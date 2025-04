As 10 melhores ferramentas de criação de mapas mentais para usar em 2025

Muitos de nós lutamos contra a procrastinação, seja adiando tarefas importantes ou sendo desviados por pequenos detalhes. 🔍

Mas, ao longo dos anos, descobri uma solução que mudou o jogo: dividir minhas tarefas em metas alcançáveis usando mapas mentais.

Os mapas mentais são como um playground visual para metas, tarefas e ideias. Você pode traçar sua ideia principal, adicionar formas e usar modelos de mapas mentais para manter tudo organizado.

Quando comecei a usar ferramentas de criação de mapas mentais, não estava mais fazendo malabarismos com tarefas na minha cabeça - eu tinha um roteiro visual claro e as distrações desapareceram.

Neste artigo, compartilharei meus 10 principais geradores de mapas mentais e explicarei brevemente seus melhores recursos, limitações e preços. 🏆

O que você deve procurar em um criador de mapas mentais?

A ferramenta perfeita de mapeamento mental vai além de sua função convencional e o ajuda no gerenciamento de projetos. Como gerente de projetos, priorizo as ferramentas que auxiliam nessas tarefas. 🛠️

Brainstorming : Os melhores mapas mentais também cuidam da etapa de ideação. Independentemente de você estar lidando com uma nova ideia sozinho ou em grupo, um bom modelo on-line de mapa mental facilita a anotação de ideias sem limites, como se fosse uma tela infinita

: Os melhores mapas mentais também cuidam da etapa de ideação. Independentemente de você estar lidando com uma nova ideia sozinho ou em grupo, um bom modelo on-line de mapa mental facilita a anotação de ideias sem limites, como se fosse uma tela infinita Mapeamento de tarefas : Precisa manter o controle das coisas? Os mapas mentais são perfeitos para atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso. Adicione formas e pronto: tarefas organizadas, equipe alinhada

: Precisa manter o controle das coisas? Os mapas mentais são perfeitos para atribuir tarefas, definir prazos e acompanhar o progresso. Adicione formas e pronto: tarefas organizadas, equipe alinhada Análise de lacunas : Já se perguntou onde seu projeto está falhando? A análise de lacunas em um mapa mental ajuda a identificar ineficiências em seus processos

: Já se perguntou onde seu projeto está falhando? A análise de lacunas em um mapa mental ajuda a identificar ineficiências em seus processos Análise SWOT: Precisa abordar os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças de seu projeto? Adoro um mapa mental que pode visualizar tudo isso, ajudando-o a entender o panorama geral

Meu objetivo final é simples: Quero atualizações em tempo real e um plano claro e organizado. Um bom criador de mapas mentais ajuda você a alcançar isso facilmente.

Os 10 melhores criadores de mapas mentais para experimentar

Agora que já falamos sobre o que procurar, vamos nos aprofundar no que há de bom - aqui estão os 10 melhores criadores de mapas mentais que achei muito úteis (e até divertidos, às vezes 🎉):

1. ClickUp (melhor para mapeamento mental com gerenciamento de projetos)

Se você, como eu, está procurando uma ferramenta que combine mapeamento mental e gerenciamento de projetos como manteiga de amendoim e geleia, ClickUp é a única.

Então, por que o ClickUp é um divisor de águas?

Para começar, você pode mudar para Visualização do mapa mental do ClickUp com um único clique e comece a conectar tarefas, processos ou até mesmo sessões de brainstorming. É por isso que o ClickUp é literalmente o aplicativo tudo, para o trabalho.

Você tem dois modos para escolher: o Modo Tarefa permite reordenar o espaço de trabalho vinculando tarefas e subtarefas e o Modo em Branco permite sessões de brainstorming de fluxo livre que não estão vinculadas a uma estrutura de tarefas.

Escolha entre o Task Mode (modo de tarefa) para planejamento estruturado ou o Blank Mode (modo em branco) para brainstorming de forma livre na visualização do ClickUp Mind Map

Além disso, você pode usar o Quadro branco do ClickUp para transformar ideias complexas em planos visuais e fáceis de navegar. Esse recurso é especialmente perfeito para o desenvolvimento de software ou fluxos de trabalho de fabricação.

