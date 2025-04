ClickUp vs. Teams: Qual ferramenta de colaboração é ideal para você?

Reunir-se em torno de uma mesa de conferência parece uma lembrança distante. As sessões virtuais de brainstorming e reuniões on-line são a norma.

Mas será que elas são sempre tão produtivas quanto você gostaria? 68% dos funcionários consideram as reuniões de equipe ineficientes como o principal fator de redução da produtividade.

Um ambiente colaborativo pode melhorar significativamente a produtividade reduzindo o tempo desperdiçado - em reuniões ou não.

A ferramenta de colaboração digital correta pode ajudá-lo a chegar lá mais rapidamente por meio de um sólido gerenciamento de tarefas ou de uma comunicação simplificada.

Considere os méritos relativos do ClickUp vs. Microsoft Teams. São opções fortes para manter as equipes conectadas, organizadas e eficientes. Então, qual delas é mais adequada para a sua equipe?

Continue lendo para encontrar a combinação perfeita!

O que é o ClickUp? ClickUp não é simplesmente uma ferramenta de colaboração. Ele foi projetado para ser um verdadeiro espaço de trabalho multifuncional para onde convergem suas tarefas e conversas. Conhecido por seus poderosos recursos de gerenciamento de projetos, ele tem os recursos mais importantes que você espera de qualquer ferramenta de gerenciamento de trabalho de primeira linha.

Use os Quadros Kanban do ClickUp para obter uma visão clara e de alto nível de todas as suas tarefas

Desde o registro e compartilhamento de sua tela para co-criar e editar documentos com sua equipe, este software pode gerenciar sozinho seus tópicos de discussão e tarefas na mesma janela. O resultado? Redução da sobrecarga de aplicativos para que sua equipe possa fazer mais sem ter que ficar alternando entre ferramentas o dia todo.

Recursos como campos personalizados, exibições personalizadas, modelos e dependências de tarefas mantêm os projetos em execução sem problemas, enquanto @menções, comentários atribuídos e tópicos de bate-papo contextuais mantêm todos na mesma página. Quer você seja uma startup ou uma empresa, o ClickUp se adapta ao estilo da sua equipe e transforma a maneira como as coisas são feitas.

Recursos do ClickUp

Vamos detalhar alguns dos recursos de colaboração do ClickUp.

Recurso nº 1: Gravar vídeos assíncronos com o ClickUp Clips

Suponha que você tenha perdido uma reunião crucial. Como você prefere se atualizar? Examinar os tópicos de e-mail desconexos para tentar descobrir o que aconteceu ou simplesmente assistir a um resumo gravado da reunião que seu colega compartilhou com você? A escolha é óbvia, e é isso que Clipes do ClickUp são para.

Grave e compartilhe vídeos em tarefas ou bate-papos com o ClickUp Clips Uma ótima ferramenta de comunicação para trabalho remoto para criar tutoriais, treinamentos ou explicações em vídeo, o ClickUp Clips combina gravação de tela e mensagens de vídeo com gerenciamento de tarefas. Você pode usá-los para criar facilmente tutoriais, dar feedback visual ou explicar processos complexos. Você também pode transformar partes da transcrição do vídeo diretamente em Tarefas do ClickUp .

Adicione feedback e comentários em qualquer lugar aos seus clipes do ClickUp com um único clique

O ClickUp organiza e salva todos os seus vídeos no Clips Hub, facilitando a localização deles mais tarde. Você também pode compartilhá-los de diferentes maneiras, como incorporá-los diretamente nas tarefas do ClickUp, enviá-los como links ou fazer download dos vídeos.

Recurso nº 2: Coordene suas reuniões semanais com calendários compartilhados

Deseja integrar o gerenciamento de reuniões diretamente em seu espaço de trabalho? Use o Reuniões do ClickUp !

Um dos melhores recursos é como ele conecta reuniões a resultados reais. Você pode agendar reuniões, fazer anotações detalhadas, produzir agendas e transformar pontos de discussão em tarefas - tudo em um só lugar. Decisões importantes e itens de ação não se perderão no meio da bagunça.

