Os 10 principais geradores de KPI de IA

Seja medindo o desempenho dos funcionários ou acompanhando o progresso do projeto, os KPIs (indicadores-chave de desempenho) informam se você está no caminho certo ou se está se desviando para o território do "alvo perdido". ✅

Como gerente, passei longas horas criando indicadores-chave de desempenho. E, embora seja um exercício crítico e gratificante, ele leva tempo. Os geradores de KPIs com IA tornaram esse processo muito mais rápido!

Depois de pesquisar muitas opções, identifiquei os 10 principais geradores de KPIs de IA que analisam o acompanhamento do desempenho por meio de IA e simplificam o acompanhamento do desempenho.

Vamos ver qual ferramenta funciona melhor para você. 🚀

O que você deve procurar em um gerador de KPI de IA?

O gerador de KPI de IA certo automatiza os aspectos tediosos do rastreamento de KPI e ajuda você a se concentrar no que é mais importante. Veja a seguir o que você deve procurar em um gerador de KPI ideal:

Facilidade de uso : Procure ferramentas que simplifiquem todo o processo - desde a entrada de dados por meio de várias fontes de dados até o acompanhamento dos objetivos comerciais. O gerador de KPI ideal automatiza a maioria das funções e ajuda a gerar KPIs significativos com facilidade

: Procure ferramentas que simplifiquem todo o processo - desde a entrada de dados por meio de várias fontes de dados até o acompanhamento dos objetivos comerciais. O gerador de KPI ideal automatiza a maioria das funções e ajuda a gerar KPIs significativos com facilidade Relevância para o setor : Escolha uma ferramenta que ofereça KPIs específicos do setor. Seja no comércio eletrônico ou na área de saúde, esses insights o orientarão na medição do desempenho

: Escolha uma ferramenta que ofereça KPIs específicos do setor. Seja no comércio eletrônico ou na área de saúde, esses insights o orientarão na medição do desempenho Modelos iniciais sólidos: Comece com modelos bem projetados que o ajudam a começar a trabalhar com formatos de KPI predefinidos para monitorar métricas como satisfação do cliente, gerenciamento de tempo e recursos ou eficiência operacional

Alguns exemplos de KPIs importantes incluem taxas de conversão, taxas de rejeição e Net Promoter Score (NPS) - todos eles podem ser facilmente gerados com a ferramenta certa.

Lembre-se de que um gerador de indicadores-chave de desempenho automatiza a configuração metas profissionais ao mesmo tempo em que fornece insights práticos para manter seu negócio em andamento.

Os 10 melhores geradores de KPI

Abaixo estão os meus 10 principais geradores de KPI, que o ajudarão a criar facilmente métricas significativas, acompanhar o progresso e tomar decisões orientadas por dados.

1. ClickUp (melhor para geração e rastreamento de KPIs com tecnologia de IA)

Imagine que você é um gerente de projetos, lidando com várias tarefas e prazos enquanto tenta criar KPIs para sua equipe.

Parece muito complicado, certo? Não precisa ser tão difícil. ClickUp's e o design intuitivo tornam a geração de KPIs muito fácil, seja em vendas, gerenciamento de projetos ou RH.

Ao longo do caminho, você terá muita ajuda de recursos como Metas do ClickUp e a IA nativa do ClickUp, Cérebro do ClickUp . Veja como.

Digamos que você esteja gerenciando uma equipe de vendas. Você pode usar o ClickUp Goals para definir KPIs específicos, como o crescimento das vendas ou a satisfação do cliente, e acompanhá-los em tempo real.

Maximize o cumprimento de suas metas com o ClickUp Goals, que apresenta uma interface fácil de usar para definir cronogramas

As atualizações de progresso são automatizadas, portanto, você não precisará perseguir os membros da equipe para obter relatórios.

Defina KPIs com o ClickUp Brain

Precisa de ajuda para definir esses KPIs? Não tem problema! Com o ClickUp Brain, você pode pedir à IA para gerar OKRs (objetivos e principais resultados) com base em suas tarefas e atividades.

