11 modelos gratuitos de revisão de Sprint

No final de cada sprint, sua equipe se reúne para discutir o progresso, compartilhar feedback e planejar o que virá a seguir. Mas, com muita frequência, essas revisões parecem uma série desarticulada de atualizações, em vez de uma reflexão colaborativa sobre o trabalho da equipe.

O feedback é perdido, as pessoas esquecem pontos importantes e, antes que você perceba, a reunião termina sem uma direção clara para o futuro.

É nesse ponto que os modelos de revisão de sprint podem fazer a diferença. Um modelo cuidadosamente elaborado não apenas fornece estrutura, mas cria um espaço em que sua equipe pode se concentrar no que importa: comemorar as conquistas, aprender com os desafios e alinhar-se com o caminho a seguir.

Neste artigo, exploraremos os modelos de revisão do sprint que transformam suas revisões de recapitulações rotineiras em momentos que alimentam o ímpeto da sua equipe.

O que são modelos de revisão do Sprint?

Os modelos de revisão do Sprint são estruturas ou esboços que as equipes podem usar para estruturar e facilitar reuniões produtivas de revisão do Sprint

Esses modelos geralmente incluem seções para revisar o trabalho concluído, discutir as principais métricas, identificar as lições aprendidas e planejar o próximo sprint com base nos resultados do sprint atual.

Aqui estão os elementos comuns dos modelos de revisão de sprint:

Agenda : Descreva a estrutura da reunião de revisão, incluindo o tempo para demonstrações, sessões de feedback e discussões

: Descreva a estrutura da reunião de revisão, incluindo o tempo para demonstrações, sessões de feedback e discussões Trabalho concluído : Liste as tarefas ou os recursos concluídos durante o sprint

: Liste as tarefas ou os recursos concluídos durante o sprint Demonstrações : Espaço para apresentação de novas funcionalidades ou recursos

: Espaço para apresentação de novas funcionalidades ou recursos Coleta de feedback : Áreas para capturar o feedback e as perguntas das partes interessadas

: Áreas para capturar o feedback e as perguntas das partes interessadas Itens de ação: Seções para anotar quaisquer ações de acompanhamento ou melhorias para o próximo sprint

O que faz um bom modelo de revisão do Sprint?

Um bom modelo de revisão de sprint deve ser:

Claro e conciso: Fácil de entender e seguir

Fácil de entender e seguir Flexível: Adaptável a diferentes tamanhos de equipe e tipos de projeto

Adaptável a diferentes tamanhos de equipe e tipos de projeto **Orientado para a ação: focado na identificação e resolução de problemas

Colaborativo: Incentiva a participação de todos os membros da equipe

Incentiva a participação de todos os membros da equipe **Orientado por dados: usa métricas para medir o progresso e identificar áreas de melhoria

11 Modelos de revisão de sprint para o sucesso ágil

Agora que você sabe o que torna um modelo excelente, vamos explorar 11 modelos gratuitos de revisão de sprint que têm todos esses recursos e são imperdíveis:

1. Modelo de Brainstorming de Retrospectiva do Sprint do ClickUp

O modelo Modelo de Brainstorming de Retrospectiva do ClickUp Sprint fornece uma estrutura estruturada para as equipes refletirem sobre o sprint recente. As equipes podem usá-lo para identificar o que deu certo e o que poderia ter sido melhor e fazer melhorias práticas para o futuro.

Modelo de Brainstorming de Retrospectiva de Sprint ClickUp

Este modelo organiza os pontos de discussão em seções específicas, ajudando a equipe a categorizar o feedback em vitórias, desafios e áreas de melhoria. Ao usar essas seções dedicadas, as equipes podem garantir retrospectivas de sprint não se transformam em discussões gerais, mas se concentram em ações concretas.

Uma das principais vantagens desse modelo é sua capacidade de rastreamento de longo prazo. As equipes podem revisitar as retrospectivas anteriores para ver se abordaram os itens de ação de sprints anteriores.

A integração do modelo de retrospectiva com Tarefas do ClickUp permite que as equipes convertam o feedback diretamente em itens de ação. Isso garante que os valiosos insights obtidos durante as retrospectivas de sprint sejam implementados em vez de perdidos entre sprints.

A abordagem de feedback e rastreamento de ações desse modelo pode ser particularmente benéfica para equipes ágeis que buscam aumentar a transparência e manter todos responsáveis.

ideal para: Equipes que desejam melhorar seu processo e desempenho ao longo do tempo.