Também é possível transferir as anotações e os itens de ação para a próxima reunião, para que você tenha um registro claro do que foi discutido e decidido. Isso ajuda a monitorar o progresso do projeto, acompanhar os itens pendentes e garantir a responsabilidade - tudo em uma interface fácil de usar.

dica profissional: Inicie e participe de Zoom Meetings diretamente de suas tarefas ou bate-papos no ClickUp com Integração do Zoom no ClickUp . Faça a transição de discussões de tarefas para chamadas de vídeo sem sair do ClickUp!

Tenha uma vantagem inicial em suas reuniões com acesso a uma biblioteca de modelos no ClickUp Meetings

Além disso, com os modelos de comunicação prontos para uso do ClickUp (como o Modelo de gerenciamento de conferência do ClickUp ), você pode criar um plano sólido que torne cada reunião mais produtiva e mantenha um registro claro dos compromissos da equipe e das atualizações do projeto.

Modelo de reuniões do ClickUp

Se você nos perguntar, sugerimos dar o Modelo de reuniões do ClickUp uma chance.

Essa estrutura totalmente personalizável e pré-construída fornece uma base sólida para você começar. Ela vem com:

Um conjunto de status personalizados predefinidos para monitorar o progresso da tarefa (por exemplo, agendado, em andamento, aberto, fechado)

Níveis e categorias de prioridade para melhor visibilidade do estágio de cada reunião. Isso facilita o acompanhamento do progresso e garante que itens de ação e pontos de discussão não sejam perdidos

Várias opções de visualização para se adequar ao fluxo de trabalho da sua equipe: Visualização de lista tradicional, quadro Kanban visual, calendário e um tópico de conversa incorporado

Recurso nº 3: Faça anotações e transcreva automaticamente suas reuniões Cérebro ClickUp a IA nativa da plataforma é um assistente de conhecimento inteligente em seu espaço de trabalho.

Peça ao ClickUp Brain para transcrever automaticamente seus clipes e tenha acesso aos principais destaques

Seu recurso de transcrição automática converte ativamente seu conteúdo de vídeo em conhecimento pesquisável. Isso facilita a varredura dos vídeos, o salto para marcas de tempo específicas e a extração de discussões, decisões ou explicações específicas sem assistir à gravação inteira.

A ferramenta de IA também pode gerar automaticamente notas de reunião e agendas, além de resumir atas de reuniões em segundos.

Deixe o ClickUp Brain procurar o que você precisa em vez de fazer isso sozinho

Os membros da equipe podem até fazer perguntas sobre um vídeo, e o ClickUp Brain examinará as transcrições para fornecer respostas relevantes.

Além disso, essa ferramenta gera automaticamente itens de ação e subtarefas durante as discussões. Assim, quando a reunião terminar, todas as principais decisões e responsabilidades estarão registradas e prontas para acompanhamento.

Dessa forma, sua produtividade aumenta e você nunca perde de vista insights valiosos em horas de filmagem.

Recurso de bônus: Indo além com bate-papos instantâneos e quadros brancos

E se você precisar discutir algo imediatamente com os membros da sua equipe? Recorra ao Bate-papo do ClickUp . Ele reúne todas as suas conversas individuais e em equipe, comentários, atualizações e atividades de projeto em um só lugar, para que você possa fazer a transição perfeita da discussão para a ação sem trocar de aplicativo.

Mantenha as discussões em sincronia com as tarefas para obter fluxos de trabalho claros e integrados usando o ClickUp Chat

Transforme qualquer mensagem em uma tarefa com apenas um clique. A IA do ClickUp pode capturar o contexto de suas conversas e criar tarefas detalhadas prontas para execução, poupando-o do incômodo da entrada manual. Além disso, a menção de uma tarefa ou documento em um chat cria automaticamente links para esses itens.

👀 Você sabia?

Outras ferramentas de IA no bate-papo do ClickUp incluem Respostas de IA do seu histórico de bate-papo e aplicativos conectados, além de CatchUps de IA para resumir tópicos que você perdeu.

