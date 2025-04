Os 10 principais aplicativos de planejamento estético para atingir suas metas

A criação de listas de tarefas com planejadores digitais traz clareza e estrutura ao seu dia, facilitando a concentração no que realmente importa.

E um aplicativo de planejamento diário estético é como a cereja do bolo. Isso faz com que você queira usar o aplicativo e mantém as coisas organizadas.

Neste artigo, discutirei os dez aplicativos de planejamento estético mais populares. continue lendo

⏰ Resumo de 60 segundos

ClickUp: Melhor para planejamento digital baseado em IA **Sunsama:Melhor para produtividade pessoal Todoist: Melhor para planejamento gamificado Notion: Melhor para criar fluxos de trabalho personalizados Trello: Melhor para visualizar tarefas diárias Good Notes: Melhor para fazer anotações digitais **Ellie Planner: melhor para planejamento simples e intuitivo **Calendar Schedule Planner: melhor para planejamento diário com código de cores **Fantastical: o melhor para integrações com o iCloud Estruturado: O melhor para criar um cronograma diário

O que você deve procurar nos aplicativos de planejamento estético?

Ao escolher um aplicativo de planejamento estético planejador diário é importante procurar funcionalidades, além de um design visualmente atraente. Aqui estão alguns aspectos importantes a serem considerados:

🧩 Widgets interativos

Os widgets facilitam a verificação de tarefas, a adição de eventos ou o acompanhamento de hábitos na tela inicial e, ao mesmo tempo, dão um toque de elegância ao seu espaço digital. Os planejadores estéticos geralmente oferecem widgets lindamente projetados com cores, layouts e ícones personalizáveis que tornam o acompanhamento do seu progresso visualmente agradável. Esses widgets também ajudam com empilhamento de hábitos mantendo suas rotinas na frente e no centro.

📋 Gerenciamento de tarefas do tipo arrastar e soltar

Com a funcionalidade de arrastar e soltar, a reorganização de tarefas se torna uma experiência visualmente satisfatória. Procure ferramentas de gerenciamento de tarefas que permitam que você mova as tarefas sem problemas entre categorias, linhas do tempo ou níveis de prioridade, enquanto desfruta de animações suaves e layouts limpos.

📅 Lembretes inteligentes

Os lembretes não apenas mantêm você no caminho certo - eles podem ser integrados esteticamente ao seu planejador com designs elegantes, tons calmos e notificações personalizadas. Os lembretes inteligentes ajudam você a criar consistência nas tarefas e rotinas, ao mesmo tempo em que apoiam o empilhamento de hábitos. Um lembrete com um design bonito garante que você permaneça produtivo sem se sentir sobrecarregado, criando uma sensação de calma e foco.

Espaço de forma livre para ideias

Um espaço de forma livre permite que você faça brainstorming e mapeie ideias de maneira criativa e visualmente atraente. Com opções para esboços coloridos, layouts elegantes e personalização ilimitada, esse recurso transforma sua agenda em uma bela tela para seus pensamentos.

Os 10 melhores aplicativos de planejamento estético para usar

Aqui está uma rápida visão geral dos melhores aplicativos de planejamento estético:

