Como usar os três pilares do Scrum para o desenvolvimento de produtos

O desenvolvimento de um produto ou software é complexo. Você quer um plano de jogo que não deixe seus desenvolvedores planejando rotas de fuga.

Aqui entram os três pilares do Scrum. Esses princípios essenciais formam a espinha dorsal da estrutura de gerenciamento de projetos do Scrum. Eles garantem estabilidade e sucesso em toda a sua jornada Scrum.

Se você é novo no Scrum, verá que esses pilares são úteis para manter o equilíbrio do seu trabalho e a motivação da sua equipe para fazer o melhor trabalho possível.

Quais são os pilares do Scrum?

O Scrum é uma estrutura ágil de gerenciamento de projetos que ajuda as equipes a entregar o trabalho de forma iterativa e incremental. Ele foi desenvolvido para projetos que envolvem um alto grau de incerteza ou mudanças frequentes nos requisitos. Equipes do Scrum trabalham em estreita colaboração, permanecem flexíveis e dão pequenos e significativos passos à frente durante curtos períodos de trabalho chamados sprints. O processo de desenvolvimento no Scrum tem tudo a ver com a manutenção do ritmo e a adaptação conforme necessário.

No centro do Gerenciamento de projetos Scrum os três pilares do empirismo ajudam a lidar com problemas complexos:

Transparência

Inspeção

Adaptação

Ser transparente com os processos do projeto ajuda a manter todos informados; as inspeções regulares ajudam a monitorar o progresso do projeto, e a adaptação das estratégias às mudanças de requisitos ou cenários permite incorporar o feedback e melhorar continuamente. A adoção desses três princípios faz do Scrum uma metodologia amigável à equipe e ao cliente.

Scrum: Uma breve história

O termo "Scrum" remonta a um artigo da Harvard Business Review de 1986, intitulado "The New Product Development Game" (O Jogo do Desenvolvimento de Novos Produtos), de Hirotaka Takeuchi e Ikujiro Nonaka.

Os autores discutiram a "abordagem de Rugby" (uma metáfora esportiva para uma equipe que se move em conjunto do início ao fim) para o desenvolvimento rápido e mais flexível de produtos. Eles propuseram isso como uma alternativa à abordagem tradicional sequencial ou de "corrida de revezamento", em que cada corredor percorre a distância de forma independente e passa o bastão para um membro da equipe no final de seu turno.

Em 1993, Jeff Sutherland, John Scumniotales e Jeff McKenna implementaram as práticas do Scrum pela primeira vez na Easel Corporation.

Os resultados dessa nova abordagem atraíram Ken Schwaber (CEO da Advanced Development Methods) e Mike Beedle (que mais tarde foi coautor do "Agile Manifesto").

Durante todo esse período, eles refinaram os conceitos do Scrum nos bastidores, mas ele não foi apresentado ao público até a Conferência OOPSLA de 1995. Sutherland e Schwaber, então, apresentaram o Scrum ao mundo, apresentando um artigo intitulado "O Processo de Desenvolvimento SCRUM" na conferência.

Quase três décadas depois, a essência do SCRUM permanece a mesma, mas a estrutura continua a crescer e evoluir com revisões regulares. O que começou como uma estrutura de desenvolvimento de software foi adotado em vários setores para simplificar problemas complexos.

Entendendo os princípios fundamentais do Scrum

A metodologia do Scrum é baseada no empirismo - um conceito que enfatiza a obtenção de conhecimento a partir de experiências e observações da vida real. O Scrum se baseia na coleta de evidências e fatos por meio de experimentação constante, o que leva a um feedback mais rápido, melhoria contínua e entrega mais rápida de projetos.

O Scrum também compartilha princípios com a holocracia, uma filosofia de gerenciamento que distribui o poder de decisão por toda a organização. Assim como o Scrum, a Holacracia promove a agilidade, a colaboração e a eficácia nas empresas. Ela cria uma cultura de trabalho em que todos trabalham juntos para obter melhores resultados.

Para entender melhor essas estruturas, vamos nos aprofundar nos seis valores fundamentais da metodologia Scrum que também se refletem na Holacracia.

