Missão Possível: 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para o sucesso de organizações sem fins lucrativos

No mundo dinâmico das organizações sem fins lucrativos, o gerenciamento eficaz de projetos é a chave para a realização de missões impactantes. Seja para campanhas de arrecadação de fundos, iniciativas comunitárias ou planejamento de eventos quando se trata de um evento, o gerenciamento eficaz de projetos é o ingrediente secreto para o sucesso.

Dê adeus às planilhas antigas e desajeitadas e ao acompanhamento manual e dê as boas-vindas ao software de gerenciamento de projetos de última geração para dar às suas operações um merecido brilho! Essas ferramentas poderosas aumentam o impacto e a eficácia de cada empreendimento nobre por meio de vários recursos úteis de gerenciamento de projetos.

Junte-se a nós e revelemos os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para organizações sem fins lucrativos. Vamos nos aprofundar em seus recursos de destaque, limitações e compatibilidade com diferentes orçamentos e estruturas organizacionais. Que comece a exploração! 🧐

O que é um software de gerenciamento de projetos para organizações sem fins lucrativos? Software de gerenciamento de projetos para organizações sem fins lucrativos é uma ferramenta especializada projetada para ajudar as organizações a superar seus desafios exclusivos na execução de projetos. Esses desafios incluem orçamentos limitados, equipes diversificadas e a necessidade de

comunicar de forma eficaz e se envolver com as partes interessadas.

Em essência, esse tipo de software é uma plataforma abrangente que fornece uma visão holística de todas as tarefas, prazos e resultados.

Além das funcionalidades comuns, como plano de projeto além dos recursos de planejamento de projetos, programação e alocação de recursos, o software para organizações sem fins lucrativos vai um passo além ao incorporar recursos que atendem especificamente ao setor sem fins lucrativos, incluindo aspectos como propostas de subsídios apoio à captação de recursos e coordenação de voluntários.

Suas principais funcionalidades incluem o controle de custos, gerenciamento de orçamentos , garantindo gerenciamento de qualidade e manuseio de documentação. Além disso, essas ferramentas desempenham um papel crucial na fomentação da colaboração entre participantes do projeto e facilitando fluxos de trabalho eficientes e transparentes.

O que você deve procurar em um software de gerenciamento de projetos sem fins lucrativos?

Aqui estão os principais recursos a serem considerados ao selecionar um software de gerenciamento de projetos para uma organização sem fins lucrativos:

Opções de personalização : Procure um software que ofereça opções de personalização, permitindo que você adapte o sistema para atender aos requisitos específicos da sua organização

: Procure um software que ofereça opções de personalização, permitindo que você adapte o sistema para atender aos requisitos específicos da sua organização Gerenciamento de tarefas e projetos : Os principais recursos de gerenciamento de projetos são essenciais, incluindo criação de tarefas, agendamento e alocação de recursos

: Os principais recursos de gerenciamento de projetos são essenciais, incluindo criação de tarefas, agendamento e alocação de recursos Gerenciamento de subsídios e orçamentos : o software deve ajudar as organizações sem fins lucrativos a acompanhar e gerenciar os subsídios de forma eficaz com recursos como criação de propostas, acompanhamento de orçamentos e relatórios

: o software deve ajudar as organizações sem fins lucrativos a acompanhar e gerenciar os subsídios de forma eficaz com recursos como criação de propostas, acompanhamento de orçamentos e relatórios Suporte à captação de recursos : Procure por ferramentas de gerenciamento de projetos que ajudem a planejar, executar e acompanhar campanhas de captação de recursos por meio do gerenciamento de doadores

: Procure por ferramentas de gerenciamento de projetos que ajudem a planejar, executar e acompanhar campanhas de captação de recursos por meio do gerenciamento de doadores Coordenação de voluntários : O software deve permitir que as organizações programem, se comuniquem e acompanhem as atividades dos voluntários com eficiência

