As melhores marcas no TikTok em 2025: Tendências de marketing e histórias de sucesso

O TikTok cresceu muito além de um aplicativo para danças virais e vídeos engraçados - ele se tornou um palco global para criatividade e conexão.

Para as marcas, é um playground repleto de possibilidades, onde a narrativa encontra a definição de tendências e a autenticidade reina suprema. É onde elas podem quebrar o molde, estimular conversas e construir relacionamentos realistas e revigorantes.

Para os profissionais de marketing, é uma mina de ouro de criatividade, oferecendo a chance de interagir com o público em seu território. De desafios de hashtag inteligentes a vídeos curtos de tirar o fôlego, algumas marcas dominaram a arte de se destacar.

Neste blog, exploraremos as melhores marcas no TikTok, suas estratégias vencedoras e as tendências de marketing que reformulam a maneira como elas se conectam com o público. 💪

Por que as marcas estão migrando para o TikTok?

A ascensão meteórica do TikTok o posicionou como um centro para marcas que buscam conquistar públicos mais jovens e explorar estratégias de marketing inovadoras. Seus recursos exclusivos e sua base de usuários altamente engajados o tornaram uma peça-chave no marketing de mídia social.

Vamos dar uma olhada em como o TikTok ajuda no marketing das marcas. 👀

Crescimento rápido e engajamento

O TikTok experimentou um crescimento sem precedentes, ostentando mais de 1 bilhão de usuários ativos mensais e uma taxa de engajamento estelar de 2,65%. Muitas vezes, ele supera o desempenho de outras plataformas de mídia social, como Instagram e X.

Como os usuários do TikTok passam um tempo significativo criando, explorando e interagindo, a plataforma não está apenas sendo vista - está ativamente moldando as interações. Esse alto nível de envolvimento permite que as marcas chamem a atenção e promovam conexões com seu público de forma orgânica.

fato curioso: O nome "TikTok" reflete seu formato, pois os vídeos normalmente duram apenas alguns segundos, incentivando um conteúdo rápido e envolvente.

Algoritmo exclusivo e potencial de descoberta

O algoritmo do TikTok maximiza a descoberta de conteúdo, analisando as preferências do usuário em tempo real para oferecer conteúdo personalizado. Esse recurso envolve os usuários e ajuda as marcas a alcançar o status de viral por meio de postagens criativas e ressonantes.

No entanto, o sucesso depende de seguir uma política clara de mídia social que se alinhe às diretrizes da comunidade e aos valores da marca.

A cultura de conteúdo gerado pelo usuário da plataforma incentiva interações autênticas, promovendo conexões genuínas entre as marcas e seus públicos. Esse mecanismo exclusivo de descoberta leva ao surgimento de inúmeras tendências impulsionadas pela marca, oferecendo maior visibilidade e relevância.

🔍 Você sabia? O algoritmo do TikTok é conhecido por ser um dos mais sofisticados da mídia social. Ele analisa o comportamento, as preferências e as emoções dos usuários para selecionar conteúdos que os mantenham engajados por um longo período.

Acesso aos públicos da geração Z e da geração do milênio

O perfil demográfico do TikTok se inclina para a Geração Z e para os Millenials. Esses grupos digitalmente experientes valorizam a autenticidade, a criatividade e a inovação, e tudo isso o TikTok ajuda.

Essas marcas aproveitam a plataforma, criando confiança, incentivando a fidelidade e explorando o poder de compra das gerações mais jovens, moldando as tendências de consumo.

O ecossistema do TikTok também oferece às marcas as ferramentas necessárias para criar um envolvimento significativo, expandir seu alcance e ficar à frente das tendências de marketing em evolução.

você sabia? Para alcançar o público mais jovem, as marcas usam conteúdo relacionável, como desafios, bastidores ou vídeos gerados por usuários.

Marcas que se destacam no TikTok

Aqui está uma análise detalhada das diferentes táticas, campanhas e tendências que estão moldando o sucesso das marcas com melhor desempenho no TikTok.

Cada marca emprega uma abordagem exclusiva para se relacionar com seu público e maximizar o engajamento. 🎯

1. ClickUp

Você pode denunciar o RH para o RH? #corporatehumor #officehumor @ClickUp @ClickUp @ClickUp

A ClickUp usa o ecossistema criativo do TikTok para envolver e informar públicos mais jovens e experientes em tecnologia. Ele aproveita os formatos de tendências e o humor no local de trabalho, demonstrando como o aplicativo resolve os desafios de produtividade.

