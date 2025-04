Como a investigação contextual pode transformar sua pesquisa de UX

Digamos que você esteja trabalhando em um aplicativo assistente para professores. Para realmente entender como eles o usariam, você precisa vê-los na sala de aula, onde realizam muitas tarefas simultaneamente e lidam com interrupções constantes.

Observá-los em ação pode ajudá-lo a identificar desafios reais, como gerenciar a tecnologia enquanto ensinam. Essa abordagem o ajuda a projetar uma solução que se adapte à rotina diária deles.

Estudos mostram que 42% dos clientes estão dispostos a pagar mais por uma experiência mais amigável e acolhedora, e as empresas que se concentram na experiência do cliente têm funcionários mais engajados.

A investigação contextual fornece insights valiosos para a criação de designs que atendam às necessidades dos usuários. Nesta postagem do blog, exploraremos a investigação contextual, suas principais etapas e exemplos para orientá-lo em sua própria pesquisa.

O que é investigação contextual?

Uma investigação contextual envolve observar os usuários do seu aplicativo em seu contexto natural para entender suas ações e como seus pensamentos afetam essas ações.

Essa abordagem prática o ajudará a testemunhar como as pessoas podem usar seu aplicativo, identificar os recursos que as pessoas gostam e tornar-se mais orientado para o cliente .

Pesquisa contextual vs. estudo de campo

Com um estudo de campo, você está no meio de uma sala de emergência, observando silenciosamente como os enfermeiros funcionam e tentando entender o dia deles para que você possa criar um aplicativo eficaz para eles usando Ferramentas de design UX . Mas você não interage com elas.

Com a consulta contextual, você se conecta com eles.

Veja como a pesquisa contextual difere do estudo de campo.

Aspect Contextual inquiry Field study Nível de interação Alto; envolve envolvimento ativo com os participantes Baixo; principalmente observação sem interrupção Coleta de dados Combina observação com entrevistas em tempo real Concentra-se apenas em dados observacionais Função do usuário Os usuários conduzem a sessão como especialistas no assunto Os usuários são sujeitos passivos sendo observados Flexibilidade Adaptável com base nas respostas dos participantes Menos adaptável; segue um plano de observação predeterminado Profundidade do insight Fornece insights profundos sobre as motivações e o contexto do usuário Oferece insights amplos sobre o comportamento do usuário

Principais componentes da investigação contextual

O que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem e o que elas dizem que fazem são coisas totalmente diferentes

Margaret Mead, antropóloga cultural americana

O método de investigação contextual permite observar todos os aspectos da interação com o usuário para entender o que é importante.

Vamos analisar os três princípios da investigação contextual.

1. Observação

Para obter insights reais, entre no mundo do usuário - seja uma mosca na parede em seu espaço de trabalho, em casa ou onde quer que ele interaja com o produto.

Está projetando um sistema de escaneamento mais rápido para um barista? Observe os atalhos, as soluções inteligentes ou o ocasional revirar de olhos. Cada suspiro ou olhada no relógio é uma pista. Anote tudo!

Essa observação em primeira mão lhe dá percepções cruas e não filtradas sobre o que eles fazem, por que o fazem e o que os motiva - ou frustra -.

2. Pesquisa

Agora, é hora de interagir com os usuários por meio de uma entrevista contextual.

Você tem duas opções:

Inquérito passivo: Deixe-os terminar e pergunte: "_O que estava passando pela sua cabeça?" Isso mantém a descontração e traz à tona insights honestos

Deixe-os terminar e pergunte: "_O que estava passando pela sua cabeça?" Isso mantém a descontração e traz à tona insights honestos Inquérito ativo: Entre no meio da tarefa com perguntas como: "O que fez você clicar nisso?" Perfeito para capturar aqueles momentos "aha!_

Ambas as abordagens lhe dão o "porquê" das ações.