: O software deve permitir que as organizações programem, se comuniquem e acompanhem as atividades dos voluntários com eficiência Suporte à colaboração : deve facilitar a colaboração entre os membros da equipe e as partes interessadas por meio de fóruns de discussão, compartilhamento de arquivos e atualizações em tempo real

: deve facilitar a colaboração entre os membros da equipe e as partes interessadas por meio de fóruns de discussão, compartilhamento de arquivos e atualizações em tempo real Escalabilidade : Escolha um software que possa acomodar o aumento de projetos, usuários e dados ao longo do tempo

: Escolha um software que possa acomodar o aumento de projetos, usuários e dados ao longo do tempo Recursos de integração: Ele deve oferecer suporte a integrações com outras plataformas, como software de captação de recursos esistemas de CRM sem fins lucrativospara aumentar a eficiência geral

Os 10 melhores softwares de gerenciamento de projetos para organizações sem fins lucrativos

Fazer malabarismos com voluntários, orçamentos e cronogramas pode ser difícil demais. Felizmente, isso fica mais fácil com o software de gerenciamento de projetos certo para organizações sem fins lucrativos.

Vamos dar uma olhada em nossas principais opções, juntamente com seus melhores recursos, limitações e preços, para ajudá-lo a gerenciar seus projetos com eficiência. ✨

Gerencie o projeto de sua pequena empresa em cada etapa do processo com modelos, recursos de colaboração e mais de 15 visualizações de projeto usando o ClickUp

O ClickUp oferece uma solução multifuncional perfeita para planejamento, alocação de tarefas e colaboração simples e eficazes. **Simplifique seu gerenciamento sem fins lucrativos com recursos como:

O software oferece mais de 15 visualizações de projetos para atender às suas necessidades - desde a organização fácil de tarefas com quadros Kanban até a organização detalhada de rastreamento de marcos com visualizações de gráfico de Gantt, linha do tempo e carga de trabalho. O ClickUp oferece ferramentas versáteis para administrar uma organização sem fins lucrativos eficaz .

Para dar o pontapé inicial em sua jornada, aproveite o Modelo simples de gerenciamento de projetos do ClickUp . Essa joia permite que você visualize todo o seu projeto com a exibição do gráfico de Gantt, monitore o progresso da tarefa fase por fase usando um prático quadro Kanban e mergulhe em detalhes granulares com uma lista personalizada.

Procurando por modelos para gerenciar eventos sem fins lucrativos ? As opções são infinitas - use layouts predefinidos para lidar com a captação de recursos e da coordenação de voluntários, gerenciar orçamentos criar relatórios anuais e até mesmo organizar resgates de animais de estimação. 🐶

Armazene, edite e compartilhe documentos essenciais com o ClickUp Docs e use a opção Assistente de escrita com IA para fazer um brainstorming de ideias para seu próximo grande evento sem fins lucrativos em segundos.

melhores recursos do #### ClickUp

Limitações do ClickUp

Uma ampla variedade de recursos pode resultar em uma curva de aprendizado acentuada

O aplicativo móvel tem menos recursos em comparação com a versão web

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Negócios : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para saber o preço

: Entre em contato para saber o preço O ClickUp AI está disponível em todos os planos pagos por US$ 5 por membro do Workspace por mês

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e avaliações do ClickUp

G2 :4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

:4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra:4.7/5 (mais de 3.000 avaliações)

2. Nifty

Via: Nítido O Nifty é um prático ferramenta de gerenciamento de projetos criada especialmente para organizações sem fins lucrativos. Ela agiliza seus processos com recursos como listas de tarefas, marcos, discussões e compartilhamento fácil de documentos.

A plataforma oferece à sua equipe uma visão panorâmica de projetos, tarefas e atribuições. É como ter uma planejamento estratégico profissional ao seu lado, completo com acompanhamento do progresso por meio de cronogramas e roteiros. 🗺️

O software também ajuda a otimizar a produtividade da equipe oferecendo recursos de rastreamento de tempo e relatórios, permitindo que você rastreie e equilibre as cargas de trabalho com eficiência.

