Como obter experiência de liderança no trabalho e fora dele

No mundo corporativo, sua capacidade de liderar - de assumir responsabilidades, mesmo antes de ser solicitado - o diferenciará. A qualificação certa ou a certificação mais recente pode mostrar ao seu gerente que você é bom em gerenciar o trabalho. Mas é a sua experiência em liderança que mostra a ele que você é bom em gerenciar pessoas.

Embora alguns "líderes naturais" tenham experiência prévia em liderança no ensino médio ou na universidade, a maioria de nós precisa de uma pequena ajuda. Não é de se admirar que a mercado global de treinamento de liderança corporativa foi avaliado em US$ 33,9 bilhões em 2023.

Portanto, se quiser aprimorar suas habilidades de liderança, esta postagem do blog é para você. Cobrimos tudo, desde como abordar a liderança até as diferentes maneiras de desenvolvê-la no trabalho e fora dele.

Entendendo a liderança

Vamos começar com a primeira pergunta: o que exatamente é liderança?

Os líderes agarram as urtigas.

David Ogilvy

**Um líder é alguém que consegue inspirar outras pessoas a se unirem e realizarem grandes feitos

Isso significa orientar uma equipe, manter o moral elevado e trabalhar para atingir metas compartilhadas no local de trabalho.

Bons líderes priorizam as metas organizacionais e o bem-estar dos funcionários para criar um ambiente de trabalho mais engajado, produtivo e sustentável.

Veja como isso funciona:

Você constrói confiança mútua com sua equipe, mostrando que confia neles e que eles confiam em você em troca

com sua equipe, mostrando que confia neles e que eles confiam em você em troca Você os persuade a ver seu ponto de vista, mas também é receptivo a novas ideias e está disposto a mudar seus pontos de vista quando necessário

a ver seu ponto de vista, mas também é receptivo a novas ideias e está a seus pontos de vista quando necessário Você é a voz da organização dentro da equipe, mas a voz da sua equipe em um ambiente mais amplo

Mas como você faz isso de fato? Descobrindo o tipo de líder que você é e o tipo de líder que deseja ser.

Aqui estão alguns estilos de liderança comuns que você pode explorar:

Liderança democrática

Você dá voz a todos os seus colegas de equipe, priorizando a comunicação aberta e a confiança. A melhor coisa sobre esse estilo é que todos têm voz, criando um espaço seguro. Sundar Pichai, CEO do Google, é conhecido por sua liderança democrática incentivando a participação de todos os níveis da organização e criando uma cultura de inovação e inclusão.

Quando funciona: Em ambientes criativos em que sua equipe tem um alto nível de especialização, a adesão de todos é importante.

Liderança Laissez-Faire Warren Buffett cEO da Berkshire Hathaway, adota um

abordagem laissez-faire . Ele permite que seus gerentes administrem suas empresas com supervisão mínima e confia em seus conhecimentos.

Esse líder fornece pouca orientação ou direção à sua equipe, capacitando-a a tomar decisões. Você os apoia, mas não os pressiona, dando-lhes autonomia e propriedade. É um ótimo estilo de liderança para gerentes intermediários, tanto para gerenciamento de equipes e se destacando em seus próprios projetos.

Quando funciona: Você tem equipes altamente qualificadas e motivadas que exigem supervisão mínima.

Liderança estratégica

Isso funciona bem para líderes no topo da hierarquia organizacional, onde você está mais preocupado com as metas estratégicas do que com as responsabilidades do dia a dia. Você é essencialmente um líder gerenciando um grupo de líderes Jeff Bezos, da Amazon, é um exemplo de liderança estratégica concentrando-se em metas de longo prazo, como expansão global e inovação, e orientando as equipes de liderança sênior.

Quando funciona: Em organizações estáveis com estruturas hierárquicas e responsabilidades claras de trabalho.

Liderança de coaching

Aqui, seu foco principal é desenvolver as habilidades da sua equipe e incentivá-la a ter sucesso. São partes iguais de mentoria e liderança - onde você deve orientar sua equipe sem microgerenciá-la. Eric Schmidt, ex-CEO do Google, é conhecido por sua liderança de coaching fornecendo orientação e apoio e permitindo que sua equipe assuma a responsabilidade por suas tarefas.

Quando funciona: Se estiver liderando equipes menos experientes ou em um ambiente que muda rapidamente e exige supervisão direta.

