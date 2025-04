Explore exemplos de testes A/B para tomar melhores decisões de negócios

Qualidade não é um ato; é um hábito.

Aristóteles

Como profissional de marketing, você provavelmente já se deparou com este cenário desconcertante pelo menos uma vez: sua campanha de marketing está com baixo desempenho e você sabe que precisa mudar as coisas, mas por onde começar?

Você deve mudar seu conteúdo primeiro? Talvez você precise se concentrar em escolher diferentes canais de marketing. Ou talvez o problema seja simplesmente a evolução do gosto do consumidor.

É claro que tentar muitas dessas mudanças uma a uma consome muito tempo e nem sempre é a melhor opção. Felizmente, existe uma solução que permite que você teste diferentes opções simultaneamente: o teste A/B.

O teste A/B é uma metodologia estabelecida e comprovada que envolve o teste simultâneo de diferentes opções para comparar seu desempenho. Inicialmente usado em vários campos, agora é uma estratégia essencial em marketing. Este artigo discute algumas das melhores práticas e exemplos de testes A/B.

você sabia? Atualmente, várias empresas líderes realizam mais de 10.000 testes A/B anualmente muitos dos quais envolvem milhões de usuários.

O que é teste A/B?

O teste A/B compara duas versões de algo para determinar qual delas tem melhor desempenho. Seus princípios foram estabelecidos na década de 1920 pelo estatístico Ronald Fisher e, mais tarde, adotados pelos profissionais de marketing nas décadas de 1960 e 1970 para avaliar seus experiência do usuário da campanha .

O teste A/B moderno, como o conhecemos, surgiu no início da década de 1990. Embora os conceitos básicos permaneçam inalterados, a escala se transformou - os testes agora atingem milhões de usuários, são executados em tempo real e fornecem resultados instantâneos.

Está se perguntando o que você ganhará com os testes A/B? Vamos explorar os benefícios e como eles podem gerar decisões impactantes para sua empresa.

Benefícios do teste A/B

Compreender os benefícios do teste A/B destaca por que ele é um item obrigatório em seu kit de ferramentas de marketing.

Vamos dar uma olhada em suas principais vantagens.

Medir o envolvimento do usuário: Testar variações de elementos como páginas da Web, CTAs e linhas de assunto de e-mail para medir seu impacto no comportamento do usuário

Testar variações de elementos como páginas da Web, CTAs e linhas de assunto de e-mail para medir seu impacto no comportamento do usuário Tome decisões baseadas em dados: Obtenha resultados estatisticamente significativos, eliminando a adivinhação de suas decisões

Obtenha resultados estatisticamente significativos, eliminando a adivinhação de suas decisões Aumente as taxas de conversão: Aumente as taxas de conversão em campanhas de marketing com testes A/B regulares

Aumente as taxas de conversão em campanhas de marketing com testes A/B regulares Simplifique a análise: Identifique facilmente métricas como interação do usuário, taxas de conversão, tráfego do site etc., para diferenciar entre o sucesso e o fracasso de seus testes

Identifique facilmente métricas como interação do usuário, taxas de conversão, tráfego do site etc., para diferenciar entre o sucesso e o fracasso de seus testes Obtenha resultados instantâneos: Obtenha resultados rápidos para otimização mais rápida, mesmo com pequenos conjuntos de dados

Obtenha resultados rápidos para otimização mais rápida, mesmo com pequenos conjuntos de dados Teste todos os elementos: Teste títulos, botões de CTA ou até mesmo novos recursos - em anúncios, aplicativos ou sites - para melhorar o comportamento do visitante e as conversões. Cada ideia pode ser aprovada ou rejeitada com base nas percepções do usuário de uma execução de teste

Agora que você conhece os benefícios de usar essa forma de teste, vamos examinar os principais componentes necessários para sua implementação.

Componentes principais do teste A/B

Projetar um teste A/B é um processo meticuloso.

