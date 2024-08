Os 10 principais modelos gratuitos de entrevistas de desligamento e perguntas para equipes de RH

Você já notou que os funcionários estão deixando sua empresa sem dar muitas explicações? Talvez você não esteja fazendo as perguntas certas.

Aquela conversa entre o empregador e o funcionário na saída pode ser mais útil do que você imagina. E é por isso que você deve levar a sério as entrevistas de saída.

Elas são a sua chance de mergulhar na vida profissional dos funcionários que estão saindo, entender por que eles estão saindo e reunir sugestões valiosas para tornar a sua empresa um lugar melhor para trabalhar.

Com esse feedback, você pode fazer mudanças significativas para reter seus funcionários e aprimorar a marca do empregador para atrair novos talentos.

Elaboramos uma lista de modelos de entrevistas de desligamento que o orientarão na condução de entrevistas de desligamento esclarecedoras.

O que faz um bom modelo de entrevista de desligamento?

Um modelo de entrevista de saída é um documento pré-fabricado criado para orientar a conversa durante a entrevista final de um funcionário antes de deixar a empresa.

Pense nele como uma ponte entre o passado de um funcionário e o futuro da empresa. É a criação de uma sala de bate-papo aconchegante para o compartilhamento honesto, oferecendo insights para aqueles que ficam.

Normalmente, ela inclui perguntas abertas e fechadas agrupadas em diferentes categorias para obter um feedback abrangente sobre a experiência do funcionário.

Aqui está um guia rápido para o RH conduzir uma boa entrevista de saída:

Categorizar: Agrupe perguntas como a atmosfera do trabalho, a cultura e os motivos da saída Incentive as histórias: Use "Why" (Por que) ou "Tell me more about" (Conte-me mais sobre) para se aprofundar Diversifique as perguntas: Combine perguntas diretas, indiretas e baseadas em ações para obter insights variados Personalize: Inclua perguntas adaptadas a funções ou departamentos específicos Manter a confidencialidade: Garanta o anonimato e incentive respostas honestas Fornecer escalas de avaliação: Use escalas para aspectos específicos, como satisfação ou probabilidade de recomendar a empresa Ofereça espaço para extras: Deixe espaço para quaisquer pensamentos ou preocupações finais Torne-o acessível a todos: Ofereça versões digitais e impressas para atender a diferentes preferências

Lembre-se de que um bom modelo é um ponto de partida, não um roteiro. Adaptá-lo a cada funcionário e ouvi-lo ativamente revelará o verdadeiro valor do processo de entrevista de saída.

10 modelos de entrevista de desligamento

Não sabe por onde começar com suas entrevistas de saída?

Temos uma solução fácil: modelos personalizáveis de entrevistas de desligamento. Esses modelos são adequados para diferentes setores e ajudarão você a obter as respostas que procura dos funcionários que estão deixando sua organização.

Eles também o ajudarão a dar o primeiro passo para transformar sua empresa em um ambiente de trabalho próspero que retém os melhores talentos.

Comece a navegar! 👀

1. Modelo de formulário de entrevista de saída por Template.net

via Template.net Procurando um modelo de entrevista de saída simples e eficaz que se adapte a praticamente qualquer departamento ou setor? É isso que você estava procurando!

Obtenha insights práticos sobre o motivo da saída dos funcionários, com caixas de seleção convenientes e seções de comentários abertos.

Os funcionários podem dar classificações do mais alto ao mais baixo para parâmetros que definem a satisfação do funcionário, como benefícios recebidos, utilização de habilidades, satisfação geral com o trabalho, ambiente de trabalho e muito mais. Adapte o modelo às suas necessidades específicas, adicionando ou removendo fatores relevantes.

Pegue uma caneta ou use o digital! Escolha entre Word, Planilhas Google, Photoshop e outros formatos para realizar entrevistas de desligamento do seu jeito.

2. Modelo de entrevista de saída em PDF do Volunteering Resource Hub

via Volunteering Resource Hub (Centro de Recursos para Voluntários)

Os voluntários de sua organização não são obrigados a participar de uma entrevista de desligamento, mas é sempre bom agradecê-los pelo tempo que dedicaram e solicitar que se disponham a conceder uma entrevista.

