie um espaço seguro e sem julgamentos.

Certifique-se de que seus quebra-gelos permitam que todos compartilhem sem se sentirem pressionados. Se alguém parecer hesitante, ofereça um quebra-gelo de baixa pressão, como um check-in de uma palavra ou uma cor favorita, para que a pessoa fale.

Mantenha a conversa leve e divertida

Os quebra-gelos devem ser agradáveis e descontraídos, portanto, evite tópicos que possam deixar as pessoas desconfortáveis. Limite-se a perguntas ou atividades divertidas e não controversas. O humor ajuda muito a envolver a sua equipe!

➡️Read More: 20 dicas e truques do Zoom para melhorar as videoconferências

Como o ClickUp ajuda na formação de equipes

A formação eficaz de equipes depende de colaboração contínua, ferramentas criativas e recursos que ajudam as equipes remotas a se sentirem mais conectadas.

Aqui estão alguns recursos de destaque que tornam o ClickUp ideal para a formação de equipes mais fortes:

Saiba mais

Reuniões do ClickUp

As reuniões costumam ter um ritmo acelerado, com novas ideias surgindo rapidamente. Para manter o ritmo, transforme essas discussões em itens de ação claros para a sua equipe.

Com Reuniões ClickUp se você quiser usar o ClickUp Meetings, poderá criar facilmente tarefas a partir desses tópicos. Você pode documentar reuniões, adicionar comentários, criar listas de verificação, definir tarefas recorrentes e muito mais para manter suas reuniões sob controle.

Além disso, depois de criar as tarefas, você pode atribuí-las aos membros da equipe usando Comentários do ClickUp Assign que facilita a delegação de responsabilidades diretamente nos comentários da tarefa.

Mais, Integração do Zoom do ClickUp permite que sua equipe use ferramentas colaborativas como Whiteboard e Docs durante a reunião para um trabalho em equipe contínuo. Dessa forma, ele aprimora a colaboração e mantém tudo organizado em um só lugar.

Vamos dar uma olhada nos recursos de colaboração do ClickUp:

ClickUp Docs

Saiba mais

Documentos do ClickUp

Use o ClickUp Docs para compilar atividades de formação de equipes, dicas de quebra-gelo ou destaques pós-reunião. Suas ricas opções de formatação permitem criar modelos ou guias visualmente atraentes para sua equipe. Você também pode atribuir comentários ou itens de ação diretamente no Docs.

O Docs ajuda você:

Manter todos os materiais de formação de equipes e anotações de reuniões em um só lugar para fácil acesso

Criar documentos envolventes e bem estruturados que melhoram a colaboração da equipe

Atribuir tarefas e acompanhar os itens de ação diretamente no Docs para melhorar a responsabilidade

➡️Leia mais: 10 ideias de reuniões de equipe para reuniões divertidas, produtivas e envolventes

Quadros brancos ClickUp

Saiba mais

Quadros brancos ClickUp

Quadros brancos ClickUp é a tela virtual da sua equipe para brainstorming, ideação e colaboração criativa. Perfeito para jogos de quebra-gelo como Pictionary ou sessões de brainstorming em grupo, o Whiteboard permite que todos adicionem notas, desenhem ou criem fluxos de trabalho em tempo real.

Ele também ajuda você:

Aumentar a criatividade e a colaboração, permitindo que os membros da equipe contribuam com ideias instantaneamente

Visualizar fluxos de trabalho e conceitos com facilidade, melhorando a compreensão da equipe

Manter todos envolvidos durante as sessões de brainstorming com recursos interativos, como desenhos e anotações

ClickUp Chat

Saiba mais

Chat do ClickUp

Use Chat do ClickUp para iniciar reuniões com quebra-gelos rápidos, compartilhar atualizações diárias ou até mesmo realizar desafios de mini equipes. O Chat se integra perfeitamente às suas tarefas e projetos, ajudando-o a se comunicar de forma eficaz sem mudar de plataforma.

Modelos do ClickUp

O ClickUp também oferece uma ampla variedade de modelos personalizáveis modelos de quebra-gelo personalizáveis, facilitando a criação de atividades divertidas e envolventes para sua equipe.

quebra-gelo com zoom: Modelo de quadro branco para quebra-gelo do ClickUp

O modelo Modelo de quadro branco para quebrar o gelo do ClickUp ajuda você a iniciar conversas e incentiva a competição amigável. Faça perguntas instigantes, visualize sua resposta e garanta que todos os membros possam participar.

O modelo oferece duas exibições personalizadas - Start Here (Comece aqui) e Whiteboard View (Exibição do quadro branco). Use a visualização de quadro branco para adicionar perguntas ou avisos e compartilhe o link na reunião para garantir que todos tenham acesso a ele.

Ideal para: Líderes de equipe, profissionais de RH ou gerentes que desejam aumentar o envolvimento e incentivar a colaboração em reuniões virtuais ou sessões de brainstorming.

Botão para baixar este modelo

quebra-gelo com zoom: Modelo de agenda de reunião divertida do ClickUp

Outro modelo excelente que você pode usar é o Agenda de reunião divertida do ClickUp . Ela oferece uma estrutura fácil de usar para planejar e organizar suas reuniões.

O modelo garante que suas reuniões permaneçam no tópico e alinhadas com as metas, motivando todos a participar. Quando se trata de quebra-gelos, ele ajuda a planejar atividades envolventes, manter a equipe concentrada e gerenciar a linha do tempo da reunião de forma eficaz com campos personalizados e várias exibições.

Ideal para: Profissionais de RH e gerentes que buscam estruturar reuniões que promovam a participação e o alinhamento de metas.

Botão para baixar este modelo

➡️ Leia mais: 10 aplicativos e softwares de formação de equipes para equipes remotas

Realize reuniões memoráveis com o Zoom com o ClickUp

Os quebra-gelos, seja por meio de uma risada rápida, uma história compartilhada ou uma atividade colaborativa, dão o tom para reuniões produtivas e envolventes.

E o ClickUp leva seus quebra-gelos para o próximo nível. O ClickUp é uma ferramenta multifuncional de produtividade e colaboração projetada para aumentar a produtividade e a conexão da equipe.

Com ferramentas como o ClickUp Docs para organizar as atividades, o ClickUp Chat para criar vínculos informais, o Brain para novas ideias e o Whiteboard para criatividade em tempo real, suas reuniões virtuais estão preparadas para o sucesso.

Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp e comece a tornar suas reuniões mais envolventes e eficazes hoje mesmo!