Como usar o Weighted Shortest Job First (WSJF) para priorização

Você já se pegou decidindo entre trabalhar em um projeto grande e chamativo que promete grandes retornos ou em uma tarefa menor e menos empolgante que é mais rápida de ser concluída?

Todo gerente de projeto enfrenta esse dilema e, muitas vezes, parece que não há uma resposta clara.

É aí que entra o Weighted Shortest Job First (WSJF). Ele oferece uma abordagem orientada por dados para ajudá-lo a tomar decisões de priorização mais inteligentes.

Portanto, prepare-se para ver como a WSJF pode conduzir seu processo de priorização na direção certa!

TL;DR

A WSJF ajuda a priorizar o trabalho mais curto, considerando o custo do atraso e o tamanho do trabalho para se concentrar em tarefas de alto impacto

Os componentes do WSJF incluem o custo do atraso (valor) dividido pela duração do trabalho (esforço), que determina a prioridade das tarefas

O WSJF aprimora a priorização em estruturas ágeis alinhando as tarefas com as metas estratégicas, incorporando o feedback das partes interessadas e usando ferramentas de visualização como o ClickUp

A WSJF agiliza a tomada de decisões, reduz o viés e aumenta o alinhamento com os objetivos comerciais

Para calcular o WSJF: Configure o custo do atraso nos campos personalizados do ClickUp Use o controle de tempo para a duração do trabalho Automatizar o cálculo com campos de fórmula

A integração do WSJF aos roteiros de produtos garante o alinhamento com as metas comerciais e promove a clareza entre as equipes

Problemas comuns, como estimativa de valor e pontuação inconsistente, podem ser superados com a padronização dos processos e o envolvimento das partes interessadas

A WSJF costuma ser mais orientada por dados e objetiva em comparação com outros métodos de priorização

O que é o Weighted Shortest Job First (WSJF)?

O Weighted Shortest Job First (WSJF) é um modelo de priorização usado no Agile, particularmente na estrutura do Agile em escala (SAFe). Ele ajuda as equipes a decidir quais tarefas ou recursos devem ser abordados primeiro.

Esse modelo técnica ágil de priorização ajuda as equipes a se concentrarem nas iniciativas que agregam mais valor no menor tempo possível.

O WSJF considera fatores-chave como valor para o usuário e para a empresa, sensibilidade ao tempo e redução de riscos, facilitando o alinhamento dos esforços com as metas da empresa. O WSJF garante que você esteja trabalhando em tarefas com o maior impacto, aumentando a eficiência e reduzindo os atrasos.

⭐️ Fato curioso: A abordagem "Shortest Job First" foi utilizada pela primeira vez na década de 1970, quando os recursos eram escassos e caros. O objetivo era fazer o melhor uso deles da maneira mais econômica possível.

Aplicando o WSJF em ambientes ágeis e SAFe

Antes de entendermos como usar o WSJF no Agile e no SAFe, vamos entender o que é um ambiente SAFe.

O Scaled Agile Framework (SAFe) foi projetado para organizações que executam projetos ágeis complexos e com várias equipes, geralmente em departamentos ou empresas inteiras. Diferentemente de configurações ágeis menores, o SAFe oferece uma abordagem estruturada para gerenciar grandes projetos, permitindo que as equipes trabalhem de forma colaborativa e, ao mesmo tempo, mantenham as metas alinhadas em vários níveis - como portfólio, programa e equipe.

No SAFe, o Weighted Shortest Job First (WSJF) prioriza o trabalho com base no impacto econômico. Ele permite que as equipes identifiquem os recursos que proporcionam o maior benefício no menor tempo possível, maximizando o retorno sobre o esforço.

A aplicação do WSJF em vários níveis - portfólio, programa e treinamento de soluções - garante o alinhamento, a colaboração e o foco no trabalho de maior valor, apoiando diretamente Pilares do Scrum como colaboração e transparência.

Embora a WSJF possa ser aplicada em qualquer Gerenciamento ágil de produtos a WSJF é uma estrutura de gerenciamento de produtos ágil, mas é especialmente útil no SAFe devido à sua escala e complexidade. Em projetos de alto risco ou de alto valor, o WSJF ajuda as equipes a tomar decisões de priorização baseadas em dados. Isso é fundamental em projetos de grande porte, nos quais a contribuição das partes interessadas, a colaboração e a priorização clara são essenciais.