Liderança de definição de ritmo

É aqui que você define o "ritmo" - você mantém altos padrões para si mesmo e espera o mesmo da sua equipe. O resultado? Você lidera pelo exemplo e cria uma equipe de alto desempenho com uma forte ética de trabalho. Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, é um líder que define o ritmo . Ele mantém altas expectativas e incentiva suas equipes a atingir metas ambiciosas com rapidez e eficiência.

Quando funciona: Em equipes orientadas para resultados, onde os resultados, a velocidade e a eficiência são priorizados.

Gerenciamento é fazer as coisas certas; liderança é fazer as coisas certas.

Peter Drucker

a verdade é que você não pode ser sempre um tipo de líder. Talvez você comece como um líder de coaching e se torne um líder estratégico. Ou talvez tenha que adotar uma abordagem de laissez-faire com uma equipe e uma abordagem de pacesetting com outra.

A melhor maneira de abordar a liderança não é definir-se como um tipo de líder, mas sim tornar-se o tipo de líder que a situação exige ou que sua equipe e organização precisam.

Por que ganhar experiência em liderança é crucial

A experiência em liderança é o fator mais importante para o crescimento profissional, abrindo portas para cargos de nível superior e promoções.

Mas, além dos benefícios transacionais, a implantação de estratégias de liderança eficazes podem ajudá-lo a construir melhores relacionamentos e melhorar o desempenho da equipe. A maioria das pessoas não se demite de empresas ruins; elas se demitem de líderes ruins. Isso significa que são os líderes que protegem a cultura de uma empresa.

Quantas histórias você já ouviu de empresas que inicialmente tinham uma cultura de trabalho positiva, mas que se deterioraram com o tempo? Ou de dois funcionários de equipes diferentes que tiveram experiências muito diferentes na mesma empresa, muitas vezes influenciadas pelo relacionamento com seus gerentes?

Ser um bom líder pode ajudá-lo a construir relacionamentos mais fortes e significativos com as pessoas ao seu redor.

O trabalho de um líder não é fazer o trabalho para os outros, mas sim ajudar os outros a descobrir como fazer o trabalho por si mesmos, a realizar as coisas e a ter sucesso além do que eles pensavam ser possível.

Simon Sinek

Desafios na obtenção de experiência de liderança

Embora a aquisição de experiência de liderança possa ser uma jornada gratificante, ela também traz seus próprios desafios. Estudos relatam que, embora 83% das empresas reconhecem a importância de desenvolver líderes em todos os níveis mas apenas 5% conseguem fazer isso com sucesso.

Aqui estão alguns obstáculos comuns que você pode encontrar:

Medo de fracassar: O medo de cometer erros pode fazer com que você duvide de suas habilidades e dificulte sua disposição de assumir posições de liderança

O medo de cometer erros pode fazer com que você duvide de suas habilidades e dificulte sua disposição de assumir posições de liderança Síndrome do impostor: As pessoas de alto desempenho querem ser bons líderes, mas também são as mais afetadas por pensamentos autocríticos. Se você é uma dessas pessoas, não deixe que a dúvida o impeça

As pessoas de alto desempenho querem ser bons líderes, mas também são as mais afetadas por pensamentos autocríticos. Se você é uma dessas pessoas, não deixe que a dúvida o impeça Ansiedade: Quando você não tem uma função formal de liderança, fica ainda mais difícil assumir novas responsabilidades - medo de rejeição, timidez e ansiedade social podem impedi-lo de dar o primeiro passo

Além disso, a experiência de liderança também depende de fatores externos fora do seu controle. Por exemplo, os líderes promovidos internamente têm mais facilidade para se destacar do que os contratados externamente, pois os primeiros já conhecem a cultura da empresa e têm pessoas torcendo pelo seu sucesso.

Da mesma forma, preconceitos, estereótipos e o teto de vidro podem tornar desafiador para as mulheres ganharem experiência de liderança.

Além disso, há desafios organizacionais ou sistêmicos - algumas empresas podem não priorizar o treinamento no trabalho ou programas estruturados de liderança. Isso faz com que os indivíduos tenham que desenvolver suas habilidades de forma independente, o que pode ser difícil devido às suas agendas lotadas e outras responsabilidades.

Como obter experiência de liderança no trabalho

A maneira mais eficaz de desenvolver habilidades de liderança geralmente é no local de trabalho, onde você pode liderar equipes reais e enfrentar desafios reais.

Mas obter essa experiência no trabalho exige esforço e planejamento - você precisa encontrar suas oportunidades, seja por meio de treinamento ou participação nas iniciativas e projetos certos.

