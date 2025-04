5 modelos gratuitos de Goodnotes para fazer anotações digitais

Aplicativos de planejamento digital são salvadores de vidas. Eles permitem que você acesse suas metas trimestrais, listas de tarefas, objetivos de projetos, anotações de reuniões ou qualquer outra coisa que esteja planejando em qualquer lugar e a qualquer momento.

Eles permitem até mesmo que você compartilhe suas ideias e seu progresso com apenas um link clicável. Não há necessidade de transferir dados manuscritos para um bate-papo ou documento, nem de se preocupar com a legibilidade de sua caligrafia.

O Goodnotes é um desses planejadores digitais. Neste post, compartilhamos cinco dos melhores modelos de agenda do Goodnotes e seus benefícios para ajudá-lo a tirar o máximo proveito dessa ferramenta.

No final, também compartilharemos cinco alternativas gratuitas para quem precisa de planejamento profissional. Vamos mergulhar de cabeça!

Benefícios de usar os modelos Goodnotes

Com mais de 21 milhões de usuários ativos mensais em 2022, os usuários do Goodnotes criaram um total de 1,9 bilhão de cadernos digitais. O Goodnotes 6 é um aplicativo de papel digital com IA que permite aos usuários fazer anotações digitais manuscritas, pesquisar textos manuscritos e organizar todas as anotações em uma biblioteca digital.

O Goodnotes para planejamento digital tem sido popular entre os usuários da Apple desde que suas quatro primeiras versões eram compatíveis com o iOS. Veja por quê.

1. Amplos aplicativos

Os modelos Goodnotes oferecem layouts estruturados para várias finalidades (como agendas diárias, planejamento de projetos ou notas de reunião ). Esses layouts ajudam a organizar facilmente suas informações, independentemente do que você precise de ajuda - desde o planejamento digital até as tarefas diárias e o acompanhamento de hábitos.

2. Design que economiza tempo

Economize tempo usando os layouts pré-projetados que os modelos Goodnotes oferecem em vez de criar layouts do zero. Isso permite que você se concentre mais em tarefas significativas do que na formatação ou no brainstorming sobre como criar layouts que atendam às suas necessidades.

3. Opções personalizáveis

Os modelos Goodnotes têm elementos personalizáveis, para que você possa personalizá-los de acordo com suas preferências e fluxo de trabalho exclusivos. Eles permitem que você ajuste cores, fontes e seções para criar modelos que melhor atendam às suas necessidades.

4. Formatação consistente

O uso dos planejadores digitais Goodnotes garante a consistência da formatação em todas as suas anotações e documentos. A consistência facilita a navegação em seus cadernos digitais e a localização rápida de informações relevantes.

5. Aparência profissional

Como os modelos de agenda da Goodnotes são projetados profissionalmente, eles melhoram a aparência das suas anotações e apresentações. Quer se trate de reuniões de negócios, apresentações ou projetos acadêmicos, você certamente impressionará seu público com anotações de aparência profissional.

6. Tomada de notas com IA generativa

Os recursos de anotações com IA de escrita à mão do Goodnotes 6 podem identificar erros de ortografia em suas anotações e usar IA para corrigi-los. Para texto digitado, a integração do Goodnotes com o Claude ajuda você a encurtar, expandir, resumir e alterar o tom das suas anotações.

5 modelos gratuitos do Goodnotes

A equipe de desenvolvimento da Goodnotes cria alguns modelos para a Goodnotes, enquanto outros são projetados por criadores terceirizados especializados na criação de modelos para ferramentas de planejamento digital.

Esses modelos estão disponíveis em mercados on-line, sites pessoais e comunidades de planejamento digital.

Se você está procurando modelos Goodnotes para IA e anotações digitais, confira nossa coleção selecionada a dedo dos cinco melhores modelos Goodnotes para aproveitar ao máximo esse recurso aplicativo de anotações.

1. Modelo de planejador multifuncional estético

via Etsy Esse modelo All-in-One Aesthetic Goodnotes é adequado para o acompanhamento de metas pessoais durante todo o ano. É um dos melhores planejadores digitais oferecidos pela For Little Lion na Etsy e custa US$ 20,57.

