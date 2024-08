Como conduzir entrevistas de permanência para reter funcionários?

Após a Grande Demissão, em que muitos funcionários saíram ou estavam planejando sair para um novo emprego, os gerentes de RH e os líderes organizacionais estão se perguntando por quê. A rotatividade de funcionários é dispendiosa, o que torna as atividades de incentivo à retenção ainda mais essenciais.

Entre as diferentes estratégias de retenção, como o feedback dos funcionários, as entrevistas de permanência são as mais fáceis e rápidas de implementar, atividades de engajamento e programas de fidelidade.

Os gerentes estão investindo mais tempo para entender por que os funcionários optam por ficar, o que mantém as pessoas ligadas ao seu local de trabalho e usando essas informações para adotar práticas mais proativas.

Um relatório da Non-Profit HR constatou que o uso de entrevistas de permanência aumentou de 33% em 2022 para 46% em 2023 um testemunho de sua eficácia na redução da rotatividade de funcionários.

Uma entrevista de permanência fornece informações valiosas sobre o envolvimento da equipe, a satisfação e a retenção dos funcionários e permite que os gerentes se envolvam novamente com funcionários valiosos para evitar que os talentos deixem sua organização.

Se estiver procurando implementar entrevistas de permanência eficazes, continue lendo.

O que é uma entrevista de permanência?

As entrevistas de permanência, também chamadas de conversas de permanência, são reuniões entre gerentes e funcionários sobre por que eles gostam de trabalhar na sua empresa e o que mudariam na empresa, na equipe ou na função atual.

Essas conversas podem ser usadas para avaliar o risco de fuga do funcionário e antecipar as necessidades de contratação.

As organizações realizam entrevistas de permanência para descobrir e abordar o que não está indo bem e os desafios que existem ou estão por vir. Essas informações são usadas para corrigir a causa principal da insatisfação do funcionário antes que ele comece a procurar um novo emprego.

Relevância da entrevista de permanência hoje

Há vários motivos pelos quais as pessoas deixam seus empregos; alguns foram recontextualizados durante a pandemia e outros decorrem de condições de trabalho específicas no presente. Os principais fatores que alimentam a rotatividade nos dias de hoje são:

A falta de crescimento na carreira e a decepção com a própria função

A pandemia fez com que as pessoas refletissem e reavaliassem suas metas e o que tornava o trabalho significativo para elas

O desejo de mais flexibilidade em termos de trabalho remoto/híbrido

Questões pós-pandêmicas, como o custo crescente dos cuidados com os filhos e a perda de lealdade em relação ao estabelecimento após as demissões generalizadas

Esses são alguns dos problemas que você aprende com os membros da equipe quando realiza entrevistas de permanência para melhorar a experiência do funcionário e a cultura de trabalho.

O objetivo e o valor de uma entrevista de permanência

As entrevistas de permanência têm como objetivo fazer perguntas que abordem o que você aprenderia nas entrevistas de saída. Você pode incluí-las em suas entrevistas individuais existentes ou realizá-las mensalmente se não tiver reuniões regulares de check-in (embora, por que não?).

Aborda a retenção de funcionários

O principal objetivo das entrevistas de permanência é saber o que motiva seus funcionários atuais a permanecer na empresa e identificar o que poderia inspirá-los a sair. As possíveis respostas para essa última questão podem incluir falta de reconhecimento, esgotamento ou oportunidades limitadas de avanço e crescimento na carreira.

Aborde essas preocupações com antecedência para aumentar a satisfação e evitar que os melhores funcionários saiam. De acordo com um estudo científico , a ambiente de trabalho positivo melhora o nível de comprometimento, o desempenho e a motivação dos funcionários para a realização.

Influencia a satisfação e a motivação no trabalho

As entrevistas de permanência vão além da simples coleta de informações. Os funcionários demonstram que suas críticas, preocupações e feedback são valorizados e abordados. Quando sentem que estão sendo ouvidos, eles ficam mais satisfeitos com seus empregos e mais motivados a trabalhar.

Além disso, as entrevistas de permanência permitem que os gerentes identifiquem os funcionários com melhor desempenho, que são pouco desafiados ou pouco apreciados. Isso abre a porta para discussões sobre oportunidades de desenvolvimento de carreira e ajuda a reter os funcionários com melhor desempenho.