Precisa ter uma discussão ao vivo? O SyncUps no ClickUp Chat permite chamadas de vídeo e áudio diretamente em seu espaço de trabalho. Você pode compartilhar sua tela, vincular tarefas durante a chamada e até mesmo fazer com que a IA resuma a reunião e crie itens de ação com o recurso FollowUps posteriormente.

Faça brainstorming visualmente e transforme suas melhores ideias em tarefas com os quadros brancos ClickUp

Se você e sua equipe são do tipo mais visual, que gosta de usar o quadro branco, Quadros brancos ClickUp são perfeitos para você. Eles permitem mapear ideias, projetar fluxos de trabalho e realizar discussões estratégicas em um só lugar.

dica profissional: Use estes modelos de quadro branco para economizar tempo e organizar suas ideias rapidamente. Eles o ajudam a trabalhar de forma eficiente e a impulsionar o trabalho em equipe, colocando sua equipe na mesma página.

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Ilimitado: $7/usuário por mês

$7/usuário por mês Empresarial: $12/usuário por mês

$12/usuário por mês Enterprise: Entre em contato para saber o preço

Entre em contato para saber o preço ClickUp Brain está disponível em todos os planos pagos por US$ 7 por membro do Workspace por mês

O que é o Microsoft Teams?

via Microsoft Teams O Microsoft Teams é um hub de colaboração versátil onde você pode conversar, realizar reuniões virtuais, compartilhar arquivos e trabalhar em documentos com sua equipe. Sua integração exclusiva com o Microsoft 365 o torna ideal para empresas que usam esse ecossistema, simplificando os fluxos de trabalho com aplicativos como Word, Excel e Outlook.

Disponível no celular, o Teams mantém você conectado em qualquer lugar. O Teams oferece canais dedicados, chamadas de áudio e vídeo de alta qualidade e compartilhamento de tela para se conectar com todos, seja para um check-in rápido ou um grande evento virtual.

Recursos do Microsoft Teams

Vamos detalhar alguns dos recursos de destaque do Teams.

Recurso nº 1: Grave reuniões e organize eventos ao vivo para milhares de participantes

O Teams se tornou uma poderosa ferramenta de videoconferência, com suporte para até 10.000 participantes e duração ilimitada das chamadas.

via Microsoft Teams

Ele vem com tudo o que você precisa para uma experiência de reunião produtiva: legendas ao vivo, opções de gravação, compartilhamento de tela e supressão de ruído para filtrar os sons de fundo. As Breakout Rooms permitem discussões em grupos menores, enquanto os planos de fundo personalizáveis e o Together Mode criam uma sensação mais natural.

No entanto, durante reuniões altamente personalizadas, os usuários enfrentaram tempos de carregamento lentos sem uma conexão de alta largura de banda. Portanto, é sempre uma boa ideia atualizar seu navegador regularmente para obter o melhor desempenho.

via Microsoft Teams

O Teams oferece suporte a webinars com até 1.000 participantes interativos e 20.000 participantes somente para visualização, oferecendo registro, controles de host, reações ao vivo, rastreamento de presença e análises.

Você pode convidar parceiros externos por meio do acesso de convidado e do Teams Connect, adicioná-los a canais e compartilhar arquivos com segurança com a robusta segurança cibernética da Microsoft.

Recurso nº 2: Configure canais de conversação e acesse arquivos diretamente do pacote Microsoft

O Teams é especialista em manter a comunicação da equipe em um só lugar.

Você pode configurar canais dedicados para diferentes projetos ou tópicos, o que pode reduzir a confusão de mensagens e manter o foco das conversas.

via Microsoft Teams

O canal Geral é o principal centro de atualizações para toda a equipe _(_Tchau, e-mails para toda a empresa!), enquanto os canais personalizados permitem que você se concentre em discussões mais direcionadas.

Precisa da opinião de alguém? Basta @mencioná-la para trazê-la para a conversa - isso mantém todos informados.

via Microsoft Teams

Outra grande vantagem é a forte integração do Teams com as ferramentas de documentos do Microsoft 365. O aplicativo permite que você acesse, compartilhe e edite arquivos e gravações diretamente do SharePoint e do OneDrive, portanto, não há necessidade de alternar entre plataformas diferentes.