Alguns usos comuns do WSJF no Agile incluem:

Planejamento do roteiro do produto: Sequenciar recursos para atender às metas comerciais

Sequenciar recursos para atender às metas comerciais Priorização de recursos: Identificação de recursos de alto valor

Identificação de recursos de alto valor Cronogramas de desenvolvimento: Alinhamento do trabalho sensível ao tempo para evitar atrasos

Você sabia que: O WSJF consome muitos recursos, o que o torna menos ideal para tarefas menores, como correções de bugs. Ele é mais adequado para trabalhos de alto impacto que geram resultados comerciais.

Benefícios de usar o WSJF para priorização

A WSJF é uma poderosa estrutura de priorização que ajuda as equipes a tomar decisões informadas e orientadas por dados. Veja como você pode se beneficiar do WSJF para projetos Agile:

Foco no valor e na velocidade: Prioriza as tarefas que fornecem o maior valor no menor tempo possível, aumentando a produtividade e melhorando a satisfação do cliente

Prioriza as tarefas que fornecem o maior valor no menor tempo possível, aumentando a produtividade e melhorando a satisfação do cliente Alocação eficiente de recursos: Garante que os recursos sejam direcionados para as tarefas mais valiosas, avaliando o valor para o usuário e a criticidade do tempo, resultando em melhores resultados do projeto e minimizando o tempo gasto em atividades de baixo impacto

Garante que os recursos sejam direcionados para as tarefas mais valiosas, avaliando o valor para o usuário e a criticidade do tempo, resultando em melhores resultados do projeto e minimizando o tempo gasto em atividades de baixo impacto Transparência e alinhamento da equipe: Incentiva a abertura na priorização, ajudando as equipes a se alinharem às metas compartilhadas e promovendo a tomada de decisões colaborativas

Incentiva a abertura na priorização, ajudando as equipes a se alinharem às metas compartilhadas e promovendo a tomada de decisões colaborativas **Priorização baseada em dados: toma decisões sobre o impacto econômico usando uma abordagem quantitativa, fornecendo um processo de priorização completo em vez de simples métodos de classificação

Reavaliação contínua: Permite que as equipes se adaptem a novas informações e reavaliem as prioridades para se manterem alinhadas aos objetivos comerciais

Permite que as equipes se adaptem a novas informações e reavaliem as prioridades para se manterem alinhadas aos objetivos comerciais Alinhamento aprimorado das partes interessadas: Promove o alinhamento das partes interessadas ao estabelecer critérios claros de priorização

Promove o alinhamento das partes interessadas ao estabelecer critérios claros de priorização Risco reduzido: Reduz a chance de alocação incorreta de tempo e recursos ao enfatizar o trabalho de alto valor e alta urgência, diminuindo o risco de se concentrar em itens de menor impacto

Reduz a chance de alocação incorreta de tempo e recursos ao enfatizar o trabalho de alto valor e alta urgência, diminuindo o risco de se concentrar em itens de menor impacto Alinhamento com as metas de negócios: Mantém o desenvolvimento de produtos alinhado com a visão e os objetivos estratégicos da empresa, garantindo que cada tarefa apoie as metas de negócios mais amplas

Mantém o desenvolvimento de produtos alinhado com a visão e os objetivos estratégicos da empresa, garantindo que cada tarefa apoie as metas de negócios mais amplas Adaptabilidade às mudanças do mercado: Incentiva a flexibilidade, permitindo que suas equipes mudem rapidamente quando as condições do mercado ou as demandas dos clientes mudarem, mantendo as prioridades alinhadas às necessidades em tempo real

Incentiva a flexibilidade, permitindo que suas equipes mudem rapidamente quando as condições do mercado ou as demandas dos clientes mudarem, mantendo as prioridades alinhadas às necessidades em tempo real Priorização mais clara da dívida técnica: Fornece uma maneira sistemática de lidar com a dívida técnica, atribuindo prioridade com base em seu impacto econômico, garantindo que a dívida tecnológica não impeça o crescimento futuro

