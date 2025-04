Principais modelos do Slack para simplificar os fluxos de trabalho (com exemplos e alternativas)

O Slack é um nome conhecido no mundo dos aplicativos de mensagens.

Mas, além de facilitar a comunicação, ele também pode ajudá-lo a melhorar seus fluxos de trabalho.

Quer você esteja simplificando os fluxos de trabalho de desenvolvimento de software ou rastreando bugs e solicitações de recursos, os modelos do Slack podem ajudá-lo a fazer tudo isso.

Este post discute uma lista de modelos do Slack que você pode usar para configurar fluxos de trabalho fáceis e sem código (quase). Além disso, você terá uma lista de modelos alternativos!

O que faz um bom modelo do Slack?

Os modelos do Slack podem ajudar a automatizar os processos de rotina, permitindo que você passe mais tempo trabalhando em tarefas estratégicas de alto valor. Aqui estão alguns fatores que fazem um bom modelo do Slack:

Estrutura bem definida : Escolha um modelo que tenha seções claras com fluxo lógico, uma finalidade declarada e um guia de introdução com instruções claras sobre como usá-lo

: Escolha um modelo que tenha seções claras com fluxo lógico, uma finalidade declarada e um guia de introdução com instruções claras sobre como usá-lo Acessibilidade : Obtenha modelos que sejam facilmente acessíveis gratuitamente ou a preços acessíveis. Além disso, certifique-se de que sejam modelos sem código para que até mesmo equipes não técnicas possam usá-los convenientemente

: Obtenha modelos que sejam facilmente acessíveis gratuitamente ou a preços acessíveis. Além disso, certifique-se de que sejam modelos sem código para que até mesmo equipes não técnicas possam usá-los convenientemente Flexibilidade : Certifique-se de que seus modelos do Slack sejam flexíveis o suficiente para se adaptarem a diferentes cenários. Você deve ser capaz de personalizá-los de acordo com suas necessidades. Além disso, eles devem ser escaláveis para acomodar as necessidades de equipes em crescimento

: Certifique-se de que seus modelos do Slack sejam flexíveis o suficiente para se adaptarem a diferentes cenários. Você deve ser capaz de personalizá-los de acordo com suas necessidades. Além disso, eles devem ser escaláveis para acomodar as necessidades de equipes em crescimento Fácil de usar: Escolha modelos do Slack que sejam fáceis de usar e tenham um formato responsivo para dispositivos móveis para que você possa usá-los em qualquer lugar

Modelos do Slack para fluxos de trabalho

Você já pensou em usar Slack para gerenciamento de projetos ? Se não, veja como os fluxos de trabalho do Slack podem ajudá-lo em seus projetos de TI.

Os modelos do Slack automatizam qualquer coisa, desde check-ins semanais até lembretes. Essa é uma das melhores funções do Slack, ajudando engenheiros e desenvolvedores a se concentrarem na solução de problemas mais complexos.

via Folga Se o Slack for sua plataforma oficial aplicativo de comunicação da equipe e quiser automatizar os check-ins semanais da equipe, tudo o que precisa fazer é escolher o fluxo de trabalho Check-in semanal na janela Automações do Slack.

Este é o aspecto de seu fluxo de trabalho. Basta atualizar os detalhes, clicar em Salvar e pronto!

via Folga Dessa forma, você pode configurar um fluxo de trabalho personalizado que forneça detalhes como a mensagem, o canal e as conversas para as quais as respostas serão enviadas. Aqui está uma coleção de modelos de fluxo de trabalho do Slack para aliviar um pouco o trabalho.

Obter feedback sem reuniões de grupo

via Folga Embora a coleta de feedback seja fundamental, os frequentes Huddles do Slack podem atrapalhar os fluxos de trabalho individuais. Use os modelos do Slack para construir formulários para qualquer canal em que seus colegas de equipe discutam processos, ideias, possíveis bugs e sugestões.

Mantenha as coisas simples - basta adicionar duas ou três perguntas rápidas e você poderá implementar automaticamente as práticas recomendadas ou sugestões em seus processos de desenvolvimento.