Não sabe por onde começar com seus fluxos de trabalho de mapas mentais? Aqui estão alguns modelos práticos do ClickUp para você começar.

Modelo de mapa mental simples

Mapa mental simples

Este modelo é ótimo tanto para iniciantes quanto para profissionais experientes.

Este Modelo de mapa mental simples é totalmente personalizável, para que você possa começar a planejar seus projetos em segundos, seja lançando um novo produto ou simplesmente fazendo um brainstorming de ideias.

Além disso, ele está pronto para ser usado e permite que você comece a trabalhar imediatamente!

Mapa mental em branco para quadro branco

blank-mind-map-whiteboard-t

Às vezes, você precisa de uma tela em branco para mapear as intrincadas estratégias de negócios ou planos de logística. O ClickUp's Quadro branco com mapa mental em branco é perfeito para essas ocasiões.

Esse modelo é amigável para iniciantes, totalmente personalizável e perfeito para visualizar facilmente ideias complexas.

melhores recursos do #### ClickUp

Modo de tarefa e modo em branco : Flexibilidade para mapear tarefas diretamente ou fazer brainstorming livremente

: Flexibilidade para mapear tarefas diretamente ou fazer brainstorming livremente Colaboração em tempo real : Ideal para equipes que desejam gerar ideias e realizar projetos em conjunto

: Ideal para equipes que desejam gerar ideias e realizar projetos em conjunto Modelos personalizáveis : Modelos prontos para uso que permitem que você comece em segundos

: Modelos prontos para uso que permitem que você comece em segundos Mapa mental e quadro branco : Alterne entre as visualizações para se adequar ao seu fluxo de trabalho, quer você precise de um mapa estruturado ou de criatividade em forma livre

: Alterne entre as visualizações para se adequar ao seu fluxo de trabalho, quer você precise de um mapa estruturado ou de criatividade em forma livre Integração com o gerenciamento de tarefas: Conecte tarefas aos seus mapas mentais sem esforço para um planejamento completo do projeto

Limitações do ClickUp

Curva de aprendizado: Alguns usuários mencionam que pode levar algum tempo para aprender a usar todos os recursos do ClickUp

Preços do ClickUp

**Gratuito para sempre

Ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Business : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Empresa : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

**Avaliações e resenhas do ClickUp

G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)

4,7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Miro (melhor para colaboração visual e equipes remotas)

via Miro O Miro foi projetado para reunir equipes, seja em todo o mundo ou apenas em departamentos diferentes.

O que diferencia o Miro é sua versatilidade.

Quer você esteja trabalhando no desenvolvimento de software, planejando a logística ou elaborando sua próxima estratégia de negócios, a ampla variedade de modelos do Miro, desde mapas mentais até criadores de fluxogramas, pode instantaneamente fazer a diferença para a sua empresa.

Melhores recursos do Miro

Modelos personalizáveis: Modelos prontos para uso para tudo, desde brainstorming até fluxogramas

Modelos prontos para uso para tudo, desde brainstorming até fluxogramas Colaboração em tempo real: Os membros da equipe podem trabalhar juntos sem problemas, independentemente de sua localização

Os membros da equipe podem trabalhar juntos sem problemas, independentemente de sua localização Mapeamento mental e mapas conceituais: Perfeitos para organizar ideias complexas egerenciamento visual de projetos Espaço ilimitado no quadro branco: Nunca fique sem espaço ao fazer brainstorming ou planejamento

Perfeitos para organizar ideias complexas egerenciamento visual de projetos Colaboração entre equipes: Excelente para equipes híbridas que precisam ficar conectadas em vários locais

Limitações do Miro

Recursos esmagadores : A vasta gama de ferramentas do Miro pode ser confusa para novos usuários, resultando em uma curva de aprendizado acentuada