1. Controle empírico do processo: Os três pilares do Scrum - transparência, inspeção e adaptação - governam o controle empírico do processo. O processo Scrum não se baseia na teoria, mas em observações da vida real

2. Auto-organização: As equipes multifuncionais do Scrum devem ser auto-organizadas, pois isso as ajuda a cumprir suas funções específicas, assumir responsabilidades e avaliar criticamente seu desempenho sem nenhuma orientação da liderança

3. Colaboração: Todos em uma equipe Scrum sabem no que os outros estão trabalhando. Os membros da equipe se comunicam claramente com as partes interessadas para garantir um ciclo de feedback constante

4. Priorização baseada em valor: Esse valor central se concentra na organização de itens de ação com base no valor para o cliente. O objetivo é fornecer produtos ou serviços de qualidade o mais rápido possível

5. Time-boxing: No Scrum, o trabalho é feito em sprints. Tudo, desde o planejamento do sprint até as reuniões diárias, tem horários claros de início e término. Esse time-boxing garante que todos saibam o tempo alocado para cada etapa e o progresso geral dos sprints

6. Desenvolvimento iterativo: As equipes recebem feedback após cada sprint e trabalham para melhorar o produto. Esses ciclos de melhoria contínua facilitam o trabalho das equipes nas mudanças e garantem que o produto atenda às expectativas do cliente

Os três pilares do Scrum

Vamos nos aprofundar nos três pilares do Scrum e descobrir sua importância no gerenciamento de projetos de desenvolvimento.

Transparência no Scrum

No Scrum, transparência significa que todos os envolvidos no processo de desenvolvimento sabem o que está acontecendo - o bom, o ruim e o feio.

Quando uma equipe pratica o gerenciamento transparente do fluxo de trabalho, todos os membros da equipe e as partes interessadas externas obtêm as mesmas informações, confiam uns nos outros, trabalham para atingir o mesmo objetivo e se comunicam abertamente. Esse pilar é o que faz do Scrum uma metodologia altamente colaborativa.

Aqui estão algumas maneiras práticas de garantir a transparência no Scrum:

1. Simplificar a documentação: Quando você mantém os documentos relacionados ao projeto organizados e acessíveis, os membros da equipe Scrum têm clareza sobre seus objetivos. Esses documentos podem incluir:

Backlog do Sprint: Uma lista de tarefas em que a equipe Scrum tem que trabalhar durante um sprint

Uma lista de tarefas em que a equipe Scrum tem que trabalhar durante um sprint Backlog do produto: Uma lista priorizada de itens de ação necessários para melhorar o produto

Uma lista priorizada de itens de ação necessários para melhorar o produto Revisão do print: Um evento em que as partes interessadas verificam o progresso do projeto e fornecem feedback

Um evento em que as partes interessadas verificam o progresso do projeto e fornecem feedback Definição de Pronto (DoD): Um conjunto de critérios que um incremento de produto deve atender para ser considerado pronto para lançamento. Esse processo de documentação ajuda as equipes a manter o foco, além de manter as metas, os processos e o progresso visíveis para todas as partes interessadas

2. Seja um Scrum Master: Os Scrum Masters são especialistas na estrutura do Scrum e ajudam a equipe ágil a entender seus princípios e práticas. Eles garantem uma comunicação aberta entre o proprietário do produto, os membros da equipe e as partes interessadas, assegurando que todos estejam na mesma página.

Ao organizar atividades regulares, como planejamento de sprint, standups diários e revisões de sprint, eles eliminam gargalos e ajudam os membros da equipe a obter informações sobre o que todos os outros estão fazendo

3. Torne o progresso visível: Você pode usar gráficos de burnup e burndown para manter os membros da equipe e os clientes atualizados sobre o progresso em direção às metas do sprint.

Os gráficos de burnup ajudam a acompanhar o aumento do trabalho total concluído ao longo do tempo, destacando o progresso feito e o escopo total do projeto.

Os gráficos Burndown mostram o esforço de trabalho restante diminuindo em direção a zero, visualizando quanto trabalho resta para concluir o projeto

4. Aproxime os participantes: Ao estabelecer canais de comunicação claros, você pode ajudar as equipes e os participantes a colaborar melhor, receber feedback e implementar mudanças com base nesse feedback

Processos transparentes permitem que as equipes criem confiança interpessoal porque todos entendem no que os outros estão trabalhando. Essa colaboração é fundamental para atingir suas metas compartilhadas!