Por exemplo, enquanto você tem um programa de prêmios para funcionários se a equipe de RH não tiver as ferramentas certas para medir e valorizar o desempenho dos funcionários, isso causará descontentamento na equipe. As entrevistas de permanência podem ajudá-lo a encontrar esse problema e os sinais de fumaça.

Evita a rotatividade no emprego

Devido à sua natureza ativa, um programa de entrevistas de permanência pode ajudar a reduzir a rotatividade de funcionários. Ele ajuda a identificar prováveis questões que podem ser tratadas antes que se tornem problemas de fato.

A chave para uma entrevista de permanência impactante é fazer perguntas específicas para ajudá-lo a obter o máximo da entrevista.

Principais perguntas a serem feitas em uma entrevista de permanência

O ideal é fazer perguntas que façam com que seus funcionários falem e obtenham seu feedback honesto.

Perguntas sobre desenvolvimento de carreira

O que você está aprendendo aqui? Que novas habilidades você quer desenvolver? O que você gosta nos programas de treinamento oferecidos pela empresa? O que poderia ser melhorado em relação às oportunidades de desenvolvimento? Descreva seu emprego ideal. O que mais lhe agradava em sua função anterior e que não pode mais fazer aqui? Quais aspectos do seu último emprego você adorava e que estão faltando agora? Quais são suas metas profissionais de curto e longo prazo? Como podemos ajudá-lo a alcançá-las? Há responsabilidades adicionais que você gostaria de assumir em sua função? Há algum benefício que você acharia valioso em sua função atual e que não oferecemos?

Perguntas sobre liderança e gerenciamento

Como posso tornar sua experiência de trabalho mais agradável? Que mudanças tornariam seu trabalho mais satisfatório para você? Como podemos apoiá-lo melhor em sua função? Que tipo de reconhecimento o motiva mais?

Perguntas sobre a cultura do local de trabalho

O que o mantém motivado para trabalhar aqui? O que você acha da maneira como reconhecemos as conquistas dos funcionários? Você acha que tem um bom equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Se não, como podemos melhorá-lo? Descreva a cultura da empresa. O que você gosta e o que não gosta nela?

Perguntas sobre satisfação geral

O que mais o entusiasma ao vir trabalhar todos os dias? Você já pensou em deixar a empresa? Se sim, por quê? O que o deixa ansioso no trabalho diariamente? Que aspectos do seu trabalho diário você considera frustrantes? Pode descrever um dia de trabalho recente que lhe causou estresse ou ansiedade? Fale-me sobre uma experiência de trabalho positiva recente. Que pensamentos ocupam sua mente durante o trajeto para o trabalho? O que passa por sua mente no caminho do trabalho para casa? Suas habilidades e experiência estão sendo totalmente utilizadas? De quais tarefas específicas você gosta? O que você gostaria de fazer diferente em sua função? Como você descreveria seu relacionamento com seu supervisor direto? Você acha que tem um equilíbrio saudável entre vida pessoal e profissional? Explique sua resposta. Você se sente valorizado por suas contribuições no trabalho? Por que sim ou por que não? O que faz você se sentir mais produtivo e bem-sucedido no trabalho? Alguma situação recente o fez pensar em deixar a empresa?

Essas respostas podem ajudá-lo a deixar cada funcionário feliz, por exemplo, atribuindo projetos em suas áreas de interesse. Algumas delas também permitirão que você melhore a experiência dos funcionários atuais, por exemplo, garantindo um número adicional de funcionários para um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional para todos.

Perguntas regulares de acompanhamento podem ajudá-lo a avaliar o moral, estabelecer confiança e identificar áreas de melhoria, engajamento e retenção.

dica profissional: Use ClickUp Brain _, um assistente de IA integrado, como seu parceiro de brainstorming para gerar essas perguntas. Após a reunião, o ClickUp Brain também resume os pontos principais, poupando-lhe o trabalho árduo de escrever longas notas de reunião. Se desejar, você também pode transformá-las em tarefas no ClickUp que podem ser atribuídas às partes interessadas relevantes

Use o ClickUp Brain e seus prompts para gerar suas perguntas de entrevista do Stay

Use o ClickUp modelos de RH gratuitos para criar um conjunto de instruções de nível médio e alto que documentem tarefas, perguntas e processos específicos a serem seguidos durante e após a entrevista de permanência.

