O que é o Agile Scrum? Com técnicas comprovadas de Agile Scrum

O que é o Scrum ?

Scrum é uma estrutura de gerenciamento de projetos baseada em Agile, na qual equipes internas e virtuais desenvolvem produtos em ciclos curtos de projetos chamados sprints. Ao final de cada sprint, você coleta o feedback do cliente e incorpora suas sugestões antes de continuar o processo de desenvolvimento.

Com toneladas de desenvolvedores de software falando sobre Scrum ágil e reuniões diárias, é fácil ficar perdido e sobrecarregado.

quero dizer, há um número limitado de vezes em que você pode acenar com a cabeça no bebedouro sem saber de nada, certo?

Mas não se preocupe.

É muito mais fácil do que parece!

Neste guia do Scrum, abordaremos tudo que você precisa saber sobre o Scrum para ajudá-lo a entender como ele pode ajudar você e toda a sua equipe. Também destacaremos a melhor maneira de gerenciar qualquer projeto Scrum.

Vamos começar!

Scrum é super simples:

É uma metodologia de desenvolvimento de software que ajuda as equipes, especialmente as equipes de software, a gerenciar o desenvolvimento de seus produtos.

Como o Scrum funciona?

No método Scrum, você segue um processo incremental e iterativo para o gerenciamento de projetos ou produtos.

O ciclo de vida do projeto é dividido em ciclos menores de períodos de tempo específicos (chamados de sprints) que você aborda de forma independente. Cada sprint tem uma duração recomendada de 2 a 4 semanas e o ajudará a desenvolver rapidamente seu projeto e a cumprir os prazos dentro do prazo.

Após a conclusão de cada ciclo de sprint, você apresenta o software em funcionamento (chamado de incremento) às partes interessadas (geralmente, os clientes) para receber seu feedback.

**O que é um software em funcionamento?

O produto em funcionamento é simplesmente um produto viável em condições de uso.

Depois de demonstrar o produto aos clientes e obter o feedback deles, você implementa as recomendações antes de passar para o próximo sprint.

Isso é muito diferente de um processo tradicional de gerenciamento de projetos, como o modelo Waterfall, em que você desenvolve um produto completo antes de enviá-lo aos clientes.

Veja um exemplo:

Digamos que você esteja desenvolvendo um aplicativo de software.

Se usar métodos tradicionais como o Waterfall, você fará todo o trabalho complexo do processo de desenvolvimento de software (planejamento, teste e desenvolvimento) sozinho por mais de um ano.

Depois, você o apresentaria aos clientes, esperando que eles apreciassem todo o trabalho árduo que você fez. O problema é que eles podem não gostar de tudo nele.

Lembre-se de que você criou esse aplicativo assumindo o que eles querem e precisam. Essas suposições podem não ter sido precisas.

Em vez disso, se você tivesse usado o gerenciamento de projetos Scrum, poderia tê-los envolvido ativamente em cada etapa do processo e obtido a opinião deles. Isso o ajuda a criar produtos de qualidade superior, oferecendo o mais alto valor aos seus clientes!

Para acompanhar o ritmo acelerado do trabalho de desenvolvimento, as equipes de produtos Scrum usam um quadro branco (quadro Scrum) para gerenciar suas tarefas e sprints.

Para que o Scrum é usado?

Embora o Scrum seja usado principalmente por equipes de desenvolvedores para gerenciar projetos de software e criar software de alta qualidade, ele também pode ser usado por Marketing ágil e equipes de vendas para gerenciar projetos com eficiência.

Como o Scrum ajuda?

Há dois benefícios principais ao usar o método Scrum:

Como você não está tentando realizar todo o projeto de uma só vez, é mais fácil fazer alterações se algo der errado. Por exemplo, se houver uma falha técnica, você só precisará refazer um ciclo de sprint e não o projeto inteiro (PHEW!) O desenvolvimento iterativo baseado em sprint permite que você obtenha feedback das partes interessadas no final de cada ciclo de sprint e ajuda a incorporá-lo ao seu desenvolvimento antes do próximo sprint. Com esse processo contínuo, você está envolvendo ativamente os clientes e pode criar um produto final que eles amem!

Lembre-se da frase: "para os clientes, por os clientes?"

O Scrum garante que isso seja uma coisa real e não apenas um truque de marketing!

Uma breve história da metodologia Scrum

Se você conhece o rugby, sabe o que significa "scrum". É uma formação de rúgbi em que uma equipe junta as cabeças e tenta ganhar a posse de uma bola.

E é exatamente aí que o gerenciamento de projetos Scrum tem suas raízes.

