O que é conhecimento tácito? Definição, benefícios e exemplos

Essa é a resposta que você recebe quando pergunta a um vendedor de alto desempenho como ele fecha negócios de forma consistente.

E, sim, isso pode ser frustrante se você estiver procurando respostas que possam ser aplicadas ao seu próprio trabalho, mas para muitos especialistas, sua experiência vem de anos de tentativa e erro e observações sutis, não de manuais ou sessões de treinamento.

Isso é conhecimento tácito.

O filósofo Michael Polanyi foi o primeiro a articular o termo "conhecimento tácito" para as habilidades ou intuições que adquirimos por meio da experiência pessoal, mas que não conseguimos expressar em palavras.

Neste blog, exploraremos as origens do conceito, sua evolução e por que é essencial capturá-lo para obter sucesso organizacional. 🎯

Entendendo o conhecimento tácito

**O conhecimento tácito é um conjunto de percepções e experiências pessoais que é difícil de articular ou documentar. Ele inclui habilidades, intuição, julgamento e ideias obtidas por meio da experiência e do contexto pessoais.

Os indivíduos adquirem continuamente conhecimento pessoal, o que muda seus comportamentos e percepções, tornando-o uma forma de especialização não capturada. Esse "conhecimento tribal" se espalha informalmente pelas organizações. Veja como ele geralmente é adquirido:

Obtendo experiência prática em situações da vida real

Observando e acompanhando indivíduos experientes

Trabalhando em estreita colaboração com um mentor para aprender por meio da prática e do feedback

Ouvindo experiências e lições pessoais

O conhecimento tácito se manifesta de várias maneiras. Você pode adquiri-lo por meio de sinais não verbais durante a negociação (se você trabalha com vendas) ou quando cria arte com base no instinto e na emoção.

📌 Exemplo: Ao integrar novos funcionários, os gerentes de conhecimento geralmente compartilham insights e conselhos práticos, como navegar na política da empresa. Esses insights não são documentados, mas são valiosos para acelerar sua curva de aprendizado.

Fato curioso: Civilizações antigas, como os sumérios, usavam tábuas de argila para gerenciar o conhecimento, mantendo registros de comércio, leis e histórias. Essas foram algumas das primeiras tentativas de armazenar e compartilhar o conhecimento coletivo.

Conhecimento implícito vs. explícito

Para aproveitar efetivamente os insights organizacionais, você deve avaliar a diferença entre conhecimento tácito, implícito e explícito.

Aqui está uma tabela de comparação para ajudar. 💪

Critérios Conhecimento tácito Conhecimento implícito Conhecimento explícito Conhecimento adquirido por experiência pessoal e difícil de articular Conhecimento que não é facilmente articulado, mas aprendido por meio da experiência Informações tangíveis e codificadas que são facilmente documentadas e compartilhadas Natureza Aprendizado subjetivo, cognitivo e experimental Conhecimento informal, intuitivo e dependente do contexto Conhecimento objetivo, racional e técnico Estrutura Não estruturado e sensível ao contexto Menos estruturado que o conhecimento explícito, mas mais que o tácito Estruturado e organizado, geralmente documentado em manuais/bancos de dados Transferibilidade Difícil de transferir e depende de interação e experiência pessoal Difícil de transferir e geralmente compartilhado por meio de discussões ou prática Facilmente transferível por meio de escrita, diagramas ou bancos de dados Exemplos Tarefas baseadas em habilidades, como dirigir um carro, cozinhar, andar de bicicleta, etc. Intuição de vendas, interpretação da linguagem corporal, melhores práticas no trabalho etc. Informações documentadas, como manuais de usuário, políticas da empresa, relatórios de pesquisa, etc. Informações documentadas, como manuais do usuário, políticas da empresa, relatórios de pesquisa, etc. Documentação difícil de documentar, não documentada formalmente, facilmente documentada e armazenada em vários formatos

Conhecimento tácito vs. implícito vs. explícito

Fato curioso: O livro Personal Knowledge (1958), de Michael Polanyi, popularizou o conceito de conhecimento tácito. Ele disse a famosa frase: "Sabemos mais do que podemos dizer", enfatizando o quanto de nosso conhecimento é intuitivo ou difícil de articular.

