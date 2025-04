Um guia abrangente das 10 melhores integrações do Google Agenda em 2025

Como a ferramenta ideal para agendamento e organização, o Google Agenda tornou-se parte integrante de nossa vida pessoal e profissional diária. Os vários recursos da ferramenta nos ajudam a obter maior produtividade e um gerenciamento de tempo eficaz.

Mas e se houver uma maneira de aumentar ainda mais sua produtividade? Com as integrações do Google Agenda, você pode fazer isso e muito mais.

As integrações corretas podem ajudá-lo a desbloquear o potencial oculto do Google Agenda e usá-lo como mais do que apenas uma ferramenta de gerenciamento de tempo

. Seu calendário pode ser sincronizado sem esforço com outras ferramentas e aplicativos, aprimorar o fluxo de trabalho e aumentar a eficiência.

Neste artigo, exploraremos as melhores integrações do Google Agenda.

O que você deve procurar nas integrações do Google Agenda?

Aqui estão os aspectos que você deve procurar nas integrações do Google Agenda:

Compatibilidade: Certifique-se de que a integração seja compatível com os vários dispositivos e plataformas que você usa (desktop, celular, sistemas operacionais diferentes etc.)

Certifique-se de que a integração seja compatível com os vários dispositivos e plataformas que você usa (desktop, celular, sistemas operacionais diferentes etc.) Facilidade de uso: Procure integrações com interfaces fáceis de usar e processos de configuração simples. O objetivo é simplificar seu fluxo de trabalho, não complicá-lo

Procure integrações com interfaces fáceis de usar e processos de configuração simples. O objetivo é simplificar seu fluxo de trabalho, não complicá-lo Sincronização: Verifique se a integração permite uma sincronização perfeita entre o Google Agenda e outras ferramentas e plataformas. Isso garantirá que sua agenda esteja sempre atualizada

Verifique se a integração permite uma sincronização perfeita entre o Google Agenda e outras ferramentas e plataformas. Isso garantirá que sua agenda esteja sempre atualizada Personalização: É melhor escolher integrações que ofereçam recursos de personalização para que você possa adaptar as configurações de acordo com suas preferências e necessidades específicas

É melhor escolher integrações que ofereçam recursos de personalização para que você possa adaptar as configurações de acordo com suas preferências e necessidades específicas Automação: O uso de integrações que automatizam os recursos do Google Agenda pode ajudá-lo a economizar tempo. Procure integrações que automatizem lembretes e recursos como modelos de planejadores diários criação de eventos e outras funcionalidades que economizam tempo

O uso de integrações que automatizam os recursos do Google Agenda pode ajudá-lo a economizar tempo. Procure integrações que automatizem lembretes e recursos como modelos de planejadores diários criação de eventos e outras funcionalidades que economizam tempo Notificações: Ter configurações de notificação flexíveis permite que você receba lembretes de uma forma que se adapte ao seu fluxo de trabalho, seja por e-mail, pop-ups ou outros canais

Ter configurações de notificação flexíveis permite que você receba lembretes de uma forma que se adapte ao seu fluxo de trabalho, seja por e-mail, pop-ups ou outros canais Colaboração: Se o seu trabalho diário exige colaboração contínua, considere as integrações que facilitam calendários compartilhados, agendamento colaborativo e comunicação fácil

Se o seu trabalho diário exige colaboração contínua, considere as integrações que facilitam calendários compartilhados, agendamento colaborativo e comunicação fácil Suporte ao cliente: O suporte ao cliente confiável e 24 horas por dia, 7 dias por semana, contribui muito para elevar sua experiência. Procure integrações que ofereçam suporte ao cliente de qualidade para que você possa resolver rapidamente os problemas e obter respostas

As 10 melhores integrações do Google Agenda para usar em 2024

Essas integrações do Google Agenda farão com que verificar constantemente sua agenda seja coisa do passado. Aqui estão as 10 melhores integrações que você pode usar em 2024.

