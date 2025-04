13 melhores aplicativos de reunião para 2025

As reuniões, quer você as ame ou odeie, são cruciais para a realização do trabalho. Mas vamos ser honestos: quantas vezes você sai de uma reunião com a sensação de que poderia ter sido um e-mail?

Ou pior, passa os primeiros minutos lutando contra falhas no compartilhamento de tela, queda de conexão e a inevitável pergunta: "Estou ouvindo?

Os aplicativos de reunião evoluíram muito além da hospedagem de salas virtuais. Eles oferecem recursos premium para agendamento perfeito, colaboração em tempo real e insights baseados em IA para tornar as conversas mais produtivas e envolventes.

Mas com tantas opções, qual ferramenta realmente aprimora os fluxos de trabalho? Neste blog, exploraremos 13 dos melhores aplicativos de reunião para ajudá-lo a encontrar a opção perfeita, seja liderando uma equipe remota ou administrando uma empresa em crescimento. 🎯

⏰ Resumo de 60 segundos

Aqui está um resumo dos 13 melhores aplicativos de reunião e para que eles são mais adequados:

ClickUp (Melhor aplicativo de reunião e colaboração on-line) Zoom (melhor para videoconferências em grande escala) Google Meet (melhor para integração perfeita com o Google Workspace) Microsoft Teams (melhor para colaboração e comunicação abrangentes entre equipes) Webex Meetings (melhor para reuniões empresariais seguras e confiáveis) Jitsi (melhor solução de videoconferência de código aberto) Livestorm (melhor para webinars e eventos on-line) Slack (melhor para mensagens de equipe e integrações) Whereby (melhor para reuniões de vídeo instantâneas sem downloads) ClickMeeting (melhor para webinars personalizáveis e reuniões on-line) Meeting Owl (melhor para reuniões híbridas com vídeo de 360 graus) Otter (melhor para transcrição e anotações em tempo real) RingCentral (melhor plataforma de comunicação completa)

O que você deve procurar nos aplicativos de reunião?

Embora o fator mais importante que você deva procurar em seus aplicativos de reunião seja a capacidade de se adequar ao seu fluxo de trabalho, há também alguns itens obrigatórios.

Vamos dar uma olhada em alguns recursos que você deve observar ao tomar sua decisão. 👀

Qualidade de vídeo e áudio: Procure ferramentas que ofereçam vídeo e áudio de alta qualidade para evitar interrupções durante as reuniões. Um bônus seriam os recursos avançados, como o cancelamento inteligente de ruído

Procure ferramentas que ofereçam vídeo e áudio de alta qualidade para evitar interrupções durante as reuniões. Um bônus seriam os recursos avançados, como o cancelamento inteligente de ruído Recursos de integração: Opte por aplicativos de reunião que se integrem a ferramentas de produtividade como o Google Agenda e outros aplicativos do Google Workspace, como o Gmail

Opte por aplicativos de reunião que se integrem a ferramentas de produtividade como o Google Agenda e outros aplicativos do Google Workspace, como o Gmail Recursos de gerenciamento de reuniões: Escolha aplicativos de reunião que ofereçam opções de gravação para consulta posterior e salas de descanso para dividir reuniões pequenas em grupos menores

Escolha aplicativos de reunião que ofereçam opções de gravação para consulta posterior e salas de descanso para dividir reuniões pequenas em grupos menores Medidas de segurança: Priorize aplicativos de reunião com segurança robusta, como criptografia de ponta a ponta e configurações de privacidade para proteger informações confidenciais compartilhadas durante reuniões de grupo

Priorize aplicativos de reunião com segurança robusta, como criptografia de ponta a ponta e configurações de privacidade para proteger informações confidenciais compartilhadas durante reuniões de grupo Opções de personalização: Procure aplicativos de reunião com planos de fundo virtuais, filtros e layouts ajustáveis para criar uma experiência de reunião personalizada

Os 13 melhores aplicativos de reunião

Nesta seção, examinaremos os 13 melhores aplicativos de reunião, destacando seus melhores recursos, a facilidade de uso e como eles se integram ao seu fluxo de trabalho.

