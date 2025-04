SAFe vs. Scrum: Escolha a estrutura certa para você

O Spotify tem uma configuração única: equipes pequenas e autônomas trabalham de forma independente, cada uma concentrada em uma parte específica do produto.

Esses esquadrões são essencialmente mini-startups dentro do Spotify com autonomia para ajustar, atualizar ou até mesmo reformular sua seção sem interromper nada. Sem espera - apenas a estrutura ágil e pura do Scrum em ação.

Enquanto isso, a Philips, uma gigante global com equipes multifuncionais de hardware, software e suporte ao cliente (para citar alguns exemplos), adotou o SAFe, práticas ágeis para harmonizar seus esforços em equipes distribuídas geograficamente. Seu objetivo é reduzir o tempo de colocação no mercado e melhorar a qualidade.

Uma coisa é certa: Scrum ou SAFe, todas as empresas devem integrar uma estrutura ágil em seu fluxo de trabalho para facilitar as operações. Este blog abordará SaFe vs. Scrum e Scrum@Scale e o ajudará a entender as semelhanças, as diferenças e os fatores a serem considerados em cada uma das estruturas.

Uma visão aprofundada do Scrum

O Scrum é uma estrutura de gerenciamento que ajuda as equipes a se organizarem, colaborarem e se adaptarem para entregar resultados com eficiência. Ele se baseia em ciclos de trabalho curtos (sprints), funções claramente definidas e feedback regular.

Vamos detalhar isso com um exemplo simples.

Se você fosse abrir um restaurante, teria duas maneiras de administrar a empresa: ou você e seu sócio se intrometem nas tarefas uns dos outros, criando o caos, ou se dividem em equipes menores e focadas.

Um grupo aperfeiçoa as receitas, outro cuida da embalagem e um terceiro gerencia o marketing. Cada equipe é responsável por suas tarefas, trabalha em ciclos curtos, reúne-se diariamente para compartilhar atualizações e faz ajustes com base em testes de sabor e feedback dos clientes.

Prós e contras do Scrum

Prós Cons Flexibilidade: As equipes podem se adaptar rapidamente às mudanças. Curva de aprendizado acentuada: Requer treinamento adequado. Entrega mais rápida: As versões incrementais mantêm as partes interessadas satisfeitas. Desafios de escalonamento: Não é ideal para projetos grandes e complexos. Colaboração: A comunicação aberta melhora o trabalho em equipe. Dependência da equipe: Depende de indivíduos experientes e motivados. Satisfação do cliente: As atualizações regulares incorporam o feedback do usuário. Limitado a equipes pequenas: Funciona melhor com 3 a 10 membros.

Exemplo: Uma empresa de jogos usa o Scrum para fazer atualizações semanais em seu aplicativo, mantendo os jogadores envolvidos com novos recursos. No entanto, ao expandir para um projeto multijogador maior, a coordenação entre as equipes ágeis se torna um gargalo, destacando os desafios de escalonamento do Scrum.

Para quem o Scrum é melhor?

Uma palavra: Equipes de software. Mas há mais.

O Scrum se destaca no desenvolvimento de software e de produtos enxutos, em startups e em equipes menores que lidam com projetos dinâmicos, soluções desconhecidas ou feedback frequente do cliente. É perfeito para equipes que precisam de processos iterativos para entregar resultados mais rapidamente.

Processos e funções do Scrum

Processos:

O proprietário do produto cria um Backlog do produto, priorizando as tarefas A equipe divide as tarefas em partes menores para formar um Backlog do Sprint O trabalho é concluído em Sprints (2 a 4 semanas) As reuniões diárias mantêm todos alinhados No final do sprint, os resultados são revisados e as lições são anotadas

Funções:

Proprietário do produto : Prioriza as tarefas e garante que a equipe forneça valor comercial

: Prioriza as tarefas e garante que a equipe forneça valor comercial Líder de Scrum : Treina a equipe, facilita as reuniões e remove obstáculos

: Treina a equipe, facilita as reuniões e remove obstáculos Equipe de desenvolvimento: Especialistas multifuncionais que assumem e concluem as tarefas

Fato divertido: A equipe da Amazon Jeff Bezos cunhou a "regra das duas pizzas que diz que uma equipe Scrum deve ser pequena o suficiente para ser alimentada com duas pizzas.

