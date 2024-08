Como sair de um emprego sem queimar pontes profissionalmente

Imagine o seguinte: Você recebeu uma oferta atraente da empresa dos seus sonhos. O e-mail que contém os detalhes da oferta está queimando um buraco na sua caixa de entrada. Se isso fosse uma cena de filme, você jogaria dramaticamente toda a papelada, iria até seu chefe e declararia que estava demitido.

Mas essa não é uma cena de filme; é a vida real e a saída do emprego não precisa ser dramática.

Gerenciar as transições de carreira e saber como sair de um emprego sem queimar pontes é fundamental para manter sua reputação profissional. Sair em boas condições garante que você terá referências positivas e demonstra profissionalismo.

Elaboramos este guia para ajudá-lo a sair graciosamente de um emprego - um roteiro para fazer a mudança de forma suave e sem esforço.

Fatores a considerar ao sair do emprego

Uma oferta de emprego atraente, com a qual você sempre sonhou, foi oferecida a você ou você está prestes a finalizar a oferta. Independentemente da situação, considere vários fatores antes de pedir demissão. Aqui estão alguns fatores que você deve ter em mente:

Tempo e período de aviso prévio

Considere cuidadosamente o momento de sua demissão. Você não quer deixar a bola cair bem no meio de projetos cruciais em que sabe que seu empregador atual não tem outra opção. Consulte seu chefe discretamente para entender como sua saída afetará os projetos em andamento.

Cumpra o período de aviso prévio descrito em seu contrato de trabalho ou na política da empresa. Dependendo de sua função e responsabilidades, alguns empregos podem exigir que você avise com duas semanas de antecedência, enquanto outros podem exigir que você seja avisado com bastante antecedência para encontrar um substituto adequado.

Transferência e entrega de conhecimento

Transferência de conhecimento e a transferência contínua são fundamentais Metas de RH para uma transição tranquila. Trabalhe em estreita colaboração com sua equipe, supervisor e equipe de RH para que isso ocorra sem interrupções ou queima de pontes. Você quer deixar para trás o conhecimento institucional para ajudar seu sucessor e seus ex-colegas.

Comece a documentar anotações detalhadas sobre todos os processos, contatos, projetos e outros detalhes essenciais para capacitar e dar poder àqueles que assumirem o seu lugar.

Aprimore esses recursos com percepções pessoais, práticas recomendadas, observações e anedotas para garantir a continuidade dos negócios. Essa transferência de conhecimento baseada na cooperação e na experiência o ajudará a ter uma saída perfeita.

Implicações financeiras

Antes de sair de seu cargo atual, calcule as implicações financeiras da mudança. Leve em conta as obrigações financeiras, as despesas principais futuras, as economias e outras lacunas de renda durante o período de transição, especialmente se você planeja tirar um breve período sabático antes de começar no novo emprego. Considere todos os custos indiretos ou associados à mudança, como realocação, deslocamento diário, etc., para comparar o incremento financeiro.

Verifique se você recebe gratificação ou se pode descontar seu tempo livre remunerado. Essa avaliação abrangente o ajudará a manter a estabilidade financeira e o sustento até que você consiga o novo emprego e se sinta confiante em buscá-lo a longo prazo.

Benefícios e outros benefícios

Além de medir a independência financeira em função do salário que recebe, você também deve considerar as vantagens, os benefícios e os subsídios que o empregador atual oferece.

Faça login no Software de RH e veja benefícios como seguro de saúde, opções de ações, planejamento de aposentadoria etc. Entenda como eles mudarão e afetarão seu estilo de vida depois que você deixar a organização. Benefícios não tangíveis, como trabalho remoto ou folga remunerada, também são algumas das considerações que os funcionários fazem ao ponderar suas opções.

Obrigações legais

Entenda as obrigações legais de seu emprego atual. Examine seu contrato de trabalho para identificar cláusulas relacionadas à propriedade intelectual, não divulgação, não concorrência, confidencialidade e muito mais.

