Como aproveitar vários estilos de mentoria para o crescimento

Se há algo que ajuda as organizações a crescer (bem, além da IA, é claro), é o investimento no crescimento dos funcionários. De acordo com a Relatório de aprendizagem no local de trabalho 2024 do LinkedIn 57% das "empresas de desenvolvimento de carreira maduras" oferecem programas de orientação para estimular o crescimento individual dos funcionários.

Mas o que torna a mentoria tão poderosa? É a conexão humana, a orientação personalizada e o apoio inabalável. Você está recebendo orientação prática de alguém que já passou por isso e fez tudo.

Vamos explorar por que a mentoria é importante e como ela pode moldar os caminhos da carreira pessoal e o sucesso organizacional.

Resumo de 60 segundos

Os diferentes tipos de estilos de mentoria incluem:

Mentoria individual : Oferecer orientação personalizada adaptada às necessidades do mentorado

: Oferecer orientação personalizada adaptada às necessidades do mentorado Mentoria em grupo: Incentivar o aprendizado colaborativo e as experiências compartilhadas em um grupo

Incentivar o aprendizado colaborativo e as experiências compartilhadas em um grupo Estilo conselheiro: Oferecer aconselhamento especializado e acompanhar o progresso para apoiar o crescimento do mentorado

Estilo protetor: Criar um ambiente seguro e de apoio para que os mentorandos prosperem

Criar um ambiente seguro e de apoio para que os mentorandos prosperem **Estilo de treinador: orientar os mentorados na definição de metas e na melhoria do desempenho

**Estilo conector: construir relacionamentos ligando os mentorandos a redes ou recursos valiosos

**Estilo desafiador:Incentivar o desenvolvimento atribuindo tarefas que levem os mentorados para além de suas zonas de conforto

Estilo esclarecedor: Ajudar os mentorados a obter uma compreensão e direção claras em áreas complexas

Ajudar os mentorados a obter uma compreensão e direção claras em áreas complexas Estilo patrocinador: Defender os mentorados e criar oportunidades para seu progresso

Defender os mentorados e criar oportunidades para seu progresso Estilo de Afirmador: Aumentar a confiança do mentorado por meio de reforço positivo e reconhecimento

O que é mentoring?

Mentoria é um relacionamento de desenvolvimento entre uma pessoa mais experiente ou sênior (o mentor) e uma pessoa menos experiente (o mentorado). Um mentor oferece orientação, aconselhamento e apoio ao mentorado, ajudando-o a desenvolver suas habilidades e avançar em sua carreira.

O poder do boa orientação está na adaptabilidade do mentor para atender às diversas metas dos mentorados, seja no avanço da carreira, aquisição de habilidades ou crescimento pessoal.

Um bom mentor é alguém que vê mais talento e habilidade em você do que você vê em si mesmo.

Bob Proctor, autor de You Were Born Rich (Você nasceu rico)

A mentoria pode assumir várias formas, inclusive programas formais, relacionamentos informais e orientação entre colegas.

Vamos dar uma olhada em seus vários estilos e aplicações para o crescimento de indivíduos e organizações.

Tipos de mentoria no local de trabalho

Vamos explorar os diferentes tipos de programas de mentoria nas organizações que promovem o compartilhamento de conhecimento, a colaboração e a desenvolvimento pessoal e profissional metas.

Mentoria individual

Mentoria individual significa designar um coach pessoal e dedicado no trabalho para cada funcionário. O mentor oferece suporte, orientação e conhecimento personalizados para o mentorado.

Pense nisso como uma versão evoluída do "sistema de amigos " no local de trabalho, em que um funcionário mais experiente (amigo) treina um novo funcionário. A única diferença é que o mentor ajuda o pupilo a obter crescimento profissional de longo prazo em comparação com a integração do novo funcionário.

quando a mentoria individual funciona melhor:

Os funcionários estão fazendo a transição para novas funções ou departamentos

Durante a integração de novos funcionários

Os funcionários precisam desenvolver habilidades específicas, como conhecimento técnico, comunicação ou liderança

Mentoria situacional

Na mentoria situacional, mentores experientes adaptam sua abordagem com base nas necessidades e circunstâncias específicas. É uma abordagem dinâmica para lidar com os desafios ou objetivos exclusivos de um mentorado.