: A vasta gama de ferramentas do Miro pode ser confusa para novos usuários, resultando em uma curva de aprendizado acentuada Restrições do nível gratuito: Número limitado de quadros e recursos avançados na versão gratuita

**Preços do Miro

**Gratuito

Equipe : uS$ 8/usuário por mês

: uS$ 8/usuário por mês Empresa : $16/usuário por mês

: $16/usuário por mês Empresa: Preços personalizados

**Avaliações e resenhas do Miro

G2 : 4.7 /5 (mais de 6.000 avaliações)

: 4.7 /5 (mais de 6.000 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 1.500 avaliações)

3. MindMeister (melhor para mapeamento mental rápido e fácil)

via MindMeister Quando você precisa clarear a mente, mapear sua ideia central ou compartilhá-la com outras pessoas, o MindMeister pode ser uma ferramenta útil.

Sua ferramenta gratuita de criação de mapas mentais é quase fácil demais de usar - você pode começar a trabalhar em cerca de 60 segundos.

A flexibilidade do MindMeister permite que você crie mapas mentais básicos, estilize-os, adicione links, compartilhe-os com equipes e apresente-os como um profissional.

Apenas uma observação: se você estiver no plano gratuito, não poderá exportar seus mapas mentais. Isso pode fazer com que você se sinta um pouco preso se quiser compartilhá-los off-line.

Melhores recursos do MindMeister

Configuração rápida : Você estará fazendo mapas mentais em menos de um minuto. Control, Tab e Enter são os únicos atalhos que você precisa dominar

: Você estará fazendo mapas mentais em menos de um minuto. Control, Tab e Enter são os únicos atalhos que você precisa dominar Favorável à colaboração : Convide membros da equipe para ajudar na colaboração de ideias em tempo real.

: Convide membros da equipe para ajudar na colaboração de ideias em tempo real. Mapas personalizáveis : Adicione links, vídeos e até mesmo conecte outros mapas mentais para expandir suas ideias criativas

: Adicione links, vídeos e até mesmo conecte outros mapas mentais para expandir suas ideias criativas Modo de apresentação : Apresente facilmente seus mapas em um formato visual que é ótimo para reuniões

: Apresente facilmente seus mapas em um formato visual que é ótimo para reuniões Integração com o MeisterTask: Integra-se sem esforço com o MeisterTask para um melhor gerenciamento de tarefas

Limitações do MindMeister

Restrições do plano gratuito s: Limitado a 3 mapas mentais no plano gratuito e não é possível exportá-los

s: Limitado a 3 mapas mentais no plano gratuito e não é possível exportá-los Curva de aprendizado: Alguns usuários acham que leva tempo para dominar todos os recursos do MindMeister além do mapeamento básico

**Preços do MindMeister

**Gratuito

Pessoal : $3,50/mês por usuário

: $3,50/mês por usuário Pro : uS$ 5,50/mês por usuário

: uS$ 5,50/mês por usuário Empresarial: uS$ 8,50/mês por usuário

**Avaliações e resenhas do MindMeister

Capítulo: 4.6/5 (mais de 250 avaliações)

4. MindNode (melhor para usuários da Apple que buscam uma integração perfeita)

via MindNode Se você é um entusiasta da Apple e procura um design limpo e moderno para seus mapas mentais, o MindNode é a opção ideal. Esse aplicativo foi projetado especificamente para iPhone, iPad e Mac, o que faz com que ele se encaixe perfeitamente no ecossistema da Apple.

É fácil de usar e sincroniza perfeitamente em todos os dispositivos Apple.

Entretanto, se você for usuário do Windows ou do Android, o MindNode não é uma opção para você, pois é exclusivo do ecossistema da Apple.