Leia sobre elas e certifique-se de cumpri-las para evitar repercussões e problemas legais em seu futuro emprego. Evite divulgar informações confidenciais sobre a organização ou suas operações para proteger sua reputação profissional.

Impacto emocional

Deixar um emprego pode ser uma experiência emocional - para você e seus colegas. É mais desafiador se você tiver relacionamentos próximos com colegas ou se tiver trabalhado no mesmo escritório por vários anos. Reconheça o impacto emocional da demissão e esteja preparado para vivenciar uma montanha-russa de emoções até o seu último dia na função atual.

Você pode estar animado com a mudança de emprego, nostálgico com o tempo que passou aqui, sentir-se culpado por deixar seus colegas para trás ou simplesmente aliviado por ter uma pausa tão necessária.

É natural sentir-se sobrecarregado durante as transições de emprego, e isso geralmente significa não ser capaz de prestar atenção à sua saúde mental. Tome cuidado extra com sua saúde mental durante esse período. Tenha um plano de saúde mental para tomar medidas ativas para melhorar seu bem-estar. Utilize Plano de Ação de Saúde Mental do ClickUp para personalizar sua estratégia de bem-estar físico, emocional e espiritual.

Se necessário, procure o apoio de sua família, amigos e até mesmo de suas redes profissionais para manter uma mentalidade positiva ao embarcar no próximo capítulo de sua carreira.

Relacionamentos pós-partida

Depois de sair, mantenha boas relações com seus antigos colegas, gerentes e supervisores. Mantenha contato com eles em plataformas como o LinkedIn. Cultive seus relacionamentos profissionais entrando em contato com sua força de trabalho anterior em reuniões sociais, eventos de networking e outros ambientes formais. Isso permitirá que você fortaleça suas redes profissionais e aproveite as oportunidades ao longo de sua carreira.

Integração no novo empregador

Use modelos de integração no ClickUp para ficar por dentro de tudo

Se você já tem seu próximo emprego planejado e esperando por você, também terá de se preparar para o processo de integração no novo empregador. Familiarize-se com a empresa software de integração o software de integração é um software que permite que os funcionários conheçam as políticas da empresa, a cultura do local de trabalho e as expectativas.

Equilibre isso com sua disponibilidade para começar a se integrar ao novo local de trabalho. Em caso de contratempos ou atrasos, comunique os problemas de forma proativa ao seu novo empregador para que ele fique por dentro de tudo. Envolvê-los enquanto você se prepara para assumir a nova função demonstrará responsabilidade e comprometimento e, ao mesmo tempo, criará um relacionamento positivo.

How to Quit a Job Without Burning Bridges (Como sair de um emprego sem queimar pontes): Dicas para fazer uma saída graciosa

Depois de descobrir que a demissão é a melhor opção, é hora de desligar a tomada. Aqui estão algumas dicas sobre como evitar queimar pontes ao sair do emprego:

Elabore uma carta de demissão profissional

Você sabe que deve avisar com antecedência, mas como fazer isso? Escrevendo uma carta formal, é claro!

Escrever uma carta de demissão profissional requer tato. Você deseja comunicar sua decisão de deixar o escritório e, ao mesmo tempo, expressar gratidão pelo tempo que passamos juntos.

Certifique-se de que sua carta de demissão contenha detalhes vitais, como o último dia de trabalho pretendido, o motivo pelo qual deseja se demitir e a assistência que oferecerá para uma transição tranquila.

Uma carta de demissão bem escrita oferecerá o encerramento respeitoso que seu relacionamento profissional merece. Se escrever não for o seu ponto forte, considere aproveitar ClickUp Brain para fazer isso com elegância profissional.

Oferecer aviso prévio suficiente

Já mencionamos a importância de avisar com antecedência suficiente durante esse processo. Portanto, honre seus compromissos oferecendo aviso prévio suficiente, mesmo que o contrato de trabalho ou a política da empresa não exija isso.

Normalmente, o aviso prévio de duas semanas é a norma. Entretanto, dependendo da sua função, responsabilidade, setor e projetos em andamento, talvez seja necessário estendê-lo. Ofereça ao seu empregador tempo suficiente para planejar a sua substituição, transferir tarefas, delegar responsabilidades e realizar o processo de transferência, demonstrando profissionalismo e consideração.