Seja para dominar uma nova habilidade, navegar em um ambiente complexo ou para engenharia de software ou resolver um problema no local de trabalho, a mentoria situacional se concentra na orientação específica para lidar com a situação em questão.

Quando a mentoria situacional funciona melhor:

O mentorado precisa de feedback rápido e prático para continuar progredindo em uma tarefa ou projeto

Em situações sensíveis ao tempo ou de alta pressão, como lidar com uma crise ou gerenciar conflitos

O mentorado está tentando dominar uma nova habilidade, adaptar-se a uma nova tecnologia ou aprender um método diferente de trabalho

O sucesso da mentoria situacional está no estabelecimento de metas bem definidas usando ferramentas como o software de mentoria. Metas do ClickUp pode ajudar a definir metas claras e mensuráveis para mentores e pupilos. Ele ajuda a dividir a meta em alvos alcançáveis e a definir cronogramas claros.

defina e acompanhe seus marcos de mentoria sem esforço com o ClickUp Goals

📌 Exemplo: Se um mentorado precisa aprender uma nova ferramenta de software, a meta poderia ser "Dominar o software CRM até o final do segundo trimestre", com marcos como "Concluir módulos de treinamento" e "Fazer uma apresentação de demonstração"

Mentoria reversa

Esse tipo de mentoria segue uma abordagem única em que os funcionários menos experientes orientam os mais experientes, frequentemente entre gerações ou conjuntos de habilidades. Por exemplo, um funcionário mais jovem familiarizado com as tendências atuais de marketing pode orientar um executivo sênior mais experiente em métodos tradicionais de marketing.

Um exemplo brilhante disso é Programa de Mentoria Reversa da Deloitte da Deloitte, no qual líderes de diferentes origens são colocados em pares para compartilhar suas experiências sobre diversidade cultural, equilíbrio de gênero, etc. Seu foco é aprimorar o conhecimento e a sensibilidade em relação a vários tópicos.

Quando a mentoria reversa funciona melhor:

Em startups em que você precisa trazer ideias novas e novas abordagens para os problemas

Em grandes organizações em que a força de trabalho é uma mistura de boomers, millennials e GenZ

Funcionários seniores ou líderes precisam se atualizar em tecnologias, ferramentas e plataformas modernas

Os funcionários seniores geralmente preferem documentação clara e estruturada para processos e tarefas, pois estão acostumados a métodos de trabalho tradicionais. É por isso que ClickUp Docs funciona muito bem para mentoria reversa. Os funcionários jovens podem documentar novos processos, ferramentas e práticas modernas, facilitando a compreensão e o acompanhamento pelos funcionários sênior.

Mentores e pupilos podem colaborar diretamente no documento - adicionando comentários, compartilhando recursos de aprendizagem e oferecendo feedback. Isso garante uma colaboração tranquila e facilita o alinhamento entre todos e o aprendizado mútuo.

Crie um hub centralizado para seus recursos de mentoria com o ClickUp Docs

Por exemplo, um mentor júnior pode usar o Docs para criar um guia sobre como aproveitar o TikTok para marketing, enquanto um líder sênior faz comentários ou perguntas diretamente no documento.

Se um processo ou tecnologia for muito complicado para ser explicado por texto, os funcionários juniores podem facilmente gravar vídeos curtos em qualquer conversa usando o Clipes do ClickUp . Os funcionários seniores podem adicionar comentários aos clipes para fazer perguntas.

**Você sabia? 63% dos líderes de RH acreditam que a mentoria aumenta o desempenho individual.

Tipos de mentoria em grupo

A mentoria individual tem suas vantagens, mas geralmente não é viável para grandes organizações. A mentoria em grupo funciona melhor nesses casos.