Vamos começar! 💪

1. ClickUp (Melhor aplicativo de reunião e colaboração on-line) ClickUp é uma plataforma avançada de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe.

Se você faz parte de uma equipe remota e multifuncional, Reuniões ClickUp é a melhor ferramenta para organizar vários aspectos de uma videoconferência.

Essa software de gerenciamento de reuniões oferece uma plataforma centralizada para fazer anotações, gerenciar agendas, definir itens de ação e garantir a responsabilidade entre os membros da equipe.

Vamos dar uma olhada em alguns recursos do ClickUp que você pode usar para realizar reuniões tranquilas e envolventes. 🤩

Visualização do calendário do ClickUp

Planeje check-ins e sincronize agendas perfeitamente com o ClickUp Calendar View

Visualize sua agenda sem esforço com o Visualização do calendário do ClickUp . Permite que você veja tarefas diárias, semanais ou mensais para se preparar para reuniões e cumprir prazos.

Você pode filtrar as tarefas para se concentrar nas prioridades e acompanhar o progresso. Além disso, a interface de arrastar e soltar permite que você faça ajustes rapidamente. Integração com o Zoom do ClickUp permite que você inicie uma reunião diretamente do Tarefas do ClickUp tornando o trabalho remoto mais eficiente e colaborativo. Além disso, Integração do Google Agenda do ClickUp garante a sincronização perfeita da agenda.

ClickUp Reminders

Crie rapidamente lembretes diretamente dos comentários com o ClickUp Reminders

Esqueceu as reuniões semanais? Lembretes do ClickUp tem tudo o que você precisa.

Ele permite que você adicione anexos, defina datas de vencimento e crie programações recorrentes para corresponder ao seu fluxo de trabalho. Atribua lembretes aos membros da equipe para promover a colaboração e a responsabilidade.

ClickUp Docs

Faça anotações rápidas em reuniões com seus colegas usando o ClickUp Docs ClickUp Docs é de grande valia para documentar atas de reuniões e garantir que as discussões sejam registradas, organizadas e facilmente acessíveis. Seus recursos de colaboração em tempo real permitem que vários membros da equipe trabalhem no mesmo documento simultaneamente.

Transforme discussões detalhadas em insights claros e acionáveis usando o ClickUp Brain ClickUp Brain é seu próprio assistente com tecnologia de IA que simplifica o processo de criação e organização de anotações detalhadas de reuniões.

Ele recupera detalhes importantes durante ou após as reuniões, oferecendo acesso instantâneo a tarefas, comentários ou documentos da equipe. Não há mais pesquisas manuais - apenas notas de reunião abrangentes e precisas.

Modelos de reunião do ClickUp

O ClickUp também oferece uma variedade de modelos para simplificar o gerenciamento de reuniões.

Para começar, o Modelo de reuniões do ClickUp centraliza os itens da agenda, as anotações e os acompanhamentos em um único local, eliminando a necessidade de várias ferramentas. Além disso, o Modelo de ata de reunião do ClickUp garante que você capture os principais pontos de discussão e itens de ação com facilidade.

Por fim, o Modelo de agenda do ClickUp fornece uma estrutura de reunião clara, ajudando os participantes a se manterem alinhados e preparados.

Melhores recursos do ClickUp

Comunicação simplificada: Mantenha todas as conversas relacionadas a reuniões em um só lugar, integrando chats, tarefas e projetos para adicionar contexto

Mantenha todas as conversas relacionadas a reuniões em um só lugar, integrando chats, tarefas e projetos para adicionar contexto Integração de tarefas: Vincule as discussões da reunião diretamente a tarefas acionáveis; as decisões tomadas durante as reuniões são imediatamente vinculadas a projetos e ao progresso

Vincule as discussões da reunião diretamente a tarefas acionáveis; as decisões tomadas durante as reuniões são imediatamente vinculadas a projetos e ao progresso Notificações personalizáveis: Adapte as notificações para que se concentrem nas atualizações e acompanhamentos das reuniões, minimizando as distrações

Adapte as notificações para que se concentrem nas atualizações e acompanhamentos das reuniões, minimizando as distrações Resumos alimentados por IA: Aproveite oIA para anotações de reuniões ou gere resumos de discussões para manter todos atualizados