A Nifty aprimora a criação e o compartilhamento de documentos com sua robusta ferramenta de documentos e a integração perfeita com o Google Docs, Sheets e Presentations.

Melhores recursos do Nifty

Relatórios automatizados

Chats em tempo real e chamadas de vídeo com um clique

Criação de formulários

Integra-se com o Google Drive e o Slack

Várias visualizações de projeto, como Kanban, Lista e Calendário

Limitações do Nifty

A adição de mais flexibilidade à função de marcação poderia ser benéfica

Falta de recursos avançados, como alocação de recursos e controle de custos

Preços da Nifty

Gratuito

Para iniciantes : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Pro : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Business : $16/mês por usuário

: $16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Nifty ratings and reviews

G2 :4,7/5 (mais de 400 avaliações)

:4,7/5 (mais de 400 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 400 avaliações)

3. Segunda-feira

Via: Segunda-feira Ao simplificar e consolidar suas operações em uma plataforma única e acessível, a Monday (também conhecida como monday.com) capacita sua organização a fazer a diferença com o mínimo de esforço. 💪

O software permite que as equipes organizem tarefas e projetos visualmente. O quadro central funciona como o ponto focal de cada projeto, facilitando a supervisão tarefa por tarefa e acomodando mudanças.

Planeje, acompanhe e lance campanhas de captação de recursos com facilidade, aproveitando os insights para comunicação direcionada com a sua base de doadores. Visualize todo o seu pipeline de doações, gerencie com eficiência os pedidos de subsídios e até mesmo automatize e-mails e textos personalizados de captação de recursos.

Você também pode organizar e coordenar voluntários estrategicamente - aproveite os formulários de recrutamento, atribua tarefas e turnos aos voluntários e visualize a disponibilidade e a capacidade por meio de várias exibições, tudo isso enquanto automatiza o pós-evento formulários de feedback .

Melhores recursos de segunda-feira

Diversos modelos e visualizações de projetos

Painéis personalizáveis

Flexível e dimensionável

Automação de tarefas de rotina

Integração com ferramentas como Gmail, Google Drive e Trello

Limitações de segunda-feira

A personalização da tela principal poderia ser mais flexível

A configuração inicial pode ser demorada

Preços do Monday

**Gratuito

Básico $8/mês por usuário

$8/mês por usuário Standard : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Pro :$16/mês por usuário

:$16/mês por usuário Enterprise: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Monday classificações e comentários

G2 : 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 8.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

4. ProofHub

Via: Centro de Provas O ProofHub é uma ferramenta multifuncional gerenciamento ágil de projetos e ferramenta de colaboração em equipe que fornece às organizações sem fins lucrativos uma plataforma centralizada para coordenação eficiente e gerenciamento de recursos.

O software se destaca por suas opções de visualização flexíveis, como gráficos de Gantt, quadros, tabelas e calendários. Ele oferece várias recursos de comunicação incluindo discussões, anúncios e um bate-papo embutido, promovendo a colaboração contínua. 🤝

A interface de usuário intuitiva e personalizável garante um fluxo centralizado de informações, permitindo que novos voluntários se alinhem e contribuam facilmente. O recurso Custom Roles garante a confidencialidade do projeto, concedendo acesso apenas ao pessoal autorizado.

Além disso, a função de relatório mantém as partes interessadas informadas por meio de um instantâneo detalhado da análise do projeto.