Como preparar e conduzir entrevistas de permanência

Claro, o departamento de RH pode conduzir essas conversas. No entanto, elas são mais eficazes quando conduzidas pelo gerente do funcionário ou pelo gerente de nível intermediário em quem o funcionário confia, uma vez que o funcionário pode ser mais franco em seu feedback.

Agendamento antecipado

Escolha o momento certo: Não agende entrevistas de permanência logo após uma pessoa começar uma nova função ou durante uma avaliação de desempenho. Escolha um momento em que o funcionário esteja acomodado e possa dar um feedback atencioso

Não agende entrevistas de permanência logo após uma pessoa começar uma nova função ou durante uma avaliação de desempenho. Escolha um momento em que o funcionário esteja acomodado e possa dar um feedback atencioso Dê a eles tempo para se prepararem: Informe os funcionários sobre a entrevista de permanência com pelo menos uma semana de antecedência. Isso lhes dá tempo para reunir seus pensamentos e fazer perguntas que possam ter

Informe os funcionários sobre a entrevista de permanência com pelo menos uma semana de antecedência. Isso lhes dá tempo para reunir seus pensamentos e fazer perguntas que possam ter Ofereça flexibilidade: Seja flexível com a programação. Considere oferecer alternativas para reuniões no início da manhã, no final da tarde ou até mesmo virtuais para acomodar os horários dos funcionários

Compartilhando o objetivo e as expectativas da reunião

Defina expectativas claras: Explique o motivo da entrevista de permanência. Permita que os funcionários reconheçam que essa é uma oportunidade de falar sobre seu trabalho, o que os motiva e qualquer área para desenvolvimento

Explique o motivo da entrevista de permanência. Permita que os funcionários reconheçam que essa é uma oportunidade de falar sobre seu trabalho, o que os motiva e qualquer área para desenvolvimento Concentre-se em uma conversa aberta: Enfatize que a comunicação é exclusiva e que seus comentários sinceros são valorizados

Enfatize que a comunicação é exclusiva e que seus comentários sinceros são valorizados Prepare um esboço: Faça um esboço simples dos tópicos que você deve abordar. Isso pode incluir a experiência do funcionário com a função que exerce, a opinião sobreflexibilidade do espaço de trabalhopossibilidades de aprimoramento profissional e equilíbrio entre vida pessoal e profissional

Faça um esboço simples dos tópicos que você deve abordar. Isso pode incluir a experiência do funcionário com a função que exerce, a opinião sobreflexibilidade do espaço de trabalhopossibilidades de aprimoramento profissional e equilíbrio entre vida pessoal e profissional Incentive as perguntas: Faça com que eles saibam que essa é uma conversa de mão dupla e incentive-os a fazer perguntas sobre sua carreira ou preocupações

Entendendo a importância do feedback genuíno dos funcionários

Ouvir ativamente é fundamental: Certifique-se de não ditar a conversa. Para entender o "porquê" das respostas, fique em silêncio e ouça depois de fazer a pergunta. Seus funcionários devem falar a maior parte do tempo

Certifique-se de não ditar a conversa. Para entender o "porquê" das respostas, fique em silêncio e ouça depois de fazer a pergunta. Seus funcionários devem falar a maior parte do tempo Demonstre apreço: Agradeça a eles pelo tempo despendido e pelos comentários honestos. Deixe-os entender que suas vozes são importantes e que suas opiniões serão usadas na tomada de decisões e para melhorar o ambiente de trabalho

Agradeça a eles pelo tempo despendido e pelos comentários honestos. Deixe-os entender que suas vozes são importantes e que suas opiniões serão usadas na tomada de decisões e para melhorar o ambiente de trabalho Faça anotações: Anote os pontos principais durante a entrevista, incluindo seus motivadores, objeções e preocupações. Se tiver o consentimento do funcionário, grave a conversa para revisar as respostas, se necessário

Anote os pontos principais durante a entrevista, incluindo seus motivadores, objeções e preocupações. Se tiver o consentimento do funcionário, grave a conversa para revisar as respostas, se necessário Perguntas de acompanhamento: Após a entrevista, entre em contato com ele. Faça um breve resumo dos principais fatores discutidos e de todas as medidas subsequentes que você planeja tomar com base no feedback deles

dica profissional: Em vez de usar várias ferramentas para gerenciar entrevistas de permanência, use A plataforma de gerenciamento de RH da ClickUp como um hub central de informações sobre funcionários entre gerentes e subordinados diretos.

