Jira Software vs. gerenciamento de trabalho: Encontre o ajuste certo

Você costuma se sentir sobrecarregado ao tentar manter tudo sob controle? Gerenciar tarefas pendentes, cumprir prazos e garantir o alinhamento da equipe pode ser um desafio.

Mas com o software certo ao seu lado, isso não precisa acontecer! No início deste ano, a Atlassian uniu duas ofertas de peso - o Jira Work Management e o Jira Software - em uma só.

Esta postagem do blog compara o antigo Jira Work Management com o Jira Software, por que eles eram diferentes e quais benefícios o Jira recém-fundido traz.

**Você sabia que o Jira foi lançado originalmente em 2002 apenas como um software de registro de bugs destinado a desenvolvedores de software. Com o tempo, a Atlassian expandiu seus recursos para atender a várias equipes em todos os setores.

O que é o Jira Work Management?

O Jira Work Management foi a resposta da Atlassian às necessidades das equipes de negócios. Ele oferecia uma plataforma abrangente para planejamento, colaboração, entrega e relatórios síncronos - tudo em um só lugar.

via Gerenciamento de trabalho do Jira O Jira Work Management foi projetado para dar suporte às operações diárias de várias equipes. Incluía modelos pré-configurados, calendários, linhas do tempo e quadros Kanban para visualização de tarefas, prazos e progresso.

Usando essa plataforma, as equipes de RH puderam gerenciar facilmente os processos de integração, as equipes de marketing puderam planejar suas campanhas com eficiência e os departamentos financeiros puderam acompanhar as aprovações sem problemas.

Recursos do Jira Work Management

O Jira Work Management tinha vários recursos exclusivos que o posicionaram entre as principais ferramentas de gerenciamento de projetos:

Recurso nº 1: Modelos personalizáveis

O Jira Work Management oferecia modelos personalizáveis para várias funções de negócios, como RH, marketing e finanças.

Independentemente de você estar planejando um processo de integração, lançando seu primeiro projeto ou criando uma campanha de marketing, esses modelos ajudaram você a começar rapidamente e garantiram que você não perdesse nenhuma etapa importante.

Você pode até mesmo ajustá-los de acordo com as necessidades da sua equipe, para que eles sejam adequados ao seu fluxo de trabalho.

Recurso nº 2: Rastreamento visual com quadros Kanban

Manter o controle de todas as tarefas simultaneamente pode ser difícil. Gerenciamento de projetos Jira rastreamento visual destinado a simplificar sua vida, ajudando-o a visualizar seus fluxos de trabalho.

Você pode simplesmente gerenciar tarefas e movê-las de um estágio para outro - de A fazer para Em andamento para Concluído - arrastando e soltando.

Dessa forma, todos os membros da sua equipe sabiam o status das tarefas em um piscar de olhos, de modo que as coisas continuavam a andar sem problemas.

Recurso nº 3: Relatórios e insights

As ferramentas de relatórios permitiram que você gerasse cronogramas de projetos empresariais, acompanhasse as taxas de conclusão de tarefas e compreendesse as cargas de trabalho da equipe - ajudando-o a identificar rapidamente áreas de melhoria e otimizar a eficiência da sua equipe.

Os insights do Jira Work Management foram projetados para ajudar os gerentes de negócios a tomar decisões informadas e garantir que os recursos sejam alocados de forma eficaz.

O que é o Jira Software?

O Jira Software foi projetado para equipes de software que seguem metodologias ágeis. Ele era o hub central para desenvolvedores, testadores e gerentes de projeto.

Seja para gerenciar sprints ou bugs, o Jira Software criou uma experiência de fluxo de trabalho unificada.

via Jira Software Há muito tempo, o Jira Software é o preferido das equipes técnicas por seus recursos robustos de gerenciamento de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software. Ele forneceu o ambiente perfeito para as equipes ágeis trabalharem com eficiência, desde o planejamento de sprint até o rastreamento de bugs e o lançamento de produtos.

Recursos do Jira Software

O Jira Software oferecia uma ampla gama de recursos adaptados especificamente para desenvolvedores, o que mantinha todos na mesma página, desde o planejamento até a implantação:

Recurso nº 1: Quadros ágeis (Scrum e Kanban)

O Jira Software forneceu quadros Scrum e Kanban para ajudar as equipes a gerenciar seus projetos visualmente. Os quadros Scrum são ideais para projetos baseados em sprints, enquanto os quadros Kanban oferecem suporte ao gerenciamento contínuo do fluxo de trabalho.