Há vários componentes-chave que você precisa considerar para obter resultados adequados:

Hipótese: Defina claramente uma declaração específica sobre o impacto de uma alteração que está sendo testada

Defina claramente uma declaração específica sobre o impacto de uma alteração que está sendo testada Grupos de variação e controle: Atribua versões diferentes a grupos separados, assegurando uma variação mínima nos dados demográficos e no comportamento para evitar vieses

Atribua versões diferentes a grupos separados, assegurando uma variação mínima nos dados demográficos e no comportamento para evitar vieses Tamanho da amostra: Defina o tamanho dos grupos com base nos efeitos esperados e na significância estatística para detectar diferenças significativas

Defina o tamanho dos grupos com base nos efeitos esperados e na significância estatística para detectar diferenças significativas **Ocultação: Decida se a variação será ocultada dos participantes, dos pesquisadores ou de ambos para reduzir o viés

Duração: Determine quanto tempo levará para coletar dados significativos o suficiente para produzir percepções valiosas. Execute os testes por tempo suficiente para coletar dados substanciais, mas evite estender-se demais para evitar influências irrelevantes

Determine quanto tempo levará para coletar dados significativos o suficiente para produzir percepções valiosas. Execute os testes por tempo suficiente para coletar dados substanciais, mas evite estender-se demais para evitar influências irrelevantes **Métrica primária:Defina uma variável mensurável que reflita diretamente a hipótese

Métricas secundárias: Acompanhe métricas adicionais para obter insights mais profundos sobre os resultados

Acompanhe métricas adicionais para obter insights mais profundos sobre os resultados Método de análise: Selecione um método de teste pararealizar a análise para determinar a significância estatística

Selecione um método de teste pararealizar a análise para determinar a significância estatística Processo de relatório: Estabeleça uma maneira direta de compartilhar resultados, insights e recomendações com as partes interessadas que possam orientar o planejamento de testes futuros e decisões comerciais importantes

Leia também: Um dia na vida de um gerente de marketing: Insights de especialistas Agora, vamos explorar o processo que reúne todos esses componentes-chave para testes práticos.

Processo de teste A/B

O teste A/B envolve a geração de insights significativos, como a coleta de dados, criar casos de teste e analisando os resultados. Vamos analisar uma estrutura simples que você pode usar para todas as suas estratégias de teste A/B:

Etapa nº 1: coletar dados

Use ferramentas como Google Analytics para gerar relatórios e formar uma hipótese coletando dados de qualidade.

Comece com páginas de alto tráfego para obter insights rapidamente, concentrando-se em áreas com altas taxas de rejeição ou de abandono. Métodos como mapas de calor, gravações de sessões e pesquisas podem revelar áreas para aprimoramento.

Etapa 2: Gerar hipótese

Com os dados prontos, finalize sua meta de teste A/B. Desenvolva uma hipótese com base nas novas ideias e em como elas podem superar a versão atual.

Sua hipótese de teste deve:

Identificar claramente o problema ou desafio

Sugerir uma solução precisa

Definir o impacto esperado da solução

Etapa 3: criar variações

Com sua hipótese pronta, crie variações de teste alterando elementos como a cor do botão, o texto do site ou o posicionamento da CTA. Para simplificar o processo, use ferramentas de teste A/B com editores visuais.

Etapa 4: Execute o teste

Nesta etapa, execute seu experimento, gerando insights sobre o comportamento do visitante. Você pode atribuir aleatoriamente os visitantes do site à amostra do grupo de controle ou de variação.

Como você já deve ter percebido, a execução de testes A/B exige precisão e foco - muitas partes móveis podem dificultar a manutenção do controle.

A organização de todos os seus dados pode ser feita com as ferramentas certas. Uma dessas ferramentas é ClickUp é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que pode otimizar seu processo de teste. Vamos explorar seus recursos juntos.

Modelo de teste A/B do ClickUp

Veja, por exemplo, o Modelo de teste A/B do ClickUp . Esse modelo permite que você monitore seu teste com eficiência e acompanhe e visualize o cronograma, as variações, as métricas para otimização da taxa de conversão e muito mais.

Modelo de teste A/B do ClickUp

Veja como você pode simplificar seus testes A/B com este modelo:

Organize fluxos de trabalho de teste: Use as visualizações de lista e quadro com campos e status personalizados para manter suas iniciativas de teste estruturadas e facilmente gerenciadas

Use as visualizações de lista e quadro com campos e status personalizados para manter suas iniciativas de teste estruturadas e facilmente gerenciadas Visualize cronogramas: Planeje e ajuste as datas de início e término sem esforço com as visualizações de calendário e linha do tempo

Planeje e ajuste as datas de início e término sem esforço com as visualizações de calendário e linha do tempo Rastreie as principais métricas: Use campos personalizados para monitorar o progresso, os resultados dos testes, as taxas de conversão e outros detalhes essenciais

Use campos personalizados para monitorar o progresso, os resultados dos testes, as taxas de conversão e outros detalhes essenciais Otimize os processos: Mantenha-se atualizado sobre os estágios do teste usando status personalizados, desde o planejamento e o lançamento até a análise dos resultados

Além disso, você pode usar Automações do ClickUp para automatizar tarefas improdutivas e aumentar seu tempo. Você pode criar automação para alterar os status com base em acionadores específicos. Você também pode configurar acionadores para obter relatórios de projetos gerados por IA.