Melhores recursos do MindNode

Sem curva de aprendizado : Comece a usar em segundos, graças à sua interface intuitiva

: Comece a usar em segundos, graças à sua interface intuitiva Sincronização suave : Sincroniza-se facilmente em todos os dispositivos Apple, incluindo iPhone, iPad, Mac e Apple Watch

: Sincroniza-se facilmente em todos os dispositivos Apple, incluindo iPhone, iPad, Mac e Apple Watch Nós personalizáveis : Adicione imagens, links, adesivos e personalize cada nó como quiser

: Adicione imagens, links, adesivos e personalize cada nó como quiser Integração de tarefas : Exporte tarefas para o Reminders, Things ou OmniFocus da Apple para simplificar o fluxo de trabalho

: Exporte tarefas para o Reminders, Things ou OmniFocus da Apple para simplificar o fluxo de trabalho Belo design: Design moderno com paletas de cores e caixas de texto limpas (nós) para facilitar a organização

Limitações do MindNode

Somente Apple : Não há suporte para usuários do Windows ou do Android

: Não há suporte para usuários do Windows ou do Android Zoom limitado: Só é possível reduzir o zoom até 10%, o que torna a visualização de mapas grandes e complexos um pouco complicada

**Preços do MindNode

**Gratuito

MindNode Plus MindNode Classic: $2,99/mês MindNode Next: uS$ 24,99/ano



**Avaliações e resenhas do MindNode

G2: 4.2/5 (mais de 30 avaliações)

5. Ayoa (melhor para combinar mapeamento mental com gerenciamento de tarefas)

via Ayoa O Ayoa é um dos meus favoritos porque combina mapeamento mental com gerenciamento de tarefas.

Ele oferece vários modelos de mapas mentais, mapas radiais e fluxogramas, com opções para colaborar em tempo real, monitorar o progresso da equipe e até mesmo realizar bate-papos por vídeo via Zoom (esse foi meu recurso favorito).

Melhores recursos do Ayoa

Visualização da equipe : Oferece uma visualização colaborativa para uma comunicação perfeita entre a equipe e o monitoramento de tarefas

: Oferece uma visualização colaborativa para uma comunicação perfeita entre a equipe e o monitoramento de tarefas Agenda : Ideal para fazer anotações e ficar em dia com as tarefas diárias

: Ideal para fazer anotações e ficar em dia com as tarefas diárias Bate-papo por vídeo integrado : Agende reuniões e sessões de brainstorming diretamente no Ayoa (integração com o Zoom)

: Agende reuniões e sessões de brainstorming diretamente no Ayoa (integração com o Zoom) Mapeamento mental e quadros de tarefas : Combina mapeamento mental com gerenciamento robusto de tarefas para uma experiência holística de projeto

: Combina mapeamento mental com gerenciamento robusto de tarefas para uma experiência holística de projeto Sincronização entre dispositivos: Acessível nos dispositivos mais populares, garantindo que você permaneça conectado onde quer que vá

Limitações do Ayoa

Limitações do mapeamento mental : Os recursos de mapeamento mental podem não ser tão avançados quanto os de ferramentas especializadas

: Os recursos de mapeamento mental podem não ser tão avançados quanto os de ferramentas especializadas Sem controle de tempo: O Ayoa não tem controle de tempo, o que pode ser um obstáculo para usuários que gerenciam prazos apertados

**Preços do Ayoa

**Gratuito

Plano Ultimate: $13/mês por usuário

**Avaliações e resenhas da Ayoa

G2 : 4.3/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 200 avaliações)

6. Xmind (melhor para mapeamento mental versátil e brainstorming)

via Xmind O que diferencia o Xmind do restante das ferramentas desta lista é sua combinação de várias estruturas de mapas mentais - como os gráficos espinha de peixe, árvore e linha do tempo - e sua capacidade de alternar entre elas sem esforço.

O Xmind é uma ótima ferramenta se você deseja fazer brainstorming e colaborar em tempo real com a sua equipe.

Embora o Xmind atualmente não tenha recursos de IA, sua equipe de desenvolvimento anunciou que, em breve, adicionará insights baseados em IA à sua interface.