Fornece uma maneira sistemática de lidar com a dívida técnica, atribuindo prioridade com base em seu impacto econômico, garantindo que a dívida tecnológica não impeça o crescimento futuro Escalável para grandes equipes: Oferece suporte a equipes multifuncionais, fornecendo uma linguagem de priorização comum, facilitando o alinhamento de grandes grupos quanto à importância e à sequência das tarefas

Os componentes da WSJF: detalhando a fórmula

Compreender os componentes da WSJF o ajuda a priorizar as tarefas de forma mais eficaz. O detalhamento da fórmula mostra como cada fator ajuda a identificar tarefas de alto valor.

Vamos explorar os principais elementos da fórmula da WSJF e como eles trabalham juntos para otimizar a priorização de tarefas.

1. Custo do atraso (CoD): O CoD captura o impacto do atraso de uma tarefa.

Ele é calculado pela combinação de três elementos:

Valor para o usuário/negócio: Quanto valor a tarefa traz para os usuários ou para o negócio

Quanto valor a tarefa traz para os usuários ou para o negócio Tempo crítico: Quão urgente é a tarefa - alguns trabalhos perdem valor se forem atrasados

Quão urgente é a tarefa - alguns trabalhos perdem valor se forem atrasados Redução de riscos/aprimoramento de oportunidades: O potencial de reduzir riscos futuros ou abrir novas oportunidades

Juntos, esses elementos fornecem uma imagem clara da importância de concluir uma tarefa em breve.

2. Tamanho da tarefa: Esse é o tempo ou esforço estimado necessário para concluir a tarefa. Tarefas menores com uma alta pontuação de CoD geralmente são priorizadas, pois agregam valor mais rapidamente

A figura abaixo demonstra como a priorização de trabalhos usando o WSJF de Reinertsen pode afetar significativamente os resultados econômicos.

As áreas sombreadas representam o CoD total para cada cenário. Os trabalhos com a maior WSJF priorizam o trabalho mais valioso, levando a melhores resultados financeiros. Como mostrado, selecionar o próximo melhor trabalho, em vez do próximo mais fácil, pode ter um impacto financeiro substancial. (© Scaled Agile, Inc.)

Via: scaledagileframework.com A pontuação WSJF é calculada dividindo-se o Custo do Atraso pelo Tamanho do Trabalho. As tarefas com pontuações WSJF mais altas são abordadas primeiro, garantindo que as equipes se concentrem em trabalhos de alto impacto e de conclusão rápida que maximizem o valor.

Dica profissional: O nível de esforço também deve ser considerado ao avaliar o CoD. Ele pode influenciar o impacto geral do atraso.

Como calcular o WSJF

O modelo de priorização WSJF permite que você pondere vários fatores, de modo que as tarefas de alto valor com requisitos de tempo baixos naturalmente fiquem no topo. Aqui está um guia passo a passo para calcular o WSJF usando ClickUp .

Etapa 1: calcular o custo do atraso

Para calcular o CoD, classifique cada fator - valor, criticidade de tempo e redução de risco - em uma escala (geralmente uma escala de Fibonacci). Some essas pontuações para obter um único valor de CoD.

Por exemplo, se uma tarefa tiver pontuação 8 para valor, 5 para criticidade de tempo e 7 para redução de risco, o CoD será 20.

Você pode configurar Campos personalizados do ClickUp para inserir e calcular esses valores para cada tarefa. Isso facilita o controle e a atualização do CoD à medida que as prioridades do projeto evoluem.

Use os campos personalizados do ClickUp para classificar tarefas por custo de atraso, filtrar por itens-chave e manter o foco em seu backlog

Etapa 2: Calcular a duração ou o tamanho do trabalho

Em seguida, estime o esforço ou o tempo de cada tarefa. Isso geralmente é medido pela "duração do trabalho" ou "tamanho" e é fundamental para determinar o WSJF.

A Rastreamento de tempo do ClickUp é uma ótima ferramenta para calcular horas trabalhadas . Você pode monitorar o tempo que tarefas semelhantes levam, usar dados históricos ou fazer estimativas com base no feedback da equipe.