Campanhas como Trabalhe de forma mais inteligente, não mais difícil e Maximizando a eficiência financeira com o ClickUp usam sons e memes populares para se misturar perfeitamente à cultura do TikTok e, ao mesmo tempo, mostrar sutilmente seus recursos.

O ClickUp também colabora com influenciadores e usa conteúdo visualmente atraente e fácil de entender, como tutoriais curtos ou hacks de fluxo de trabalho, que se alinham à narrativa visual.

Por exemplo, confira o vídeo viral da ClickUp sobre a melhor reação ao lançamento de um produto de todos os tempos!

Conclusão: O ClickUp aproveita o conteúdo de tendências, o humor no local de trabalho e a narração de histórias para destacar naturalmente seus recursos e se conectar com o público.

2. Chipotle

eles nem precisarão perguntar qual é a sua fantasia 👻 ganhe uma entrada de US$ 6* HOJE quando você se fantasiar e escanear sua ID de membro do Rewards pssst: é necessário ser membro do Rewards e estar fantasiado. 31/10/24, das 15h até o fechamento. limite de um por convidado. somente pessoalmente. imposto extra. termos completos: chipotle. com/boorito

A Chipotle, uma popular rede de comida mexicana, conecta-se com seus usuários por meio de campanhas interativas que combinam sustentabilidade e envolvimento com a comunidade.

Seu "Real Foodprint Tracker" permite que os usuários vejam os benefícios ambientais de seus pedidos, promovidos por meio de campanhas criativas com a participação de Bill Nye.

Além disso, desafios anteriores, como o "Desafio #ChipotleRoyalty", convidam os fãs a mostrarem seus pedidos preferidos com o melhor destaque do cardápio da Chipotle. A marca também fez parceria com influenciadores como David Dobrik para ampliar seu alcance.

Por exemplo, um vídeo viral da Chipotle chamado "It's a lifestyle" (é um estilo de vida ) que mostra suas ofertas de burritos e tigelas.

Conclusão: A Chipotle cria fidelidade à marca com campanhas de sustentabilidade, conteúdo gerado pelo usuário (UGC) e parcerias com celebridades.

3. Ryanair

A estratégia da Ryanair no TikTok usa o humor e a capacidade de se relacionar para envolver um público mais jovem. Ela adota um tom lúdico e aproveita as tendências de áudio para transformar sua reputação de baixo orçamento em um recurso cômico.

A companhia aérea usa filtros bem-humorados, especialmente o rosto antropomórfico do avião, que se tornou um elemento viral para tornar seu conteúdo reconhecível. Ela também se concentra em cenários relacionáveis e piadas autodepreciativas que atraem o público da Geração Z.

ryanair 101 🐐 #ryanair

Conclusão: A Ryanair usa o humor e a capacidade de se relacionar para comercializar com a geração Y e a geração Z, empregando recursos visuais exclusivos e memoráveis.

fato divertido: o vídeo do cabo de vassoura de Zach King é o mais visto do TikTok, com mais de 2. 3 bilhões de visualizações.

4. NBA

A NBA foi uma das primeiras a adotar o TikTok, dominando seu estilo de engajamento exclusivo. Enquanto seu Instagram se concentra nos destaques dos jogos, o TikTok da associação adota uma abordagem mais envolvente e relacionável.

Eles misturam humor, memes e conteúdo motivacional, criando um espaço para os fãs de basquete, especialmente a Geração Z, se conectarem com o esporte. A NBA também publica vídeos de exercícios dramáticos com áudio de tendências e mascotes de equipes exibindo seus movimentos de dança.

Ja Morant acerta uma finalização de 360° em um SEGUNDO 🤯 #NBA #Basquetebol #NBAHighlights #JaMorant #MemphisGrizzlies

Conclusão: A NBA combina humor, memes e inspiração para envolver os fãs de basquete e, ao mesmo tempo, mostrar as personalidades dos jogadores e mascotes.

5. Gymshark

O Gymshark conquistou mais de 4. 4 milhões de seguidores e 65. 7 milhões de curtidas no TikTok. A marca de fitness usa o marketing de influenciadores para criar uma comunidade robusta. Ela cria conteúdo relacionável e de alta qualidade que fala diretamente com a comunidade fitness on-line.

Em vez de depender de anúncios abertamente promocionais, o Gymshark se concentra no UGC. Ele se concentra no entretenimento, promovendo uma conexão orgânica com o público.

casa do papai. @Chris Bumstead #cbum #gym #Gymshark

Conclusão: A Gymshark fortalece sua comunidade por meio de conteúdo autêntico gerado pelo usuário e colaborações com influenciadores.