3. Documentação

É hora de documentar suas descobertas! Reúna anotações, vídeos e fotos de entrevistas contextuais, até mesmo aquelas embaçadas em que os usuários parecem prontos para jogar fora seus dispositivos.

Cada detalhe conta, desde os momentos "Oh, eu não sabia disso!" até os olhares frustrados.

Esses insights são sua mina de ouro para identificar padrões e orientar processo de design decisões. Descobertas bem documentadas darão suporte à sua apresentação do que está funcionando, o que não está e por que para as partes interessadas.

Onde você pode implementar os componentes desses métodos de pesquisa? Vamos explorá-los agora!

Exemplos de pesquisa contextual

Discutimos dois exemplos de investigação contextual, mostrando como as pessoas implementaram a técnica com sucesso para mostrar como você pode implementá-la para suas necessidades específicas.

1. Uso de uma entrevista de investigação contextual para entender o comportamento do cliente na Trader Joe's, uma das cadeias de supermercados mais populares dos Estados Unidos Maggie Lin, uma designer de UX, diz "Para entender o comportamento e as prioridades do cliente na Trader Joe's, fiz duas pesquisas contextuais com Jill e Justin. O que descobri foi revelador.

Jill, por exemplo, sempre pega produtos da segunda posição na prateleira. Por quê? Ela acredita que o primeiro lugar é muito "manuseado" e provavelmente menos fresco. Se a segunda opção não atender a seus padrões, ela verifica a terceira posição. Simples, mas fascinante.

Embora Justin tenha uma lista de compras, ele verifica cada corredor para garantir que não perca nada. É uma questão de não deixar pedra sobre pedra, mesmo que não esteja na lista.

É impressionante como as ações dos usuários revelam coisas que eles mesmos não perceberam - como quando você percebe seus hábitos ao observar os dos outros!"

2. Usando a pesquisa contextual para aprimorar os produtos da SharkNinja

"Os consumidores podem nem mesmo conhecer seus problemas com os produtos existentes." Mark Barrocas mark Barrocas /%href/, presidente da SharkNinja, uma empresa global de design e tecnologia de produtos, compartilha uma história sobre um grupo de foco no cliente que o surpreendeu e lhe ensinou uma lição de negócios que mudou o jogo.

Eles foram observar como as pessoas estavam usando os aspiradores de pó em suas casas. Isso os ajudou a reprojetar e refinar sua oferta. Esse é um lembrete perfeito de que, às vezes, os melhores insights vêm dos usuários, não da sala de reuniões. Como designer de produtos, você perceberá como até mesmo o feedback mais inesperado pode reformular sua abordagem.

Leia também: Gerenciamento de design - dicas, modelos e ferramentas Agora, vamos entender como conduzir sessões de investigação contextual. Exploraremos isso em profundidade nos parágrafos a seguir.

Como conduzir uma investigação contextual

⚡️ Percepção do mundo real

Designer de UX Nikki Anderson-Stanier experimentou vários métodos de entrevista contextual antes de encontrar o mais eficaz.

Seu problema?

O Efeito Hawthorne, em que as pessoas modificam seu comportamento porque sabem que estão sendo observadas.

Durante as pesquisas contextuais, os participantes podem executar tarefas com mais cuidado ou seguir os procedimentos com mais rigor do que o normal porque sabem que estão sendo observados. Isso pode levar a dados que não refletem totalmente os comportamentos do mundo real.

Vamos agora estabelecer a base para que você desenvolva sua própria abordagem de investigação contextual.

1. Planeje a pesquisa

Você observará as pessoas em seu contexto natural. Isso requer um plano sistêmico!

A primeira etapa é entender seus usuários. Tente modelos de persona de usuário para mapear como você acha que eles colaborariam com os insights obtidos com os métodos de pesquisa de investigação contextual.

Em seguida, articule os métodos de pesquisa qualitativa que você deseja que sejam respondidos no processo de investigação contextual.

