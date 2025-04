Gerenciamento de projetos Jira: O Guia Definitivo 2025

Está se perguntando se o Jira é uma boa ferramenta para gerenciamento de projetos _?

O Jira é uma ferramenta de gerenciamento de projetos oferecida pela Atlassian que ajuda a planejar, monitorar e gerenciar uma grande quantidade de projetos.

Pensando bem, o Jira é como o Godzilla das ferramentas de gerenciamento de projetos.

É gigantesco, supostamente todo-poderoso e invencível, e um tanto intimidador.

_Mas isso faz do Jira a ferramenta de gerenciamento de projetos certa para você?

Uhm . . . isso depende.

Nesta publicação, descreveremos como é o gerenciamento de projetos do Jira e como ele se encaixa na metodologia Agile. Você também encontrará algumas limitações importantes do Jira e software de gerenciamento de projetos Vamos direto ao assunto!

O que é o Jira?

O Jira foi um software de gerenciamento de projetos que inicialmente se concentrava no controle de bugs, mas que agora também pode ajudar as empresas a lidar com a maior parte de seus outros projetos.

Fato curioso:

a palavra Godzilla é derivada da palavra japonesa "Go-jira", o que faz do Jira o verdadeiro Godzilla das ferramentas de gerenciamento de projetos

As empresas agora usam o software Jira para:

Rastrear bugs, problemas, recursos, tarefas etc.

Sua capacidade de integração com vários sistemas externosaplicativos externos, como o Salesforcegit e assim por diante

Recursos de projeto, como a criação de um fluxo de trabalho personalizado, tíquetes flexíveis e gerenciamento de custos

Suas Scrum e Kanban quadros

A ferramenta de gerenciamento de projetos Jira tenta atender a muitos desses requisitos do usuário, embora, às vezes, pareça um pouco sobrecarregada e contraproducente. Confira nossa análise do Jira para obter mais informações. Ninguém disse que domar o Godzilla seria fácil!

Usando o Jira para gerenciamento de projetos ágeis

O Atlassian Jira leva as práticas ágeis muito a sério.

Na versão Metodologia ágil é a divisão de um projeto ou requisito em partes menores e mais gerenciáveis ou subtarefas .

Em seguida, sua equipe Agile começa a trabalhar nessas tarefas de forma colaborativa, realizando-as uma de cada vez antes de obter feedback do cliente sobre cada fase.

Como você pode ver, o Agile tem tudo a ver com colaboração e aprimoramento.

Ao gerenciar projetos da maneira ágil, a ferramenta Jira ajuda você a:

Configurar um plano de projeto Atribuir funções e permissões à equipe do projeto Acompanhar o andamento do projeto Cada uma dessas etapas gerais é fundamental para o gerenciamento de projetos, e veremos por quê:

1. Estabelecer um plano de projeto

No início de qualquer projeto Agile, você terá que primeiro criar o backlog do projeto (série de tarefas) e organizá-las em sprints.

As tarefas do Jira são chamadas de problemas e são representadas por cartões digitais.

Veja a seguir como você pode adicionar uma tarefa no software Jira:

Crie um problema do Jira no painel do Jira e escolha Tarefa como seu tipo de problema

como seu tipo de problema Descreva os detalhes da tarefa ou quaisquer requisitos no cartão

Adicione quaisquer documentos ou imagens de apoio, conforme necessário

Atribua os prazos para a conclusão da tarefa

Divida as tarefas do Jira em partes ainda menores, se necessário

Depois que um problema ou tarefa do Jira tiver sido criado, você poderá adicioná-lo ao seu plano de projeto .

_É como construir uma escultura de LEGO

Você junta blocos de cores e formas diferentes para formar o todo.

2. Atribuir funções e permissões à equipe do projeto

Depois que uma tarefa for criada, sua próxima etapa será atribuir alguém a ela. Com base na sua experiência, você escolherá um membro adequado da equipe do projeto e atribuirá a tarefa a ele.

