Os 13 principais geradores de planos de negócios com IA

Você tem uma ideia de negócio revolucionária que tem o potencial de transformar seu setor. Você está entusiasmado, motivado e ansioso para começar.

Mas, então, a verdade se impõe: você precisa de um plano de negócios - um plano de negócios profissional de destaque que desperte o interesse dos investidores, descreva claramente sua estratégia e estabeleça as bases para o sucesso.

É aqui que os geradores de planos de negócios com IA se destacam. Essas ferramentas de IA simplificam o planejamento de negócios e o aprimoram ainda mais, acelerando o processo e personalizando-o para que se alinhe perfeitamente aos seus objetivos.

Este blog explorará os principais geradores de planos de negócios com IA, como eles funcionam, por que valem seu tempo e como começar hoje mesmo.

⏰ Resumo de 60 segundos

O que você deve procurar nos geradores de planos de negócios com IA?

Ao escolher um gerador de planos de negócios com IA, é importante considerar os principais recursos que podem ajudar a aprimorar o processo de planejamento e garantir a precisão.

Portanto, procure ferramentas que ofereçam personalização, facilidade de uso e a capacidade de gerar planos abrangentes e práticos adaptados às necessidades de sua empresa.

Modelos abrangentes: Certifique-se de que a ferramenta ofereça modelos de propostas de negócios que englobem todos os elementos cruciais, como resumos executivos, análises de mercado, projeções financeiras e estratégias de marketing

Certifique-se de que a ferramenta ofereça modelos de propostas de negócios que englobem todos os elementos cruciais, como resumos executivos, análises de mercado, projeções financeiras e estratégias de marketing Recursos de previsão financeira: Escolha geradores que forneçam projeções financeiras, análises de fluxo de caixa e cálculos de ponto de equilíbrio para oferecer uma perspectiva financeira clara

Escolha geradores que forneçam projeções financeiras, análises de fluxo de caixa e cálculos de ponto de equilíbrio para oferecer uma perspectiva financeira clara Ferramentas de análise de mercado: Selecione plataformas que integrem perfeitamente dados e tendências de mercado atualizados, permitindo uma pesquisa de mercado aprofundada e uma análise competitiva

Selecione plataformas que integrem perfeitamente dados e tendências de mercado atualizados, permitindo uma pesquisa de mercado aprofundada e uma análise competitiva Recursos de colaboração: Ao colaborar com uma equipe, escolha ferramentas que possibilitem a colaboração em tempo real, permitindo que vários usuários editem e revisem o plano ao mesmo tempo

Ao colaborar com uma equipe, escolha ferramentas que possibilitem a colaboração em tempo real, permitindo que vários usuários editem e revisem o plano ao mesmo tempo Assistência de redação com IA: Algumas ferramentas oferecem sugestões e criação de conteúdo com IA para ajudar a expressar suas ideias de negócios com clareza e profissionalismo

Algumas ferramentas oferecem sugestões e criação de conteúdo com IA para ajudar a expressar suas ideias de negócios com clareza e profissionalismo Integração com outras ferramentas: Pense em como o gerador funciona bem com outros softwares que você utiliza, como ferramentas de gerenciamento de projetos, software financeiro ou sistemas de CRM Observação: Alguns geradores de planos de negócios com IA analisam as tendências do mercado em tempo real, fornecendo insights que levariam horas para serem pesquisados por um ser humano!

Os melhores geradores de planos de negócios com IA

Aqui está um resumo das principais ferramentas de IA para ajudá-lo a elaborar um plano de negócios vencedor com facilidade e eficiência.

1. ClickUp (melhor para criar planos de negócios com gerenciamento de projetos integrado)

ClickUp

é uma plataforma avançada que integra o planejamento de negócios orientado por IA com sólidos recursos de gerenciamento de projetos. Ela fornece ferramentas que simplificam o processo e consolidam tudo em um local conveniente.

Por exemplo, você pode usar sua ferramenta de IA

Cérebro ClickUp

em

Documentos do ClickUp

para criar conteúdo bem organizado para atender às suas necessidades comerciais exclusivas.