Inspeção no Scrum

A inspeção no Scrum refere-se à avaliação constante do produto, dos processos e das práticas. Os clientes e até mesmo os membros internos da equipe podem participar da inspeção e sugerir ideias para melhorar o produto.

A inspeção acontece durante:

Planejamento de sprint: No início de um sprint, a equipe Scrum decide em quais itens do backlog do produto trabalhará

No início de um sprint, a equipe Scrum decide em quais itens do backlog do produto trabalhará Daily Scrum: Os desenvolvedores do Scrum se reúnem todos os dias do sprint para inspecionar o progresso em direção à meta do sprint e adaptar o backlog do sprint de acordo

Os desenvolvedores do Scrum se reúnem todos os dias do sprint para inspecionar o progresso em direção à meta do sprint e adaptar o backlog do sprint de acordo Revisão do Sprint: A equipe Scrum apresenta seu trabalho às partes interessadas e pede feedback

A equipe Scrum apresenta seu trabalho às partes interessadas e pede feedback Retrospectiva do sprint: Após cada sprint, a equipe realiza uma reunião para fazer um brainstorming sobre o sprint anterior, analisar o que deu certo e o que deu errado e planejar estratégias de melhoria

Esse pilar traz melhorias incrementais no desenvolvimento de produtos do Scrum. Você não espera até o final para obter feedback; em vez disso, você busca feedback em andamento após cada sprint e modifica os recursos do produto para garantir que os resultados finais estejam alinhados com a visão do cliente.

Adaptação no Scrum

A inspeção trabalha em conjunto com o terceiro pilar do Scrum, conhecido como adaptação. Depois que um sprint termina e você conclui a inspeção, é hora de mudar seus processos e abrir espaço para melhorias.

A adaptação permite que os membros da equipe compartilhem livremente seus aprendizados e percepções e facilita a solução de problemas. Por meio de sessões de brainstorming, você pode identificar oportunidades de inovação e adaptar suas abordagens para obter melhores resultados na próxima vez.

As equipes de desenvolvimento do Scrum podem implementar a adaptação das seguintes maneiras:

Ajustando a lista de pendências do sprint: Com base nos insights obtidos durante a inspeção, as equipes podem adaptar as alterações aos itens da lista de pendências do sprint

Com base nos insights obtidos durante a inspeção, as equipes podem adaptar as alterações aos itens da lista de pendências do sprint **Adaptação das reuniões diárias: as equipes podem alterar seu plano de trabalho diário durante as reuniões diárias e incorporar novas estratégias

Revisão do feedback do sprint: As equipes Scrum podem analisar o feedback recebido na revisão do sprint anterior e usá-lo como um guia para adaptar sua abordagem para o próximo sprint

Esse pilar do Scrum torna a sua equipe ágil, melhora a qualidade do trabalho, ajuda a identificar problemas, ajusta os fluxos de trabalho para aumentar a eficiência e mantém altos níveis de satisfação do cliente.

Aplicação prática dos três pilares do Scrum

Vamos ver como você pode aplicar os três pilares do Scrum no desenvolvimento de software na vida real.

Histórias de usuários e seu papel no Scrum

Uma história de usuário é uma termo ágil do Scrum que se refere à menor unidade de trabalho na estrutura ágil, expressa como "persona + necessidade + propósito". É a descrição geral e não técnica de um recurso de software escrito do ponto de vista do usuário.

O proprietário do produto (um membro da equipe Scrum) cria histórias de usuários com base nos requisitos que recebe do cliente ou da parte interessada.

Ao escrever uma história de usuário, você não precisa se preocupar com os detalhes. Basta escrever algumas frases sobre como um determinado recurso do produto agregará valor ao cliente.

O formato de uma história de usuário geralmente segue uma estrutura de frase simples e concisa que descreve a funcionalidade desejada do ponto de vista do usuário:

Como [pessoa do usuário], quero [ação], para que [benefício].

Exemplo: Como um usuário frequente do aplicativo móvel ClickUp , quero poder fazer login com SSO (logon único) para acessar minha conta de forma rápida e segura, eliminando a necessidade de lembrar e digitar minha senha todas as vezes.

