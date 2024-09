Como enviar uma mensagem a um gerente de contratação (dicas e exemplos)

De acordo com um estudo da Glassdoor, cada vaga de emprego recebe uma média de 250 candidatos. Na verdade, se você tiver procurado empregos no LinkedIn recentemente, verá que as vagas recebem mais de 100 candidaturas em minutos. Esse é o nível de concorrência que você está enfrentando.

As chances de um gerente de contratação abrir sua candidatura são mínimas. 🫥

Então, como fazer com que sua candidatura se destaque e garantir que ela chegue ao gerente de contratação?

Uma maneira é enviar uma mensagem ao gerente de contratação. Neste mercado de trabalho acirrado, essa abordagem direta pode funcionar a seu favor. Mas há uma arte nisso, e estamos ensinando isso a você hoje.

Vamos explorar como enviar uma mensagem diretamente a um gerente de contratação para ser notado e deixar uma impressão duradoura.

A importância de enviar mensagens a um gerente de contratação

Primeiro, vamos ver por que enviar mensagens a um gerente de contratação funciona:

Linha direta de comunicação

As estatísticas de recrutamento mostram que 97,4% das empresas da Fortune 500 usam sistema de rastreamento de aplicativos (ATS) para triagem de currículos e 58% das empresas usam IA no processo de contratação. É provável que sua candidatura seja filtrada por ATS ou IA antes de chegar à mesa do gerente de contratação

Portanto, enviar uma mensagem diretamente ao gerente de contratação aumenta as chances de sua candidatura ser vista. Essa abordagem direta também pode demonstrar suas habilidades de comunicação e confiança, que são características valiosas na maioria dos ambientes profissionais.

Oportunidade de mostrar iniciativa

Quando você entra em contato com um gerente de contratação, você não é apenas mais um currículo na pilha - você está mostrando iniciativa real. Essa atitude diz: "Não estou esperando por oportunidades; estou criando-as"

Ao fazer esse contato direto, você está provando que pode assumir a liderança e não apenas ficar sentado esperando que a sorte trabalhe a seu favor. E quem não gostaria de ter um candidato assim em sua equipe?

Enviar uma mensagem diretamente ao gerente de contratação de uma empresa também mostra que você leva o trabalho a sério. Isso demonstra que você é o tipo de candidato que se esforça ao máximo. No local de trabalho, essa característica é ouro.

Os gerentes adoram funcionários que não se limitam a fazer o mínimo necessário, mas que buscam ativamente maneiras de agregar valor.

Obtenção de informações privilegiadas

Entrar em contato com o gerente de contratação pode, às vezes, dar a você o passe para os bastidores com informações que não estão no anúncio de emprego da empresa

Você pode saber mais sobre os desafios atuais da equipe ou sobre os próximos projetos. Esse conhecimento privilegiado permite que você adapte sua candidatura para mostrar como você pode resolver os problemas específicos da equipe. Por exemplo, se você descobrir que eles estão tendo dificuldades com a implementação de um novo software, poderá destacar sua experiência em situações semelhantes.

Você também pode aprender sobre a cultura da empresa. Talvez ela se orgulhe de sua abordagem inovadora ou de seu ambiente colaborativo. Com essas informações, você pode enfatizar como seu estilo de trabalho se alinha perfeitamente com o ethos da empresa

Melhores dicas para usar ao enviar uma mensagem para o gerente de contratação

Aqui estão algumas dicas que você deve ter em mente ao enviar um e-mail para um gerente de contratação ou ao entrar em contato com ele usando aplicativos de mensagens empresariais como o LinkedIn:

Personalize sua mensagem

Um e-mail genérico copiado e colado ou uma mensagem do LinkedIn geralmente são ignorados. Você precisa personalizar sua mensagem para o gerente de contratação.

Não se trata apenas de "Ei, eu vi seu anúncio de emprego e estou interessado", mas sim de "Ei, eu vi seu anúncio de emprego, você precisa de X e eu posso fazer isso usando minhas habilidades A, B e C"

Esse tipo de mensagem faz com que você se destaque e aumenta suas chances de ser notado.

**Experimente estas dicas exclusivas para personalizar sua mensagem

Cite um artigo ou entrevista recente que apresente a organização ou o que ela realizou recentemente

Mencione uma conexão mútua, se você tiver uma, mas não fale o nome dela sem permissão

Explique brevemente como seumapa de carreira* Faça referência a notícias ou projetos recentes da empresa para mostrar que você fez sua lição de casa

Descreva brevemente como você se preparou para uma função como essa, demonstrando interesse de longo prazo

Mas lembre-se, a autenticidade é fundamental. As candidaturas a emprego não são para fingir até conseguir. Seu entusiasmo genuíno transparecerá se você estiver realmente interessado no cargo.

