10 modelos de acompanhamento de subsídios para uma gestão eficiente de fundos

Gerenciar subsídios muitas vezes pode parecer um malabarismo com várias tarefas ao mesmo tempo - cada uma ligada ao seu próprio prazo, requisito de financiamento ou marco do projeto.

Para as organizações sem fins lucrativos, dominar esse processo é essencial, mas também pode se tornar uma das responsabilidades que mais consomem tempo e são mais desgastantes.

Perder um prazo? Isso pode resultar em perda de financiamento. esquecer de rastrear um requisito?_ Isso pode comprometer oportunidades futuras. ⏰

Felizmente, há uma solução para ajudar a simplificar esse processo complexo: modelos de rastreamento de subsídios. Essas ferramentas de valor inestimável podem transformar a maneira como você gerencia os subsídios.

Neste blog, exploraremos os benefícios do uso de modelos de rastreamento de subsídios e detalharemos seus principais recursos. Além disso, destacaremos os dez principais modelos que podem revolucionar seu processo de gerenciamento de subsídios. 📝

O que são modelos de rastreamento de concessões?

Os modelos de rastreamento de subsídios são ferramentas essenciais no gerenciamento de financiamento de organizações sem fins lucrativos. Eles atuam como aliados confiáveis para mantê-lo organizado e no caminho certo.

Esses modelos consolidam todos os principais detalhes do subsídio em um só lugar - tudo, desde as informações de contato do financiador até o progresso dos marcos - garantindo que você possa monitorar e gerenciar facilmente cada etapa do processo.

Com campos e seções pré-concebidos, os modelos de acompanhamento de subsídios eliminam o estresse das confusões de última hora, simplificando a conformidade com os requisitos do subsídio e o gerenciamento eficiente dos fundos.

A otimização dessas tarefas essenciais permite que sua organização dedique mais tempo e energia à sua missão principal e ao trabalho impactante.

Nesse sentido, a importância de enviar várias solicitações para aumentar suas chances de obter financiamento não pode ser exagerada.

De acordo com o relatório sobre o estado da busca de subsídios em 2023 em um estudo de caso, as organizações que enviaram apenas uma solicitação tiveram uma taxa de sucesso de 64%. No entanto, a taxa de sucesso subiu para 90% para aquelas que enviaram de três a cinco solicitações, e notáveis 98% das organizações sem fins lucrativos que enviaram de seis a dez solicitações ganharam pelo menos um subsídio. 📈

O que faz um bom modelo de rastreamento de subsídios?

Um modelo de rastreamento de subsídios de alta qualidade vai além da organização das informações; ele aumenta a eficiência e ajuda você a gerenciar os subsídios sem problemas.

Aqui estão os principais componentes que distinguem um bom modelo de um modelo mediano:

Layout estruturado : Escolha um modelo com uma estrutura clara e fácil de navegar. As linhas e colunas devem ser bem definidas para permitir a entrada de dados sem problemas e o acesso rápido a informações importantes

: Escolha um modelo com uma estrutura clara e fácil de navegar. As linhas e colunas devem ser bem definidas para permitir a entrada de dados sem problemas e o acesso rápido a informações importantes Campos essenciais : Procure um modelo que inclua campos essenciais, como o nome do financiador, detalhes de contato, valores de financiamento solicitados e desembolsados, condições do subsídio e muito mais. Isso garante que todos os detalhes importantes sejam armazenados em um local conveniente

: Procure um modelo que inclua campos essenciais, como o nome do financiador, detalhes de contato, valores de financiamento solicitados e desembolsados, condições do subsídio e muito mais. Isso garante que todos os detalhes importantes sejam armazenados em um local conveniente Personalizável : Opte por um modelo que permita a personalização de campos e seções com base nas necessidades exclusivas da sua organização sem fins lucrativos. A flexibilidade garante que ele se adapte aos processos e requisitos específicos de sua organização

: Opte por um modelo que permita a personalização de campos e seções com base nas necessidades exclusivas da sua organização sem fins lucrativos. A flexibilidade garante que ele se adapte aos processos e requisitos específicos de sua organização Recursos de rastreamento : Um bom modelo deve ter recursos para rastrear os principais aspectos do gerenciamento de subsídios, como alocações de fundos, KPIs, prazos de relatórios e progresso em relação aos marcos. Isso ajuda você a ficar por dentro de todas as partes móveis e garante atualizações oportunas para as partes interessadas