Melhores recursos do ProofHub

Revisão e aprovação

Discussões em tópicos

Colaboração por meio de notas compartilhadas

Formulários personalizáveis

Várias visualizações e modelos de projetos

Limitações do ProofHub

As notificações persistentes podem ser muito invasivas para alguns usuários

Seria bom aumentar a escala das integrações

Preços do ProofHub

Essenciais : uS$ 45/mês por usuário

: uS$ 45/mês por usuário Controle máximo: uS$ 89/mês por usuário (40% de desconto para organizações sem fins lucrativos)

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do ProofHub

G2 :4.5/5 (80+ avaliações)

:4.5/5 (80+ avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 90 avaliações)

5. Keela

Via: Keela O Keela é um software de gerenciamento inteligente feito sob medida para organizações sem fins lucrativos, com vários ferramentas para CRM comunicação por e-mail, captação de recursos e análise de dados.

Acesse painéis sem fins lucrativos com um clique e ferramentas de relatórios personalizáveis para atualizações rápidas para seu conselho, equipe de liderança e doadores. Meça os KPIs para orientar decisões, compare sua organização com os benchmarks do setor e preveja métricas futuras com precisão.

Usando os insights orientados por dados e as previsões de doadores, você pode acelerar o crescimento da sua organização sem fins lucrativos. Entenda o melhor momento para entrar em contato com os doadores e calcule os valores corretos de solicitação com base no histórico de doações, indicadores de patrimônio e dados demográficos.

Aprimorar o gerenciamento de doadores por meio da análise de bancos de dados, criando planos de comunicação e execução de campanhas. Impulsionar o envolvimento das partes interessadas por meio de mensagens direcionadas e chamadas para ação. 📢

Melhores recursos do Keela

Integra-se com aplicativos como Gmail, Google Agenda e Eventbrite

Ferramentas de gerenciamento de projetos sem fins lucrativos, como informações valiosas sobre os doadores

Automações paraaumentar a produtividade* Captação de recursos ponto a ponto

Gerenciamento de subsídios

Limitações da Keela

Capacidade limitada de personalização para definir o valor da associação

Os recursos de relatórios poderiam ser aprimorados

Preços do Keela

Depende do número de contatos e complementos

Avaliações e resenhas do Keela

G2 :4.6/5 (50+ avaliações)

:4.6/5 (50+ avaliações) Capterra:4.3/5 (mais de 200 avaliações)

6. Basecamp

Via: Basecamp O Basecamp é um centro virtual onde sua equipe pode armazenar, colaborar, discutir e entregar tarefas de projetos sem esforço. ✅

Especialmente benéfico para organizações sem fins lucrativos, o Basecamp permite a criação de listas de afazeres para tarefas e permite que você as atribua a diferentes usuários. O sistema acompanha automaticamente as tarefas quando a data de vencimento passa, garantindo um gerenciamento de projetos perfeito.

Melhore a organização consolidando todas as atribuições, projetos e cronogramas de forma organizada em um painel de uma página. Obtenha uma visão geral abrangente dos projetos, do início ao fim, usando a visualização Lineup.

Use o quadro de mensagens como uma sala de reuniões digital, compilando todas as conversas sobre um tópico específico em uma única página. Para respostas rápidas ou perguntas urgentes, o bate-papo em grupo em tempo real é a solução ideal.

Melhores recursos do Basecamp

Colaboração em tempo real

Várias visualizações de projeto

Armazenamento ilimitado

Listas de tarefas

Painel para uma visão geral do projeto

Limitações do Basecamp

Gráficos de Gantt e controle de tempo poderiam ser adições úteis

As integrações com outras ferramentas podem ser limitadas

Preços do Basecamp

Basecamp : uS$ 15/mês por usuário

: uS$ 15/mês por usuário Basecamp Pro Unlimited: $299/mês para usuários ilimitados

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Basecamp

G2 :4.1/5 (mais de 5.000 avaliações)

:4.1/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra:4.3/5 (mais de 14.000 avaliações)

7. Trello

Via: Trello O Trello é uma ótima opção para pequenas equipes sem fins lucrativos ou indivíduos que buscam uma ferramenta de gerenciamento de projetos simples.

