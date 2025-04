Modelos gratuitos de linha do tempo de projetos do Google Sheets para facilitar o planejamento

De acordo com o Standish Group, quase metade dos projetos ágeis sofre atrasos e mais de 11% fracassam. Mesmo com a flexibilidade do Agile, manter o controle nem sempre é fácil.

Os cronogramas de projetos podem ser um divisor de águas se você tiver dificuldades com prazos, mudanças de prioridades ou sobrecarga de tarefas. Eles dividem projetos complexos em marcos importantes, definem prazos claros e ajudam você a ficar à frente dos riscos.

Para um modelo de linha do tempo de projeto, o Planilhas Google continua sendo uma ferramenta de referência - familiar, acessível e fácil de personalizar. Mas encontrar o modelo certo pode ser complicado. Para simplificar, reunimos os melhores modelos gratuitos de cronograma de projeto do Google Sheets para agilizar seu planejamento e manter os projetos em dia.

O que faz um bom modelo de cronograma de projeto do Google Sheets?

Primeiro, vamos examinar rapidamente o que diferencia um bom modelo de cronograma de projeto de um medíocre. Um bom modelo tem as seguintes características:

Layout claro e conciso: É bem organizado, com títulos e colunas claros, o que facilita a leitura e a compreensão

Flexibilidade: Pode ser adaptado a diferentes tipos e tamanhos de projetos, permitindo uma fácil personalização

Divisão de tarefas: Permite dividir o projeto em tarefas menores e gerenciáveis

Identificação de marcos: Você tem opções para marcar marcos importantes e acompanhar o andamento do projeto (melhor ainda se puder fazer isso com visualizações)

Personalização da linha do tempo: Permite ajustar facilmente a escala da linha do tempo (por exemplo, diária, semanal, mensal) para atender às necessidades específicas de um projeto

Controle de versão: Você pode acompanhar as alterações na linha do tempo e garantir que todos estejam trabalhando com a versão mais recente

O modelo certo de cronograma de projeto do Planilhas Google pode ajudá-lo a monitorar até mesmo os projetos mais complexos e entregá-los no prazo sem se perder em um mar de tarefas, dependências e prazos.

7 ótimos modelos de linha do tempo para projetos no Google Sheets

Agora, vamos explorar alguns modelos do Google Sheets para o gerenciamento do cronograma do projeto que podem se adequar perfeitamente à sua equipe.

Modelo de linha do tempo do projeto por Coefficient

via Coefficient

O modelo de linha do tempo do projeto da Coefficient é um modelo simples de linha do tempo semanal do projeto. Ele é dividido em quatro fases para cada semana do mês. Ao dividir seu projeto em partes semanais, você pode responsabilizar sua equipe por entregas e marcos específicos.

Ele também tem uma coluna "Dias" na qual você pode estimar quanto tempo uma determinada tarefa levaria. Isso ajuda a planejar a carga de trabalho da sua equipe de forma eficaz e a alocar recursos adequadamente.

No entanto, embora permita o agendamento de tarefas básicas e o acompanhamento do progresso, ele não oferece recursos integrados para visualizar e gerenciar dependências de tarefas. Portanto, talvez você não consiga usá-lo para criar linhas do tempo para projetos complexos com várias interdependências.

Ideal para: Equipes pequenas com projetos simples que acompanham seus projetos semanalmente.

Modelo de cronograma de projeto com linha do tempo por Coefficient

via Coefficient

Outro modelo gratuito da Coefficient, o Project Schedule with Timeline Template, é ideal para equipes que buscam uma abordagem dupla para o acompanhamento de projetos. Esse modelo permite monitorar o status do projeto e visualizar o progresso simultaneamente usando uma combinação de gráficos codificados por cores e linhas do tempo.

Sempre que você adicionar ou atualizar uma tarefa no rastreador de projetos (localizado na metade inferior do modelo), as informações serão automaticamente refletidas no cronograma e no gráfico do projeto. O gráfico representa visualmente o progresso da tarefa usando caixas codificadas por cores: verde para tarefas concluídas e vermelho para tarefas em andamento. A largura de cada caixa corresponde à duração da tarefa.

Ideal para: Equipes que preferem acompanhar visualmente o andamento de um projeto.

Modelo de registro de problemas de gerenciamento de projetos por Template. net

Este modelo - o Modelo de registro de problemas de gerenciamento de projetos da Template.net - foi projetado especificamente para o rastreamento de bugs ou problemas. Primeiro, crie uma lista principal de todos os seus funcionários e uma descrição de suas designações e informações de contato.