AI Aesthetic Planner Best for Key Features Pricing ClickUp Planejamento digital baseado em IA Planejamento assistido por IA, acompanhamento de metas, painéis para acompanhamento Plano gratuito disponível e a partir de US$ 7 por usuário Sunsama Produtividade pessoal Tarefas de arrastar e soltar, atualizações automáticas, modo de foco US$ 20 por mês Todoist Planejamento gamificado Lembretes incorporados, notificações personalizadas, projetos colaborativos, atribuição de tarefas Versão gratuita disponível e a partir de US$ 5 por usuário por mês Notion Criação de fluxos de trabalho personalizados Personalização completa, estruturação de tarefas, quadros kanban Plano gratuito disponível e a partir de US$ 12 por assento por mês Trello Aplicativo de planejamento simples Atribuição de tarefas, comentários em cartões, compartilhamento de arquivos, integrações de aplicativos Plano gratuito disponível e a partir de US$ 6 por usuário por mês Good Notes Anotações digitais Importações fáceis, edição de documentos, materiais de estudo, sincronização com o iCloud Preços personalizados Ellie Planner Planejamento simples e intuitivo Estimativa de tempo, controle de tempo, anexos de arquivos, gerenciamento de informações Plano gratuito disponível e a partir de US$ 9,99 por mês Cute Calendar Aplicativo móvel Visualizações de eventos, notas coloridas, diário de humor, planejadores personalizados, adesivos e temas Preços personalizados Fantastical Integração com o iCloud Interface unificada, tarefas e lembretes, integração com o Zoom, integração com equipes, ajustes de fuso horário A partir de US$ 4,75 por mês com cobrança anual Structured Aplicativo de linha do tempo por hora Tarefas e lembretes, integração com o Zoom, integração com equipes Preços personalizados

Agora vamos explorar esses aplicativos em detalhes.

1. ClickUp (melhor para planejamento digital com IA)

fique por dentro dos eventos e cronogramas de projetos com o ClickUp Calendar View_

Os planejadores estéticos não se referem a aplicativos de aparência sofisticada, mas a ferramentas que tenham a beleza da simplicidade e ofereçam a satisfação de realizar coisas. design orientado para o propósito, como gosto de dizer.

Esse é o motivo pelo qual gosto do ClickUp como um planejador digital . Ele conecta tudo em um só lugar, de tarefas a metas e ideias. Além disso, ele tem a quantidade certa de elementos para torná-lo estético sem sobrecarregá-lo. Visualização do calendário do ClickUp me ajuda a visualizar minha agenda e a ficar por dentro de eventos e cronogramas de projetos, garantindo que nenhum prazo seja perdido. Também posso sincronizar calendários externos, arrastar e soltar tarefas e filtrar meu calendário por projeto, responsável pela tarefa ou prioridade para me concentrar no que é mais importante.

O ClickUp tem o modelo de agenda diária ideal para começar. Você pode simplificar o processo de planejamento com modelos pré-criados, como o Modelo de planejador diário do ClickUp . Ele ajuda você a organizar todas as suas tarefas em diferentes categorias, como trabalho e pessoal, priorizar tarefas e visualizar o progresso das tarefas.

Modelo de planejador de produtividade diária do ClickUp

melhores recursos do #### ClickUp

Tenha uma visão panorâmica de seu progresso, prazos e tarefas com o recurso totalmente personalizável Painéis do ClickUp Gerencie suas tarefas diárias sem esforço com uma estrutura clara, subtarefas e prioridades usando o Tarefas do ClickUp Acompanhe o tempo que você gasta em tarefas com o Rastreador de tempo do ClickUp para gerenciar sua agenda com eficiência e aumentar a produtividade

Crie um quadro de visão, adicione notas adesivas e atribua tarefas com o Quadros brancos ClickUp Mantenha-se no caminho certo e realize tarefas sem esforço com lembretes de tarefas em tempo hábil usando Lembretes do ClickUp Defina e acompanhe os objetivos do projeto, dividindo-os em etapas acionáveis com o Metas do ClickUp Receba atualizações diárias de suas tarefas e atualizações de projetos com o Cérebro ClickUp o poderoso assistente de IA do ClickUp



Limitações do ClickUp

Ele tem uma pequena curva de aprendizado

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicionar a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?

Acho que o ClickUp é brilhante. Por quê? É simples. Posso planejar a semana para 4 pessoas com apenas alguns cliques e todos, inclusive nossos clientes, têm uma visão geral. É eficiente, lógico e fácil de entender. Além disso, todos podem criar suas próprias exibições, painéis, etc., o que o torna super individual.