Boas histórias de usuários oferecem muitos benefícios para as equipes Scrum:

Reforçam o primeiro pilar do Scrum, que é a transparência

Ajudam a estimar o esforço e os cronogramas do projeto com mais precisão

Possibilitam um trabalho mais eficazplanejamento de sprint* Manter o foco nas necessidades imediatas do usuário

Promover a colaboração entre os membros da equipe

Incentivar o pensamento crítico e soluções inovadoras para atingir a meta

Usando preços baseados em valor no desenvolvimento de software Scrum

A estrutura Scrum tem como objetivo fornecer o máximo de valor no menor tempo possível. Mas como isso pode ser feito em um processo de desenvolvimento complexo? Por meio da priorização baseada em valor.

A ideia por trás desse conceito é determinar a ordem das tarefas e decidir no que trabalhar agora e o que fazer depois. Depois de criar histórias de usuários, o proprietário do produto conversa com o cliente ou a parte interessada para entender quais requisitos de negócios oferecem o maior valor.

Com base nessa discussão, o proprietário do produto reorganiza as histórias de usuários no "Backlog priorizado do produto", mantendo os itens de ação de alto valor no topo. As técnicas a seguir podem ser usadas para priorizar itens de forma eficaz:

Método MoSCoW: Concentra-se em quatro tipos de recursos - deve ter (essencial para a versão atual), deveria ter (necessário para a versão futura), poderia ter (bom ter para a versão futura) e teria (pode ou não ser necessário para a versão futura) Modelo Kano: Prioriza as ações com base nas necessidades básicas, nas necessidades de desempenho e nas necessidades de empolgação do cliente Pontuação WSJF (Weighted Shortest Job First): Esse método de priorização sequencia as tarefas com base em seu valor relativo e urgência. Ele divide o custo relativo do atraso pela duração relativa do trabalho para obter a pontuação WSJF de uma tarefa. As tarefas com pontuações WSJF mais altas são priorizadas devido ao seu custo relativo de atraso mais alto e à duração relativa do trabalho mais curta

A priorização baseada em valor é útil tanto para a equipe de desenvolvimento quanto para o cliente, pois

Torna os projetos adaptáveis

Garante a alocação inteligente de recursos

Maximiza o retorno sobre o investimento (ROI) dos recursos alocados

Fornece valor em um estágio inicial

Aprimora a experiência do cliente ao priorizar o que é mais valioso para ele

Concentra-se em fornecer valor continuamente

Implementação de ferramentas ágeis para aprimorar as práticas do Scrum

Para aproveitar ao máximo sua estrutura Scrum, você precisa de uma ferramenta ágil e poderosa que reúna todas as partes interessadas em um só lugar.

E o que pode ser uma opção melhor do que ClickUp ? Esse software ágil tudo-em-um economiza tempo, acelera os ciclos de sprint, ajuda os membros da equipe a colaborar melhor e garante que você atinja seus KPIs e mantenha os clientes satisfeitos.

Veja como capacitar sua equipe Scrum usando Sprints no ClickUp :

Gerenciamento de sprint simplificado: Mantenha a transparência sobre o que fazer e quando. Defina cronogramas de sprint, atribua pontos, marque prioridades e sincronize seu processo de desenvolvimento de produtos com ferramentas como GitHub, GitLab e Bitbucket

Crie Sprint Points personalizáveis no ClickUp, acompanhe-os e gerencie a carga de trabalho da sua equipe Scrum com eficiência

Desenvolvimento acelerado com automação de sprint: Não perca tempo com tarefas manuais. Crie novos sprints, marque sprints como "Concluídos" ou "Em andamento" e mova tarefas inacabadas para o próximo sprint, tudo isso usando oAutomação do ClickUp

Automatize os sprints com o ClickUp e economize tempo

Obtenha insights em tempo real com relatórios visuais: Verifique a rapidez com que sua equipe trabalha nas histórias de usuários e fique por dentro do progresso do projeto com gráficos burndown e burnup. Verifique o status atual das tarefas e identifique gargalos usando o Cumulative Flow e meça a conclusão média do trabalho por sprint usando o Velocity

Visualize relatórios de sprint no ClickUp com fluxogramas Burnup, Burndown, Velocity e Cumulative e mantenha-se alinhado com suas metas de sprint

Você pode aproveitar os recursos do ClickUp Modelos do Scrum para simplificar a documentação e manter a transparência.