Esta é a sequência de fluxo de trabalho necessária para criar um formulário de feedback:

Envie um resumo das entradas para canais específicos do Slack

Comece com um link de formulário

Reunir feedback sobre um processo, ideia ou bug

via Folga

Aprovar solicitações em segundos

Seja uma solicitação de alteração, solicitação de relatório, recurso ou solicitação de cliente, um pequeno atraso na aprovação pode atrasar todo o prazo. Então, por que não criar um fluxo de trabalho de aprovação que permita rastrear e aprovar solicitações rapidamente?

via Folga Tudo o que você precisa fazer é abrir o construtor de fluxo de trabalho do Slack e escolher o seguinte:

Iniciar com um link no Slack

Reunir informações no link do formulário - solicitação de recurso, solicitação de alteração ou solicitação de relatório

Enviar uma mensagem no canal para visibilidade da equipe e uma DM para a pessoa que enviou a solicitação, confirmando o recebimento

Reunir votos em uma proposta

via Folga Uma das maneiras mais inteligentes de usar o criador de fluxo de trabalho do Slack: organizar um sistema de votação para escolher as melhores ideias, designs e vencedores.

Suponha que você crie algumas propostas de design técnico e queira escolher a melhor, considerando as sugestões da sua equipe.

Comece publicando seu design no canal relevante do Slack. Em seguida, informe a equipe sobre o uso de um emoji no processo de votação. Os membros da equipe que reagiram com um emoji receberão um formulário de votação em seus DMs do Slack. Para resumir os votos, você pode fazer download dos resultados como arquivos CSV.

Veja como você pode criar o fluxo de trabalho:

Começa quando o👍emoji é recebido no canal

Enviar o formulário de votação por DMs

Adicionar uma linha do Google Sheet com os dados do formulário

Dar lembretes para sincronização

via Folga Quando as equipes de desenvolvimento estão ocupadas com tarefas, as sincronizações são necessárias para manter todos na mesma página. Em vez de chamadas de vídeo, agende sincronizações nos canais do Slack usando os modelos.

Com esse modelo do Slack, você pode enviar à sua equipe um lembrete rápido para publicar suas atualizações no canal Canal do Slack organizado e organizado. Além disso, você pode pesquisar no que todos estão trabalhando para evitar confusão e garantir que ninguém esteja trabalhando nas mesmas tarefas.

Siga esta sequência para configurar o fluxo de trabalho:

Comece em uma data e hora programadas

Envie uma mensagem no canal para que sua equipe publique atualizações em um tópico

Acionar uma função com um emoji

via Folga Usando esse modelo do Slack, você pode iniciar fluxos de trabalho quando alguém reage a uma mensagem com um emoji. Quando um membro da equipe usa um emoji específico, você pode iniciar uma mensagem informando quem usou o emoji e enviar à pessoa um formulário para preencher a solicitação.

Assim como na coleta de votos e no lançamento de funções, você pode usar esses acionadores para criar fluxos de trabalho bastante complexos. Para iniciar fluxos de trabalho com um emoji, siga a mesma sequência:

➡️ Inicie quando o 👋emoji for usado como uma reação no canal

➡️ Envie uma mensagem no tópico para informar a pessoa específica que usou o emoji.

Criar e rastrear novos relatórios de bugs

Você já deve ter usado canais do Slack, mensagens diretas, chamadas, @menções etc. Mas aqui está uma maneira de usar o Slack com mais eficiência para relatar bugs e simplificar seu processo de desenvolvimento.

Com este modelo do Slack, você pode conectar clientes e funcionários que detectam um bug com a ferramenta de rastreamento de bugs da sua equipe. Para fazer isso, configure um canal dedicado, como #app2.0-bugs, e publique um fluxo de trabalho padrão de relatório de bugs. Isso o ajudará a adicionar "Criar problema" como uma ação automatizada no fluxo de trabalho.

Siga esta sequência para configurar o fluxo de trabalho de relatório de bugs:

Comece com um link no Slack

Colete os detalhes necessários para relatar o bug em um formulário

Crie um problema na ferramenta de rastreamento de bugs, como um problema do Jira, usando a entrada do formulário

Envie uma mensagem de confirmação "bug registrado

Limitações do uso de modelos do Slack para desenvolvimento de software

É importante reconhecer os recursos adicionais do Slack e como eles ajudaram os usuários.