Conhecido por seus quadros Kanban, esse ferramenta visual de gerenciamento de projetos apresenta as tarefas como cartões personalizáveis com datas de vencimento, responsáveis, rótulos, anexos e comentários. O recurso intuitivo de arrastar e soltar facilita a reorganização perfeita, promovendo colaboração visual fácil .

A plataforma vai além dos quadros Kanban para atender a diversas necessidades de projetos. Se você precisa de um calendário para controle de prazos, uma linha do tempo para agendamento, uma tabela para exibição de dados estruturados ou até mesmo um mapa para tarefas baseadas em localização, o Trello oferece soluções abrangentes.

O Trello tem descontos especiais para organizações sem fins lucrativos e instituições educacionais, o que o torna uma opção econômica.💰

Melhores recursos do Trello

Quadros Kanban, listas e calendários

Modelos de gerenciamento de projetos e organizações sem fins lucrativos

Interface de arrastar e soltar

Colaboração visual

Limitações do Trello

A alocação de tarefas é limitada a apenas um projeto ou quadro

Seria benéfico adicionar mais relatórios e análises incorporados

Preços do Trello

Gratuito

Padrão : uS$ 5/mês por usuário

: uS$ 5/mês por usuário Premium : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Enterprise: uS$ 17,50/mês por usuário

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Trello

G2 :4.4/5 (mais de 13.000 avaliações)

:4.4/5 (mais de 13.000 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 22.000 avaliações)

8. Smartsheet

Via: Smartsheet As organizações sem fins lucrativos recorrem ao Smartsheet para aumentar a eficácia do programa, aumentar a visibilidade e melhorar o gerenciamento da organização. Se estiver familiarizado com o Excel ou o Google Sheets, você apreciará o formato de planilha fácil de usar do Smartsheet. Trata-se de uma poderosa mistura de gerenciamento de projetos e recursos do Excel . 📝

A plataforma permite que você crie gráficos e diagramas de Gantt sem esforço, fornecendo várias visualizações dos seus projetos à medida que eles se desenvolvem. Ela divide os projetos em segmentos gerenciáveis, configurando automação do fluxo de trabalho e centralização de orçamento e gerenciamento de recursos .

Ao simplificar o projeto e a processos de gerenciamento de tarefas o Smartsheet minimiza os gargalos de desempenho, melhora a colaboração da equipe e otimiza os fluxos de receita.

Melhores recursos do Smartsheet

Aplicativos de subsídios

Planejamento estratégico

Várias visualizações de projetos

Integra-se com mais de 80 aplicativos (como Slack e Microsoft Teams)

Modelos de gerenciamento de projetos predefinidos

Limitações do Smartsheet

O banco de dados não tem função de recuperação automática de dados

Pode haver uma curva de aprendizado acentuada para novos usuários

Preços do Smartsheet

Gratuito

Pro : uS$ 6/mês por usuário

: uS$ 6/mês por usuário Business : $22/mês por usuário

: $22/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Avaliações e resenhas do Smartsheet

G2 :4.4/5 (mais de 15.000 avaliações)

:4.4/5 (mais de 15.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

9. Noção

Via: Noção O Notion é uma ferramenta poderosa para o gerenciamento de projetos sem fins lucrativos, devido à sua versatilidade, preço acessível e recursos robustos de controle de tarefas.

Os recursos do Notion assistente de IA generativo aumenta a produtividade ao criar rapidamente uma documentação de projeto de alta qualidade. Seja para permitir que a IA crie o plano inicial do projeto em segundos ou para refinar um plano elaborado manualmente, você obterá resultados limpos e brilhantes em um instante! 🧼

O Notion oferece uma variedade de modelos adaptados para organizações sem fins lucrativos, abrangendo captação de recursos, gerenciamento de doações, organização de voluntários e gerenciamento de eventos com o benefício adicional de um desconto para organizações sem fins lucrativos.