6. Red Bull

A Red Bull, uma das principais empresas de bebidas energéticas criada em 1987, usa a plataforma TikTok para se conectar com um público mais jovem. Esse grupo demográfico, de outra forma, gravita em torno de concorrentes como a Monster ou a Tenzing, tornando o TikTok uma ferramenta de marketing estratégica para a marca.

Sua estratégia no TikTok está centrada na construção da marca e não na promoção direta do produto.

Com mais de 6. 7 milhões de seguidores, o TikTok da Red Bull apresenta conteúdo de vídeo cativante e de formato mais longo, destacando esportes de ação, façanhas de aventura e histórias exclusivas da marca.

quem está tocando isso em loop? 😍 🚲: @georgentavou #redbull #givesyouwiiings #bike #bmx #biketricks

Conclusão: A Red Bull se concentra em contar histórias e em visuais cheios de ação, em vez de promover diretamente o produto, para criar uma forte conexão com seu público.

7. Taco Bell

A Taco Bell cria vídeos curtos, divertidos e relacionáveis que repercutem em seu público. Muitas vezes, incorpora humor e referências à cultura pop.

A empresa incentiva os usuários, encorajando-os a se inscreverem para receber recompensas e ganhar comida de graça, combinando perfeitamente o entretenimento com o envolvimento do cliente.

As colaborações com criadores como o ícone da moda britânica Victor Kunda e o peculiar "Mexican Pizza: The Musical" ampliam ainda mais a presença da Taco Bell. A empresa também produz formatos de vídeo verticais para anúncios de TV e realiza desafios de hashtag em torno de itens específicos do menu.

yes way girl, disponível a partir de 19/12

Conclusão: A Taco Bell mantém a diversão e o envolvimento com humor, colaborações de influenciadores e recursos interativos do TikTok, como desafios de hashtag.

8. Netflix

A Netflix usa sua conta do TikTok para criar entusiasmo com os programas por meio de narrativas, sons populares e dicas exclusivas. Ela compartilha clipes e teasers do conteúdo para gerar buzz, dando aos espectadores acesso aos bastidores. Além disso, cria trailers pequenos e fáceis de usar no TikTok para atrair o público.

Além disso, a Netflix aproveita o envolvimento dos fãs apresentando conteúdo interativo como duetos, perguntas e respostas e enquetes.

Personagens populares geralmente ocupam o centro do palco em seus vídeos, mantendo os fãs envolvidos em seus programas favoritos e provocando entusiasmo para as próximas temporadas.

Eu me pergunto quantas vezes a Margot saiu do personagem durante essa cena 😂 #Barbie disponível na Austrália e nos EUA #austok #netty

Conclusões: A Netflix transforma seus programas em histórias pessoais e compartilháveis no TikTok, com prévias, interações com fãs e sons populares.

9. Nickelodeon

A estratégia da Nickelodeon no TikTok se baseia em colaborações com influenciadores e engajamento criativo. Ela capacita os influenciadores a criarem conteúdo que se alinhe com seus pontos fortes e, ao mesmo tempo, siga a mensagem da marca.

A marca promove novos shows e eventos usando tendências populares, hashtags e desafios virais. Séries de várias partes e áudio de tendências aumentam a retenção do público.

A Nickelodeon também faz promoção cruzada de vídeos do TikTok em várias plataformas para maximizar o alcance.

Você está arrasando #Dora

Conclusão: A Nickelodeon mantém-se atenta às tendências com parcerias com influenciadores, desafios virais e integração de conteúdo multiplataforma.

10. Spikeball

A Spikeball compartilha histórias genuínas por meio de conteúdo profissional e gerado por usuários, muitas vezes mostrando jogadores e seus animais de estimação curtindo o jogo.

Ela também educa os seguidores sobre o jogo, usando seu conteúdo para aumentar o engajamento e as vendas de produtos. Seus esforços resultaram em 1,3 milhão de seguidores, 24,8 milhões de curtidas e mais de 200 milhões de vendas de produtos. 8 milhões de curtidas e mais de 200 milhões de visualizações.

Respeito a iniciativa DIY, mas alguém mostre a eles nosso conjunto SpikeBuoy🙈

Conclusão: A Spikeball combina autenticidade e narrativa específica da plataforma para criar conteúdo envolvente alinhado com seu público.

🔍 Você sabia? O TikTok era originalmente conhecido como Musical. ly antes de se fundir com o aplicativo em 2017. Essa mudança de marca ajudou a ganhar força e atrair um público maior.

