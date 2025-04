7 modelos gratuitos de auditoria de mídia social

Administrar vários perfis e contas de mídia social muitas vezes parece um jogo interminável de cobras e escadas. Quando você está prestes a tirar a sorte grande com 100, uma cobra o morde com 99 e faz seu engajamento despencar ou, pior ainda, você se afoga em uma enxurrada de comentários negativos.

Mesmo com o avançado Ferramentas de gerenciamento de mídia social com IA quando você está em uma rede social, precisa gerenciar um milhão de coisas diferentes diariamente. Mas como saber se todos esses esforços de marketing de mídia social estão atingindo seu público-alvo e valendo a pena?

Por condução de uma auditoria de mídia social **Uma auditoria de mídia social avalia todas as suas métricas importantes em diferentes canais, ajudando-o a identificar lacunas em sua estratégia de marketing de mídia social.

Mas reunir grandes quantidades de dados e classificá-los em grupos específicos parece muito trabalhoso, certo? Felizmente, você não precisa fazer isso sozinho, graças às opções de modelos de auditoria de mídia social prontos para uso.

O que são modelos de auditoria de mídia social?

Um modelo de auditoria de mídia social é uma ferramenta estruturada para analisar e avaliar seus canais de mídia social. É um guia passo a passo para organizar e revisar dados sociais importantes.

Semelhante a como ferramentas de escuta social ajudam a entender as discussões e o conteúdo mais amplos da mídia social, esses modelos ajudam a entender a eficácia de seus esforços nas plataformas de mídia social.

Os modelos de auditoria de mídia social ajudam a coletar, organizar e analisar sua atividade de mídia social, desde o envolvimento com o conteúdo até marketing de influência A eficácia lhe dá uma visão clara do que está funcionando e do que precisa ser melhorado.

Seja trabalhando sozinho ou como parte de uma equipe, ter um modelo bem estruturado é fundamental para economizar tempo e garantir a consistência do seu processo de avaliação de mídia social.

O que faz um bom modelo de auditoria de mídia social?

Um bom modelo de auditoria de mídia social economiza seu tempo e ajuda a maximizar o desempenho da sua mídia social, concentrando-se nos principais fatores:

Abrangência: Abrange todas as principais métricas, como taxas de engajamento, número de seguidores, menções à marca, principais publicações e dados demográficos alvo

Abrange todas as principais métricas, como taxas de engajamento, número de seguidores, menções à marca, principais publicações e dados demográficos alvo Facilidade de uso: Permite fácil navegação com entrada de dados direta

Permite fácil navegação com entrada de dados direta **Adaptabilidade: permite que você o adapte a várias plataformas, como Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest e X (antigo Twitter)

Organização visual: Inclui elementos visuais como tabelas ou gráficos para ilustrar claramente as tendências de desempenho

Inclui elementos visuais como tabelas ou gráficos para ilustrar claramente as tendências de desempenho Comparação de desempenho ao longo do tempo: Boas ferramentas de auditoria de mídia social devem facilitar a comparação das principais métricas das postagens de melhor desempenho e de campanhas específicas mês a mês ou ano a ano

Com esses recursos, um modelo de auditoria de mídia social bem projetado torna-se uma ferramenta inestimável para ajustar sua estratégia de mídia social.

Ele fornece a estrutura para avaliar e aprimorar consistentemente seus esforços de mídia social, levando a um melhor envolvimento, maior alcance e campanhas bem-sucedidas em geral.

Modelos de auditoria de mídia social

Aqui estão sete exemplos eficazes de auditoria de mídia social que podem ajudar a refinar sua estratégia de mídia social e melhorar seu desempenho:

1. O modelo de análise de mídia social do ClickUp

Modelo de análise de mídia social do ClickUp

O modelo Modelo de análise de mídia social do ClickUp reúne, organiza e interpreta as principais métricas de suas contas de mídia social, ajudando-o a acompanhar a eficácia de suas ações.

Esse modelo também oferece flexibilidade para o gerenciamento de dados históricos. Esse recurso permite que as equipes acompanhem e arquivem métricas mês a mês, o que pode ser útil ao gerar relatórios ou acompanhar tendências entre períodos.

Esse deve ser seu modelo preferido modelo de relatório analítico gratuito para aproveitar a análise de desempenho e, ao mesmo tempo, manter uma comunicação centralizada com sua equipe.

Com esse modelo, você pode:

Acompanhar todos os seus canais sociais em um só lugar, monitorando métricas essenciais como curtidas, visualizações e taxas de engajamento por meio de uma exibição de lista do Analytics simplificada

Organizar suas métricas com campos de tarefas personalizáveis e rastreamento de KPI para que você possa se concentrar nos dados mais importantes para sua estratégia

Mantenha toda a sua equipe alinhada com a comunicação centralizada e o acompanhamento do desempenho, simplificando as decisões baseadas em dados

Dica profissional: Na exibição de lista do Analytics, configure métricas de análise para cada plataforma, crie tarefas para cada métrica e personalize campos para rastrear indicadores-chave de desempenho (KPIs) .

ideal para: Equipes que precisam de uma visão holística da mídia social em várias plataformas e desejam manter a análise centralizada para facilitar o acesso e a revisão

2. O modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp

Modelo de fluxo de trabalho da estratégia de mídia social do ClickUp

Se estiver procurando por um dos melhores modelos de mídia social esse modelo é a solução definitiva para criar, gerenciar, executar e monitorar estratégias de mídia social.