Sempre que um membro da equipe encontrar um problema, ele poderá documentá-lo na planilha de registro de problemas de gerenciamento de projetos. Essa planilha incorpora níveis de prioridade codificados por cores para indicar a gravidade e a urgência do problema. Essa dica visual ajuda a priorizar as tarefas e a alocar recursos de forma eficaz.

Ideal para: Equipes de suporte técnico ou ao cliente com foco principal no acompanhamento e na resolução de bugs relatados pelos usuários.

Modelo de roteiro de linha do tempo do projeto por Template. net

Você é um gerente de projetos e está planejando um projeto de longo prazo? Talvez ele leve três meses ou mais? Então, o Project Timeline Roadmap Template da Template.net é para você. Esse modelo fácil de usar ajuda a criar um cronograma claro e conciso de três meses para o seu projeto, orientando-o sem problemas desde o estágio de planejamento até a atribuição e execução de tarefas.

Se o seu projeto se estender por mais de três meses, você pode facilmente adicionar outra seção para acomodar o cronograma estendido. No entanto, é importante observar que esse modelo fornece uma visão geral de alto nível do roteiro do seu projeto, em vez de uma análise detalhada e granular de tarefas e marcos.

Ideal para: Profissionais de marketing e gerentes de produto dependem de roteiros para criar recursos ou executar campanhas.

Modelo de linha do tempo por Template. net

O modelo de linha do tempo da Template. net é um rastreador de projeto simples que pode ser personalizado para qualquer período de tempo (diário, semanal ou mensal). Você só precisa dividir seu projeto em várias fases.

Este modelo foi projetado para fornecer uma visão geral de alto nível do cronograma do seu projeto, concentrando-se nas fases mais amplas em vez de marcos e tarefas individuais. Embora você não encontre recursos granulares para atribuição de tarefas ou acompanhamento de dependências, essa simplicidade permite que você se concentre claramente no panorama geral.

Ideal para: Planejar projetos de longo prazo e supervisionar o andamento geral do seu projeto

Modelo de linha do tempo da tarefa por Template. net

Ao contrário do modelo anterior, que se concentrava na visão de alto nível, este modelo de linha do tempo de tarefas da Template.net oferece uma abordagem detalhada e orientada para a ação no gerenciamento de projetos, concentrando-se nas tarefas específicas que precisam ser realizadas.

Aqui, você pode dividir seu projeto em várias tarefas, atribuí-las a pessoas e acompanhar o progresso delas em uma barra de progresso codificada por cores. Além disso, ele também tem uma coluna "Notas" onde você pode adicionar comentários ou mencionar dependências.

Mas isso não é tudo. Sempre que você adicionar uma tarefa ao rastreador de tarefas e preencher os detalhes, ela será atualizada automaticamente na planilha de cronograma de tarefas, onde você poderá visualizar seu progresso em relação a um calendário.

Ideal para: Subequipes que desejam um modelo para monitorar suas tarefas e visualizar o progresso em um calendário.

Modelo de linha do tempo diária por Template. net

O último modelo da nossa lista é um modelo de linha do tempo diária da Template.net. Como o nome sugere, esse modelo oferece um rastreador diário para monitorar as tarefas da sua equipe. Embora seja ótimo para equipes, permitindo que você visualize o progresso diário ao seguir estruturas ágeis de controle de tempo e gerenciamento de projetos (como o scrum diário), ele é ainda melhor para uso individual.

A organização das tarefas do dia pode ajudá-lo a alocar o tempo de forma eficiente e evitar problemas de última hora. Compartilhar sua linha do tempo diária também pode promover a colaboração e o alinhamento com as metas da equipe, caso faça parte de uma equipe. Lembre-se apenas de usá-lo como uma ferramenta de transparência e coordenação, e não como um meio de microgerenciamento.

Ideal para: Equipes ágeis que precisam de atualizações diárias ou indivíduos que praticam o bloqueio de tempo.

Limitações do uso do Google Sheets para cronogramas de projetos

Embora o Planilhas Google seja um ótimo "pau para toda obra", ele é bastante limitado em termos de profundidade. Talvez não seja ideal para projetos complexos ou que exijam metodologias avançadas de gerenciamento de projetos. Aqui estão alguns contras de usar o Google Sheets para gerenciar os cronogramas de seus projetos.