Recurso nº 3: Simplifique sua carga de trabalho com ferramentas de IA e bots

Com a tecnologia Microsoft Copilot, o Teams oferece uma variedade de ferramentas de IA e bots projetados para lidar com tarefas tediosas para você.

via Microsoft Teams

Uma das ferramentas de IA mais úteis é a Recapitulação. Localizada na guia Recapitulação no calendário e no bate-papo do Teams, essa ferramenta pode ser gerada automaticamente:

Resumos e pontos principais da reunião

Destaques personalizados para cada participante

Fácil acesso a gravações e transcrições

Agendas de reuniões e anotações

via Microsoft Teams

Além disso, o Teams oferece vários bots especializados para ajudar você. Um exemplo popular é o TellMe bot, que atua como um retransmissor de informações inteligente e oferece acesso rápido a informações organizacionais essenciais de todos os aplicativos do Microsoft 365.

via Microsoft Teams

Outros bots comumente usados incluem o Polly bot para criar e gerenciar enquetes e o Statsbot para automatizar o agendamento e a entrega de relatórios.

Você também pode criar seus próprios bots, se precisar deles!

Outros recursos relevantes do Teams: Mensagens instantâneas e quadros brancos reutilizáveis

Um dos principais recursos do Teams são as mensagens instantâneas que conectam rapidamente as pessoas individualmente ou em grupos.

via Microsoft Teams

A interface de bate-papo permite a formatação de rich text, transferência de arquivos, trechos de código e @menções para chamar a atenção das pessoas certas, ajudando as equipes a se manterem na mesma página, mesmo à distância.

via Microsoft Teams

Se precisar de um espaço maior para discutir suas ideias, você pode usar os quadros brancos específicos da reunião para desenhar, escrever e fazer anotações em uma tela compartilhada, recriando a sensação de uma sessão de brainstorming presencial.

O quadro branco pode ser salvo e revisitado, permitindo que as equipes continuem de onde pararam em reuniões futuras.

Preços do Microsoft Teams

Planos domésticos

Microsoft Teams: Gratuito

Gratuito Microsoft 365 Personal: $6,99/mês

$6,99/mês Microsoft 365 Family: US$ 9,99/mês

Planos empresariais

Microsoft Teams Essentials: US$ 4/mês por usuário

US$ 4/mês por usuário Microsoft 365 Business Basic: US$ 6/mês por usuário

US$ 6/mês por usuário Microsoft 365 Business Standard: US$ 12,50/mês por usuário

ClickUp vs. Teams: Comparação de recursos

Antes de prosseguirmos com os detalhes essenciais, aqui está uma rápida visão geral dos recursos de ambas as plataformas.

ClickUp Microsoft Teams Chamadas de vídeo e áudio individuais e em grupo Sim Sim Sim Webinars em grande escala Não Sim, permite até 1.000 membros interativos e 20.000 membros somente para visualização Compartilhamento de tela Sim Sim Gravação de vídeo Sim, o Clips Hub armazena e organiza os arquivos automaticamente Sim, as reuniões gravadas são salvas no OneDrive mensagens instantâneas e bate-papo Sim Sim Sim grupos, canais e tópicos Sim Sim Sim Compartilhamento de arquivos Sim, todos os arquivos estão disponíveis na mesma plataforma Sim, os arquivos podem ser acessados diretamente do Teams com o SharePoint e o OneDrive Menções e comentários Sim Sim Sim Polêmicas, GIFs e emojis Sim Sim Sim Quadro branco Sim, possui ferramentas avançadas para brainstorming e mapeamento de ideias Sim, quadros brancos básicos e reutilizáveis em cada reunião Legendas e traduções ao vivo Não Sim Transcrição automática e anotações Sim (para Clips) Sim Ferramentas de IA para resumos inteligentes e pesquisa de tópicos Sim; resumir conversas, destacar mensagens importantes, identificar itens de ação, converter vídeos em um diretório pesquisável Sim, recapitular conversas e fazer perguntas a bots especializados calendários compartilhados Sim Sim Sim Conversão de mensagens em tarefas Sim, converta diretamente mensagens em tarefas e gerencie-as no local Sim; no entanto, isso faz parte dos planos premium Visualização e edição de documentos Sim Sim; no entanto, é necessário mudar para um aplicativo diferente Múltiplos espaços de projeto Sim Não Permissões de participantes Sim Sim Sim Integrações Sim, mais de 1.000 integrações com todos os tipos de ferramentas de negócios, incluindo aplicativos da Microsoft Sim; integra-se a mais de 700 aplicativos modelos de reunião Sim Sim Sim Autenticação de dois fatores e criptografia de dados Sim Sim Sim Aplicativos móveis e de desktop Sim Sim Preços Planos gratuitos e pagos a partir de US$ 7/usuário/mês Planos empresariais gratuitos e pagos a partir de US$ 4/usuário/mês