Ela envolve um mentor que trabalha com vários mentorandos para treinamento de funcionários ou até mesmo um grupo de mentores e mentorandos que se apoiam mutuamente. A mentoria em grupo oferece uma oportunidade única para que vários mentorados aprendam com um único mentor ou com vários mentores.

Vejamos os diferentes tipos de mentoria em grupo que podem ser praticados em sua organização.

Mentoria facilitada em grupo

A mentoria de grupo facilitada envolve um facilitador treinado que orienta e estrutura discussões em grupo, atividades e experiências de aprendizagem. Essa abordagem pode ser altamente eficaz para desenvolver habilidades de liderança, criar coesão de equipe e promover um ambiente de aprendizagem positivo.

Por exemplo, em Programa de Mentoria em Engenharia da Buffer no programa, os mentores (engenheiros sênior) compartilham as práticas recomendadas, a qualidade do código e as estruturas de teste com os mentorandos.

No entanto, o maior desafio da mentoria em grupo é a comunicação eficaz. Como você aborda as dúvidas comuns, busca feedback e garante que todos participem igualmente? Bate-papo do ClickUp pode facilitar discussões significativas entre mentores e pupilos.

Garanta uma comunicação rápida e fácil entre mentores e pupilos com o ClickUp Chat.

O ClickUp Chat ajuda você a:

Criar canais separados para discussões sobre mentoria. Você pode publicar recursos relevantes, dicas e atualizações importantes nos canais

Conectar tarefas e mensagens para que os orientandos possam facilmente fazer perguntas relacionadas às tarefas e os orientadores possam fornecer feedback rápido sem perder o contexto

Crie tarefas diretamente por meio de mensagens. Se muitos alunos tiverem dúvidas semelhantes, você poderá converter a mensagem em uma tarefa para abordar a dúvida na próxima sessão

Conecte-se com os alunos por meio de chamadas de áudio ou vídeo

Mentoria entre pares Mentoria entre pares trata-se de colegas com níveis de carreira semelhantes que se reúnem para apoiar e aprender uns com os outros. Essa abordagem colaborativa promove relacionamentos de trabalho sólidos, aprimora o desenvolvimento pessoal e aumenta o moral. Ao compartilhar experiências, oferecer feedback e enfrentar desafios juntos, os colegas criam um senso de camaradagem que torna o crescimento pessoal e profissional mais envolvente e gratificante.

Mentoria de equipe

A orientação de equipes envolve um grupo de membros experientes da equipe que orienta membros menos experientes. Esse método pode nutrir uma forte cultura de equipe o treinamento em equipe é uma forma de melhorar o compartilhamento de conhecimento, acelerar a carreira de suas equipes e aprimorar o desenvolvimento de habilidades. É especialmente eficaz para o aprendizado baseado em projetos, desenvolvimento de liderança, aquisição de habilidades técnicas e solução colaborativa de problemas.

Os recursos do ClickUp gerenciamento de tarefas e os recursos de colaboração podem melhorar significativamente a orientação da equipe. Visualizações do ClickUp também oferece várias visualizações de tarefas, como Lista, Quadro e Linha do tempo, permitindo que os membros da equipe visualizem as atividades da maneira que lhes convém. Essa transparência garante que cada mentorado compreenda suas responsabilidades e o progresso geral da equipe. Por exemplo, o Visualização da linha do tempo no ClickUp pode ajudar a mapear os marcos de um programa de mentoria e manter as equipes alinhadas quanto aos prazos

Visualize suas jornadas de crescimento como nunca antes com o ClickUp Views

Com uma sólida compreensão da mentoria formal e das práticas informais de mentoria, vamos explorar os vários estilos de mentoria que moldam essas dinâmicas e geram um crescimento impactante.