Esse recurso aprimora o processo de redação, expressando claramente os principais elementos, como resumos executivos, análises de mercado e projeções financeiras.

O ClickUp Brain garante clareza e profissionalismo no documento, tornando-o ideal para o desenvolvimento de estratégias internas ou apresentações para investidores. Ele também aprimora

o gerenciamento de tarefas

gerando-as automaticamente com base em seu plano de negócios.

Por exemplo, ao delinear os principais objetivos, como a realização de pesquisas de mercado ou o desenvolvimento de uma estratégia de marketing, a IA gera tarefas relevantes e as atribui aos membros certos da equipe.

Crie planos de negócios no ClickUp Docs usando IA

Essa automação transforma os planos estratégicos em itens acionáveis para a organização

gerenciamento de tempo

e execução.

O ClickUp permite a edição e os comentários em tempo real, possibilitando que vários membros da equipe colaborem simultaneamente em um plano de negócios. A marcação de colegas, a solicitação de feedback e a definição de notificações aumentam a comunicação, promovendo uma abordagem unificada para o planejamento e a execução.

As ferramentas de gerenciamento de projetos do ClickUp foram criadas para ajudá-lo a passar sem esforço do planejamento à execução. Transforme planos de negócios em tarefas acionáveis e use ferramentas como gráficos de Gantt, linhas do tempo, quadros Kanban e

modelos de planos de crescimento

para medir o progresso e acompanhar os prazos.

A integração de tarefas diretamente do plano de negócios garante que os objetivos estratégicos sejam ativamente perseguidos, aumentando a produtividade e a eficácia gerais.

Dica profissional: O ClickUp oferece uma variedade de ferramentas prontas para usar

modelos de planos de negócios

que facilitam o processo de planejamento de negócios, oferecendo uma base sólida para a elaboração de planos profissionais e detalhados.

Os

Modelo de plano de negócios do ClickUp

fornece um roteiro claro para os usuários, guiando-os pelos principais componentes, como resumos executivos, projeções financeiras e análise de mercado.

Outra excelente opção para estruturar seu plano de forma clara e coesa é o

Modelo de documento de plano de negócios ClickUp

. Este modelo alinha sua equipe em torno de um objetivo comum, reúne todas as percepções essenciais para criar um plano detalhado e organiza todas as informações em um só lugar para facilitar o acesso.

Melhores recursos do ClickUp

Gere planos de negócios profissionais e bem estruturados no ClickUp Docs usando o ClickUp Brain

Use o ClickUp Brain para identificar automaticamente os principais marcos e criar tarefas, atribuindo-as aos membros certos da equipe

Marque e envie notificações para manter todos alinhados e para que as ideias fluam livremente

Traduza sua estratégia de negócios em fluxos de trabalho acionáveis usando ferramentas como gráficos de Gantt, linhas do tempo e quadros Kanban

Limitações do ClickUp

Alguns usuários enfrentam uma curva de aprendizado devido à sua ampla variedade de recursos

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/mês por usuário

$7/mês por usuário Empresarial: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7/mês por usuário

Classificações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (4000+ avaliações)

2. Copy.ai (melhor para gerar conteúdo de plano de negócios de alta qualidade)

via Copy.ai O Copy.ai é um assistente de redação com IA de ponta que capacita empreendedores e proprietários de empresas a criar conteúdo para seus planos de negócios sem esforço. Ele aproveita o processamento de linguagem natural (NLP) para criar um excelente material personalizado de acordo com suas especificações.

A interface amigável da plataforma permite que você crie, aprimore e aperfeiçoe seus planos de negócios sem esforço, gerando ideias para campanhas de publicidade, promoção e marketing digital.