Aqui está uma rápida lição de história sobre o Scrum:

Em 1986, dois professores japoneses, Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka , introduziram o termo "scrum" em seu artigo da Harvard Business Review "The New New Product Development Game"

e , introduziram o termo "scrum" em seu artigo da Harvard Business Review "The New New Product Development Game" Inspirado por isso, Jeff Sutherland usou a teoria Scrum para projetos de desenvolvimento de software no início da década de 1990

usou a teoria Scrum para projetos de desenvolvimento de software no início da década de 1990 Em 1995, Jeff Sutherland e Ken Schwaber apresentaram o Scrum como uma estrutura adequada na conferência OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95)

apresentaram o Scrum como uma estrutura adequada na conferência OOPSLA '95 (Object-Oriented Programming, Systems, Languages & Applications '95) Em 2001, Ken Schwaber, Jeff Sutherland e 15 outros apresentaram a estrutura de gerenciamento de projetos Agile e o Scrum foi definido como uma metodologia de gerenciamento de projetos baseada em Agile

Mas espere, o que é Agile?

A estrutura ágil é uma classificação ampla de metodologias de gerenciamento que se baseiam na abordagem de sprint.

Embora cada método ágil seja único, todos os métodos ágeis seguem o Manifesto Ágil.

O Agile faz parte do Scrum?

O Agile não é uma parte do Scrum; é o contrário.

O Scrum é um subconjunto do Agile, desenvolvido com base em vários valores e princípios de gerenciamento do Agile. Ele adota uma abordagem iterativa de curta duração para o desenvolvimento de produtos.

O que é o Manifesto Ágil?

O Manifesto Ágil é um breve resumo da metodologia Ágil e do que ela representa. Ele consiste em 12 princípios fundamentais que orientam o desenvolvimento ágil e as práticas recomendadas de programação ágil.

É preciso seguir diligentemente os princípios ágeis para garantir que tudo saia conforme o planejado. Aqui está um resumo desses princípios:

Princípios ágeis de satisfação do cliente: seu cliente deve ser sempre sua prioridade. Inspecione e se adapte às necessidades e ao feedback em constante mudança para entregar um produto funcional com o qual ele fique satisfeito. Princípios ágeis de qualidade: sua principal medida de sucesso é a satisfação do cliente. Isso é obtido com o desenvolvimento sustentável e orientado por testes que leva à melhoria contínua. Princípios ágeis de trabalho em equipe: os membros da equipe devem estar sempre ativamente envolvidos e motivados. Capacite toda a sua equipe, trate-os como indivíduos capazes e dê a eles as ferramentas necessárias para que tenham sucesso. Ágilprincípios de gerenciamento de projetosdesenvolvimento orientado por testes: mantenha seu desenvolvimento orientado por testes simples e avalie seu processo constantemente. Remova todos os processos desnecessários para acelerar o processo e otimize-o regularmente.

_Então, em que tudo isso se traduz?

As metodologias de desenvolvimento ágil inspecionam e se adaptam às mudanças de requisitos ao longo do tempo e incentivam o feedback constante dos usuários finais.

Elas implementam o feedback do cliente em todos os níveis para garantir que o produto final seja algo sobre o qual eles não parem de elogiar, o que é algo que você não verá no modelo Waterfall.

vamos ver agora como o método Scrum se encaixa na estrutura Agile

Pense da seguinte forma: se o Agile é uma dieta, o Scrum é uma receita para facilitar essa dieta.

Basicamente, o Scrum é um subconjunto da estrutura ágil, com Valores do Scrum e os princípios do Scrum baseados nos princípios ágeis.

O objetivo do Scrum é usar os princípios de desenvolvimento orientado por testes e torná-los mais rápidos, mais simples e mais flexíveis, ajudando você a desenvolver produtos complexos com facilidade.

E, embora as equipes Agile e Scrum sejam semelhantes, suas funções são ligeiramente diferentes.

Por exemplo, em uma equipe Agile, você pode ter um coach Agile ou um gerente de projeto, enquanto em uma equipe Scrum, a função de um gerente de projeto é geralmente dividida entre o proprietário do produto, a função de Scrum Master e a equipe de desenvolvimento.

Por que se chama Agile Scrum?

O Scrum também é conhecido como Agile Scrum, pois utiliza os princípios básicos da filosofia de gerenciamento de projetos Agile.

Na verdade, você pode combinar o Scrum com outro método ágil, como o método Kanban, Extreme Programming, Lean ou a estrutura Scaled Agile, para obter mais eficiência.

Quem pode se beneficiar do Scrum?

Métodos ágeis como o Scrum são naturalmente adequados para equipes de desenvolvimento de software.

Como os projetos de desenvolvimento de software geralmente envolvem testes rigorosos com os clientes e são altamente flexíveis, o Scrum se adapta perfeitamente a eles.