Esse modelo gratuito e personalizável com perguntas interessantes pode ajudá-lo a obter informações valiosas sobre por que os voluntários decidem sair, o apoio da sua organização, os obstáculos que eles enfrentaram durante o voluntariado e se desejam manter contato com você.

Com toda a justiça, esse modelo pode ajudá-lo a criar um programa de voluntariado melhor para futuros talentos, e os próprios voluntários se sentirão valorizados e ouvidos, o que resultará em recomendações, melhor boa vontade e apoio no futuro.

3. Modelo de entrevista de saída de funcionário da construção civil por Template.net

via Template.net As empresas de construção geralmente enfrentam uma alta rotatividade de funcionários, o que torna crucial a compreensão dos motivos por trás das saídas.

Um ótimo ponto de partida para qualquer empresa de construção, esse modelo é muito fácil para iniciantes realizarem entrevistas de desligamento, pois aborda fatores essenciais como benefícios de remuneração, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, ambiente de trabalho, segurança e bem-estar, treinamento e desenvolvimento.

Escrito e projetado por especialistas em negócios de construção, esse modelo está em conformidade com os padrões de referência de empresas de construção e pode ser personalizado para cada funcionário. Você pode adicionar sua marca a ele para dar um toque pessoal.

4. Guia de perguntas para entrevistas de desligamento by People Managing People

via Pessoas gerenciando pessoas A realização de entrevistas de saída eficazes pode ser um divisor de águas para sua equipe de RH. Este guia fornece insights importantes para a elaboração de perguntas bem estruturadas que abordam vários aspectos da experiência do funcionário.

Nestas páginas, você encontrará perguntas simuladas adaptáveis para cada membro da equipe que está saindo. As principais categorias incluem motivos para a saída, perguntas específicas para a função, para o gerente e para a equipe. Além de perguntas focadas no desenvolvimento, na inclusão e na diversidade, e na organização.

Ao se concentrar nessas áreas-chave, você não está apenas conduzindo uma entrevista; está se engajando em uma conversa significativa que pode iluminar caminhos para melhorias e inspirar mudanças positivas em sua empresa - para funcionários atuais e futuros.

Para fazer o download do modelo gratuito, você terá que se inscrever na People Managing People.

5. Modelo de entrevista de saída do RH por Breathe HR

via Respirar RH Esse modelo inclui uma variedade de perguntas que você pode fazer aos seus funcionários, como "Quais foram os motivos da sua saída?", "O que você mais gostava no seu trabalho?" "O que poderíamos ter feito para mantê-lo?" e "Se você está saindo para outra função, qual foi a atração desse cargo?"

Ao fazer essas perguntas, você pode obter informações valiosas sobre o que seus funcionários pensam e sentem e como a mentalidade deles afeta suas decisões de carreira. Essas informações podem ser usadas para fazer mudanças que ajudarão a melhorar a cultura de sua empresa.

Se estiver procurando um modelo para suas entrevistas de desligamento, o modelo deste artigo é um ótimo ponto de partida. No entanto, você também pode considerar a possibilidade de personalizar o modelo para atender às necessidades específicas de sua empresa.

6. Modelo de formulário de entrevista de saída por Best Templates

via Melhores modelos Se quiser simplificar as entrevistas de desligamento em todos os departamentos da sua empresa, os formulários de entrevista de desligamento têm a cobertura da sua equipe de RH.

Caixas de seleção fáceis de marcar, seções de comentários adicionais para incentivar os funcionários a darem suas opiniões, uma escala de classificação para medir o que os funcionários pensam sobre a empresa e as perguntas de sim ou não mantêm a entrevista curta e perspicaz.

Ao deixar a empresa, os funcionários já estão prontos para seguir em frente com a próxima oportunidade, lidando com despedidas na empresa atual e atolados em papéis que precisam preencher.

Esse formato simples de entrevista de saída não só é rápido e fácil de implementar para todos, como também é fácil de padronizar em várias equipes funcionais.

Ele está disponível para compra imediata como um único modelo ou por meio de uma assinatura para acessar uma ampla coleção adequada para praticamente qualquer cenário.