Melhores recursos do Copy.ai

Insira detalhes específicos para criar conteúdo personalizado para seções como resumos executivos e propostas orçamentárias

Receba sugestões orientadas por IA para melhorar a qualidade e a coerência de seu plano de negócios

Integre-se perfeitamente a outras ferramentas para um fluxo de trabalho tranquilo ao compilar seu plano de negócios

Limitações do copy.ai

Alguns usuários podem precisar de mais opções de personalização para se alinharem às suas necessidades comerciais exclusivas

Preços do copy.ai

**Gratuito

Inicial: US$ 49/mês

US$ 49/mês Avançado: $249/mês

$249/mês Empresa: Preço personalizado

Classificações e resenhas da copy.ai

G2: 4,7/5 (mais de 100 avaliações)

4,7/5 (mais de 100 avaliações) Capterra: 4,4/5 (mais de 50 avaliações)

3. Notion (melhor para planejamento de negócios colaborativo)

via

Noção

O Notion é um espaço de trabalho versátil e completo adequado para equipes e empreendedores que desejam colaborar no planejamento de negócios. O design adaptável permite que você crie, supervisione e organize planos de negócios que se alinhem perfeitamente ao seu fluxo de trabalho.

O Notion se destaca das ferramentas de documentos tradicionais. Ele permite mesclar texto, bancos de dados e elementos visuais, criando uma plataforma vibrante para brainstorming, criação de estratégias e elaboração de um plano de negócios abrangente.

Melhores recursos do Notion

Acesse e modifique uma variedade de modelos para atender às suas necessidades específicas de planejamento de negócios

Trabalhe simultaneamente com os membros da equipe, permitindo uma comunicação perfeita e um desenvolvimento eficiente do plano

Utilize bancos de dados para estruturar e gerenciar vários componentes do seu plano de negócios

Limitações de movimento

A funcionalidade off-line limitada dificulta a produtividade em áreas com conectividade ruim com a Internet

Preço do Notion

Gratuito

Plus: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Business: $18/mês por usuário

$18/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Preços personalizados Notion AI: Adicione ao seu espaço de trabalho por US$ 10/mês por usuário

Classificações e avaliações do Notion

G2: 4,7/5 (mais de 5.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (mais de 2000 avaliações)

4. ChatGPT (melhor para redigir e refinar as seções do plano de negócios)

via ChatGPT O ChatGPT é uma ferramenta de IA conversacional que está transformando a forma como empreendedores e empresários lidam com caso de negócios criação. Ele oferece um suporte dinâmico, permitindo que os usuários participem de discussões em tempo real para criar e aprimorar diferentes aspectos de seus planos de negócios.

A ferramenta pode criar um primeiro rascunho ou elevar um plano existente, propondo aprimoramentos e abordando elementos ausentes.

Melhores recursos do ChatGPT

Participe de conversas com o ChatGPT para gerar conteúdo detalhado para diferentes partes do seu plano de negócios

Receber sugestões e melhorias para aumentar a clareza de seu plano de negócios

Usar a base de conhecimento do ChatGPT para incorporar dados e tendências atuais

Limitações do ChatGPT

O ChatGPT pode fornecer informações incorretas, portanto, os usuários precisam verificar o conteúdo para garantir sua precisão

Preços do ChatGPT

Gratuito

Plus: $20/mês por usuário

$20/mês por usuário Team: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do ChatGPT

G2: 4,7/5 (mais de 600 avaliações)

4,7/5 (mais de 600 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 60 avaliações)

5. UpMetrics (melhor para planejamento de negócios abrangente com previsão financeira)

via

UpMetrics

A UpMetrics é uma plataforma especializada em planejamento de negócios que ajuda as empresas a gerar planos de negócios abrangentes e prontos para o investidor.

Ela oferece uma ampla gama de ferramentas de IA que abrangem todas as facetas do planejamento de negócios, incluindo criação de conteúdo, previsão financeira e análise de mercado.

Além disso, o assistente de redação com IA da UpMetrics ajuda a criar conteúdo claro e profissional, garantindo que cada seção do plano de negócios seja bem articulada e coesa.