: Um bom modelo deve ter recursos para rastrear os principais aspectos do gerenciamento de subsídios, como alocações de fundos, KPIs, prazos de relatórios e progresso em relação aos marcos. Isso ajuda você a ficar por dentro de todas as partes móveis e garante atualizações oportunas para as partes interessadas Capacidade de integração: Escolha um modelo que possa se integrar ao seu fluxo de trabalho ou sistema de software existente. A integração perfeita facilita a sincronização de dados e reduz o risco de erros ou de perda de prazos

Dica profissional: Quer saber como melhorar as operações da sua organização sem fins lucrativos? Use ClickUp para otimizar os fluxos de trabalho e capacitar sua equipe !

Veja como ele ajuda:

Status personalizados: Acompanhe o progresso da tarefa com transparência, adaptada às necessidades de cada departamento 🗂️

Vários responsáveis: Melhorar a colaboração identificando claramente todos os envolvidos em uma tarefa 🤝

Rastreamento de tempo: Evite o esgotamento monitorando as horas de trabalho, as horas extras e programando folgas ⏱️

10 modelos de controle de subsídios a serem explorados

O mundo dos modelos de rastreamento de subsídios é vasto, mas nem todos os modelos são iguais. Com tantas opções disponíveis, encontrar o modelo certo para a sua organização sem fins lucrativos pode ser uma tarefa árdua.

A esse respeito, ClickUp destaca-se como uma solução poderosa. Como uma plataforma de produtividade tudo-em-um, oferece uma variedade de modelos de rastreamento de subsídios personalizáveis e fáceis de usar, projetados para simplificar o gerenciamento de subsídios.

Não importa se você está acompanhando prazos, valores de financiamento ou progresso em direção a marcos, os modelos do ClickUp podem ajudá-lo a se manter organizado e a atender às suas necessidades de gerenciamento de subsídios.

Aqui estão os dez principais modelos de acompanhamento de concessões, cada um deles criado para elevar seu processo de gerenciamento de concessões:

1. Modelo de rastreamento de proposta de subsídio do ClickUp

Modelo de rastreamento de proposta de concessão do ClickUp, que é um modelo de rastreamento de proposta de concessão

Elaboração de propostas de subsídios pode ser uma tarefa assustadora, mas com o Modelo de rastreamento de proposta de subsídio do ClickUp com o ClickUp, você pode simplificar o processo e elaborar propostas claras e convincentes com facilidade. Esse modelo ajuda você a se manter organizado, dividindo a proposta em tarefas gerenciáveis, como informações gerais, definição do problema, objetivos e muito mais.

Esse modelo modelo de proposta de subsídio permite que você atribua prazos a cada tarefa, garantindo que toda a proposta seja concluída bem antes do prazo de inscrição. É uma ótima ferramenta para ajudá-lo a se manter no caminho certo e a dar o melhor de si ao solicitar subsídios.

Veja por que você vai gostar dele:

Atribua tarefas para escrever seções da proposta a funcionários com prazos bem definidos

Defina níveis de prioridade com código de cores para as tarefas

Adicione atributos como parte da proposta, data-alvo, medição de desempenho, custos do primeiro ano e muito mais para criar uma proposta de subsídio organizada

Acompanhe o progresso com visualizações e quadros de cronograma

Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que desejam criar propostas de subsídios claras, organizadas e convincentes para garantir o financiamento.

Dica profissional: Use ferramentas com tecnologia de IA, como Cérebro ClickUp para elaborar propostas de subsídios claras, eficazes e convincentes. Com base em suas instruções, o ClickUp Brain gerará conteúdo detalhado e personalizado que abrange todos os aspectos importantes envolvidos nas propostas de subsídios na linguagem e no tom exigidos pela sua organização sem fins lucrativos.