Entretanto, o desenvolvimento ágil de software não é o único lugar em que o Scrum é usado.

Apesar de suas raízes no mundo da tecnologia, o Scrum se presta a qualquer tipo de ambiente.

Qualquer coisa, desde uma equipe de desenvolvimento de software e uma equipe de marketing até empresas de vendas e pequenas organizações de desenvolvimento com apenas alguns funcionários, pode usar o Scrum.

A abordagem Scrum não discrimina; ela pode ajudar a todos!

Quais são os valores do Scrum?

Os valores do Scrum formam o código de ética das equipes Scrum e incluem cinco valores cotidianos:

Coragem : As equipes do Scrum devem ter a coragem de experimentar e fazer a coisa certa

: As equipes do Scrum devem ter a coragem de experimentar e fazer a coisa certa Foco : as equipes devem se concentrar no sprint e nas metas em questão

: as equipes devem se concentrar no sprint e nas metas em questão Compromisso : as equipes devem criar metas realistas com um propósito claro e se comprometer a alcançá-las

: as equipes devem criar metas realistas com um propósito claro e se comprometer a alcançá-las Abertura : todos os envolvidos no projeto Scrum devem ser abertos em relação aos desafios enfrentados e ao trabalho do projeto realizado. Isso garante que haja total transparência sobre tudo.

: todos os envolvidos no projeto Scrum devem ser abertos em relação aos desafios enfrentados e ao trabalho do projeto realizado. Isso garante que haja total transparência sobre tudo. Respeito: para que a colaboração da equipe seja eficaz, os membros devem respeitar uns aos outros, independentemente de suas habilidades técnicas ou experiências

parece simples, não é?

O que são artefatos do Scrum?

Os artefatos do Scrum parecem restos perdidos de alguma caverna abandonada que Indiana Jones explorou.

Mas eles são, na verdade, elementos centrais do Scrum.

Cada artefato do Scrum forma a espinha dorsal de seus processos para garantir que o Scrum funcione de forma eficaz.

Aqui está uma rápida olhada nos artefatos que formam a estrutura do Scrum.

A. O que é um backlog do produto?

O product backlog é uma lista priorizada de tarefas que devem ser concluídas, bem como tudo o que precisa acontecer para tornar um projeto uma realidade.

Esse artefato do Scrum é essencialmente uma lista de tarefas de tudo o que precisa ser feito para concluir um projeto.

Normalmente, um item do backlog do produto é apresentado por meio de histórias de usuário para facilitar a sua aplicação.

O que são histórias de usuários?

As histórias de usuários são uma parte essencial da metodologia Agile Scrum.

Elas são descrições curtas dos recursos do produto sob a perspectiva do usuário final. Na metodologia Agile, a história do usuário tem a forma desta simples frase:

"Como [função do usuário final], eu quero [o desejo] para que [a racionalidade]".

Os desenvolvedores, então, consideram essa história de usuário à medida que desenvolvem e criam recursos em seu fluxo de trabalho. O objetivo é ajudar os proprietários de produtos e os membros da equipe Scrum a considerar a perspectiva do usuário em vez da sua própria. Basicamente, ajuda a equipe do produto a criar um entendimento compartilhado do que o usuário realmente precisa.

O backlog do produto é alterado?

Como o Scrum é uma metodologia dinâmica de gerenciamento de projetos, nenhum artefato do Scrum pode permanecer estático. É por isso que os itens do seu backlog do produto mudam constantemente à medida que o projeto avança.

como isso acontece?

Como você recebe feedback frequente após cada ciclo, terá uma ideia melhor do que os clientes querem e precisam. Em seguida, você pode adicionar ou remover um item do backlog do produto para garantir que o produto final reflita os requisitos de forma precisa. Todo esse processo é conhecido como refinamento do backlog.

B. O que é um backlog de sprint?

O sprint backlog é essencialmente um backlog do produto, exceto pelo fato de conter apenas itens para um particular sprint.

Assim como o backlog do produto, o backlog do sprint é extremamente flexível, pois sua equipe de desenvolvimento modifica suas histórias de acordo com o feedback que recebe.

C. O que é um incremento?

_Não, esse não é seu aumento anual de salário

O incremento, também conhecido como software de trabalho ou incremento de produto, é o produto final utilizável de cada sprint do Scrum.

Por exemplo, se um sprint se concentrou na criação de um recurso de aplicativo, esse recurso finalizado é chamado de incremento de produto do sprint.

Quais são as principais funções do Scrum?

Portanto, está claro que o Scrum é uma metodologia especializada de gerenciamento de projetos.

_Mas e as pessoas que a executam?

_Não deveriam ser especiais também?

E são!