Esse modelo totalmente personalizável foi projetado para ser compartilhado em todas as plataformas digitais e também é compatível com leitores universais de documentos.

7. Modelo de entrevista de saída do Word por Legal Templates

via Modelos legais Todas as entrevistas de saída são importantes, independentemente de o funcionário estar saindo amigavelmente ou não. Isso ocorre porque essas entrevistas não ocorrem sob o comando direto do funcionário. Portanto, o funcionário pode trazer uma nova perspectiva sobre a liderança sênior que pode ter sido ignorada.

Este modelo de entrevista de saída da Legal Templates abrange todas as perguntas essenciais sobre "fatores que contribuíram para a decisão do funcionário de sair", "o que é mais satisfatório na função do funcionário", "o que é menos satisfatório nessa função", "deveres do cargo alinhados com as expectativas do funcionário" e "sugestão do funcionário para melhorar a empresa"

Gratuito para download e facilmente personalizável, esse modelo também oferece uma página adicional sobre a propriedade da empresa que o funcionário que está saindo precisa enviar ao RH, o que ajuda a manter um registro dos itens devolvidos ou a serem devolvidos.

8. Modelo de perguntas para a entrevista de desligamento da Paycor

via Pagador São raras as equipes de RH que se esforçam tanto no processo de desligamento quanto no processo de integração. Mas, graças ao seu comprometimento e sinceridade, elas geralmente conseguem transformar suas práticas operacionais para melhor.

Esse modelo de download gratuito é um ótimo ponto de partida para uma entrevista de saída aprofundada, em que cada pergunta estimula o funcionário a responder com insights de sua experiência autêntica. Algumas perguntas têm várias opções e uma caixa de comentários adicional para elaborar a resposta.

Os dados obtidos com esse modelo de entrevista de saída devem ser devidamente analisados. Use-os para estabelecer temas críticos, criar itens de ação e implementá-los para evitar problemas legais e desastres de relações públicas ou identificar uma cultura de trabalho tóxica que possa prejudicar a reputação de sua empresa.

9. Modelo de formulário de entrevista de saída da CaseIQ

via Caso IQ Com seções editáveis e exemplos de texto, este modelo de entrevista de saída, de download gratuito, ajuda você a iniciar o processo de processo de desligamento !

Abrangendo todas as perguntas vitais da entrevista de desligamento, o feedback do funcionário que você recebe pode ser usado para aprimorar a cultura da empresa, identificar áreas em que a empresa pode melhorar e fazer alterações para reter os funcionários.

Digamos que um funcionário deixe um comentário na entrevista de desligamento sobre não ter recebido oportunidades suficientes de desenvolvimento profissional. A empresa pode alterar seus programas de treinamento e desenvolvimento com base nessa observação.

Da mesma forma, você pode personalizar as perguntas para os diferentes departamentos em que foi oferecido treinamento gerencial.

10. Modelo de formato de entrevista de saída por Startup HR Toolkit

via Kit de ferramentas de RH para startups Embora benéficas para empresas de todos os tamanhos, as entrevistas de saída são particularmente cruciais para as startups devido à sua natureza dinâmica, recursos limitados e foco no crescimento e na cultura.

Ao coletar e analisar ativamente o valioso feedback das entrevistas de desligamento, as startups podem obter uma vantagem competitiva, melhorar a experiência dos funcionários e criar uma cultura empresarial próspera.

Todos os profissionais de RH de uma startup acharão esse modelo gratuito fácil de personalizar, compartilhar e adaptar, pois ele abrange todas as perguntas necessárias que podem ajudá-lo a descobrir por que a pessoa está deixando a empresa, a satisfação que ela obteve com sua função e sua opinião sobre o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e os benefícios oferecidos pela empresa.

As entrevistas de saída criam um ciclo de feedback, permitindo que sua equipe de RH avalie a eficácia das mudanças implementadas com base no feedback de funcionários anteriores. Esse ciclo contínuo de aprendizado e aprimoramento permite que sua startup evolua e se adapte para melhor.