11. Duolingo

O Duolingo adota um estilo de marketing "desequilibrado", caracterizado pelo humor, pela capacidade de se relacionar e pelo conteúdo que segue as tendências, estrelado por seu mascote, Duo.

O TikTok usa a tática de "trend jacking", aproveitando as tendências virais, desde referências da cultura pop, como o Squid Game, até memes de celebridades. A briga contínua do Duolingo com o Google Translate cria um tema recorrente que os seguidores também esperam ansiosamente.

pule uma lição e eu lhe darei uma estrela | ib: @SassyChannie #dti #dresstoimpress #duolingo

Conclusão: O Duolingo mantém os espectadores presos ao humor, ao uso de tendências e a um estilo de contar histórias que se relaciona com o mascote.

12. Scrub Daddy

A Scrub Daddy confiou no UGC para tornar seus produtos uma sensação no TikTok. Ela incentiva os fãs a compartilharem dicas de limpeza com a esponja Scrub Daddy e desafios de limpeza na plataforma.

Além disso, tem conteúdo ASMR visualmente satisfatório, como as "transformações de limpeza antes e depois", mantendo os espectadores envolvidos.

Um espanador que está úmido... Quem diria? 🤔 #scrubdaddy #smile #cleantok #cleaningtiktok #americasfavoritesponge #dampduster

Conclusão: Scrub Daddy torna a limpeza divertida e satisfatória com conteúdo gerado pelo usuário e transformações ASMR visualmente envolventes.

13. The Washington Post

O Washington Post, um dos jornais mais reconhecidos dos EUA, torna os tópicos de notícias áridas mais atraentes e acessíveis. Sua conta no TikTok reformula histórias complexas, como o aumento da idade de aposentadoria na França ou o colapso do Silicon Valley Bank, em vídeos curtos, relacionáveis e, muitas vezes, engraçados e educativos.

Com mais de 1. 8 milhões de seguidores, eles combinam o rigor jornalístico com um tom divertido e coloquial para o público jovem.

Na sexta-feira, o Tribunal de Apelações dos EUA para o Circuito de Washington ficou do lado do Departamento de Justiça, que argumentou que o governo dos EUA tem autoridade para banir o TikTok com base no risco de segurança nacional que o governo chinês poderia pressionar o TikTok para expor os dados dos americanos ou influenciar o que eles veem. A empresa controladora da TikTok, a ByteDance, está sediada na China.

Conclusão: O Washington Post simplifica notícias complexas em vídeos divertidos, de tamanho reduzido, que são relacionáveis e fáceis de compartilhar.

14. Fenty Beauty

A Fenty Beauty, uma marca de cosméticos e cuidados com a pele da cantora pop Rihanna, é um ótimo exemplo de marcas de beleza que estão acertando em sua estratégia no TikTok.

Apesar de sua popularidade, a fundadora da marca permanece um pouco em segundo plano, fazendo com que o conteúdo dependa principalmente dos principais influenciadores de beleza para avaliar os produtos. Essa abordagem acrescenta um elemento de exclusividade e prestígio, enquanto o conteúdo é produzido profissionalmente com transições suaves e edições criativas que se alinham ao estilo do TikTok.

@Rihanna servindo o lábio vermelho perfeito durante toda a temporada 💋 Ela usa o #TracedOut Pencil Lip Liner e o #IconVelvet Liquid Lipstick na tonalidade 'The MVP', um vermelho universal que fica (e se sente!) incrível em todo mundo 💯 Copie o #lipcombo no TikTok ♥️

Conclusão: A Fenty Beauty cria conteúdo ousado ao se unir aos principais influenciadores de beleza para fazer análises autênticas de produtos.

15. Nike

A estratégia da Nike no TikTok é simples, mas eficaz.

Em vez de depender de biografias elaboradas ou designs de feed sofisticados, a marca destaca seus produtos e sua reputação de status icônico, oferecendo conteúdo de valor além dos tênis.

De dicas de condicionamento físico e inspiração de estilo de vida a mensagens voltadas para a caridade, a Nike oferece conteúdo que repercute em seu público. Eles usam transições e efeitos de vídeo, mas em um estilo descontraído e natural.

Vencer não é fácil, mas @Vini Jr. faz todos os movimentos certos para chegar lá. Dançando através de defensores, obstáculos e dúvidas, até chegar ao topo. #NikeFootball

Conclusão: A Nike mostra o prestígio de sua marca com conteúdo inspirador que combina perfeitamente dicas de condicionamento físico, temas de estilo de vida e efeitos de vídeo viral.