A software de gerenciamento de funcionários permite que você acompanhe os dados de resposta das perguntas da entrevista para obter insights valiosos e tomar decisões mais inteligentes.

Melhores práticas e dicas para entrevistas eficazes de permanência

Lembre-se de que uma boa entrevista de permanência é uma conversa, não um interrogatório. Aqui estão algumas dicas para conduzir uma entrevista de permanência bem-sucedida que fará com que seus funcionários se sintam ouvidos e valorizados.

A importância da comunicação bidirecional

As entrevistas de permanência não são avaliações de desempenho. O objetivo é ter uma conversa em que o funcionário se sinta à vontade para discutir suas preocupações.

Os profissionais e gerentes de RH devem ouvir os funcionários, dar-lhes total atenção e evitar interrupções. Eles também devem incentivar comentários abertos e honestos, enfatizando que não há respostas erradas.

Aqui estão algumas maneiras de incentivar a comunicação bilateral:

Comece com um reforço: Reconheça as contribuições do funcionário e agradeça-o por seu trabalho árduo

Reconheça as contribuições do funcionário e agradeça-o por seu trabalho árduo Faça perguntas abertas: Perguntas que vão além das respostas "sim" ou "não" incentivam respostas detalhadas

Perguntas que vão além das respostas "sim" ou "não" incentivam respostas detalhadas Use a escuta reflexiva: Preste atenção aos sinais verbais e não verbais e à linguagem corporal do interlocutor para discernir emoções não expressas.

Preste atenção aos sinais verbais e não verbais e à linguagem corporal do interlocutor para discernir emoções não expressas. Esteja presente: Deixe de lado as distrações, como telefones, e concentre-se na conversa em questão

dica profissional: O ClickUp pode ser uma ferramenta valiosa para facilitar a comunicação bidirecional em entrevistas de permanência. Use ClickUp Docs para criar uma lista de perguntas abertas que abordem vários aspectos da experiência do funcionário, desde a carga de trabalho e o desenvolvimento da carreira até a cultura da empresa e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

Documente a entrevista do Stay no ClickUp Docs e adicione respostas individuais que você possa consultar posteriormente

Isso garante uma conversa estruturada e, ao mesmo tempo, permite respostas individuais.

Além disso, considere o uso de modelos de entrevista para estruturar suas entrevistas e ter uma estrutura consistente para fazer perguntas e registrar suas respostas.

Selecione um local confortável

O local da entrevista de permanência pode afetar significativamente o seu sucesso. Escolha um espaço silencioso, pessoal e livre de interrupções. Pode ser uma sala de conferências vazia, uma área dedicada à entrevista ou até mesmo um canto tranquilo de um café (com a permissão do funcionário).

O fator mais importante é o envolvimento do funcionário - que ele se sinta confortável e relaxado. Evite realizar entrevistas de permanência dentro do espaço de trabalho, pois isso pode colocá-los no modo "trabalho" e impedir uma conversa aberta.

Reserve bastante tempo e leve o tempo que for necessário

As entrevistas de permanência não devem ser apressadas. Reserve tempo suficiente em sua agenda para a conversa sem se sentir forçado a encerrá-la mais cedo. O ideal é que o objetivo seja de 45 minutos a uma hora. Isso dá aos funcionários tempo suficiente para compartilhar seus pensamentos e preocupações livremente.

Seja flexível com o tempo alocado. Se a conversa fluir organicamente e o funcionário tiver mais a acrescentar, não o interrompa rapidamente. O objetivo é acumular feedback valioso, o que às vezes leva mais tempo do que o previsto.

dica profissional: Use Visão de calendário do ClickUp para agendar entrevistas de permanência - o calendário flexível mantém todos na mesma página e garante que a entrevista não entre em conflito com outros compromissos.