Etapa #5: Aguarde os resultados

Deixe o experimento seguir seu curso. A duração depende do tamanho de seu público-alvo. Você saberá que os resultados estão prontos para análise quando eles forem estatisticamente significativos e confiáveis. Caso contrário, será difícil dizer se a alteração causou impacto ou não.

Lembrete amigável: Não apresse nem atrase a obtenção dos resultados. Isso é fundamental porque, para que o teste A/B seja estatisticamente significativo, você precisará esperar que os dados mostrem padrões.

Etapa 6: Analisar os resultados do teste

O experimento está concluído! Agora, é hora de ver os resultados. Sua ferramenta de teste A/B fornece dados sobre o desempenho de cada versão. Para avaliar os resultados, verifique a significância estatística. Use os insights dos sucessos e dos fracassos para aprimorar os testes futuros. Você pode seguir esse processo para todos os testes futuros.

ClickUp Dashboards

Outro recurso excelente é o Painéis do ClickUp . Ele oferece uma ampla variedade de modelos de painel para sua análise. Você pode personalizar seu painel de marketing com base nas métricas e nos KPIs específicos do North Star.

Gerar insights e análises visualmente atraentes usando o ClickUp Dashboards

Quando a análise estiver pronta, você poderá apresentar as informações a todas as partes interessadas.

A comunicação eficaz é fundamental aqui, pois talvez você não tenha envolvido algumas partes interessadas no processo e elas dependerão apenas da análise para tomar decisões.

Comunicar o status e o desempenho de nossas campanhas de marketing globais e regionais para nossas unidades de negócios estava longe de ser o ideal. Com nossos novos painéis, estamos economizando tempo e as partes interessadas têm acesso em tempo real às informações de que precisam, sempre que necessário.

Joerg Klueckmann, vice-presidente de marketing, Finastra

ClickUp Chat

Quando seus resultados estiverem prontos, compartilhe sua análise com seus colegas e partes interessadas. Isso pode ser ainda mais fácil com o Bate-papo do ClickUp . Com o Chat, você não precisa mudar para outra plataforma para perguntar sobre o contexto ou um parque. Tudo é integrado ao seu fluxo de trabalho sem problemas.

Comunique-se com as partes interessadas usando o ClickUp Chat

O ClickUp Chat permite que você centralize a comunicação sobre os testes A/B, vinculando as discussões diretamente às tarefas para colaboração em tempo real.

Ele facilita a geração de relatórios, transformando as principais percepções do bate-papo em itens acionáveis e fornece resumos automáticos para manter as partes interessadas informadas, mesmo que tenham perdido conversas anteriores. Isso ajuda a garantir uma melhor organização e uma tomada de decisão mais rápida durante todo o processo de teste.

Kits de teste A/B para profissionais de marketing

Os testes A/B podem ser complicados sem as ferramentas certas. Vários kits de teste A/B estão disponíveis para simplificar o processo.

Esses kits geralmente incluem o seguinte:

Um manual de teste A/B

Uma ferramenta para ajudá-lo a gerar diferentes versões do elemento que você deseja testar

Uma ferramenta de teste A/B para projetar e gerenciar seu teste com eficiência

Uma calculadora de significância

Modelos ou ferramentas de gerenciamento de projetos para acompanhar e aprimorar seu teste

O uso desse kit e de ferramentas como o ClickUp pode ajudá-lo a fazer testes A/B em seus fluxos de trabalho e a gerenciar os resultados com eficiência.

Exemplos de testes A/B no mundo real

Chegou a hora de ver exemplos práticos de como os testes A/B ajudaram as empresas a melhorar suas estratégias e elementos. Antes de analisar esses exemplos, você deve entender que é possível aplicar o teste A/B em diferentes contextos.

Aqui está uma rápida visão geral desses contextos.