Melhores recursos do Xmind

Múltiplas estruturas : Alterne entre diferentes estruturas, como gráficos de espinha de peixe, árvore e linha do tempo, em tempo real

: Alterne entre diferentes estruturas, como gráficos de espinha de peixe, árvore e linha do tempo, em tempo real Colaboração em tempo real : Crie mapas mentais em conjunto com sua equipe para brainstorming ou gerenciamento de projetos

: Crie mapas mentais em conjunto com sua equipe para brainstorming ou gerenciamento de projetos Temas personalizáveis: Crie mapas mentais visualmente distintos usando temas e estilos de cores personalizados

Modos Pitch e ZEN : Modos de apresentação dedicados para compartilhar ideias e manter o foco

: Modos de apresentação dedicados para compartilhar ideias e manter o foco Suporte para várias plataformas: Disponível para Windows, macOS, iOS, Android e Linux

Limitações do Xmind

Versão gratuita limitada : O plano gratuito oferece recursos restritos, que podem não ser suficientes para usuários frequentes

: O plano gratuito oferece recursos restritos, que podem não ser suficientes para usuários frequentes Problemas ocasionais de layout: Alguns usuários relatam dificuldades em controlar o layout de mapas mais complexos

**Preços do Xmind

Gratuito

Pro : uS$ 4,92/mês

: uS$ 4,92/mês Premium : uS$ 8,25/mês

: uS$ 8,25/mês Business : uS$ 10/assento por mês

: uS$ 10/assento por mês Empresa: Preços personalizados

**Avaliações e resenhas da Xmind

G2 : 4.3/5 (mais de 50 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 50 avaliações) Capterra: 4.0/5 (100+ avaliações)

7. Coggle (melhor para iniciantes e mapas mentais simples)

via Coggle O Coggle é perfeito para quem precisa fazer brainstorming, organizar pensamentos ou mapear processos complexos sem muita tecnicidade.

Embora não venha com modelos, você pode começar rapidamente do zero e exportar seu trabalho em PDF, PNG e até mesmo no Microsoft Visio.

O Coggle é uma opção especialmente boa para iniciantes que precisam criar representações visuais.

Melhores recursos do Coggle

Gratuito para sempre : Opção sem custo com muitos recursos, incluindo três diagramas privados e diagramas públicos ilimitados

: Opção sem custo com muitos recursos, incluindo três diagramas privados e diagramas públicos ilimitados Colaboração no plano gratuito : Trabalhe com outras pessoas em tempo real, mesmo no plano gratuito

: Trabalhe com outras pessoas em tempo real, mesmo no plano gratuito Suporte a teclas de atalho : Simplifique seu fluxo de trabalho com atalhos fáceis de lembrar

: Simplifique seu fluxo de trabalho com atalhos fáceis de lembrar Acesso baseado na Web: Acesse seu trabalho de qualquer lugar; não é necessário instalar nada

Acesse seu trabalho de qualquer lugar; não é necessário instalar nada Exportação de PDF e imagens: Exporte seu trabalho em vários formatos, incluindo PDF e PNG

Limitações do Coggle

Sem modelos : Começar do zero todas as vezes, o que pode consumir muito tempo

: Começar do zero todas as vezes, o que pode consumir muito tempo Limites de personalização : Opções limitadas de fonte, cor e forma podem dificultar a criatividade com mapas mais detalhados

: Opções limitadas de fonte, cor e forma podem dificultar a criatividade com mapas mais detalhados Problemas de desempenho: Mapas mentais maiores e mais complexos podem fazer com que a plataforma fique mais lenta, prejudicando a produtividade

**Preços do Coggle

**Gratuito para sempre

Plano incrível : $5/mês

: $5/mês Plano de organização: $8/mês por usuário

**Classificações e avaliações do Coggle

Capterra: 4.5/5 (mais de 40 avaliações)

8. Lucidchart (melhor para diagramação versátil com modelos)

via Lucidchart O Lucidchart é uma das ferramentas de diagramação mais populares utilizadas por várias empresas da Fortune 500 devido à sua facilidade de uso e versatilidade.

Seja para mapear processos, criar mapas mentais ou projetar layouts de escritório, o Lucidchart oferece mais de 700 modelos para dar início aos seus projetos.

