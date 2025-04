Como terminar uma entrevista com confiança e ser contratado

Todos nós já ouvimos o ditado: "As primeiras impressões são as últimas impressões"

Isso também se aplica às entrevistas - exceto que uma última impressão conta igualmente.

O gerente de contratação ou entrevistador está avaliando cada movimento seu - desde a primeira palavra que você fala até a maneira como responde às perguntas.

Saber como encerrar entrevistas de emprego com uma nota positiva pode ser o brilho extra que o diferencia dos outros candidatos a emprego.

Portanto, se você foi bem na entrevista, uma declaração de encerramento poderosa pode lhe render aqueles pontos de brownie de última hora que selam o acordo.

Vamos explorar por que você precisará de mais do que um simples "Obrigado por me convidar para a entrevista de hoje" para conseguir o emprego dos seus sonhos - e como você pode dar um passo à frente em todas as suas entrevistas.

Técnicas para encerrar uma entrevista de forma positiva

Você respondeu a todas as perguntas, sorriu até que suas bochechas doeram e manteve sua melhor postura. Mas espere um pouco - você quer deixar o gerente de contratação pensando: "Essa é a pessoa que precisamos em nossa equipe!"

Veja como garantir que você termine com uma nota alta e os deixe entusiasmados com seu potencial.

1. Reforce seu interesse no cargo

A questão é a seguinte: os empregadores adoram candidatos que realmente querem o emprego.

Parece óbvio, certo? Entretanto, muitos candidatos a emprego se esquecem de mencionar isso ao encerrar a entrevista.

Dizer rapidamente por que você está entusiasmado com a função é uma ótima maneira de mostrar seu entusiasmo e fazer com que o gerente de contratação se sinta confiante de que você está realmente interessado.

Pense em algo específico sobre a empresa ou a função que o anima. Em vez de dizer apenas "Estou muito interessado", tente algo como:

"Tenho acompanhado a abordagem inovadora da sua empresa em relação à sustentabilidade e estou entusiasmado com a oportunidade de contribuir para essa missão nesta função."

"Este cargo se alinha perfeitamente com minha paixão pela solução criativa de problemas. Mal posso esperar para trazer minhas habilidades para uma equipe que valoriza soluções com visão de futuro."

Essas considerações finais mostram que você não está lá apenas para preencher uma vaga - você está verdadeiramente interessado em causar impacto em seu (esperamos) novo emprego.

você sabia? Em 1921, Thomas Edison criou a primeira entrevista um teste escrito para selecionar candidatos a emprego para sua empresa - conhecido como Teste de Edison! Esse precursor das entrevistas modernas apresentava perguntas como "Quais países fazem fronteira com a França?" e "Quem foi Paul Revere?"

2. Demonstre entusiasmo e profissionalismo

Quando se trata de encerrar uma entrevista, a declaração final correta pode ajudá-lo a encontrar um equilíbrio entre entusiasmo e confiança sem parecer muito ensaiado.

Aqui está um truque: lembre o gerente de contratação de suas habilidades ou realizações mais fortes e, em seguida, relacione-as a como você pode contribuir para a equipe. Por exemplo:

"Aprimorei minhas habilidades de gerenciamento de projetos nos últimos anos e estou animado para aplicar essa experiência aqui para gerar resultados para a empresa."

"Em minha função anterior, aumentei a satisfação do cliente em 20% em seis meses. Estou ansioso para trazer esse mesmo compromisso com a excelência do cliente para este cargo."

Você não está apenas falando sobre suas habilidades - está comunicando como as usará para facilitar a vida deles. Isso é música para os ouvidos de qualquer empregador.

Usando Documentos do ClickUp você pode criar facilmente um registro estruturado de seus cargos, responsabilidades e realizações anteriores para ajudar na preparação para a entrevista.

Mapeie os marcos e o progresso de sua carreira usando um fluxograma no ClickUp Docs

Por exemplo, se você estiver se candidatando a uma função de gerente de mídia social, poderá usar o Docs para detalhar como aumentou o envolvimento com a marca ou conduziu campanhas bem-sucedidas.