**Site: os testes se concentram na alteração de elementos como páginas de destino para aumentar o tráfego ou as inscrições

**E-mail: diferentes versões de e-mail são enviadas a públicos separados para melhorar as taxas de cliques ou coletar insights

Mídia social: Usada principalmente no marketing digital para testar variações destinadas a aumentar a receita

Usada principalmente no marketing digital para testar variações destinadas a aumentar a receita Mobile: Concentra-se em aplicativos móveis ou sites para aumentar o envolvimento do usuário

Examinaremos estudos de caso baseados nesses contextos para ajudá-lo a entendê-los melhor.

1. Exemplos de testes A/B de sites

Estes são alguns exemplos de empresas que decidiram dividir elementos de teste em seus websites.

Grene

A Grene, uma marca polonesa de comércio eletrônico especializada em produtos agrícolas, implementou com sucesso o teste A/B em seu site. Um dos testes envolveu a reformulação da página do mini carrinho para melhorar a experiência do usuário.

Problema: A equipe da Grene identificou vários problemas na página do minicarro: os usuários pensavam erroneamente que o rótulo "Entrega gratuita" era clicável para obter mais detalhes, não conseguiam ver os custos dos itens e precisavam rolar a página para baixo para encontrar o botão "Ir para o carrinho". Esses fatores afetaram negativamente a experiência do usuário e as conversões.

Esta é a aparência da versão de controle dessa página:

via Verde Solução: A equipe aprimorou o minicarro adicionando um botão "Ir para o carrinho" na parte superior, exibindo os custos dos itens e um botão de remoção, e aumentando o tamanho do botão inferior para destacá-lo do rótulo "Entrega gratuita". Essas alterações visavam aprimorar a navegação e a experiência geral do usuário.

Esta é a aparência da variação:

via Verde **Resultado Grene observou resultados significativos como um aumento nas visitas à página do carrinho, um salto geral na taxa de conversão de 1,83% para 1,96% e um aumento de 2x na quantidade total comprada.

ShopClues

A ShopClues, uma marca de roupas de comércio eletrônico em ascensão na Índia, compete com gigantes como Flipkart e Amazon. Apesar de ser nova, ela faz experiências ativas em seu site para aprimorar seus produtos e serviços.

Problema: O objetivo da ShopClues era aumentar o número de visitas para pedidos em sua página inicial. Após analisar os elementos da página inicial, eles descobriram que os links da barra de navegação principal na barra superior estavam recebendo cliques significativos, especialmente a seção Wholesale. Eles perceberam que direcionar o tráfego para as páginas de categoria seria mais eficaz do que permitir que os usuários navegassem pela página inicial.

Essa é a versão de controle:

via VWO Solução: A equipe levantou a hipótese de substituir a categoria Wholesale por outras categorias, como Super Saver Bazaar, e reposicionar o botão Wholesale da parte superior para a esquerda. O objetivo era melhorar o alinhamento visual e orientar os visitantes de forma mais eficiente para as páginas de categoria.

Veja como eles decidiram reformular a página:

via VWO Resultado: Esse teste aumentou as visitas até o pedido em 26% e melhorou a taxa de cliques para o botão "Wholesale" (Atacado).

Beckett Simonon

A Beckett Simonon é uma loja on-line de calçados de couro feitos à mão. Ela é diligente em relação a seus padrões comerciais éticos e à sustentabilidade.

Problema: A empresa queria aumentar suas taxas de conversão e a eficácia da aquisição paga. Sua versão de controle era como qualquer outra página de destino de comércio eletrônico.

via Marquiz Solução: Após uma análise qualitativa do site, a empresa incluiu mensagens destacando suas práticas comerciais sustentáveis, com foco na qualidade do produto.

A variação acabou sendo a página a seguir:

Resultado: Páginas da Web com mensagens que destacam a responsabilidade ética e a sustentabilidade. Além disso, produtos registraram um grande aumento de 5% nas taxas de conversão e um retorno sobre o investimento anualizado de 237%.

Federação Mundial da Vida Selvagem

A World Wildlife Federation é uma ONG que conserva a vida selvagem e as espécies ameaçadas de extinção. Ela também trabalha com ameaças globais mais significativas, como mudanças climáticas, crises de alimentos e água, etc.

Problema: Eles queriam se concentrar em aumentar a taxa de assinatura de seu boletim informativo mensal.