Crie backlogs detalhados e permita que todas as partes interessadas os acompanhem com o modelo de gerenciamento Agile Scrum do ClickUp

Esses modelos personalizáveis facilitam um pouco a sua vida como gerente de produtos e permitem que os membros da equipe gerenciem melhor o fluxo de trabalho.

Superando obstáculos com os três pilares do Scrum

Ao gerenciar projetos de desenvolvimento complexos, você pode encontrar problemas para implementar o feedback, manter a transparência e a flexibilidade, permanecer eficiente ou manter a qualidade. Os três pilares do Scrum podem ajudá-lo a superar esses desafios. Vamos ver como:

Integrando os pilares do Scrum com outras metodologias

O Scrum é poderoso, mas e se você pudesse torná-lo ainda melhor?

Você pode combinar a estrutura do Scrum com gerenciamento ágil de projetos metodologias como Kanban e Extreme Programming (XP). Essa abordagem oferece o melhor dos dois mundos, torna sua equipe mais eficiente e simplifica a forma de gerenciar sua carga de trabalho.

Por exemplo, para tornar os processos mais flexíveis, é o seguinte Scrumban (uma combinação de Scrum e Kanban) consegue unificar o fluxo de trabalho visual do Kanban com os sprints de tempo fixo do Scrum:

Aumenta a visibilidade e a transparência de seu trabalho

Melhora a colaboração entre todas as equipes

Ajuda você a superar desafios mais rapidamente

Técnicas de colaboração que reforçam a eficácia dos pilares do Scrum

Você pode fortalecer a eficácia dos pilares do Scrum usando técnicas colaborativas que promovem a transparência, a capacidade de resposta e a adaptação. Algumas dessas técnicas são:

Reuniões diárias de stand-up que permitem a sincronização e a discussão do trabalho

Reuniões de planejamento de Sprint que incluem todas as equipes do Scrum para um melhor alinhamento

Reuniões de retrospectiva de sprint que envolvem o proprietário do produto e a equipe de desenvolvimento para revisar, esclarecer e priorizar itens no backlog do produto

Programação em pares, que permite que dois desenvolvedores trabalhem juntos, trocando percepções continuamente, revisando o trabalho um do outro e fornecendo feedback instantâneo

Contribuições das partes interessadas para manter os três pilares do Scrum

As partes interessadas estão envolvidas no processo de desenvolvimento do início ao fim. Eles mantêm os três pilares do Scrum das seguintes maneiras:

Comunicando seus desejos e requisitos à equipe (Transparência)

Ficando de olho no progresso do projeto e procurando áreas que precisam ser melhoradas (Inspeção)

Fornecendo feedback após cada sprint e solicitando que a equipe do Scrum faça as alterações necessárias (Adaptação)

Essas partes interessadas podem ser qualquer pessoa que tenha interesse no resultado da equipe de desenvolvimento - equipes internas, clientes, usuários ou patrocinadores.

Como os pilares do Scrum aprimoram o gerenciamento de projetos e a produtividade

Os três pilares do Scrum juntos criam um ambiente para a entrega de projetos. Veja como:

Transparência: A comunicação clara e as informações compartilhadas levam a uma melhor responsabilidade, colaboração e gerenciamento de riscos

A comunicação clara e as informações compartilhadas levam a uma melhor responsabilidade, colaboração e gerenciamento de riscos Inspeção: Verificações regulares permitem a detecção precoce de problemas, a melhoria contínua e a garantia de qualidade

Verificações regulares permitem a detecção precoce de problemas, a melhoria contínua e a garantia de qualidade Adaptação: A adoção de mudanças permite flexibilidade, maior satisfação do cliente e menor tempo de lançamento no mercado.

Possíveis desafios e soluções para a implementação eficaz dos princípios do Scrum

Você pode se deparar com alguns desafios ao implementar os princípios do Scrum Scrum Ágil metodologia. Vamos deixar as coisas mais claras apresentando alguns problemas comuns e maneiras de resolvê-los:

Problema: Resistência à mudança

**Solução: Trabalhe para comunicar os benefícios do Scrum e como ele capacita as equipes. Você pode começar com um projeto experimental usando a estrutura Scrum para familiarizar os membros da equipe com ela e fornecer-lhes os recursos necessários para entender melhor a metodologia