Aproveite oIA para anotações de reuniões ou gere resumos de discussões para manter todos atualizados Opções de feedback dinâmico: Use clipes de áudio ou vídeo para compartilhar atualizações, explicar ideias ou dar feedback no espaço de trabalho

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado acentuada

Os usuários podem achar o aplicativo para telefone menos intuitivo

Preço do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: US$ 7/mês por usuário

US$ 7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

💡 Pro Tip: A modelo de notas de reunião economiza seu tempo com seu formato pré-estruturado para capturar detalhes essenciais durante as reuniões.

2. Zoom (melhor para videoconferências em grande escala)

via Pesquisa integrada O Zoom é conhecido por seus recursos de videoconferência de alta qualidade, ideais para reuniões de grande escala.

Ele oferece recursos como salas de descanso, compartilhamento de tela, transcrições em tempo real e integração perfeita com ferramentas de produtividade, incluindo Slack e Google Agenda. A interface fácil de usar do Zoom o torna uma referência para colaboração virtual e reuniões produtivas .

Melhores recursos do Zoom

Desfrute de áudio e vídeo de alta qualidade, supressão de ruído e planos de fundo personalizáveis

Converse com os membros da sua equipe antes, durante e depois das reuniões com o Team Chat

Colabore com sua equipe no Zoom e em quadros brancos, documentos, anotações e até mesmo em navegadores de sites de terceiros

Aumente a acessibilidade por meio de legendas e traduções em vários idiomas

Limitações do Zoom

Consome muitos recursos, especialmente em dispositivos mais antigos, causando atrasos ou travamentos ocasionais

Embora os recursos de segurança tenham melhorado, eles exigem configuração adicional

Preços do Zoom

Grátis

Pro: $15,99/mês para 1-9 usuários

$15,99/mês para 1-9 usuários Business: US$ 21,99/mês para 10-250 usuários

US$ 21,99/mês para 10-250 usuários Business Plus: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Zoom

G2: 4,5/5 (mais de 55.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 55.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 14.000 avaliações)

Lembrete amigável: Evite a "fadiga do Zoom" incentivando intervalos e espaçando as reuniões ao longo do dia.

3. Google Meet (melhor para integração perfeita com o Google Workspace)

via A palavra-chave O Google Meet se integra sem esforço aos aplicativos do Workspace, o que o torna uma boa opção para usuários que dependem do ecossistema do Google. Seus recursos incluem legendas ao vivo, compartilhamento de tela e agendamento por meio do Google Calendar, garantindo experiências de reunião tranquilas para as equipes.

O Google Meet se ajusta automaticamente para otimizar a qualidade de vídeo e áudio, mesmo em condições de rede variáveis.

Melhores recursos do Google Meet

Agende horários e participe de reuniões por meio do Google Agenda ou do Gmail

Use legendas ao vivo com tecnologia de IA para transcrição em tempo real durante as chamadas

Compartilhe sua tela inteira, uma janela específica ou uma guia do navegador para apresentar documentos ou multimídia

Aproveite as ferramentas do host para silenciar participantes, remover participantes ou fixar alto-falantes ativos para um fluxo de reunião mais suave

Escolha entre vários layouts, como barra lateral, destaque ou exibições em mosaico, para se adequar à dinâmica da sua reunião

Limitações do Google Meet

Para contas gratuitas, as reuniões com três ou mais participantes são limitadas a apenas 60 minutos

Ele permite que apenas uma tela seja compartilhada por vez, o que complica as apresentações que precisam de várias comparações ou recursos visuais

Não há uma sala de espera para os participantes, o que gera problemas de segurança ou desorganização durante as reuniões

Preços do Google Meet

Gratuito

Classificações e resenhas do Google Meet

G2: 4,6/5 (mais de 2.600 avaliações)

4,6/5 (mais de 2.600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 11.800 avaliações)

4. Microsoft Teams (melhor para colaboração e comunicação abrangentes em equipe)

via Microsoft O Microsoft Teams combina videoconferência com ferramentas de colaboração robustas, como compartilhamento de arquivos, aplicativos integrados do Office 365 e canais de equipe para discussões.