Aqui está um exemplo: Pedimos ao ClickUp Brain para analisar nossas tarefas e sugerir uma equipe para a equipe de conteúdo. E ele começou a trabalhar imediatamente!

Use os recursos avançados de IA do ClickUp Brain para criar KPIs

Precisa de algo ainda mais simples? Você pode usar um dos Modelos OKR do ClickUp do ClickUp, que são pré-desenhados para todas as necessidades de seu projeto.

Dica profissional: Não se esqueça de personalizar suas metas de KPI! Com o ClickUp Goals, você pode definir metas monetárias, baseadas em números ou reais/falsas, o que lhe dá controle total sobre o rastreamento e a medição do sucesso.

Modelo de KPI do ClickUp

Modelo de KPI do ClickUp

O modelo Modelo de KPI do ClickUp é a melhor ferramenta para monitorar e visualizar essas métricas importantíssimas.

Esse modelo não apenas facilita as coisas mostrando o que está funcionando (e o que não está), mas também é totalmente personalizável, para que você possa adaptá-lo às necessidades específicas da sua equipe. Isso o torna excelente para o acompanhamento eficiente de metas.

Com recursos visuais de fácil leitura, você pode impressionar a todos mostrando o progresso da sua equipe - e talvez até mesmo dar alguns "high-fives" por ter atingido as metas.

melhores recursos do #### ClickUp

Metas do ClickUp : Rastreie automaticamente KPIs, como metas de vendas ou produtividade dos funcionários, com atualizações em tempo real

: Rastreie automaticamente KPIs, como metas de vendas ou produtividade dos funcionários, com atualizações em tempo real ClickUp Brain : Gere OKRs com base nos dados do espaço de trabalho - deixe a IA sugerir os melhores KPIs para se concentrar

: Gere OKRs com base nos dados do espaço de trabalho - deixe a IA sugerir os melhores KPIs para se concentrar Painéis personalizados : Visualize o progresso de seus KPIs com dados em tempo real de diferentes fontes em uma única exibição

: Visualize o progresso de seus KPIs com dados em tempo real de diferentes fontes em uma única exibição Múltiplas integrações: Extraia facilmente dados de outras plataformas, como Slack, HubSpot e outras, para manter o desempenho de seus negócios sob controle

Crie uma visão geral abrangente de suas atividades de marketing usando o painel de controle do ClickUp

Limitações do ClickUp

Muitos recursos para equipes menores: Para equipes com menos necessidades, o extenso conjunto de recursos pode parecer um pouco complexo demais

Preços do ClickUp

Gratuito para sempre

Plano ilimitado : uS$ 7/mês por usuário

: uS$ 7/mês por usuário Plano comercial : $12/mês por usuário

: $12/mês por usuário Plano empresarial : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês

Avaliações e resenhas do ClickUp

G2 : 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações)

: 4.7/5 (mais de 9.000 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 4.000 avaliações)

2. Taskade (melhor para criação de KPIs com orçamento limitado)

Compartilhe agentes de IA, projetos e espaços de trabalho sem esforço com sua equipe

Manter-se no topo de seus indicadores-chave de desempenho (KPIs) muitas vezes pode parecer um trabalho de tempo integral.

Felizmente, a Taskade facilita isso com recursos baseados em IA, permitindo que você gere KPIs e gerencie seus projetos sem esforço.

O design intuitivo e os recursos de colaboração em tempo real da Taskade atenderão à maioria de suas necessidades, seja você proprietário de uma pequena empresa ou gerente de projeto.