💡 Dica profissional: Um ótimo hack de crescimento do TikTok é criar vídeos com menos de 15 segundos. Eles estão entre os de melhor desempenho, pois captam a atenção rapidamente e incentivam os espectadores a assistirem ao vídeo inteiro.

16. Maybelline

A Maybelline usa influenciadores e tendências para tornar sua linha de produtos uma das favoritas do TikTok. A marca cria tutoriais dirigidos por influenciadores de beleza para criar vídeos de maquiagem passo a passo.

Além disso, ele adapta desafios populares na plataforma para mostrar produtos.

Servindo looks e derramando chá, sem julgamentos 😂💗 #welistenanddontjudge #maybellinepartners @Danya Villalobos @KBell 🫶🍒 @Michelle @nasochami @Amy Nguyen 🤍 @lex @Alexis Leianna @Kripa Patel Joshi @ ₊˚✧ Isabella! ✧˚₊ @aakubii 🫶🏿

Conclusão: A Maybelline combina tutoriais passo a passo com tendências virais para tornar sua linha de produtos um item básico do TikTok.

17. Dunkin Donuts

A Dunkin Donuts explora o público da Geração Z com colaborações criativas de influenciadores. Em parceria com a estrela do TikTok, Charli D'Amelio, a Dunkin lançou bebidas exclusivas com o nome dela, ampliando o conhecimento da marca entre seus inúmeros seguidores.

A Dunkin também enviou produtos de marca para os criadores do TikTok que já eram fãs, promovendo um envolvimento autêntico.

A marca demonstrou ainda mais sua compreensão da cultura da plataforma, introduzindo produtos vibrantes e fáceis de serem usados no Instagram, como o Sugarplum Macchiato.

~tira a mesa~

Conclusão: A Dunkin Donuts amplia o engajamento com campanhas orientadas por influenciadores, mercadorias personalizadas e inovações de produtos da moda.

18. Abóbora

A Pumpkin, uma empresa de seguros para animais de estimação, inverteu o roteiro do marketing tradicional de seguros. Ela usa o TikTok para compartilhar imagens adoráveis de animais de estimação e dicas práticas sobre como cuidar deles.

Combinando vídeos curtos e envolventes, uma narrativa coesa e recursos visuais de alta qualidade, a marca se posiciona como um recurso informativo e uma defensora do bem-estar dos animais de estimação.

Com as festas de fim de ano chegando, isso também significa viagens de férias ✈️. Se você estiver viajando com seu filhote de cachorro na bagagem de mão nesta temporada de férias, assista a este vídeo para obter algumas dicas úteis que tornarão o voo fácil e tranquilo. Boa viagem e boas festas! #dogtok #dogsoftiktok #miniaussie #travelingwithdogs

Conclusão: A Pumpkin compartilha conteúdo adorável sobre animais de estimação e dicas práticas de cuidados para equilibrar a narrativa informativa com o apelo emocional.

🔍 Você sabia? As marcas que usam sons e faixas de áudio populares aumentam significativamente a capacidade de descoberta. Para se manter atualizado, verifique a seção de sons populares do TikTok.

19. Pretty Little Thing

A Pretty Little Thing (PLT), uma marca popular de roupas, conquistou uma forte presença na mídia social no TikTok. Ela emprega colaborações de influenciadores, conteúdo visualmente atraente e campanhas envolventes. A estratégia da marca inclui parcerias com influenciadores e o uso de tons de rosa vibrantes e visuais de alta qualidade para reforçar a identidade da marca.

A marca também organiza concursos interativos para seus seguidores.

A PLT executou campanhas como #PinkFridayWithPLT, uma reviravolta na Black Friday com descontos significativos e uma oferta de US$ 10 mil. Outra campanha bem-sucedida foi a #BritneyChallenge, em que eles recriaram roupas icônicas de Britney Spears para o Halloween.

Aguarde... @Aisha Mian 🤍✨ #pltgirlstrip #miantwins

Conclusão: O PLT envolve os seguidores com campanhas interativas, parcerias com influenciadores e visuais impressionantes da marca.

20. Crocs

A Crocs aproveita as tendências atuais da moda e o marketing orientado por influenciadores para manter seu status icônico. Ela colabora com influenciadores da moda, enfatizando como seu calçado exclusivo complementa roupas modernas e elegantes.

A marca também participa de desafios virais do TikTok, o que lhe permite demonstrar a versatilidade de seus produtos de uma forma divertida e relacionável.

aproveite o unboxing gratuito da asmr 💆 obrigado @Bree Kish #croctok #asmr #unboxing #holiday

Conclusão: A Crocs se mantém relevante e atualizada com os influenciadores de moda e os desafios do TikTok, destacando sua versatilidade e estilo para públicos mais jovens.

