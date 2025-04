Como promover um estilo de liderança de estabelecimento de ritmo em sua equipe

Há um velho ditado que diz que toda equipe é tão rápida quanto o membro mais lento dela. Embora isso seja verdade, há algo mais verdadeiro e mais pertinente. Toda equipe só pode ser tão rápida quanto o ritmo estabelecido por seu líder.

Por exemplo, se um líder estiver entusiasmado com a IA generativa e incentivar os membros da equipe a usá-la, a adoção e, portanto, os resultados melhorarão, mesmo que os riscos sejam maiores.

No entanto, se o líder for cético e optar por esperar e observar, a empresa poderá perder a vantagem de ser a primeira a se mover.

Em essência, o ritmo em que o líder se adapta às mudanças no mercado definirá a velocidade da mudança na organização. Esse fenômeno é chamado de liderança pacesetting.

Nesta postagem do blog, exploramos o que é, por que funciona e como você pode integrá-lo à sua organização.

O que é o estilo de liderança pacesetting?

O estilo de liderança Pacesetting é uma abordagem de gestão empresarial que prioriza a função do líder na obtenção de resultados de alta qualidade de uma equipe motivada e de alto desempenho.

Daniel Goleman, psicólogo e autor popular, apresentou esse estilo de liderança juntamente com outros cinco em seu livro Liderança primordial . Ele descreve seis estilos de liderança:

Visionário: Inspira os membros da equipe com uma visão e direção claras

Inspira os membros da equipe com uma visão e direção claras **Coaching: concentra-se no desenvolvimento pessoal dos funcionários para aprimorar seus pontos fortes e superar seus pontos fracos

**Afiliativo: concentra-se em criar harmonia na equipe e manter-se conectado

**Democrático: cria colaboração e consenso na equipe

Comando : Resolução de problemas com autoridade

: Resolução de problemas com autoridade Estabelecimento de ritmo: Define padrões de desempenho e lidera pelo exemplo

Cada um desses estilos de liderança tem suas necessidades e aplicabilidade exclusivas. Neste artigo, vamos nos concentrar no estilo de liderança pacesetting.

Antes de entrarmos em detalhes, é importante observar que "pacesetting" não significa acelerar. Não exige automaticamente que você faça as coisas mais rapidamente. De fato, durante situações de crise ou mudança, pode ser útil estabelecer um ritmo mais lento para garantir que todos estejam a bordo e confortáveis.

Agora, vamos ver como é a liderança de pacesetting na prática.

Principais características da liderança de estabelecimento de ritmo

Um bom líder pacesetting não define apenas o ritmo. Ele também define o roteiro e o destino da jornada. Portanto, ele se caracteriza pelo seguinte.

Estabelecer um padrão elevado

Os líderes de definição de ritmo estabelecem padrões elevados e esperam que a equipe os atinja. Além disso, eles geralmente lideram pelo exemplo e mostrar como é elevar o nível. Isso cria uma cultura em que os membros da equipe estão em constante busca pela excelência, o que é uma marca registrada dos líderes que estabelecem o ritmo.

Orientação para resultados

O estilo de liderança pacesetting define grandes metas e se concentra em alcançá-las. Ele conduz a equipe a resultados específicos, melhorando consistentemente a produtividade individual e da equipe.

Melhoria da eficiência

O termo "ritmo" também inclui aspectos de consistência e repetibilidade. Quando os líderes que definem o ritmo estabelecem metas, eles exigem uma execução mais rápida sem comprometer a qualidade. Isso é ideal para ambientes de ritmo acelerado com equipes de alto desempenho.

Alta competência

A liderança de estabelecimento de ritmo funciona melhor para equipes de alto desempenho,

equipes autogerenciadas

. Isso significa que se espera que os membros da equipe assumam a responsabilidade pelas tarefas e as executem com alta competência.

Baixa tolerância para desempenho insatisfatório

O ritmo do projeto depende quase que inteiramente da capacidade da equipe de acompanhar o ritmo. Isso significa que os líderes que definem o ritmo têm pouca paciência para o desempenho insatisfatório. Eles geralmente abordam os problemas de forma direta e rápida para manter os altos padrões.

Apesar de seus muitos benefícios, a liderança pacesetting não é adequada para todos os tipos de situações. Aqui está uma cartilha sobre quando usar esse estilo de liderança. Mas antes disso, se você nunca foi um líder, aqui estão algumas dicas sobre como obter experiência de liderança .

Quando usar a liderança de estabelecimento de ritmo

Em seu livro, Goleman escreve que a liderança pacesetting geralmente tem um impacto altamente negativo no clima da empresa porque, com muita frequência, é mal executada. Isso mostra que a liderança pacesetting funciona somente nas circunstâncias e nos ambientes certos.

Se você estiver adotando essa liderança de equipe considere as seguintes dicas.