1. ClickUp

Explore o ClickUp para gerenciar seus projetos com o poder da IA, mais de 15 visualizações e automações de tarefas

O ClickUp é uma plataforma personalizável de produtividade, colaboração e gerenciamento de projetos para equipes de todos os tamanhos e departamentos. Ele oferece mais de 1.000 integrações e mais de 15 visualizações personalizáveis para simplificar seus fluxos de trabalho e garantir que você fique em dia com seus projetos.

Integração do ClickUp com o Google Calendar

permite a sincronização automática (e instantânea) de seus eventos entre plataformas. Você também pode ter uma visão geral de suas tarefas diárias, semanais e mensais.

O Google Calendars é a melhor maneira de obter uma visão tradicional de tempo de todas as tarefas em andamento no aplicativo ClickUp. Obtenha instantaneamente uma visão geral de sua lista de tarefas para o dia, a semana ou o mês!

Além disso, você pode usar

Pesquisa universal do ClickUp

para pesquisar rapidamente um arquivo no ClickUp, em seus aplicativos conectados e até mesmo em sua unidade local. Encontre seus aplicativos favoritos rapidamente (sem precisar procurá-los individualmente) usando o Extend Search.

A melhor parte é que o Universal Search fornece resultados melhores e mais personalizados à medida que você continua a usá-lo.

Pesquise em aplicativos conectados para encontrar um arquivo específico usando a Universal Search

Melhores recursos do ClickUp

Acompanhe projetos, obtenha detalhes de tarefas e visualize seu calendário por dia, semana ou mês com o Visualização do calendário do ClickUp . Você pode agendar tarefas instantaneamente, classificá-las por prioridade e status e usar a sincronização bidirecional para o Google Calendar e o ClickUp

Use o Calendar View para ver todas as suas tarefas em uma única olhada

Receba lembretes pontuais e gerencie-os rapidamente com o ClickUp Reminders

Use status, campos e exibições personalizados com Modelo de planejador de calendário do ClickUp para organizar seus projetos em partes gerenciáveis

Use o modelo de planejamento de calendário para aumentar a produtividade e gerenciar sua agenda com facilidade

AlavancagemModelo de calendário semanal do ClickUp para obter atualizações em tempo real sobre seus eventos e tarefas

UtilizeModelo de calendário anual do ClickUp para ter uma visão geral dos seus eventos planejados ao longo do ano

Organize seu trabalho diário, lembretes e eventos com Página inicial do ClickUp do ClickUp. Crie uma lista pessoal, acesse seus trabalhos recentes, acompanhe os comentários atribuídos e muito mais com esse recurso

Obtenha uma visão geral de sua agenda diária e trabalhe com o ClickUp Home

Limitações do ClickUp

Alguns usuários reclamaram de tempos de resposta lentos

Curva de aprendizado acentuada

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7 por mês por usuário

: uS$ 7 por mês por usuário Comerciais : $12 por mês por usuário

: $12 por mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por espaço de trabalho por mês

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.200 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Zoom

Agendamento de reuniões no Zoom

AndroidPolice

Lançado em 2013, o Zoom oferece serviços excelentes de videoconferência, bate-papo on-line e reuniões virtuais. E a partir de 2024, essa ferramenta icônica tem mais de

300

milhões de usuários diários. Como as reuniões virtuais são uma grande parte de nossas vidas, ter uma integração que se vincule ao seu calendário pode tornar seu trabalho mais fácil e gerenciável.

A integração entre o Zoom Meeting e o Google Calendar permite agendar, participar e gerenciar reuniões diretamente do seu calendário. Você pode colaborar com as pessoas em tempo real, pois os usuários relevantes podem receber notificações e lembretes sobre novos eventos do Google Agenda diretamente no aplicativo.