E agora, vamos compará-los em detalhes:

1. Chamadas com vídeo

ClickUp

Seu recurso SyncUps simplifica as chamadas de vídeo para discussões individuais ou em grupo. Essas chamadas podem ser gravadas e armazenadas no Clips Hub, onde os usuários podem comentar e compartilhar esses clipes com pessoas de dentro e de fora da organização.

Você também pode compartilhar sua tela e colaborar usando quadros brancos, com tudo salvo automaticamente para facilitar o acesso posterior.

**Equipes

O Microsoft Teams oferece suporte a tudo, desde chamadas individuais até webinars com até 20.000 participantes, incluindo convidados.

As chamadas podem ser gravadas no OneDrive ou no SharePoint, e há opções para compartilhamento de tela, anotações, legendas ao vivo (com traduções) e quadros brancos reutilizáveis. Os planos de fundo personalizados e o Together Mode orientado por IA criam uma sensação natural de escritório para reduzir a fadiga.

Vencedor: Embora o ClickUp cubra o essencial, o Microsoft Teams oferece ferramentas de videoconferência mais robustas, o que o torna a melhor opção para reuniões maiores e webinars.

2. Bate-papo e mensagens instantâneas

**ClickUp

O ClickUp Chat combina mensagens e gerenciamento de projetos em um único espaço de trabalho, permitindo que você alterne facilmente entre tarefas, comentários e documentos. Você pode até mesmo transformar comentários e notas de reunião em tarefas, mas falaremos mais sobre isso daqui a pouco.

O ClickUp também permite organizar os bate-papos criando Spaces que espelham a estrutura da sua equipe, facilitando a localização das discussões. Para atualizações importantes, o recurso Posts (semelhante ao canal geral do Teams) oferece um local central para anúncios. Com opções para bate-papos individuais, lembretes e SyncUps (chamadas de áudio e vídeo), o ClickUp Chat é uma maneira rápida de manter contato com sua equipe.

**Equipes

Mensagens rápidas e em tempo real para bate-papos individuais ou em grupo são um recurso importante do Teams que minimiza a necessidade de e-mails. Você pode fixar mensagens, formatar texto e usar emojis, GIFs e memes personalizados para tornar os bate-papos mais envolventes.

Para atualizações importantes, você pode marcar as mensagens como Importante ou Urgente - a última opção envia alertas repetidos para garantir que elas sejam notadas. Direcione-se a pessoas específicas com @menções ou use @channel para notificar todos em um thread. Você também tem a opção de silenciar suas mensagens para trabalhar com foco.

Vencedor: ClickUp! A combinação do gerenciamento de projetos com a comunicação em um só lugar reduz a taxa de alternância e aumenta o foco e a produtividade.

3. Gerenciamento integrado de tarefas

*ClickUp

O ClickUp se orgulha de transformar ideias em ação. Você pode transformar facilmente mensagens, comentários, anotações de reuniões ou ideias de destaque de sessões de quadro branco em tarefas acionáveis e atribuí-las aos membros da equipe na hora. Além disso, todas as suas tarefas permanecem acessíveis no chat, no quadro branco ou nas anotações, facilitando o monitoramento de prazos, prioridades e rastreadores de progresso em um só lugar.