Por exemplo, um bot do Slack pode ajudar as equipes a automatizar lembretes, notificações de @menção, enviar respostas personalizadas e muito mais. Da mesma forma, seu construtor de fluxo de trabalho e modelos pré-criados do Slack estão aqui para automatizar determinados aspectos de seu fluxo de trabalho e tornar as operações mais eficientes.

No entanto, há algumas limitações no uso de modelos do Slack.

Recurso pago : Os modelos do Slack estão disponíveis apenas em planos pagos. Além disso, você pode usar modelos de fluxo de trabalho integrados muito limitados: mensagens programadas, lembretes de reuniões, integração, relatórios de incidentes, elogios à equipe, feedback etc.

: Os modelos do Slack estão disponíveis apenas em planos pagos. Além disso, você pode usar modelos de fluxo de trabalho integrados muito limitados: mensagens programadas, lembretes de reuniões, integração, relatórios de incidentes, elogios à equipe, feedback etc. Configuração complexa : O construtor de fluxo de trabalho depende de ajustes fragmentados em vez de uma solução unificada. Embora a configuração de feedback e lembretes de reuniões seja bastante simples, ele não é adequado para a configuração de fluxos de trabalho complicados para melhorar os fluxos de trabalho de desenvolvimento

: O construtor de fluxo de trabalho depende de ajustes fragmentados em vez de uma solução unificada. Embora a configuração de feedback e lembretes de reuniões seja bastante simples, ele não é adequado para a configuração de fluxos de trabalho complicados para melhorar os fluxos de trabalho de desenvolvimento Funcionalidade básica : Os modelos do Slack têm um formato padrão que restringe seu uso. Você só pode usar os modelos para automatizar fluxos de trabalho simples, como relatórios, coleta de feedback, integração, envio de mensagens ou postagem de atualizações

: Os modelos do Slack têm um formato padrão que restringe seu uso. Você só pode usar os modelos para automatizar fluxos de trabalho simples, como relatórios, coleta de feedback, integração, envio de mensagens ou postagem de atualizações Limitado ao espaço de trabalho do Slack : A criação de fluxos de trabalho que começam com um link ou uma reação de emoji é limitada ao seu espaço de trabalho do Slack. Não é possível compartilhar o link por e-mails ou outros canais para acionar o fluxo de trabalho

: A criação de fluxos de trabalho que começam com um link ou uma reação de emoji é limitada ao seu espaço de trabalho do Slack. Não é possível compartilhar o link por e-mails ou outros canais para acionar o fluxo de trabalho Colaboração ineficiente: Embora você possa adicionar colaboradores aos fluxos de trabalho, os modelos do Slack permitem comentários limitados. Por exemplo, colaboradores externos não podem se comunicar por meio de fluxos de trabalho do Slack

Alternativas aos modelos do Slack

Embora os modelos do Slack tenham funcionalidade e acessibilidade limitadas, temos uma lista de modelos sem a Problemas do Slack . Eles são totalmente gratuitos, suportados por mais de 100 automações personalizadas e oferecem colaboração em tempo real, além de produtividade aprimorada.

Aqui está a lista.

1. Modelo de agenda de reunião do ClickUp

Planeje sua agenda de reuniões de forma colaborativa usando o modelo de agenda de reuniões do ClickUp

Seja em uma discussão de desenvolvedores ou em uma reunião de início de projeto, Modelo de agenda de reunião do ClickUp fornece o layout necessário para listar os detalhes da reunião -tipo, escopo, local, link da reunião por vídeo, data, hora, participantes e tópicos. Em resumo, esse modelo ajuda a garantir que a reunião esteja no caminho certo com as metas claramente definidas.

Veja como você pode se beneficiar com esse modelo:

Dividir as tarefas e atribuir responsabilidades

Abordar todos os tópicos da reunião

Ajude sua equipe a se preparar melhor para a reunião com uma visão geral dos tópicos

Garantir uma reunião estruturada

Do que gostamos: Este Documento ClickUp tem exibições personalizadas, incluindo Gantt, Lista, Carga de trabalho e Calendário, que o ajudam a planejar a agenda (tópicos, cronogramas, atividades) com sua equipe. Além disso, você pode automatizar o compartilhamento da agenda por e-mail sem alternar entre as guias.