Continue trabalhando duro e dando o seu melhor

Continue trabalhando duro e dando o melhor de si até o último dia para manter a integridade, o profissionalismo e o compromisso com o trabalho. O cumprimento dos seus deveres e responsabilidades, o cumprimento dos prazos e a contribuição para os esforços da equipe impulsionariam favoravelmente a sua imagem profissional. Seu chefe ou supervisor apreciará seu cuidado e consideração, e a maioria das pessoas se sentirá inspirada pelo exemplo que você dá a elas.

Amarre as pontas soltas

Você e seu sucessor podem ser vários responsáveis no ClickUp para manter a continuidade

Conclua tarefas ou projetos pendentes que você possa concluir nas próximas duas semanas. O sistema do ClickUp recurso de gerenciamento de tarefas é uma ótima maneira de organizar trabalhos pendentes, atribuir prioridades e concluí-los em um prazo estabelecido.

Se não for possível concluir todo o trabalho, pelo menos você terá um registro organizado dos assuntos pendentes que poderá entregar ao seu chefe ou sucessor. Você pode até preparar um roteiro orientado para o futuro para todos os projetos em andamento, de modo que o trabalho possa continuar sem problemas, mesmo na sua ausência e se um sucessor não estiver disponível até lá.

Documente os principais destaques de sua função

A documentação é um componente essencial da transferência de conhecimento e das transferências. Use ferramentas como ClickUp Docs para preparar um repositório centralizado de todos os documentos essenciais que contêm os processos, os procedimentos e as informações do projeto. Compartilhe-os com seus colegas de equipe e incentive-os a modificá-los ou atualizá-los periodicamente.

Desenvolva um guia que descreva suas responsabilidades, metodologias comprovadas, detalhes da equipe e outras informações relevantes para auxiliar, capacitar e empoderar seu sucessor.

Aproveite o ClickUp Brain para criar essa documentação detalhada que servirá como um recurso inestimável e continuará contribuindo para o sucesso organizacional mesmo após sua saída!

Siga um plano de gerenciamento de mudanças

Recursos como reagendamento de dependências podem ajudá-lo a aproveitar o ClickUp para visualizar o impacto

Sua demissão é uma mudança organizacional. Sua empresa provavelmente terá um plano de gerenciamento de mudanças que entrará em vigor assim que você pedir demissão. Entre em contato com seu supervisor e com a equipe de RH para saber como pode participar ativamente e contribuir para o gerenciamento de mudanças.

Siga todos os procedimentos estabelecidos para comunicar sua demissão, delegar responsabilidades e sair da organização. A adesão a esse processo estruturado infundirá consistência e continuidade nas operações, minimizando as interrupções para a estabilidade organizacional.

Por fim, em seu último dia de trabalho, peça ao representante de RH para retirar seu nome da lista de software de gerenciamento de funcionários para concluir o processo.

Caso sua empresa não tenha uma política de gerenciamento de mudanças, temos algumas sugestões planos de gerenciamento de mudanças , listas de verificação e modelos no ClickUp que você pode adotar e seguir para que possa fazer a sua parte.

Expressar gratidão

Reserve um tempo para expressar sua gratidão ao seu chefe, colegas, mentores, gerentes, supervisores e membros da equipe por tornarem seu tempo memorável. Se eles lhe ofereceram orientação e apoio em momentos de necessidade ou comemoraram suas conquistas e marcos, diga a eles como tornaram o local de trabalho mais hospitaleiro.

Relembre anedotas pessoais e mencione histórias em que outras pessoas o apoiaram para que saibam como elas tocaram sua vida. Expresse gratidão pelas várias oportunidades, experiências práticas e exposição que você obteve por meio da organização.

Demonstrar apreço e expressar gratidão é um sinal de humildade e boa vontade - características com as quais você quer ser associado ao sair.