Esses quadros do Jira Software permitiam que as equipes vissem o que estava em andamento, o que estava bloqueado e o que estava feito, facilitando reuniões de stand-up e sessões de planejamento eficientes.

Recurso nº 2: Integração com ferramentas de desenvolvedor

O Jira Software se integrou facilmente a ferramentas como o GitHub e o Bitbucket, permitindo que os desenvolvedores vinculassem seus códigos diretamente às tarefas. Isso tornou todo o processo de desenvolvimento mais transparente e conectado.

A integração entre o código e as tarefas garantiu que todas as partes interessadas, incluindo desenvolvedores, testadores e gerentes, estivessem na mesma página durante todo o processo de desenvolvimento.

Recurso nº 3: Fluxos de trabalho personalizados

As equipes podiam criar fluxos de trabalho adaptados às suas necessidades de desenvolvimento - rastreamento de bugs, revisões de código ou gerenciamento de versões - garantindo que o software se encaixasse perfeitamente no processo de trabalho.

Essa personalização permitiu que as equipes de desenvolvimento adaptassem o Jira aos seus processos exatos, seja trabalhando com lançamentos de produtos complexos ou iterações rápidas.

Jira Work Management Vs. Jira Software

Então, embora pareçam muito semelhantes à primeira vista, como exatamente essas duas ferramentas se diferenciam uma da outra? Bem, existem algumas características que definem cada uma delas.

| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------- |

| Público-alvo | Equipes de negócios, como RH, marketing e finanças | Equipes de desenvolvimento ágil, como desenvolvedores e testadores

| Recursos de integração | Integração com ferramentas de negócios, como Slack e Google Workspace | Integração com ferramentas de desenvolvimento, como GitHub e GitLab

| Complexidade | Ideal para o acompanhamento direto de projetos sem complexidades técnicas | Projetado para gerenciar o desenvolvimento de software complexo e o acompanhamento de bugs

| Tipos de visualização de tarefas | Calendário, Lista, Quadro e Linha do tempo | Quadros Scrum e Kanban

| Acessibilidade | Projetado para usuários não técnicos | Adaptado para gerenciamento de projetos Agile

| Casos de uso | Visualização de calendários de campanha ou processos de integração | Gerenciamento de sprints e fluxos de trabalho de entrega contínua

| Tipos de relatório | Relatórios básicos para acompanhar cronogramas e progresso | Informações avançadas, como gráficos de velocidade e diagramas de burndown

| Insights do gerente | Fornece uma visão geral para que os gerentes vejam o que está em andamento, atrasado ou com gargalos | Essencial para avaliar o desempenho do sprint e fazer ajustes

Vamos examinar algumas dessas principais diferenças em mais detalhes:

Recurso nº 1: usuários e equipes-alvo

O Jira Work Management era voltado para equipes de negócios, oferecendo uma solução fácil de usar para gerenciar operações diárias, como processos de marketing e RH.

Ele se integrou às ferramentas que elas usam com frequência, como o Slack e o Google Workspace. O Jira Software, por outro lado, atendia às equipes de desenvolvimento ágil, integrando-se a ferramentas de desenvolvimento como GitHub e GitLab e concentrando-se em fluxos de trabalho técnicos.

O Jira Work Management foi criado para aqueles que precisam de acompanhamento de projetos e gerenciamento de tarefas simples, sem complexidades técnicas. Ele era perfeito para usuários corporativos que talvez não estivessem familiarizados com o desenvolvimento de software.

Por outro lado, o Jira Software foi projetado para equipes que trabalham com metodologias ágeis, com foco no desenvolvimento de software, rastreamento de bugs e planejamento de iteração.

recurso ### #2: Criar e visualizar tarefas

Um projeto de gerenciamento de trabalho do Jira oferecia visualizações flexíveis de tarefas, como calendário, lista, quadro e linha do tempo, tornando-o acessível para usuários não técnicos.

Essas diferentes visualizações permitiram que as equipes organizassem seu trabalho da maneira que melhor atendesse às suas necessidades, seja visualizando os próximos eventos em um calendário de campanha ou vendo uma lista detalhada de tarefas de integração.

Um projeto do Jira Software forneceu quadros Kanban e Scrum projetados especificamente para o gerenciamento de projetos Agile. Essas visualizações são feitas sob medida para ajudar as equipes técnicas a gerenciar seus fluxos de trabalho com eficiência.

Por exemplo, os quadros Scrum são excelentes para projetos baseados em sprints, em que as tarefas são divididas em períodos de tempo, enquanto os quadros Kanban são usados para entrega contínua e visualização do progresso.

O Jira Work Management forneceu relatórios básicos para acompanhar os cronogramas e o progresso dos projetos de negócios, que são cruciais para as equipes de negócios que precisam entender o progresso dos projetos do JWM.