🔍 Você sabia? Na China, o TikTok é conhecido como Douyin. Ele opera como uma versão separada adaptada para usuários locais.

Exemplos de campanhas inovadoras

As campanhas do TikTok acrescentam a diversão necessária ao marketing convencional. As marcas podem fazer experiências com desafios criativos de hashtag e colaborações impactantes com influenciadores.

Nesta seção, veremos algumas campanhas de marcas do TikTok que deixaram uma marca na plataforma. 📃

Nissan

Para promover seu novo SUV, o Ariya, a Nissan lançou uma campanha interativa convidando os usuários do TikTok a participar de um jogo de filtros de RA focado na pronúncia. A empresa lançou sua primeira campanha no TikTok com 1.500 criadores para realizar o trabalho.

Desenvolvida pela TBWA\Chiat\Day, de Nova York, a campanha incluiu vídeos de "Lições de pronúncia" com celebridades ensinando os espectadores a dizer corretamente nomes comumente pronunciados incorretamente - incluindo "Ariya". '

O evento contou com criadores como Tua Tagovailoa, Anna Faris, Idina Menzel, Bam Adebayo, Josh Duhamel e QuinnXCII.

A hashtag #HowDoYouSayAriya alcançou a notável marca de 122. 5 milhões de visualizações, enquanto o vídeo de compilação da campanha atraiu 22. 9 milhões de visualizações, destacando seu amplo apelo.

conclusões: O envolvimento com a tecnologia de AR, o endosso de celebridades e os criadores do TikTok podem gerar interação e visibilidade significativas para o público.

e. l. f Cosmetics

a e. l. f Cosmetics aproveitou a adoração do público do TikTok por dança e música cativantes, criando dois jingles originais - Eyes. Lips. Face. e Eyes. Lips. Face. Safe. Elas se tornaram virais, inspirando os usuários a dançar on-line e em locais reais, como clubes.

Com base nesse impulso, eles lançaram um reality show chamado Eyes. Lips. Famous. Os vencedores receberiam uma experiência de acampamento de beleza, um ano de produtos gratuitos e US$ 5.000 em patrocínio.

conclusões: Usar músicas virais, combinar engajamento digital e na vida real e estender as narrativas da campanha de forma criativa.

ASOS

A ASOS lançou sua destacada campanha #AySauce nos EUA e no Reino Unido, fazendo parceria com 25 criadores de conteúdo para inspirar o público a mostrar suas três roupas favoritas.

A campanha de três semanas teve como alvo principal jovens demográficos socialmente ativos e ofereceu aos participantes a chance de seu conteúdo ser apresentado no TopView do TikTok, explorar resultados e anúncios da ASOS.

Além dessa iniciativa, a ASOS investiu em anúncios no feed e colaborou com a Byte para criar experiências aumentadas, como filtros virtuais e efeitos de marca, ampliando seu alcance e interatividade.

conclusões: A combinação de parcerias com criadores com recursos de RA e desafios interativos promove altos níveis de participação e reconhecimento da marca.

Aumentando o alcance da marca no TikTok

Para aumentar o alcance da marca no TikTok, é preciso criar conteúdo autêntico e envolvente que se alinhe com os temas em alta e que repercuta na personalidade do usuário. Você também pode explorar parcerias e ferramentas de publicidade, como anúncios no feed, efeitos de marca e desafios de hashtag.

Não é tão desafiador quanto parece. Vamos dar uma olhada em algumas estratégias básicas que você pode adicionar à sua lista de verificação de marketing para ampliar seu alcance. 💫

Aproveite o algoritmo do TikTok

Aproveite o poderoso algoritmo do TikTok criando vídeos que chamam a atenção e geram interações, como compartilhamentos e comentários.

O algoritmo prioriza o conteúdo com base nas interações do usuário, nas informações do vídeo e nas configurações do dispositivo. Aqui estão algumas maneiras básicas de otimizar seu alcance:

Crie conteúdo envolvente que prenda a atenção nos primeiros segundos

Incentive as interações, incluindo curtidas, comentários e compartilhamentos, para aumentar a visibilidade do conteúdo

Publique consistentemente para mostrar que você é um usuário ativo

Experimente as ferramentas de análise do TikTok para monitorar o desempenho do conteúdo e promover melhorias. Analise métricas como visualizações, curtidas, compartilhamentos e dados demográficos do público-alvo para entender o que funciona melhor e refinar as estratégias ao longo do tempo.