Melhores recursos do Zoom

Participe de reuniões diretamente do aplicativo de calendário

Agende reuniões rapidamente selecionando Zoom na seção "adicionar conferência". O Zoom criará automaticamente um link

Converta seus e-mails em reuniões e compartilhe convites com todos

Use a sincronização bidirecional para garantir que todas as reuniões, sejam elas criadas no Zoom ou no Google Agenda, sejam sincronizadas automaticamente em todos os aplicativos integrados

Exclua ou edite a reunião diretamente do Google Agenda. As alterações também estarão disponíveis no aplicativo Zoom

Limitações do Zoom

Disponível apenas para usuários do Google Workspace

Alterar a função do anfitrião do Zoom usando a ação Alterar proprietário do Google Agenda não altera o anfitrião no Zoom

Preços do Zoom

Básico: Gratuito

Gratuito Pro: US$ 14,99 por mês por usuário

US$ 14,99 por mês por usuário Business: US$ 21,99 por mês por usuário

US$ 21,99 por mês por usuário Business Plus: US$ 26,99 por mês por usuário

US$ 26,99 por mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zoom

G2: 4,6/5 (mais de 54.000 avaliações)

4,6/5 (mais de 54.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 13.000 avaliações)

3. Google Docs

Notas de reunião e criação de eventos

Docs

O Google Docs é um processador de texto on-line que permite criar ideias em tempo real por meio de qualquer dispositivo. Você pode colaborar com os membros da sua equipe, fazer alterações, marcar pessoas e compartilhar documentos com pessoas relevantes facilmente.

Ele também permite que você escreva de forma mais inteligente e rápida com o Smart Compose, digitação por voz e sugestões de ortografia e gramática.

O Google permite que você conecte perfeitamente o Docs a outros aplicativos do Google, como o Planilhas Google, o Google Agenda, o Google Slides etc. Você pode criar eventos de calendário diretamente do Docs, adicionar agendas e atas de reuniões e muito mais.

Leia também:_

10 modelos gratuitos de Google Agenda para manter-se organizado no trabalho

Melhores recursos do Google Docs

Adicionar atas de reunião do Google Docs

Anexar atas de reunião diretamente ao evento selecionado do Google Agenda

Adicionar novas informações de eventos de calendário usando o Google Docs

Faça rascunhos de eventos de calendário no Docs digitando @calendar event draft e compartilhe-os facilmente com o Google Agenda

Adicione pessoas no campo Convidados usando @ e digitando o endereço de e-mail

Colaborar com as pessoas e fazer alterações em tempo real

Limitações do Google Docs

A criação de eventos de calendário no Docs só está disponível no Google Workspace

Preços do Google Docs

**Gratuito

Classificações e resenhas do Google Docs

G2: 4,7/5 (mais de 90 avaliações)

4,7/5 (mais de 90 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 28.000 avaliações)

4. Slack

visualize e automatize eventos do Google Agenda

Slack

O Slack é uma plataforma de colaboração e comunicação de equipe baseada em nuvem que reúne as equipes. Você pode criar canais separados para projetos específicos, compartilhar arquivos e automatizar tarefas de rotina.

A integração do Slack com um dos melhores aplicativos de calendário permite que você crie reuniões, agende eventos com facilidade, adicione lembretes e receba notificações regulares. Você pode obter resumos diários ou semanais do calendário usando essa integração.

Melhores recursos do Slacks

Use o botão de atalhos para criar um evento diretamente do Slack

Sincronize seu calendário com seu status no Slack para garantir que sua equipe saiba quando você está disponível

Receba lembretes antes do início de um evento e participe da reunião diretamente do lembrete no Slack

Obtenha atualizações se os detalhes do evento forem revisados

Compartilhe atas facilmente e publique-as em qualquer canal usando a integração com o Google Agenda

Limitações do Slack

Alguns usuários reclamaram de falhas técnicas nas notificações

Preços do Slack

Gratuito

Pro: $6,67 por mês por usuário

$6,67 por mês por usuário Business: US$ 12,50 por mês por usuário

US$ 12,50 por mês por usuário Enterprise Grid: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 32.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 32.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

5. Calendly

Verificação de disponibilidade, adição de detalhes de eventos e agendamento de eventos via Calendly O Calendly é uma plataforma de automação de agendamento e um popular

Alternativa ao Google Agenda

. Ele automatiza e simplifica o agendamento para equipes e indivíduos, compartilhando sua disponibilidade de reuniões, permitindo o agendamento automatizado para várias pessoas e oferecendo

mais de 100 integrações

.

A integração do Google Agenda com o Calendly permite que você acesse todos os tipos de eventos, selecione os horários disponíveis, salve eventos, adicione detalhes ao seu evento automaticamente e muito mais. A integração ajuda você a economizar muito tempo e recursos.