Registre horas no desktop, em dispositivos móveis ou na Web com o ClickUp Time Tracking

Lembre-se de que o uso de uma escala consistente é essencial para uma priorização justa. Por exemplo, uma tarefa fácil pode receber uma pontuação de duração de dois, enquanto uma tarefa mais complexa pode receber uma pontuação de 20.

**Etapa 3: Divida o custo do atraso pela duração (ou tamanho) do trabalho

Agora que você tem o CoD e a duração do trabalho, divida o CoD pela duração do trabalho para obter a pontuação WSJF:

WSJF = Custo do atraso / Duração do trabalho

Por exemplo, se uma tarefa tiver um CoD de 20 e uma duração de trabalho de cinco, a pontuação WSJF será de 4. **Pontuações mais altas indicam tarefas de prioridade mais alta

📌 Exemplo

Considere duas iniciativas:

Iniciativa A: CoD = 15, Duração do trabalho = 3. Pontuação WSJF = 15 / 3 = 5

CoD = 15, Duração do trabalho = 3. Pontuação WSJF = 15 / 3 = 5 Iniciativa B: CoD = 8, Duração do trabalho = 4. Pontuação WSJF = 8 / 4 = 2

Nesse caso, a Iniciativa A tem uma pontuação WSJF mais alta, que deve ser priorizada em relação à Iniciativa B.

Para facilitar esse cálculo, você pode usar Campos da fórmula ClickUp para dividir automaticamente o CoD pela duração do trabalho para cada tarefa. Essa automação garante que sua priorização permaneça atualizada sem cálculos manuais e erros humanos.

Calcule o custo do atraso com facilidade usando os campos de fórmula do ClickUp

Tudo o que você precisa fazer é:

*Adicionar um campo de fórmula Clique no ícone de adição na visualização de lista ou tabela Selecionar Formula e nomeá-la *Configurar a fórmula WSJF Clique no símbolo ƒx e selecione campos como Cost of Delay (custo do atraso) e Duration (duração) Use operadores (por exemplo, divisão) para calcular o WSJF. Use o Advanced Editor para fórmulas mais complexas *Cálculo automático entre tarefas Atualize automaticamente os campos de fórmula, ajudando você a priorizar tarefas sem esforço com base nas pontuações de WSJF

Além disso, você pode experimentar o Modelo de matriz de priorização do ClickUp para avaliar e priorizar tarefas com base em seu impacto.

Usando o WSJF para priorizar itens em um roteiro de produto

A criação de um roteiro de produto bem-sucedido requer uma priorização cuidadosa, muitas vezes envolvendo decisões difíceis sobre o que abordar primeiro.

O WSJF classifica os itens em seu product backlog com base no impacto e no esforço, garantindo que as tarefas de alto impacto cheguem ao topo e recebam a atenção que merecem.

O Software de gerenciamento de produtos ClickUp simplifica a priorização do WSJF com pontuação personalizável, roteiros visuais e ferramentas de feedback, ajudando você a avaliar o valor comercial, a importância do tempo e o tamanho do trabalho.

Com a pontuação simplificada do WSJF, o ClickUp alinha as prioridades da sua equipe, promovendo decisões mais rápidas e orientadas por dados que maximizam o valor. Vamos explorar como.

Use os ClickUp Dashboards para visualizar e acompanhar o progresso de tarefas de alto impacto

Etapa 1: Alinhar o WSJF com seus objetivos de negócios

Antes de mergulhar nos cálculos, alinhe sua estrutura de WSJF e as metas de negócios abrangentes em um Scrum ágil ambiente.

**Pense no que sua organização mais valoriza no momento - seja aumentar a receita, melhorar a satisfação do cliente ou reduzir os custos operacionais. Essa clareza garante que a priorização do WSJF apoie diretamente os objetivos mais amplos da empresa, tornando seu roteiro acionável e significativo.

Identifique as principais metas comerciais e certifique-se de que todos na equipe de produtos entendam como elas afetam a priorização.

Use o Modelo de roteiro de produto do ClickUp para estruturar seu roadmap em torno dessas metas, garantindo o alinhamento desde o início.