Aqui estão algumas maneiras de aprimorar suas habilidades de liderança no trabalho:

Seja mentor de estagiários e novatos

Ser mentor e orientar os membros da equipe pode ser uma ótima maneira de desenvolver suas habilidades de liderança. Considere isso como um lançamento suave - antes de assumir uma posição de liderança "oficial" no trabalho

Além disso, ao orientar outras pessoas, você as ajuda a crescer e cria uma impressão positiva de que você será um líder confiável quando chegar a hora.

Assuma responsabilidades adicionais

Sempre há mais trabalho - organizar reuniões e retiros da equipe, assumir tarefas para as quais ninguém mais tem tempo, fazer a ligação com equipes multifuncionais ou até mesmo documentar processos internos.

Lidere projetos que você gosta e aqueles que destacam suas habilidades interpessoais e organizacionais e use-os para provar aos superiores que você está pronto para assumir mais responsabilidades.

Estabeleça conexões com os líderes da empresa

Identifique possíveis mentores em sua organização que tenham demonstrado boas habilidades de liderança. Conecte-se com eles, busque seus conselhos e observe como eles lidam com várias situações de liderança.

Uma ideia é acompanhá-los em determinados projetos para que você possa aprender com as experiências deles - é uma ótima maneira de desenvolver consciência situacional e aprimorar suas habilidades de liderança no local.

Dica profissional: Busque a orientação de vários líderes para ter uma compreensão mais ampla da liderança. Isso pode proporcionar diversas perspectivas e percepções sobre práticas de liderança eficazes.

Usando o ClickUp para desenvolvimento de liderança

Quer você seja superorganizado ou alguém que se desenvolve melhor em ambientes dinâmicos (ou caóticos), um software de gerenciamento de projetos como Clique emUp pode ser um grande apoio.

Veja como o ClickUp pode ajudá-lo a obter experiência de liderança no trabalho:

Mapeie seu plano

Dê o pontapé inicial em sua jornada de liderança criando um projeto dedicado em Projetos ClickUp . Use subtarefas, prazos, descrições de tarefas e tags personalizadas para organizar seus pensamentos e manter o controle de seu plano de desenvolvimento de liderança. Por exemplo, você pode criar tags para categorizar as habilidades que deseja desenvolver.

Mantenha o controle de todas as suas tarefas relacionadas à liderança - seu plano de desenvolvimento e responsabilidades oficiais - no ClickUp Projects

Você também pode criar tarefas para suas responsabilidades de liderança, como os dias em que orienta um membro da equipe ou quando precisa organizar a próxima reunião da equipe. Dessa forma, você pode ficar por dentro de tudo.

A melhor maneira de fazer um brainstorming sobre atividades de desenvolvimento de liderança é usar Mapas mentais do ClickUp .

Comece criando uma lista de "despejo cerebral", na qual você adiciona todos os seus pensamentos e ideias sobre como pode desenvolver suas habilidades de liderança no futuro - por exemplo, apoiando o líder da sua equipe na preparação da apresentação de slides para a reunião anual ou perguntando ao RH se você pode participar das sessões de entrevista com os funcionários.

Em seguida, use o ClickUp Mind Maps para:

Visualizar suas ideias: Dividir e conectar seus pensamentos para ver como eles se inter-relacionam

Dividir e conectar seus pensamentos para ver como eles se inter-relacionam Organizar com facilidade: Usar o recurso Re-Layout para limpar e estruturar suas ideias de brainstorming

Usar o recurso Re-Layout para limpar e estruturar suas ideias de brainstorming Transforme ideias em tarefas: Converta seus conceitos de brainstorming em tarefas acionáveis para facilitar o acompanhamento e a implementação

Converta seus conceitos de brainstorming em tarefas acionáveis para facilitar o acompanhamento e a implementação Personalize para maior clareza: Adicione cores e rótulos a diferentes elementos para destacar prioridades e otimizar seu mapa

Acompanhe o progresso

Depois de adicionar seu plano a um projeto, a próxima etapa é medir seu progresso com Metas do ClickUp .