Ele se destaca por sua combinação perfeita de bate-papo, tarefas e reuniões, criando uma plataforma unificada para a comunicação e a colaboração da equipe. Isso ajuda suas equipes a se manterem alinhadas em resultados das reuniões e promove uma melhor prestação de contas.

Melhores recursos do Microsoft Teams

Realize webconferências e webinars seguros para até 1.000 participantes e transmissões para até 10.000

Aprimore a tomada de decisões com o Microsoft 365 Copilot no Teams, usando prompts inteligentes para visualizar e refinar ideias sem esforço

Grave reuniões, incluindo vídeo, áudio e compartilhamento de tela, e armazene-as com segurança na nuvem para facilitar o acesso posterior

Personalize a comunicação com emojis personalizados e interaja de forma interativa usando reações ao vivo

Limitações do Microsoft Teams

Problemas ocasionais de sincronização quando as equipes fazem login no desktop e em dispositivos móveis

Atraso no recebimento de recibos de leitura e na transmissão de textos

Preços do Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 4/mês por usuário (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 6/mês por usuário (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente)

US$ 12,50/mês por usuário (cobrado anualmente) Microsoft 365 Business Premium: $22/mês por usuário (cobrado anualmente)

Classificações e comentários do Microsoft Teams

G2: 4,3/5 (mais de 15.000 avaliações)

4,3/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 9.600 avaliações)

5. Webex Meetings (melhor para reuniões empresariais seguras e confiáveis)

via Cisco O Webex é o preferido para reuniões empresariais seguras. Ele oferece chamadas de vídeo criptografadas, aplicativos de reunião com tecnologia de IA e recursos interativos, como quadros brancos virtuais.

Suas ferramentas de transcrição e tradução com tecnologia de IA tornam as reuniões acessíveis a diversas equipes. O Webex oferece suporte a recursos interativos, como enquetes, sessões de perguntas e respostas e levantamento de mão virtual, que promovem o envolvimento.

Melhores recursos do Webex Meetings

Use o Webex Assistant para comandos ativados por voz para participar de reuniões, compartilhar telas e muito mais

Participe de reuniões diretamente de seu navegador da Web sem precisar de downloads ou plug-ins

Aproveite o bloqueio de salas de reunião, os bloqueios automáticos para salas pessoais e a autorização FedRAMP para necessidades de alta segurança

Obtenha supressão de ruído em tempo real que filtra sons de fundo perturbadores

Limitações do Webex Meetings

A qualidade do som pode ser afetada por conexões de rede mais lentas, levando a uma experiência menos confiável

As salas de reunião não podem ser criadas a partir do aplicativo da Web e os usuários não podem alternar para o aplicativo de desktop enquanto estiverem em uma sessão de reunião ativa

Preços do Webex Meetings

Grátis

Webex Meet: US$ 14,50/mês por usuário

US$ 14,50/mês por usuário Webex Suite: US$ 25/mês por usuário

US$ 25/mês por usuário Webex Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Webex Meet

G2: 4,5/5 (mais de 500 avaliações)

4,5/5 (mais de 500 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 5.700 avaliações)

Fato curioso: As chamadas de vídeo mantêm você concentrado! Enquanto 57% dos funcionários admitem ser multitarefas em chamadas telefônicas, apenas 4% o fazem durante videoconferências, provando que a interação face a face, mesmo virtualmente, pode fazer maravilhas para o envolvimento.

6. Jitsi (melhor solução de videoconferência de código aberto)

via Jitsi O Jitsi é uma ferramenta de videoconferência de código aberto e altamente personalizável. Ele suporta chamadas de vídeo criptografadas, compartilhamento de tela e integração com várias plataformas, o que o torna ideal para desenvolvedores e organizações que buscam flexibilidade sem comprometer a segurança.

A ferramenta oferece suporte a implementações em grande escala com o Jitsi Videobridge, que roteia eficientemente os fluxos de vídeo para reduzir a carga do servidor.