Etapa 2: Reunir informações das partes interessadas

Suas partes interessadas, sejam elas de marketing, vendas ou sucesso do cliente, têm insights valiosos que podem refinar a priorização do WSJF. Colabore com eles para entender quais recursos ou melhorias terão maior impacto sobre seus clientes ou sobre a empresa.

Organize um workshop ou use Comentários do ClickUp Assign para discutir e envolver as partes interessadas e os tomadores de decisão para avaliar o valor comercial de cada recurso, a sensibilidade ao tempo e os benefícios da redução de riscos. Essa abordagem pode capturar o feedback diretamente nos itens de seu roadmap para fins de transparência.

exemplo: Quando as partes interessadas fornecerem informações, use Atribuir comentários para @mencionar os membros relevantes da equipe ou você mesmo. Depois que o feedback for abordado ou uma decisão for tomada, resolva o comentário ou reatribua-o para obter mais esclarecimentos.

Com todos os comentários centralizados em um único local, as partes interessadas podem facilmente refinar a priorização do WSJF com base nas informações mais recentes, sem confusão.

Converta comentários em tarefas e atribua-os à equipe com o ClickUp Assign Comments

Etapa 3: Calcular a pontuação WSJF

Para calcular o WSJF, consulte a orientação da seção anterior sobre os fatores de pontuação.

Atribua a cada tarefa uma pontuação para o valor comercial, a criticidade do tempo e a redução de riscos (ou capacitação de oportunidades) usando uma escala consistente, como a de Fibonacci. Some essas pontuações para encontrar o custo do atraso e, em seguida, estime o tamanho do trabalho com base nos requisitos de esforço ou tempo da tarefa.

Fórmula WSJF: Pontuação WSJF = Custo do atraso/Tamanho do trabalho

Exemplo: Vamos considerar o roteiro do produto de um aplicativo de produtividade:

Feature Business value Time criticality Risk reduction CoD (sum) Job size WSJF score Lembretes de tarefas 8 7 5 20 3 6,67 Relatórios automatizados 9 5 6 20 4 5,00 Ferramentas de colaboração em equipe 10 8 7 25 5 5,00 Painel de controle para definição de metas 7 6 4 17 2 8,50

Adicione pontuações para valor comercial, criticidade de tempo e redução de riscos para obter o custo do atraso Divida o custo do atraso pelo tamanho do trabalho para obter a pontuação WSJF Priorize os recursos com base nas pontuações WSJF - pontuações mais altas indicam maior prioridade

Você pode usar essa abordagem para outros produtos, serviços ou tarefas de projeto.

📖 Leia também: 10 modelos gratuitos de Product Backlog em Excel e ClickUp

Passo 4: Classifique e priorize os itens do seu roteiro

Depois que você tiver as pontuações WSJF para cada item, é hora de classificá-los. Coloque os itens de maior pontuação no topo do seu roteiro para obter o máximo impacto.

Lembre-se de que a priorização é um processo contínuo, portanto, talvez seja necessário ajustar as classificações à medida que novas informações forem chegando. A pontuação do WSJF ajuda a sua equipe a priorizar os recursos que melhoram a experiência do usuário e a colaboração da equipe.

O ClickUp oferece várias maneiras de visualizar seu roadmap priorizado pelo WSJF, facilitando a informação de todos, desde os membros da equipe até os executivos.

Por exemplo, Visualização do quadro ClickUp permite visualizar tarefas em colunas personalizáveis com base em sua prioridade. Arraste e solte os itens para ajustar a ordem, facilitando a comunicação das mudanças de prioridades em um quadro Kanban.

Classifique e agrupe tarefas com prioridades semelhantes no ClickUp Board View

Usar Visualização da linha do tempo do ClickUp para mapear tarefas ao longo do tempo, facilitando a visualização de onde os itens de alta prioridade se encaixam em seu roteiro geral. Essa visualização ajuda a gerenciar dependências, acompanhar o progresso e cumprir os principais marcos.

Monitore o progresso de itens de alta prioridade com o ClickUp Timeline View

Etapa 5: Revisar e reavaliar regularmente

As prioridades que você define hoje podem mudar amanhã, especialmente em mercados dinâmicos.