Uma introdução ao SAFe (Scaled Agile Framework)

Simplificando, o SAFe (Scaled Agile Framework) é uma estrutura ágil projetada para ajudar grandes organizações a gerenciar várias equipes que trabalham em projetos complexos. Ela é construída sobre três pilares metafóricos: Equipe, Programa e Portfólio. Esses pilares oferecem flexibilidade e, ao mesmo tempo, abordam os desafios das práticas ágeis em escala.

Quando a Ericsson, líder global em telecomunicações, enfrentou desafios para gerenciar equipes em vários continentes, recorreu ao SAFe.

Com os Agile Release Trains e a governança estruturada do SAFe, A Ericsson conseguiu :

Alinhamento aprimorado : As equipes em todos os locais trabalharam sem problemas sob práticas ágeis consistentes

: As equipes em todos os locais trabalharam sem problemas sob práticas ágeis consistentes Tempo de colocação no mercado mais rápido : Ciclos de lançamento mais rápidos com integração contínua

: Ciclos de lançamento mais rápidos com integração contínua Melhor colaboração : Compartilhamento de conhecimento multifuncional e solução coletiva de problemas

: Compartilhamento de conhecimento multifuncional e solução coletiva de problemas Entrega previsível : Marcos claros garantiram transparência e confiabilidade

: Marcos claros garantiram transparência e confiabilidade Maior satisfação do cliente: A entrega mais rápida e as melhorias na qualidade aumentaram a confiança

Prós e contras do SAFe

Prós Cons Escalável: Perfeito para equipes grandes e distribuídas Complexo: A implementação requer esforço e treinamento significativos Alinhamento: Garante que as equipes trabalhem em prol de metas compartilhadas Burocrático: Pode introduzir camadas de supervisão Entrega mais rápida: A integração contínua acelera os lançamentos Desafios de personalização: Pode não se adequar a todas as culturas organizacionais Qualidade aprimorada: As práticas de qualidade incorporadas reduzem os defeitos: Acrescenta processos que podem atrasar equipes menores Previsibilidade: Marcos claros melhoram o acompanhamento do progresso Dependência de ferramentas: Depende muito de ferramentas específicas para ter sucesso

Exemplo: Uma empresa multinacional de manufatura adotou o SAFe para simplificar a colaboração multifuncional. Embora tenha conseguido um melhor alinhamento e uma entrega mais rápida do produto, a fase inicial de treinamento levou meses, destacando a curva de aprendizado acentuada do SAFe.

Para quem o SAFe é melhor?

O SAFe é ideal para grandes organizações que gerenciam equipes multifuncionais e projetos complexos.

É benéfico para:

Empresas que precisam de alinhamento entre departamentos

Organizações com equipes distribuídas geograficamente

Empresas que desejam integrar o Agile em nível corporativo

você sabia? Apesar de o SAFe fazer mais sentido para as empresas entre outros frameworks, apenas 26% dos usuários de Agile relataram ter adotado o SAFe .

Estratégia de implementação e governança no SAFe

A governança no SAFe garante o alinhamento e a responsabilidade por meio de processos e métricas bem definidos.

Os principais elementos incluem:

Planejamento : Estabelecimento de funções, responsabilidades e fluxos de trabalho para maior clareza

: Estabelecimento de funções, responsabilidades e fluxos de trabalho para maior clareza Monitoramento de KPIs : Acompanhamento do progresso com métricas como tempo de colocação no mercado e qualidade

: Acompanhamento do progresso com métricas como tempo de colocação no mercado e qualidade Relatórios de conformidade: Garantir a adesão aos padrões do setor

A governança é uma parte essencial do Gerenciamento de Portfólio Lean no SAFe, e as responsabilidades geralmente recaem sobre funções como o Consultor de Programa do SAFe (SPC) ou o Chief Scrum Master (CSM)

Esses líderes:

Supervisionam os treinamentos de lançamento ágil

Gerenciam riscos e conformidade

Promovem a colaboração entre programas

Principais diferenças entre Scrum e SAFe

Embora façam parte da mesma família Agile, o Scrum e o SAFe atendem a necessidades diferentes. Vamos analisá-los e ver como eles se comparam.