E mais, ClickUp's permitem que você faça um brainstorming com colegas ou mentores, refinando seus pontos principais para a entrevista.

3. Resumir os pontos principais

O negócio é o seguinte: uma declaração de encerramento forte deve ser como um discurso de elevador bem elaborado.

Mantenha-a curta, simples e impactante. Tente seguir esta estrutura:

Mencione sua empolgação com a função

Destaque uma habilidade ou experiência específica que o torna uma ótima opção

Termine com uma nota confiante que expresse seu desejo de contribuir

Por exemplo: "Estou muito empolgado com esta oportunidade e acredito que minha experiência em gerenciar equipes multifuncionais seria um grande trunfo para a sua empresa. Estou confiante de que posso ajudar a impulsionar o sucesso e mal posso esperar para começar a contribuir. "

Está vendo? O que importa é a clareza e a confiança, sem nenhuma sutileza.

Como lidar com possíveis preocupações

Você destacou todos os aspectos positivos do seu perfil, mas nenhum currículo é perfeito.

Com certeza, você tem alguns pontos-chave bastante sólidos, mas todos nós temos áreas para melhorar.

A boa notícia é que abordar essas possíveis preocupações mostra ao gerente de contratação que você tem consciência de si mesmo e é proativo em relação a enfrentar desafios. Além disso, isso destaca sua honestidade e vontade de crescer - uma combinação que todo empregador adora.

Em vez de esperar que o entrevistador não perceba suas lacunas, aceite-as. Ao enfrentar esses desafios pessoais de frente, o entrevistador terá um vislumbre de suas habilidades de resolução de problemas:

1. Lidar com a falta de experiência como um profissional

Digamos que você não tenha experiência com uma determinada ferramenta ou habilidade listada na descrição do cargo. Em vez de se esquivar desajeitadamente do assunto, encare-o com confiança. Afinal de contas, ninguém espera que você seja perfeito - eles querem ver como você lida com as imperfeições.

Aqui estão algumas ideias de declarações finais:

"Sei que minha experiência com software de gerenciamento de projetos é limitada, mas já comecei a aprendê-lo, pois percebi que é um requisito fundamental para essa função. Estou confiante de que, com minha capacidade de aprendizado rápido, estarei pronto para aumentar a produtividade em pouco tempo."

"Embora eu não tenha experiência anterior na venda de serviços de marketing, consegui aumentar minha base de clientes em 30% em minha função atual. Acredito que isso comprova minha adaptabilidade e capacidade de compreender rapidamente novos produtos e setores."

Está vendo o que está acontecendo aqui? Você não está apenas reconhecendo a lacuna - está mostrando que tem um plano para preenchê-la.

Agora, para ficar a par de seu progresso, use Metas do ClickUp para criar objetivos rastreáveis para cada item de ação. O formato de rolagem de progresso ajuda a visualizar o progresso alcançado em várias metas relacionadas.

Rastreie suas metas em detalhes e obtenha insights valiosos sobre seu progresso com o ClickUp Goals

Por exemplo: Se estiver trabalhando para melhorar a produtividade e a adaptabilidade:

Meta 1: Aprender e implementar um software de gerenciamento de projetos em seis meses

Meta 2: Aumentar a aquisição de clientes em 20% no próximo trimestre

Meta 3: Desenvolver três novas estratégias de marketing de produto até o final do ano

você sabia? Mais da metade dos gerentes de contratação estão mais propensos a entrar em contato com candidatos que abordam com confiança as lacunas em seus currículos.

2. Pedir informações adicionais (e mostrar que você está preparado)

Agora, aqui vai uma dica: ao encerrar sua entrevista, pergunte se eles precisam de alguma informação adicional.

Isso mostra que você está preparado (porque, é claro, você tem seu currículo, portfólio e referências prontos) e lhe dá uma última chance de reiterar seu interesse na função.

Algumas perguntas finais bem pensadas podem incluir:

"Precisa de mais alguma informação sobre minha candidatura? Trouxe meu portfólio e estudos de caso, caso queira dar uma olhada."

"Criei uma sólida rede de contatos no setor financeiro. Gostaria de receber uma cópia de minhas referências?"