Revise regularmente seus cálculos e classificações do WSJF para garantir que eles reflitam as condições atuais, as metas comerciais e as necessidades dos clientes. Essa etapa ajuda a manter seu roadmap responsivo e relevante.

Modelo de matriz de priorização multicritério do ClickUp

O modelo Modelo de matriz de priorização do ClickUp oferece uma maneira clara de organizar as tarefas usando o WSJF para o planejamento ágil do roadmap. É uma matriz 3×3 com impacto e esforço como eixos, em que as tarefas têm pontuação baixa, média ou alta. As células codificadas por cores facilitam a priorização:

Vermelho: Fazer agora

Fazer agora Laranja: Fazer em seguida

Fazer em seguida Verde: Fazer por último

Adicione tarefas como notas adesivas ao Quadros brancos ClickUp avalie seu impacto e esforço e arraste-os para a célula apropriada. Essa visualização flexível permite vincular tarefas e documentos e adicionar recursos visuais, proporcionando um espaço de trabalho criativo e interativo para a priorização do WSJF.

💡 Dica profissional: A abordagem WSJF também aprimora a colaboração entre diferentes departamentos. As equipes de marketing podem ajustar suas campanhas com base nos recursos priorizados determinados pelas equipes de desenvolvimento, o que leva a uma melhor alocação de recursos e a um melhor cronograma.

Adotando o WSJF em sua organização

Apresentar o WSJF às suas equipes pode gerar melhor priorização e alinhamento em toda a organização.

Na estrutura Agile, a WSJF ajuda a priorizar recursos e recursos em vários níveis, garantindo que os recursos sejam destinados às tarefas mais valiosas, alinhando o desenvolvimento do produto às metas comerciais.

Estratégias para apresentar o WSJF às suas equipes de produtos

Fazer com que a sua equipe adote o WSJF (Weighted Shortest Job First) pode simplificar a priorização e criar um entendimento compartilhado do que gera valor.

Aqui estão algumas estratégias práticas para apresentar o WSJF de forma eficaz:

Organize um workshop sobre WSJF: Comece com um workshop prático em que você explique os fundamentos da WSJF - valor comercial, criticidade de tempo, redução de riscos e tamanho do trabalho. Mostre à sua equipe exemplos relevantes aos seus projetos atuais para demonstrar o impacto real da WSJF na priorização

Comece com um workshop prático em que você explique os fundamentos da WSJF - valor comercial, criticidade de tempo, redução de riscos e tamanho do trabalho. Mostre à sua equipe exemplos relevantes aos seus projetos atuais para demonstrar o impacto real da WSJF na priorização Estabeleça critérios claros para a pontuação: Chegue a um acordo sobre definições específicas para cada fator do WSJF. O que significa "valor comercial" para a sua equipe? O que torna um item "crítico em termos de tempo"? A definição de critérios consistentes alinha os membros da equipe na pontuação, melhorando a imparcialidade e a precisão

Chegue a um acordo sobre definições específicas para cada fator do WSJF. O que significa "valor comercial" para a sua equipe? O que torna um item "crítico em termos de tempo"? A definição de critérios consistentes alinha os membros da equipe na pontuação, melhorando a imparcialidade e a precisão Classifique sua tarefa por prioridade: Use Prioridades de tarefas do ClickUp para implementar o WSJF, sinalizando as tarefas com base no impacto e no esforço. Categorize as tarefas como urgente, alta, normal ou de baixa prioridade para concentrar os esforços da sua equipe no trabalho de alto valor

Priorize e classifique as tarefas por urgência com o ClickUp Task Priorities

Envolva as partes interessadas desde o início: Inclua as partes interessadas nas sessões iniciais do WSJF para alinhar as expectativas. A contribuição de outras equipes (por exemplo, marketing, vendas ou sucesso do cliente) garante que as prioridades reflitam as metas comerciais mais amplas, criando adesão e reduzindo possíveis conflitos