Além disso, a plataforma oferece diversas visualizações para acompanhar os projetos de todos os ângulos. Opte pela visualização de tabela para um acompanhamento meticuloso das tarefas, avalie o progresso sem esforço na visualização de linha do tempo ou mude para a visualização de calendário para monitorar os prazos.

melhores recursos do #### Notion

Sprints automatizados

Assistente de IA

Modelos de gerenciamento de projetos

Integrações com ferramentas como Slack, Google Drive e Trello

Recurso Wiki para centralizar o conhecimento

Limitações do Notion

O manual do software seria benéfico

Pode haver atraso em dispositivos móveis

Preços do Notion

**Gratuito

Mais : uS$ 8/mês por usuário

: uS$ 8/mês por usuário Business : $15/mês por usuário

: $15/mês por usuário Empresa: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e resenhas do Notion

G2 :4,7/5 (mais de 4.500 avaliações)

:4,7/5 (mais de 4.500 avaliações) Capterra:4,7/5 (mais de 1.500 avaliações)

10. Trabalho em equipe

Via: Trabalho em equipe O Teamwork ajuda no planejamento, na colaboração, na entrega e na geração de relatórios para projetos de várias etapas. O software enfatiza a comunicação da equipe e o armazenamento centralizado, garantindo que todos estejam na mesma página. 📖

O Teamwork oferece gráficos de Gantt, listas de tarefas, um calendário e várias opções de permissões e privacidade para os responsáveis. Com o modo de exibição Board, você pode visualizar fluxos de trabalho para projetos específicos, e um prático aplicativo de cronômetro ajuda rastrear prazos e durações de tarefas .

O recurso portfólio oferece uma visão geral rápida dos projetos em andamento, facilitando a identificação de sobreposições ou bloqueios.

Simplifique as operações com modelos pré-criados, formulários de admissão, automação de processos e integrações com suas ferramentas favoritas. À medida que sua equipe evolui, o Teamwork permite que você dimensione seus negócios, personalizando processos e fluxos de trabalho para atender às necessidades em constante mudança.

Melhores recursos do Teamwork

Várias visualizações de projeto, como Lista, Quadro, Tabela e Gantt

Gerenciamento de despesas do projeto

Integrações com ferramentas como SharePoint, Harvest e HubSpot

Escalável e personalizável

Visualização do fluxo de trabalho

Limitações do trabalho em equipe

Melhorar a interface poderia ser benéfico

O recurso de lembretes pode não funcionar corretamente na versão móvel

Preços do Teamwork

Gratuito

Inicial : uS$ 5,99/mês por usuário

: uS$ 5,99/mês por usuário Deliver : $9,99/mês por usuário

: $9,99/mês por usuário Grow : uS$ 19,99/mês por usuário

: uS$ 19,99/mês por usuário Escala: Entre em contato para obter preços

*Todos os preços listados referem-se ao modelo de faturamento anual

Classificações e comentários sobre o trabalho em equipe

G2 :4,4/5 (mais de 1.000 avaliações)

:4,4/5 (mais de 1.000 avaliações) Capterra:4,5/5 (mais de 800 avaliações)

Revolucione eventos e campanhas com o software de gerenciamento de projetos de primeira linha para organizações sem fins lucrativos

Transforme a maneira como sua equipe trabalha com o melhor software de gerenciamento de projetos pago e gratuito para organizações sem fins lucrativos. Desde o brainstorming e o planejamento até o acompanhamento contínuo de tarefas e a análise de sucesso, essas plataformas têm tudo o que você precisa.

Cansado de fazer malabarismos entre várias ferramentas? Confira o ClickUp gratuitamente hoje mesmo ! Com várias automações de tarefas, modelos de planejamento de contingência e um assistente de IA indispensável para organizações sem fins lucrativos se você tiver um assistente de IA para organizações sem fins lucrativos, será imparável em seu trabalho impactante, independentemente do tamanho da sua missão! 💖