Por exemplo, se estiver desenvolvendo uma nova ferramenta para educadores, suas perguntas podem incluir:

Como os professores gerenciam atualmente o planejamento das aulas?

Quais são os desafios que eles enfrentam com os sistemas existentes?

Você também pode criar um formulário de feedback para coletar informações dos participantes para sua pesquisa contextual.

Você pode fazer tudo isso manualmente ou facilmente com o ClickUp enquanto colabora com outras partes interessadas. O ClickUp é o aplicativo ideal para o trabalho que combina gerenciamento de tarefas, gerenciamento de conhecimento e ferramentas de comunicação e colaboração em uma única interface para garantir que você tenha todas as informações necessárias na ponta dos dedos! Isso ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.

Com Formulários ClickUp você pode facilmente permitir que os participantes do estudo, observando os usuários ou qualquer outra parte interessada, compartilhem informações ricas e relevantes feedback sobre o produto e organizar automaticamente os dados de resposta à ação.

Use o ClickUp Forms para reunir rapidamente os detalhes dos participantes

O ClickUp é adequado para reuniões, preenchimento de formulários, coleta de dados, gerenciamento de tarefas diárias, gerenciamento da largura de banda da equipe, gerenciamento do trabalho quando os membros da equipe estão fora do escritório por motivo de férias ou doença, dados históricos e é bom para ver quanto dinheiro e campanhas nossa equipe movimentou ao longo do ano Chrissie Boyle _Gerente sênior de campanhas, Penske Media Corporation

A Modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp o ajudará a comunicar, organizar e executar cada fase e a obter insights profundos sobre os comportamentos, as necessidades e as motivações dos usuários em seu ambiente natural.

Modelo de plano de pesquisa de usuário do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Descobrir e categorizar facilmente as necessidades e características dos seus usuários

Desenvolver questionários de pesquisa eficazes para apoiar sua pesquisa

Conduzir estratégias baseadas em dados para aprimorar seu recurso/produto/serviço

O resultado? Você pode se concentrar em fornecer produtos e soluções de alta qualidade que realmente atendam às expectativas dos usuários.

Para executar seus planos, agende entrevistas e sessões de observação e atribua tarefas aos membros relevantes da equipe usando Tarefas do ClickUp . Isso o ajudará a gerenciar projetos de design de forma eficaz e criar sistemas centrados no cliente.

Reúna informações relevantes e capacite sua equipe para realizar o trabalho usando o ClickUp Tasks

2. Conduzir observações

Quando começar a realizar observações de usuários, estabeleça um relacionamento com os participantes para ajudá-los a se sentirem à vontade. Se você não conhece o participante, comece se apresentando!

Faça perguntas básicas de aquecimento, como "_Como está seu dia?" ou "_Qual é seu hobby favorito?". Isso lhe dará tempo para criar um relacionamento com o participante e diferenciá-lo de outros métodos de pesquisa.

Fale com eles sobre suas expectativas em relação às práticas de trabalho e o que eles podem esperar de você. Por exemplo, diga a eles: "Vou observá-lo trabalhando naturalmente e posso fazer perguntas rápidas - concentre-se em suas tarefas como se eu fosse invisível!"

Isso ajudará você a envolvê-los ainda mais. Durante as observações, você pode continuar fazendo anotações detalhadas para obter insights valiosos.

dica profissional: Suas anotações devem incluir:

Ações do usuário: Que tarefas específicas ele está realizando? Como eles interagem com ferramentas ou produtos?

Que tarefas específicas ele está realizando? Como eles interagem com ferramentas ou produtos? Contexto ambiental: Observe o layout físico, os recursos disponíveis e as interações sociais relevantes

Observe o layout físico, os recursos disponíveis e as interações sociais relevantes Respostas emocionais: Capture quaisquer frustrações ou satisfações visíveis expressas pelo usuário

Use o ClickUp Notepad para transformar as observações do usuário das sessões de investigação contextual em tarefas rastreáveis

Com Bloco de notas ClickUp você pode capturar seus pensamentos, ideias, anotações e tarefas relacionadas às entrevistas em tempo real. A ação rápida de um participante despertou uma ideia para um recurso em potencial? Anote-a instantaneamente em seu bloco de notas.