Dessa forma, ele o ajudará a:

📝 Gerar narrativas claras e detalhadas que abrangem todos os principais elementos das solicitações de subsídios

economizar tempo automatizando tarefas repetitivas e concentrando-se em áreas de alto impacto

garanta a consistência em suas propostas com sugestões de conteúdo baseadas em IA

aumente as taxas de sucesso das propostas elaborando envios completos e convincentes

2. Modelo de rastreamento de ativos do ClickUp Grant

Modelo de rastreamento de concessão do ClickUp, que é um modelo de rastreamento de ativos de concessão

O rastreamento de ativos é essencial, mas geralmente consome muito tempo. O Modelo de rastreamento de ativos do ClickUp Grant simplifica esse processo, permitindo que você gerencie e monitore com eficiência os ativos relacionados a projetos financiados por subsídios.

Com esse modelo, você pode armazenar com segurança informações detalhadas sobre cada ativo, rastrear seu valor em dólares americanos e simplificar os relatórios e as auditorias para aumentar a eficiência.

Veja por que você vai gostar dele:

Obtenha informações sobre como os ativos estão sendo usados em sua organização

Garantir a manutenção adequada dos ativos

Reduzir o tempo que você gastaria na busca de ativos

Obter visibilidade do ciclo de vida dos ativos e de seus custos associados

Ideal para: Gerentes de subsídios, empresas e organizações sem fins lucrativos que desejam gerenciar e rastrear seus vários subsídios e ativos sem esforço.

➡️Also Leia: Um guia para o gerenciamento de programas com exemplos detalhados

3. Modelo de controle de projeto de subsídio do ClickUp

Modelo de rastreamento de concessão do ClickUp, que é um modelo de rastreamento de projeto de concessão

O gerenciamento de projetos financiados por subsídios pode ser complexo, envolvendo tudo, desde tarefas e coordenação de equipes até cronogramas e orçamentos. O Modelo de rastreamento de projeto de subsídio do ClickUp pode simplificar esse processo e tornar o rastreamento de projetos e gerenciamento sem esforço.

Esse modelo de rastreador de concessão permite distribuir as informações necessárias sobre as tarefas para os membros da equipe envolvidos. Você também pode usar esse modelo para fornecer às partes interessadas atualizações regulares sobre o status dos seus projetos.

Veja por que você vai gostar dele:

Organize as tarefas por estágios designados e acompanhe o progresso usando o RAG (vermelho para crítico, âmbar para atrasado, verde para em dia)

Permita que os membros da equipe visualizem e gerenciem suas tarefas lado a lado para uma melhor coordenação

Monitore o progresso com campos personalizáveis, como datas de conclusão e duração das tarefas

Otimize a alocação de recursos e priorize os orçamentos de forma mais eficaz

Ideal para: Coordenadores de equipe, gerentes de subsídios e organizações sem fins lucrativos que desejam monitorar subsídios e gerenciar com eficiência tarefas, cronogramas e membros da equipe em projetos financiados por subsídios.

Dica de bônus: Automatize o rastreamento e a alteração dos status das tarefas com Automações do ClickUp . Você só precisa definir determinadas regras e condições; essa ferramenta fará o que for necessário - alterar os status quando os critérios forem atendidos - economizando um tempo valioso que você pode usar para se concentrar em outros trabalhos importantes.

4. Modelo de estrutura analítica de trabalho do subsídio ClickUp

ClickUp Grant Tracking Templates, que é um modelo de estrutura de decomposição do trabalho de concessão

O modelo Modelo de estrutura analítica de trabalho do ClickUp Grant ajuda a gerenciar todo o ciclo de vida da concessão, dividindo grandes projetos em tarefas gerenciáveis. Esse modelo versátil e repleto de recursos é perfeito para gerentes de projeto e inclui campos como nome da tarefa, número da EAP, responsável, data da tarefa, data de vencimento, status, fase do projeto, progresso e muito mais. Você pode facilmente personalizar ou adicionar campos para atender às suas necessidades.

Use esse modelo para agrupar tarefas por fases do projeto - como iniciação, planejamento, execução e encerramento. Ele fornece uma representação visual clara do progresso da tarefa, ajudando-o a garantir que cada fase do projeto seja concluída dentro do prazo e que todo o projeto permaneça no caminho certo.

Veja por que você vai gostar dele:

Atribuir as tarefas certas aos membros certos da equipe

Esclarecer os membros da equipe sobre suas funções e responsabilidades

Acompanhar o status das tarefas com categorias como não iniciado, em andamento, em revisão, atualização necessária e pronto

Melhorar a comunicação entre a equipe e as partes interessadas

Ideal para: Gerentes de projeto e organizações sem fins lucrativos que desejam supervisionar o detalhamento do trabalho para projetos e garantir que os projetos sejam concluídos no prazo.