Melhores recursos da UpMetrics

Utilize o assistente de IA da Upmetrics para criar planos de negócios completos

Escolha entre mais de 400 modelos personalizáveis para refinar o processo de planejamento e garantir que todos os componentes críticos sejam cobertos

Use os modelos editáveis para transformar a estratégia de sua empresa em uma apresentação envolvente

Limitações da UpMetrics

Novos usuários podem achar que os recursos extensos são esmagadores no início

Preços da UpMetrics

Inicial: US$ 9/mês

US$ 9/mês Premium: $19/mês

$19/mês Profissional: $49/mês

Classificações e avaliações da UpMetrics

G2: 4,8/5 (mais de 20 avaliações)

4,8/5 (mais de 20 avaliações) Capterra: 4,8/5 (mais de 50 avaliações)

6. Grammarly (melhor para garantir clareza e correção na redação do plano de negócios)

via

Gramática

O Grammarly é um popular assistente de redação orientado por IA que eleva a qualidade de sua redação oferecendo feedback instantâneo sobre gramática, pontuação e estilo.

Embora não tenha sido projetado especificamente como um gerador de planos de negócios, o Grammarly aprimora significativamente a linguagem e a clareza dos planos de negócios. Seu recurso de detecção de tom garante que o conteúdo permaneça profissional e adequado em todo o plano de negócios.

Melhores recursos do Grammarly

Receba feedback imediato sobre gramática, pontuação e estilo

Utilizar a detecção de tom para manter o conteúdo apropriado e consistente em todo o documento

Verifique a exclusividade de seu conteúdo para manter a credibilidade

Limitações gramaticais

Concentra-se em refinar o conteúdo existente, não em gerar novo conteúdo para planos de negócios

Preços da gramática

**Gratuito

Premium: US$ 30/mês por usuário

US$ 30/mês por usuário Business: $25/mês por usuário

$25/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações gramaticais

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,7/5 (7000+ avaliações)

7. Beautiful.ai (melhor para projetar apresentações de planos de negócios visualmente atraentes)

via Beautiful.ai A Beautiful.ai é uma plataforma de design de apresentações que usa inteligência artificial para ajudar os usuários a criar apresentações profissionais e visualmente impressionantes.

Embora não seja um gerador de planos de negócios convencional, a Beautiful.ai se destaca na conversão de planos de negócios em apresentações convincentes que chamam a atenção dos investidores e das partes interessadas. Insira seu conteúdo, e o mecanismo de design orientado por IA da Beautiful.ai o transformará em slides estruturados e atraentes.

Melhores recursos do Beautiful.ai

Insira o conteúdo do seu plano de negócios para criar slides com design profissional

Monitore o desempenho da apresentação com métricas como total de visualizações, visualizadores únicos e tempo médio de visualização por slide

Modifique cores, fontes e layouts para alinhar-se à identidade de sua marca

Limitações do Beautiful.ai

Lida apenas com o design e não gera automaticamente o conteúdo do plano de negócios

Preços do Beautiful.ai

Pro: $12/mês por usuário

$12/mês por usuário Equipe: US$ 40/mês por usuário

US$ 40/mês por usuário Enterprise: Preços personalizados

Classificações e avaliações do Beautiful.ai

G2: 4,7/5 (mais de 150 avaliações)

4,7/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4,3/5 (80+ avaliações)

8. 15MinutePlan.ai (melhor para criar planos de negócios rápidos e concisos)

via

15MinutePlan.ai

o 15MinutePlan.ai é uma plataforma com tecnologia de IA projetada para simplificar o processo de planejamento de negócios, permitindo que os usuários criem planos detalhados em pouco tempo.

A plataforma leva os usuários a uma jornada interativa, fazendo-lhes perguntas sobre seus negócios, como metas práticas de negócios, mercados-alvo e projeções financeiras. Com essas informações, o mecanismo de IA do 15MinutePlan.ai cria um plano de negócios abrangente para atender às necessidades exclusivas do usuário.