Melhores recursos do Taskade

Gerador de KPIs de IA : Automatize o processo de geração de KPIs perspicazes com IA

: Automatize o processo de geração de KPIs perspicazes com IA Colaboração em tempo real : Trabalhe de forma integrada com sua equipe, não importa onde ela esteja

: Trabalhe de forma integrada com sua equipe, não importa onde ela esteja Modelos de projeto personalizáveis : Simplifique a criação de KPIs e o gerenciamento de projetos com modelos predefinidos

: Simplifique a criação de KPIs e o gerenciamento de projetos com modelos predefinidos Integração perfeita: Integre-se a ferramentas populares como Google Calendar e Slack para manter seu fluxo de trabalho em um só lugar

Limitações do Taskade

Recursos avançados limitados : Algumas personalizações complexas disponíveis em outras ferramentas, como o SmartSuite, não estão disponíveis

: Algumas personalizações complexas disponíveis em outras ferramentas, como o SmartSuite, não estão disponíveis Escalabilidade: Pode exigir integrações adicionais para projetos maiores e mais complexos

Preços do Taskade

Plano gratuito : uS$ 0/mês

: uS$ 0/mês Taskade Pro : uS$ 8/usuário por mês

: uS$ 8/usuário por mês Taskade para equipes: uS$ 16/usuário por mês

Avaliações e resenhas do Taskade

G2 : 4.6/5 (50 avaliações)

: 4.6/5 (50 avaliações) Capterra: 4.7/5 (50+ avaliações)

3. Easy-Peasy.AI (melhor para soluções de IA tudo em um)

Via Easy-Peasy.AI O Easy-Peasy.AI oferece uma variedade de ferramentas de IA projetadas para simplificar tarefas como geração de KPI, transcrição de áudio e criação de imagens.

Com sua interface fácil de usar e vários recursos baseados em IA, o Easy-Peasy.AI é uma excelente opção para empresas e criadores de conteúdo que buscam automatizar e acelerar seus fluxos de trabalho.

Melhores recursos do Easy-Peasy.AI

Gerador de KPIs de IA : Gera automaticamente KPIs perspicazes adaptados às necessidades de sua empresa

: Gera automaticamente KPIs perspicazes adaptados às necessidades de sua empresa Bate-papo com IA em tempo real : Oferece um assistente de bate-papo com IA que fornece dados em tempo real, uploads de arquivos e uma variedade de personas de bate-papo

: Oferece um assistente de bate-papo com IA que fornece dados em tempo real, uploads de arquivos e uma variedade de personas de bate-papo Transcrição de áudio com IA : Transcreve rapidamente arquivos de áudio e gera fala semelhante à humana em mais de 40 idiomas

: Transcreve rapidamente arquivos de áudio e gera fala semelhante à humana em mais de 40 idiomas Bots de IA personalizáveis: Cria bots GPT personalizados para seus dados, incorporáveis em seu site ou compartilháveis via URL

Limitações do Easy-Peasy.AI

Plano gratuito limitado : Limita a contagem de palavras e os créditos de imagem, o que pode não ser suficiente para projetos maiores

: Limita a contagem de palavras e os créditos de imagem, o que pode não ser suficiente para projetos maiores Geração de imagens por IA: Inconsistências com imagens geradas por IA, em que nem todos os resultados atendem às expectativas

Preços do Easy-Peasy.AI

Plano gratuito : uS$ 0/mês

: uS$ 0/mês Plano inicial : uS$ 8/mês

: uS$ 8/mês Plano ilimitado 50: $12/mês

$12/mês Plano ilimitado: uS$ 16,5/mês

Easy-Peasy.AI avaliações e comentários

Não há avaliações suficientes

4. SimpleKPI (melhor para rastreamento e relatórios diretos de KPI)

Via SimpleKPI O SimpleKPI é uma ferramenta simples e fácil de usar Software de KPI projetado para simplificar o rastreamento e a geração de relatórios de indicadores-chave de desempenho para empresas de todos os portes.

O que eu gosto no SimpleKPI é sua capacidade de gerar relatórios rapidamente por meio de seus painéis interativos, que ajudam a transformar dados complexos em visuais acessíveis.