Os benefícios de capturar o conhecimento tácito

Pense nisso: Um estudo de 2023 descobriu que as pequenas e médias empresas poderiam evitar interrupções dispendiosas gerenciando o conhecimento tácito de forma mais eficaz. O resultado? Redução da perda de conhecimento e melhor desempenho -prova de que mesmo as menores etapas da gestão do conhecimento podem levar a grandes resultados

Isso destaca por que a captura do conhecimento tácito, embora desafiadora, é essencial para aumentar a produtividade, promover a inovação e obter uma vantagem competitiva.

Veja como isso ajuda. 💁

Aumento da produtividade e da inovação

A captura do conhecimento tácito capacita os funcionários a enfrentar os desafios com rapidez e eficiência. Eles podem aproveitar sua compreensão intuitiva e experiências do mundo real, ajudando-os a resolver problemas mais rapidamente, reduzir custos e melhorar os fluxos de trabalho operacionais.

O compartilhamento de insights profundos e baseados na experiência alimenta a criatividade, inspirando novas ideias e abordagens que podem diferenciar produtos e serviços em mercados competitivos.

Isso também promove uma cultura de colaboração entre os membros da equipe.

Fato curioso: A filosofia pós-crítica, defendida, mais uma vez, por Michael Polanyi, destaca como todo conhecimento tem uma dimensão pessoal. Ela desafia a ideia de que o conhecimento pode ser puramente objetivo e celebra a confiança e a intuição envolvidas na forma como entendemos o mundo.

Aumentar o capital de conhecimento e a retenção

Preservar a memória institucional é vital para o sucesso a longo prazo, especialmente quando os funcionários deixam a empresa ou se aposentam. Isso garante que conhecimentos especializados e percepções valiosas permaneçam na organização para proteger a continuidade operacional.

Tornar o conhecimento tácito documentado acessível às equipes ajuda-as a desenvolver novas habilidades e a enfrentar melhor os desafios do mercado. Essa cultura de compartilhamento de conhecimento também atrai os melhores talentos, demonstrando o compromisso da empresa com o crescimento profissional.

Exemplo: Imagine um gerente de RH que está se aposentando, com uma grande quantidade de insights não escritos sobre como promover a satisfação dos funcionários. Seu programa de orientação permite que a empresa retenha essas lições inestimáveis, ajudando a manter uma cultura de trabalho positiva.

Além disso, os novos contratados podem acessar esses insights e práticas recomendadas de colegas experientes para contribuir melhor com a organização.

Diferencie sua empresa no mercado

Digamos que você consiga captar insights de funcionários experientes que se destacam na tomada de decisões e no atendimento ao cliente. Isso ajuda sua empresa a obter uma vantagem competitiva. Você pode incorporar esse conhecimento em seus processos para posicionar sua organização como líder em inovação e satisfação do cliente.

O conhecimento tácito também contribui para uma cultura organizacional de aprendizado contínuo. Quando os funcionários reconhecem que suas experiências são valorizadas, é mais provável que se envolvam no desenvolvimento profissional contínuo.

Fato curioso: O conhecimento tácito tem vários nomes além de "conhecimento tribal". Entre eles estão "conhecimento experimental" e "conhecimento de know-how"; eles se referem à ideia de que, às vezes, não é possível explicar como se sabe algo.

Simplifique e padronize: Use o Modelo de processos e procedimentos do ClickUp para documentar fluxos de trabalho, práticas recomendadas e lições aprendidas em um formato organizado e compartilhável, garantindo que sua equipe possa acessar facilmente e aproveitar o valioso conhecimento tácito.

Como converter conhecimento tácito em conhecimento explícito

Transformar o conhecimento tácito em conhecimento explícito envolve transformar a experiência pessoal e o conhecimento intuitivo em insights tangíveis e compartilháveis. Torná-lo acessível em toda a organização promove a colaboração, a inovação e o aprendizado contínuo entre as equipes.