Esses relatórios fáceis de usar do Jira Work Management deram aos gerentes uma visão geral do que estava em andamento, o que estava atrasado e onde poderiam ocorrer gargalos.

Por outro lado, o Jira Software oferecia insights avançados, incluindo gráficos de velocidade, diagramas de burndown e relatórios de sprint. Essas ferramentas são essenciais para as equipes ágeis que precisam avaliar seu desempenho durante os sprints, ajustar os planos no meio do caminho e garantir que estejam no ritmo certo para atingir suas metas.

Isso tornou o Jira Software ideal para equipes técnicas que desejam ajustar seus processos e melhorar continuamente.

recurso ### #4: Estrutura e personalização do fluxo de trabalho

O Jira Work Management forneceu fluxos de trabalho pré-configurados projetados para atender às necessidades das equipes de negócios sem exigir uma configuração extensa. Essa ferramenta tinha tudo o que você precisava para começar a trabalhar.

Você podia automatizar tarefas de rotina e até mesmo usar fluxos de trabalho predefinidos com o mínimo de personalização. O objetivo era ajudá-lo a concluir tarefas em vez de gerenciar o software.

Por outro lado, o Jira Software veio com fluxos de trabalho avançados e altamente personalizáveis. As equipes podiam definir quantos estágios de fluxo de trabalho fossem necessários, e cada estágio poderia ter condições, aprovações e acionadores específicos.

Você também pode usar vários fluxos de trabalho por projeto para lidar com projetos complicados com mais facilidade.

Vencedor: Embora visassem usuários e casos de uso diferentes, também havia muita sobreposição entre o Jira Work Management e o Jira Software.

Embora seja difícil escolher um vencedor claro entre os dois, seu sucessor definitivamente preenche todos os requisitos certos, combinando os melhores recursos de ambos.

Jira - Uma combinação do Jira Work Management e do Jira Software

Ao unir essas duas ferramentas, a Atlassian criou uma plataforma mais poderosa e completa que torna a colaboração mais direta para diversos tipos de fluxo de trabalho e problemas.

O Jira unificado é feito sob medida para atender aos diferentes fluxos de trabalho da organização, incluindo equipes técnicas e não técnicas. Ele oferece maior valor por meio de comunicação integrada, metas compartilhadas e melhores percepções.

Recursos do Jira

O Jira apresenta alguns novos recursos de colaboração e comunicação para os usuários do Jira Software e do Jira Work Management, além dos recursos pré-existentes de seus antecessores:

Rastreamento de metas

via Jira Software A nova plataforma Jira permite que você defina metas diretamente nas exibições de tarefas do Jira, facilitando a coordenação do trabalho diário com objetivos mais amplos.

Esse recurso ajuda as equipes a ver o panorama geral, garantindo que cada tarefa contribua para o sucesso geral de um projeto ou meta de negócios.

Atalhos orientados por IA

O recurso de divisão de trabalho com tecnologia de IA do Jira ajuda a dividir problemas de alto nível (chamados de "épicos" no Jira) em problemas menores, permitindo que as equipes se concentrem mais no progresso do que na configuração.

Isso inclui automação orientada por IA e traduções de linguagem natural para Jira Query Language (JQL) para maior eficiência. Ao automatizar tarefas repetitivas, as equipes podem dedicar mais tempo ao trabalho criativo e estratégico, aumentando a produtividade.

Visualização de lista

via Atlassian Juntamente com as conhecidas visualizações de quadro e linha do tempo, a visualização de lista é perfeita para quem gosta de gerenciamento no estilo de planilha, especialmente equipes de marketing e operações.

Lidar com grandes pendências, fazer atualizações em massa, atribuir tarefas e vincular os mesmos itens de projeto a metas torna-se fácil com a edição em linha.

Precisa de um campo personalizado? Você pode configurá-lo e adicioná-lo diretamente na exibição de lista para um gerenciamento de projetos perfeito.

Integração do Confluence e do Loom

As integrações do Jira com o Confluence e o Loom promovem uma colaboração assíncrona eficaz, permitindo que as ideias do quadro branco se tornem tarefas acionáveis com apenas um clique.

Essa integração permite que as equipes façam um brainstorming eficaz, mesmo que estejam trabalhando remotamente, e garante que ideias valiosas não se percam nas anotações da reunião.

Com essa fusão, os usuários do Jira Work Management e do Jira Software obtêm uma experiência unificada, preservando os fluxos de trabalho existentes e adicionando mais ferramentas de colaboração.