O kit oferece as seguintes páginas de planejamento:

366 páginas de planejamento diário

366 páginas de reflexão diária

Calendário mensal, visão geral e páginas de revisão

Páginas de calendário anual, visão geral, meio ano em um relance, metas e datas críticas

Nove páginas de metas

Nove páginas de planejamento de projeto

Páginas de nutrição, incluindo planejador de refeições, lista de compras, livro de receitas, inventário de cozinha e páginas de diário alimentar

Páginas de bem-estar, incluindo páginas de humor, hábitos, hidratação, sono e vitaminas e suplementos

Páginas de condicionamento físico, incluindo plano de condicionamento físico, plano de exercícios, plano de dieta, rastreador de passos, registro de exercícios, rastreador de progresso e páginas de jornada de condicionamento físico

Páginas de finanças, incluindo páginas de finanças mensais, finanças anuais, rastreador de contas, rastreador de economias e rastreador de pagamento de dívidas

Você também recebe folhas de planejamento adicionais, como Vision Board, Brain Dump e Accounts, o que significa que esse modelo tem uma folha de planejamento para cada aspecto da vida.

O modelo oferece três cores, várias capas e mais de 10.000 adesivos digitais para ajudá-lo a personalizar o layout visual.

via Etsy Considerando os detalhes, esse modelo estético da Goodnotes pode confundir os usuários iniciantes em planejadores digitais e ferramentas de produtividade.

Embora esse modelo de planejamento digital da Goodnotes seja ideal para autocuidado e planejamento pessoal diário, ele não possui um planejador semanal, o que o torna menos adequado para planejamento relacionado a negócios.

2. Modelo de notas Cornell

O Cornell Notes Template é um modelo gratuito criado pela Goodnotes. Faça o download do Goodnotes em seu dispositivo e inicie um bloco de notas com o modelo Cornell Notes para acessá-lo.

Se você já usa o Goodnotes e já usou seus três cadernos gratuitos, é necessário assinar o plano pago para usar esse modelo.

O modelo é baseado no sistema de anotações Cornell, um dos mais populares estratégias de anotações . A estratégia divide o material de estudo em seções para os pontos principais, dicas para revisão e resumos. Essa abordagem estruturada melhora a compreensão, a retenção e o envolvimento com o material.

Veja como a Goodnotes recomenda o uso do modelo:

via Boas notas Recomendamos este modelo de planejamento digital para estudantes e pesquisadores.

3. Planejador digital definitivo

O Digital Ultimate Planner é um dos melhores modelos de rastreamento de metas e hábitos. Ele integra entradas de calendário do Google e da Apple com agendamento digital em dispositivos Apple.

Use esse modelo de planejamento digital gratuito da Goodnotes como um planejador diário, semanal, mensal, trimestral ou anual. Você pode monitorar seus hábitos, condicionamento físico e autocuidado com modelos de produtividade .

Ele oferece:

Sincronização com os calendários do Google e da Apple (mas não há Recursos de calendário de IA )

mais de 30 layouts de produtividade, incluindo caixa de entrada de ideias, tarefas pessoais, matriz de prioridades e listas de tarefas

A capacidade de gerenciar até 10 projetos com visualizações de linha do tempo, quadro Kanban e layouts de orçamento de projeto

A capacidade de adicionar até 10 seções personalizadas ao planejador com seus nomes e layouts

Você também recebe mais de 50 layouts para anotações:

via Planejadores A única desvantagem é que, assim como o primeiro modelo desta lista, o Digital Ultimate Planner pode ser complicado para usuários não familiarizados com o planejamento digital.

4. Modelo de papel milimetrado

Este é outro modelo oferecido pela Goodnotes. Ele apresenta mais de 40 tipos diferentes de papéis gráficos em três cores. O modelo de papel gráfico é gratuito se você tiver um caderno gratuito em sua conta Goodnotes.

via Boas notas A Goodnotes recomenda esse modelo para escrever de forma organizada no iPad, o que o torna excelente para os alunos.

A ideia é começar a escrever em papel quadriculado, o que o ajudará a escrever em linha reta e a manter suas anotações organizadas. Depois de fazer isso, mude o modelo para o papel em branco para que pareça que você domina a escrita digital em páginas em branco.

5. Modelo de papel pautado

Este é um modelo com linhas simples oferecido pela Goodnotes. Considere usar o modelo de papel pautado se preferir desenhar suas tabelas, listas e layouts durante o planejamento.

Veja como ele se parece:

via Boas notas Há mais de 50 modelos de papel pautado para você escolher, incluindo:

Uma coluna

Duas colunas

Três colunas

Mistura de uma coluna

Este é um dos métodos mais simples planejadores diários recomendado para fazer anotações básicas e listas de tarefas diárias. Mas pode não ser uma ótima opção se você preferir layouts de planejamento pré-fabricados e não quiser perder tempo criando tabelas ou etiquetas.