Outras ferramentas de RH

Gerenciar processos de RH pode parecer um malabarismo com muitas tarefas! Entre o caos documental, o trabalho administrativo repetitivo e a necessidade de tomar decisões baseadas em dados, as equipes de RH muitas vezes lutam para otimizar seu impacto.

A sistema de gerenciamento de recursos humanos simplificaria a maioria delas para você.

É aqui que entra o ClickUp um poderoso software de gerenciamento de projetos que integra perfeitamente o gerenciamento de documentos, as ferramentas de IA e os modelos de RH pré-criados para otimizar seu fluxo de trabalho, desbloquear insights valiosos e transformar a experiência de seus funcionários.

Lide com todos os processos de RH em uma única plataforma com a ferramenta de gerenciamento de RH do ClickUp

Use Plataforma de gerenciamento de RH do ClickUp para gerenciar a contratação e a integração. Além de ser uma excelente ferramenta de recrutamento para lidar com candidaturas e divulgação, também ajuda no envolvimento e nas informações dos funcionários.

Crie belos ClickUp Docs, wikis e muito mais - depois conecte-os a fluxos de trabalho para executar ideias com sua equipe de RH Documentos do ClickUp torna-se o arquivo digital da sua equipe de RH. Armazene arquivos de funcionários, manuais, políticas e muito mais em um local seguro e acessível.

Você pode usar o Docs para colaborar em tudo, desde uma nova política de dispositivos para funcionários até um programa de treinamento de segurança. Com a edição colaborativa em tempo real, você e sua equipe podem fazer atualizações em tempo real, implementar o controle de versões e atribuir e resolver comentários para ficarem na mesma página.

Você também pode criar modelos personalizados para pacotes de integração, cartas de oferta e atualizações de políticas, garantindo consistência e economizando tempo.

Ao combinar o Docs com a pesquisa com IA do ClickUp, que entende o contexto e as palavras-chave, você pode obter todas as informações de que precisa, na ponta dos dedos.

Use o ClickUp AI para editar, resumir, simplificar ou parafrasear materiais de integração e desligamento de funcionários

Com Ferramentas de IA do ClickUp você pode reunir insights inteligentes e otimizar sua estratégia de RH de acordo. Analise os dados dos funcionários para identificar tendências e padrões de rotatividade, envolvimento e desempenho. Solicite que a IA crie perguntas e até modelos para entrevistas de saída e edite-as em segundos.

Você também pode personalizar os planos de integração com base nas funções e habilidades dos funcionários, aumentando o envolvimento e a retenção de funcionários. Gere textos para pesquisas e analise sentimentos para entender os sentimentos dos funcionários e as áreas que precisam ser melhoradas. Modelos de RH do ClickUp tornam sua rotina diária uma apresentação bem ensaiada. Utilize modelos pré-criados para contratação, integração, avaliações de desempenho e rescisões, garantindo eficiência e consistência.

Use o modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp para ajudar seus novos contratados a realizar as tarefas de integração necessárias e colocá-los em ação rapidamente

Personalizar Modelos de RH automatize tarefas repetitivas, como enviar lembretes de avaliação de desempenho ou acionar verificações de antecedentes. Acompanhe o progresso, gerenciar funcionários e monitorar todos os KPIs de RH e atividades dentro desses modelos, mantendo todos informados e responsáveis.

Torne as entrevistas de desligamento mais esclarecedoras com o ClickUp

Todo funcionário que sai carrega consigo experiência e insights. Deixá-los sair sem capturar seu feedback é como deixar um baú de tesouro se fechar antes de espiar dentro dele.

É aí que entram as entrevistas de desligamento, oferecendo uma oportunidade valiosa para entender o sentimento dos funcionários, identificar áreas de melhoria e, por fim, cultivar uma cultura próspera no local de trabalho.

No entanto, a realização de entrevistas de saída convincentes exige mais do que apenas uma lista de verificação.

Você precisa um poderoso software de RH que permite que você obtenha feedback honesto, analise-o meticulosamente e transforme-o em insights práticos. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para equipar suas equipes de RH com as ferramentas necessárias para aprimorar os processos de desligamento e todo o ciclo de vida do recrutamento.