Mas, antes disso, será necessário estabelecer as funções dos membros da equipe na ferramenta de gerenciamento de projetos Jira e decidir quem tem acesso a quê.

3. Acompanhar o andamento do projeto

Agora você tem um registro detalhado do plano de projeto e designou membros da equipe adequados para cada uma de suas tarefas.

_Agora você pode se deitar em uma poltrona reclinável e relaxar, certo?

_Talvez sair para um brunch, assistir a um novo filme de monstros, certo?

Infelizmente, isso raramente acontece.

As coisas nem sempre saem de acordo com o planejado e, quando você se dá conta, o prazo final do projeto é a próxima semana e você está apenas na metade dele.

Você pode usar esses recursos da ferramenta Jira para ficar em dia com seus prazos:

Relatórios de controle de tempo: apósconfiguração do controle de tempo no Jiraesses relatórios fornecem informações em tempo real sobre quanto tempo foi gasto em cada projeto ou tarefa

apósconfiguração do controle de tempo no Jiraesses relatórios fornecem informações em tempo real sobre quanto tempo foi gasto em cada projeto ou tarefa **Gráficos de queima: uma representação visual do quanto você já realizou

**Relatórios de gráfico de pizza: um gráfico de pizza com o detalhamento das tarefas do Jira em um projeto

**Relatórios de idade média: exibe o tempo médio em que um problema do Jira ficou sem solução

**Diagrama de fluxo cumulativo: representa os status das tarefas do projeto ao longo do tempo

Dessa forma, você pode identificar possíveis gargalos, procurar oportunidades de melhoria e garantir que todos os membros da equipe Agile trabalhem com a capacidade ideal.

O Jira é bom para o gerenciamento de projetos?

Antes de se decidir e escolher o Jira como sua ferramenta de software de gerenciamento de projetos considere estas limitações:

Complicado de usar Sem recursos de gerenciamento de recursos Não é possível atribuir tarefas a vários responsáveis Não é possível criar modelos de tarefas Nenhum recurso de metas nativas Recurso Sem perfis Sem funcionalidade de bate-papo Examinaremos mais de perto cada uma dessas limitações e exploraremos como você pode superá-las gerenciamento de tarefas desvantagens com outra ferramenta de gerenciamento de projetos, ClickUp .

1. Complicado de usar

Os usuários frequentemente relatam que o Atlassian Jira é um desafio para configurar e que a interface é confusa para usar ao gerenciar projetos.

Afinal de contas, o Jira começou como um ferramenta de controle de bugs para uma equipe de desenvolvimento de software, e isso ainda é o que ele é em sua essência.

Embora várias modificações e recursos tenham sido adicionados, o Jira ainda é apenas um rastreamento de problemas ferramenta embalada para se parecer com um software de gerenciamento de projetos.

_É como vestir uma fantasia de T-Rex e pensar que você é bom o suficiente para fazer uma participação especial no novo filme do Godzilla!

A ferramenta Jira pode ser muito complicada para membros que não fazem parte da sua equipe de software, devido à sua interface de usuário complicada e à curva de aprendizado íngreme necessária para dominar suas funcionalidades.

A solução do ClickUp: Integração fácil, interface de usuário intuitiva ClickUp é a ferramenta de gerenciamento de projetos nº 1 do mundo e o

Alternativa ao Jira porque seus recursos foram projetados com o usuário final em mente.

Veja como o ClickUp supera a complicada experiência de usuário do Jira:

É fácil de configurar e obter a bordo com o software de gerenciamento de projetos

A interface de usuário intuitiva é muito fácil de se acostumar

Comandos de barra ajudam você a executar atividades do projeto diretamente do teclado

Tarefa simples hierarquias para navegar e organizar rapidamente as atividades da sua equipe

Compare **Jira versus Trello !