1. Estrutura organizacional e estrutura

o Scrum é leve e prospera em equipes pequenas e auto-organizadas (5 a 9 membros) que trabalham em sprints curtos de 2 a 4 semanas. Não há hierarquia - várias equipes scrum e seus membros compartilham a mesma responsabilidade, orientados por funções como o Scrum Master e o Product Owner. Os requisitos da estrutura incluem um Backlog do Produto, Backlog do Sprint e ciclos regulares de sprint.

o 💿 SAFe, no entanto, foi criado para grandes empresas com várias equipes. É altamente estruturado, com camadas como portfólio, programa e níveis de equipe para gerenciar projetos complexos. O SAFe exige sessões de planejamento detalhadas, como o Planejamento de Incremento de Programa (PI), e o alinhamento do trabalho entre as equipes ao longo de 8 a 12 semanas

📌 Exemplo:

Uma startup que está desenvolvendo um novo recurso de aplicativo se beneficiaria da simplicidade e da velocidade do Scrum

Uma empresa multinacional de telecomunicações como a Ericsson precisa do SAFe para gerenciar equipes distribuídas e garantir o alinhamento

2. Funções e dependências

o Scrum se baseia em três funções: As equipes se autogerenciam e lidam com as dependências por meio de comunicação diária, revisões de sprint e retrospectivas.

o SAFe apresenta funções mais especializadas, como gerentes de produto, arquitetos de sistema e engenheiros de trem de lançamento, refletindo seu foco na coordenação de várias equipes. As dependências são abordadas durante o PI Planning e os eventos de sincronização regulares para garantir uma colaboração tranquila.

📌 Exemplo:

Uma equipe Scrum que lida com a atualização de um site de comércio eletrônico se comunicaria diretamente para resolver as dependências

Uma equipe SAFe que desenvolve um carro autônomo usaria reuniões e ferramentas estruturadas para alinhar as equipes de hardware, software e testes

3. Abordagem de entrega

o Scrum enfatiza as atualizações frequentes e incrementais em ciclos curtos, permitindo ajustes rápidos com base no feedback. O objetivo é entregar partes funcionais do produto mais rapidamente.

o SAFe concentra-se no fornecimento de soluções integradas com seus incrementos de programa mais longos. Seu modelo de entrega estruturado garante previsibilidade e qualidade, ideal para projetos de grande escala.

Exemplo:

O Scrum funciona para implementar atualizações semanais em um aplicativo de mídia social

O SAFe é adequado para a implantação de uma plataforma financeira de nível empresarial com vários módulos interdependentes

Visão geral das diferenças

Em resumo:

Aspect Scrum SAFe Tamanho da equipe Pequena (5-9 membros) Grande (várias equipes em departamentos) Escopo Projetos de uma única equipe Coordenação de toda a empresa Prazo Sprints de 2 a 4 semanas Incrementos de programa de 8 a 12 semanas Melhor para: Startups e equipes pequenas Grandes organizações com projetos complexos

Semelhanças entre Scrum e SAFe

"As diferenças que separam os seres humanos não são nada comparadas às semelhanças que nos unem." Sophie Grégoire Trudeau disse isso uma vez sobre as pessoas, mas quem diria que isso também se aplica a estruturas ágeis!

1. Princípios compartilhados do desenvolvimento ágil de software

Em sua essência, ambas as estruturas se baseiam no Manifesto Ágil e em seus princípios. Eles priorizam:

Colaboração com o cliente em vez de contratos rígidos

Reagir às mudanças em vez de se ater a um plano fixo

Fornecer valor por meio de software funcional como a principal medida de sucesso

Capacitar equipes auto-organizadas para inovar e se adaptar

2. Colaboração e desenvolvimento incremental

O Scrum e o SAFe defendem uma abordagem colaborativa, permitindo que as equipes forneçam pedaços menores de valor com frequência. Isso garante:

Feedback contínuo das partes interessadas

Resposta mais rápida à evolução das necessidades dos clientes

Redução dos riscos por meio de entregas antecipadas e regulares

Portanto, se você está muito preocupado em escolher entre o Scrum e o SAFe, nunca é demais errar.