Isso significa que as equipes de negócios podem se beneficiar dos recursos do Agile, e as equipes técnicas podem usar modelos de negócios, tudo no mesmo ambiente, garantindo uma comunicação e um fluxo de trabalho mais fluidos.

Preços do Jira

Gratuito para sempre para 10 usuários

para 10 usuários Padrão: A partir de US$ 8,60 por usuário/mês

A partir de US$ 8,60 por usuário/mês Premium: A partir de US$ 17 por usuário/mês

A partir de US$ 17 por usuário/mês Enterprise: Preços personalizados

Jira Work Management Vs. Jira Software no Reddit

No Reddit, o Debate entre o Jira Work Management e o Jira Software divide os usuários com base principalmente em seus casos de uso e requisitos individuais.

Por exemplo, O Redditor @TechnicalBid1811 sente O Jira Software é a escolha certa quando se trata de necessidades específicas, como acordos de nível de serviço (SLAs):

Se todos os seus usuários são usuários do JWM, então o JWM pode ser suficiente. A JSM lhe dá clientes. Com o JWM, você não se beneficia dos comentários de clientes internos nem dos SLAs. Além disso, com o JSM premium, você obtém Opsgenie, Assets ou modelos de projeto do JSM. Portanto, depende de suas necessidades atuais e crescentes.

Também há um consenso de que a fusão torna a plataforma Jira mais versátil e valiosa, especialmente em relação à colaboração entre usuários técnicos e não técnicos.

Como disse o usuário do Reddit @christophersonne colocou :

_Não há problema, isso é apenas a combinação de dois produtos muito relacionados e a adição do Atlas, que será ótimo para algumas equipes (e adiciona algumas novas funcionalidades ao Jira) em um produto que abrange muito mais casos de uso para equipes Esse é apenas um dos muitos novos recursos e produtos que estão chegando, e é uma boa jogada da Atlassian

Conheça o Clickup - a melhor alternativa ao Jira Work Management vs. Jira Software

Embora o Jira ofereça recursos sólidos, e se houvesse uma solução única que fosse além dos recursos combinados do Jira Work Management e do Jira Software?

Conheça o ClickUp -o aplicativo completo para o trabalho. Sim, não estamos brincando.

O ClickUp é o único aplicativo de gerenciamento de trabalho que atende tanto a desenvolvedores quanto a equipes não técnicas, sem que eles precisem de várias assinaturas de aplicativos gerenciadores de tarefas, ferramentas de gerenciamento de conhecimento e de documentos, aplicativos de comunicação e assistentes de IA

Por quê?

Porque ele combina seu trabalho e suas conversas em uma plataforma poderosa. Comparado ao Jira o ClickUp oferece vários recursos avançados, incluindo mais de 1.000 modelos personalizáveis, IA nativa e orientada por contexto, bate-papo integrado e até mesmo um construtor de automação de linguagem natural - para economizar tempo, organizar tarefas e trabalhar em sincronia com sua equipe.

ClickUp's One-Up #1: Gerenciamento de projetos tudo em um Plataforma de gerenciamento de projetos do ClickUp integra rastreamento de projetos, colaboração de documentos, rastreamento de tempo, painéis em tempo real e automação em uma plataforma única e intuitiva. Isso contrasta com o Jira, que se concentra principalmente no rastreamento de problemas e no gerenciamento ágil de projetos.

Além disso, o ClickUp permite que os usuários personalizem amplamente os fluxos de trabalho do projeto, adaptando-se às várias necessidades da equipe sem a complexidade normalmente associada às configurações do Jira.

O ClickUp também enfatiza a colaboração da equipe com recursos como comentários atribuídos, atribuições de tarefas e documentos compartilhados, facilitando uma melhor comunicação entre os membros da equipe.

Gerencie facilmente projetos de software complexos, dividindo-os em tarefas menores e rastreáveis com a plataforma de gerenciamento de projetos ClickUp Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, a IA com reconhecimento de contexto do ClickUp, acelera o planejamento e a execução de projetos. Seu AI Project Manager gera automaticamente subtarefas com base em descrições de tarefas, dividindo eficientemente tarefas maiores em componentes gerenciáveis.

Ele também automatiza a criação de resumos de projetos, atualizações de progresso e itens de ação. Esse recurso reduz o esforço manual necessário para atualizações de rotina, permitindo que as equipes se concentrem em tarefas mais estratégicas, mantendo a visibilidade e o alinhamento do projeto.