📖 Leia mais: Como encontrar um mentor de negócios para empreendedores

Tipos de estilos de mentoria

A eficácia de um relacionamento de mentoria geralmente depende do estilo do mentor. Vamos explorar alguns estilos comuns de mentoria e como o ClickUp pode apoiá-los:

O conselheiro

O mentor conselheiro fornece consultoria e orientação especializada. Geralmente, ele tem muita experiência e conhecimento para compartilhar.

Os conselheiros ajudam os pupilos:

✅ Esclarecer suas aspirações profissionais

dividir grandes metas em marcos alcançáveis

identificar recursos ou estratégias para superar obstáculos

O acompanhamento do progresso é vital para que o estilo do consultor seja eficaz - e é aqui que Painéis do ClickUp brilhar.

Rastreie o sucesso da orientação em um relance com os ClickUp Dashboards.

Os Dashboards permitem que os mentores visualizem o progresso do mentorado em tempo real, usando widgets personalizáveis para rastrear tarefas, marcos e métricas de desempenho. Você também pode gerar relatórios detalhados para analisar o desempenho do mentorado e identificar áreas de melhoria.

O protetor

O mentor do Protector cria um ambiente seguro e de apoio onde os mentorandos podem se sentir à vontade para compartilhar seus pensamentos, preocupações e desafios.

Para os aprendizes, essa segurança estimula a vulnerabilidade, permitindo discussões honestas sobre obstáculos e aspirações. Um espaço seguro é fundamental tanto para o crescimento pessoal quanto para o desenvolvimento profissional. Bloco de notas ClickUp permite que os mentorandos anotem pensamentos, registrem percepções pessoais ou descrevam preocupações delicadas. Essas anotações permanecem privadas, a menos que sejam compartilhadas, oferecendo aos mentorandos uma plataforma segura para autorreflexão.

Anote insights e ideias sobre mentoria a qualquer momento com o ClickUp Notepad.

O treinador

O mentor Coach se concentra em ajudar os mentorandos a desenvolver suas habilidades e atingir suas metas, fornecendo orientação, feedback e suporte para ajudar os mentorandos a atingir seu potencial máximo.

A definição de metas é um aspecto essencial de qualquer programa de mentoria estruturado. Além disso, revisões regulares das metas aumentam a responsabilidade e ajudam os mentorandos a se adaptarem às circunstâncias em constante mudança. O coaching consiste em instilar essa disciplina e, ao mesmo tempo, manter um relacionamento de apoio.

Ferramentas como a Lista de verificação de tarefas do ClickUp o recurso ClickUp Task Checklist pode ajudar a captar as metas e os objetivos de aprendizado de seu mentorado. Divida cada meta em uma lista de tarefas semanais e atribua-as ao mentorado. Você será notificado quando ele concluir as tarefas e marcá-las. Isso o ajuda a acompanhar o progresso do aprendizado de seu pupilo.

Crie listas de tarefas e atribua itens de ação aos mentorados com o ClickUp Task Checklist.

📌 Exemplo: Uma meta como "Concluir 5 certificações em gerenciamento de projetos até o final do terceiro trimestre" pode ser definida, monitorada e ajustada em tempo real.

O conector

Esse relacionamento entre mentor e mentorado concentra-se em apresentar aos mentorandos contatos e recursos valiosos. Os conectores ajudam os pupilos a construir suas redes profissionais e a expandir suas oportunidades. Os conectores desempenham um papel único e inestimável, pois as redes geralmente servem como a pedra angular de avanço na carreira .

Apesar de sua importância, o networking eficaz exige planejamento estratégico. Coordenar eventos, monitorar contatos e garantir que os mentorados estejam preparados para se envolver de forma significativa pode parecer uma tarefa árdua. É aí que entra o ClickUp. Visualização do calendário do ClickUp oferece uma maneira clara e visual de organizar eventos de rede.

Os mentores podem:

Programar atividades importantes, como conferências do setor, apresentações de equipes, eventos de networking ou webinars on-line

Alinhar esses eventos com as metas de carreira dos mentorandos para garantir a relevância

Visualize os marcos da mentoria com o ClickUp Timeline View - planeje sessões, acompanhe metas e garanta que cada etapa da jornada esteja dentro do cronograma.

por exemplo, um mentor poderia organizar uma série de sessões de "Almoço e Aprendizado", usando a linha do tempo para mapear tópicos, palestrantes convidados e datas.

O Desafiador

O mentor Challenger encoraja os mentorandos a saírem de suas zonas de conforto e a assumirem tarefas desafiadoras. Ele acredita que se esforçar é essencial para o desenvolvimento pessoal e profissional crescimento profissional .

Ao atribuir tarefas ambiciosas, porém realizáveis, os mentores podem inspirar o crescimento, promover a resiliência e criar confiança em seus mentorados. Essa abordagem reflete o ditado: "O crescimento começa onde a zona de conforto termina."

O ClickUp oferece ferramentas poderosas para facilitar e tornar mais eficaz a atribuição, o controle e a revisão de tarefas desafiadoras. Os mentores podem priorizar tarefas para garantir que os mentorandos se concentrem em atividades de alto impacto e definir prazos realistas, porém desafiadores, para motivá-los. Você também pode monitorar o tempo gasto nas tarefas usando Rastreamento de tempo de projeto do ClickUp para identificar áreas de melhoria.

Rastreie o tempo gasto em várias tarefas com o recurso ClickUp Time Tracking.

O Clarificador

O mentor do Clarifier ajuda os mentorandos a compreender conceitos complexos e tomar decisões informadas. Ele fornece explicações claras, oferece feedback construtivo e ajuda os mentorandos a desenvolver habilidades de pensamento crítico.

O esclarecimento eficaz ajuda os mentorandos a enfrentar os desafios com confiança e com uma mentalidade mais clara. Como diz o ditado, "A clareza precede o domínio."

Os recursos de documentação do ClickUp foram projetados para garantir que a clareza esteja na vanguarda de cada interação de mentoria. Veja como: Documentos do ClickUp permite que os mentores criem documentos organizados e detalhados que descrevem os principais conceitos, estratégias e estruturas. Esses documentos podem servir como um hub central de conhecimento para os pupilos. Os mentores podem incluir:

Instruções passo a passo para um processo

Definições claras dos principais termos ou conceitos

Links para recursos adicionais, como artigos, vídeos ou modelos, para uma compreensão mais profunda

Ao usar o Docs, os mentores podem dividir ideias complexas em partes facilmente digeríveis, ajudando os mentorandos a revisitar o conteúdo em seu próprio ritmo

O ClickUp Docs também permite colaboração em tempo real dentro dos documentos. Os mentores podem esclarecer conceitos na hora, adicionando comentários, marcando os mentorandos para perguntas ou fazendo revisões.

O ClickUp Docs reúne todos os membros da sua equipe para fazer brainstorming, escrever e dar feedback em tempo real.

O patrocinador

O mentor patrocinador defende o avanço da carreira de seu mentorado e o ajuda a garantir oportunidades. Ele usa sua influência e rede de contatos para abrir portas para seus mentorados.

Diferentemente dos relacionamentos tradicionais de mentoria, que se concentram na orientação e no feedback, o patrocínio tem a ver com o uso da influência e dos recursos para abrir portas para os mentorados

Por exemplo, mentores e mentorados podem estabelecer metas para objetivos claros de carreira. Ao acompanhar o progresso, ambas as partes podem identificar conquistas e áreas para aprimoramento . Isso ajuda os patrocinadores a defenderem efetivamente seus mentorados, garantindo o alinhamento entre as aspirações e os marcos da carreira

O Afirmador

O mentor Affirmer oferece incentivo, apoio e reforço positivo. Ele ajuda os mentorados a desenvolver a autoconfiança e a acreditar em suas habilidades.

Na mentoria, a afirmação consistente nutre o relacionamento e impulsiona o sucesso a longo prazo. De acordo com um estudo da Gallup, 80% dos funcionários que recebem feedback regular e significativo e reforço positivo são mais engajados e produtivos.

Os mentores podem celebrar as conquistas e os marcos de seus mentorados com reconhecimento público ou recompensas virtuais. Eles também podem criar um ambiente de apoio em que os mentorados se sintam à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos.

Com o ClickUp como uma ferramenta para acompanhar, comemorar e afirmar o progresso, os mentores podem criar um ambiente em que a confiança e a autoestima prosperem, levando a um maior sucesso para o mentorado e para a organização.

Como escolher o estilo certo de mentoria

O estilo de mentoria mais eficaz varia de acordo com as necessidades e preferências individuais do mentorado e com os pontos fortes e a experiência do mentor.

**Considere os seguintes fatores ao escolher a plataforma e a abordagem corretas de mentoria

🙌 Estilo de aprendizagem do mentorado: Alguns mentorados preferem uma abordagem prática, enquanto outros podem se beneficiar de uma abordagem mais teórica

conhecimento do mentor: O conhecimento e a experiência do mentor influenciarão o estilo de mentoria

cultura organizacional: A cultura da organização pode afetar os tipos de relacionamentos de mentoria que são possíveis

objetivos específicos: Os objetivos específicos do relacionamento de mentoria também influenciarão o estilo apropriado

Um mentor pode adotar vários estilos durante o relacionamento de mentoria.

Ao compreender os diferentes estilos de mentoria e considerar as necessidades exclusivas do mentorado, você pode criar um relacionamento de mentoria altamente eficaz e gratificante.

Benefícios da mentoria

Um programa estruturado de mentoria é uma estratégia comprovada que impulsiona o crescimento pessoal e profissional, beneficiando todos os envolvidos. Seja você um mentor orientando um mentorado ou uma empresa incentivando uma cultura de mentoria relâmpago, as recompensas são substanciais. Veja a seguir uma análise mais detalhada dos principais benefícios da mentoria.

Como os programas de mentoria beneficiam os indivíduos:

Ajuda os indivíduos a desenvolver novas habilidades, expandir suas redes eavançar em suas carreiras. Um estudo da Forbes descobriu que76% das pessoas acreditam que os mentores são importantesmas apenas 37% têm um

Aumenta a satisfação no trabalho ao proporcionar um senso de propósito, apoio e reconhecimento

Aumenta o desempenho do funcionário ao fornecer orientação, feedback e motivação. Os mentorados sãopromovidos cinco vezes mais do que aqueles que não são

Ajuda as pessoas a desenvolver habilidades de liderança, oferecendo oportunidades de praticar e aprender com líderes experientes

Aumenta a autoconfiança ao oferecer reforço e incentivo positivos

Como os programas de mentoria beneficiam as organizações:

Ajuda na retenção de funcionários ao oferecer oportunidades de crescimento e desenvolvimento

Aumenta o envolvimento dos funcionários ao promover um ambiente de trabalho positivo e solidário

Estimula a inovação e ajuda a atingir as metas organizacionais ao incentivar a criatividade e o compartilhamento de ideias

Constrói uma cultura organizacional forte e positiva

Aumenta a produtividade ao aprimorar as habilidades e o conhecimento dos funcionários

Aumente o nível de sua jornada de mentoria com o ClickUp

Com o poder de acelerar a progressão na carreira, melhorar o engajamento e cultivar uma cultura organizacional próspera, a mentoria é uma ferramenta poderosa que alimenta o sucesso a longo prazo.

Mas como você pode tornar a mentoria de carreira ainda mais eficaz e impactante? O ClickUp pode ser sua ferramenta de referência para simplificar o processo de orientação. Desde o acompanhamento do progresso até o compartilhamento de recursos e a colaboração em projetos, o ClickUp oferece um conjunto abrangente de recursos para apoiar mentores e mentorados.

Ao aproveitar o ClickUp, você pode elevar sua experiência de orientação e obter resultados notáveis. Então, por que esperar? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo e comece sua jornada de mentoria.