Problema: Desvio de escopo e mudança de prioridades

**Solução: Você deve priorizar as histórias de usuários de forma eficaz e se ater às metas de sprint definidas. Tente manter as partes interessadas informadas para obter feedback regular, gerenciar as expectativas e ajustar as prioridades conforme necessário

Problema: Falta de melhoria contínua

**Solução: Use retrospectivas regulares para identificar e resolver problemas e implementar o feedback do cliente para melhorar sua abordagem. Crie uma cultura no local de trabalho em que as equipes se sintam incentivadas a fazer melhor do que fizeram ontem

Usar a ferramenta certa de gerenciamento Scrum/Agile

Projetos complexos exigem uma ferramenta ágil de gerenciamento de projetos para manter a transparência, permitir a inspeção e possibilitar a adaptabilidade.

Como gerente de projeto, você deve escolher a ferramenta certa para lidar com todo o processo de desenvolvimento, desde a criação de histórias de usuários e backlogs até o planejamento e a execução de sprints. Software de gerenciamento de projetos ágeis do Clickup pode ser uma ótima solução nesse caso.

Unifique equipes internas, partes interessadas externas e ferramentas necessárias em uma única plataforma, abrindo caminho para uma colaboração transparente por meio do ClickUp

Vejamos como você pode simplificar os projetos de desenvolvimento de software com o ClickUp:

Promova a colaboração: Permita que os membros da equipe Scrum e as partes interessadas colaborem de forma transparente comDocumentos do ClickUp. Use-o como um repositório centralizado para compartilhar ideias de produtos, protótipos, especificações de produtos e muito mais

Colabore com as partes interessadas em tempo real com o ClickUp Docs

Crie fluxos de trabalho ágeis: Projete um fluxo de trabalho flexível adaptado às necessidades exclusivas de sua equipe Scrum. Da concepção ao lançamento do produto, você pode gerenciar todo o ciclo de vida do produto em uma única plataforma

Gerencie o ciclo de vida do produto de forma eficaz com o fluxo de trabalho ágil do ClickUp

Economize tempo com IA: Gere roteiros de produtos, planos de teste e documentação técnica comCérebro ClickUp e acelere o processo de desenvolvimento

Automatize os processos de planejamento e documentação com o AI Writer for Work™ da ClickUp Brain

Visualize seu trabalho: Priorize os atrasos e identifique os gargalos com oVisualização da diretoria do ClickUp. Verifique os pontos de sprint e a capacidade de carga de trabalho da sua equipe com o Box View. Faça brainstorming e colabore usando quadros brancos. Estruture sprints e gerencie marcos com Gráficos de Gantt

Obtenha melhor visibilidade dos projetos com as visualizações personalizadas no ClickUp

O ClickUp mantém equipes ágeis focadas no desenvolvimento principal, mantendo os três pilares do Scrum.

Usando os pilares do Scrum para aprimorar o gerenciamento de projetos

Compreender e usar os três pilares do Scrum - transparência, inspeção e adaptação - faz uma diferença visível no desenvolvimento de produtos. Eles não são apenas construções teóricas, mas ferramentas práticas que mantêm seus projetos no caminho certo.

Além de gerenciar fluxos de trabalho complexos, os pilares do Scrum criam um ambiente em que a inovação é priorizada, as equipes trabalham para a melhoria contínua e a colaboração se torna uma segunda natureza.

Juntos, esses pilares transformam o Scrum em mais do que apenas uma estrutura de gerenciamento de projetos - eles o tornam uma força motriz para cultivar a criatividade e o trabalho em equipe em seus projetos.

Você verá mais benefícios ao combiná-los com os recursos de gerenciamento de projetos do ClickUp. Registre-se no ClickUp gratuitamente!

FAQs comuns

1. Quais são os três pilares do Scrum?

Os três pilares do Scrum são Transparência, Inspeção e Adaptação.

2. O que é a teoria dos três pilares?

A teoria dos três pilares do Scrum refere-se aos pilares do empirismo: transparência, inspeção e adaptação. A transparência garante uma comunicação clara, a inspeção garante o monitoramento e a avaliação constantes dos processos e produtos, e a adaptação garante o desenvolvimento contínuo do produto, dos processos e das práticas.

3. Quais são os três pilares da sustentabilidade?

Os três pilares da sustentabilidade são a sustentabilidade social, econômica e ambiental.