Embora cada empresa e equipe Scrum seja diferente, todas elas normalmente contêm três funções-chave do Scrum. Essas três partes colaboram constantemente umas com as outras para garantir que o projeto cumpra seus prazos.

Aqui está uma breve visão geral das várias funções no modelo de equipe Scrum.

A. Quem é o proprietário do produto?

O processo de desenvolvimento SCRUM começa com o proprietário do produto Scrum.

Ele tem uma visão de como deve ser o produto final. Ele conhece os requisitos do produto e toma as decisões finais sobre o que é incluído ou excluído.

O proprietário também é a pessoa que apresenta cada incremento ao stakeholder e repassa seu feedback para a equipe Scrum.

É essencial que haja apenas um Proprietário do produto Scrum em cada projeto e que sua autoridade não seja contestada.

por quê?

_Bem, você colocaria tanto o Archie quanto o Reggie como responsáveis pelos preparativos da festa?

Se você tiver mais de um proprietário, não haverá uma liderança clara, o que complicará a tomada de decisões.

Se você tiver mais de um proprietário de produto Scrum, terá que lidar com isso:

_Divertido, certo?

E embora você possa ter um proprietário de produto para múltiplas equipes Scrum, isso não é realmente recomendado, mesmo que seja para projetos pequenos.

Como há muita responsabilidade na função de proprietário do produto, também é importante que ele tenha um treinamento adequado em Scrum. Para obter o treinamento e a certificação Scrum corretos, grupos profissionais de Scrum, como a Agile Alliance ou a Scrum Alliance, são fontes confiáveis.

B. Quem é o Scrum Master?

Na estrutura do Scrum, o Scrum master é mais ou menos como um gerente de projeto com um nome mais legal.

Eles mantêm o desenvolvimento do produto unido e os responsabilizam por suas metas e resultados.

Uma das principais funções do Scrum Master é promover a comunidade e a harmonia dentro da equipe. Ele também pode ajudar o proprietário do produto com o projeto alocação de recursos processo.

Os Scrum Masters não buscam necessariamente um retorno sobre o investimento (embora o ROI seja um fator), mas tentam promover as práticas corretas para agilizar o processo Agile e criar uma equipe Scrum eficaz.

no entanto, as funções e os deveres essenciais de um Scrum Master variam de acordo com a empresa

Em uma organização ágil, o Scrum Master pode ser responsável por parte do próprio processo de desenvolvimento do produto. Em uma organização Agile maior, ele pode ser simplesmente um mediador, orientando a equipe no desenvolvimento do produto.

Como a função do Scrum Master varia muito em relação a um gerente de projeto comum, ele não pode instantaneamente gerenciar equipes Scrum. Recomenda-se que todo gerente de projeto se torne um certificado Scrum Master antes de assumir a função.

O ideal é que eles passem por um treinamento completo em Scrum de grupos profissionais, como Scrum.org e Project Management Institute, e obtenham uma certificação Scrum antes de gerenciar esses projetos. Isso certamente fará de você um grande Scrum Master.

C. Quem faz parte da equipe de desenvolvimento do Scrum?

A equipe de desenvolvimento do Scrum é provavelmente a equipe mais esforçada do mundo.

As equipes Scrum são pequenas equipes de 5 a 7 membros que realizam a maior parte do esforço de desenvolvimento em um projeto. Os membros da equipe Scrum geralmente têm habilidades especializadas e treinam seus colegas de trabalho para garantir que ninguém atrase o processo de desenvolvimento.

Essas equipes equipes multifuncionais também são equipes altamente auto-organizadas e se ajudam mutuamente para atingir seus objetivos com o mínimo de assistência externa.

Devido ao nível de auto-organização necessário, os membros da equipe Scrum precisam ser totalmente treinados e experientes para realizar suas tarefas. Embora não sejam obrigados a obter uma certificação Scrum de um instituto Scrum profissional, isso é recomendado.

Quais são as principais cerimônias (eventos) do Scrum?

A estrutura do Scrum é baseada em uma sequência de eventos repetitivos (eventos Scrum) que mantêm o projeto no caminho certo. Eles são vitais para o progresso de um projeto e você não pode passar sem eles.

Veja a seguir uma análise mais detalhada dos eventos do Scrum que orientam o desenvolvimento.

**A. O que é a reunião de planejamento do backlog?

Esta é a primeira reunião de planejamento do Scrum.

Nela, o proprietário do produto começa a criar o backlog do produto para dar à equipe uma ideia de todas as tarefas e histórias com as quais eles vão lidar. Como o backlog do produto muda constantemente com o feedback de novos clientes, esse evento nunca termina de fato.

Você terá de fazer ajustes constantes no planejamento do backlog do produto até que ele esteja concluído.