Melhores recursos do SimpleKPI

Painéis de KPI : Crie e compartilhe tabelas, gráficos e widgets interativos e fáceis de entender para acompanhamento de KPIs em tempo real

: Crie e compartilhe tabelas, gráficos e widgets interativos e fáceis de entender para acompanhamento de KPIs em tempo real Relatórios de KPI : Gere relatórios abrangentes com informações detalhadas e exporte-os em formatos como PDF, Word ou Excel

: Gere relatórios abrangentes com informações detalhadas e exporte-os em formatos como PDF, Word ou Excel Análise de KPI : Use os recursos de detalhamento para se aprofundar em seus dados, comparar tendências e identificar lacunas de desempenho

: Use os recursos de detalhamento para se aprofundar em seus dados, comparar tendências e identificar lacunas de desempenho Usuários ilimitados: Sem limites de usuários, painéis ou KPIs, o que o torna perfeito para equipes maiores

Limitações do SimpleKPI

Personalização limitada : Oferece menos opções de personalização para painéis e relatórios em comparação com outras ferramentas

: Oferece menos opções de personalização para painéis e relatórios em comparação com outras ferramentas Sem aplicativo móvel: Atualmente, não há um aplicativo móvel dedicado para rastreamento em trânsito

Preços da SimpleKPI

Plano ilimitado: uS$ 79/mês

Avaliações da SimpleKPI

Não há avaliações suficientes

5. Databox (melhor para monitoramento de desempenho e alertas)

Via Caixa de dados O Databox fornece uma plataforma completa para monitorar o desempenho da sua empresa por meio de painéis de KPI, scorecards e alertas em tempo real.

O que é ótimo no Databox é seu conjunto de recursos altamente específicos, que inclui instantâneos programados, notificações do Slack e resumos de desempenho com tecnologia de IA.

Melhores recursos do Databox

Painéis de KPI : Crie painéis interativos para visualizar o progresso e obter atualizações diárias, semanais ou mensais sobre as principais métricas

: Crie painéis interativos para visualizar o progresso e obter atualizações diárias, semanais ou mensais sobre as principais métricas Notificações do Slack : Envie instantâneos de KPI para o Slack ou e-mail automaticamente para manter sua equipe alinhada

: Envie instantâneos de KPI para o Slack ou e-mail automaticamente para manter sua equipe alinhada Resumos de desempenho alimentados por IA : Receba resumos detalhados, gerados por IA, de seu desempenho e métricas

: Receba resumos detalhados, gerados por IA, de seu desempenho e métricas Relatórios personalizáveis: Crie e automatize relatórios que podem ser compartilhados com facilidade em toda a sua organização

Limitações do Databox

Problemas de bugs : Alguns usuários relataram bugs ocasionais ao criar painéis ou relatórios

: Alguns usuários relataram bugs ocasionais ao criar painéis ou relatórios Integrações ausentes: A plataforma carece de integrações com algumas ferramentas

Preços do Databox

Plano gratuito para sempre : uS$ 0/mês

: uS$ 0/mês Plano inicial : uS$ 59/mês

: uS$ 59/mês Plano profissional : uS$ 199/mês

: uS$ 199/mês Plano de crescimento : uS$ 399/mês

: uS$ 399/mês Plano Premium: $999/mês

Databox ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 150 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 150 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

6. Smartsheet (melhor para trabalho em tempo real e gerenciamento de KPIs)

Via Smartsheet O Smartsheet é uma plataforma flexível de gerenciamento de trabalho que ajuda as equipes a monitorar KPIs e priorizar e gerenciar projetos em um único local central.

Embora possa parecer complicado para os novos usuários, o Smartsheet pode se integrar a ferramentas como Salesforce, Microsoft Dynamics e Power BI para obter uma visão abrangente do desempenho dos negócios.

Minha opinião pessoal? O Smartsheet é uma boa opção se você deseja integrar-se a outras ferramentas e gerenciar dados em toda a sua organização.