5. Modelo de documento de planejamento de projeto de subsídio do ClickUp

Estabeleça a base para a execução do projeto com o modelo de documento de planejamento de projeto do ClickUp Grant

A criação de um plano sólido é essencial para o sucesso de qualquer projeto proposta de projeto o planejamento de um projeto pode ser muito importante, pois estabelece uma base sólida e reduz os possíveis obstáculos. No entanto, o planejamento do projeto pode ser desafiador, e é aí que Modelo de documento de planejamento de projeto de subsídio do ClickUp está disponível.

Use esse modelo para capturar todos os detalhes, desde os principais objetivos e metas até os itens de ação e cronogramas, e alinhar as equipes em torno de metas comuns importantes para o sucesso coletivo. Você também pode usá-lo para planejar e gerenciar os orçamentos do projeto e outros recursos e estabelecer um sistema de monitoramento para garantir a conclusão em tempo hábil.

Veja por que você vai gostar:

Dividir projetos complexos em tarefas gerenciáveis

Identificar os principais marcos erastrear e documentar o progresso do projeto Identificar os possíveis riscos que podem impedir o andamento dos projetos

Desenvolver estratégias para atenuar os riscos

Ideal para: Gerentes de projeto e organizações sem fins lucrativos que buscam uma abordagem organizada para o planejamento e a execução de projetos.

➡️Read Mais: 10 modelos gratuitos de escopo de trabalho no MS Word e no ClickUp Docs

6. Modelo de relatório de status de projeto de subsídio do ClickUp

Modelo de rastreamento de concessão do ClickUp, que é um modelo de relatório de status de projeto de concessão

Quer saber como manter o progresso do seu projeto organizado e se comunicar de forma eficaz com as partes interessadas? Modelo de relatório de status de projeto de subsídio do ClickUp tem tudo o que você precisa. Esse modelo de quadro branco fácil de usar apresenta seis seções que permitem resumir claramente os principais detalhes do projeto.

Esse modelo permite que você adicione rótulos, notas adesivas e indicadores de status coloridos, ajudando-o a acompanhar o progresso e destacar atualizações importantes. Ele garante que as partes interessadas estejam sempre informadas e que seus projetos permaneçam dentro do cronograma para conclusão em tempo hábil.

Veja por que você vai gostar dele:

Forneça às equipes as últimas atualizações sobre tarefas, datas de vencimento e orçamento

Acompanhe o progresso com gráficos e tabelas automatizados

Melhorar a responsabilidade e aumentar a produtividade da equipe

Adicione seções e atributos ao modelo de relatório de acordo com as necessidades da sua organização

Ideal para: Organizações sem fins lucrativos que desejam monitorar e gerar relatórios de status de projetos e manter as partes interessadas informadas com facilidade.

7. Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp Grant

Modelo de rastreamento de concessão do ClickUp, que é um modelo de quadro branco de linha do tempo do projeto de concessão

Criando e gerenciar cronogramas de projetos pode ser demorado e tedioso. No entanto, o Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp Grant pode otimizar essa tarefa, facilitando a visualização de toda a linha do tempo e garantindo que as equipes se mantenham no caminho certo e cumpram os prazos.

Esse modelo personalizável e fácil de usar para iniciantes permite que você documente as etapas ou estágios do seu projeto juntamente com a duração deles. Em cada etapa, você pode especificar as atividades que precisam ser realizadas em diferentes blocos e colorir os blocos cujas atividades projetadas foram realizadas.

Veja por que você vai gostar dele:

Personalizar detalhes, como tarefas, dependências, durações, etc.

Identificar possíveis gargalos ou áreas de preocupação

Fazer ajustes conforme necessário para manter os projetos em andamento

Acompanhar o progresso para garantir que os projetos sejam concluídos dentro dos prazos alocados

Ideal para: Gerentes de projeto e organizações que buscam uma maneira simplificada de planejar, criar e gerenciar cronogramas para diferentes projetos.

8. Modelo de prazos de concessão do ClickUp

Modelo de caminho crítico de prazos do ClickUp

O modelo Modelo de prazos de subsídios do ClickUp é perfeito para organizações que gerenciam vários subsídios. Ele ajuda a visualizar, organizar e priorizar prazos, garantindo que vários projetos permaneçam no caminho certo.