**B. O que é a reunião de planejamento de sprint? Planejamento de sprint é outra parte essencial do processo Scrum e Ágil.

Em o planejamento do sprint na reunião de planejamento do sprint, toda a equipe de desenvolvimento decide sobre o escopo (trabalho planejado) de um ciclo iterativo individual.

A equipe analisa as histórias existentes no backlog do produto e decide quais serão tentadas no sprint atual. Em seguida, a equipe decide os prazos para esse sprint e divide as responsabilidades das tarefas entre si.

C. O que é um sprint do Scrum??

_Qual é a primeira coisa que lhe vem à mente quando você ouve falar em sprints? Usain Bolt?

_Ou talvez as crianças da vizinhança correndo a todo vapor, certo?

Isso é basicamente o que os sprints são no processo Agile também!

Também conhecidos como time boxes ou iterações, os sprints são geralmente períodos de duas semanas que encapsulam uma sessão de projeto.

Durante cada iteração de duração fixa, sua equipe de desenvolvimento:

Trabalha ativamente em um produto

Inspeciona e se adapta ao feedback do cliente

Faz o check-in uns com os outros

Embora a maioria dos sprints tenha um "objetivo de impressão" que consiste em um conjunto de produtos, esses objetivos podem ser flexíveis. Isso se deve ao fato de que os sprints precisam levar em conta o feedback do cliente e, se o cliente precisar de algumas alterações, o sprint do Scrum deve se adaptar a isso.

D. O que são standups diários??

As reuniões diárias são super-rápidas, diárias Reuniões do Scrum para atualizações do progresso do sprint sobre tudo o que diz respeito ao backlog do produto. As equipes usam a reunião diária do Scrum para analisar o que aconteceu e se preparar para o próximo trabalho diário.

As reuniões diárias do Scrum devem:

Ter menos de 15 minutos

Ter todos os membros da equipe presentes

Ser dirigidas pelo Scrum Master, que mantém todos na tarefa

Ser realizadas pela manhã para refletir sobre o dia anterior e definir a agenda para o dia seguinte

Lembre-se, a reunião diária do Scrum não é uma reunião para resolver os impedimentos do projeto.

Os impedimentos de progresso que são levantados geralmente são tratados pelo subgrupo relevante imediatamente após a reunião.

Durante as reuniões diárias, cada membro da equipe responde às três perguntas a seguir como parte do processo Scrum:

O que você fez ontem?

O que você fará hoje?

Há algum impedimento em seu caminho no projeto?

**E. O que é a reunião do Scrum of Scrums?

_Scrum of Scrums soa como a batalha final em uma série de TV de fantasia sobre gerenciamento de Scrum, certo?

infelizmente, não é. É mais ou menos como uma grande reunião diária do Scrum

Às vezes, as equipes se dividem em múltiplas equipes Scrum para lidar com grandes demandas de projetos. Além disso, se você tiver uma equipe grande, é melhor dividi-la em várias equipes Scrum.

Embora todas essas equipes trabalhem para o mesmo objetivo de impressão, elas trabalham de forma bastante independente.

no entanto, como há várias equipes envolvidas, elas também precisam se coordenar, certo?

É aí que a reunião Scrum dos Scrums entra em ação.

Nela, os representantes de cada equipe individual se reúnem para atualizar todos sobre o progresso do sprint regularmente. O Scrum of Scrums garante que todos estejam na mesma página e informados sobre o que cada equipe do Scrum está fazendo.

**F. O que é a reunião de revisão do sprint?

Servindo como pontos de inspeção para as partes interessadas, uma reunião de revisão de sprint é onde as equipes apresentam o incremento às partes interessadas para obter feedback.

Aqui, você apresenta uma demonstração do software em funcionamento para verificação e validação da qualidade das partes interessadas. Dessa forma, as equipes recebem feedback oportuno das partes interessadas e podem fazer as alterações necessárias no próximo sprint.

G. O que é uma retrospectiva de sprint??

Conduzida no final do sprint, a retrospectiva reunião envolve toda a equipe inspecionando o último sprint e discutindo como melhorar as coisas no próximo sprint.

Lembre-se de que aprender com o feedback é uma parte fundamental da metodologia Agile Scrum e isso dá aos membros da equipe oportunidades fabulosas de aprender.

Ao refletir sobre o que deu errado no sprint anterior e fazer um brainstorming de ideias para melhorar o sprint futuro, as equipes usam o retrospectiva do sprint para melhorar sistematicamente ao longo do tempo.

Bônus:_ **Modelos de retrospectiva de impressão Então, como uma revisão de impressão é diferente de uma retrospectiva de impressão ?