2. Nenhum recurso de gerenciamento de recursos

É claro que o Godzilla cuidava de seus negócios sozinho.

Mas você não pode.

É por isso que você tem uma equipe com toneladas de outros recursos para gerenciar!

Infelizmente, gerenciar seus recursos é mais difícil do que deveria ser com o Jira. Ele carece de vários recursos básicos de gerenciamento de equipes e recursos para manter todos na mesma página, como OKRs e recursos de gerenciamento de tempo.

A solução do ClickUp: Toneladas de recursos de gerenciamento de recursos e carga de trabalho

Com o ClickUp, você não terá problemas para gerenciar seus recursos e garantir que todos estejam na mesma página para manter as coisas otimizadas.

Aqui estão alguns recursos que o ajudarão:

Visualização da carga de trabalho : visualize facilmente a capacidade da sua equipe de gerenciar recursos com eficiência

Visualização de caixa : classifica as tarefas por responsável para ver rapidamente no que todos estão trabalhando

Objetivos : divide suas metas (objetivos) em alvos menores (resultados principais) para acompanhar a evolução do trabalho Abordagem OKR Rastreador de tempo nativo : controla o tempo que você e sua equipe estão trabalhando nas tarefas

Widgets do Sprint : monitore o andamento dos seus projetos com Queimaduras , Burndowns e Gráficos de velocidade

3. Não é possível atribuir tarefas a vários responsáveis

Um projeto complexo geralmente tem várias tarefas complicadas que exigem que mais de uma pessoa trabalhe nele.

Infelizmente, o Jira só suporta a atribuição de uma tarefa a apenas um indivíduo, independentemente de quão complicada ou exigente essa tarefa possa ser.

Às vezes, você simplesmente precisa de mais de um cérebro trabalhando em um problema, e não permitir que os usuários adicionem vários responsáveis a uma tarefa não é a escolha smart.

Solução do ClickUp: Adicionar vários responsáveis

O ClickUp entende que, às vezes, uma pessoa simplesmente não é suficiente para concluir uma tarefa.

É por isso que o ClickUp permite que você adicione Objetivos para uma tarefa que precisa de mais de uma pessoa. E se você precisar da participação de várias pessoas, basta atribuir tarefas a um Equipe (Grupo de usuários) em vez disso.

Lembre-se de que uma pessoa sozinha não pode derrotar o Godzilla. Para isso, você precisa de uma equipe incrível!

Você também pode classificar e filtrar suas tarefas por vários responsáveis e equipes em seu Calendário , Lista ou Diretoria visualizações.

4. Não é possível criar modelos de tarefas

Você provavelmente trabalhará em vários projetos em algum momento. E alguns desses projetos provavelmente compartilharão tarefas semelhantes.

Não seria ótimo se você pudesse simplesmente copiar as tarefas semelhantes de um projeto e colá-las em outro projeto?

Infelizmente, isso não é tão simples.

O Jira não tem recursos integrados para criar modelos de tarefas e depois reutilizá-los em outros projetos.

Para usar modelos de tarefas no Jira, você precisa visitar o Atlassian Marketplace e comprar um complemento.

Todo esse trabalho extra, apenas por um modelo!

Nós nos sentimos da mesma forma.

Solução do ClickUp: Modelos de tarefas

Felizmente, o ClickUp oferece uma solução inteligente para isso.

Com os modelos de tarefas do ClickUp Modelos de tarefas a reutilização de modelos é fácil. Você pode usá-los para eventos, processos ou qualquer outra coisa que desejar no futuro.

O ClickUp também oferece vários modelos pré-fabricados para que você não precise se preocupar em criar modelos do zero. Basta escolher um deles para começar.

Dessa forma, você pode criar modelos de tarefas eficientes e personalizáveis sem esforço. Você também pode editar, substituir e carregar os modelos rapidamente.