Melhores recursos do Calendly

Garanta que você nunca tenha reservas duplicadas, permitindo que o Calendly verifique seu Google Agenda em tempo real

Verifique os horários disponíveis em vários Google Calendars e compartilhe-os por e-mail

Configure buffers entre várias reuniões automaticamente para evitar a exaustão

Adicione detalhes, como links de videoconferência, automaticamente aos eventos do Google Agenda

Limitações do Calendly

Alguns usuários acharam a integração com vários calendários complicada

Curva de aprendizado acentuada em comparação com Alternativas ao Calendly

Preços do Calendly

**Gratuito

Padrão: US$ 12 por mês por assento

US$ 12 por mês por assento Teams: $20 por mês por assento

$20 por mês por assento Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Calendly

G2: 4,7/5 (mais de 2.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 3.400 avaliações)

6. Zapier

Integrações de aplicativos no Zapier

Plano de produtos

O Zapier oferece automação fácil em mais de 6.000 aplicativos para ajudá-lo a usar vários aplicativos no mesmo fluxo de trabalho. Naturalmente, sua integração com o Google Agenda está entre as melhores integrações disponíveis.

A integração do Zapier ao seu calendário permite conectar o Google Agenda a milhares de aplicativos que possibilitam a automação e a produtividade. Ele também permite que você automatize as integrações usando os modelos do Zapier.

Melhores recursos do Zapier

Concentre-se nas tarefas mais importantes automatizando as integrações

Adicione facilmente eventos do Microsoft Outlook ao Google Calendar

Emparelhe com aplicativos como Trello, Gmail, Notion, Any.do, ClickUp e outros

Crie novos cartões do Trello. ClickUp Tasks a partir de eventos do calendário

Copie eventos do Google Calendar para outro

Limitações do Zapier

Alguns usuários acham o Zapier lento

Os iniciantes têm dificuldade para usá-lo inicialmente

Preços do Zapier

**Gratuito

Iniciante: US$ 29,99 por mês

US$ 29,99 por mês Profissional: $73,50 por mês

$73,50 por mês Equipe: US$ 103,50 por mês

US$ 103,50 por mês Empresa: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zapier

G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)

4,5/5 (mais de 1.200 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2.700 avaliações)

7. GoToMeeting

reuniões virtuais seguras O GoToMeeting é um software de reuniões on-line que oferece administração unificada, áudio de alta qualidade e reuniões seguras. O software torna as reuniões virtuais e a colaboração mais acessíveis e fáceis do que nunca.

A integração do Google Agenda com o GoToMeeting permite que você programe e gerencie facilmente suas reuniões diretamente do seu calendário.

Melhores recursos do GoToMeeting

Agende e atualize reuniões diretamente e sem problemas

Participe facilmente das próximas reuniões

Vá de reunião em reunião sem sair do ambiente do Google

Limitações doGoToMeeting

Algumas pessoas reclamaram da falta de tutoriais

O plano gratuito tem recursos limitados

Preços do GoToMeeting

Gratuito

Profissional: US$ 12 por mês por organizador, cobrados anualmente

US$ 12 por mês por organizador, cobrados anualmente Empresarial: US$ 16 por mês por organizador, cobrados anualmente

US$ 16 por mês por organizador, cobrados anualmente Empresa: Preços personalizados

Classificações e resenhas doGoToMeeting

G2: 4,2/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,2/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 11.000 avaliações)

8. Google Tasks

criando e adicionando tarefas de seu calendário O Google Tasks é um aplicativo de lista de tarefas que permite acompanhar tudo o que é essencial. O aplicativo é sincronizado automaticamente em todos os dispositivos para verificar sua lista de tarefas a qualquer momento e em qualquer lugar. Você também pode adicionar detalhes às tarefas e subtarefas para manter o controle das datas de vencimento.

Você pode adicionar e visualizar tarefas diretamente do seu calendário, integrando o Tasks com aplicativos de calendário compartilhados, como o Google Calendar. Você também pode adicionar uma tarefa, que aparecerá automaticamente em seu calendário, desde que você adicione uma data e uma hora.