A página de inscrição do boletim informativo era a seguinte:

via Marquiz Solução: A equipe fez duas alterações simples no formulário de inscrição: adicionou uma visualização do boletim informativo à direita para ajudar os usuários a entenderem o que estavam solicitando e moveu o botão de CTA do centro para a esquerda para melhor alinhamento com o caminho visual do usuário.

Esta foi a variação que eles criaram:

Resultado: A diferença entre os registros dessas duas versões foi 83% .

2. Exemplos de testes A/B de e-mail

A seguir, temos o cenário de teste A/B de e-mail, que mostra como as alterações mais simples nos e-mails podem envolver mais usuários

MailerLite

A MailerLite, uma empresa de marketing por e-mail, realiza regularmente testes A/B em linhas de assunto para se manter competitiva e determinar as estratégias mais eficazes de engajamento.

Problema: A equipe queria verificar se seus assinantes gostavam de linhas de assunto chamativas e repletas de jargões ou se informações claras e concisas eram suficientes. Eles criaram uma hipótese de teste de divisão para esse experimento.

Solução: A empresa enviou diferentes versões de linhas de assunto a vários públicos para testar essa hipótese. A medida de sucesso nesse teste foi o número de cliques no link do artigo depois que os assinantes abriram o e-mail. Veja como foi o resultado:

via MailerLite Resultado: Ficou claro no experimento que o preferia linhas de assunto claras e concisas .

3. Exemplos de testes A/B de mídia social

Esses estudos de caso de mídia social mostrarão como o teste A/B funciona em uma estratégia de marketing digital.

Vestiaire

A Vestiaire é um mercado global para itens de moda de luxo.

Problema: Eles queriam divulgar seu novo recurso de compras diretas no TikTok. O objetivo também era aumentar a conscientização entre o público da Geração Z.

Solução: A agência de marketing digital da Vestiaire abordou oito influenciadores diferentes para criar conteúdo com diferentes CTAs alinhados aos objetivos da marca. A agência deu a esses influenciadores ampla liberdade criativa para desenvolver uma série de várias publicações em mídias sociais.

via Influencer MarketingHub Resultado: Estes posts geraram mais de 1.000 instalações orgânicas para a Vestiaire . Além disso, eles pegaram os criativos com melhor desempenho e começaram a veiculá-los como anúncios pagos. Isso resultou em mais de 4.000 instalações com uma redução de 50% no custo por instalação.

Palladium Hotel Group

O Palladium Hotel Group é um grupo de hotéis de luxo fundado na Espanha. Eles têm várias propriedades de luxo em todo o mundo, oferecendo serviços de primeira classe a seus clientes.

Problema: Eles queriam experimentar o crescimento de seus negócios usando o recurso multiplicador de lances do Meta e sua campanha de compras Advantage+.

Solução: Eles executaram um teste A/B, um com sua campanha de compras Advantage+ usual e outro com multiplicadores de lances, além da campanha de compras Advantage+. Ambas as campanhas veicularam anúncios de foto e vídeo com gastos de publicidade igualmente distribuídos. Os dois conjuntos apresentavam ofertas promocionais e foram exibidos para adultos nos EUA.

Resultado: O teste foi realizado durante 15 dias, e o grupo hoteleiro descobriu que suas campanhas de compras Advantage+ funcionam melhor sozinhas. Elas mostraram um retorno 84% maior sobre os gastos com anúncios, um custo 50% menor por compra e o dobro do número de compras.

La Redoute

A La Redoute é uma marca francesa de móveis e decoração para casa conhecida por seus designs elegantes e sustentáveis, que visam melhorar a vida familiar dos clientes.

Problema: A marca queria atingir novos públicos e aumentar suas vendas on-line.

Solução: A agência de marketing da La Redoute colaborou com criadores populares para criar anúncios em um estilo adequado para carretéis de mídia social. Os criadores usaram efeitos visuais, música e narração de histórias para tornar os anúncios envolventes, relacionáveis e agradáveis para o público-alvo.

Em seguida, a agência fez um teste A/B de suas campanhas Advantage+ e anúncios de mídia social habituais com os anúncios estilizados da "linguagem dos rolos" e reformulou suas campanhas.

Resultado: Os anúncios criados pelo criador impulsionaram a presença da La Redoute na mídia social e as vendas. Em 35 dias, os anúncios "language of reels" levaram a um aumento de aumento de 51% no retorno sobre os gastos com anúncios 35% mais compras, custo por compra 26% menor e um aumento de 37% nas impressões em rolos e histórias.