Mas se você for um novo usuário e estiver procurando uma ferramenta simples para gerar e gerenciar KPIs, pode trocar por uma ferramenta menos abrangente.

Melhores recursos do Smartsheet

Painéis de KPIs em tempo real : Acompanhe e visualize as principais métricas em tempo real usando painéis personalizáveis

: Acompanhe e visualize as principais métricas em tempo real usando painéis personalizáveis Fluxos de trabalho automatizados : Simplifique tarefas repetitivas e processos de negócios com automação em todas as plataformas

: Simplifique tarefas repetitivas e processos de negócios com automação em todas as plataformas Extensas integrações : Integra-se a ferramentas populares, como Tableau, Salesforce, Jira e outras, para transferência perfeita de dados e insights

: Integra-se a ferramentas populares, como Tableau, Salesforce, Jira e outras, para transferência perfeita de dados e insights Ferramentas de colaboração: Os recursos de comunicação incorporados e a integração com o Slack mantêm as equipes conectadas

Limitações do Smartsheet

Complexidade para novos usuários : A ampla gama de recursos e opções de personalização pode ser esmagadora para usuários iniciantes

: A ampla gama de recursos e opções de personalização pode ser esmagadora para usuários iniciantes Problemas de acesso do usuário: Alguns usuários relatam dificuldades ao configurar permissões de acesso, embora isso seja geralmente atribuído a erro do usuário

Preços do Smartsheet

Plano Pro : uS$ 9 por usuário/mês

: uS$ 9 por usuário/mês Plano de negócios : uS$ 19 por usuário/mês

: uS$ 19 por usuário/mês Plano Enterprise: Preços personalizados

Smartsheet ratings and reviews

G2 : 4.4/5 (mais de 17.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 17.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 3.000 avaliações)

7. Scoro (melhor para gerenciamento de trabalho de ponta a ponta)

Via Escória O Scoro é uma plataforma completa desenvolvida para consultorias, agências e serviços profissionais para gerenciar projetos, recursos e finanças em um único sistema.

Ela oferece ferramentas para tudo, desde o gerenciamento de projetos até o faturamento e os relatórios financeiros.

Um dos principais pontos fortes do Scoro são seus poderosos recursos de insights financeiros, que ajudam os usuários a gerenciar orçamentos com facilidade.

Melhores recursos do Scoro

Gerenciamento abrangente de projetos : Gerencie todo o ciclo de vida do projeto, desde a cotação até o faturamento, tudo em um único sistema

: Gerencie todo o ciclo de vida do projeto, desde a cotação até o faturamento, tudo em um único sistema Informações financeiras : Acompanhe a lucratividade do projeto e as finanças em nível de cliente e gerencie os orçamentos com facilidade

: Acompanhe a lucratividade do projeto e as finanças em nível de cliente e gerencie os orçamentos com facilidade Planejamento de recursos : Equilibre as cargas de trabalho, planeje os recursos de forma eficaz e acompanhe o tempo faturável

: Equilibre as cargas de trabalho, planeje os recursos de forma eficaz e acompanhe o tempo faturável Integração de vendas e CRM: Gerencie contas de clientes e pipelines de vendas e acompanhe a receita em toda a empresa

Limitações do Scoro

Funcionalidade limitada do aplicativo móvel : O aplicativo móvel não oferece os mesmos recursos robustos que a versão para desktop

: O aplicativo móvel não oferece os mesmos recursos robustos que a versão para desktop Modelo de preço por usuário: O preço do Score pode se tornar caro para equipes menores com orçamentos limitados

Preços do Scoro

Plano essencial : uS$ 26 por usuário/mês

: uS$ 26 por usuário/mês Plano padrão : uS$ 37 por usuário/mês

: uS$ 37 por usuário/mês Plano Pro : uS$ 63 por usuário/mês

: uS$ 63 por usuário/mês Plano Ultimate: Preços personalizados

Scoro ratings and reviews

G2 : 4.5/5 (400 avaliações)

: 4.5/5 (400 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 200 avaliações)

8. Klipfolio (melhor para análises de autoatendimento e painéis prontos para uso)

Via Glossário O Klipfolio é uma das principais opções para empresas que buscam uma plataforma de análise de autoatendimento ou painéis e relatórios de KPI prontos para uso.