Seja honesto em sua entrevista de saída

Talvez você tenha que participar de entrevistas de saída antes de sua saída. Recomendamos manter a honestidade absoluta durante essa entrevista de saída para que você possa oferecer uma visão equilibrada do aprimoramento. Fale sobre os aspectos positivos, as oportunidades e os destaques de sua carreira na empresa atual e, em seguida, passe para os desafios que enfrentou, possíveis lacunas, recursos inexplorados e potencial não realizado.

Concentre-se em comentar sobre os processos, a cultura ou as políticas da organização, em vez de expor queixas ou assuntos pessoais. Analise alguns modelos de entrevista de saída para se preparar bem para a entrevista e deixar um rastro de mudanças positivas.

Mantenha conexões

Mantenha contato com seu ex-chefe, colegas e supervisores. Seja em eventos de networking, reuniões ocasionais ou troca de mensagens pelo LinkedIn, coloque-se à disposição para que você não fique fora de vista e fora da mente.

Criar e manter uma rede profissional sólida exige tempo e esforço. No entanto, isso pode ser benéfico quando oportunidades como indicações e colaborações baterem à sua porta!

**Deixando um emprego: O que os fóruns da Internet têm a dizer?

Sair de um emprego não é fácil - e as várias discussões sobre esse tópico são uma prova dessa afirmação. Recorremos a vários fóruns da Internet, do Reddit ao Quora, para coletar percepções sobre as melhores maneiras de sair do emprego. Aqui está uma breve visão geral do que descobrimos (além do que já foi discutido acima):

Não considere que sair de um emprego significa sair de si mesmo. Deixe de lado a culpa e priorize o desenvolvimento de capacidades ou o aprimoramento de sua competência principal

A vida é curta. Torne-a mais agradável ao sair do emprego do qual você já decidiu sair

Mantenha um registro da sua demissão formal (CC ou BCC do seu e-mail pessoal) e da entrega de todo o material emitido pela empresa (tire uma foto das chaves, da identidade, dos dispositivos, dos detalhes de login - tudo o que estiver entregando)

Não deixe que o seu escritório atual o convença a ficar, a menos que ele tenha uma oferta equivalente ou uma contraproposta que supere a nova função e que esteja disposto a lhe dar isso por escrito

Sempre informe seu chefe primeiro, depois o RH e, por fim, seus colegas mais próximos

Sua saúde deve sempre vir antes do seu trabalho

Não deixe que as empresas o culpem para não sair porque não têm um substituto, especialmente se você tiver dado o devido aviso prévio. Isso é má administração da parte deles e não sua responsabilidade

Evite falar mal de sua organização, gerentes ou colegas anteriores. Nunca se sabe com quem você acabará trabalhando

Nas últimas semanas de seu emprego, trabalhe com o mesmo afinco com que trabalhou nas primeiras semanas

Não respeite um emprego que não respeita você

Se você deixou uma organização em condições ruins, evite compartilhar a indicação dela em futuras candidaturas a emprego

O mais importante é que todas as fontes são unânimes em afirmar que, a menos que seu empregador o trate mal ou aja de forma antiética ou duvidosa, sempre siga o caminho mais alto e saia em boas condições. Manter suas pontes intactas pode abrir melhores perspectivas futuras ou funcionar como um amortecedor se você quiser voltar atrás.

Como lidar com os desafios ao sair de um emprego sem queimar pontes

Aqui estão alguns desafios que você pode enfrentar ao longo do caminho e como você pode evitar que eles influenciem a saída em condições ruins:

Apego emocional

Pedir demissão de um emprego no qual você mantém proximidade com seus colegas ou no qual trabalha há muito tempo é emocionalmente desafiador. Você pode duvidar de sua decisão e se sentir decepcionado por ter abandonado o barco.

Para lidar com essa questão, lembre-se de que as pessoas fazem uma organização. Não importa se é grande ou pequeno, todo escritório pode continuar funcionando mesmo depois de sua saída.

Todos os funcionários são substituíveis; o que importa são os amigos que você fez ao longo do caminho. Você ainda pode manter contato com eles depois de sair e promover relacionamentos significativos.