Melhores recursos do 15MinutePlan.ai

Responda a uma série de perguntas orientadas para produzir um plano de negócios detalhado em aproximadamente 15 minutos

Insira detalhes específicos sobre sua empresa para refletir seus objetivos e mercado exclusivos

Crie planos de negócios com suporte em vários idiomas, atendendo a diversos mercados e partes interessadas

limitações do 15MinutePlan.ai

É necessária uma assinatura para acessar a gama completa de recursos

Preços do 15MinutePlan.ai

Pacote inicial : $69

: $69 Pacote profissional: $99

Classificações e resenhas do 15MinutePlan.ai

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

9. WordKraft AI (o melhor para elaboração de plano de negócios assistido por IA com modelos personalizáveis)

via WordKraft AI O WordKraft AI é uma plataforma de geração de conteúdo dinâmico que capacita os usuários a criar planos de negócios excepcionais usando modelos personalizáveis e suporte de escrita inteligente.

A plataforma apresenta uma série de modelos projetados para vários setores e modelos de negócios, oferecendo aos usuários uma base sólida para a criação.

O assistente de redação do WordKraft AI molda habilmente o conteúdo claro e profissional para cada seção do plano, garantindo a coerência com os objetivos do seu negócio.

Melhores recursos do WordKraft AI

Utilize a IA para gerar conteúdo bem estruturado e coerente para várias seções do seu plano de negócios

Crie imagens exclusivas e livres de royalties que complementem seu conteúdo usando IA

Gerar planos de negócios em mais de 40 idiomas, atendendo a um público diversificado e global

Limitações da IA do WordKraft

Concentra-se principalmente na geração de conteúdo e pode não ter recursos avançados de previsão financeira

Preços do WordKraft AI

**Gratuito

Pro Starter: $9/mês

$9/mês Pro Unlimited: $29/mês

Classificações e resenhas do WordKraft AI

G2: Avaliações insuficientes

Avaliações insuficientes Capterra: Avaliações insuficientes

10. VentureKit (melhor para planos de negócios gerados por IA com análise SWOT)

via VentureKit O VentureKit é uma plataforma inovadora que aproveita o poder da IA para simplificar a jornada de planejamento de negócios, criando planos de negócios detalhados e personalizados para atender ao conceito de negócios exclusivo de cada usuário.

Participe de uma série de perguntas guiadas para receber um modelo de plano de negócios abrangente, com um resumo executivo, análise SWOT, estratégia de marketing, análise competitiva e muito mais.

Melhores recursos do VentureKit

Utilize IA para pesquisa de mercado para realizar uma análise SWOT completa para identificar pontos fortes, pontos fracos e oportunidades

Acessar projeções financeiras detalhadas, incluindo previsões de receita e balanços patrimoniais

Interaja com um consultor de IA baseado em bate-papo para obter aconselhamento e assistência personalizados

Limitações do VentureKit

O conteúdo gerado por IA pode exigir personalização adicional para se alinhar perfeitamente a contextos comerciais específicos

Preços do VentureKit

Gratuito

Pro: US$ 16/mês

Classificações e análises do VentureKit

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Não há avaliações suficientes

11. Venture Planner (melhor para geração de plano de negócios orientado por IA com previsão financeira)

via Planejador de empreendimentos O Venture Planner é uma plataforma orientada por IA que otimiza o desenvolvimento de negócios, conduzindo os usuários por meio de um conjunto dinâmico de perguntas de múltipla escolha.

Ela ajuda as empresas a criar planos personalizados que lidam com problemas específicos, concentrando-se em insights práticos e recomendações baseadas em cenários da vida real.

Seus amplos recursos de modelagem financeira permitem que os usuários testem várias estratégias e tomem decisões de negócios orientadas por dados.