Daniela, gerente de projetos da Peritus Webdesign

2. Sunsama (Melhor para produtividade pessoal)

via Sunsama O Sunsama é um aplicativo útil para gerenciar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A visualização diária oferece uma visão clara da sua agenda, incluindo tarefas, reuniões e eventos, o que facilita muito o planejamento. Um recurso que achei especialmente útil é adicionar e-mails que precisam de foco e reservar um tempo para lidar com eles.

Você também pode agendar tarefas em seu calendário ou transformar eventos do calendário em tarefas, o que mantém tudo organizado. Se você usa ferramentas como Asana, GitHub ou Jira, pode importar tarefas sem problemas. O que mais me chamou a atenção foi a opção de transformar as conversas do Slack em tarefas - isso garante que nada importante seja esquecido, seja no trabalho ou em sua vida pessoal.

Melhores recursos do Sunsama

Arraste e solte tarefas importantes de diferentes aplicativos de gerenciamento de projetos, como Trello, Asana, Jira e outros

Obter atualizações automáticas sobre tarefas importadas, o que ajuda a manter uma sincronização

Crie tarefas a partir de seus e-mails, mensagens do Slack eeventos do calendário Use um modo de foco que o ajude aa se manter hiperfocado nas tarefas mais importantes



Limitações da Sunsama

Este aplicativo oferece integrações limitadas e não funciona com o iCal, o Confluence ou o Google Drive

Preços da Sunsama

uS$ 20 por mês

Avaliações e resenhas da Sunsama

Capterra: 4,7/5 (mais de 20 avaliações)

4,7/5 (mais de 20 avaliações) G2: Não há avaliações suficientes

3. Todoist (melhor para planejamento gamificado)

via Todoist O Todoist é um planejador sofisticado, porém estético, que organiza seus dias em listas de tarefas . Ele ajuda você a filtrar tarefas com base em dias, categorias e prioridades. A conclusão de tarefas lhe rende pontos de Karma, o que acrescenta um elemento motivacional divertido e o incentiva a manter sequências consistentes de tarefas.

Você pode criar tarefas recorrentes no Todoist, facilitando o acompanhamento de hábitos ou a programação de tarefas que se repetem diariamente, semanalmente ou mensalmente. Além disso, adicionar tarefas é rápido e intuitivo. Por exemplo, digitar "Enviar relatório até sexta-feira às 14h" programa automaticamente a tarefa com o horário correto.

Melhores recursos do Todoist

Defina lembretes incorporados para garantir que você não perca os prazos e se mantenha no caminho certo

Crie notificações personalizadas para tarefas importantes para priorizar com eficiência

Compartilhe projetos com outras pessoas para colaborar sem problemas e manter-se alinhado

Atribua tarefas e acompanhe o progresso em conjunto, perfeito para projetos de equipe ou planejamento familiar

Limitações do Todoist

Requer melhor funcionalidade off-line e mais integrações com aplicativos de terceiros

Preços do Todoist

Iniciante

Pro: US$ 5 por usuário por mês

US$ 5 por usuário por mês Empresarial: $8 por usuário por mês

Avaliações e resenhas do Todoist

G2: 4,4/5 (800 avaliações)

4,4/5 (800 avaliações) Capterra: 4,6/5 (2500+ avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Todoist?

Para mim, o Todoist é como um salva-vidas. Foi fácil de configurar e realmente ajuda a colocar tudo em listas de tarefas claras, mesmo para grandes projetos com minha equipe. Além disso, ele facilita muito a alteração de prazos. Revisor do G2 4. Notion (melhor para criar fluxos de trabalho personalizados)

via Noção O Notion é uma ferramenta de planejamento visualmente atraente que combina listas de tarefas, anotações e gerenciamento de projetos em um único aplicativo. Diferentemente dos planejadores tradicionais, o Notion oferece a flexibilidade de criar fluxos de trabalho personalizados, organizar informações em bancos de dados e visualizar tarefas ou projetos em vários formatos, como listas, quadros ou calendários.