2. O modelo de backlogs e sprints do ClickUp

O modelo Modelo de Backlogs e Sprints do ClickUp combina a preparação de backlogs e o planejamento de sprints, o que o torna uma ferramenta poderosa para equipes ágeis que desejam simplificar esses processos.

Modelo de Backlogs e Sprints do ClickUp

O modelo permite que os proprietários de produtos priorizem e refinem os itens do backlog para que as tarefas fiquem bem definidas e prontas para os próximos sprints.

Principais benefícios deste modelo:

**Priorização: marque, organize e filtre facilmente os itens do backlog por importância

Clareza: Definir claramente as tarefas e prepará-las para os próximos sprints

Definir claramente as tarefas e prepará-las para os próximos sprints Adaptabilidade: Reorganize ou ajuste rapidamente obacklog do sprint conforme as prioridades mudam

Reorganize ou ajuste rapidamente obacklog do sprint conforme as prioridades mudam Fluxo de trabalho contínuo: Navegue entre a preparação do backlog e o planejamento do sprint sem sair da ferramenta

Navegue entre a preparação do backlog e o planejamento do sprint sem sair da ferramenta **Backlog organizado: mantenha um backlog acionável para evitar o "inchaço do backlog"

Resposta ágil: Adapte-se às mudanças nas metas do projeto e às demandas do mercado

Ao utilizar esse modelo, as equipes ágeis podem trabalhar com mais eficiência, fornecer produtos de maior qualidade e obter melhores resultados de projeto.

ideal para: Equipes que desejam se adaptar rapidamente às mudanças de prioridades.

3. O modelo de Sprints do ClickUp

O modelo Modelo de Sprints do ClickUp foi criado especificamente para gerenciar e monitorar sprints, fornecendo uma visão clara e em tempo real do progresso do sprint. Esse modelo é ideal para monitorar tarefas, seus status de progresso, prazos e o esforço estimado versus o esforço real necessário.

Modelo de Sprints do ClickUp

Fazer isso ajuda a evitar as armadilhas comuns de sobrecarga ou subutilização do sprint, garantindo que a carga de trabalho em cada sprint seja equilibrada e alcançável.

O ponto forte deste modelo está no acompanhamento do progresso em tempo real, que permite que os líderes de equipe e os Scrum Masters identifiquem possíveis gargalos no início do sprint e cumpram Valores do Scrum .

Com essa visibilidade, os gerentes podem abordar os bloqueadores ou ajustar as atribuições antes de afetar todo o sprint. Ao monitorar métricas como a velocidade da equipe e o equilíbrio da carga de trabalho, o ClickUp Sprints Template ajuda as equipes a se manterem no curso, facilitando a avaliação do progresso em um relance.

ideal para: Equipes que desejam garantir que seus projetos permaneçam dentro do cronograma e do orçamento.

Gerencie facilmente as revisões de sprint com o software de gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp

Além disso, Gerenciamento de projetos ágeis do ClickUp da ClickUp pode melhorar significativamente as revisões de sprint, fornecendo uma plataforma centralizada para:

Acessar e revisar facilmente as metas e os objetivos definidos do sprint

Monitorar o progresso da equipe em relação a essas metas durante o sprint

Reunir feedback das partes interessadas e dos membros da equipe em um só lugar

Usar tags, rótulos ou campos personalizados para categorizar e priorizar o feedback

Atribua itens de ação a membros específicos da equipe e acompanhe o progresso deles para melhorar os sprints futuros

Facilite discussões e sessões de brainstorming com recursos de colaboração em tempo real

Leia também: Revisão de Sprint vs. Retrospectiva: Qual é a diferença?

4. O modelo de eventos do ClickUp Agile Sprints

O modelo Modelo de eventos do ClickUp Agile Sprints consolida todos os eventos essenciais do Agile Sprint em um único fluxo de trabalho organizado, desde o planejamento do sprint e as reuniões diárias até as revisões do sprint.

Modelo de eventos do ClickUp Agile Sprints

Cada tipo de evento, como planejamento de sprint, standups diários e revisões de sprint -tem sua seção dedicada, permitindo que as equipes documentem metas, notas e itens de ação de uma forma estruturada e fácil de revisar.

Por exemplo, durante planejamento de sprint no planejamento de sprint, as equipes podem delinear objetivos, listar atribuições de tarefas e definir metas de sprint. Os membros da equipe podem atualizar os bloqueadores, compartilhar prioridades e acompanhar o progresso em reuniões diárias.