Organize esses insights em tarefas acionáveis, como "Implementar observações do pesquisador", e mantenha-os acessíveis em qualquer lugar, garantindo que nenhum detalhe valioso passe despercebido.

Agende facilmente sessões de observação de investigação contextual e acompanhe datas importantes na visualização de calendário do ClickUp

Para manter sua pesquisa organizada e dentro do cronograma, use a Visualização do calendário do ClickUp e acompanhe datas importantes. Quer esteja planejando observações individuais ou definindo lembretes para entrevistas de acompanhamento, as visualizações personalizáveis do calendário e os recursos de arrastar e soltar permitem agendar sessões facilmente.

3. Conduzir investigação

Depois de realizar observações preliminares do usuário, é hora de se aprofundar e conduzir uma sessão de investigação. Faça perguntas rápidas e abertas para esclarecer o que está vendo.

Se eles estiverem com dificuldades com um recurso, pergunte: "_Qual é o objetivo aqui?" ou "_Como você normalmente usa isso?"

Por exemplo, investigue se alguém toca constantemente antes de encontrar o botão certo. "_Existe algo que você esteja procurando especificamente?"

Mantenha o tom de conversa, incentive-os a fazer perguntas complementares e esteja pronto para se adaptar se eles mencionarem algo inesperado. E não hesite em tirar fotos ou fazer vídeos (com permissão) para capturar as nuances que as anotações podem perder.

Essa consulta flexível e em tempo real fornece insights honestos e puros que nenhum script pode prever, definindo sistemas centrados no cliente.

A Modelo de estudos de usuários do ClickUp oferece uma abordagem estruturada para coletar e organizar o feedback do usuário e recomendar mudanças acionáveis.

Modelo de estudos de usuários do ClickUp

O modelo irá:

Economizar seu tempo fornecendo estrutura

Facilitar a captura e a análise dos dados do usuário

Ajudá-lo a tomar decisões informadas e baseadas em dados sobre mudanças no design e no produto

Garantir a consistência dos resultados em vários estudos

Use-o para analisar detalhadamente as experiências do usuário, validar as descobertas e priorizar os aprimoramentos que podem tornar seu aplicativo ou site mais intuitivo, responsivo e fácil de usar.

dica profissional: Termine com um resumo rápido do que você aprendeu e pergunte se eles querem compartilhar mais alguma coisa. Você se surpreenderia com a frequência com que os melhores insights de design contextual aparecem no final!

4. Documentar, organizar e analisar dados

Após cada sessão, organize suas anotações em categorias, como "observações do pesquisador", com base em temas ou objetivos de pesquisa específicos.

Isso pode incluir:

Necessidades do usuário

Pontos problemáticos

Fluxos de trabalho

Fatores ambientais

Você pode usar Documentos do ClickUp para organizar e revisar todos os seus insights e informações em busca de padrões de design contextuais recorrentes:

Comportamentos ou desafios semelhantes enfrentados por vários usuários

Fatores ambientais comuns que influenciam as ações do usuário

Insights sobre as motivações do usuário com base em seus comentários durante a pesquisa

Por exemplo, um dos membros da sua equipe poderia conduzir um design contextual com outra pessoa. Você pode adicionar suas anotações a esse documento centralizado e analisá-las posteriormente.

Use o ClickUp Docs para criar guias de entrevista colaborativos

Envolva os membros da equipe ou as partes interessadas no processo de análise para aumentar o entendimento compartilhado e obter perspectivas diversas sobre os resultados do método de pesquisa.

As discussões em grupo podem ajudar a validar as interpretações das entrevistas com os usuários e descobrir insights adicionais para uma análise eficaz Estratégia de UX .