2. Modelo de lista ClickUp

Modelo de lista ClickUp

As listas são uma parte inevitável dos processos de software. Os engenheiros e as equipes de desenvolvimento usam listas para organizar e rastrear solicitações de recursos, bugs, tarefas, prazos, histórias de usuários e outros. E é aqui que Modelo de lista do ClickUp é muito útil.

Esse modelo é uma combinação de recursos básicos e avançados que o ajudam:

Dividir tarefas complexas em subtarefas gerenciáveis

Organizar e priorizar tarefas

Seguir um formato padrão ao criar listas

Rastrear tarefas, bugs e solicitações de recursos

A melhor parte? Você pode reutilizar esse modelo para processos recorrentes várias vezes.

Do que gostamos: O modelo oferece a opção "Video Embed", na qual você pode carregar vídeos para adicionar detalhes extras às suas tarefas.

dica de bônus: Você pode usar Tarefas recorrentes do ClickUp para automatizar tarefas a serem repetidas em uma frequência específica, permitindo que você ajuste periodicamente sua lista.

Use Recurring Tasks no ClickUp para ficar por dentro de seus itens de ação semanais ou mensais

3. Modelo de plano de comunicação do ClickUp

Modelo de plano de comunicação do ClickUp

Seja para gerenciar as solicitações das partes interessadas, implementar o feedback dos clientes ou discutir ideias de novos recursos com a sua equipe, um plano de comunicação sólido é imprescindível. E, para isso, você precisa de um bom modelo de plano de comunicação . Modelo de plano de comunicação do ClickUp permite que você crie um plano de comunicação acionável que o ajude a:

Melhorar as comunicações internas e externas

Definir metas de comunicação, partes interessadas e cronogramas

Garantir uma comunicação consistente

Identificar os melhores canais de comunicação

Acompanhar e medir seus esforços de comunicação

Do que gostamos: Esse modelo permite criar campos personalizados para rastrear cada canal de comunicação - e-mails, mídia social, plataformas de comunicação ou uma combinação de todos.

Dica profissional: Aproveite Tarefas do ClickUp para delinear as tarefas relacionadas à comunicação das partes interessadas em seu plano de comunicação. Isso também o ajudará a gerenciar seu plano e permitirá melhor visibilidade.

Capture o contexto crítico, as subtarefas e os anexos relevantes em um só lugar usando o ClickUp Tasks

4. Modelo de Wiki da Empresa ClickUp

Modelo Wiki da empresa ClickUp

O modelo Modelo Wiki do ClickUp Company é o seu espaço seguro para armazenar todo o conteúdo do seu software, desde documentos técnicos e de processos até trechos de código, estruturas e estruturas de dados.

Além disso, esse modelo tem páginas dedicadas para registrar as informações da empresa - objetivos e missão, valores essenciais, manual do funcionário e página do departamento para centralizar as informações relacionadas a TI, vendas, marketing, RH e muito mais.

Usando esse modelo, você pode:

Centralizar a documentação de TI

Rastrear recursos de desenvolvimento

Armazenar detalhes sobre ferramentas e sistemas

Tornar o conteúdo facilmente acessível ao implementar controles de acesso

O que gostamos: O modelo tem uma seção "Formulários e recursos usados com frequência" com modelos de solicitação de formulário, como o modelo de solicitação de suporte de TI, que pode ser usado para organizar e rastrear solicitações relacionadas a TI.

5. Modelo de mensagem instantânea ClickUp

Modelo de mensagem instantânea do ClickUp

Ao listar Prós e contras do Slack uma das desvantagens mais significativas da ferramenta é: Perda de mensagens importantes.

Com tantos canais, tópicos e mensagens diretas, é fácil perder informações importantes em um mar de conversas - por exemplo, a melhor ideia de recurso. É nesse ponto que Modelo de mensagem instantânea do ClickUp vem para organizar suas mensagens em um só lugar.