Use diferentes tipos de metas, como verdadeiro/falso, marco e outros, para analisar seu progresso periodicamente

Aqui estão algumas ideias sobre definir metas profissionais :

Defina metas de sim/não (ou verdadeiro/falso) para marcar se você concluiu uma determinada tarefa, como orientar alguém

para marcar se você concluiu uma determinada tarefa, como orientar alguém Defina metas baseadas em tempo , como passar quatro horas por semana estudando psicologia para melhorar suas habilidades interpessoais

, como passar quatro horas por semana estudando psicologia para melhorar suas habilidades interpessoais Agrupe todas as metas de uma determinada habilidade (como habilidades de comunicação) em uma pasta para acompanhar seu progresso geral

Comunique-se melhor

Se você não é um "líder" no trabalho e está apenas começando sua jornada de liderança, deve mostrar ao seu gerente que está pronto para liderar novas iniciativas. Uma maneira de fazer isso é desenvolver (e mostrar) suas habilidades de comunicação.

É aqui que as ferramentas de colaboração visual, como Quadro branco ClickUp entrar. Digamos que você queira tomar uma nova iniciativa. Crie uma apresentação no ClickUp Whiteboard e use-a durante sua próxima chamada individual para compartilhar suas ideias com seu gerente.

Visualize seus planos e obtenha a adesão dos gerentes para novos projetos com o ClickUp Whiteboard

Isso ajuda de duas maneiras:

Você pode comunicar melhor seus pensamentos, pois tem tudo escrito Mostra ao seu gerente que você é super organizado e pode lidar com responsabilidades operacionais

Melhor ainda: quando terminar sua reunião individual, compartilhe o quadro branco com seu gerente por meio de uma mensagem direta no Bate-papo do ClickUp (a ferramenta de mensagens da equipe) para que eles possam revisar e até mesmo compartilhar com outras pessoas da equipe.

Delegação principal

Líderes eficazes delegam tarefas estrategicamente para capacitar suas equipes e demonstrar que estão prontos para avançar. Dominar a delegação é fundamental para gerentes de nível médio.

Pratique e aprimore suas habilidades de delegação oferecendo-se como voluntário para executar um projeto multifuncional ou mostrar a um estagiário como funciona. Com Tarefas do ClickUp no ClickUp Tasks, você pode atribuir e rastrear tarefas, analisar o progresso usando exibições como o quadro Kanban e o gráfico de Gantt e ficar por dentro de tudo com os comentários das tarefas.

Por outro lado, aqueles que estão fazendo a transição de colaborador individual para funções de liderança devem se concentrar em identificar maneiras de apoiar seu gerente atual e aliviar sua carga de trabalho.

Faça o download deste modelo

Obtenha uma visão geral das metas e dos projetos do departamento ou da subequipe com o modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp

O modelo Modelo de plano de gerenciamento de equipe do ClickUp pode ajudar em ambos os casos, pois alinha os objetivos, a estratégia e as metas da sua equipe em uma estrutura clara e facilmente rastreável. Isso significa que você sabe o que está no prato de cada um - suas prioridades, gargalos e muito mais.

Veja como esse modelo funciona:

Comece definindo as atividades da sua equipe na guia Agenda List

Em seguida, adicione status personalizados para monitorar o progresso da tarefa e sinalizar as dependências

Atualize a visualização sempre que houver uma alteração no status de uma tarefa

E pronto! Agora você tem uma visão clara do que está acontecendo na equipe. Isso pode ajudar os gerentes a delegar melhor o trabalho (e para a pessoa certa), e os outros a encontrar oportunidades de se esforçar mais e provar suas habilidades.

Faça o download deste modelo

Dica de bônus: Use Automações do ClickUp para receber notificações quando as tarefas estiverem atrasadas ou atribuir tarefas a um líder de equipe quando seu subordinado ou pupilo direto alterar o status para algo como "precisa de assistência"

Como obter experiência de liderança fora do local de trabalho

Embora seu local de trabalho seja um ótimo lugar para adquirir habilidades de liderança, isso nem sempre é possível. Ao mesmo tempo, perspectivas diversas são importantes para ser um bom líder, e isso só é possível se você sair da sua zona de conforto e conhecer novas pessoas.

Aqui estão algumas maneiras de obter alguma experiência de liderança fora de sua rotina de trabalho:

Seja voluntário em organizações comunitárias

Comece identificando centros comunitários locais que se alinham com seus valores e interesses. Em seguida, escolha oportunidades de voluntariado para cargos que envolvam gerenciar equipes, tomar decisões ou supervisionar projetos

O trabalho voluntário também permite que você se conecte com pessoas que pensam da mesma forma e que compartilham suas paixões e interesses. Você pode aprender uns com os outros e se tornar uma pessoa e um líder melhor.