**Quer uma equipe Scrum desenvolva atualizações semanais de aplicativos ou um grupo SAFe forneça soluções empresariais integradas a cada trimestre, ambas as estruturas dividem o trabalho em partes gerenciáveis, garantindo um progresso consistente

Então, quando você deve escolher Scrum vs. SAFe?

1. Equipes pequenas trabalhando em um produto de rápida evolução

📱Cenário: Sua startup está lançando um novo aplicativo e você precisa iterar rapidamente com uma equipe pequena.

Solução: Scrum

Ótimo para equipes de 5 a 9 membros com foco em metas de curto prazo

Permite atualizações frequentes e ciclos rápidos de feedback

Exemplo: Uma equipe de aplicativo de entrega de comida usa o Scrum para lançar atualizações semanais de recursos com base no feedback do usuário.

2. Grandes organizações com várias equipes e dependências

📱Cenário: Sua empresa tem várias equipes multifuncionais trabalhando em projetos interconectados.

Solução: SAFe

Lida com as dependências entre as equipes com ferramentas como o PI Planning

Alinha esforços entre as equipes para atingir metas compartilhadas

exemplo: Uma empresa de telecomunicações adota o SAFe para sincronizar as equipes de software e hardware em escala global.

3. Projetos com necessidades do cliente que mudam rapidamente

Cenário: Você está desenvolvendo um produto que precisa da contribuição frequente do cliente e de ajustes rápidos.

Solução: Scrum

Ideal para desenvolvimento iterativo e incorporação de feedback constante

Exemplo: Uma empresa de comércio eletrônico usa o Scrum para ajustar sua interface de usuário a cada sprint com base nas sugestões dos clientes.

Escolhendo a estrutura certa para sua equipe

A esta altura, está claro que cada estrutura serve a um propósito único.

No entanto, a escolha entre Scrum e SAFe depende inteiramente das necessidades da sua equipe.

É por isso que você deve fazer algumas perguntas para orientar sua tomada de decisão:

Qual é o tamanho da sua equipe e quantas equipes precisam colaborar?

Seus projetos são simples ou repletos de interdependências?

Você precisa de iterações rápidas ou o planejamento de longo prazo é mais crucial?

As partes interessadas estão buscando atualizações granulares ou uma visão geral?

Você precisa de uma estrutura que se adapte a várias regiões geográficas?

Qual é o grau de maturidade da sua equipe em relação às práticas ágeis?

Depois de obter as respostas, será mais fácil combinar as necessidades da sua equipe com a estrutura certa.

Fatores a serem considerados

👥 Tamanho da equipe e necessidades de colaboração

O Scrum é perfeito para equipes pequenas e auto-organizadas que trabalham em projetos independentes

O SAFe prospera em grandes organizações com equipes multifuncionais que precisam de esforços sincronizados

💻 Complexidade do projeto

Se seu projeto for simples e não envolver dependências, opte pelo Scrum

Para projetos com interdependências pesadas e várias camadas de complexidade, o SAFe é a melhor opção

⌛ Cronogramas de entrega

O Scrum permite entregas frequentes em sprints curtos, o que o torna ideal para projetos de ritmo acelerado

O SAFe se concentra em resultados estruturados e previsíveis em incrementos mais longos

📈 Expectativas das partes interessadas

Use o Scrum se as partes interessadas estiverem satisfeitas com atualizações menores e iterativas

Escolha o SAFe quando as partes interessadas precisarem de uma visão integrada do progresso em várias equipes

📄 Maturidade ágil

O Scrum funciona melhor para equipes familiarizadas com os princípios ágeis e enxutos e prontas para se autogerenciar

O SAFe é adequado para organizações que ultrapassaram a agilidade de equipes individuais e precisam de coordenação em nível empresarial

Scrum@Scale: Combinando o melhor das duas estruturas

Se estiver com dificuldades para decidir, você pode optar pelo melhor dos dois mundos. Sim, isso existe!