Melhores recursos do Google Tasks

Adicionar uma tarefa diretamente do calendário e vice-versa

Mantenha-se em dia com seus prazos com uma visão consolidada de tudo o que você tem a fazer

Sincronize tarefas em todos os seus dispositivos e realize seu trabalho mais rapidamente

Limitações do Google Tasks

Não há recursos de colaboração disponíveis

Tem recursos limitados

Preços do Google Tasks

**Gratuito

Classificações e resenhas do Google Tasks

G2: NA

NA Capterra: NA

9. Asana

Criação de novos eventos do Google Agenda via Asana A Asana, uma plataforma de gerenciamento de trabalho, tem como objetivo ajudar as equipes a organizar, monitorar e gerenciar seu trabalho com facilidade. Você pode criar cronogramas usando blocos e gráficos para aprimorar a colaboração. A Asana permite mais de 200 integrações para facilitar a colaboração.

Uma dessas integrações é o Google Calendar. Com essa integração, você pode gerenciar suas listas de tarefas, atribuir datas de conclusão e agendar eventos automaticamente em seu calendário.

Melhores recursos da Asana

Crie novas tarefas na Asana com base em seus eventos

Agendar automaticamente eventos no calendário usando as regras da Asana

Vincule trabalhos relacionados e mostre os principais detalhes de um evento adicionando widgets de eventos às tarefas

Acompanhe os prazos e o progresso dos projetos

Limitações da Asana

Pode sincronizar tarefas em até 1 calendário pessoal e de trabalho

Oferece recursos limitados em comparação com alternativas

Preços da Asana

Pessoal : Gratuito

: Gratuito Iniciante: $13,49 por mês

$13,49 por mês Avançado: US$ 24,99 por mês

US$ 24,99 por mês Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise Plus: Preços personalizados

Classificações e avaliações da Asana

G2: 4,3/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 12.000 avaliações)

10. Trello

Gerenciamento de tarefas via Trello O Trello é um aplicativo de criação de listas que o ajuda a monitorar o trabalho, visualizar ideias, simplificar fluxos de trabalho e elevar a produtividade a um novo patamar. A integração com o Google Agenda permite que você aproveite ao máximo essa ferramenta.

Ela melhora a colaboração, o gerenciamento de prazos e a programação, além de aprimorar o gerenciamento de projetos. Você pode ativar a sincronização bidirecional, transformando os cartões do Trello em eventos do calendário e vice-versa.

Melhores recursos do Trello

Gerencie todas as suas tarefas para um evento

Receba lembretes de eventos e reuniões no Trello

Ative a sincronização para que as alterações em um aplicativo também sejam refletidas no outro aplicativo

Compartilhe dados em tempo real com base nas regras que você escolher

Definir regras para filtrar eventos

Limitações do Trello

Tem uma curva de aprendizado acentuada

A interface pode se tornar confusa e agrupada quando você tem mais projetos

Preços do Trello

**Gratuito

Standard: $6 por mês por usuário

$6 por mês por usuário Premium: US$ 12,50 por usuário por mês

US$ 12,50 por usuário por mês Enterprise: US$ 17,50 por usuário por mês, se cobrado anualmente (para 50 usuários)

Classificações e avaliações do Trello

G2: 4,4/5 (mais de 13.000 avaliações)

4,4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 23.000 avaliações)

Amplie seu jogo de agendamento com as integrações do Google Agenda

O Google Agenda é uma das poucas ferramentas que você verifica constantemente durante o dia. Com essas integrações, você não precisa mais fazer isso. Em vez disso, seu dia pode fluir sem problemas, sem a necessidade de ficar olhando constantemente para sua agenda.

Use as ferramentas que melhor atendam a seus requisitos e necessidades específicas. Por exemplo, as integrações do Zoom ou do GoToMeeting serão úteis para gerenciar suas reuniões virtuais.

Se estiver procurando algo mais abrangente que ajude a gerenciar todas as suas necessidades de agendamento em vários projetos, o ClickUp não decepcionará. Experimente

ClickUp gratuitamente

hoje mesmo!