Veja o que Jerry Lee, cofundador da Wonsulting, sugere:

via LinkedIn 💡Dica profissional: Use Lembretes do ClickUp crie tarefas para cada candidatura e defina lembretes para e-mails de acompanhamento, notas de agradecimento ou preparativos para entrevistas. Você pode personalizar a frequência e o tempo dos lembretes com base no cronograma de sua candidatura.

Seja breve e concentrado

Os gerentes de contratação são pessoas ocupadas. Respeite o tempo deles indo direto ao ponto. Uma mensagem concisa mostra que você valoriza a agenda deles e pode se comunicar com clareza, causando uma ótima primeira impressão.

Então, como você faz isso? Imagine que você tem apenas 15 segundos para chamar a atenção deles.

Comece com uma abertura forte, como: "Olá [Nome do gerente de contratação], sou [Seu nome] e estou interessado na posição [Título do cargo]." Em seguida, rapidamente destaque suas habilidades mais relevantes ou experiência. Por exemplo, "Com 5 anos na [Industry], tive sucesso na [Achievement]. "

Por fim, termine com uma sólida chamada à ação: "Anexei meu currículo para sua análise. Você estaria disponível para uma rápida conversa na próxima semana?"

Lembre-se, menos é mais.

Estrutura de uma mensagem eficaz

Sua mensagem deve seguir uma estrutura. Uma mensagem bem estruturada não é apenas bonita; ela é mais fácil de ler. Ela mostra que você respeita o tempo do gerente de RH e que é sério sobre o novo emprego .

Aqui está um modelo simples que criamos para enviar mensagens aos gerentes de contratação:

Lembre-se dessas dicas para redigir uma mensagem estruturada:

Comece com a introdução, as habilidades/qualificações relevantes, o link para seu trabalho, as próximas etapas e o encerramento

Certifique-se de que haja espaço em branco suficiente

Os parágrafos não devem ter mais de 2 a 3 linhas

Depois de escrever sua mensagem, leia-a várias vezes. Se ela for de fácil leitura e contiver todas as informações necessárias, você está pronto para começar!

Dica profissional: Se você já tiver apresentado habilidades/qualificações na candidatura à vaga, não as mencione novamente na mensagem. Em vez disso, destaque o que faz de você uma boa opção.

Lidere com valor

Liderar com valor tem tudo a ver com responder à pergunta não dita: "Por que deveríamos contratar você?" Essa abordagem capta a atenção do candidato e demonstra por que você é uma boa opção para a função.

Comece sua mensagem compartilhando um rápido destaque de suas principais realizações ou habilidades que correspondam aos requisitos da vaga. Em vez de dizer algo vago, seja específico.

Por exemplo, você poderia dizer: "Em meus cinco anos de marketing digital, aumentei o engajamento da marca em 40% no meu último emprego" Isso informa imediatamente ao gerente de contratação ou ao possível empregador o que você tem a oferecer.

Mas não pare por aí -conecte os pontos entre o que você fez e o que a empresa pode precisar. Se você sabe que a empresa deseja aumentar sua presença on-line, mencione como sua experiência pode ajudá-la a conseguir isso. Essa abordagem torna sua mensagem impressionante e relevante para as metas da empresa.

Se você for fazendo uma mudança de carreira destaque como suas habilidades da função anterior podem ser valiosas. Você pode fazer isso usando Ferramentas de redação de IA mas não se esqueça de modificar a mensagem para dar um toque pessoal.

Quantifique seu impacto

Quer que sua mensagem seja impactante? Use números. Eles são os impulsionadores de credibilidade do mundo profissional. Em vez de dizer: "Eu melhorei as vendas", diga: "Aumentei as vendas em 20% por meio de campanhas de e-mail direcionadas" É como a diferença entre se gabar e provar.

Portanto, investigue suas funções anteriores. Quantos clientes você gerenciou? Em que porcentagem você reduziu os custos? Por exemplo: "Aumentei a satisfação do cliente em 15% com a implementação de um novo processo de suporte ao cliente."

Solicitação de reunião

Não seja tímido; solicite uma reunião.

Você causou uma ótima impressão. Agora, é hora de passar para o próximo nível. Sugerir uma reunião demonstra confiança e entusiasmo. É como dizer: "_Ei, estou falando sério sobre isso e quero conversar mais."

Mas não diga apenas: "Podemos nos encontrar?" Seja específico. **Sugira horários específicos e pergunte sobre a disponibilidade da pessoa. Isso mostra que você é organizado e respeita o tempo dela.