**Conheça o Scrum@Scale - a poderosa combinação da simplicidade do Scrum e da escalabilidade do SAFe

Veja como funciona: **O Scrum@Scale expande os princípios do Scrum para organizações maiores. Em vez de acumular camadas extras de hierarquia, ele constrói uma arquitetura sem escala, criando redes de equipes pequenas e eficientes que trabalham de forma coesa

O objetivo? Alcançar a escalabilidade linear sem se afogar em burocracia.

**Pense nisso como uma burocracia mínima viável (MVB) - ela fornece estrutura suficiente para manter a organização e evitar atrasos desnecessários sem sufocar a criatividade ou a velocidade

📌 Exemplo: Imagine uma cadeia global de varejo lançando uma plataforma omnichannel. Pequenas equipes Scrum cuidam do design do aplicativo, da integração logística e dos recursos de atendimento ao cliente. Usando o Scrum@Scale, essas equipes se alinham em dependências por meio de Scrums Diários Escalonados, com uma Equipe de Ação Executiva conduzindo a transformação e a tomada de decisões.

via Scrum@Scale

Benefícios da integração do Scrum e do SAFe

✅ A flexibilidade encontra a escalabilidade

Combina o foco adaptativo do Scrum, em nível de equipe, com a abordagem de escalonamento estruturado do SAFe

As equipes trabalham de forma independente, mas se alinham em metas compartilhadas por meio do ecossistema do Scrum@Scale

✅ Colaboração simplificada

O Scrum Diário Escalonado garante a coordenação contínua entre as equipes

O conhecimento compartilhado e a transparência minimizam os gargalos

✅ Crescimento organizacional eficiente

Incentiva o dimensionamento orgânico no seu próprio ritmo, sem sobrecarregar as equipes

Oferece suporte a princípios ágeis em grandes empresas com o mínimo de interrupção

Implementação de estruturas ágeis com ferramentas e suporte

Como bem disse Mike Cohn, "se você não estiver melhor no próximo mês, você não é mais ágil" Embora as estruturas ágeis promovam a melhoria constante, a colaboração e a adaptabilidade, as equipes ainda precisam do gerenciamento de projetos para priorizar as tarefas.

Para a melhoria contínua, você precisa das ferramentas certas.

Etapa 1: Divida as entregas em tarefas acionáveis

Comece dividindo as entregas em tarefas pequenas e acionáveis. Pense nelas como os blocos de construção de sua casa ágil.

Usando histórias de usuários, você pode refletir exatamente o que os usuários finais precisam, seja um novo recurso ou a correção de algo sobre o qual eles levantaram problemas.

em termos de Scrum, esse é o planejamento do sprint. Com ClickUp você pode pegar itens do seu Backlog do produto, organizá-los em um Backlog do Sprint e começar a trabalhar - sem precisar de post-its.

Automatize a criação de sprints no ClickUp e economize tempo e reduza esforços

💜 Estudo de caso: Sideways NYC 🤝🏻 ClickUp

Uma equipe que dominou a automação de sprint com o ClickUp é a Sideways NYC.

Vamos dar uma olhada em sua jornada.

Desafio: A equipe queria mudar do controle de tempo para pontos de sprint para uma abordagem mais ágil do monitoramento da capacidade. No entanto, o gerenciamento manual de cronogramas de sprint entre equipes e projetos consumia muito tempo e estava sujeito a erros

**Veja como o ClickUp ajudou: Usando Recurso de Sprints Automatizados do ClickUp eles configuraram ciclos de duas semanas para começar toda segunda-feira, automatizando todo o processo de sprint.

O gerente de projeto simplesmente inseriu o número de ciclos no escopo do projeto e o ClickUp gerou automaticamente todas as listas de Sprint. Isso economizou muito tempo e garantiu a consistência entre as equipes sem a necessidade de atualizações manuais

Etapa 2: Gerencie seus projetos Agile com eficiência

Ao gerenciar projetos Agile, o ClickUp é como sua bússola de gerenciamento de projetos.