Melhores recursos do Jitsi

Obtenha reuniões totalmente gratuitas e sem restrições de tempo para reuniões diárias com o Jitsi Meet

Adapte e amplie os recursos da ferramenta de acordo com as necessidades flexíveis com sua funcionalidade de código aberto

Compartilhe documentos baseados em texto no Etherpad durante as reuniões

Obtenha estatísticas de tempo de conversação dos participantes, converse em sua versão de navegador e bloqueie uma sala com uma senha

Limitações do Jitsi

Não salva o histórico de bate-papo se você fechar e reabrir a guia

O aplicativo para dispositivos móveis é lento, não parece polido e não tem os recursos da versão para desktop

Não tem salas de reunião individuais nem um quadro branco virtual

Preços da Jitsi

Gratuito

Classificações e resenhas do Jitsi

G2: 4,3/5 (mais de 1500 avaliações)

4,3/5 (mais de 1500 avaliações) Capterra: 4,1/5 (mais de 70 avaliações)

📖 Ler também: 10 modelos de reuniões individuais para gerentes em Excel e Word

7. Livestorm (melhor para webinars e eventos on-line)

O Livestorm foi desenvolvido para webinars e eventos on-line.

O Livestorm foi desenvolvido para webinars e eventos on-line. Ele oferece recursos como formulários de registro, enquetes ao vivo e análises. Ele também fornece uma plataforma envolvente para hospedar eventos interativos e discutir agendas de reuniões .

Após o evento, você pode fornecer acesso sob demanda ao seu conteúdo, permitindo que os inscritos assistam aos webinars conforme sua conveniência. Além disso, recursos como bate-papo ao vivo, perguntas e respostas e reações do público ajudam a manter os participantes envolvidos durante os webinars e eventos.

Melhores recursos do Livestorm

Personalize as reuniões com recursos como compartilhamento de arquivos, design de sala personalizado e muito mais

Acesse informações detalhadas sobre qualquer contato, incluindo nome, e-mail e presença

Envie convites automáticos de calendário para os inscritos no evento

Habilite legendas ocultas para sua resposta em mais de 100 idiomas durante webinars

Limitações do Livestorm

Requer alternância de guias para visualizar os comentários durante as apresentações

Desempenho mais lento no Firefox, Safari, Opera e Edge

Preços do Livestorm

Pro: $99/mês

$99/mês Business: Preços personalizados

Preços personalizados Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Livestorm

G2: 4,4/5 (mais de 1.600 avaliações)

4,4/5 (mais de 1.600 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 350 avaliações)

8. Slack (melhor para mensagens de equipe e integrações)

Replace with a standard markdown format link.

O Slack se concentra em mensagens de equipe, mas aprimora as reuniões com integrações como Zoom e Google Meet. Ele permite que você compartilhe arquivos, crie tópicos para discussões e faça a transição de bate-papos para chamadas de vídeo, garantindo uma comunicação eficiente.

Com o Slack, você pode personalizar as configurações de notificação para evitar distrações, recebendo atualizações apenas sobre as conversas ou os eventos mais importantes.

Melhores recursos do Slack

Troque mensagens de vídeo, envie gravações de áudio e compartilhe telas com 'Huddles'

Crie interações significativas e divertidas com reações de emojis, fundos coloridos e outros efeitos

Acesse links, documentos e mensagens compartilhados durante um huddle após o término do mesmo

Limitações de folga

O limite de chamadas para reuniões em grupo é de 15 participantes por vez, o que é restritivo para organizações maiores e reuniões extensas

Não possui recursos integrados de gravação de reuniões

Preços baixos

Grátis

Pro: $8,75/mês por usuário

$8,75/mês por usuário Business+Pro: US$ 15/mês por usuário

US$ 15/mês por usuário Plano Enterprise Grid: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Slack

G2: 4,5/5 (mais de 30.000 avaliações)

4,5/5 (mais de 30.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 23.000 avaliações)

🔍 Você sabia? Até 2025, 50% dos eventos virtuais corporativos deverão ocorrer nas plataformas de reuniões por vídeo que as organizações já usam diariamente, simplificando a comunicação e a realização de eventos.

9. Whereby (melhor para reuniões de vídeo instantâneas sem downloads)

Replace with a standard markdown format link.