Quando você tem metas desafiadoras e empolgantes

A liderança de estabelecimento de ritmo é excelente para situações cruciais nos negócios. Quer você seja uma startup buscando escala, uma empresa trabalhando em uma fusão ou uma pequena empresa on-line, um grande desafio exige uma liderança de estabelecimento de ritmo.

Durante reviravoltas organizacionais

Quando a organização está falindo e precisa de um impulso, a liderança de pacesetting ajuda. As organizações podem superar os desafios financeiros, a baixa moral e a falta de inovação seguindo um líder que define o ritmo e lidera pelo exemplo.

Em uma crise ou durante uma mudança em grande escala

O estilo Pacesetting também é ótimo para liderar mudanças . Os líderes com esse estilo prosperam em situações de crise, identificando rapidamente o problema, definindo expectativas claras e colocando a mão na massa para resolver os problemas no local.

Quando a qualidade é essencial

As pessoas confundem o pacesetting com algo que faz as coisas andarem mais rápido. Embora isso seja verdade, o pacesetting tem tanto a ver com velocidade quanto com excelência. Os líderes de pacesetting estabelecem altos padrões e esperam resultados de alta qualidade, o que os torna mais adequados para a criação de produtos diferenciados.

Ao perseguir prazos

Por fim, a liderança de pacesetting pode melhorar drasticamente a velocidade. Ela garante que você se concentre na meta, permaneça no caminho certo e conclua as tarefas dentro do prazo ou antes dele. Isso muda o jogo quando você está correndo atrás de prazos apertados.

Como seria um líder que define o ritmo? Temos alguns exemplos.

Exemplos de liderança de pacesetting

Daniel Goleman oferece o exemplo de Mark Loehr, CEO da Soundview Technology após o 11 de setembro, que liderou sua equipe durante o tumulto emocional da época. "Nos dias seguintes, Loehr estava presente enquanto as pessoas choravam juntas", escreve ele, demonstrando a necessidade de inteligência emocional na liderança também.

Essa crise definiu o tipo de líder que Loehr era. Aqui estão outros líderes que emergiram de crises, circunstâncias e oportunidades que enfrentaram.

Elon Musk (Tesla, SpaceX, X)

Elon Musk é conhecido por trabalhar regularmente 120 horas por semana. Ele também é conhecido por ser um chefe exigente, esperando que suas equipes cumpram as mesmas horas. Em um memorando, ele escreveu: "Quanto mais sênior você for, mais visível deve ser sua presença. É por isso que eu passava tanto tempo na fábrica"

Com essa atitude, ele define e conduz o ritmo de funcionamento de suas organizações na Tesla, SpaceX e X (anteriormente conhecida como Twitter).

Steve Jobs (Apple)

Steve Jobs é um exemplo clássico de um líder que estabelece o ritmo. Ele não apenas estabeleceu o ritmo em sua organização, mas também no setor em geral. Ele conduziu a inovação e o lançamento de produtos revolucionários, como o iPod para música, o iPhone para smartphones e o iPad para tablets.

Desde sua quase falência em 1997, quando Steve se juntou à Apple novamente, ele a levou a se tornar uma das empresas mais valiosas do mundo.

Jack Welch (General Electric)

Vimos acima que os líderes que estabelecem o ritmo não toleram baixo desempenho. Jack Welch é um ótimo exemplo disso. Tanto que ele criou um modelo formal chamado curva de vitalidade, que enquadra todos os funcionários em três categorias:

Os 20% melhores, que são os mais produtivos

Os 70% intermediários, que são essenciais e razoavelmente produtivos

Os 10% inferiores, que são improdutivos e devem ser demitidos

O grau de seriedade com que você leva as táticas do estilo pacesetting depende de você e de sua equipe desafios de liderança .

Por exemplo, você pode não demitir os 10% inferiores, mas apoiá-los melhor com treinamento e ferramentas.

Como líder que define o ritmo, você pode escolher como reagir a qualquer situação em seu local de trabalho. Entretanto, algumas práticas recomendadas podem prepará-lo para o sucesso.

Estratégias-chave para promover um estilo de liderança de estabelecimento de ritmo

A boa liderança tem a ver com clareza e consistência. Como líder de estabelecimento de ritmo, você precisa ser claro quanto às suas expectativas e ser consistente em seus comportamentos. A maneira mais eficaz de conseguir ambos é por meio de comunicação e colaboração regulares com suas equipes. É nesse ponto que uma plataforma de local de trabalho virtual como a ClickUp pode ajudar.

1. Defina expectativas claras

Um líder que define o ritmo estabelece padrões elevados e garante que todos na equipe entendam isso. Veja como.