Um aspecto positivo do Notion é sua personalização. Você pode criar modelos e layouts que atendam às suas necessidades específicas. Se quiser uma agenda semanal, pode configurá-la ou, se precisar de um banco de dados para acompanhar as tarefas de trabalho, também pode criá-lo. O Notion também permite espaços colaborativos, facilitando o compartilhamento de projetos e anotações com uma equipe.

Melhores recursos do Notion

Personalize tarefas, projetos e anotações para estruturá-los da maneira que melhor lhe convier

Use ferramentas como quadros Kanban, calendários e bancos de dados para uma organização versátil

Habilite a colaboração em tempo real para permitir que os membros da equipe trabalhem juntos sem problemas

Compartilhe documentos e projetos para simplificar o trabalho em equipe e a produtividade

Limitações do Notion

A curva de aprendizado inicial pode ser íngreme devido às suas vastas opções de personalização

Preços do Notion

**Gratuito

Plus: $12 por assento por mês

$12 por assento por mês Business: $18 por assento por mês

$18 por assento por mês Enterprise: Preços personalizados

Notion classificações e comentários

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (8000+ avaliações)

5. Trello (melhor para visualizar tarefas diárias)

via Trello A interface de arrastar e soltar do Trello facilita a movimentação de tarefas entre diferentes estágios de conclusão. É excelente para acompanhar fluxos de trabalho, seja para gerenciar um projeto de equipe ou planejar suas metas pessoais.

A melhor parte do Trello é sua simplicidade. Você pode criar quadros esteticamente agradáveis com temas personalizáveis para diferentes projetos, adicionar listas visualmente distintas para estágios específicos (por exemplo, "A fazer", "Em andamento", "Concluído") e usar cartões coloridos para tarefas. Ele também suporta rótulos, datas de vencimento e anexos, facilitando a adição de contexto ao seu trabalho.

Melhores recursos do Trello

Organize tarefas em fluxos de trabalho personalizáveis com uma interface intuitiva

Permita a colaboração em equipe com opções para atribuir tarefas, comentar em cartões e compartilhar arquivos

Integre-se a aplicativos de terceiros, como Slack, Google Drive, Google Agenda e outros, para obter funcionalidade aprimorada

Limitações do Trello

O plano gratuito para sempre tem restrições quanto a power-ups (integrações) e uso do quadro, o que pode limitar os usuários pesados

Preços do Trello

Gratuito

Standard: US$ 6 por usuário por mês

US$ 6 por usuário por mês Premium: US$ 12,50 por usuário por mês

US$ 12,50 por usuário por mês Enterprise: $210 por usuário, cobrado anualmente

Trello avaliações e comentários

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Trello?

A simplicidade visual e a flexibilidade do Trello são o que eu mais gosto. É fácil organizar tarefas, movê-las entre estágios e colaborar com minha equipe. Quer eu esteja trabalhando no conteúdo do blog, em vídeos do YouTube ou em outros projetos de marketing, a interface intuitiva de arrastar e soltar do Trello permite um gerenciamento tranquilo. Revisor do G2

Via GoodNotes O GoodNotes é um aplicativo de anotações digitais desenvolvido para quem deseja organizar anotações manuscritas ou digitadas de forma intuitiva e eficiente. Ele imita a experiência de escrever em um caderno, mas acrescenta recursos digitais avançados, como pesquisa, organização e personalização. O GoodNotes é perfeito para registrar ideias, fazer anotações em documentos para fins profissionais e pessoais ou até mesmo para fazer esboços.

O recurso de destaque do GoodNotes é a experiência de escrita à mão. Você pode escrever usando uma caneta stylus, e o aplicativo captura com precisão a sensação de escrever no papel. Ele também permite que você organize suas anotações em pastas e cadernos digitais (como uma ferramenta de gerenciamento de projetos), para que tudo seja fácil de encontrar.