Use esse modelo para atribuir tarefas, definir datas importantes e criar marcos para cada subsídio. Acompanhe o progresso das tarefas para garantir que sua equipe cumpra todos os prazos de vários subsídios simultaneamente, mantendo seus projetos organizados e dentro do cronograma.

Veja por que você vai gostar dele:

Planeje e estruture projetos com facilidade

Obter uma visão geral dos prazos futuros e atrasados

Defina níveis de prioridade para as tarefas com cores diferentes

Garantir que as tarefas concluídas atendam aos padrões de qualidade definidos

Ideal para: Profissionais que trabalham, gerentes de projeto e organizações sem fins lucrativos que desejam visualizar, definir, gerenciar, acompanhar e cumprir prazos de projetos.

9. Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp Grant

Visualize, mapeie e acompanhe tarefas, tempo e estimativas de custo para projetos e eventos com o ClickUp Grant Fillable Timeline Template

O modelo Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp Grant ajuda a planejar e visualizar seus projetos, eventos e muito mais com facilidade. Essa ferramenta versátil permite criar linhas do tempo que mantêm uma aparência consistente para diferentes tipos de projetos.

Use-a para gerenciar e monitorar as fases do projeto, as tarefas, os dias alocados, os dias sugeridos, o status, o orçamento, os custos reais e muito mais. Esse modelo simplifica a criação de linhas do tempo, dando a você mais tempo para se concentrar em outras responsabilidades essenciais.

Veja por que você vai gostar dele:

Compartilhe cronogramas com as partes interessadas para revisão

Adicionar, modificar ou remover tarefas na linha do tempo conforme necessário

Definir e monitorar marcos facilmente

Compartilhe cronogramas aprovados com os membros da equipe

Ideal para: Planejadores de projetos, gerentes e organizações sem fins lucrativos que desejam mapear, organizar e acompanhar tarefas, tempo e estimativas de custo para projetos e eventos.

10. Modelo de planilha de rastreamento de subsídios por Qgiv

Rastreie facilmente todos os subsídios aos quais você se candidatou com o Grant Tracking Spreadsheet Template por Qgiv Manter o controle de todos os seus pedidos de subsídios pode ser um desafio, mas o modelo de planilha de acompanhamento de subsídios da Qgiv facilita o gerenciamento. Essa ferramenta fácil de usar ajuda a manter o controle de seus pedidos de subsídio e a se organizar durante todo o processo.

O modelo inclui quatro planilhas dedicadas para registrar e armazenar informações essenciais: Dados do doador em potencial, subsídios enviados, resposta do doador e subsídios que não puderam ser enviados. Com esses recursos, você pode gerenciar com eficiência seus pedidos e garantir que nenhum detalhe importante seja esquecido.

Veja por que você vai gostar dele:

Mantenha um registro preciso dos dados sobre as agências de financiamento

Agendar datas para acompanhamento com as agências de financiamento

Definir os níveis de prioridade das solicitações

Colocar informações adicionais na seção de notas separadas

Ideal para: Coordenadores de subsídios e organizações sem fins lucrativos que desejam uma solução abrangente para gerenciar e acompanhar seus pedidos de subsídios

➡️Read Mais: Mission Possible: 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para o sucesso de organizações sem fins lucrativos

Simplifique o controle de concessões e maximize seu impacto com o ClickUp

Os subsídios são uma tábua de salvação vital para as organizações sem fins lucrativos, mas gerenciá-los com eficiência pode ser um desafio complexo. É aí que entra o ClickUp. Ao aproveitar suas poderosas ferramentas - como modelos de rastreamento de subsídios, formulário de solicitação de projeto você pode simplificar seus processos de gerenciamento de subsídios e se concentrar mais no avanço de sua missão.

Com o ClickUp, você pode se manter organizado, melhorar a conformidade e otimizar a alocação de recursos, garantindo que cada subsídio contribua para o sucesso da sua organização sem fins lucrativos.

✔️Don Não deixe que os obstáculos administrativos o impeçam registre-se no ClickUp hoje mesmo para otimizar seu gerenciamento de subsídios, ampliar seu impacto e atingir suas metas com facilidade. 🚀