10 modelos de proposta de subsídio gratuitos para uma redação de subsídio excepcional

Você está em busca de um subsídio?

Se você precisa de financiamento para um programa educacional ou está pronto para iniciar uma organização sem fins lucrativos, aventurar-se no mundo da redação de subsídios não é para os fracos de coração. Mas você está aqui para fazer a diferença, e é por isso que precisa de uma proposta sólida e bem estruturada para obter o financiamento de que precisa.

Uma proposta de subsídio bem elaborada convence os possíveis beneficiários da viabilidade de seu projeto. Talvez você esteja sentado em frente ao seu computador, tentando iniciar o processo de elaboração da proposta de subsídio, mas está com um sério bloqueio de escritor.

Talvez você não tenha certeza de como formatar uma proposta de subsídio inteira, do início ao fim. Onde quer que você esteja em sua jornada, há um modelo de proposta de subsídio para ajudá-lo.

Neste guia, veremos como funcionam as propostas de subsídio, explicaremos o que você deve procurar nos modelos de redação de subsídios e compartilharemos nossos 10 principais modelos a serem usados. ✨

O que é uma proposta de subsídio?

Uma proposta de subsídio é um documento formal que descreve uma solicitação de financiamento. Geralmente, ela é enviada a uma agência governamental, corporação ou qualquer outra organização que ofereça fundos de subsídios ou oportunidades orçamentárias.

As propostas de subsídio bem-sucedidas compartilham informações sobre o projeto proposto de forma persuasiva. Além de compartilhar informações pertinentes sobre o seu projeto, você também precisa apresentar um bom argumento para justificar por que merece esse financiamento, especialmente se estiver solicitando muito dinheiro.

Cada projeto é diferente, mas a redação de propostas de subsídios geralmente inclui:

Carta de apresentação: Uma breve introdução que oferece uma visão geral do motivo pelo qual você está solicitando o financiamento e sua elegibilidade para esse subsídio de pesquisa

Não quero assustá-lo, mas a elaboração de subsídios é muito competitiva. Por isso, é melhor usar um modelo de proposta de subsídio para expor suas ideias da maneira mais clara e persuasiva possível. 📚

O que faz um modelo de proposta de subsídio vencedor? 3 dicas para lembrar

Os modelos podem economizar muito tempo, mas nem todos os modelos são úteis. Se você estiver em busca de um modelo que economize tempo, siga estas dicas para encontrar a melhor opção para o seu projeto:

Escolha umFerramenta de redação de propostas de IA: Está sofrendo com o bloqueio de escritor? Ferramentas de IA comoIA do ClickUp pegam os detalhes de seu projeto e preenchem magicamente seu modelo. É claro que você ainda deve revisar essa cópia, mas a IA certamente o manterá no caminho certo Estrutura sólida: As propostas de subvenção podem ficar muito longas e secas se você não tomar cuidado, portanto, procure modelos com organização integrada. Eles devem ter um índice e muitos títulos para dividir o texto Colaboração: Você provavelmente não está escrevendo uma proposta sozinho. Procure modelos que permitam que os colaboradores, o pessoal-chave e as partes interessadas visualizem e editem a proposta ao mesmo tempo

10 modelos gratuitos de proposta de subsídio para obter mais subsídios

Claro, você pode criar sua própria proposta de subsídio. Mas por que passar horas fazendo sua própria proposta quando há tantos modelos de alta qualidade disponíveis para serem usados?

Quando você precisar de financiamento em um instante, use esses 10 modelos de proposta de subsídio para apresentar seu caso com menos tempo e aborrecimento.

1. Modelo de proposta de subsídio do ClickUp

Modelo de proposta de subsídio do ClickUp

Precisa de um modelo que não apenas organize sua proposta, mas também o próprio processo de candidatura? Não precisa ir além do Modelo de proposta de subsídio do ClickUp .

Esse modelo gratuito vem com vários recursos úteis, incluindo status personalizados, como Aberto e Concluído, para rastrear cada elemento da proposta de subsídio. Se você estiver escrevendo propostas em equipe e precisar monitorar quais partes estão concluídas - e quais ainda precisam de sua atenção -, esse modelo economizará muito tempo.

Alterne entre quatro visualizações diferentes para exibir seu pedido de subsídio em diferentes formatos. Esse modelo também se integra com Ferramentas de gerenciamento de projetos ClickUp por isso é perfeito para adicionar estrutura ao processo de proposta.

Adicione comentários e reações, controle o tempo de trabalho na proposta de subsídio e marque os membros da equipe com apenas alguns cliques. Aproveite As mais de 100 automações do ClickUp para manter o processo de proposta de subsídio em andamento e distribuir tarefas entre os membros da equipe na velocidade da luz. ⚡ Faça o download deste modelo

2. Modelo de escopo de trabalho para a elaboração de subsídios do ClickUp

Modelo de escopo de trabalho para a elaboração de subsídios do ClickUp

O escopo de trabalho de um projeto deve descrever o projeto em si, suas metas, atividades e resultados finais. Os possíveis financiadores também querem ver os prazos, os marcos e o valor do financiamento no escopo do trabalho.