As seções dedicadas reduzem a dependência de ferramentas externas, garantindo que você documente todos os Reunião ágil notas e ações em um só lugar. Isso melhora a acessibilidade das informações e reduz a probabilidade de se esquecer de detalhes importantes entre as reuniões Eventos do Scrum .

ideal para: Equipes Scrum que desejam centralizar seus eventos e documentação de sprint.

5. O modelo de Sprints simples do ClickUp

Perfeito para equipes menores ou mais enxutas, o modelo Modelo de Sprints Simples do ClickUp **Oferece um layout simples e focado no essencial: atribuições de tarefas, prazos e status atual

Modelo de Sprints Simples do ClickUp

A eliminação de campos e funções complexos permite que as equipes se concentrem inteiramente na conclusão de tarefas dentro do cronograma do sprint sem se distrair com recursos adicionais.

Veja a seguir alguns dos principais recursos desse modelo:

Design minimalista: Evita recursos e distrações desnecessários

Evita recursos e distrações desnecessários Foco claro: Concentra-se na conclusão da tarefa e nos prazos

Concentra-se na conclusão da tarefa e nos prazos Comunicação simplificada: Aumenta a clareza e reduz a carga cognitiva

Aumenta a clareza e reduz a carga cognitiva Execução eficiente: Agiliza os fluxos de trabalho e melhora a produtividade

Ideal para equipes que priorizam a ação em detrimento da análise, este modelo fornece as ferramentas para atingir as metas do sprint sem a sobrecarga de acompanhamento ou relatórios complexos.

ideal para: Equipes que são novas nas metodologias Agile e querem começar com pouco.

Leia também: Como definir um cronograma eficaz de Sprint

6. O modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum

O modelo Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum **Oferece uma estrutura robusta que abrange todos os aspectos do Scrum, desde o refinamento do backlog até as revisões de sprint

Modelo de gerenciamento do ClickUp Agile Scrum

Seus quadros estruturados e personalizáveis são feitos sob medida para ajudar as equipes a gerenciar todas as funções, tarefas e eventos do Scrum em uma única visualização, facilitando o acompanhamento de cada fase e função no processo do Scrum.

A organização desse modelo é particularmente útil para os Scrum Masters, que devem acompanhar as dependências das tarefas, os bloqueadores e os objetivos do sprint. Cada fase tem seu próprio Visualização do quadro no ClickUp facilitando a supervisão do progresso e o gerenciamento das dependências do fluxo de trabalho.

O modelo também é altamente personalizável, permitindo que as equipes o adaptem aos seus processos, prioridades e metas de projeto.

ideal para: Scrum Masters monitorarem dependências de tarefas, bloqueadores e objetivos de sprint em um só lugar.

7. O modelo de planejamento de sprint ágil do ClickUp

O modelo Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint é feito sob medida para definir metas de sprint, alocar recursos e estimar cargas de trabalho de forma eficaz

Modelo de planejamento do ClickUp Agile Sprint

Ao fornecer uma abordagem estruturada para planejamento de sprint com este modelo, as equipes podem:

Estabelecer objetivos claros: Definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) para o sprint

Definir metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e com prazo determinado (SMART) para o sprint Dividir o trabalho: Dividir as tarefas em partes gerenciáveis para facilitar a estimativa e a atribuição precisas

Dividir as tarefas em partes gerenciáveis para facilitar a estimativa e a atribuição precisas Alocar recursos: Atribuir tarefas aos membros da equipe com base em suas habilidades e disponibilidade

Atribuir tarefas aos membros da equipe com base em suas habilidades e disponibilidade Estimar a carga de trabalho: Usar técnicas como pontos de história ou estimativa de tempo para avaliar com precisão o esforço necessário para cada tarefa

A estrutura organizada do modelo promove a transparência e a responsabilidade, garantindo que todos na equipe entendam as metas gerais do sprint e suas responsabilidades.

Ao usar esse modelo, as equipes ágeis podem aprimorar o processo de planejamento, aumentar a previsibilidade e, por fim, fornecer resultados de maior qualidade.

ideal para: Uma equipe de desenvolvimento que deseja entender claramente seu trabalho para o próximo sprint.

8. Modelo de revisão de sprint por Miro Modelo de revisão de Sprint do Miro é uma ferramenta ideal para equipes que buscam uma abordagem envolvente e colaborativa para revisões de sprint. **Sua interface em estilo de quadro branco transforma as revisões de sprint em sessões interativas e envolventes

via Miro O modelo incentiva a colaboração como Equipes Scrum exibem visualmente o trabalho concluído, compartilham feedback em tempo real e registram insights no quadro. O espaço de forma livre permite o brainstorming sem formatação rígida, o que é ideal para equipes que preferem um estilo de discussão mais orgânico.