Por exemplo, você pode enviar esta mensagem: "Gostaria muito de conversar sobre oportunidades futuras e como minhas habilidades podem contribuir para a sua equipe. Você estaria disponível para uma rápida conversa na terça-feira da próxima semana?"

Quando você conseguir a reunião, seja breve. Uma conversa rápida é suficiente para despertar o interesse e levar as coisas adiante.

Compartilhe o link do perfil do LinkedIn e o portfólio

Seu perfil do LinkedIn é seu currículo on-line . Ele é uma vitrine de sua vida profissional. Ao incluir um link em sua mensagem, você está convidando o gerente de contratação a explorar sua experiência em profundidade. Além disso, isso mostra que você é organizado e entende de tecnologia.

Portanto, inclua o link de seu perfil e deixe sua experiência falar por si só. Ao incluir o link do seu perfil do LinkedIn, adicione um URL personalizado para obter uma aparência mais profissional. Além disso, certifique-se de que seu perfil esteja atualizado e alinhado com as informações da sua mensagem e do seu currículo.

Acompanhe, mas não faça isso em demasia

Na pilha de mensagens, sua mensagem inicial pode passar despercebida. É por isso que um acompanhamento rápido é ótimo. O acompanhamento mostra que você está interessado e é persistente, duas qualidades que os possíveis empregadores apreciam. Veja a seguir como é um acompanhamento curto e agradável:

Olá

Espero que esteja tendo um ótimo dia.

Só estou querendo saber se meu perfil está sendo considerado para a função <posição>.

Agradeço sua resposta oportuna.

Atenciosamente,

Porém, há uma linha tênue entre fazer o acompanhamento e ser um incômodo. O excesso de e-mails pode fazer com que você pareça desesperado ou desrespeitoso com o tempo da pessoa.

Portanto, encontre um equilíbrio. Se você não tiver recebido resposta, envie um acompanhamento educado após uma semana. Se ainda não houver resposta, espere mais uma semana antes de tentar novamente. Quando você fizer o acompanhamento, ofereça valor adicional ou novas informações.

Função de plataformas como o ClickUp em uma apresentação profissional

A busca de emprego pode ser entediante, especialmente o controle de suas candidaturas e o status do acompanhamento. O uso de software de produtividade e gerenciamento como o ClickUp pode agilizar suas candidaturas a emprego. Vamos ver como o ClickUp pode ajudar quando você estiver enviando mensagens aos gerentes de contratação:

Gerar mensagens personalizadas

Demos várias dicas para você usar ao enviar mensagens a um gerente de contratação. Mas e se disséssemos que você poderia usar a IA para criar a carta de apresentação perfeita para o gerente de contratação? Cérebro ClickUp o ClickUp Brain, assistente de IA do ClickUp, faz isso. É um chatbot de IA que elabora mensagens ou e-mails personalizados para gerentes de contratação. Pedimos ao ClickUp Brain que escrevesse uma mensagem para um gerente de contratação:

Use o ClickUp Brain para criar mensagens personalizadas para gerentes de contratação

Como você pode ver, ele nos deu uma mensagem completa com o tom e a estrutura corretos. Você pode pegar essa mensagem, ajustá-la um pouco e usá-la!

Leia mais: Como usar IA em e-mail (casos de uso e ferramentas)

Acompanhar o status do aplicativo

Crie cartões separados e acompanhe cada aplicativo com o Kanban View do ClickUp

Quando você tem um monte de vagas de emprego e uma pilha de gerentes de contratação para os quais deseja enviar mensagens, pode parecer um malabarismo com serras elétricas. É aqui que o Visualização Kanban do ClickUp vem em.

Pense nele como um grande quadro visual onde você pode colar anotações sobre cada vaga. Cada nota, ou "cartão", pode conter detalhes como o título da vaga, o prazo de inscrição e os detalhes do gerente de contratação. Você pode até adicionar tarefas a cada cartão, como "rascunhar e-mail" ou "agendar ligação"

O Kanban Board ajuda você a ver o que está no pipeline, o que é urgente e onde você precisa concentrar sua energia.

Bloqueie o tempo para aplicativos

Organize reuniões ou acompanhamentos com o Calendar View do ClickUp

Em vez de fazer malabarismos com várias planilhas ou tentar lembrar quando fazer o acompanhamento, você pode ver todo o cronograma de comunicação em um só lugar com o Visualização do calendário do ClickUp .

Ele o ajuda a agendar entrevistas, definir lembretes para acompanhamento e reservar tempo para pesquisa e preparação. Você pode color-code **eventos para identificar rapidamente prioridades ou diferentes vagas de emprego

Rastreie todos os e-mails em um só lugar

Você pode enviar facilmente e-mails para gerentes de contratação com Integração de e-mail do ClickUp . Vincule-o à sua conta de e-mail do Gmail, Outlook, IMAP ou Office365 e gerencie conversas com gerentes de contratação em um só lugar.