Se isso parece ser muita informação para reunir por conta própria, nós o ajudamos. Modelo de escopo de trabalho para a elaboração de subsídios do ClickUp fornece uma estrutura passo a passo para que você escreva um escopo de trabalho sólido e organizado.

Esse modelo o ajuda a incluir todas as informações necessárias para redigir escopos de trabalho sólidos. Ele vem com status como Rascunho, Em revisão e Finalizado para que você possa acompanhar facilmente o progresso do próprio projeto de elaboração do subsídio.

Adicione campos personalizados como Grant Name (Nome do subsídio), Funding Organization (Organização financiadora), Application Deadline (Prazo de inscrição) e Budget Allocation (Alocação de orçamento) para acompanhar os detalhes de vários programas de subsídios sem se confundir.

O melhor de tudo é que esse modelo é 100% personalizável. Você pode usar a estrutura, as cores e as fontes predefinidas, mas é melhor incluir sua própria marca para causar uma boa primeira impressão na agência de financiamento. Faça o download deste modelo

3. ClickUp ChatGPT Prompts for Grant Writing Template (modelo de solicitação de subsídio)

ClickUp ChatGPT Prompts For Grant Writing Template (modelo de redação de subsídios)

Não estamos dizendo que você deve deixar o ChatGPT cuidar de todos os aspectos das suas concessões, mas você pode definitivamente usá-lo para acelerar o processo de redação. O truque da IA ferramentas de redação como o ChatGPT é saber como solicitar que a IA obtenha respostas de qualidade, e é aí que o Prompts do ClickUp ChatGPT para modelo de redação de subsídios é muito útil.

Este guia inclui vários avisos úteis para alimentar o ChatGPT e gerar uma cópia de alta qualidade para seus subsídios, carta de apresentação e muito mais. Se você está lutando contra o bloqueio de escritor e precisa escrever aquela proposta, tipo, ontem, este modelo o ajudará a escrever tudo na velocidade da luz com IA.

Contanto que você preencha as variáveis com suas informações, estará tudo certo. O modelo inclui prompts como:

"Estou procurando dicas sobre como escrever uma proposta de subsídio bem-sucedida que convencerá a [organização que concede subsídios] a financiar nosso [objetivo]"

"Preciso criar uma narrativa que descreva a necessidade de nosso [projeto ou iniciativa] e por que ele deve ser financiado pela [organização doadora de subsídios]"

"Estou procurando estratégias para garantir que nossa proposta de subsídio se destaque da concorrência e seja escolhida para financiamento"

Se você não quiser perder tempo alternando entre ClickUp e ChatGPT, simplifique as coisas usando IA do ClickUp para escrever seu modelo de forma rápida. Faça o download deste modelo

4. Modelo de declaração de trabalho de subsídio do NIH ClickUp

clique no modelo de declaração de trabalho do subsídio do NIH

Uma concessão do National Institutes of Health (NIH) é a maior liga de concessões. Se você precisa de uma bolsa de pesquisa ou trabalha para uma organização relacionada à saúde, essa bolsa específica é imprescindível.

As bolsas do NIH têm suas peculiaridades, e é por isso que criamos o Modelo de declaração de trabalho do subsídio do ClickUp NIH . É provável que você precise de mais modelos para as outras partes da sua solicitação de subsídio, mas se estiver procurando ajuda com a sua declaração de trabalho (SOW), você está no lugar certo, amigo.

Este modelo de SOW:

Define as metas do projeto, os entregáveis ecronogramas do projeto* Descreve sua estratégia

Define as responsabilidades de todos os membros da equipe

Inclui status, campos personalizados e diferentes exibições para personalizar esse modelo. Faça o download desse modelo

5. Modelo de proposta de projeto de organização sem fins lucrativos do ClickUp

Modelo de proposta de projeto de organização sem fins lucrativos do ClickUp

Como uma organização sem fins lucrativos, você sabe como é fundamental garantir o financiamento para apoiar sua missão. Escreva propostas de subsídios mais eficazes com o Modelo de proposta de projeto de organização sem fins lucrativos do ClickUp .

Ele é adaptado às necessidades de subsídios para organizações sem fins lucrativos e inclui:

Objetivos do projeto

Uma seção de orçamento

Linhas do tempo

Visualizações de impacto social

Um plano de ação para implementação

Este exemplo de proposta de subsídio vem com status personalizados e campos personalizados, mas estamos realmente orgulhosos da visualização Whiteboard. Use a visualização Proposta de projeto para fazer um brainstorming de ideias de projeto e siga a visualização Guia de introdução para dar o pontapé inicial em sua proposta de subsídio. Faça o download deste modelo

6. Modelo de estrutura analítica de trabalho da organização sem fins lucrativos ClickUp

Modelo de estrutura analítica de trabalho da organização sem fins lucrativos ClickUp

Sabemos como as propostas podem consumir muito tempo. Mas ainda é importante manter os olhos no prêmio, mesmo quando você está escrevendo uma proposta de projeto . Certifique-se de ter a estrutura necessária para gerenciar os projetos depois de garantir o financiamento - nunca se sabe quando será a hora do show!