Recursos limitados de gerenciamento de tarefas: Faltam recursos avançados de gerenciamento de tarefas, como subtarefas, campos personalizados e dependências. Isso dificulta o gerenciamento de projetos complexos com tarefas inter-relacionadas

Dificuldade para acompanhar o tempo e os custos: Requer a adição manual de colunas para acompanhar o tempo e os custos, mas não possui recursos integrados de gerenciamento de tempo ou estimativa de custos, o que complica o monitoramento do orçamento

Opções de visualização limitadas: Oferece opções básicas de gráficos e formatação, mas pode não ser suficiente para criar linhas do tempo visualmente atraentes e informativas, especialmente para projetos de grande escala

Desafios da colaboração em tempo real: Torna-se complicado para vários usuários que trabalham na mesma linha do tempo simultaneamente, especialmente se houver dependências entre equipes

Não é compatível com dispositivos móveis: Oferece acesso móvel, mas não é otimizado para uso móvel, exigindo zoom constante

10 modelos alternativos de cronograma de projeto

Se estiver procurando modelos especializados para o gerenciamento abrangente de projetos, os modelos pré-criados do ClickUp para o gerenciamento da linha do tempo do projeto podem ser um bom ponto de partida.

Criados com base no pacote de gerenciamento de projetos do ClickUp, eles vêm com recursos detalhados que podem ajudá-lo a acompanhar e visualizar a linha do tempo do seu projeto de várias maneiras, desde quadros Kanban e calendários até gráficos de Gantt.

Modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp

Vamos começar com o modelo de quadro branco da linha do tempo do projeto ClickUp. Esse modelo pode ser uma opção muito conveniente se você gostar da simplicidade de mover notas adesivas para reorganizar tarefas e modificar prazos ou se tiver um projeto altamente imprevisível com cronogramas variáveis.

Além disso, as notas adesivas com código de cores são uma ótima maneira de monitorar o progresso das tarefas.

Faça o download deste modelo Obtenha uma visão geral de alto nível do andamento do seu projeto com o modelo de quadro branco de cronograma de projeto do ClickUp

Veja como o modelo funciona:

Eixo horizontal : Representa os estágios ou etapas do projeto

Eixo vertical: Indica o cronograma ou a duração do projeto

Você pode usar blocos com códigos de cores para representar visualmente o tempo de atividades específicas e notas adesivas com cores correspondentes para destacar tarefas detalhadas em cada estágio. Depois de finalizar as tarefas, você pode clicar duas vezes em uma nota adesiva e clicar em Tarefa para converter essa nota adesiva em uma tarefa. Super conveniente, não é?

Ideal para: Pensadores visuais que preferem a flexibilidade dos quadros brancos.

Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Gantt

O modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Gantt é para quem procura um modelo que permita visualizar o progresso do projeto e compará-lo com a linha do tempo original.

O modelo oferece visualizações semanais, mensais e anuais e permite até mesmo ocultar os fins de semana do gráfico, o que o torna uma ótima opção para projetos de curto e longo prazo.

Faça o download deste modelo Defina marcos e acompanhe visualmente seu progresso com o modelo de cronograma de projeto ClickUp Gantt

O modelo inclui campos personalizados pré-criados, como:

Um menu suspenso com opções como "Iniciar", "Planejar", "Monitorar" e "Gerenciamento" para indicar a fase da tarefa

Uma barra de progresso automática que mostra a porcentagem de conclusão da tarefa

Um campo de fórmula para anotar a duração da tarefa (calculada com base na data de início e de vencimento)

Isso o ajuda a visualizar o progresso da tarefa em relação aos prazos. Para tornar as coisas ainda mais convenientes, você pode ajustar a duração de uma tarefa específica arrastando-a no gráfico.

Ideal para: Gerentes de projeto que desejam visualizar o andamento de projetos complexos com tarefas inter-relacionadas

Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Marketing

Se estiver procurando uma estrutura para planejar, organizar e monitorar iniciativas de marketing, podemos sugerir o modelo de linha do tempo do projeto de marketing do ClickUp? Esse modelo vem com três visualizações:

Uma visualização de linha do tempo para planejamento trimestral

Uma Visão de pipeline para acompanhar o status do projeto

Uma visualização da capacidade de leads de marketing para monitorar as cargas de trabalho

Faça o download deste modelo Agrupe projetos de marketing por mês e trimestre com o modelo de cronograma de projeto de marketing do ClickUp

Ele também tem campos personalizados para:

Indique o esforço necessário para concluir uma tarefa

Estimar o orçamento necessário para concluir uma atividade

Acompanhe o custo real necessário para uma atividade

Além disso, você também pode calcular a diferença de orçamento usando as fórmulas do ClickUp.

Ideal para: Equipes de marketing que desejam gerenciar o tempo e o orçamento do projeto.

Modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp

O modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp é um ótimo ponto de partida para quem quer começar com o pé direito. Ele fornece uma estrutura pré-estruturada, portanto, tudo o que você precisa fazer é adicionar suas tarefas para começar.