As ferramentas de edição integradas do aplicativo ajudam a criar conteúdo visualmente atraente que repercute no seu público. Ferramentas externas como o CapCut e o Movavi Video Editor oferecem uma ampla variedade de modelos, efeitos e integração perfeita de músicas para criar vídeos de alta qualidade.

Aprimore seus recursos visuais com recursos como filtros, transições e sobreposições de texto para tornar seu conteúdo mais dinâmico e profissional.

🤝 Lembrete amigável: Para alcançar novos públicos, crie vídeos curtos e de alta qualidade com recursos visuais fortes, legendas claras e engajamento imediato (como introduções atraentes) para aumentar suas chances de aparecer na página "Para você".

Crie conteúdo envolvente

Você precisa criar um conteúdo envolvente para manter seu público ligado. Mas como? Concentre-se em:

Narração de histórias

Tutoriais e vídeos de instruções

Humor e tendências

O ClickUp Brain é uma ferramenta versátil de IA para mídias sociais que ajuda a simplificar a criação de conteúdo. Ele fornece um hub centralizado para ideias, insights e inspiração. Esteja você fazendo um brainstorming de vídeos criativos, ideias para o TikTok, escrevendo legendas ou projetando estratégias de hashtag, o assistente com tecnologia de IA simplifica o processo.

Gere legendas, faça brainstorming de ideias de vídeo e planeje conteúdo viral com o ClickUp Brain

Tudo o que você precisa fazer é inserir uma ideia ou um tópico de conteúdo no ClickUp Brain, e ele lhe dará sugestões personalizadas, como títulos atraentes, conceitos de vídeo e tendências que repercutem no seu público.

Bônus ⚙️: Saiba como automatizar a criação de conteúdo usando IA.

Parceria com influenciadores

Colabore com influenciadores do TikTok que se alinham com os valores e o público de sua marca. Os influenciadores estabeleceram confiança com seus seguidores, o que torna seus depoimentos poderosos. Você pode usar:

Conteúdo patrocinado

Desafios da marca

Aquisições de influenciadores

Dica profissional: Você pode criar "Duetos", nos quais você pode se apresentar ao lado de outro vídeo, e "Costurar" para incorporar clipes de outras pessoas ao seu conteúdo. Isso promove a colaboração e a interação entre os criadores.

As hashtags são poderosas ferramentas de marketing do TikTok para categorizar o conteúdo e se envolver com as tendências. Incluir de três a cinco hashtags bem escolhidas em suas legendas é o equilíbrio perfeito para maximizar a visibilidade sem sobrecarregar sua publicação.

Concentre-se em tags que se alinham à voz de sua marca e ao conteúdo de tendências. Use ferramentas como o Creative Center do TikTok, recursos de preenchimento automático e análise da concorrência para encontrar hashtags relevantes.

💡 Dica profissional: Experimente diferentes combinações de hashtag, mantendo a relevância para aumentar seu alcance de forma eficaz.

Interaja ativamente com os seguidores

Interaja com seu público respondendo a comentários, participando de desafios ou organizando sessões ao vivo. A criação de conexões genuínas fortalece a fidelidade e promove o crescimento.

Você também pode se conectar com seu público por meio de:

Reconhecer o conteúdo gerado pelo usuário

Iniciando conversas com perguntas ou enquetes

Criação de conteúdo com base no feedback

Planeje o conteúdo e crie uma programação de postagens

Mantenha a consistência e a organização do seu cronograma de postagens usando ferramentas de gerenciamento de projetos de mídia social.

Um desses excelentes aplicativos é o ClickUp Marketing Software. 🤩

Isso o ajudará a planejar calendários de conteúdo, acompanhar o progresso e garantir postagens oportunas, o que é essencial para manter o engajamento no TikTok.

Vamos dar uma olhada em alguns de seus recursos para apoiar sua estratégia no TikTok. ⚒️

Documentos do ClickUp

Crie páginas aninhadas no ClickUp Docs para diferentes campanhas do TikTok

O ClickUp Docs é a melhor ferramenta de colaboração para equipes que trabalham com conteúdo do TikTok. Ela centraliza o processo de revisão e refinamento de ideias em um só lugar.

Com sua flexibilidade baseada na nuvem, você pode criar, editar e compartilhar documentos para organizar planos de campanha, esboçar roteiros de vídeo ou criar calendários de conteúdo.

O recurso de páginas aninhadas permite estruturar as análises hierarquicamente, dividindo longas campanhas do TikTok em seções gerenciáveis, como resumos criativos, listas de hashtags e programações de postagens.