"Seria útil fornecer cópias do meu currículo para o restante da equipe de liderança?"

Essas perguntas têm tudo a ver com ir além.

Para começar, use Cérebro ClickUp para gerar perguntas estratégicas e bem elaboradas para sua entrevista.

Crie uma forte impressão em suas entrevistas com perguntas bem preparadas geradas pelo ClickUp Brain

Este Ferramenta com tecnologia de IA simplifica a preparação para entrevistas garantindo que você tenha perguntas bem pensadas que causem impacto.

dica profissional: Use Listas de verificação do ClickUp para criar uma rotina de preparação diária personalizada para sua entrevista. Inclua tarefas como pesquisa da empresa, revisão do currículo e prática de respostas.

Fazendo perguntas perspicazes

É claro que o gerente de contratação está entrevistando você, mas vamos inverter o roteiro por um segundo. Você também precisa descobrir se essa função é a mais adequada para suas metas de carreira.

Caso contrário, você pode acabar se juntando à 42% dos funcionários que pediram demissão porque o trabalho não era o que eles esperavam.

Fazer perguntas ponderadas e perspicazes o ajuda a determinar se essa função é a adequada. Isso também mostra que você fez sua lição de casa e prestou atenção durante a entrevista.

Aqui estão alguns exemplos de perguntas que podem impressionar o entrevistador e lhe dar informações valiosas sobre a empresa:

"Como a empresa se mantém competitiva no setor e quais estratégias foram mais bem-sucedidas para ajudá-lo a superar a concorrência?"

_"Haveria oportunidades para que eu contribuísse com outros departamentos ou projetos para ajudar a gerar resultados?

"Que medidas a empresa toma para melhorar continuamente a cultura da empresa? Gostaria muito de saber como vocês mantêm os funcionários engajados." _

"Você poderia falar mais sobre as oportunidades de desenvolvimento profissional disponíveis para os funcionários aqui?"

"Onde você vê as maiores oportunidades de crescimento na empresa, tanto para a empresa quanto para os funcionários?"

Esses tipos de perguntas demonstram que você está pensando a longo prazo. Você pode até criar uma biblioteca pessoal com esses tipos de perguntas no ClickUp Docs.

Fique um passo à frente, categorizando-as por habilidades como liderança, solução de problemas ou trabalho em equipe.

Organize suas perguntas de entrevista em um local centralizado com o ClickUp Docs

Erros comuns de fechamento a serem evitados

Até mesmo os entrevistados mais confiantes podem tropeçar na linha de chegada. Aqui está um resumo rápido dos erros comuns que você deve evitar ao encerrar uma entrevista:

Terminar muito rápido : Não apresse o encerramento. Pense nisso como uma sobremesa - você não quer pulá-la. Reserve um tempo para recapitular os pontos principais, fazer perguntas perspicazes e garantir que você deixe uma impressão duradoura no gerente de contratação

: Não apresse o encerramento. Pense nisso como uma sobremesa - você não quer pulá-la. Reserve um tempo para recapitular os pontos principais, fazer perguntas perspicazes e garantir que você deixe uma impressão duradoura no gerente de contratação Ser muito insistente : Expressar interesse é ótimo, mas ninguém gosta de uma venda difícil. Mantenha seu entusiasmo genuíno e evite insistir demais em suas chances

: Expressar interesse é ótimo, mas ninguém gosta de uma venda difícil. Mantenha seu entusiasmo genuíno e evite insistir demais em suas chances Ignorar sinais de alerta : As entrevistas são uma via de mão dupla, portanto, não ignore nenhum sinal de alerta. Se algo não lhe pareceu certo - talvez sobre a cultura da empresa ou sobre a função em si -, leve isso a sério

: As entrevistas são uma via de mão dupla, portanto, não ignore nenhum sinal de alerta. Se algo não lhe pareceu certo - talvez sobre a cultura da empresa ou sobre a função em si -, leve isso a sério Esquecer de fazer o acompanhamento: Você terminou bem, mas não se esqueça do importantíssimo acompanhamento de agradecimento. Essa também é a sua chance de enviar um e-mail educado de acompanhamento para verificar o status da sua candidatura

É aqui que Lembretes do ClickUp são muito úteis.