4. Exemplos de testes A/B em dispositivos móveis

Por fim, aqui estão alguns exemplos de testes divididos em aplicativos móveis e páginas da Web otimizadas para dispositivos móveis.

Simplesmente

Simply é um aplicativo móvel que ajuda as pessoas a aprenderem diferentes instrumentos musicais de forma divertida e simples.

Problema: O objetivo era aumentar as vendas reformulando a tela de compras. O problema potencial reconhecido foi que o CTA não estava se destacando o suficiente. Além disso, os ícones brancos não se traduziam em insights significativos, e o posicionamento horizontal não era fácil de usar.

Esta é a aparência da página existente:

via Mídia Solução: Eles criaram várias opções para a tela de compra com depoimentos na forma de vídeos ou citações e reduziram o número de cliques para a compra. Além disso, a lista de insights ficou vertical nos novos designs:

via Mídia Resultado: Eles monitoraram os resultados de perto desde o primeiro dia, mas esperaram para analisá-los até que tivessem um conjunto de amostras suficientemente grande. Depois de pronta, a análise revelou que o novo design resultou em um 10% de aumento nas compras .

Hospitality Net

O Hospitality Net é um mecanismo de reserva de hotéis que permite aos usuários reservar hotéis on-line por meio de seus desktops ou dispositivos móveis.

Problema: Após a pandemia, as reservas por celular dispararam. Para capitalizar esse aumento, eles queriam testar as duas versões de seu mecanismo de reserva móvel, "simplificado" e "dinâmico"

Aqui está uma comparação rápida de seus modelos de reserva "simplificado" e "dinâmico":

via Rede de hospitalidade Solução: Eles usaram o tipo de teste A/B de redirecionamento para realizar o teste. Todas as sessões foram divididas igualmente entre os mecanismos de reserva simplificado e dinâmico. O teste foi executado durante 34 dias, coletando dados de 113.617 sessões durante o curso.

Resultado: A empresa esperava uma diferença de 10 a 15% nas taxas de conversão entre os dois mecanismos de reserva. No entanto, o mecanismo de reservas dinâmico mostrou uma diferença de 33% de aumento nas conversões .

Erros comuns de teste A/B a serem evitados

Os testes A/B exigem esforço e recursos significativos. É frustrante não alcançar os resultados desejados devido a erros que podem ser evitados. Vamos examinar alguns erros comuns que as partes interessadas cometem para ajudá-lo a evitá-los.

Decisões prematuras

Muitos gerentes não esperam até que o teste seja concluído. Como podem ver os resultados em tempo real, eles geralmente tomam decisões precipitadas para economizar tempo. Isso pode resultar em decisões baseadas em informações incompletas.

Seleção de métricas sem foco

Se você analisar muitas métricas ao mesmo tempo, começará a fazer correlações espúrias. Um projeto de teste ideal permite que você selecione apenas métricas importantes para rastrear . Se você decidir medir muitas métricas, corre o risco de ver flutuações aleatórias. Você também corre o risco de se distrair e deixar de se concentrar em uma variável específica, observando alterações potencialmente insignificantes.

Reteste insuficiente

Poucas empresas realizam novos testes. Muitas delas tendem a acreditar que seus resultados estão corretos. Mesmo com alta significância estatística, alguns resultados podem ser falsos positivos.

A realização de novos testes pode ser agradavelmente complexa, pois os gerentes geralmente não querem prejudicar suas descobertas anteriores. Entretanto, quanto mais testes A/B você realizar, maior será a chance de que pelo menos um dos resultados esteja errado.

Transforme insights em impacto com testes A/B e ClickUp

Os testes A/B podem lhe dar uma vantagem significativa sobre seus concorrentes. Cada teste bem-sucedido ajuda você a se aproximar de seus clientes. Com cada iteração, você descobre o que funciona melhor com seu público-alvo.

O ClickUp oferece vastos painéis e modelos para otimizar seu processo de teste A/B, monitorando insights e visualizando resultados. Isso lhe dá mais espaço para se concentrar em tarefas que exigem energia cerebral.

Recursos como o ClickUp Chat podem aumentar a eficiência, atuando como seu espaço de trabalho e canal de comunicação. Registre-se para obter uma conta ClickUp gratuita hoje mesmo para usar as melhores ferramentas da categoria e impulsionar seus negócios!