Resentimento

Depois de comunicar sua decisão de sair, seu chefe ou supervisor (e até mesmo seus colegas) podem ficar ressentidos com essa decisão. Isso pode ocorrer porque eles dependem muito de suas contribuições ou talvez considerem isso pessoalmente como um fracasso da capacidade gerencial deles. Alguns podem simplesmente estar amargurados por você estar tendo uma oportunidade melhor.

De qualquer forma, você pode evitar esse ressentimento comunicando clara e abertamente por que deseja sair. Discuta como a demissão melhorará suas perspectivas ou por que você precisa de uma pausa.

Esclareça quaisquer mal-entendidos e reitere seu compromisso com uma transição perfeita. Expresse sua gratidão e compartilhe os aspectos positivos do trabalho em conjunto para que eles deixem você ir embora facilmente.

Push-back

Em alguns casos, você pode receber reações contrárias à sua demissão. Seu chefe pode não aceitar a demissão desde o início ou tentar barganhar com você fazendo contrapropostas. Essas táticas podem ser particularmente angustiantes se você já estiver confuso sobre se deve ou não pedir demissão.

Para resolver isso, encaminhe um e-mail formal ou uma carta de demissão indicando sua intenção de sair e a data em que isso se tornará efetivo. Se já tiver tomado uma decisão, não entre em detalhes explícitos nem discuta sua saída - seja educado, mas firme, ao transmitir que está saindo. Se você decidir aceitar uma contraproposta, é fundamental formalizar o acordo por escrito.

Medo

Demitir-se é uma perspectiva assustadora. Você pode ficar nervoso ao comunicar essa decisão ou ao entregar o aviso prévio. A encenação desses cenários que induzem à ansiedade pode prejudicar ainda mais a sua posição e fazer com que você queira se esconder do seu atual empregador e nunca mais aparecer.

Para superar esse medo, considere a possibilidade de entregar sua demissão por escrito. Uma carta de demissão formal é muito mais profissional e tornará sua saída amigável.

Interrupção

Sua saída pode perturbar a dinâmica da equipe, especialmente se você ocupar uma função de liderança. Esse impacto também pode fazer com que as empresas hesitem em dispensá-lo, dificultando a sua saída.

Mitigue esse problema por meio da transferência eficaz de conhecimento. Siga um plano estruturado de gerenciamento de mudanças e documente todo o seu conhecimento institucional para ajudar na transição de forma proativa. Ofereça suporte de forma proativa para amenizar o medo de interrupções. Ao mesmo tempo, motive e tranquilize a sua equipe para que ela continue a trabalhar mesmo na sua ausência.

Perguntas frequentes (FAQs)

**1. Como faço para sair do meu emprego e não queimar uma ponte?

Pedir demissão sem queimar pontes envolve as seguintes etapas principais:

Envie uma demissão formal com aviso prévio suficiente (pelo menos duas semanas) Cooperar durante o período de transição, documentando o conhecimento, compartilhando percepções e muito mais Mantenha-se engajado e continue agregando valor até seu último dia Participe de entrevistas de saída e compartilhe feedback honesto e objetivo Agradeça a seus chefes, colegas de trabalho e mentores e mantenha contato mesmo depois de sair

**2. Como escrever um pedido de demissão sem queimar pontes?

Um pedido de demissão profissional é endereçado ao gerente ou supervisor e normalmente comunica sua intenção de se demitir, juntamente com o último dia de trabalho. Você também pode expressar sua gratidão pelas oportunidades e experiências em sua organização atual e explicar como planeja garantir um processo de transferência tranquilo.

**3. Devo deixar meu emprego antes de encontrar um novo?

Em geral, é aconselhável pedir demissão depois de ter conseguido outra oferta de emprego. Pedir demissão sem um apoio pode ser financeiramente arriscado e afetar sua capacidade de negociar termos. No entanto, se o seu emprego atual afetar drasticamente seu bem-estar e saúde física ou mental, ou se você planeja dar uma guinada em sua carreira, pode pedir demissão antes de procurar outros empregos.