**Equipes

O gerenciamento de tarefas no Teams é uma vantagem reservada apenas para membros Premium. Com ferramentas integradas como Planner e To Do, você pode criar tarefas, definir prazos, atribuir responsabilidades e acompanhar o progresso diretamente na interface do Teams. Isso simplifica a visualização dos cronogramas dos projetos e de quem é responsável pelo quê, o que ajuda a equipe a gerenciar projetos e prazos com mais eficiência.

Vencedor: Quando se trata de gerenciar tarefas, o ClickUp leva a melhor com seus recursos poderosos, todos disponíveis em um só lugar sem o envolvimento de outros aplicativos (ao contrário do Teams).

4. Recursos de IA

ClickUp

A ferramenta de IA integrada do ClickUp - ClickUp Brain - transcreve automaticamente o conteúdo de vídeo em clipes, transformando-o em um banco de dados pesquisável em apenas alguns minutos. Você pode pesquisar facilmente detalhes importantes nas transcrições ou deixar que a ferramenta faça isso.

Após as reuniões, o ClickUp Brain também pode ajudar a resumir as anotações da reunião e criar tarefas e itens de ação para que você tenha tudo organizado. Ele também pode recuperar conversas perdidas, destacar mensagens importantes e filtrar detalhes desnecessários para que você possa se concentrar no que é importante.

**Equipes

O Microsoft Teams também tem uma ferramenta de IA que resume as reuniões e produz transcrições automáticas, facilitando que todos se lembrem da discussão. Ela pode gerar destaques personalizados para cada pessoa, garantindo que elas recebam os pontos principais que são importantes para elas.

O Teams também tem vários bots especializados que podem responder a perguntas, fazer enquetes e fornecer estatísticas. No entanto, encontrar o bot certo pode ser complicado, pois pode levar algum tempo para navegar pelas opções.

Vencedor: Mais uma vez, o ClickUp sai na frente graças à sua abordagem organizada, que mantém tudo em um só lugar durante as reuniões.

5. Integrações

ClickUp

Com mais de 1.000 integrações, o ClickUp se conecta facilmente a ferramentas populares, como Google Drive, Slack, Zoom e GitHub. Ele permite que os usuários tragam documentos, gerenciem a comunicação e acompanhem o progresso, tudo em um só lugar. Você também pode personalizar seu fluxo de trabalho automatizando tarefas e sincronizando dados em todas as plataformas.

**Equipes

O Teams é a ferramenta de colaboração nativa do Microsoft 365, portanto, sua integração com o ecossistema da Microsoft é, sem surpresa, a mais forte. Ele permite que você alterne rapidamente entre o envio de e-mails, o compartilhamento de arquivos e o agendamento de reuniões usando ferramentas como Outlook, OneDrive e SharePoint. Ele também se conecta com mais de 700 aplicativos de terceiros para que os usuários possam adicionar recursos extras para gerenciar projetos ou criar enquetes diretamente em seus canais.

Vencedor: Depende. Se sua empresa opera com várias ferramentas, o ClickUp é sua melhor chance. Mas se a sua equipe já estiver envolvida até o joelho no ambiente da Microsoft, o Teams pode ser melhor para você.

6. Preços

ClickUp

O preço do ClickUp se concentra em seus recursos de gerenciamento e oferece uma estrutura clara para atender a vários tamanhos e necessidades de equipes.

Se estiver apenas começando, opte pela versão gratuita. Entretanto, se precisar de recursos avançados, poderá explorar os planos pagos, que começam em US$ 7 por usuário por mês. O ClickUp tem uma opção Enterprise para organizações maiores, mas você precisará entrar em contato para obter detalhes sobre preços.

Além disso, qualquer pessoa pode acessar o ClickUp Brain por um adicional de US$ 7 por membro do Workspace a cada mês.

**Equipes

O Microsoft Teams também oferece uma opção gratuita com recursos básicos. Os planos pagos oferecem opções para uso pessoal e comercial, facilitando o início das atividades por um custo menor para aqueles que precisam apenas de ferramentas de bate-papo e colaboração.

Os planos pessoais começam em US$ 6,99 por mês, enquanto os planos empresariais variam de US$ 4 a US$ 12,50 por usuário por mês.