Consulte o ClickUp Brain em linguagem natural para descobrir respostas de suas tarefas, documentos e pessoas

Além disso, com o AI Knowledge Manager, é possível obter respostas rápidas a perguntas sobre tarefas, documentos e membros da equipe, sem vasculhar vários documentos ou listas de tarefas, economizando tempo e melhorando a tomada de decisões. O resultado? Você e sua equipe permanecem produtivos e eficientes em todas as situações.

Configure fluxos de trabalho automatizados usando linguagem simples com o ClickUp Brain e o ClickUp Automations

Com Automações do ClickUp com o ClickUp Automations, você pode criar sequências de automação personalizadas com ações, acionadores e condições projetadas para reduzir tarefas repetitivas e minimizar erros automatizando processos de rotina.

Para aqueles que preferem soluções prontas, o ClickUp oferece uma biblioteca de receitas de automação pré-construídas que podem ser implementadas rapidamente para aumentar a eficiência sem uma configuração extensa.

Isso permite que sua equipe se concentre no trabalho de alto impacto em vez de ficar atolada em tarefas manuais.

One-Up do ClickUp #2: Colaboração e visibilidade aprimoradas

O ClickUp oferece suporte a ciclos de desenvolvimento de software de ponta a ponta com visualizações de projeto altamente personalizáveis, como quadros Kanban, linhas do tempo, gráficos de Gantt e painéis de gerenciamento de carga de trabalho.

Com colaboração em tempo real e gerenciamento de tarefas recursos, O ClickUp facilita a vida das equipes de software mantenham a sincronia, mesmo quando trabalham em departamentos diferentes.

Ele também fornece integrações nativas com ferramentas como GitHub, Slack e Zoom, oferecendo conectividade sem esforço em diferentes canais e redes de comunicação.

Seja mais rápido com fluxos de trabalho flexíveis e conecte-se em um só lugar com o ClickUp

Enquanto Sprints do ClickUp facilitam o desenvolvimento ágil, Painéis do ClickUp oferecem colaboração visual personalizável e em tempo real, ajudando as equipes a acompanhar o progresso, identificar tendências e gerenciar cargas de trabalho com eficiência.

Nossos engenheiros e gerentes de produto estavam sobrecarregados com atualizações manuais de status entre o Jira e outras ferramentas. Com o ClickUp, recuperamos horas de tempo perdido em tarefas duplicadas. Melhor ainda, aceleramos os lançamentos de produtos, melhorando a transferência de trabalho entre QA, redação técnica e marketing._

Nick Foster, diretor de produtos da Imprensa Lulu

ClickUp's One Up #3: Gerenciamento avançado de tarefas

O ClickUp oferece um sistema de gerenciamento de tarefas flexível e rico em recursos que o posiciona como um sólido alternativa ao Jira . Com o ClickUp, as tarefas se tornam mais do que apenas tarefas - elas se transformam em fluxos de trabalho totalmente personalizáveis.

Colabore e simplifique o gerenciamento de tarefas com o ClickUp Tasks Tarefas do ClickUp permite planejar, organizar e colaborar em qualquer fluxo de trabalho de projeto. Você pode personalizar facilmente os status de progresso, definir níveis de prioridade, adicionar campos personalizados para contexto e vincular dependências para ter uma visão panorâmica dos seus planos.

Além disso, a colaboração torna-se perfeita, pois os membros da equipe podem comentar diretamente nas tarefas, compartilhar atualizações e anexar arquivos, atualizando todas as partes interessadas em tempo real.

Além disso, Formulários ClickUp permitem que as equipes aprimorem a coleta de dados transformando os envios em tarefas, facilitando a captura de solicitações, feedbacks ou entradas de projetos diretamente no seu fluxo de trabalho.

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por usuário/mês

: uS$ 7 por usuário/mês Business : $12 por usuário/mês

: $12 por usuário/mês Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por membro e por espaço de trabalho

Otimize seus fluxos de trabalho com o ClickUp

ClickUp não acompanha apenas o Jira ele redefine o gerenciamento de projetos ao reunir todas as ferramentas modernas de trabalho em uma única interface.

Ele preenche a lacuna entre diferentes fluxos de trabalho, oferecendo uma plataforma unificada que se adapta às suas necessidades. Então, por que se limitar ao Jira? Com o ClickUp, você sempre terá a ferramenta certa na ponta dos dedos, ajudando-o a entregar facilmente todos os projetos.

Com seus recursos de gerenciamento de tarefas, pronto para usar modelos de gerenciamento de projetos e recursos avançados de relatório e análise, o ClickUp ajuda empresas e indivíduos a a otimizar processos como nunca antes. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e transforme a forma como você e sua equipe colaboram - sem mais compromissos, apenas gerenciamento de projetos sem esforço do início ao fim.