5. Sem rastreamento de metas nativo

Quando você está trabalhando incansavelmente em várias tarefas, é fácil perder a noção do panorama geral.

Como a tarefa em que você está trabalhando afeta o projeto como um todo?

Conseguiremos alcançar o progresso esperado do projeto antes de um prazo definido?

Definir metas dá clareza e direção à sua equipe e ajuda a conectá-la ao objetivo maior.

No entanto, não há um recurso de metas incorporado no Jira.

E se você quiser monitorar suas planejamento de sprint você terá que comprar um aplicativo complementar separado no Atlassian Marketplace.

Faz lembrar o iPhone 12.

Adaptador de energia não incluído. Aplicam-se custos adicionais 😐

Solução do ClickUp: Recurso de metas incorporado

O ClickUp sabe o quanto é importante para as equipes definir e acompanhar suas metas e objetivos. É por isso que o recurso Metas vem incorporado. Sem custos adicionais.

Com o ClickUp, você pode dividir suas metas em alvos menores. Ao concluir cada meta, você fica mais próximo de atingir seus objetivos!

Você também tem controle total sobre quais são suas metas. Elas podem ser:

Números: Rastrear os aumentos e diminuições em intervalos de números

Rastrear os aumentos e diminuições em intervalos de números Verdadeiro/Falso: Quando uma tarefa está "concluída" ou "não concluída

Quando uma tarefa está "concluída" ou "não concluída Moeda: Para ficar por dentro de suas gerenciamento financeiro Tasks: Manter o controle de suas tarefas ou lista de tarefas

Para ficar por dentro de suas gerenciamento financeiro

6. Sem perfis

Se você for um gerente de projetos, vai querer saber em que sua equipe está trabalhando, se alguém está sobrecarregado e quais tarefas foram concluídas.

Sem esses insights, será difícil capacitar a sua equipe para trabalhar com a capacidade ideal e alcançar os resultados essenciais no prazo.

Isso, no entanto, não é possível com o Jira.

Com o Jira, você tem sua Quadro Kanban e Quadro do Scrum que oferece uma visão panorâmica das tarefas de seu projeto.

Mas é só isso.

Você obtém visões gerais de alto nível, mas nada detalhado sobre a carga de trabalho dos membros da sua equipe.

É claro que há um relatório de carga de trabalho do usuário, mas ele vem sem informações detalhadas sobre quem realiza a maior parte do trabalho, quais são as tarefas concluídas recentemente e se há alguma tarefa não programada em seu backlog.

A solução do ClickUp: Perfis

A solução Perfis o recurso Profiles do ClickUp é como uma janela para as responsabilidades das pessoas. Ele ajuda você e a equipe a se manterem responsáveis.

Usando os perfis, você pode:

Acessar a descrição, a função, o local, etc. de uma pessoa

Visualizar suas tarefas Alinhamento ou listas de tarefas individuais

Tenha uma visão geral do Atividades que as pessoas estavam fazendo no local de trabalho

Criar Lembretes para os membros da sua equipe sobre datas de vencimento

Identificar tarefas que ainda não foram agendadas, mas foram atribuídas

Veja as tendências de tarefas para as pessoas, juntamente com as porcentagens baseadas na atividade da tarefa

Além disso, ao usar a função Insights e relatórios da equipe se a equipe estiver trabalhando, você poderá analisar se alguém está atrasado no trabalho, quem está fazendo mais trabalho e quanto tempo cada tarefa leva.

Além disso, ao usar a função Box view você pode saber exatamente em que as pessoas estão trabalhando, o que já foi feito, quem precisa de mais tarefas e quem tem tarefas demais.

E isso não é tudo. Pulso no ClickUp permite que você analise a atividade em seu Espaço de trabalho em um determinado dia, com base em quantos usuários estão ativos por hora. Você também obtém insights sobre as tarefas que as pessoas estão comentando ou visualizando no momento, para que possa entrar em ação e colaborar instantaneamente.