Limitações do uso dos modelos Goodnotes

Apesar das excelentes críticas do Goodnotes, há quatro limitações principais no uso de seus modelos. Essas limitações incluem:

Não há interligação de notas : Não é possível vincular notas entre páginas, o que significa que planejadores complicados rapidamente se tornarão desorganizados e difíceis de usar

: Não é possível vincular notas entre páginas, o que significa que planejadores complicados rapidamente se tornarão desorganizados e difíceis de usar Pouco suporte a imagens : A adição de fotos é difícil e cansativa se você adicionar várias imagens. Os modelos Goodnotes também tendem a ficar lentos se você adicionar muitas imagens

: A adição de fotos é difícil e cansativa se você adicionar várias imagens. Os modelos Goodnotes também tendem a ficar lentos se você adicionar muitas imagens Funcionalidade de copiar e colar complicada: Por exemplo, se você tiver uma seção configurada no planejador diário e quiser copiá-la e colá-la no dia seguinte, a formatação ficará confusa e precisará ser refeita

Por exemplo, se você tiver uma seção configurada no planejador diário e quiser copiá-la e colá-la no dia seguinte, a formatação ficará confusa e precisará ser refeita Custo: A maioria dos modelos da Goodnotes tem preço, o que significa que seu planejamento digital pode rapidamente se tornar um empreendimento caro

Mas não se preocupe. Temos a alternativa perfeita para os modelos Goodnotes - os modelos ClickUp para planejamento digital.

5 modelos alternativos do Goodnotes

Com recursos de colaboração como atribuições de tarefas, comentários e edição em tempo real para uso profissional, permitindo que sua equipe planeje, acompanhe e avalie o progresso de forma colaborativa, o ClickUp oferece muito mais do que o Goodnotes.

Os modelos do ClickUp são ideais para planejamento e tomada de notas, pois são gratuitos, personalizáveis, integram-se a aplicativos de terceiros e também são perfeitos para uso pessoal. Escolha entre mais de 1.000 modelos gratuitos e personalizáveis, organizados em 13 categorias organizadas.

Abaixo, analisamos os cinco principais modelos do ClickUp para anotações e planejamento digital.

1. Modelo de nota de projeto do ClickUp

O modelo Modelo de nota do projeto ClickUp é totalmente personalizável e mais adequado para planejadores ou gerentes de projeto iniciantes. Ele ajuda você a se manter organizado em todas as etapas de um projeto.

Veja a seguir a aparência do modelo:

Armazene, organize e acesse todas as informações relacionadas ao projeto de forma rápida e fácil com o Project Note Template do ClickUp

Alguns dos principais recursos incluem:

Status personalizados, que permitem atualizar o progresso de diferentes marcos

que permitem atualizar o progresso de diferentes marcos **Campos personalizados, que permitem que você configure diferentes atributos do projeto (como recursos e duração da tarefa)

Visualizações personalizadas, que o ajudam a ver seu progresso nas visualizações de lista, quadro ou linha do tempo

que o ajudam a ver seu progresso nas visualizações de lista, quadro ou linha do tempo Linkar arquivos ou deixar comentários, que o ajudam a colaborar com os membros da equipe e a usar o modelo para referências cruzadas

No modelo, você pode inserir detalhes como propósito, metas, cronograma, principais marcos e outras informações relevantes.

O assistente de redação com IA incorporado do ClickUp Cérebro do ClickUp o ClickUp Brain, um aplicativo de monitoramento de vídeo, é útil ao deixar comentários ou fazer anotações, o que o torna um excelente Ferramenta de IA para fazer anotações .

Quando você criar subtarefas dentro do modelo para concluir o projeto ou construir seu plano de ação, use o ClickUp Brain para acelerar o processo.

Se a sua tarefa era planejar POPs para toda a empresa, talvez faltem os detalhes necessários para determinar as próximas subtarefas. Nos próximos dias, à medida que suas conversas evoluírem junto com a adição de públicos, formatos de entrega e cronogramas, o ClickUp Brain assimilará as novas informações.

Ele recomendará subtarefas personalizadas com base no contexto e nos detalhes atualizados, como as pessoas envolvidas e suas responsabilidades, os tipos de documentos a serem criados e muito mais.

2. Modelo de anotações diárias do ClickUp

O modelo Modelo de anotações diárias do ClickUp é um modelo amigável para iniciantes que permite capturar anotações rápidas e itens de ação em tempo real, acompanhar o progresso de suas metas visualmente e garantir que nada seja esquecido.