Tanto as reuniões de revisão quanto as de retrospectiva garantem a inspeção frequente, mas de duas coisas diferentes.

Em uma revisão de impressão, o foco está na demonstração e na melhoria do incremento do produto, enquanto na retrospectiva, o foco está na melhoria do processo por meio da análise de sprints anteriores.

Como manter a metodologia ágil Scrum funcionando sem problemas

com certeza, as funções, os artefatos e as cerimônias da equipe do Scrum ajudam você a criar a estrutura do Scrum e a desenvolver produtos com alto valor comercial

Mas elas não são suficientes para gerenciar seus projetos inteiramente.

chocado? Não fique._

Se você realmente deseja se beneficiar do Scrum, Kanban, Scaled Agile, Extreme Programming ou qualquer outro método ágil, precisa usar o software Ágil correto.

_Por quê?

Sem o software Agile, sua equipe não terá um local consolidado para todas as atividades. Eles terão que alternar entre vários aplicativos para ter uma ideia completa do que está acontecendo.

(E em qualquer projeto Scrum, geralmente há MUITA coisa acontecendo!)

Excelente Ferramentas do Agile Scrum ajudarão uma equipe ágil a:

Acompanhar o progresso de seu projeto ou sprint

Acompanhar cada item do backlog do produto, história de usuário e seus pontos de história

Colaborar entre si e com as partes interessadas do projeto

_Mas com tantas ferramentas disponíveis atualmente, qual delas você deve escolher?

Simples: ClickUp!

A melhor ferramenta Agile Scrum para 2021: ClickUp

O ClickUp é a ferramenta de gerenciamento de projetos Agile Scrum mais bem avaliada do mundo.

Usada por mais de 200.000 equipes, de startups a grandes empresas como Google e Webflow, ela tornará o Scrum e o Transformação ágil sem esforço.

Além disso, se estiver procurando a última ferramenta para superar os principais desafios da equipe virtual associados ao gerenciamento remoto de projetos, use o ClickUp!

O ClickUp tem muitos recursos para ajudá-lo com projetos Agile Scrum internos e remotos, como:

Lidar com a mudança de estágios de tarefas com o Multiple Views

Acompanhar o conteúdo de seus sprints com as listas de sprints

Monitorar o progresso das tarefas com os Agile Dashboards

Acompanhar os estados das tarefas com os Status Personalizados

Facilite a comunicação instantânea com os Comentários Atribuídos

Aqui está uma rápida olhada em como o ClickUp ajuda no desenvolvimento Agile e Scrum:

1. Várias exibições que o ajudam a gerenciar vários requisitos do projeto

Agile _e Scrum têm tudo a ver com a adaptação às mudanças nos requisitos do cliente, certo?

É por isso que sua ferramenta de gerenciamento de projetos também deve ser capaz de lidar com essas necessidades variáveis.

Em vez de usar uma ferramenta de gerenciamento rígida que força sua equipe Agile a se adaptar à sua interface, use o ClickUp!

Ele lhe oferece Multiple Views para se adaptar instantaneamente à abordagem Scrum e Agile.

Veja a seguir uma análise detalhada dessas visualizações e como elas ajudam qualquer equipe Scrum ou Agile:

A. Visualizações de tarefas necessárias

O ClickUp tem duas visualizações de tarefas obrigatórias para lidar com dois estilos comuns de gerenciamento de projetos:

**Visualização de lista

Essa visualização é perfeita para equipes Scrum que gerenciam seu trabalho com listas de tarefas no estilo GTD. Como as tarefas são listadas como uma simples lista de verificação, você pode marcá-las facilmente à medida que avança.

Use-a para acompanhar suas listas de sprint para várias tarefas. Como cada tarefa é listada uma após a outra, como uma lista ordenada, você pode lidar com cada uma delas sequencialmente.

**Visualização do quadro

A visualização de quadro do Scrum é perfeita para equipes que gostam de combinar os métodos Scrum e Kanban. Você pode até mesmo usar essa visualização se quiser simplesmente Quadro Kanban funcionalidade em seu quadro Scrum!

Aqui, suas tarefas são dispostas em um quadro de tarefas do Scrum, onde você pode arrastá-las e soltá-las para fazer ajustes rápidos.

B. Visualização da caixa

A Visão de caixa é perfeita para visões gerais de alto nível do que a sua equipe está fazendo.

O proprietário do projeto e o gerente de produto podem usar essa visualização para controlar a equipe de desenvolvimento. Como as tarefas são classificadas por responsável, você saberá instantaneamente quem está trabalhando em quê.

C. Visualização do calendário

A visualização de calendário do ClickUp ajuda a planejar e gerenciar suas tarefas de sprint com antecedência. Use-a também para decidir quando você pode adicionar itens do backlog do produto ao backlog do sprint.