O Modelo de fluxo de trabalho de estratégia de mídia social do ClickUp se assemelha a um kit de ferramentas de gerenciamento de projetos de mídia social . Ele o orienta passo a passo, do planejamento à avaliação, garantindo que todo o processo seja personalizado.

Além disso, as ferramentas de fluxo de trabalho do ClickUp ajudam a reduzir os gargalos, permitindo que os gerentes definam lembretes automáticos de tarefas, diminuindo a probabilidade de não cumprir os prazos.

Essa funcionalidade é especialmente valiosa durante os períodos de maior movimento, quando muitas campanhas são executadas simultaneamente, tornando o rastreamento de KPIs importantes de reconhecimento da marca mais fácil.

Use este modelo para:

Acessar cinco visualizações especializadas, incluindo Etapas da estratégia de mídia social, Estágio de criação e um Mood Board interativo

Acompanhar as tarefas com status personalizados, garantindo que cada etapa passe sem problemas do planejamento à execução

Delegar tarefas com eficiência e manter a responsabilidade durante todo o processo

Dica profissional: Personalize o Mood Board para sua marca na visualização Whiteboard arrastando imagens e adicionando texto para dar vida à sua visão. Use esse quadro para manter a estética da sua marca consistente em todos os canais de mídia social.

ideal para: Gerentes e equipes de mídia social que desejam um processo claro e repetível para criar e executar estratégias de mídia social, com ferramentas para colaboração e acompanhamento

3. O modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp

Não perca este modelo se você for um iniciante e estiver procurando simplificar seu processo de criação e agendamento de conteúdo. O modelo Modelo de plano de conteúdo de mídia social do ClickUp permite que você crie conteúdo de alta qualidade de forma consistente, organizando e agendando publicações em todas as contas de mídia social.

Outro recurso desse modelo é a capacidade de marcar diferentes membros da equipe e atribuir funções específicas a cada publicação. Dessa forma, todos sabem qual é a responsabilidade de cada um, seja criando os gráficos, escrevendo a legenda ou lidando com as respostas da comunidade.

Use os seguintes recursos para aproveitar o modelo da melhor maneira possível:

Definição de metas: Defina objetivos para seu conteúdo a fim de sincronizá-lo com sua estratégia geral

Defina objetivos para seu conteúdo a fim de sincronizá-lo com sua estratégia geral Programação de conteúdo: Planeje e programe postagens em várias plataformas

Planeje e programe postagens em várias plataformas **Ferramentas de colaboração: facilite o trabalho em equipe permitindo comentários, anexos e atualizações em tempo real

Rastreamento de desempenho: Integre métricas de desempenho para refinar sua estratégia de conteúdo

Dica profissional: Configure tarefas recorrentes e analise o desempenho para manter um conteúdo novo e relevante.

ideal para: Gerentes de mídia social ou equipes que procuram um calendário de conteúdo fácil de usar que permita agendamento e colaboração entre os membros da equipe

4. O modelo de análise competitiva do ClickUp

Modelo de análise competitiva do ClickUp

O modelo Modelo de análise competitiva do ClickUp ajuda você a analisar as estratégias de seus concorrentes e a entender a posição de sua marca no mercado.

Outro uso excelente desse modelo é a identificação de tendências do setor. Ao monitorar as atividades de seus concorrentes, você pode identificar tendências futuras e ajustar sua estratégia. Essa abordagem proativa pode ajudar sua marca a se manter inovadora e à frente da curva.

Há alguns recursos que fazem com que esse modelo se destaque em termos de utilidade:

Matriz interativa: Categoriza os concorrentes em quatro quadrantes estratégicos: líderes, concorrentes, participantes de nicho e concorrentes de alto desempenho

Categoriza os concorrentes em quatro quadrantes estratégicos: líderes, concorrentes, participantes de nicho e concorrentes de alto desempenho Legenda abrangente: Entenda exatamente os critérios de avaliação da concorrência

Entenda exatamente os critérios de avaliação da concorrência Planejamento estratégico: Transforme as percepções dos concorrentes em estratégias acionáveis

Dica profissional: Comece mapeando seus três principais concorrentes e, em seguida, adicione gradualmente outros para entender completamente o cenário competitivo. Reveja regularmente a análise para se manter atualizado com as mudanças no setor.

ideal para: Marcas que desejam se manter competitivas, acompanhando os outros participantes do mercado e identificando oportunidades para se diferenciar

5. Modelo de auditoria de mídia social da Hootsuite

via Hootsuite Você estava esperando por um modelo de auditoria que incorporasse Análise do TikTok para melhorar a estratégia ? O modelo de auditoria de mídia social da Hootsuite facilita sua vida convertendo dados complexos em processos estruturados e acionáveis que economizam seu tempo.