Com sua interface amigável, o Klipfolio permite que pequenas e médias empresas acompanhem os dados e visualizem o desempenho com facilidade.

Melhores recursos do Klipfolio

Painéis em tempo real : Crie e gerencie painéis altamente personalizáveis para acompanhar dados de KPI para sua equipe ou clientes

: Crie e gerencie painéis altamente personalizáveis para acompanhar dados de KPI para sua equipe ou clientes Catálogo de métricas : Oferece métricas selecionadas, controladas pela equipe de dados, que permitem que os usuários corporativos criem painéis com facilidade

: Oferece métricas selecionadas, controladas pela equipe de dados, que permitem que os usuários corporativos criem painéis com facilidade Integrações poderosas : Integra-se a uma ampla gama de ferramentas de negócios, incluindo Google Analytics, Salesforce e plataformas de mídia social

: Integra-se a uma ampla gama de ferramentas de negócios, incluindo Google Analytics, Salesforce e plataformas de mídia social Modelos de KPI: Acesse modelos pré-criados para o gerenciamento de KPIs em áreas-chave como vendas, marketing e cadeia de suprimentos

Limitações do Klipfolio

Configuração complexa : Alguns usuários consideram confusa a configuração de painéis e clipes personalizados sem a devida orientação

: Alguns usuários consideram confusa a configuração de painéis e clipes personalizados sem a devida orientação Canalização de dados limitada: A plataforma não tem conectores de banco de dados nativos, dependendo muito de integrações de API, o que pode limitar a flexibilidade dos dados para alguns usuários

Preços do Klipfolio

Plano gratuito

Plano profissional : uS$ 60/mês

: uS$ 60/mês Plano comercial: Preços personalizados

Avaliações e resenhas do Klipfolio:

G2 : 4.5/5 (mais de 250 avaliações)

: 4.5/5 (mais de 250 avaliações) Capterra: 4.7/5 (mais de 150 avaliações)

9. Geckoboard (melhor para painéis de KPI em tempo real)

Via Geckoboard O Geckoboard é uma ferramenta simples, porém poderosa, projetada para que os líderes empresariais criem e compartilhem painéis de KPI em tempo real.

Isso o torna uma ferramenta eficaz para reunir os dados da sua equipe e gerar painéis e relatórios de KPI.

O que é muito bom no Geckoboard é sua ampla gama de integrações - a ferramenta pode se conectar a mais de 90 ferramentas de dados populares, como Google Analytics, Salesforce e Zendesk.

Melhores recursos do Geckoboard

Mais de 90 integrações de fontes de dados : Conecta-se a ferramentas populares como Google Analytics, Shopify e Zendesk para rastreamento de dados em tempo real

: Conecta-se a ferramentas populares como Google Analytics, Shopify e Zendesk para rastreamento de dados em tempo real Interface fácil de usar : Não é necessário ter conhecimento de codificação ou de BI; crie painéis usando um editor simples de arrastar e soltar

: Não é necessário ter conhecimento de codificação ou de BI; crie painéis usando um editor simples de arrastar e soltar Opções de compartilhamento personalizáveis : Compartilhe painéis por e-mail, Slack, celular ou exiba-os nas TVs do escritório

: Compartilhe painéis por e-mail, Slack, celular ou exiba-os nas TVs do escritório Monitoramento de KPI em tempo real: Monitore as principais métricas em tempo real e faça ajustes rápidos para melhorar o desempenho

Limitações do Geckoboard

Personalização limitada : Alguns usuários consideram restritiva a falta de opções para dimensionar números e copiar elementos do painel