Todos esses recursos trabalham juntos para lhe dar acesso sem precedentes ao desempenho da sua equipe, ajudando-o a aproveitar esse conhecimento para um gerenciamento de projetos eficiente.

7. Sem funcionalidade de bate-papo

O gerenciamento ágil de projetos baseia-se na colaboração contínua com os membros da equipe e as partes interessadas.

Claro, você poderia usar o e-mail.

No entanto, em um ambiente de ritmo acelerado, por que optar pelo correio tradicional se você pode usar mensagens instantâneas?

É espontâneo, conveniente e fácil de rastrear.

Infelizmente, o Jira não oferece um recurso de bate-papo ao vivo para colaborar com sua equipe. Para acessar o bate-papo ao vivo, você precisará adquirir um complemento separado no Atlassian Marketplace.

Solução do ClickUp: Chats

Solução do ClickUp Bate-papo permite conversas rápidas e em tempo real com os membros da sua equipe ou com outras partes interessadas.

E a melhor parte é que você não precisa nem sair do espaço de trabalho para iniciar um bate-papo. Você pode simplesmente optar por ter conversas junto com seu trabalho!

E isso não é tudo. Você também pode adicionar anexos, enviar notificações, compartilhar códigos e até mesmo incluir incorporações em seu Chat.

Além disso, cada tarefa do ClickUp tem sua própria seção de comentários. Você pode usá-la para ter discussões relacionadas à tarefa com facilidade.

E se algo for muito complicado para texto, você pode gravar um vídeo rápido usando Clipe para demonstrar seu ponto de vista. Isso ajuda a evitar falhas de comunicação e facilita a colaboração entre os membros da equipe.

Mas isso não é tudo.

Esse

vem com vários outros recursos para ajudá-lo a ficar à frente do Jira, como:

Comentários atribuídos : converter comentários em itens de ação para garantir que eles sejam tratados

converter comentários em itens de ação para garantir que eles sejam tratados Status personalizados : personalize os status para destacar diferentes estágios dos fluxos de trabalho de suas tarefas

Várias visualizações : selecione a partir de visualizações como Lista , Caixa , Diretoria e Calendário para obter perspectivas exclusivas sobre seu trabalho

selecione a partir de visualizações como Lista , Caixa , Diretoria e Calendário para obter perspectivas exclusivas sobre seu trabalho Automação **Automatize ações repetitivas em seu projeto configurando combinações de acionadores e ações personalizadas

Agile Board **Fique à frente de seus prazos usando o Velocidade , Burndown , Queimação e Fluxo cumulativo gráficos de seu painel de controle Agile

Visualizações de gráfico de Gantt : agendar tarefas, gerenciar dependências e monitorar o andamento do projeto em um único local

agendar tarefas, gerenciar dependências e monitorar o andamento do projeto em um único local Permissões **Decida o que os membros da sua equipe e convidados podem (e não podem) fazer no ClickUp

Tipos de campos personalizados **Adicione informações avançadas às suas exibições, como rótulos, caixas de seleção, datas, arquivos e assim por diante

Aplicativos móveis **Baixe o aplicativo ClickUp para Android ou iOS e mantenha-se produtivo em qualquer lugar

Pare de deixar o Jira dar uma mordida na sua produtividade 🐲

Claro, o Jira é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que ajuda você a lidar com tarefas, problemas, bugs e recursos.

No entanto, como ele foi originalmente projetado para ajudar o desenvolvedor de software típico a rastrear bugs e problemas, ele carece de várias funcionalidades críticas de gerenciamento de projetos.

Felizmente, o ClickUp pode mais do que compensar essas desvantagens.

É fácil de usar, suporta Vários responsáveis pode lidar com Objetivos e lhe dá Modelos de tarefas entre outras coisas incríveis recursos .

Então, por que não goals e garanta que você sempre cumpra seus prazos!