Melhores recursos do GoodNotes

Desfrute de uma experiência de escrita à mão realista, ideal para quem prefere escrever à mão

Importe e anote PDFs facilmente, perfeito para editar documentos ou materiais de estudo

Sincronize anotações entre dispositivos usando o iCloud, garantindo acessibilidade em qualquer lugar

Simplifique a tomada de notas digitais comModelos GoodNotes Limitações do GoodNotes

Não oferece suporte à colaboração em tempo real, o que pode limitar os casos de uso em equipe

Preços do GoodNotes

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do GoodNotes

G2: 4,8/5 (mais de 60 avaliações)

4,8/5 (mais de 60 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 50 avaliações)

O que os usuários reais estão dizendo sobre o Goodnotes?

O Goodnotes é fácil de usar e flexível, e oferece a melhor experiência de escrita manual que encontrei para o Apple iPad e o Apple Pencil. Uso o aplicativo diariamente, tanto por motivos profissionais quanto pessoais. Avaliador do G2 7. Ellie Planner (melhor para planejamento simples e intuitivo)

via Planejador Ellie O Ellie Planner é um aplicativo de calendário minimalista e bonito para organizar tarefas, eventos e rotinas em um ambiente limpo e sem distrações. Seu foco na simplicidade torna o Ellie ideal para aqueles que preferem uma abordagem direta ao planejamento, sem recursos desnecessários.

O foco do Ellie é criar equilíbrio, combinando os melhores aplicativos de planejamento diário para gerenciamento de tarefas com rastreamento de hábitos. O aplicativo permite que você defina prioridades diárias, planeje rotinas e fique de olho nas suas metas de longo prazo.

Melhores recursos do Ellie Planner

Categorizar tarefas usando rótulos para identificação e filtragem rápidas

Divida tarefas complexas em subtarefas gerenciáveis para otimizar seu fluxo de trabalho

Atribua durações estimadas às tarefas e monitore o tempo real gasto para melhorar o gerenciamento do tempo

Adicione imagens e outros arquivos às tarefas para um gerenciamento abrangente das informações

Limitações do Ellie Planner

Não possui recursos avançados, como filtragem de tarefas e painéis de controle personalizados para visualizar o progresso geral

Preços do Ellie Planner

Gratuito

Ellie Pro: US$ 9,99 por mês

Avaliações e resenhas do Ellie Planner

G2 : Não há avaliações suficientes

: Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

8. Cute Calendar Schedule Planner (melhor para planejamento diário com código de cores)

via Cute Calendar Schedule Planner (Planejador de calendário bonito) O Cute Calendar Schedule Planner é um aplicativo móvel de fácil utilização desenvolvido para ajudá-lo a gerenciar seu tempo com eficiência e, ao mesmo tempo, adicionar um toque de charme ao seu planejamento diário. Ele integra recursos como uma lista de tarefas, anotações, diário, lembretes, rastreador de hábitos e atualizações meteorológicas, permitindo que você lide com todas as suas necessidades de planejamento em uma única plataforma.

melhores recursos do #### Cute Calendar

Sincroniza-se com seu sistema de calendário existente, incluindoGoogle Agendafornecendo visualizações de dia, semana, mês e lista de seus eventos

Faça anotações coloridas e mantenha um diário de humor para documentar suas experiências e reflexões diárias

Personalize sua agenda com uma variedade de adesivos, esquemas de cores e temas para refletir seu estilo

Estabeleça novos hábitos e monitore seu progresso diário para promover o crescimento pessoal

Limitações do calendário bonito

Somente aplicativo móvel, não há versão da Web disponível

Preços do Cute Calendar

Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Cute Calendar

Não há comentários suficientes

dica profissional: Adicione uma seção para escrever reflexões de três linhas diariamente no diário on-line. Inclua sugestões como "O que me fez sorrir hoje?" ou "O que me desafiou hoje?" Isso o ajuda a perceber os aspectos positivos do seu dia, mesmo quando estiver ocupado ou estressante.

9. Fantastical (melhor para integrações com o iCloud)

via Fantástico O Fantastical é um ótimo aplicativo de calendário para gerenciar sua agenda sem esforço. Um dos meus recursos favoritos é o recurso de entrada de linguagem natural, que torna a criação de eventos e lembretes rápida e simples.