Esse modelo pode ajudá-lo:

Priorizar as conversas

Elaborar e armazenar mensagens para economizar tempo

Identificar erros de digitação e gramaticais

Responder rapidamente às solicitações

Padronizar a mensagem e a voz da marca

O que gostamos: Usando este modelo, você pode criar uma sala de bate-papo interna, navegar pelo seu aplicativo de mensagens e implementar as práticas de mensagens incluídas neste modelo.

6. Modelo de formulário de feedback ClickUp

Modelo de feedback de funcionário do ClickUp

Seja o feedback da sua equipe sobre as novas políticas de TI ou o feedback dos funcionários sobre a cultura da empresa, um modelo de feedback é obrigatório para criar um sistema de feedback perfeito.

O modelo Modelo de feedback do funcionário do ClickUp permite que você colete, rastreie e tome medidas em relação ao feedback dos funcionários. Esse modelo ajuda você a:

Criar um sistema de feedback estruturado e consistente

Rastrear o sentimento dos funcionários

Garantir a transparência entre os funcionários e a liderança

Fornecer uma plataforma aberta para incentivar conversas honestas

O que gostamos: Oferece exibições úteis, como a Exibição em lista de todos os respondentes, a Exibição em lista de respostas e a Exibição em tabela da pesquisa de feedback dos funcionários, para obter dados facilmente.

Dica profissional: Use Automações do ClickUp semelhante às automações do Slack, para automatizar o envio de pesquisas de feedback aos funcionários por e-mail, plataformas de pesquisa on-line ou reuniões individuais.

Configurar fluxos de trabalho automáticos usando as Automações do ClickUp

7. Modelo de relatório semanal do ClickUp

Modelo de relatório semanal do ClickUp

Uma das melhores maneiras de garantir a entrega do projeto em tempo hábil é monitorar os sprints e manter todos alinhados com o progresso. E Modelo de relatório semanal do ClickUp pode ajudá-lo a acompanhar de perto o progresso da meta do sprint.

Assim, você pode destacar marcos técnicos, marcar histórias de usuários como concluídas/em andamento, verificar atualizações de alocação de recursos e obter visibilidade completa do desenvolvimento do projeto.

Usando esse modelo, você pode:

Acompanhar o progresso em relação às metas

Coletar dados de várias fontes

Comunicar atualizações entre as equipes

Obter visibilidade das realizações

Identificar possíveis obstáculos

Ajude os colegas de equipe a manter o foco no panorama geral

O que gostamos: Este modelo oferece uma visualização de quadro semanal em que você pode ver todas as suas tarefas semanais organizadas com rótulos de status para facilitar a compreensão.

Dica profissional: Quando o relatório estiver pronto, analise os dados usando ClickUp Dashboards . Isso o ajudará a identificar áreas de aprimoramento e a permanecer no caminho certo.

Acompanhe os indicadores de desempenho ao longo do tempo usando os ClickUp Dashboards

8. Modelo de reunião diária de standup

Planeje suas reuniões diárias da maneira certa com o modelo de reunião diária do ClickUp

As reuniões diárias são essenciais, mas não são fáceis de planejar. É aqui que Modelo de reunião de standup diário do ClickUp desempenha um papel importante.

Com esse modelo, você pode:

Centralizar anotações, planos e acompanhar o progresso

Criar listas de verificação para cada colega de equipe para que eles não percam nenhuma tarefa

Reunir atualizações em tempo real em um só lugar para que todos fiquem por dentro de tudo

Garantir a tomada de decisões mais rápida e informada

Resolver problemas mais rapidamente

Dica profissional: Aproveitamento Cérebro ClickUp para criar notas e resumos de reuniões, para que você possa começar a trabalhar nas tarefas após as reuniões diárias sem perder tempo preparando resumos de reuniões.

Sendo esse o último de nossos modelos gratuitos do ClickUp, chegamos ao fim de nossa lista de modelos. Mas, comparando ClickUp vs. Slack se o Slack for um bom exemplo, podemos dizer que os modelos do ClickUp têm muito mais a oferecer, desde visualizações e status personalizados até automação e recursos para colaboração em tempo real.

E a melhor parte é que ainda não terminamos. O ClickUp tem vários recursos de comunicação que o tornam superior ao Slack, pois combina comunicação em tempo real com recursos de produtividade.