Inclua as partes interessadas nas sessões iniciais do WSJF para alinhar as expectativas. A contribuição de outras equipes (por exemplo, marketing, vendas ou sucesso do cliente) garante que as prioridades reflitam as metas comerciais mais amplas, criando adesão e reduzindo possíveis conflitos Enfatize os dados em vez da intuição: Reforce que o WSJF trata de uma priorização objetiva e orientada por dados. Destaque como ele minimiza a parcialidade e ajuda as equipes a se concentrarem no trabalho de alto impacto, criando mais valor para os clientes e as partes interessadas

Reforce que o WSJF trata de uma priorização objetiva e orientada por dados. Destaque como ele minimiza a parcialidade e ajuda as equipes a se concentrarem no trabalho de alto impacto, criando mais valor para os clientes e as partes interessadas Use o ClickUp Docs para colaboração: Crie um arquivo compartilhado Documentos do ClickUp para capturar as diretrizes da WSJF, os critérios de pontuação e os exemplos em tempo real. Use-o como um recurso central onde todos possam revisar os fundamentos da WSJF e consultar as definições de cada fator

Edite de forma colaborativa no ClickUp Docs para promover o alinhamento de toda a equipe

Desafios comuns e como superá-los

Aqui estão alguns desafios comuns no WSJF e como superá-los

Desafio Solução Dificuldade em estimar o valor Dividir grandes recursos em componentes menores. Use dados, percepções do cliente e feedback das partes interessadas para tomar decisões mais informadas Pontuação inconsistente Padronizar métodos e critérios de pontuação entre as equipes. Realizar workshops para alinhar a avaliação de valor, risco e outros fatores-chave Ênfase excessiva na velocidade Priorize a velocidade de curto prazo e o impacto estratégico de longo prazo, garantindo o alinhamento com as metas gerais da empresa Falta de alinhamento com os objetivos do negócio Revisar regularmente a priorização do WSJF para garantir o alinhamento com a evolução das metas e da estratégia. Envolva as partes interessadas para alinhamento usando /href/https://clickup.com/pt-BR/blog/125641/fluxo-de-trabalho-scrum/scrum workflow/%href/ Dependências pouco claras Use ferramentas como o ClickUp para mapear as dependências com antecedência. Visualize tarefas e interdependências para evitar bloqueios e garantir a priorização adequada Simplificar o processo de WSJF concentrando-se em fatores-chave (valor, tempo, risco). Mantenha o modelo direto para facilitar a tomada de decisões mais rápida Resistência à mudança na priorização Incentivar a flexibilidade e a melhoria contínua. Comunicar os benefícios do WSJF às partes interessadas, enfatizando o foco em tarefas de alto impacto

Desafios comuns e como superá-los

**Em seu livro The Principles of Product Development Flow (Os princípios do fluxo de desenvolvimento de produtos), Don Reinertsen destaca que aproximadamente 85% dos gerentes de produtos não sabem a resposta para a pergunta: "Quanto custaria se atrasássemos isso alguns meses?" As empresas que se esforçam mais para quantificar "o valor total esperado em relação ao tempo" e calcular o "custo do atraso" tomam decisões melhores

Agora que sabemos, é essencial entender o papel que os gerentes de produto desempenham na priorização de tarefas e recursos. Vamos abordar isso juntos.

Função dos gerentes de produtos na adoção do WSJF

Os gerentes de produto desempenham um papel fundamental na implementação do WSJF nas equipes ao orientar a priorização, a comunicação e o alinhamento

Como gerente de produtos, você é a âncora que mantém sua equipe concentrada no que realmente importa. **Quando se trata de priorizar tarefas e recursos, observe o valor comercial, a urgência e o risco de cada um deles.

Além de priorizar, você é a pessoa certa para manter a equipe organizada e energizada. Seria útil se você também tentasse motivar todos a se manterem alinhados com as metas estratégicas, garantindo que a WSJF se integre sem problemas ao fluxo diário.

A comunicação também é crucial: manter as equipes multifuncionais atualizadas sobre o status do produto, os cronogramas de lançamento e as alterações no roteiro garante que todos estejam em sincronia com quaisquer mudanças.

A colaboração com engenheiros e controle de qualidade mantém as decisões da WSJF práticas e fundamentadas na realidade técnica. E não deixe de fazer a pesquisa de mercado-entender as necessidades e as tendências dos clientes ajuda a manter as prioridades no ponto certo.