Ele ajuda você a enviar e receber e-mails do ClickUp, criar tarefas diretamente de e-mails, anexar e-mails a tarefas e adicionar comentários a tarefas.

Digamos que um gerente de contratação responda com algum tipo de tarefa ou solicitação. Você criará uma tarefa a partir desse e-mail diretamente no ClickUp e começará a trabalhar nela. No entanto, se você usar o Gmail ou um software semelhante, terá que anotar a tarefa em algum lugar, o que levaria a /%href/ .

Criar e gerenciar uma lista de verificação

Use o ClickUp Milestones para acompanhar todas as metas que você estabeleceu para si mesmo

Pense em seu processo de candidatura a um emprego como um miniprojeto. Você pode configurar Marcos do ClickUp para os principais estágios da sua jornada de candidatura, como "Candidatura enviada", "Primeira entrevista", "E-mail de acompanhamento enviado" ou "Segunda entrevista"

Quando você atingir cada marco, ele poderá servir como um gatilho para enviar uma mensagem ao gerente de contratação. Por exemplo, quando você atingir o marco "Candidatura enviada", poderá enviar um e-mail educado de acompanhamento. Ou quando você atingir o marco "Primeira entrevista concluída", poderá enviar uma nota de agradecimento.

Dessa forma, você está usando os marcos do ClickUp como lembretes e avisos para organizar sua comunicação com o gerente de contratação. Isso o ajuda a manter o controle de seus acompanhamentos sem ser muito insistente.

Adicione informações relevantes em um só lugar

Você também pode usar Documentos do ClickUp para criar uma lista de empresas nas quais você deseja se candidatar e adicionar detalhes relevantes dos gerentes de contratação. Além disso, você também pode criar uma lista dos principais perguntas que você deseja fazer aos gerentes de contratação para criar uma impressão duradoura.

Gerencie todas as informações relevantes para a candidatura a um emprego em um só lugar com o ClickUp Docs

Siga um formato estruturado para enviar mensagens aos gerentes de contratação

Os modelos do ClickUp oferecem estruturas de mensagens pré-escritas para entrar em contato com os gerentes de contratação. Esses modelos economizam tempo e garantem que sua mensagem seja profissional, transmitindo claramente seu interesse e suas qualificações para a função. Aqui estão nossas duas recomendações:

1. Modelo de busca de emprego do ClickUp

Com a ajuda do Modelo de busca de emprego do ClickUp com o ClickUp, você pode organizar sua busca de emprego. Ele o ajuda a anotar detalhes da empresa e do cargo, como a classificação do Glassdoor, detalhes de contato, salário para a função, seguro-saúde e notas adicionais.

Modelo de busca de emprego do ClickUp

Você pode usar esse modelo para configurar várias listas para o seguinte:

Vagas em aberto

Vagas que foram solicitadas

Entrevistas realizadas

Acompanhamentos devidos

Dessa forma, você tem uma visão clara de como está o seu processo de busca de emprego. Com a ajuda dessa visão centralizada, você pode fazer melhorias em seu processo e enviar mensagens aos recrutadores no momento certo.

2. Modelo de proposta de trabalho ClickUp

Alguns trabalhos exigem que você apresente uma proposta. Mas espere, como escrever uma proposta de emprego ? Você não precisa pensar muito. Em vez disso, você pode usar o Modelo de proposta de trabalho do ClickUp .

Esse modelo visualmente atraente e bem organizado ajudará o gerente de contratação a entender por que você é uma ótima opção para a função. Como ele contém todas as informações importantes, nada fica de fora.

Modelo de proposta de emprego do ClickUp

O modelo de proposta foi projetado como um currículo, destacando informações como:

Informações pessoais

Realizações acadêmicas

Experiências relevantes

Outros reconhecimentos

Use o ClickUp para criar mensagens convincentes para o gerente de contratação

Escrever mensagens para recrutadores pode ser complicado. Embora alguns gerentes apreciem mensagens diretas, outros podem não gostar delas. Portanto, é importante enviar mensagens personalizadas e nítidas que ofereçam valor.

Você pode simplificar todo o processo usando o ClickUp, que o ajuda a encontrar e organizar detalhes relevantes da empresa, do cargo e do gerente de contratação em um só lugar. Além disso, você pode acompanhar e gerenciar candidaturas, otimizar o processo de entrevista usando os modelos práticos do ClickUp e obter uma visão geral rápida das candidaturas a emprego. Registre-se no ClickUp hoje mesmo para elevar o nível de seu processo de busca de emprego.