Com notas adesivas digitais, ferramentas de desenho e atualizações em tempo real, esse modelo incentiva uma experiência de revisão dinâmica e colaborativa.

O layout visual incentiva os membros da equipe a participarem ativamente, o que torna o modelo particularmente benéfico para equipes distribuídas que sentem falta da energia das reuniões presenciais.

Ideal para: Equipes Scrum que desejam tornar suas revisões de sprint mais envolventes e colaborativas.

9. Modelo de revisão de sprint da Mural Modelo de revisão de Sprint do Mural é uma ferramenta visualmente atraente e interativa para facilitar sessões eficazes de revisão de sprint

via Mural Ao fornecer uma estrutura estruturada para discutir o trabalho concluído, obter feedback e identificar áreas de melhoria, este modelo ajuda as equipes a manter o foco e a responsabilidade.

Veja a seguir alguns benefícios desse modelo:

Organização visual: Seções claras para trabalhos concluídos, feedback e itens de ação

Seções claras para trabalhos concluídos, feedback e itens de ação Colaboração em tempo real: Permite que equipes remotas contribuam e colaborem sem problemas

Permite que equipes remotas contribuam e colaborem sem problemas Priorização do feedback: Ajuda as equipes a se concentrarem nos insights mais impactantes

Ajuda as equipes a se concentrarem nos insights mais impactantes Experiência interativa: Envolve os membros da equipe e incentiva a comunicação aberta

Ideal para: Equipes remotas, pois oferece uma maneira dinâmica e envolvente de conduzir revisões virtuais de sprint.

10. Modelo de fluxograma de revisão de sprint e incremento de produto da SlidesTeam

O modelo Modelo de fluxograma de revisão de sprint e incremento de produto da equipe de slides é uma opção prática para equipes que buscam uma visão geral de alto nível para apresentações. Ele representa visualmente o processo Scrum para revisões de sprint e incrementos de produto

via Equipe de slides Seu layout estruturado divide as relações entre cada etapa do sprint, dando às equipes e às partes interessadas uma visão clara de como os incrementos do produto são alcançados ao longo do tempo.

O formato de fluxograma é particularmente valioso para a integração de novos membros da equipe ou para explicar o processo de revisão do sprint às partes interessadas que não estão familiarizadas com o Agile.

Seu design pronto para apresentação facilita o uso em Cerimônias ágeis e reuniões, fornecendo uma maneira concisa e visual de demonstrar o fluxo de trabalho.

ideal para: Equipes Scrum que desejam representar visualmente seu processo de revisão de sprint

11. Modelo de reunião de revisão de sprint por faixa

O modelo Modelo de reunião de revisão de sprint por faixa é um recurso prático que melhora significativamente a eficácia das revisões de sprint. **Seu formato bem organizado aborda diretamente as armadilhas comuns que as equipes enfrentam durante essas reuniões

via Faixa Este modelo garante que todos os aspectos críticos do sprint sejam cobertos, orientando as equipes nos principais pontos de discussão, como a revisão de histórias de usuários concluídas, a coleta de feedback e a identificação de áreas de melhoria.

Esse modelo também fornece:

Seções claras ajudam a manter o foco e evitam conversas fora do tópico

Um espaço dedicado para o registro de feedback e itens de ação garante que insights valiosos sejam capturados e aplicados

A documentação clara do feedback e dos itens de ação ajuda as equipes a se manterem no caminho certo e a produzirem resultados

Esse modelo permite que as equipes ágeis simplifiquem o processo de revisão do sprint, melhorem a comunicação e, por fim, forneçam produtos de maior qualidade.

ideal para: Uma equipe Scrum que deseja promover uma cultura de comunicação aberta e responsabilidade.

Redefinindo as revisões de Sprint para obter maior impacto com o ClickUp

No desenvolvimento Agile, a revisão tradicional do sprint muitas vezes não consegue atingir todo o seu potencial. Ao aproveitar o poder desses 11 modelos gratuitos de revisão de sprint, as equipes podem elevar suas práticas ágeis e promover melhorias significativas.

Esses modelos são mais do que apenas ferramentas; eles catalisam conversas significativas e reflexões perspicazes. Ao ir além das métricas superficiais, as equipes podem se aprofundar no impacto de seu trabalho, identificando lições valiosas e oportunidades de crescimento.

Com os modelos e o software Agile do ClickUp, você pode permitir que cada revisão de sprint se torne um trampolim para a melhoria contínua e a inovação em seu trabalho. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!