Você pode definir facilmente lembretes em seu navegador, desktop ou dispositivo móvel para fazer o acompanhamento após as entrevistas por telefone.

Configure facilmente lembretes para e-mails de acompanhamento usando o ClickUp Reminders

Exemplos de declarações de encerramento fortes

As declarações de encerramento podem ser a cereja do bolo de uma ótima entrevista. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos fortes para encerrar uma entrevista com uma nota alta.

1. Fale sobre as próximas etapas

Perguntar sobre as próximas etapas mostra que você leva a sério o cargo e está ansioso para seguir em frente. É uma maneira confiante de expressar seu interesse e manter-se em primeiro lugar. Tente algo como:

_"Você sabe quando posso esperar para ouvir sobre as próximas etapas do processo de contratação?

"Quando você espera preencher essa vaga?"

Dica profissional: Depois de sua declaração final, faça uma pergunta que mantenha a conversa em andamento. Por exemplo, "Estou confiante na minha capacidade de contribuir com a sua equipe - você pode falar mais sobre os planos de crescimento futuro da sua empresa?" Isso demonstra seu envolvimento e deixa uma impressão duradoura.

2. Peça o emprego diretamente

Jogadas ousadas podem valer a pena, mas certifique-se de estar preparado para qualquer resposta. Se eles não estiverem prontos para tomar uma decisão, seja gentil.

"Sei que esta é a empresa em que quero trabalhar. Há algo que o impeça de me oferecer o emprego hoje?"

E se ele precisar de tempo:

"Entendo a necessidade de considerar outros candidatos. Quando posso esperar para ouvir sobre sua decisão?"

Fato curioso: Mais da metade dos empregos é conquistada por meio de networking! Portanto, não tenha medo de tomar atitudes ousadas, como pedir o emprego diretamente - isso demonstra confiança e iniciativa.

3. Ofereça uma perspectiva positiva para a empresa

Mostre que você fez sua pesquisa e já está pensando em como poderá contribuir:

"Com base no que aprendi hoje e em minha pesquisa, acredito que posso aumentar suas vendas por meio de minhas conexões no setor e do histórico de crescimento dos negócios em 10% nos últimos cinco anos."

Preparando-se para diferentes cenários de entrevista

Encerrar uma entrevista é fundamental, seja por telefone ou por vídeo, mas cada meio exige uma abordagem ligeiramente diferente.

Aqui estão alguns dicas para arrasar em entrevistas remotas :

Dica nº 1: Pesquise a empresa

Antes de qualquer entrevista remota, mergulhe fundo nos valores, na visão e na estrutura da empresa.

Isso demonstra seu interesse genuíno e o ajuda a fazer perguntas relevantes e bem pensadas.

Use recursos como Glassdoor e Crunchbase ou entre em contato com funcionários atuais ou antigos para obter insights.

Dica nº 2: Prepare o cenário

Seu histórico faz parte da sua primeira impressão.

Escolha um espaço simples, sem distrações e com boa iluminação. Certifique-se de que o foco do entrevistador permaneça em você e não no ambiente.

Dica nº 3: Teste sua tecnologia

Não deixe que as falhas tecnológicas roubem o show! Teste a sua conexão com a Internet, a câmera e o microfone com antecedência.

Tente fazer uma entrevista simulada com um amigo ou usar uma ferramenta como Clipe ClickUp para gravar uma sessão de teste e verificar se tudo está funcionando bem.

Grave entrevistas, compartilhe-as instantaneamente e envie mensagens adicionais para contexto

Dica nº 4: Vista-se bem

O fato de ser virtual não significa que você não deva se vestir profissionalmente.

Uma aparência elegante aumenta sua confiança e dá o tom para uma entrevista profissional, mesmo que seja na sua sala de estar!

Dica profissional: Pesquise o código de vestimenta da empresa e escolha uma roupa profissional, bem ajustada e sem distrações. Isso ajudará muito a mostrar seu profissionalismo e atenção aos detalhes!