Você pode delinear seu Agile Charter em Documentos do ClickUp e compartilhe-o com sua equipe sem as intermináveis cadeias de e-mail.

O processo é o seguinte: **Depois de organizar suas tarefas, use os recursos de colaboração do ClickUp para manter todos informados. Você pode marcar os membros relevantes da equipe por meio de comentários ou @menções, garantindo que eles sejam notificados e possam participar quando necessário

Além disso, torne a documentação ágil muito fácil usando o Cérebro ClickUp para elaborar requisitos para sua próxima iteração de software. Basta fornecer detalhes básicos sobre a funcionalidade ou as atualizações de um recurso, e a IA gerará elementos-chave como esboços.

ClickUp Brain torna a documentação ágil um processo simples

Precisa manter seus processos Scrum organizados? Visualização Kanban do ClickUp oferece um fluxo de trabalho visual intuitivo que mantém todos na mesma página.

Organize seu trabalho por status, data de vencimento e priorize suas tarefas com os quadros Kanban do ClickUp

E com subtarefas e listas de verificação, você nunca precisará se preocupar com etapas esquecidas ou com aqueles incômodos "pequenos detalhes"

Etapa 3: Promova a colaboração em tempo real

O Agile tem tudo a ver com a colaboração; a comunicação em tempo real pode fazer com que a sua equipe ganhe ou perca o ímpeto. Bate-papo do ClickUp do ClickUp transforma a forma como as equipes se comunicam, integrando as conversas diretamente aos fluxos de trabalho.

Cada lista, pasta e espaço tem seu chat dedicado, permitindo que os membros da equipe discutam projetos enquanto têm todas as visualizações e tarefas relevantes a apenas um clique de distância.

Além disso, você pode adicionar membros da equipe, compartilhar atualizações e até mesmo tornar um bate-papo privado - tudo perfeitamente vinculado ao espaço de trabalho correspondente.

com tudo em um só lugar, você pode alternar facilmente entre o bate-papo e a conclusão de uma tarefa.

Etapa 4: obtenha visibilidade do processo ágil

A visibilidade é outra peça do quebra-cabeça, e Painéis do ClickUp não decepciona.

Com painéis personalizáveis, você pode monitorar o progresso, acompanhar o desempenho e ficar por dentro das métricas Agile, como gráficos de burnup e burndown.

Rastreie as principais métricas e monitore gráficos de burnup e burndown com o ClickUp Dashboards

Seja para entender como as tarefas fluem pela equipe ou para identificar onde há gargalos, o ClickUp fornece os dados e as percepções para corrigir o curso em tempo real.

Etapa 5: Aproveite o suporte e os recursos da comunidade

É claro que as ferramentas por si só não são suficientes. A adoção de estruturas Agile requer suporte e comunidade. O ClickUp oferece muitos desses recursos, desde modelos e tutoriais até uma comunidade de usuários ativa que tem o prazer de compartilhar dicas e truques.

E quando você se depara com um obstáculo? A equipe de suporte está sempre pronta para orientá-lo.

Sprint Your Way to Success with ClickUp

De acordo com o Relatório Pulse of the Profession (Pulso da Profissão) 53% dos profissionais de TI relatam usar metodologias ágeis regularmente.

A essa altura, você já deve ter uma ideia melhor de qual estrutura - Scrum ou SAFe - é a mais adequada para a sua organização. Para ficar à frente dos desafios e garantir a entrega no prazo, você precisa de uma ferramenta de gerenciamento de projetos ágil que seja tão ágil quanto a sua equipe.

É aí que o ClickUp entra em cena como sua central de produtividade completa. Seu trabalho não será mais interrompido.

Com o ClickUp, seu aplicativo completo para o trabalho, prepare-se para desbloquear o gerenciamento de projetos, o gerenciamento de conhecimento e o bate-papo - tudo com tecnologia de IA em uma única plataforma.

Por que esperar? Registre-se no ClickUp hoje mesmo e dê aos seus frameworks Agile o impulso que eles merecem!