A melhor parte? Colaboração instantânea e ao vivo do ClickUp notifica os membros da equipe quando outros editam o mesmo documento. Ele ajuda a evitar conflitos e garante uma colaboração tranquila e em tempo real.

5. Revisar e refinar

Use os insights obtidos na investigação contextual para refinar a análise contextual processo de design conceitos, protótipos e ideias.

Isso torna essencial a condução contínua de testes de usabilidade com os usuários durante cada iteração do processo de design de investigação contextual, garantindo que as escolhas de design sejam validadas e alinhadas com o uso no mundo real.

Os Software de gerenciamento de projetos de design ClickUp oferece uma abordagem centrada no usuário que enfatiza a compreensão das tarefas e dos ambientes dos usuários para criar produtos que atendam perfeitamente às suas necessidades e fluxos de trabalho.

Em seguida, crie um relatório coeso destacando as principais observações da análise, os comportamentos dos usuários, os desafios e os insights. Com Dashboards do ClickUp você pode transformar todos os insights coletados até agora em gráficos e diagramas ricos e informativos.

Melhore a visibilidade de seu projeto com os painéis personalizáveis do ClickUp

Se quiser saber quantas pessoas solicitaram um determinado recurso em suas sessões, você pode fazer perguntas de IA e Cérebro ClickUp pesquisará os dados nos painéis relevantes em seu espaço de trabalho para fornecer insights rápidos e detalhados.

Automatize resumos de projetos e atualizações de progresso com o ClickUp Brain

Benefícios da investigação contextual

Agora sabemos que a investigação contextual é uma ferramenta poderosa para descobrir insights profundos sobre o usuário, observando e interagindo com os usuários em seu ambiente natural. Veja por que ela é tão valiosa:

Ela promove um diálogo bidirecional, permitindo que você se sincronize com os usuários e crie fluxos de trabalho que funcionem para eles e para a empresa

Você pode fazer escolhas de design mais inteligentes que reduzem a adivinhação, baseando as decisões no comportamento real do usuário

Você tem uma noção real de como os usuários se comportam em seu ambiente natural, não apenas em ambientes controlados

Ajuda a identificar fatores como barreiras físicas, culturais ou tecnológicas que, de outra forma, você poderia ignorar ao projetar a experiência do usuário

Dica profissional: Para maximizar o impacto da investigação contextual, considere o uso de um kit de ferramentas de investigação contextual. Isso pode incluir uma lista de verificação para observação, perguntas frequentes para entrevistas e um caderno de campo para registrar suas descobertas.

Desafios durante as investigações contextuais

Embora as pesquisas contextuais ofereçam percepções valiosas, elas também apresentam desafios únicos. Aqui estão alguns dos principais obstáculos que você pode enfrentar:

Transformar dados brutos em insights acionáveis exigirá muita criatividade e pensamento sistemático

Você pode encontrar informações que vão além dos processos estruturados; anedotas pessoais e insights inesperados podem não se encaixar em categorias predefinidas

Suas expectativas, opiniões ou preconceitos podem influenciar ou distorcer o que você percebe ou registra em um estudo

Você pode encontrar mais de uma pessoa em sua sessão de cada vez porque ela supõe que isso resultará em mais feedback

A pesquisa contextual coloca os usuários em primeiro plano

A investigação contextual é uma ferramenta poderosa para preencher a lacuna entre usuários e designers. Hansjan Kamerling gerente de produtos e cofundador da Adaptify AI diz,

Recomendo a realização de investigações contextuais em cenários em que as interações com o usuário são complexas e com várias camadas e o produto está fortemente integrado às rotinas diárias dos usuários

Hansjan Kamerling, gerente de produtos e cofundador da Adaptify AI

Para fazer isso, uma ferramenta como o ClickUp certamente ajudará, com recursos como formulários para coletar feedback do usuário, painéis para acompanhar as melhorias com base na investigação contextual e documentos para registrar todas as observações do teste do início ao fim.