Estabeleça metas SMART : Mostre à equipe o que se espera que ela alcance

: Mostre à equipe o que se espera que ela alcance Crie diretrizes : Ofereça um conjunto de sugestões ou um roteiro sobre como atingir suas metas

: Ofereça um conjunto de sugestões ou um roteiro sobre como atingir suas metas Imponha cronogramas: Defina um prazo para cada tarefa e treine os membros da equipe para cumpri-los

Uma ferramenta abrangente como Metas do ClickUp é uma ótima maneira de tornar seus objetivos e progresso visíveis em um só lugar. Defina metas, atribua tarefas, marque pessoas, organize em pastas e monitore o progresso em tempo real.

Rastreamento preciso de processos com o ClickUp Goals

2. Forneça feedback e reconhecimento regulares

Uma boa liderança precisa de uma boa comunicação. Isso se aplica a metas, resumos e instruções, bem como a reconhecimento e feedback.

Por exemplo, em Tarefas do ClickUp em um projeto com prazos apertados, você pode escrever instruções claras e critérios de aceitação para cada tarefa. Durante o curso do projeto, talvez você queira estar disponível para responder a perguntas ou dar suporte aos membros da equipe em Chat do ClickUp .

Use o ClickUp Chat para comunicação em tempo real no contexto

Se estiver em uma situação de crise, você pode usar uma ferramenta como Quadros brancos ClickUp para mapear seu processo de pensamento e mostrar sua visão à equipe. No final do ano ou em retrospectivas, você pode usar seu estilos de comunicação na liderança para oferecer feedback ou treinamento.

3. Liderar pelo exemplo

Pratique a liderança de estabelecimento de ritmo fazendo um trabalho difícil. Especialmente quando estiver perseguindo grandes metas ou prazos apertados, assuma uma tarefa desafiadora e mostre como se faz. Isso ajuda a criar confiança e criatividade entre os membros da equipe.

Um dos maiores riscos de liderar pelo exemplo é a equipe pensar que uma determinada tarefa é sua. Por exemplo, você pode mostrar à sua equipe como um recurso deve ser programado escrevendo o código para ele. Como resultado, sua equipe pode presumir que você também é um desenvolvedor e que os ajudará com todos os recursos.

Evite essas eventualidades com Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp . Use-o para descrever quem está fazendo o quê, qual é o desempenho de cada um e como é o sucesso coletivo.

4. Incentive a autonomia e a responsabilidade

A liderança de definição de ritmo funciona melhor em equipes autogerenciadas e de alto desempenho com autonomia e responsabilidade responsabilidade da equipe . Portanto, capacite-os para:

Desafiar o status quo e fazer perguntas difíceis

Explorar maneiras inovadoras de resolver problemas

Experimentar e falhar em sua busca pela excelência

Assumir a responsabilidade por suas ações e melhorar continuamente

Uma maneira simples de operacionalizar a responsabilidade em sua organização é usar a matriz RACI. Essa estrutura divide a equipe em responsável, responsável, consultado e informado (RACI), dando a todos clareza sobre sua função no processo.

Pronto para começar? Modelo de matriz de atribuição de responsabilidade do ClickUp está pronto para ser acionado. Esse modelo amigável para iniciantes e totalmente personalizável é ideal para definir o ritmo do fluxo de trabalho com base nas habilidades e funções de cada membro da equipe.

Bônus: Explore outros Modelos de gráficos RACI para começar. Se você não tiver certeza dos termos, consulte RACI responsável vs. responsável .

5. Acompanhar o progresso

Como saber se o seu ritmo está funcionando se você não monitorar os resultados? Use Painéis do ClickUp para acompanhar o desempenho em cada uma das métricas que você definiu. De campanhas de marketing a sprints de desenvolvimento, esses painéis avançados podem ajudá-lo a visualizar relatórios em tempo real.

Obtenha insights instantâneos com o ClickUp Dashboards

6. Promova uma cultura de aprimoramento contínuo

Não defina o ritmo e se afaste. Avalie continuamente o ritmo e os resultados e melhore de acordo. Isso pode significar:

Coleta de feedback : Buscar feedback regular da equipe sobre o ritmo, as lacunas, os gargalos, etc., para trabalhos futuros

: Buscar feedback regular da equipe sobre o ritmo, as lacunas, os gargalos, etc., para trabalhos futuros Avaliar o desempenho : Introspecção sobre o que aconteceu e o que poderia ter sido melhor ao final de cada projeto ou tarefa

: Introspecção sobre o que aconteceu e o que poderia ter sido melhor ao final de cada projeto ou tarefa Ajuste de processos : Aproveitar os insights do feedback e da introspecção para aprimorar os processos para o futuro

: Aproveitar os insights do feedback e da introspecção para aprimorar os processos para o futuro Reavaliação: Dar continuidade ao ciclo de aprimoramento por meio de reavaliações e ajustes regulares Modelo de relatório de progresso do ClickUp oferece um ótimo ponto de partida para o aprimoramento contínuo e gerenciamento de equipes . Ele ajuda a rastrear as métricas importantes para identificar brechas na produtividade, ineficiências e outras preocupações.