Os principais recursos desse modelo são semelhantes aos do ClickUp Project Note Template. Mas o layout é um pouco diferente:

Capture anotações e itens de ação em tempo real com o modelo de anotações diárias do ClickUp

O modelo também vem com um "Guia de Introdução" que explica como usá-lo em todo o seu potencial.

É o melhor modelo de planejamento de vida porque ele permite que você priorize projetos com base na importância e urgência e visualize sua carga de trabalho e cronograma com Visualização do gráfico de Gantt do ClickUp .

Monitore os projetos em andamento em um piscar de olhos com os gráficos de Gantt fáceis de entender do ClickUp

No geral, é um excelente modelo gratuito para necessidades diárias de planejamento pessoal e profissional, especialmente se você estiver tentando romper velhos hábitos, criar novas rotinas ou estabelecer uma rotina organizada de trabalho em casa.

3. Modelo de estilo de nota de reunião do ClickUp

Seja liderando uma discussão em equipe, participando de uma apresentação para um cliente ou tentando manter o controle de suas tarefas, o Modelo de estilo de nota de reunião do ClickUp oferece a facilidade e a clareza de que você precisa para manter o foco e a produtividade.

Mantenha sua discussão nos trilhos com o modelo de estilo de nota de reunião do ClickUp

Você obtém um formato limpo, bem estruturado e abrangente que simplifica o processo de gerenciamento de reuniões.

O modelo vem com as seguintes seções dedicadas:

Itens da agenda

Pontos de discussão

Itens de ação

Tarefas de acompanhamento

Você deve ser organizado e consistente ao registrar as anotações da reunião e o que está sendo discutido.

O modelo de estilo de anotação de reunião é uma excelente maneira de capturar e armazenar informações, incluindo as principais ideias, decisões e itens de ação a serem realizados - tudo no mesmo formato. Ele permite que você consulte notas anteriores e revise informações de reuniões anteriores quando necessário.

Use esse modelo de um pager para fazer anotações básicas e ele complementará outros materiais de reunião, como o Modelo de ata de reunião (MoM) do ClickUp .

4. Modelo de notas de aula do ClickUp

O modelo Modelo de notas de aula do ClickUp foi criado para os alunos. Veja como ele se parece:

O modelo de anotações de aula do ClickUp permite que você faça anotações de aula e as mantenha organizadas

Os alunos geralmente se estressam ao fazer malabarismos entre várias disciplinas, tarefas e materiais de estudo. Este modelo elimina o estresse ao permitir que você organize anotações de aula, deveres de casa e links úteis em um único local conveniente.

Se estiver usando este modelo, você não precisará procurar em pilhas de impressos ou se esforçar para encontrar o caderno certo.

5. Modelo de nota Cornell do ClickUp

O modelo Modelo de nota Cornell do ClickUp é baseado no sistema de anotações Cornell. Há quatro seções principais:

Pistas

Anotações

Resumo

Comentários

Combine a tomada de notas, a revisão e o resumo em um único sistema com o ClickUp Cornell Note Template

Essa alternativa de modelo permite que estudantes e acadêmicos revisem e processem grandes quantidades de informações de palestras e gravações.

Veja como os alunos se beneficiam com esse planejador digital gratuito do ClickUp:

Organize as anotações em diferentes categorias, como ideias-chave, perguntas, resumos, dúvidas etc

Classificar e gerenciar anotações em um formato lógico para revisar e relembrar informações para testes e exames

Resumir seções para identificar seções críticas e fatos importantes durante as revisões

Aumente o nível de suas anotações digitais com o ClickUp

O planejamento digital por meio de modelos Goodnotes economiza tempo e ajuda a criar anotações com aparência profissional. No entanto, há várias limitações no Goodnotes, como a incapacidade de interligar as anotações e as barreiras de custo que fazem com que as pessoas busquem alternativas.

É aí que entra o ClickUp. O ClickUp é o melhor aplicativo de anotações . Ele oferece modelos personalizáveis gratuitos e recursos de colaboração para ajudá-lo a manter o controle de suas tarefas. Documentos do ClickUp pode ser usado para todas as suas necessidades de anotações. E se estiver procurando otimizar suas anotações com IA, utilize o assistente de redação com IA do ClickUp, Cérebro do ClickUp para resumir anotações, criar esboços, agendas e muito mais!

ClickUp 3.0 Docs Espaço colaborativo com barras laterais