O Fantastical permite que você crie modelos para eventos e tarefas recorrentes e anexe arquivos ao Google ou ao iCloud, mantendo todas as informações essenciais para suas tarefas e eventos em um só lugar. As atualizações meteorológicas incorporadas e as ferramentas de colaboração, como a integração com o Zoom, também são muito úteis.

Melhores recursos do Fantastical

Agende eventos e lembretes rapidamente, digitando ou falando frases simples

Combine tarefas, lembretes e eventos em uma interface fácil de usar

Integre-se ao Zoom e ao Microsoft Teams para gerenciar reuniões virtuais sem problemas

Ajuste os eventos automaticamente para usuários que trabalham em fusos horários diferentes

Limitações do Fantastical

Alguns recursos avançados só estão disponíveis com uma assinatura premium

Preços do Fantastical

teste gratuito de 14 dias

Individual: US$ 4,75 por mês, cobrado anualmente

US$ 4,75 por mês, cobrado anualmente Famílias: US$ 7,50 por mês, cobrados anualmente

US$ 7,50 por mês, cobrados anualmente Equipes: US$ 4,75 por usuário por mês, cobrados anualmente

Fantastical avaliações e comentários

Capterra: 4,8/5 (20 avaliações)

4,8/5 (20 avaliações) G2: Não há avaliações suficientes

O que usuários reais estão dizendo sobre Fantastical?

O Fantastical é muito fácil de usar. Tem uma interface de usuário agradável com visualizações flexíveis. A adição de eventos é fácil e ele tem a capacidade de texto inteligente. Avaliador do Capterra 10. Estruturado (melhor para criar um cronograma diário)

via Estruturado O Structured é um aplicativo de planejamento do dia lindamente projetado que ajuda a organizar sua agenda, dividindo-a em uma linha do tempo clara, hora a hora. Com sua interface visualmente atraente e simples, o Structured é perfeito para quem deseja planejar o dia sem se sentir sobrecarregado por muitos recursos.

Ele permite adicionar pensamentos, monitorar hábitos e integrar reuniões para que você tenha todas as tarefas pessoais e de trabalho em um só lugar. O Structured é ótimo para estudantes, profissionais ou qualquer pessoa que goste de manter o dia bem planejado.

Melhores recursos do Structured

Planeje toda a sua semana atribuindo horários específicos para cada tarefa

Configure tarefas recorrentes diárias, semanais ou mensais para rotinas ou hábitos que você deseja manter

Funciona perfeitamente em todos os dispositivos, garantindo que seus planos estejam sempre atualizados

Limitações estruturadas

Ele foi projetado para uso pessoal e não possui recursos de equipe ou colaboração

Preços estruturados

Preços personalizados

Avaliações e resenhas de Structured

Avaliações insuficientes

dica profissional: Dedique uma seção em seu aplicativo de planejamento estético para coletar fragmentos aleatórios de inspiração, como citações, canhotos de ingressos ou fotos. Trate-a como uma gaveta de lixo digital de criatividade para se motivar.

Use o ClickUp como seu planejador digital

Os aplicativos de planejamento bonitos facilitam a organização de tarefas e o controle da produtividade com seus belos designs, cores brilhantes e layouts inspiradores. Eles transformam o ato de planejar em uma experiência agradável, ajudando-o a manter o compromisso com suas tarefas e metas. No entanto, muitos desses planejadores estéticos não oferecem colaboração em tempo real nem recursos de controle de progresso.

Se você está procurando um planejador on-line completo que vá além da estética, experimente o ClickUp. Com sua poderosa funcionalidade de IA, o ClickUp simplifica a programação de tarefas, o planejamento de projetos, o acompanhamento do progresso e a colaboração em tempo real. Quer você esteja planejando seu dia, acompanhando metas ou gerenciando projetos, o ClickUp oferece ferramentas que atendem às suas necessidades e mantêm tudo organizado, tornando-o o melhor aplicativo de planejamento diário.

Pronto para aumentar a produtividade? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!