Você também pode colaborar com sua equipe em tempo real para garantir que todos estejam alinhados.

Ao preparar campanhas do TikTok, as equipes podem incorporar rascunhos de vídeo, análises ou tarefas específicas diretamente no Docs para revisão.

Leia também: TikTok vs. Reels: Uma comparação para profissionais de marketing de mídia social

Chat do ClickUp

Mantenha todas as suas conversas de marketing em um único espaço com o ClickUp Chat

O ClickUp Chat é a ferramenta perfeita para discutir sua estratégia para o TikTok com sua equipe. Você pode colaborar diretamente com os desafios de tendências do TikTok, ideias de vídeos ou colaborações de influenciadores na plataforma.

Além disso, vincule essas conversas a tarefas como agendamento de postagens, criação de conteúdo de vídeo ou análise de métricas de engajamento.

Com seus recursos alimentados por IA, você pode automatizar a criação de tarefas a partir de suas conversas, economizando um tempo crucial.

Atribua itens de ação claros com o ClickUp Assign Comments

Ao colaborar com sua equipe na criação de conteúdo do TikTok, você pode usar o ClickUp Assign Comments para atribuir tarefas específicas ou feedback aos membros responsáveis da equipe. Isso acontece dentro do Docs para manter tudo simplificado.

Por exemplo, se alguém precisar revisar um vídeo antes de ser publicado ou aprovar uma legenda, você poderá atribuir esse comentário a essa pessoa, garantindo um rápido acompanhamento e responsabilidade.

Dashboards do ClickUp

Visualize as estatísticas e o progresso da campanha com o ClickUp Dashboards

Os ClickUp Dashboards oferecem uma maneira clara de monitorar e aprimorar suas campanhas no TikTok com cartões personalizáveis. Esses cartões permitem que você acompanhe as principais métricas de desempenho, como visualizações, engajamento e crescimento de seguidores.

Ele visualiza esses dados com gráficos e tabelas para detectar tendências e identificar o conteúdo de melhor desempenho, permitindo que você ajuste sua estratégia em tempo real.

Você pode personalizar os Dashboards para refletir as metas da campanha; eles são atualizados automaticamente para garantir que você esteja trabalhando com os dados mais recentes.

Modelo moderno de calendário de mídia social do ClickUp

Faça o download deste modelo O modelo moderno de calendário de mídia social do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar e acompanhar seu conteúdo de mídia social.

O ClickUp Modern Social Media Calendar é uma excelente maneira de gerenciar facilmente suas campanhas no TikTok. Independentemente de você estar executando uma única conta ou várias campanhas do TikTok, esse modelo de mídia social ajuda você a ficar por dentro de cada publicação e métrica de desempenho.

Ele também incorpora ferramentas de visualização de dados para medir o sucesso. Não apenas no TikTok, ele organiza e planeja conteúdo em diferentes canais de mídia social.

Desafios e desvantagens do marketing no TikTok

Embora o TikTok ofereça grandes oportunidades de engajar públicos mais jovens, ele tem seus desafios. Desde os altos custos de publicidade até as demandas específicas de conteúdo, a navegação na plataforma exige uma análise cuidadosa.

Vamos dar uma olhada em algumas de suas desvantagens. 👇

Altos custos de publicidade: O gasto mínimo com anúncios começa em US$ 500, com taxas de custo por milha (CPM) em torno de US$ 10, o que o torna menos acessível para pequenas empresas

Alcance demográfico restrito: O público predominantemente jovem limita o engajamento das marcas que visam a um público demográfico mais velho

Demandas de produção de conteúdo: A dependência exclusiva de conteúdo de vídeo aumenta os custos e a complexidade da produção

Riscos para a reputação: A associação com tendências polêmicas ou conteúdo desalinhado pode prejudicar a imagem da marca

Moderação de conteúdo: A exposição a material inadequado ou a desafios virais representa riscos adicionais para as marcas

Ganhe campanhas do TikTok com o ClickUp

O TikTok continua a impulsionar os esforços de marketing on-line à medida que as marcas tentam se manter à frente das tendências para prosperar na plataforma. De campanhas virais a colaborações inteligentes, o sucesso no TikTok exige criatividade, consistência e adaptabilidade; tudo isso requer planejamento e organização consistentes.

O ClickUp é uma ferramenta versátil que simplifica seu fluxo de trabalho, fornecendo uma plataforma completa. Com recursos como Docs para criação de conteúdo, Brain para brainstorming de ideias e Chat para comunicação contínua, gerenciar sua estratégia no TikTok nunca foi tão fácil.