Os Modelo de estrutura analítica de trabalho da organização sem fins lucrativos ClickUp divide até mesmo as tarefas mais complexas das organizações sem fins lucrativos em tarefas mais gerenciáveis. Use esse modelo para criar tarefas e atribuí-las à sua equipe.

Ele também acompanhará o seu progresso, gerenciar o orçamento do seu projeto e controlar as despesas no mesmo painel. Se você é uma organização sem fins lucrativos que tenta fazer mais com poucos recursos, esse modelo completo é indispensável para descrições de projetos, projetos de pesquisa e muito mais. Faça o download deste modelo

7. Modelo de proposta de projeto do programa de assistência comunitária ClickUp

Modelo de proposta de projeto do programa de assistência comunitária ClickUp

Um programa de assistência comunitária (CAP) oferece apoio aos membros de uma comunidade específica. Os CAPs oferecem ajuda financeira, alimentação, recursos educacionais, assistência habitacional, grupos de apoio e muito mais.

Está pensando em lançar um programa de assistência comunitária? Modelo de proposta de projeto de programa de assistência comunitária do ClickUp é o modelo ideal para você. 🌻

Use a visualização da proposta do projeto para delinear suas metas específicas e principais resultados em um só lugar. O ClickUp facilita a colaboração com a sua equipe e o brainstorming de ideias dentro do projeto para que você crie uma proposta de subsídio eficaz que garanta o financiamento. Faça o download deste modelo

8. Modelo de proposta de subsídio em PDF da Signaturely

Via Signaturely

Precisa de algo com menos recursos? O modelo de proposta de subsídio em PDF da Signaturely pode ser baixado gratuitamente em formato Word Doc ou PDF.

Esse modelo genérico de proposta de subsídio inclui formatação, cabeçalhos e seções, embora não tenha as cores bonitas, os recursos visuais e de colaboração que você encontrará nos outros modelos desta lista. Mesmo assim, é uma opção perfeita para quem deseja um modelo de proposta mais simples, com apenas o essencial. Faça o download deste modeloBônus: Ferramentas de gerenciamento de propostas

9. Modelo de proposta de subsídio do Word da Wise

Via Wise

O Word Grant Proposal Template da Wise é um modelo de documento do Word que vem com tudo o que você precisa para obter financiamento, incluindo:

Resumo executivo

Visão geral do projeto

Escopo do trabalho

Termos e condições

Contrato

No entanto, este é um modelo genérico e básico de proposta de subsídio, e você precisará fornecer praticamente toda a cópia para ele modelo de proposta comercial . Recomendamos o uso de uma ferramenta como IA do ClickUp para escrever conteúdo relevante para esse modelo gratuito - apenas certifique-se de verificar novamente a cópia antes de enviá-la aos concedentes. Faça o download deste modelo

10. Modelo de proposta de subsídio da PandaDoc

Via PandaDoc

A PandaDoc criou um lindo modelo de proposta com dicas de formatação e conteúdo. Com mais de 10.000 usos, esse modelo é uma opção popular para a criação de propostas que chamam a atenção.

Esse modelo funciona como o Mad Libs, em que você preenche o espaço em branco com seus detalhes. Se você não tiver essas informações ou simplesmente não tiver certeza do que dizer, sempre poderá usar ferramentas de redação de propostas de subsídios com tecnologia de IA para se inspirar.

Apenas certifique-se de personalizar essa proposta de subsídio com seu próprio estilo. Ela vem com fontes e um esquema de cores prontos para uso, mas sinta-se à vontade para personalizar esse documento para que ele pareça ser de fato de sua organização. Baixe este modelo

Obtenha financiamento de subsídios e gerencie projetos em uma única plataforma

Se você está escrevendo pela primeira vez sobre subsídios, pode parecer que o seu trabalho está sendo difícil. Lembre-se de que não se trata apenas de apresentar os fatos: Essa é a sua chance de comunicar a sua visão e a sua história. 🔮

Concentre-se na essência da sua mensagem e deixe que esses modelos façam o trabalho pesado para você. Os 10 modelos deste guia otimizarão suas mensagens, economizarão tempo e simplificarão a captação de recursos.

Mas o que você faz depois de obter financiamento?

Depois de uma comemoração muito necessária e de um cochilo, insira suas comunicações, tarefas, prazos, modelos e notas de reunião no ClickUp.

Veja a diferença em primeira mão: Crie uma conta ClickUp gratuita em segundos .