É essencial criar uma cultura que incentive a documentação e o compartilhamento de insights como se fosse algo natural. Isso significa criar um ambiente em que o compartilhamento de conhecimento seja incorporado às operações diárias.

Vamos dar uma olhada em alguns estratégias de gestão do conhecimento para capturar e compartilhar o conhecimento tácito. 📃

Etapa 1: auditar e identificar lacunas no conhecimento existente

Faça uma revisão completa de sua base de conhecimento atual. Examine cada parte do conteúdo para verificar:

Abrangência: Ele explica completamente os tópicos? Procure por lacunas e detalhes perdidos

Ele explica completamente os tópicos? Procure por lacunas e detalhes perdidos Digestibilidade: O conteúdo é fácil de entender e aplicar? Pense em como você pode comunicar as informações de forma mais eficaz

O conteúdo é fácil de entender e aplicar? Pense em como você pode comunicar as informações de forma mais eficaz Aplicabilidade: O conteúdo capacita os usuários a tomar medidas práticas para alcançar os resultados esperados? Analise como seus funcionários aplicam essas informações

Exemplo: Imagine uma loja de varejo durante a correria do feriado. Um dos funcionários experientes sabe exatamente como reorganizar os itens no estoque para ter acesso mais rápido nos horários de pico, mas nunca compartilhou esse processo com os outros. Ao documentar seu método, a loja reduz o tempo de reabastecimento em 10%, garantindo que as prateleiras fiquem cheias e os clientes saiam satisfeitos.

Além disso, reflita sobre o feedback da equipe ou as métricas de desempenho para identificar áreas de melhoria. O objetivo é identificar qualquer lacuna de conhecimento ou habilidade que possa se beneficiar da documentação. Você também pode usar software de base de conhecimento para detectar outros pontos fracos.

**Você sabia que os mosteiros durante a Idade Média atuavam como centros de gerenciamento de conhecimento. Os monges copiavam e preservavam cuidadosamente os textos, garantindo a sobrevivência do conhecimento crítico ao longo dos séculos.

Etapa 2: incorporar o aprendizado intencional nos fluxos de trabalho diários

O conhecimento tácito geralmente é negligenciado devido à sua natureza intangível. Capturá-lo é um processo intencional, e as oportunidades de aprendizado devem ser incorporadas aos fluxos de trabalho diários. Aqui estão algumas maneiras:

Mentoria e acompanhamento: Coloque funcionários experientes em pares com novos membros da equipe para aprendizado prático. Os novos funcionários observarão os processos, realizarão tarefas com orientação e refletirão sobre os desafios juntos, criando um ciclo de feedback estruturado

Coloque funcionários experientes em pares com novos membros da equipe para aprendizado prático. Os novos funcionários observarão os processos, realizarão tarefas com orientação e refletirão sobre os desafios juntos, criando um ciclo de feedback estruturado Cafés do conhecimento: Facilite discussões em grupo sobre tópicos específicos. Alterne os membros da equipe entre os grupos para compartilhar perspectivas diversas. Use a discussão final para capturar novos insights e descobertas

Facilite discussões em grupo sobre tópicos específicos. Alterne os membros da equipe entre os grupos para compartilhar perspectivas diversas. Use a discussão final para capturar novos insights e descobertas Comunidades de prática: Estabeleça grupos onde os funcionários possam se reunir regularmente para discutir desafios e debater soluções. Essa abordagem informal incentiva o diálogo contínuo e uma cultura colaborativa

Exemplo: Imagine uma startup de tecnologia em que um desenvolvedor sênior faz dupla com um novo contratado. O sênior o orienta na depuração de problemas complexos, transmitindo anos de experiência em um único ciclo de projeto.

Etapa #3: Documentar as lições aprendidas

Reflita regularmente sobre as lições aprendidas em projetos e processos. Concentre-se em capturar habilidades abstratas, percepções e decisões no local que contribuíram para o sucesso ou destacaram áreas para aprimoramento.