Se isso o convenceu a adotar uma função de liderança de estabelecimento de ritmo em sua organização, aqui está uma avaliação objetiva de seus prós e contras.

Prós e contras da liderança de definição de ritmo

O estilo de liderança pacesetting não é o único caminho. De fato, o próprio Daniel Goleman expõe os prós e os contras de cinco outros estilos de liderança.

Mas se você estiver inclinado a ser um líder de estabelecimento de ritmo, aqui estão suas vantagens e desvantagens.

Prós

**Alto desempenho: A liderança pacesetting estimula as equipes a alcançar resultados excepcionais ao definir metas ambiciosas. Essa abordagem pode energizar uma equipe altamente qualificada, criando uma cultura empresarial de excelência e responsabilidade.

Motivação: A liderança de estabelecimento de ritmo garante que todos saibam para onde estão indo. Isso os mantém motivados e concentrados nos resultados. Além disso, quando lideradas pelo exemplo, as equipes também se sentem inspiradas a fazer grandes coisas.

Orientação para resultados: O Pacesetting se concentra em resultados mensuráveis, alinhando os esforços às metas organizacionais. Isso aumenta a eficiência e minimiza o desperdício.

Desenvolvimento de habilidades: As altas expectativas de um líder de pacesetting levam os funcionários a ampliar seus limites e a desenvolver novas habilidades. Com o tempo, isso cria um conjunto poderoso de funcionários exclusivamente competentes.

Contras

Foco no curto prazo: Embora a liderança pacesetting seja eficaz para obter resultados imediatos, ela pode não ser sustentável a longo prazo. Você corre o risco de negligenciar o bem-estar, o desenvolvimento e a cultura saudável dos funcionários.

Evite essas consequências monitorando-as de forma proativa. Por exemplo, você pode integrar programas de saúde mental e bem-estar em sua organização para dar suporte aos funcionários.

Ou, você pode criar uma carta organizacional sobre Documentos do ClickUp para demonstrar como é uma cultura saudável no local de trabalho. Assim, quando um funcionário se sentir prejudicado, ele poderá consultar esses documentos/manuais e levantar a questão com você.

Esgotamento do funcionário: As altas demandas constantes e o foco incansável no desempenho podem dar a sensação de estar funcionando em uma roda de hamster. Com o tempo, isso pode diminuir o moral, a produtividade e a retenção de funcionários.

Fique atento ao esgotamento. Colete com frequência o feedback dos funcionários usando Visualização de formulário ClickUp . Com base nas respostas, simplifique os processos para evitar o esgotamento.

Falta de apoio: Como líder que estabelece o ritmo, se você levar a autonomia a sério, poderá deixar os funcionários com a sensação de falta de apoio. Promova uma cultura de colaboração estando disponível para suas equipes sem comprometer a autonomia delas.

Inovação sufocada: A busca pelo ritmo e pela excelência pode, às vezes, impedir que os funcionários façam experiências ou assumam riscos. Nesses ambientes, os membros da equipe podem priorizar o atendimento às expectativas em vez da exploração de soluções inovadoras, o que pode limitar o crescimento a longo prazo.

dica profissional: Reserve um tempo para inovar. Aprenda a perguntar: "Existe uma maneira melhor de fazer isso?" Ajuste o ritmo para acomodar os atrasos da inovação. Use ferramentas como o ClickUp Whiteboards para fazer brainstorming com a equipe e mostre a eles que não há problema.

Pacote-se de forma eficaz com o ClickUp

O pacesetting é muitas vezes entendido erroneamente como definir o ritmo para ser rápido. Embora seja assim que os líderes que estabelecem o ritmo trabalhem, os bons líderes também sabem que devem se controlar corretamente.

Assim como um corredor de longa distância que começa a corrida devagar para conservar energia, os líderes usam seu ritmo para equilibrar a equipe durante um grande projeto. Eles incorporam comportamentos de liderança como ser um modelo a seguir, gerenciar tarefas com eficiência e assumir riscos calculados para fazer a equipe avançar. Eles criam um ambiente de trabalho saudável que estimula o envolvimento dos funcionários.

Eles combinam o pacesetting com um estilo de liderança de coaching para atualizar os funcionários. Eles integram isso a um estilo de liderança democrático, em que coletam feedback regularmente e se mantêm atualizados com insights locais.

Eles também contam com a ajuda de ferramentas de liderança como o ClickUp para se manter no caminho certo. Seja para definir metas, redigir instruções, colaborar de forma criativa ou monitorar o progresso, o ClickUp tem tudo o que um líder precisa para definir o ritmo e zarpar. Experimente você mesmo. Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo .