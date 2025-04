Como ligar para o médico com uma mensagem de texto (+Exemplos)

Você se lembra da comédia de 1986 Ferris Bueller's Day Off?

Ferris tinha um plano mestre para fingir um dia de folga da escola e aproveitar sua liberdade. Embora suas travessuras fossem hilárias, a maioria de nós talvez não tenha o luxo ou a (falta de) bússola moral para realizar uma façanha como essa.

Mas nos dias em que você acorda se sentindo mal, insistir não é a melhor opção. Faltar ao trabalho é essencial para manter a honestidade e o profissionalismo em comunicação da equipe e aderir à política da empresa.

Se você estiver com gripe, enfrentando uma emergência familiar ou simplesmente precisando de um dia de saúde mental, este artigo o ajudará a elaborar mensagens de texto sobre como pedir baixa por meio de vários exemplos e modelos.

Ajustes simples podem transformar um vago "Estou fora hoje" em um claro "Não estou bem e estou garantindo que minhas tarefas sejam cobertas", mantendo sua reputação no trabalho - sem necessidade de esquemas!

Práticas recomendadas para o envio de um texto de dia de licença médica

A comunicação é fundamental quando se trabalha com uma equipe. Mas por que enviar uma mensagem de texto é melhor do que ligar para o médico? Simplificando, as mensagens de texto são convenientes tanto para o remetente quanto para o destinatário.

Seu chefe ou gerente pode ler a mensagem quando lhe for conveniente, o que evita a interrupção do fluxo de trabalho. Além disso, ao contrário das chamadas telefônicas, as mensagens de texto fornecem um registro escrito da sua comunicação, reduzindo a chance de mal-entendidos.

👀 **Você sabia?

Um estudo do U.S. Bureau of Labor Statistics informou que 63% dos trabalhadores nos EUA recebem uma média de oito dias de licença médica remunerada por ano após um ano de trabalho.

Suas mensagens de negócios reflete seu profissionalismo, respeito e integridade no local de trabalho. A mensagem bem escrita fora do escritório garante clareza e minimiza as interrupções para sua equipe.

Por outro lado, uma mensagem de doença mal elaborada pode criar confusão, atrapalhar sua equipe e causar problemas equilíbrio entre trabalho e vida pessoal ao prejudicar os relacionamentos, ou até mesmo violar as políticas da empresa que fornecem licença médica remunerada com requisitos específicos.

Seja breve e claro

Você é uma das pessoas que se sentem culpadas por tirar dias de licença médica? Embora não deva, isso pode fazer com que você explique demais a sua situação.

Ao informar o seu gerente, evite compartilhar demais ou dar longas explicações. Limite-se ao essencial:

Dirija-se ao seu chefe formalmente

Mencione o motivo de sua ausência

Especifique seu plano para gerenciar as tarefas

Informe sua disponibilidade para os dias seguintes ou para os próximos dias

Seu gerente não precisa de uma longa descrição de seus sintomas. Mantê-la concisa demonstra respeito pelo tempo dele e profissionalismo de sua parte.

**Exemplo: 📌

"Bom dia, John. Estou doente hoje e não poderei ir ao trabalho. Informei a equipe sobre a minha ausência e vou informá-lo esta noite sobre a minha disponibilidade para amanhã. Obrigado."

Notifique o mais cedo possível

Muitos empregadores gostam de ser avisados com o máximo de antecedência possível quando você está faltando ao trabalho. Isso lhes dá tempo para ajustar os horários ou encontrar cobertura.

Portanto, se você sentir aquela coceira na garganta depois de sair do trabalho, enviar sua mensagem hoje é uma boa ideia em vez de avisar com pouca antecedência amanhã.

Quanto mais cedo você comunicar sua impossibilidade de comparecer ao trabalho, melhor será para todos os envolvidos. O importante é minimizar a interrupção e garantir que o trabalho continue fluindo sem problemas.

**Exemplo: 📌

"Boa noite, John. Saí do trabalho sem me sentir bem hoje e preciso me ausentar por doença amanhã. Informei a equipe e gostaria de avisá-lo imediatamente para que você possa tomar providências para minha ausência. Eu o manterei informado amanhã. Obrigado"

Forneça as informações necessárias

Dependendo da política da empresa, talvez seja necessário incluir detalhes como um atestado médico ou quando você espera retornar. É melhor discutir esses requisitos com seu gerente com antecedência.

Lembre-se de que você não é obrigado a compartilhar nenhum detalhe pessoal - apenas o suficiente para explicar por que você não pode trabalhar e por quanto tempo poderá ficar ausente.

**Exemplo: 📌

"Olá, John. Estou com sintomas de gripe e preciso tirar três dias de licença médica. Informarei a equipe e fornecerei um atestado médico, se necessário. Informe-me se precisar de mais alguma coisa. Obrigado por sua compreensão."

Modelos e exemplos de textos sobre dias de licença médica

Uma mensagem de texto profissional é importante, mas isso significa que você precisa se sentar para elaborar a mensagem perfeita com um termômetro na boca? De jeito nenhum!

Use estes modelos personalizáveis modelos de comunicação para elaborar mensagens apropriadas para seu gerente ou chefe diretamente.

Texto básico sobre dias de doença

Um texto básico de dia de doença é perfeito para uma doença súbita e de curto prazo. Ele é direto e fornece as informações necessárias sem ser excessivamente detalhado.

📝 Gabarito:

"Bom dia, [nome do chefe]. Não estou me sentindo bem e preciso tirar um dia de folga. Entrei em contato com [nome do colega] para me substituir. Vou informá-lo ainda hoje se poderei voltar ao trabalho amanhã. Obrigado por sua compreensão."

Exemplo de licença médica estendida

Se você precisar de vários dias de folga, por exemplo, para recuperação ou cirurgia, comunique a duração prevista da licença e as providências para o seu trabalho. Ser franco sobre sua ausência esperada ajudará seu chefe a gerenciar os recursos de forma eficaz.

Modelo de licença médica prolongada:

"Olá, [nome do chefe]. Fui diagnosticado com [doença] e preciso descansar de [data de início] a [data de término]. o [nome do colega] gentilmente concordou em me substituir. Por favor, informe-me se precisar de qualquer documentação ou outros detalhes para facilitar a transferência. Obrigado."

📝 Modelo de licença para recuperação de cirurgia:

"Olá, [nome do chefe]. Estou passando por uma cirurgia e precisarei de tempo para me recuperar. Meu médico recomendou repouso de [data de início] a [data de término], durante o qual estarei de licença. No entanto, eu o atualizarei sobre minha recuperação e garantirei que todo o meu trabalho seja realizado antes de sair. Por favor, me avise se precisar de um atestado médico ou de mais detalhes. Obrigado por seu apoio."

Emergências familiares

Às vezes, as emergências não estão relacionadas à sua saúde, mas aos membros da família. Nessas situações, você deve ser igualmente claro e respeitoso.

Informe ao seu chefe que você está lidando com uma situação urgente, mas evite detalhes pessoais desnecessários.

Modelo de licença de familiar doente:

"Olá, [nome do chefe]. Preciso tirar o dia de hoje para cuidar de um familiar doente. Assegurarei que minhas tarefas sejam cumpridas e o atualizarei se for necessário mais tempo. Obrigado por sua compreensão."

📝 Modelo de licença para filho doente:

"Bom dia, [nome do chefe]. Meu filho não está bem e preciso ficar em casa para cuidar dele. Nesse meio tempo, [nome do colega] gentilmente concordou em assumir todas as minhas tarefas principais. Até o final do dia, fornecerei atualizações sobre minha disponibilidade para amanhã. Agradeço sua consideração durante esse período."

📝 Modelo de licença por luto:

Perder um ente querido nunca é fácil, e a licença por luto permite que você fique de luto e administre as responsabilidades sem o estresse adicional do trabalho.

Notifique seu chefe diretamente e forneça os detalhes necessários, mantendo a mensagem breve e respeitosa.

"Olá, [nome do chefe]. Recentemente, perdi um parente próximo e precisarei tirar alguns dias de licença por luto para ficar com minha família. Estarei ausente do trabalho a partir de [data de início] e retornarei em [data de retorno]. Obrigado por sua compreensão."

📝 Modelo de licença de emergência familiar:

"Olá, [nome do chefe]. Estou lidando com uma emergência familiar que exige minha atenção imediata. Comuniquei minha ausência à equipe, e [nome do colega] gentilmente me substituirá hoje. Voltarei ao trabalho amanhã. Obrigado por sua paciência."

Dia da saúde mental

O esgotamento no local de trabalho não é brincadeira. De fato, foi relatado que 52% dos trabalhadores sofrem de burnout e 67% afirmam que isso piorou após a pandemia da COVID-19.

O equilíbrio entre vida pessoal e profissional tornou-se mais crítico do que nunca, e tirar um dia de folga para a saúde mental é tão importante quanto tirar um dia de folga para doenças físicas criar um ambiente de trabalho positivo .

📝 Gabarito:

"Olá, [nome do chefe]. Estou me sentindo mentalmente sobrecarregado hoje e acredito que é melhor para o meu bem-estar tirar um dia de saúde mental. Pretendo descansar e recarregar as energias e voltarei ao trabalho amanhã. Informei a equipe e eles concordaram em me substituir. Obrigado por sua compreensão"

Informando os colegas

Se a sua ausência afetar a colaboração da equipe, certifique-se de informar seus colegas de forma clara e instantaneamente por meio de mensagens sobre o andamento e a propriedade de suas tarefas.

A comunicação clara pode minimizar as interrupções, especialmente em ambientes de trabalho de ritmo acelerado. E a disponibilidade de software de comunicação de equipe tornou muito mais fácil manter sua equipe informada.

📝 Modelo de informação aos colegas:

"Olá, equipe! Não estou bem hoje e vou tirar um dia de folga. Atualizei [tarefas específicas] em nosso quadro do ClickUp, incluindo prazos, etiquetas de prioridade e notas para tarefas específicas. Se precisar de algum esclarecimento, entre em contato comigo. Obrigado por manter o projeto em andamento!"

📝 Modelo de cobertura de colega específico:

"Olá, [nome do colega]. Estou com uma emergência familiar e não poderei ir ao trabalho hoje. Você poderia, por favor, cobrir [tarefa específica] para mim? Compartilhei todos os detalhes em [ferramenta] na seção [nome da tarefa/projeto]. Avise-me se precisar de mais informações. Agradeço sua ajuda!"

O que evitar ao enviar mensagens de texto quando estiver doente

Uma mensagem de texto de licença médica deve ser profissional e respeitosa. Aqui estão alguns erros comuns que devem ser evitados para que você possa manter esses padrões.

Usar linguagem informal

Sempre mantenha um tom profissional em sua comunicação, mesmo quando não estiver bem. Use saudações adequadas, frases completas e encerramentos apropriados em vez de mensagens do tipo: "Estou doente. Não vou poder ir. Paz!"

Use um dos modelos acima ou tente Ferramentas de redação de IA para elaborar uma mensagem profissional. Isso demonstra respeito pelas relações no local de trabalho e mantém sua imagem profissional.

Ser prolixo

Mantenha sua mensagem clara e direta. Concentre-se nas informações essenciais - o motivo de sua ausência, a duração e os planos de cobertura do trabalho.

Evite detalhes desnecessários que não contribuam para que o local de trabalho entenda sua situação.

Não seguir o protocolo da empresa

Se a sua empresa exigir documentação específica ou períodos de aviso prévio, mencione-os em sua mensagem. Isso mostra que você conhece e respeita as políticas da empresa.

Não especificar a propriedade da tarefa

Comunique como a sua equipe/colegas lidarão com as suas responsabilidades durante a sua ausência. Mencione quem assumirá tarefas ou projetos específicos e garanta que todas as informações necessárias estejam acessíveis à sua equipe.

Mensagens pouco claras

Evite confundir seu gerente com mensagens vagas como: "Talvez eu não consiga trabalhar hoje" Em vez disso, seja direto sobre sua situação.

A ambiguidade pode levar a mal-entendidos, afetando o fluxo de trabalho e criando estresse desnecessário para seu gerente e sua equipe.

Em vez de adiar a clareza até o último minuto, envie uma mensagem dizendo que está doente logo para que sua equipe tenha tempo de substituí-lo.

Compartilhamento excessivo

Não é necessário fornecer detalhes médicos íntimos. Limite-se a informações básicas que ajudem a sua equipe a se planejar adequadamente em caso de doença inesperada. O compartilhamento excessivo não apenas viola sua privacidade, mas também pode deixar os outros desconfortáveis.

⚠️ Aqui está um exemplo do que NÃO fazer:

"Olá, [nome do chefe], tive uma noite difícil com problemas estomacais e estou no banheiro desde as 2h da manhã. Não posso ir hoje." É melhor deixar esse nível de detalhe de fora.

Isso provavelmente só deixará seu gerente desconfortável sem ajudá-lo com os detalhes de quanto tempo você está de licença e como seu trabalho está sendo gerenciado na sua ausência.

Dica profissional: As exceções ao compartilhamento de detalhes médicos de sua licença médica incluem detalhes e/ou documentação exigidos pela Lei de Licença Médica e Familiar de 1993.

Usando o ClickUp para escrever mensagens sobre dias de licença médica e para compartilhar atualizações da equipe

A comunicação com a sua equipe não precisa ser muito pesada quando você não está se sentindo bem. Um simples ferramenta de comunicação no local de trabalho pode fazer toda a diferença.

Como uma ferramenta de gerenciamento de projetos e colaboração, ClickUp oferece vários recursos que simplificam o gerenciamento de sua ausência, garantindo uma comunicação clara e o mínimo de interrupção do fluxo de trabalho.

ClickUp Chat para enviar mensagens

Use o Chat do ClickUp para enviar uma mensagem de licença médica diretamente à sua equipe (por meio de um chat em grupo) ou ao gerente (por meio de uma DM privada).

Leve toda a comunicação da sua equipe para onde você trabalha com o ClickUp Chat

Ao compartilhar a atualização em um grupo ou canal de equipe, você também pode fixar sua notificação de ausência para que fique visível para todos no grupo.

Como o ClickUp Chat reúne suas mensagens e seu trabalho, também é mais fácil compartilhar as tarefas em que você está trabalhando e sugerir uma transferência para as tarefas urgentes - sem ter que ficar pulando de um lado para outro aplicativos de mensagens empresariais . Não é necessário copiar e colar todo o contexto; basta atualizar o bate-papo vinculado à tarefa relevante com os detalhes necessários.

Não se esqueça de usar @menções para marcar colegas específicos para ação (especialmente aqueles que podem estar substituindo você) e garantir que nada passe despercebido.

A melhor parte? A interface intuitiva do ClickUp Chat garante que você não perca sua mensagem em tópicos de e-mail ou em outras plataformas.

dica profissional: Crie um modelo de resposta salva para notificações de doença no chat para que você possa reutilizá-lo quando necessário.

ClickUp Brain para criar uma mensagem de dia de doença

Se você não tiver certeza de como formular sua mensagem, Cérebro ClickUp oferece modelos e ideias.

Use a IA para economizar seu tempo e escrever a mensagem perfeita com o ClickUp Brain

Elabore mensagens profissionais e concisas sobre dias de licença médica e personalize-as de acordo com sua situação. Basta inserir seus dados e a IA sugere uma mensagem polida que cobre todas as bases - uma licença médica curta, uma licença prolongada ou uma emergência familiar.

Isso economiza seu tempo e garante que sua mensagem tenha o tom certo, mesmo quando você não estiver se sentindo bem.

Automação para atualizações

Vai tirar uma licença prolongada? Mantenha sua equipe atualizada sobre as tarefas com os recursos de automação do ClickUp.

Trabalhe de forma mais inteligente e automatize sua comunicação com o ClickUp Automations Automações do ClickUp permitem enviar e programar mensagens automatizadas, atribuir tarefas, atualizar status de projetos ou notificar automaticamente os colegas de equipe sobre sua ausência.

É possível definir uma regra de automação para notificar seu gerente quando você atualizar o status de uma tarefa para "Em espera" ou "Em andamento" Você pode adicionar comentários para contexto e até mesmo anexar arquivos.

Dessa forma, sua equipe sabe exatamente em que pé estão os projetos e o que precisa de atenção, aumentando a produtividade até que você volte bem descansado.

Dê um tempo enquanto o ClickUp mantém as coisas funcionando

Ao contrário do Ferris Bueller, os profissionais modernos não fingem dias de doença - nós nos comunicamos de forma inteligente. Enviar mensagens de texto em caso de doença não precisa ser a mensagem perfeita, mas deve projetar profissionalismo e responsabilidade e manter a confiança.

Os empregadores não estão procurando corações corajosos que se esforcem ao máximo - sua saúde é importante! Em vez disso, eles valorizam comunicadores claros que não deixem a equipe na mão, perguntando-se sobre uma ausência inexplicável ou sobre seu status no trabalho.

O ClickUp ajuda você a gerenciar sua ausência, manter os projetos em andamento e retornar ao trabalho sentindo-se apoiado e valorizado. Portanto, da próxima vez, concentre-se na recuperação, sabendo que seu trabalho está sob controle. Registre-se agora para obter uma conta ClickUp gratuita !