Além disso, o modelo da Hootsuite inclui seções para auditar a consistência da voz da marca e a qualidade dos seguidores. Ao examinar essas áreas, você pode garantir que sua marca permaneça fiel à sua mensagem principal e alcance os públicos certos.

Melhore sua estratégia de mídia social com o seguinte:

Lista de verificação abrangente: Navegue por uma lista de verificação de auditoria completa que abrange detalhes da conta, concorrência, público-alvo e metas

Navegue por uma lista de verificação de auditoria completa que abrange detalhes da conta, concorrência, público-alvo e metas Análise entre plataformas: Compare o desempenho entre canais para identificar tendências

Compare o desempenho entre canais para identificar tendências **Estrutura SWOT: avalie os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças

Dica profissional: Atualize sua análise SWOT anualmente para garantir que você esteja atualizado com as mudanças do mercado.

ideal para: Profissionais de marketing que buscam uma maneira completa e bem organizada de auditar várias contas de mídia social e obter insights acionáveis

Leia também: 10 melhores ferramentas de marketing do TikTok para expandir seus negócios

6. Modelo de auditoria de mídia social do SproutSocial

via SproutSocial Você precisa de uma planilha simples de auditoria de mídia social que também ofereça dicas fáceis de usar? O modelo de auditoria de mídia social do SproutSocial fornece uma estrutura abrangente para avaliar sua presença social e sugerir oportunidades estratégicas de crescimento.

Um aspecto de destaque do modelo do SproutSocial é seu foco na demografia do público e na análise de sentimentos. Você pode criar campanhas mais direcionadas e impactantes ao entender quem é o seu público e como ele se sente em relação ao seu conteúdo.

Aproveite ao máximo os recursos do modelo com:

Dashboard de resumo automatizado: Acompanhe as métricas de todos os canais em uma única visão geral

Acompanhe as métricas de todos os canais em uma única visão geral Rastreamento inteligente de desempenho: Identifique tendências de crescimento com cálculos ano a ano

Identifique tendências de crescimento com cálculos ano a ano Suporte analítico guiado: Rastreie com precisão com dicas específicas da plataforma

Dica profissional: Comece auditando primeiro o canal de melhor desempenho e, em seguida, expanda-o para definir padrões de referência.

ideal para: Marcas que precisam de uma maneira eficiente e sem complicações para auditar suas mídias sociais em todas as plataformas, especialmente útil para quem deseja relatórios claros e automatizados

7. Modelo de relatório de mídia social da HubSpot

via HubSpot Elimine o ruído com uma análise mensal de mídia social. O modelo de relatório de mídia social da HubSpot oferece um formato polido e pronto para apresentação para mostrar seu desempenho entre canais, vitórias e oportunidades estratégicas.

O modelo da HubSpot é bom para compartilhar insights com partes interessadas não técnicas. Seus gráficos e tabelas visualmente atraentes ajudam a transmitir os dados de desempenho com clareza, facilitando a compreensão do impacto da sua estratégia de mídia social.

Aqui estão alguns dos principais recursos:

Painel multiplataforma: Acompanhe as métricas de mídia própria e adquirida em uma exibição unificada

Acompanhe as métricas de mídia própria e adquirida em uma exibição unificada Análise específica da plataforma: Personalize e acompanhe os KPIs com seções dedicadas

Personalize e acompanhe os KPIs com seções dedicadas Mapeamento de oportunidades: Identifique e documente as oportunidades de crescimento

**Dica profissional: atualize mensalmente para acompanhar as mudanças mês a mês de forma eficaz e incluir insights quantitativos e qualitativos.

ideal para: Equipes de mídia social que precisam de um relatório profissional e fácil de compartilhar que comunique o desempenho da mídia social às partes interessadas, com métricas visuais e oportunidades de crescimento

Leia também: 10 melhores ferramentas de análise do Instagram para acompanhar o desempenho

Aumente sua presença na mídia social com os modelos do ClickUp

Um modelo de auditoria de mídia social é uma ferramenta inestimável que melhora o acompanhamento do desempenho, o planejamento de conteúdo e a análise da concorrência, ajudando você a ficar à frente do jogo.

O ClickUp, com sua variedade de modelos personalizáveis, facilita o processo de auditoria de mídia social.

Ao integrar o ClickUp ao seu processo de auditoria, você garante um melhor desempenho e estabelece uma cultura de melhoria contínua em sua equipe.

Portanto, se estiver pronto para elevar seu jogo de mídia social, inscreva-se em uma conta gratuita do ClickUp agora e comece a auditar seu caminho para o sucesso na mídia social!