Melhores recursos do Venture Planner

Utilize a IA para criar planos de negócios personalizados, respondendo a perguntas guiadas de múltipla escolha

Acesse ferramentas que geram previsões financeiras detalhadas, incluindo projeções de receita e estimativas de despesas

Beneficie-se de avaliações de risco completas e orientação especializada para identificar e superar possíveis armadilhas

Limitações do Venture Planner

Dados do setor em tempo real ou ferramentas externas para análise competitiva e modelagem financeira podem exigir entrada manual, o que consome muito tempo

Preços do Venture Planner

Empresa: US$ 28/mês

US$ 28/mês Consultor: US$ 80/mês

Classificações e resenhas do Venture Planner

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: Avaliações insuficientes

12. LivePlan (melhor para planejamento de negócios com acompanhamento financeiro em tempo real)

via

LivePlan

O LivePlan é uma poderosa ferramenta de planejamento e gerenciamento de negócios que ajuda empreendedores e proprietários de pequenas empresas a criar planos dinâmicos e medir o progresso, abrindo as portas para o aumento da produtividade e a

crescimento de pequenas empresas

.

Suas instruções passo a passo, tutoriais e orientação especializada simplificam a criação de planos de negócios profissionais na plataforma. Além disso, as finanças automatizadas com algoritmos no LivePlan garantem uma previsão precisa.

Melhores recursos do LivePlan

Siga instruções e tutoriais detalhados para criar um plano de negócios profissional, mesmo sem experiência prévia

Utilize fórmulas incorporadas para gerar projeções financeiras precisas, incluindo previsões de receita e estimativas de despesas

Monitore a saúde financeira da sua empresa acompanhando o desempenho em relação às suas metas de negócios, permitindo a tomada de decisões informadas

Limitações do LivePlan

Alguns usuários podem achar a interface menos intuitiva em comparação com outras plataformas

Preços do LivePlan

Padrão: US$ 20/mês

US$ 20/mês Premium: $20/mês

Classificações e análises do LivePlan

G2: 4,1/5 (mais de 30 avaliações)

4,1/5 (mais de 30 avaliações) Capterra: 4,5/5 (mais de 150 avaliações)

13. IdeaBuddy (melhor para brainstorming e desenvolvimento de ideias em planos)

via IdeaBuddy O IdeaBuddy é um software de planejamento de negócios tudo em um que ajuda empreendedores e empresas a transformar ideias em planos de negócios. O guia de negócios, o plano financeiro e os criadores de planos de negócios com tecnologia de IA da plataforma orientam os clientes durante todo o processo de planejamento.

Melhores recursos do IdeaBuddy

Aproveite os insights orientados por IA para desenvolver sua ideia de negócio, abrangendo aspectos como pesquisa de mercado, proposta de valor e gerenciamento de operações

Utilize ferramentas para criar projeções financeiras detalhadas, incluindo demonstrações de lucros e perdas, previsões de fluxo de caixa e análises de ponto de equilíbrio

Envolva-se com os membros da equipe em tempo real para sessões de brainstorming usando o quadro branco on-line

Limitações do IdeaBuddy

Os usuários não podem conectar diretamente o IdeaBuddy a outras plataformas de software para tarefas, como software de contabilidade

Preços do IdeaBuddy

**Gratuito

Sonhador: $15/mês

$15/mês Founder: $20/mês

$20/mês Team Pro: $25/mês

Classificações e análises do IdeaBuddy

G2: Não há avaliações suficientes

Não há avaliações suficientes Capterra: 4,7/5 (mais de 50 avaliações)

Master Business Plan Creation with ClickUp

_Pronto para levar seu plano de negócios para o próximo nível? Usar o gerador de plano de negócios com IA correto pode ajudá-lo a simplificar o processo, obter insights e preparar sua empresa para o sucesso.

A adoção de uma ferramenta inovadora pode lhe dar uma base sólida para transformar sua visão empresarial em uma realidade próspera.

Uma ferramenta poderosa a ser considerada é o ClickUp. Essa plataforma multifuncional aumenta a produtividade ao oferecer recursos de gerenciamento de tarefas, definição de metas e colaboração em equipe - perfeitos para organizar seu plano de negócios.

Registre-se gratuitamente

hoje mesmo e explore seus diferentes recursos para ver como ele elevará seus fluxos de trabalho visuais e aumentará a produtividade e a colaboração da sua equipe.