Para maior flexibilidade, os gerentes podem visualizar seu calendário como:

Dias : visualizar todas as tarefas programadas para uma determinada data e fazer uma revisão diária da produtividade

: visualizar todas as tarefas programadas para uma determinada data e fazer uma revisão diária da produtividade 4 dias : veja sua agenda de tarefas em um período contínuo de quatro dias

: veja sua agenda de tarefas em um período contínuo de quatro dias Semana : visualiza sua programação semanal de sprint

: visualiza sua programação semanal de sprint Monthly: mostra o roteiro de seu projeto mensalmente

D. Me Mode

O Me Mode do ClickUp é a maneira perfeita de manter o controle apenas do que foi atribuído a você.

Ele destaca apenas as tarefas, os comentários e as listas que foram atribuídos a você. Dessa forma, você pode se concentrar facilmente em suas tarefas sem se distrair com as atribuições de outros membros da equipe.

2. Listas de Sprint para manter sempre o controle de seus sprints

as abordagens Scrum e Agile giram **_em torno de sprints**.

Pergunte a qualquer mestre do Scrum, e é só que você os ouvirá falar.

Mas como os sprints são tão essenciais para o Scrum, sua ferramenta de gerenciamento de projetos precisa ser capaz de lidar com eles de forma eficaz.

O ClickUp permite que você crie Listas de Impressão que detalham os resultados de cada sprint. Como são listas de verificação, você pode marcar rapidamente os itens à medida que avança no sprint atual.

Você pode até adicionar pontos Scrum a essas listas para determinar quanto tempo levará para concluir o backlog do Scrum.

Como isso é muito fácil de ler e usar, um Agile Coach pode usá-lo facilmente para treinar novas equipes nas várias práticas ágeis.

3. Painéis ágeis para visões gerais detalhadas dos projetos

não há nada como **_realmente _ver o progresso do seu projeto, certo?

Quero dizer, é muito melhor do que apenas olhar para alguns números.

Para ajudar você com isso, o ClickUp vem com poderosos Dashboards. Eles lhe darão visões gerais rápidas e detalhadas do progresso do seu projeto.

Veja a seguir como esses Dashboards o ajudam a lidar com a abordagem ágil do gerenciamento de projetos:

A. Gráficos de velocidade

O Velocity Chart do ClickUp ajuda você a determinar a taxa de conclusão de suas tarefas.

Todas as tarefas são divididas em intervalos quinzenais ou semanais, e sua velocidade média é exibida no gráfico. O ClickUp também agrupa automaticamente os dados da lista de sprint para facilitar a adição. Isso ajuda a identificar a rapidez com que você está passando pelo backlog do Scrum.

B. Gráficos Burndown

O Burndown Chart do ClickUp Release destaca o desempenho da sua equipe em relação a uma linha de meta. Ele também mostra a quantidade de trabalho que ainda precisa ser concluída.

O gráfico burndown da versão destaca várias métricas como:

Progresso alvo : mostra o ritmo ideal de conclusão de tarefas para atingir a meta do sprint

: mostra o ritmo ideal de conclusão de tarefas para atingir a meta do sprint Progresso projetado : exibe a taxa de progresso atual da sua equipe com base nas tarefas concluídas

: exibe a taxa de progresso atual da sua equipe com base nas tarefas concluídas Ativo: mostra o número atual de tarefas concluídas

Como um gráfico burndown de lançamento ajuda a identificar se você está atrasado ou não, as equipes Scrum os utilizam para identificar rapidamente os impedimentos de progresso.

C. Gráficos de Burnup

Ao contrário de um gráfico de burndown de sprint, os gráficos de burnup mostram quanto trabalho você já concluiu em relação ao trabalho total envolvido. Dessa forma, você pode fazer um balanço do que já foi concluído e motivar sua equipe a terminar bem.

D. Gráficos de fluxo cumulativo

Os Gráficos de fluxo cumulativo do ClickUp mostram o progresso de suas tarefas ao longo do tempo.

Suas tarefas são divididas em cores diferentes com base em seu status atual. Isso o ajuda a identificar rapidamente os gargalos e a intervir para resolvê-los.

4. Status personalizados para ajudar a gerenciar diferentes estágios de tarefas

Lembre-se, a metodologia Scrum ou Agile não é apenas para equipes de desenvolvimento de software.

Ela também é usada por várias equipes, como equipes de vendas e profissionais de marketing.

E, embora a estrutura básica do processo Scrum permaneça constante, cada equipe terá suas próprias necessidades específicas e fases de projeto.

por exemplo, os processos de revisão do desenvolvimento ágil de software e do projeto de marketing ágil serão muito diferentes

É por isso que você precisa de uma ferramenta que possa criar status personalizados para cada um de seus projetos.