Vencedor: Dos dois, o Teams tem o plano mais barato. No entanto, a melhor escolha depende de suas necessidades - gerenciamento avançado de projetos do ClickUp ou ferramentas de comunicação integradas do Microsoft Teams.

ClickUp vs. Teams no Reddit

Para entender melhor essa comparação, analisamos o que os Redditors tinham a dizer sobre essas ferramentas.

Os proprietários de pequenas empresas tendem a adorar o fato de o ClickUp ser uma ferramenta completa. Com a capacidade de lidar com uma grande parte das operações comerciais básicas, ele se tornou bastante popular, especialmente entre as empresas iniciantes.

Veja o que diz o GeekyBlogger:

Adrigo um pequeno negócio on-line (um blog de tecnologia) e Eu uso o ClickUp (especialmente com campos e visualizações personalizados) para quase tudo. Em vez do Slack, uso visualizações de conversas (canais de bate-papo) no ClickUp. Em vez de um CRM separado, uso campos personalizados como "valor do negócio" no ClickUp. Embora o ClickUp chame cada entrada de lista ou quadro de tarefa, ela também pode ser um contato, um artigo de site, uma campanha de marketing ou um projeto. Dessa forma, você não precisa pagar por várias ferramentas e pode encontrar todas as informações importantes em um só lugar.

GeekyBlogger

Enquanto isso, alguns usuários do ClickUp estão bastante impressionados com os novos e aprimorados recursos de bate-papo.

O Redditor JordyGG diz,

I adoro o recurso de bate-papo para ser usado por nossos clientes por e-mail. Isso torna nossa comunicação assíncrona muito mais canalizada."

Outro usuário respondeu,

O o novo ClickUp Chat está presente no nível superior , tanto no desktop quanto no celular. É muito fácil entrar e conversar, saber se há coisas para responder etc.

No entanto, alguns usuários reclamaram de sua curva de aprendizado (devido aos recursos de personalização) e de bugs ocasionais que levam a microatrasos de tempos em tempos.

O MS Teams tem um grande número de seguidores. Alguns os usuários são grandes fãs de suas capacidades de integração com o ambiente da Microsoft.

O melhor do teams é que ele combina slack, zoom, OneDrive e todos os aplicativos de escritório e Trello/notion/whatever em um único aplicativo. Minha empresa usava programas diferentes antes e eles quase não se comunicavam entre si, então, aos poucos, estamos substituindo tudo, assim como nossos clientes. Câncer de deslizamento No entanto, alguns Redditors não gostam de alternar entre as seções Equipes e Bate-papo pois são duas seções separadas da plataforma. Enquanto isso, alguns outros acham que a curva de aprendizado é bastante íngreme, o que os leva a procurar alternativas ao Teams .

Diz graysky311,

O o maior problema é a curva de aprendizado _. O mais importante é aprender para que servem os chats e os canais e usá-los adequadamente. E, em seguida, entender como isso se vincula ao site da equipe no sharepoint e como compartilhar arquivos adequadamente. Já vi pessoas implantarem equipes em toda a organização sem treinar ninguém sobre como elas devem ser usadas e isso gera muita frustração e erros

Se quiser usar as duas ferramentas de colaboração em equipe juntas, você pode integrar o Teams diretamente ao ClickUp e aproveite o melhor dos dois mundos.

Qual ferramenta de colaboração reina suprema?

Entre a troca constante de aplicativos, o gerenciamento limitado de tarefas e a IA básica no Teams, é fácil se sentir frustrado com os pequenos atrasos que se acumulam com o tempo.

O ClickUp aborda esses problemas de frente. Com recursos avançados de tarefas, painéis personalizáveis, ferramentas de comunicação perfeitas e IA integrada, o ClickUp não é apenas uma excelente opção para colaboração em equipe e gerenciamento do fluxo de trabalho em um só lugar.

Isso o torna o campeão em nossa comparação frente a frente!

Pronto para preencher as lacunas entre a colaboração e o gerenciamento de projetos? Experimente o ClickUp hoje mesmo !