Usando modelos wiki podem fazer maravilhas para capturar esses detalhes, que geralmente contêm o conhecimento tácito mais valioso para moldar estratégias futuras.

Exemplo: Imagine uma agência de marketing comemorando uma campanha de grande sucesso. Usando Documentos do ClickUp a equipe documenta técnicas de brainstorming e estratégias de teste de divisão, garantindo que elas possam ser replicadas em campanhas futuras.

Fato curioso: O formato wiki, criado por Ward Cunningham em 1995, tornou-se a pedra angular da gestão do conhecimento. A Wikipédia, o exemplo mais famoso, tornou-se o maior repositório de conhecimento criado de forma colaborativa.

Passo #4: Alinhe as equipes com a visão organizacional

Para manter uma cultura de aprendizado contínuo, certifique-se de que os funcionários entendam e se alinhem com as metas mais amplas de sua organização.

Quando as equipes reconhecem como seu conhecimento contribui para o panorama geral, é mais provável que identifiquem, compartilhem e documentem com eficácia o valioso conhecimento tácito.

Etapa 5: Contar histórias

Contar histórias é um dos métodos mais eficazes de transferência de conhecimento estratégias. Ela detalha as lições aprendidas e as experiências práticas, servindo a vários propósitos, como:

Melhorar a retenção , pois as histórias são inerentemente memoráveis com suas narrativas relacionáveis que ressoam emocionalmente

, pois as histórias são inerentemente memoráveis com suas narrativas relacionáveis que ressoam emocionalmente Fornecer percepções contextuais que ajudam os outros a entender as nuances de experiências específicas, especialmente em situações complexas em que explicações diretas não são suficientes

que ajudam os outros a entender as nuances de experiências específicas, especialmente em situações complexas em que explicações diretas não são suficientes Aumentar o engajamento e a participação por meio de um ambiente no qual os funcionários se sintam à vontade para contribuir

**Lançado em 2012, o Knowledge Graph do Google é uma ferramenta moderna de gerenciamento de conhecimento que conecta bilhões de fatos e relacionamentos para aprimorar os resultados de pesquisa. É um excelente exemplo de compartilhamento de conhecimento impulsionado pela tecnologia.

Tacit Knowledge and Knowledge Management

O gerenciamento do conhecimento tácito permite que as organizações capturem, compartilhem e utilizem o conhecimento de forma eficaz. Isso garante que as informações essenciais permaneçam acessíveis e acionáveis entre as equipes.

Aqui estão algumas ferramentas que você pode usar para uma gestão eficaz do conhecimento. 👇

Sistemas de gestão do conhecimento (KMS)

Tutoriais em vídeo

Plataformas colaborativas

Ferramentas de visualização

Bases de conhecimento internas ClickUp o ClickUp, o aplicativo de tudo para o trabalho, elimina o incômodo do processo de documentação! 🤩

É uma ferramenta de colaboração versátil que simplifica os fluxos de trabalho e organiza e captura dados e insights. Com Gerenciamento de conhecimento do ClickUp se o aplicativo se tornar o sistema perfeito de gerenciamento de conhecimento, ele se tornará o sistema de gerenciamento de conhecimento perfeito.

Vamos dar uma olhada em alguns de seus recursos. 👀

ClickUp Docs

Crie ClickUp Docs para todas as suas bases de conhecimento tácito Documentos do ClickUp é um excelente aplicativo baseado em nuvem software de gerenciamento de conhecimento projetado para criar, organizar e gerenciar documentos e, ao mesmo tempo, permitir a colaboração contínua.

Desde a elaboração de plantas de projetos e wikis até o desenvolvimento de bases de conhecimento internas, o Docs é ideal para equipes que desejam consolidar seus fluxos de trabalho de documentação.

Os especialistas no assunto podem criar repositórios de práticas recomendadas para detalhar fluxos de trabalho ou processos de tomada de decisão. Por exemplo, um designer gráfico pode descrever como conceitua a marca, com tarefas vinculadas para a criação de ativos e visuais de referência incorporados para facilitar o acesso.