No final do dia, você estará moldando uma visão que todos podem defender, com um roteiro claro e alinhado que gera sucesso real.

Ufa! Já cobrimos muito terreno, mas antes disso, vamos ver também como a WSJF se compara a outras estruturas populares.

WSJF vs. outras técnicas de priorização

O WSJF se destaca por seu foco em maximizar o valor e minimizar os atrasos. No entanto, é importante compará-lo a outros frameworks populares ferramentas de priorização para entender suas vantagens.

MoSCoW (Must Have, Should Have, Could Have, Won't Have): O MoSCoW é mais qualitativo, ajudando as equipes a decidir quais recursos são cruciais e quais podem ser adiados. Ao contrário do WSJF, o MoSCoW não leva em conta explicitamente o tempo e o custo, o que o torna menos eficaz na priorização com base no impacto nos negócios e na velocidade

O MoSCoW é mais qualitativo, ajudando as equipes a decidir quais recursos são cruciais e quais podem ser adiados. Ao contrário do WSJF, o MoSCoW não leva em conta explicitamente o tempo e o custo, o que o torna menos eficaz na priorização com base no impacto nos negócios e na velocidade Matriz de Eisenhower: A Matriz de Eisenhower categoriza as tarefas em urgentes e importantes. Embora seja excelente para o gerenciamento de tarefas pessoais, ela nem sempre capta a complexidade do desenvolvimento de produtos com várias equipes, em que o tempo de colocação no mercado e a entrega de valor são fundamentais

A Matriz de Eisenhower categoriza as tarefas em urgentes e importantes. Embora seja excelente para o gerenciamento de tarefas pessoais, ela nem sempre capta a complexidade do desenvolvimento de produtos com várias equipes, em que o tempo de colocação no mercado e a entrega de valor são fundamentais Modelo Kano: O Modelo Kano se concentra na satisfação do cliente e no encantamento dos recursos, mas não enfatiza as restrições de tempo e recursos, como faz o WSJF. Isso o torna útil para entender as preferências do cliente, mas menos prático para determinar qual recurso deve ser priorizado com recursos limitados

O Modelo Kano se concentra na satisfação do cliente e no encantamento dos recursos, mas não enfatiza as restrições de tempo e recursos, como faz o WSJF. Isso o torna útil para entender as preferências do cliente, mas menos prático para determinar qual recurso deve ser priorizado com recursos limitados Matriz de valor vs. complexidade: Esse método avalia os recursos com base no valor e na complexidade. Embora seja útil para identificar ganhos rápidos, ele não oferece o mesmo nível de valor estratégico que o WSJF, que equilibra o tempo de entrega com o valor e o risco

Esse método avalia os recursos com base no valor e na complexidade. Embora seja útil para identificar ganhos rápidos, ele não oferece o mesmo nível de valor estratégico que o WSJF, que equilibra o tempo de entrega com o valor e o risco Priorização RICE: O método RICE avalia os recursos com base no alcance, no impacto, na confiança e no esforço. EnquantoPriorização RICE pode ajudar as equipes a priorizar com base em dados, o WSJF vai um passo além ao incorporar considerações baseadas no tempo (custo do atraso) e no valor, tornando-o uma abordagem mais holística para a priorização

O WSJF se destaca em ambientes em que o tempo é crítico e o valor comercial deve ser maximizado. Ele permite que as equipes priorizem o trabalho com a maior relação entre valor e tempo, o que o torna particularmente adequado para o desenvolvimento de produtos em ritmo acelerado.

Obtenha suas prioridades com o ClickUp

O WSJF é um método eficaz para priorizar tarefas e recursos com base em seu valor e esforço necessário.

Quer esteja lidando com um roteiro de produto ou tomando decisões estratégicas, o WSJF ajuda a garantir que você esteja maximizando o valor, minimizando atrasos e otimizando recursos.

O ClickUp faz com que a integração do WSJF seja perfeita.

Com modelos avançados, campos personalizáveis para calcular o custo do atraso e a duração do trabalho e recursos colaborativos como Docs e Assign Comments, você pode otimizar todo o processo. Registre-se no ClickUp hoje mesmo!