Reagende suas reuniões em um instante com o recurso de arrastar e soltar no ClickUp Calendar View

Priorizar o feedback dos funcionários e a sinceridade no processo

A pedra angular das entrevistas de permanência bem-sucedidas é priorizar o feedback do funcionário e demonstrar interesse genuíno em seu bem-estar. Os funcionários podem avaliar rapidamente se a entrevista de permanência foi apenas uma formalidade.

Aqui estão alguns métodos para demonstrar sua sinceridade:

Expresse gratidão por seu tempo e comentários

Preste atenção ao que eles dizem e pratique a escuta ativa

Faça anotações detalhadas durante a entrevista

Faça um acompanhamento após a entrevista com um resumo dos principais pontos mencionados e quaisquer itens de ação planejados

dica profissional: Use o Modelo de processo de entrevista do ClickUp para projetar, testar e otimizar seu processo de entrevista de permanência. Ele fornece estrutura e consistência para padronizar o processo, permite comparar o feedback e coleta dados em um formato organizado para análise posterior.

O Modelo de Processo de Entrevista do ClickUp ajuda a projetar, testar e otimizar suas entrevistas de permanência

Recapitulando: Como conduzir uma entrevista de permanência eficaz:

Agende-a com antecedência para que eles tenham tempo de se preparar

Defina as expectativas sobre o objetivo

Selecione um local confortável e tranquilo

Tenha uma conversa aberta e incentive perguntas

Pratique a comunicação bidirecional

Preste atenção aos sinais não verbais

Faça anotações e perguntas de acompanhamento

Demonstre apreço pelo feedback dos participantes

Use as entrevistas de permanência para reter seus melhores funcionários

Em vez de se concentrar no que os funcionários podem fazer pela organização, descubra o que eles podem esperar de você. Implemente entrevistas de permanência para promover o desenvolvimento de seus funcionários, ajudá-los a realizar seus sonhos e aumentar a fidelidade e a retenção de funcionários.

Não espere que eles pensem em sair para tomar uma atitude.

Perguntas frequentes (FAQ)

Qual é outro nome para entrevistas de permanência?

As entrevistas de permanência também são chamadas de conversas de permanência. Algumas organizações podem chamá-las de entrevistas de retenção de funcionários ou conversas com as partes interessadas. Ainda assim, todos esses termos descrevem o mesmo conceito básico: conversas ativas para entender por que os funcionários estão satisfeitos e o que pode levá-los a pensar em sair.

Como você consegue vencer uma entrevista de permanência?

Ao conduzir uma entrevista de permanência como profissional de RH, faça perguntas claras, ouça ativamente sem julgar, anote as informações importantes e conduza a conversa na direção desejada com base nas respostas do funcionário às suas perguntas.

Veja aqui como ser um craque na entrevista de permanência:

Preparação: Revise o arquivo e os projetos do funcionário de acordo com as perguntas.

Revise o arquivo e os projetos do funcionário de acordo com as perguntas. Ambiente: Escolha um local privado e confortável onde seja improvável que haja interrupções.

Escolha um local privado e confortável onde seja improvável que haja interrupções. Perguntas: Concentre-se nos pontos problemáticos, na satisfação com o trabalho, nas oportunidades de crescimento e nas áreas de melhoria.

Concentre-se nos pontos problemáticos, na satisfação com o trabalho, nas oportunidades de crescimento e nas áreas de melhoria. **Ouça: Ouça atentamente os sinais verbais e não verbais.

**Ação: Agradeça aos funcionários pelo feedback e acompanhe as preocupações específicas.

Uma entrevista de permanência é o mesmo que uma avaliação de desempenho?

Não, as entrevistas de permanência e as avaliações de desempenho têm finalidades diferentes. As entrevistas de permanência se concentram nos sentimentos dos funcionários e no que a empresa pode fazer para melhorar a experiência deles. As entrevistas de desempenho examinam o desempenho passado de um funcionário e estabelecem metas futuras.

As entrevistas de permanência são iguais às entrevistas de saída?

Não, as entrevistas de permanência são proativas, com o objetivo de evitar saídas, enquanto as entrevistas de saída são reativas, realizadas quando os funcionários saem, tentando aprender com eles para melhorar no futuro. O ideal é que a empresa use tanto a entrevista de permanência quanto a entrevista de saída para obter um quadro completo do sentimento dos funcionários.