Este modelo é dividido em duas seções: uma linha do tempo à esquerda e uma lista de tarefas à direita. Para definir as datas de início e término de uma tarefa, arraste e solte-as na linha do tempo. O modelo atualizará automaticamente a fase e a duração da tarefa.

Faça o download deste modelo Crie uma visualização de linha do tempo para suas tarefas e eventos existentes com o modelo de linha do tempo preenchível do ClickUp

Esse é um ótimo modelo para equipes com uma lista de tarefas, mas que desejam "preencher" uma linha do tempo. Os gerentes de projeto também podem pedir à equipe que adicione todas as suas tarefas ao ClickUp e, em seguida, usar esse modelo para planejar a carga de trabalho da equipe.

Como esse modelo vem com uma visualização de carga de trabalho, você pode planejar a carga de trabalho da sua equipe junto com a linha do tempo. Outras visualizações incluem:

Um gráfico de Gantt para visualizar o progresso

Uma visualização Kanban para agrupar tarefas por status

Uma lista principal para visualizar todas as suas tarefas

Isso o torna o modelo perfeito para gerenciar seus projetos, carga de trabalho e cronogramas em um único lugar.

Ideal para: Equipes que desejam criar um cronograma de projeto e alocar recursos para tarefas existentes.

Modelo de quadro branco da linha do tempo do ClickUp

O ClickUp Timeline Whiteboard Template é um modelo super fácil de usar que permite acompanhar seus projetos mensalmente. O modelo vem com duas visualizações:

Uma visualização mensal para destacar o progresso e os marcos mensais do projeto

Uma visualização anual para destacar o progresso e os marcos anuais do projeto

Faça o download deste modelo Adicione instantâneos rápidos dos marcos do projeto pessoal com o modelo de quadro branco ClickUp Timeline

A simplicidade desse modelo o torna ideal para uso pessoal, como o planejamento de cursos, hobbies ou projetos familiares, em vez de projetos complexos e baseados em equipes. A natureza visual do quadro branco também o torna um modelo adequado para crianças se você planeja trabalhar em um projeto com seus filhos ou planejar a educação deles.

Ideal para: Acompanhar projetos pessoais ou familiares simples e de longo prazo.

Modelo de linha do tempo do projeto ClickUp Creative

Procurando um modelo de linha do tempo simples e divertido para acompanhar seus projetos criativos? O modelo de linha do tempo para projetos criativos do ClickUp foi feito para você. Com uma apresentação simples no quadro branco, esse modelo permite usar formas divertidas para planejar a linha do tempo do projeto e imagens reais de troféus para comemorar os marcos.

Faça o download deste modelo Planeje e monitore projetos criativos com o modelo de linha do tempo para projetos criativos do ClickUp

Esse modelo não tem regras ou estruturas rígidas e rápidas. Você pode adicionar seus modelos - seja um mês ou um ano - e os status de seus projetos. Como este é um quadro branco, você pode adicionar outras formas e conectores para dividir tarefas maiores em tarefas menores ou adicionar notas.

Basicamente, ele pode ser tão simples ou tão granular quanto você quiser.

Ideal para: Planejar projetos criativos sem cronogramas rígidos

Modelo de linha do tempo do projeto de implementação do software ClickUp

Simplificando, um plano de lançamento de software é o plano que acontece antes de você passar para o processo de desenvolvimento de software propriamente dito. Aqui, você cria um plano completo para o lançamento do seu software - desde a pesquisa de mercado e a criação de protótipos até o desenvolvimento e o marketing.

E é aqui que o Modelo de Cronograma de Projeto de Implementação do Software ClickUp pode ajudar - garantindo que você tenha todas as suas cartas no lugar antes de começar o trabalho real.

Faça o download deste modelo Planeje e monitore os resultados da implementação por fase com o modelo de linha do tempo do projeto de implementação do software ClickUp

Este modelo vem com três seções (ou visualizações):

O Rollout Plan View, que é um quadro branco onde você pode fazer um brainstorming do seu plano de projeto

A Visão de entregas de lançamento , que é uma lista principal de todas as tarefas que fazem parte do lançamento do seu software

O Rollout Process View, que é um quadro Kanban para agrupar seus entregáveis por status (ou fase)

Se preferir, você também pode criar outras exibições, como um painel ou um gráfico de Gantt, para visualizar o progresso do seu plano de implementação de software.

Ideal para: Empresas de TI que planejam implantar um novo software.