: Alguns usuários consideram restritiva a falta de opções para dimensionar números e copiar elementos do painel Reclamações de aumento de preço: Alguns usuários relataram aumentos repentinos de preços, o que pode ser uma preocupação para equipes pequenas

Preços do Geckoboard

Plano essencial : uS$ 55/mês

: uS$ 55/mês Plano Pro : $219/mês

: $219/mês Plano de escala: uS$ 769/mês

Geckoboard avaliações e comentários:

G2 : 4.3/5 (mais de 40 avaliações)

: 4.3/5 (mais de 40 avaliações) Capterra: 4.6/5 (mais de 100 avaliações)

10. Tableau (melhor para a criação simples de KPIs na visualização de dados)

Via Tabela O Tableau simplifica o processo anteriormente complicado de criar relatórios de KPI, automatizando grande parte do fluxo de trabalho por meio de seu principal recurso, o Tableau Metrics.

Embora o Tableau Metrics possa não ser capaz de adicionar métricas aos painéis existentes do Tableau, ele oferece uma experiência fácil de usar, especialmente para aqueles que usam o Tableau Mobile, com indicadores de aumento/diminuição incorporados e linhas do tempo dinâmicas.

Melhores recursos do Tableau

Criação simplificada de KPIs : Crie rapidamente relatórios de KPI com o mínimo de etapas, em comparação com as versões anteriores

: Crie rapidamente relatórios de KPI com o mínimo de etapas, em comparação com as versões anteriores Linhas do tempo dinâmicas : Visualize valores históricos e compare tendências ao longo do tempo com uma linha do tempo interativa

: Visualize valores históricos e compare tendências ao longo do tempo com uma linha do tempo interativa Rastreamento de KPIs em tempo real : Atualiza os dados regularmente para garantir relatórios atualizados para os tomadores de decisão

: Atualiza os dados regularmente para garantir relatórios atualizados para os tomadores de decisão Design que prioriza os dispositivos móveis: Otimizado para o Tableau Mobile, oferecendo recursos como comparações ano a ano e mês a mês para telas de dispositivos móveis

Limitações do Tableau

Métricas estáticas : Os usuários não podem ajustar filtros rápidos ou parâmetros dentro da métrica, exigindo métricas separadas para cada valor

: Os usuários não podem ajustar filtros rápidos ou parâmetros dentro da métrica, exigindo métricas separadas para cada valor Limitações do painel: As métricas não podem ser adicionadas aos painéis existentes do Tableau criados no Desktop ou no Server

Preços do Tableau

Criador do Enterprise : Entre em contato para obter o preço

: Entre em contato para obter o preço Enterprise Explorer : Entre em contato para obter preços

: Entre em contato para obter preços Enterprise Viewer: Entre em contato para obter preços

Classificações e resenhas do Tableau:

G2 : 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações)

: 4.4/5 (mais de 2.000 avaliações) Capterra: 4.5/5 (mais de 2.000 avaliações)

KPI-n It Real: rastreie suas métricas de sucesso com o ClickUp

"Em Deus nós confiamos; todos os outros trazem dados. " W. Edwards Deming

Sejamos honestos: às vezes, o rastreamento de KPIs pode ser esmagador. 😵‍💫

Mas, com o gerador de KPI correto, você pode automatizar as coisas chatas e se concentrar no que importa - rastrear seus dados. É nesse ponto que o ClickUp faz toda a diferença.

O ClickUp centraliza todos os seus relatórios e cronogramas de KPI, facilitando a criação, a revisão e o compartilhamento de KPIs em sua organização. Mas isso é apenas a cereja do bolo.

O ClickUp tem muitos outros recursos, como o ClickUp Goals (para ajudá-lo a monitorar seus KPIs) e o ClickUp Brain (com insights baseados em IA) para ajudá-lo a tomar melhores decisões para sua equipe.

Deseja se concentrar em estratégias de visão geral? Registre-se no ClickUp gratuitamente hoje mesmo! 📥