Repositório de melhores práticas

Você pode documentar exemplos da vida real compartilhados durante as sessões de orientação.

Por exemplo, um mentor de vendas pode escrever um guia passo a passo no Docs sobre como navegar em negociações complexas com clientes. Ele também pode enriquecê-lo com vídeos incorporados de sessões de dramatização!

Colaboração em tempo real

Trabalhe com sua equipe em tempo real com o ClickUp Docs

Também é uma ótima maneira de fazer brainstorming ou conduzir sessões de solução de problemas ao vivo.

Os membros da equipe podem co-criar um documento em tempo real, capturando as complexidades da discussão. Isso garante que o conhecimento tácito seja preservado e contextualizado no fluxo de trabalho da equipe.

Estruturação hierárquica e capacidade de pesquisa

Crie páginas aninhadas para bases de conhecimento tácito departamental com o ClickUp Docs

Você pode usar páginas aninhadas no Docs para categorizar o conhecimento tácito com base no departamento, projeto ou tópico. Por exemplo, uma equipe de suporte ao cliente organiza dicas para lidar com problemas comuns em categorias mais amplas, como "Consultas de faturamento" ou "Solução de problemas técnicos"

O Docs também oferece uma funcionalidade de pesquisa robusta, garantindo que os membros da equipe possam localizar rapidamente partes específicas do conhecimento tácito, como uma etapa de solução de problemas compartilhada por um técnico de TI.

ClickUp Brain

Edite bases de conhecimento tácito com o ClickUp Brain para tornar as informações facilmente legíveis ClickUp Brain é um assistente com tecnologia de IA do ClickUp que conecta tarefas, documentos, pessoas e conhecimento organizacional. Durante as sessões de brainstorming, os membros da equipe podem usar o Brain para redigir resumos em tempo real das discussões, destacando as principais conclusões e estratégias compartilhadas pelos especialistas.

Ele também vincula tarefas, projetos e documentos relacionados a um Doc, criando um recurso centralizado para o conhecimento específico da equipe.

Peça ao ClickUp Brain para resumir as informações em seu fluxo de trabalho diário para armazená-las

O Brain também é uma ótima maneira de recuperar o conhecimento tácito nos fluxos de trabalho diários. Para obter respostas contextuais, você só precisa fazer perguntas na plataforma!

Sua funcionalidade AI Writing Assistant gera modelos abrangentes para documentar a experiência, fornece sugestões de gramática e tom e cria recursos visuais como tabelas ou listas de verificação.

Modelo de base de conhecimento do ClickUp

Modelo de base de conhecimento do ClickUp

O modelo Modelo de base de conhecimento do ClickUp fornece uma estrutura bem estruturada para a criação de uma biblioteca de informações digitais para gerenciar recursos internos e externos.

Esse modelo modelo de base de conhecimento gratuito divide-se em seções para artigos de conhecimento, perguntas frequentes e outros recursos, permitindo que as equipes organizem e acessem informações críticas. É útil para criar centros de ajuda e é uma excelente ferramenta para melhorar o suporte ao cliente e o compartilhamento de conhecimento interno.

Ac'knowledge' Conhecimento tácito com o ClickUp

O conhecimento tácito se esconde à vista de todos - conversas casuais, reuniões e discussões em salas de descanso. Ele prospera em momentos não registrados e trocas informais. Entretanto, é um recurso inestimável que o treinamento formal não pode ensinar.

Plataformas como o ClickUp facilitam a captura, a organização e o compartilhamento desse conhecimento oculto.

Com recursos como o ClickUp Docs, você pode centralizar os principais processos, documentar insights e criar uma base de conhecimento pesquisável. O ClickUp Brain pode ajudá-lo a gerar conteúdo, refinar ideias e garantir que sua documentação seja clara e impactante.

Pronto para aproveitar o poder do conhecimento tácito de sua equipe? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! ✅