A interface de arrastar e soltar e o design fácil de usar o tornam acessível até mesmo para usuários que não entendem de tecnologia, e ele se integra perfeitamente a ferramentas como Google e Slack.

Melhores recursos do Lucidchart

Mais de 700 modelos : De mapas mentais a layouts de escritório, o Lucidchart oferece uma ampla variedade de modelos pré-criados para você começar rapidamente

: De mapas mentais a layouts de escritório, o Lucidchart oferece uma ampla variedade de modelos pré-criados para você começar rapidamente Contêineres inteligentes e assistência de IA : Organize seus dados automaticamente com recursos inteligentes e aproveite a IA para fazer brainstorming de ideias

: Organize seus dados automaticamente com recursos inteligentes e aproveite a IA para fazer brainstorming de ideias Integração entre plataformas : Conecte-se com o Google, Slack e outros aplicativos para otimizar seu fluxo de trabalho

: Conecte-se com o Google, Slack e outros aplicativos para otimizar seu fluxo de trabalho Colaboração em documentos : Trabalhe em conjunto em tempo real com os membros da equipe, definindo permissões conforme necessário

: Trabalhe em conjunto em tempo real com os membros da equipe, definindo permissões conforme necessário Versões: Disponível em planos de nível superior, permitindo que você visualize e reverta para versões anteriores

Limitações do Lucidchart

Problemas de desempenho : Pode atrasar e travar durante sessões com diagramas mais complexos

: Pode atrasar e travar durante sessões com diagramas mais complexos Não há aplicativo para desktop : Disponível somente por meio de um navegador, limitando o acesso off-line

: Disponível somente por meio de um navegador, limitando o acesso off-line Mínimo de plano de equipe: Requer pelo menos três usuários para acessar os recursos do plano de equipe

**Preços do Lucidchart

**Gratuito

Individual : uS$ 9/mês

: uS$ 9/mês Equipe : $10/mês por usuário

: $10/mês por usuário Empresa: Preços personalizados

**Avaliações e resenhas do Lucidchart

G2 : 4.5/5 (mais de 5.000 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 5.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

9. Bubbl.us (melhor para educadores e equipes pequenas)

via Bubbl.us Se você está procurando uma ferramenta da Web básica e fácil de usar para criar mapas mentais e fluxogramas, o Bubbl.us pode ser o que você está procurando.

Esse aplicativo baseado em navegador foi projetado para criar recursos visuais com facilidade, o que o torna ideal para alunos, professores e equipes pequenas.

O sistema de código de cores da ferramenta facilita a visualização das relações entre as ideias, tornando-a uma ótima solução de baixo custo para quem não precisa de recursos avançados. Isso é ótimo para as necessidades básicas de mapeamento mental, mas não tanto para casos de uso mais complexos.

Melhores recursos do Bubbl.us

Fácil de usar: Oferece controles simples para criar e expandir mapas mentais, tornando-o perfeito para iniciantes

Oferece controles simples para criar e expandir mapas mentais, tornando-o perfeito para iniciantes Sistema codificado por cores: Ajuda os usuários a entender visualmente as relações entre ideias e conceitos

Ajuda os usuários a entender visualmente as relações entre ideias e conceitos Sem necessidade de instalação: Permite que os usuários comecem imediatamente sem baixar software, pois é baseado em navegador

Permite que os usuários comecem imediatamente sem baixar software, pois é baseado em navegador Colaboração em tempo real: Disponível em planos premium, permite que as equipes colaborem em mapas mentais de qualquer lugar

Disponível em planos premium, permite que as equipes colaborem em mapas mentais de qualquer lugar Recurso de salvamento automático: Salva mapas mentais automaticamente a cada dois minutos, evitando a perda de trabalho

Limitações do Bubbl.us

Recursos limitados: Falta de ferramentas avançadas, como priorização de tarefas ou processos de tomada de decisão encontrados nos concorrentes