O Whereby se destaca por sua simplicidade e conveniência, o que o torna uma boa opção para reuniões rápidas e sem complicações.

Recursos como compartilhamento de tela, modo picture-in-picture e recursos de gravação aumentam a produtividade. Além disso, o Whereby se integra a aplicativos como o Trello e o YouTube, permitindo que os usuários colaborem de forma eficaz durante as reuniões.

Melhores recursos do Whereby

Participe de uma reunião sem fazer download do aplicativo diretamente do seu navegador

Personalize sua sala Whereby com nomes, URLs e marcas personalizadas

Realize aulas, eventos e workshops eficientes com Breakout Groups

Integre-se com o Miro para seus quadros brancos, Google Docs, YouTube e Outlook

Limitações do Whereby

Não possui recursos como compartilhamento seletivo e compartilhamento de áudio

Não mostra mais de 12 pessoas na câmera

Não tem um recurso de gravação integrado na versão gratuita e usa complementos

Preço por aqui

Gratuito

Pro: $8,99/mês por usuário

$8,99/mês por usuário Business: US$ 11,99/mês por usuário

Através de classificações e avaliações

G2: 4,6/5 (mais de 1.100 avaliações)

4,6/5 (mais de 1.100 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 110 avaliações)

📖 Também Lido: 20 melhores softwares de gerenciamento de tarefas

10. ClickMeeting (melhor para webinars personalizáveis e reuniões on-line)

Replace with a standard markdown format link.

O ClickMeeting é uma ferramenta versátil para pequenas reuniões e webinars em grande escala. Ele oferece ferramentas para personalização pré-reunião, como salas de espera e formulários de registro com a sua marca.

Além disso, esse aplicativo de agendamento oferece recursos de envolvimento ao vivo, como moderação de bate-papo, enquetes, sessões de discussão e a capacidade de assistir a vídeos do YouTube durante o compartilhamento de tela ao vivo.

Melhores recursos do ClickMeeting

Designe apresentadores, execute chats privados e modere suas discussões

Agende reuniões para uma data e hora selecionadas; você pode convidar até 40 participantes

Colete dados com pesquisas ao vivo, sessões de perguntas e respostas, comentários e discussões ao vivo em seu bate-papo

Limitações do ClickMeeting

Apenas oito apresentadores podem usar microfones e câmeras, apesar de haver 14 assentos disponíveis

Requer navegadores atualizados, pois versões mais antigas podem causar problemas

Preços do ClickMeeting

Grátis

Ao vivo: US$ 32/mês

US$ 32/mês Automatizado: $48/mês

$48/mês Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do ClickMeeting

G2: 4,2/5 (mais de 250 avaliações)

4,2/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 160 avaliações)

uma mensagem de vídeo pode tornar a comunicação mais pessoal e envolvente, pois permite que você compartilhe suas palavras e expressões em tempo real, promovendo uma conexão mais profunda.

11. Meeting Owl (melhor para reuniões híbridas com vídeo em 360 graus)

via Laboratórios Owl O aplicativo Meeting Owl, desenvolvido pela Owl Labs, é um aplicativo complementar que aprimora as reuniões híbridas e complementa a câmera de vídeo de 360 graus da empresa.

Disponível para iOS e Android, o aplicativo oferece uma interface fácil de usar para acessar recursos avançados e monitorar o desempenho do dispositivo.

Melhores recursos do Meeting Owl

Nomeie e gerencie vários Meeting Owls em sua organização

Crie uma experiência imersiva para preencher a lacuna entre os participantes presenciais e remotos

Habilite ou desabilite recursos como o Presenter Enhancer para priorizar os palestrantes no quadro

Integre-se a ferramentas de videoconferência como Zoom, Microsoft Teams e Webex para ambientes de trabalho híbridos

Limitações do Meeting Owl

Limitado a dispositivos iOS e Android, sem versão para desktop

Funciona apenas com o hardware do Meeting Owl

Preços do Meeting Owl

Gratuito

Classificações e resenhas do Meeting Owl

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há comentários suficientes

12. Otter (melhor para transcrição em tempo real e tomada de notas)

Replace with a standard markdown format link.