O modelo de roteiro de projeto do ClickUp

O modelo de roteiro de projeto ClickUp destina-se a equipes de desenvolvimento de produtos que planejam novos lançamentos em um cronograma trimestral. Com esse modelo, você pode planejar os próximos lançamentos de recursos por trimestre e planejar o orçamento, a carga de trabalho da equipe e as prioridades. Esse é o balcão único de um gerente de produto para acompanhar os roteiros de recursos.

Faça o download deste modelo Crie planos de projeto trimestrais com o modelo de roteiro de projeto do ClickUp

O modelo de roteiro de projeto também vem com cinco visualizações diferentes para diferentes casos de uso:

Visualização de lista : Para organizar e priorizar tarefas em um formato de lista linear

Visualização da carga de trabalho : Para monitorar a capacidade da equipe e a distribuição da carga de trabalho

Visualização de calendário : Para visualizar prazos e marcos em um calendário

Visualização Gantt : Para planejar e acompanhar cronogramas, marcos e dependências do projeto

Visualização de quadro: Para visualizar fluxos de trabalho e acompanhar status em um quadro Kanban

E se você for uma equipe ágil, também poderá usar os campos personalizados para categorizar suas tarefas por sprints e acompanhar o progresso com pontos de sprint.

Ideal para: Equipes de desenvolvimento de produtos que planejam lançamentos de recursos a cada trimestre.

Modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Embora o modelo de roteiro anterior fosse específico para equipes de desenvolvimento de produtos, o modelo de roteiro de negócios do ClickUp pode ser usado para mapear o cronograma de qualquer iniciativa de negócios.

Um exemplo disso é o campo personalizado "Categoria de negócios", que você pode usar para mencionar qual departamento é responsável por uma tarefa específica. Também é possível filtrar a linha do tempo para cada categoria de negócios, de modo que as equipes possam ter uma ideia apenas de suas responsabilidades sem ficarem sobrecarregadas com todas as tarefas.

Faça o download deste modelo Categorize os roteiros do seu projeto por equipe com o modelo de roteiro de negócios do ClickUp

Esse modelo também vem com várias visualizações, incluindo:

Gráfico de Gantt mensal: Para visualizar e acompanhar os cronogramas do projeto todos os meses

Visão geral trimestral: Para ter uma visão geral de todas as iniciativas em um trimestre, independentemente do departamento

Visualização de metas estratégicas: Para agrupar tarefas de acordo com suas metas abrangentes para melhor alinhamento e priorização

Você também pode criar dependências de tarefas e visualizá-las no gráfico de Gantt, que é um recurso muito útil para projetos entre departamentos com várias tarefas inter-relacionadas.

Ideal para: Empresas de pequeno e médio porte que buscam um rastreador de projetos completo.

O modelo de Gantt simples do ClickUp

Por fim, temos o ClickUp Simple Gantt Template, uma ferramenta útil para planejar cronogramas de projetos e identificar e abordar dependências de forma proativa, visualizando as relações entre as tarefas.

Por exemplo, se a Tarefa B depender da conclusão da Tarefa A, o gráfico de Gantt mostrará claramente essa relação usando um conector. Portanto, se a Tarefa A estiver atrasada, você precisará atualizar o cronograma do projeto para levar em conta o atraso nas Tarefas A e B.

Faça o download deste modelo Monitore suas tarefas, dependências e marcos com o modelo de Gantt simples do ClickUp

Basta mapear as tarefas, subtarefas e dependências do projeto na Visualização do plano do projeto. A Visualização de Gantt do projeto atualizará automaticamente todas as suas tarefas

Ao marcar uma tarefa ou subtarefa como concluída na visualização do plano do projeto, o gráfico de Gantt acompanhará automaticamente seu progresso. O BThistemplate ajuda você a visualizar o progresso e as dependências de um projeto em tempo real, sem nenhum trabalho extra de sua parte.

Ideal para: Líderes de equipe que desejam acompanhar os cronogramas e bloqueadores do projeto em um gráfico de Gantt.

Mantenha o controle dos cronogramas de seus projetos com o ClickUp

Uma ferramenta especializada é sempre melhor do que uma genérica. Você obtém mais recursos e é mais fácil personalizá-los para que correspondam aos seus sistemas.

O software de gerenciamento de projetos, como o ClickUp, oferece uma gama de recursos adaptados para otimizar os fluxos de trabalho do projeto, independentemente de sua estrutura ou sistema de gerenciamento de projetos. Recursos como gerenciamento de tarefas, gráficos de Gantt, acompanhamento de metas e outros podem ajudá-lo a planejar, organizar e acompanhar seus projetos de forma eficiente e colaborativa.

Portanto, se você quiser facilitar o gerenciamento de projetos, inscreva-se no ClickUp gratuitamente e comece imediatamente.