Falta de ferramentas avançadas, como priorização de tarefas ou processos de tomada de decisão encontrados nos concorrentes Personalização básica: Oferece opções limitadas para personalizar bolhas, ramificações e layouts, o que pode parecer restritivo

Preços do Bubbl.us

Básico : Gratuito

: Gratuito Premium : uS$ 6/mês

: uS$ 6/mês Plano de equipe: uS$ 18/usuário por ano

10. SmartDraw (melhor para diagramação de nível empresarial e design CAD)

via SmartDraw Procurando uma ferramenta de diagramação que cubra tudo, desde organogramas até projetos de CAD? Conheça o SmartDraw, uma solução de nível empresarial conhecida por suas poderosas integrações com ferramentas como Microsoft Teams, Jira e Google Workspace.

Com milhares de modelos para mais de 70 tipos de diagramas, essa ferramenta garante que até mesmo os iniciantes possam começar rapidamente, mas os usuários avançados apreciarão a flexibilidade e a profundidade.

Melhores recursos do SmartDraw

Mais de 70 tipos de diagramas : Modelos para tudo, desde mapas mentais até diagramas de engenharia e plantas baixas

: Modelos para tudo, desde mapas mentais até diagramas de engenharia e plantas baixas Integrações perfeitas : Funciona bem com o Microsoft Teams, Jira, Google Drive e muito mais para fluxos de trabalho simplificados

: Funciona bem com o Microsoft Teams, Jira, Google Drive e muito mais para fluxos de trabalho simplificados Autoformatação : Ajusta automaticamente as formas e os diagramas à medida que você os move, tornando a criação de diagramas rápida e precisa

: Ajusta automaticamente as formas e os diagramas à medida que você os move, tornando a criação de diagramas rápida e precisa Recursos de nível empresarial : Inclui SSO, retenção de documentos e acesso baseado em função para maior segurança e colaboração

: Inclui SSO, retenção de documentos e acesso baseado em função para maior segurança e colaboração **Plataforma baseada na Web: fornece acesso a partir de qualquer navegador, com uma instalação opcional no desktop para usuários do Windows

Limitações do SmartDraw

Interface complicada: Relata uma curva de aprendizado acentuada, especialmente com as ferramentas mais avançadas

Relata uma curva de aprendizado acentuada, especialmente com as ferramentas mais avançadas Problemas de desempenho: Apresenta lentidão ou travamentos, especialmente em diagramas maiores

Apresenta lentidão ou travamentos, especialmente em diagramas maiores Marcas d'água na avaliação gratuita: Adiciona marcas d'água a todos os diagramas criados durante a avaliação gratuita, limitando sua usabilidade

**Preços do SmartDraw

Individual : uS$ 9,95/mês

: uS$ 9,95/mês Equipe : uS$ 8,25/mês por usuário

: uS$ 8,25/mês por usuário Licença de site: uS$ 5/usuário por mês

**Avaliações e resenhas do SmartDraw

G2 : 4.6/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.6/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.1/5 (mais de 100 avaliações)

Relaxe sua mente com o mapeamento mental do ClickUp

Se há uma coisa com a qual você pode contar com o ClickUp, é a paz de espírito - literalmente. Com seu mapeamento mental e software de quadro branco o ClickUp permite que profissionais de negócios em todo o mundo simplifiquem seu trabalho e esvaziem suas mentes. 💡

...o recurso de quadro branco? Obcecado. Essa ferramenta era frequentemente usada durante reuniões de equipe para debater ideias ou elaborar mais sobre determinadas iniciativas.

Briettny Curtner, gerente de programas da Utah Valley University

No entanto, o ClickUp oferece mais do que um software de mapa mental e recursos de quadro branco.

Do gerenciamento de projetos à responsabilidade pelas tarefas e à colaboração em tempo real, o ClickUp tem milhares de modelos, o que garante que você nunca terá de começar do zero.

É a ferramenta multifuncional que faz com que o trabalho pareça, bem, muito menos trabalho.

Pronto para experimentar uma maneira melhor de trabalhar? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje. 🚀