Participe de uma equipe ou clube esportivo

O esporte não se trata apenas de habilidades de trabalho em equipe. Também tem a ver com pensamento estratégico, comunicação não verbal, construção e inspiração de outras pessoas - essas são características importantes de liderança.

Não é necessário almejar ser o capitão da equipe. Você pode encontrar oportunidades de liderança em todos os níveis. Ser mentor de equipes jovens locais, como o time de basquete do ensino médio, ou organizar eventos no escritório pode proporcionar experiências valiosas que podem desenvolver suas habilidades de liderança .

Essas atividades permitem que você pratique qualidades essenciais de liderança, como falar em público, delegar e assumir a responsabilidade em um ambiente de apoio e menos pressão.

Dica profissional: Não tem interesse em esportes? Participe da Associação de Pais e Mestres local da escola de seu filho. É uma ótima maneira de desenvolver habilidades de comunicação e gerenciamento de conflitos - além disso, você poderá interagir com um grupo diversificado de pais e filhos.

Encontre um treinador de liderança

Um coach de liderança pode ser inestimável para aqueles que buscam uma abordagem estruturada e personalizada para o desenvolvimento da liderança. Essa é uma ótima opção para os primeiros contratados que crescem com a empresa líderes emergentes que assumem naturalmente o comando de uma equipe à medida que ela cresce -mas não têm orientação interna para ajudá-los a romper barreiras e atingir seu potencial máximo.

Um coach pode ajudá-lo a identificar seus pontos fortes, manter-se responsável e atingir suas metas de liderança.

Inscreva-se em cursos de treinamento de liderança

Se você não conseguir encontrar um coach de liderança adequado, considere fazer um curso de treinamento de desenvolvimento de liderança. Esses cursos oferecem oportunidades de aprender com instrutores experientes e fazer contatos com outros aspirantes a líderes, criando um sistema de apoio maior que você pode aproveitar para obter conselhos mesmo depois do curso.

Dica profissional: Aproveite suas habilidades organizacionais existentes. Da mesma forma que você abordaria um projeto complexo, defina metas claras, desenvolva um plano estratégico e acompanhe seu progresso.

Faça o download deste modelo

Divida suas tarefas de desenvolvimento de liderança em pequenas tarefas e monitore seu progresso com o modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

O modelo Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp pode ajudá-lo a criar um plano para desenvolver suas habilidades de liderança. Primeiro, adicione as habilidades nas quais você deseja trabalhar - comunicação, tomada de decisões, resolução de conflitos, comunicação interpessoal, etc. Em seguida, adicione subtarefas que detalhem como você planeja desenvolver a habilidade.

O modelo vem com três visualizações:

Plano de ação que lista todas as suas habilidades (e planos) juntamente com o status delas Tabela de acompanhamento de progresso onde você vê o progresso real que fez no desenvolvimento dessa habilidade Quadro de PD por trimestre um quadro no estilo Kanban que oferece uma visão geral do seu progresso e o número de habilidades trabalhadas em cada trimestre

Este modelo pode ser seu aliado estratégico e assistente de confiança, fornecendo uma estrutura estruturada para o desenvolvimento da liderança.

Faça o download deste modelo

Sugerimos também a criação de projetos individuais no ClickUp (ou até mesmo pastas completas com projetos, documentos e muito mais) para cada uma de suas atividades de liderança: trabalho voluntário, atividades paralelas, programas de orientação, cursos e assim por diante.

Em seguida, defina uma tarefa recorrente que o lembre de analisar seu progresso a cada duas semanas - essencialmente, configure um sistema em que você faça uma avaliação de desempenho para si mesmo. Isso pode aumentar sua motivação e mantê-lo responsável.

Aprimore suas habilidades de liderança e atinja suas metas de carreira

As habilidades de liderança são necessárias para crescer em sua carreira, seja para ter voz ativa nas metas de sua organização, inspirar confiança em sua equipe ou promover um ambiente de trabalho favorável.

A melhor maneira de aprimorar suas habilidades de liderança é definir metas de desenvolvimento para si mesmo e manter-se responsável. Use uma plataforma de gerenciamento de projetos e produtividade como o ClickUp para definir metas de liderança, acompanhar o progresso do curso ou até mesmo documentar seu progresso em um documento.

Isso é especialmente bom se você estiver trabalhando em suas habilidades de liderança de várias maneiras - no trabalho, com um coach e assim por diante. Você pode acompanhar tudo em um só lugar. Registre-se no ClickUp gratuitamente para desenvolver suas habilidades de liderança e liberar todo o seu potencial no trabalho e na vida.