Dica nº 5: use o bloco de notas do ClickUp

Mantenha as anotações à mão sem parecer distraído.

Anote os pontos-chave ou as realizações para fazer referência durante a entrevista usando Bloco de notas ClickUp . Isso ajuda você a se manter organizado sem interromper o fluxo da conversa.

Faça anotações durante a entrevista usando o ClickUp Notepad sem parecer distraído

Dica #6: Mantenha-se engajado com a etiqueta virtual

Faça contato visual olhando para a webcam, não para o seu próprio reflexo.

Sente-se ereto, evite se mexer e acene ocasionalmente com a cabeça para mostrar que está ouvindo ativamente.

Dica nº 7: Ensaie e reduza as distrações

Pratique falar em um ritmo constante e usar gestos com as mãos naturalmente.

Prepare um ambiente silencioso e livre de interrupções e planeje como lidará profissionalmente com distrações inesperadas.

Dica nº 8: Use a narração de histórias

Conte uma história sobre suas realizações ou desafios e convide o entrevistador a compartilhar histórias sobre a cultura da empresa.

Você pode usar uma ferramenta como Quadros brancos ClickUp para colaborar visualmente durante a conversa.

Crie uma experiência de entrevista mais envolvente e produtiva usando os ClickUp Whiteboards

Dica nº 9: Adapte seu encerramento para entrevistas por telefone e vídeo

Por último, mas não menos importante, encerrar uma entrevista com confiança é tão importante em formatos de telefone e vídeo quanto pessoalmente.

É aqui que o ClickUp Brain se torna sua arma secreta. Use-o para criar estratégias de encerramento para diferentes cenários.

Por exemplo, se for uma entrevista por telefone, use o ClickUp Brain para gerar ideias para transmitir entusiasmo somente por meio de seu tom e palavras, pois a linguagem corporal não é visível.

Para entrevistas por vídeo, pense em maneiras de equilibrar a comunicação verbal com uma linguagem corporal confiante e profissional, como manter contato visual com a webcam ou acenar com a cabeça para demonstrar envolvimento.

Acompanhamento: Aumentando seu impacto no fechamento

Enviar uma nota de agradecimento é como colocar um laço em um presente bem embrulhado - esse toque final mostra que você se importa.

De fato, de acordo com várias pesquisas, 68% dos gerentes de contratação acreditam que o envio de uma breve nota de agradecimento após uma entrevista de emprego faz uma diferença significativa.

A elaboração de uma ótima nota de agradecimento não precisa ser complicada. Aqui estão alguns exemplos:

"Obrigado por ter reservado um tempo para me entrevistar hoje. Gostei muito de nossa conversa e ela me deu uma ótima visão da função. Estou confiante de que minhas habilidades e experiência podem agregar valor à sua equipe. Informe-me se houver algo mais que eu possa fazer para ajudar nas próximas etapas."

"Agradeço por ter reservado um tempo para se reunir comigo para o cargo. Depois de nossa conversa, estou ainda mais entusiasmado com a função e com a perspectiva de contribuir com sua talentosa equipe. Por favor, não hesite em entrar em contato se precisar de mais informações!"

Use o ClickUp Docs para criar e armazenar facilmente notas de agradecimento personalizadas, ajudando você a se manter preparado e pronto para impressionar na chamada de acompanhamento.

De "Oi" a "Contratado": Acerte em cheio em sua entrevista com o ClickUp

É mais fácil falar do que fazer.

A procura de emprego pode parecer uma maratona sem fim! E as várias rodadas de entrevistas? Exaustivas!

Nós entendemos - essa jornada tem sido difícil. Mas lembre-se, você está chegando à linha de chegada.

Faça bonito nessa reta final!

Desde a definição de lembretes com o ClickUp para ficar em dia com os acompanhamentos até a organização da preparação para a entrevista com o ClickUp Docs, você tem tudo o que precisa para ficar atento, concentrado e preparado. Use as ferramentas do ClickUp para encerrar sua entrevista e conseguir aquela oferta de emprego com confiança!

Pronto para levar seu jogo de entrevista para o próximo nível? Registre-se no ClickUp hoje mesmo!