O recurso Custom Statuses do ClickUp permite que você personalize os status do projeto caso a caso para atender às suas necessidades. Dessa forma, você não fica preso a um conjunto rígido de status que não são relevantes para suas necessidades.

Um dos principais benefícios do Processo Scrum é o tempo de resposta rápido.

_Mas você não conseguirá isso se seus membros demorarem uma eternidade para responder aos seus comentários, certo?

Com o recurso Assigned Comments do ClickUp, você pode dizer adeus a esse problema!

O ClickUp permite que você crie rapidamente tarefas a partir de comentários e as atribua a qualquer membro da equipe. Em seguida, ele os notificará sobre esses comentários e eles até aparecerão nas seções de comentários e menções da guia Home na caixa de entrada.

Quando a tarefa for concluída, eles poderão marcar o comentário como resolvido para evitar acompanhamentos desnecessários!

No entanto, essas não são todas as Recursos do ClickUp .

Para ajudar na transformação ágil, essa ferramenta eficaz oferece cargas de recursos adicionais para lidar com o desenvolvimento ágil e os princípios do Scrum:

Prioridades : defina uma ordem de prioridade para suas tarefas de sprint com base na prioridade mais alta

: defina uma ordem de prioridade para suas tarefas de sprint com base na prioridade mais alta Automação : automatize mais de 50 tarefas no ClickUp para economizar tempo

: automatize mais de 50 tarefas no ClickUp para economizar tempo Pulse : visualize a atividade da sua equipe usando um relatório de status em tempo real com um excelente nível de detalhes

: visualize a atividade da sua equipe usando um relatório de status em tempo real com um excelente nível de detalhes Visualização da carga de trabalho : os líderes de equipe podem garantir que cada membro se ocupe apenas de uma quantidade adequada de trabalho com base em sua capacidade

: os líderes de equipe podem garantir que cada membro se ocupe apenas de uma quantidade adequada de trabalho com base em sua capacidade Metas : divida suas metas de sprint ou de produto em metas menores e mais claras

: divida suas metas de sprint ou de produto em metas menores e mais claras Subtarefas e listas de verificação : divida tarefas ou itens de trabalho complexos em tarefas ou listas de tarefas mais simples

: divida tarefas ou itens de trabalho complexos em tarefas ou listas de tarefas mais simples Mapas mentais : crie mapas mentais de forma livre para simplificar o processo de planejamento do sprint

: crie mapas mentais de forma livre para simplificar o processo de planejamento do sprint Gráficos de Gantt : registre o progresso de seu projeto facilmente com belos gráficos de Gantt

: registre o progresso de seu projeto facilmente com belos gráficos de Gantt Dependências : execute rapidamente suas tarefas de desenvolvimento de software Agile na ordem correta

: execute rapidamente suas tarefas de desenvolvimento de software Agile na ordem correta Relatórios detalhados : analise o desempenho da equipe com relatórios de trabalho detalhados durante a revisão do sprint, a retrospectiva do sprint ou a reunião de planejamento do sprint

: analise o desempenho da equipe com relatórios de trabalho detalhados durante a revisão do sprint, a retrospectiva do sprint ou a reunião de planejamento do sprint Direitos de acesso personalizados : permita que clientes e partes interessadas entrem no espaço do projeto para melhorar a colaboração sem comprometer sua privacidade

: permita que clientes e partes interessadas entrem no espaço do projeto para melhorar a colaboração sem comprometer sua privacidade Modelos : Use os modelos do ClickUpmodelos ágeis para seu próximo projeto

: Use os modelos do ClickUpmodelos ágeis para seu próximo projeto Aplicativos móveis poderosos para iOS e Android: monitore seu trabalho em qualquer lugar

Conclusão

So o que é Scrum ?

Esperamos que este guia do Scrum tenha lhe ajudado a responder a essa pergunta.

mas, de qualquer forma, vamos repassar brevemente

O Scrum é um subconjunto do gerenciamento ágil de projetos que o ajudará a incorporar o feedback do cliente e a fornecer produtos finais excelentes rapidamente.

E desde os princípios do Scrum até o backlog do Scrum e a reunião de planejamento do sprint, há muita coisa no Scrum.

Felizmente, você pode gerenciar facilmente o gerenciamento de projetos Scrum ou Agile com o software Scrum certo.

Então, por que não inscrever-se no ClickUp hoje mesmo ?

Perfeito para qualquer tamanho de equipe, o ClickUp tem tudo o que você precisa para gerenciar seu backlog, sprints e membros da equipe, tudo com o mais alto nível de facilidade de uso!