O Otter é ideal para capturar registros detalhados de reuniões com transcrição e anotações. Ele usa identificação do orador e registros de data e hora para garantir clareza e organização.

É possível anotar transcrições, destacar pontos-chave e compartilhar anotações com os membros da equipe. O recurso de arquivo pesquisável garante que os usuários possam recuperar rapidamente discussões anteriores.

Melhores recursos do Otter

Permita que o OtterPilot se junte automaticamente às reuniões do Zoom, Google Meet e Microsoft Team para obter notas de reunião, resumos e itens de ação automatizados

Obtenha respostas e gere conteúdo como e-mails e atualizações de status com o Otter AI Chat em todas as reuniões

Combine conversas ao vivo com atualizações assíncronas com seus canais de IA

Limitações do Otter

Há erros de transcrição com falantes rápidos, pessoas com sotaque forte, palavras de preenchimento ou padrões de fala irregulares

Falta de recursos avançados, como enquetes integradas ou funcionalidades de perguntas e respostas durante sessões ao vivo

Preços do Otter

Grátis

Pro: US$ 16,99/mês por usuário

US$ 16,99/mês por usuário Business: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e resenhas do Otter

G2: 4,4/5 (mais de 250 avaliações)

4,4/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 80 avaliações)

💡 Dica do profissional: Como parte da prática de uma boa etiqueta em reuniões virtuais mantenha o microfone mudo, a menos que esteja falando, para minimizar o ruído de fundo e as distrações.

13. RingCentral (a melhor plataforma de comunicação tudo em um)

via RingCentral O RingCentral é uma plataforma de comunicação completa, que combina chamadas de vídeo, mensagens e serviços telefônicos. Ela se integra a ferramentas populares como Slack e Microsoft Teams, o que a torna uma opção versátil para diversas necessidades organizacionais.

A plataforma fornece análises detalhadas para rastrear a qualidade das chamadas, o envolvimento em reuniões e a atividade do usuário, ajudando as equipes a identificar áreas de melhoria. Além disso, o RingCentral oferece recursos de call center, como distribuição automatizada de chamadas, resposta interativa de voz (IVR) e análises para melhorar a eficiência do atendimento ao cliente.

Melhores recursos do RingCentral

Gera transcrições e closed captions durante a reunião, além de resumos, destaques e insights após a reunião

Participe de reuniões em navegadores de desktop e móveis e em aplicativos móveis

Colabore em quadros brancos interativos e anotações de reuniões

Obtenha controles dinâmicos de host, salas de espera e criptografia de ponta a ponta para segurança

Limitações do RingCentral

O aplicativo telefônico é difícil de configurar e leva muito tempo

Integração lenta com o Salesforce

Preços da RingCentral

Core: US$ 30/mês por usuário para 1-5 usuários

US$ 30/mês por usuário para 1-5 usuários Avançado: $35/mês por usuário para 1-5 usuários

$35/mês por usuário para 1-5 usuários Ultra: $45/mês por usuário para 1-5 usuários

RingCentral ratings and reviews

G2: 4,5/5 (mais de 900 avaliações)

4,5/5 (mais de 900 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 350 avaliações)

**Você sabia que um funcionário típico participa de pelo menos 8 reuniões em uma semana . Para gerentes e executivos, esse número geralmente dobra, pois eles fazem malabarismos com sincronizações de equipes, sessões de planejamento estratégico e discussões com clientes.

ClickUp: A ferramenta que "atende" a todas as suas expectativas

À medida que os aplicativos de reunião evoluem, é mais importante do que nunca selecionar o aplicativo certo para a sua equipe.

Os melhores aplicativos de reunião devem oferecer recursos exclusivos e integrar-se perfeitamente às suas ferramentas existentes, garantindo uma comunicação tranquila e um acompanhamento sem esforço dos itens de ação.

O ClickUp vai além das integrações básicas, oferecendo uma convergência de todas as ferramentas de que sua equipe precisa. Com ferramentas como o ClickUp Meetings para agendas simplificadas, o ClickUp Docs para anotações colaborativas e o ClickUp Brain para insights orientados por IA, ele transforma a maneira como as equipes planejam, documentam e agem nos resultados das reuniões.