ClickUp vs. Slack: Uma visão geral rápida

Veja a seguir uma análise mais detalhada dos recursos do ClickUp que o tornam um dos melhores aplicativos de comunicação do mercado Concorrentes do Slack 👇

ClickUp Chat

O novíssimo Bate-papo do ClickUp tem tudo a ver com comunicação em tempo real. Assim como o Slack, você pode usá-lo para criar vários canais para projetos e reunir equipes de vários departamentos para colaborar em tempo real. Mas o ponto alto aqui é que seus bate-papos e o gerenciamento de projetos ocorrem na mesma plataforma.

É isso mesmo. Não há mais necessidade de alternar entre as ferramentas!

Além disso, você pode acessar a IA no chat e obter respostas sugeridas pela IA, tópicos resumidos, tarefas criadas automaticamente e muito mais.

Mantenha as equipes conectadas, acesse a IA e converta mensagens em tarefas usando o ClickUp Chat

Quando você quiser uma ação imediata em uma tarefa, use Comentários do ClickUp Assign e Menções . Usando os comentários e @menções do ClickUp, você pode chamar a atenção de alguém e atribuir itens de ação específicos, garantindo a responsabilidade em todos os momentos.

Atribua itens de ação a colegas de equipe usando o ClickUp Assign Comments e @Mentions

Clipes do ClickUp

Elimine a confusão criada por inúmeras mensagens e tópicos com o Clipes do ClickUp . Esse recurso do ClickUp permite gravar telas e compartilhar o vídeo para obter explicações claras. Você também pode transcrever os clipes com IA, incluindo trechos e marcações de tempo.

A melhor parte? A transcrição pode ser pesquisada e aparecerá em todas as pesquisas que você executar por meio da Pesquisa Conectada do ClickUp.

Capture telas e explique ideias e fluxos de trabalho com o ClickUp Clips

Lembretes do ClickUp

Assim como os lembretes do Slack, você pode definir Lembretes do ClickUp para qualquer coisa - datas, reuniões e tarefas. Adicione-os de qualquer lugar no ClickUp e inclua anexos ou programações recorrentes. Também é possível criar lembretes a partir de tarefas e comentários, para que sua equipe saiba onde fazer o acompanhamento.

Fique por dentro de suas tarefas com o ClickUp Reminders

Reuniões do ClickUp

Gerencie todas as suas reuniões - de reuniões diárias a sincronizações semanais, início de projetos e discussões de ideias de recursos com o Reuniões do ClickUp . Use-o para fazer anotações, gerenciar agendas e atribuir itens de ação em um só lugar.

ClickUp Calendar

Acompanhe reuniões, visualize o trabalho, agende tarefas e gerencie cronogramas de projetos com o Visualização do calendário do ClickUp. Isso informará seus colegas de equipe sobre planos de projetos, prazos futuros e cronogramas de tarefas.

Visualize o trabalho e programe/reprograme tarefas com o ClickUp Calendar

Além desses excelentes recursos, o ClickUp oferece mais de 1.000 integrações nativas. Você pode conectar a ferramenta com seus aplicativos favoritos, incluindo o Slack. Integração do ClickUp com o Slack ajudará você a gerenciar as tarefas do ClickUp sem sair das discussões.

Com essa integração, você pode:

Criar tarefas do ClickUp a partir de seu feed do Slack

Acessar links de tarefas no Slack com todos os detalhes e contexto para que você possa agir sobre eles

Gerenciar datas de vencimento, status e prioridades dos canais do Slack

Criar tarefas e comentários a partir de mensagens

Receba notificações de tarefas no Slack

Otimize seus fluxos de trabalho com o ClickUp

Os modelos do Slack são ótimos para automatizar seus fluxos de trabalho. Mas você não pode negar sua funcionalidade limitada. Eles não permitem que você crie fluxos de trabalho personalizados e desempenham um papel de apoio na criação de fluxos de trabalho de gerenciamento de projetos.

É aí que surge a necessidade de uma plataforma de produtividade completa como o ClickUp.

Com o ClickUp, você obtém modelos gratuitos que são superfáceis de usar e suportam todos os tipos de fluxos de trabalho - de reuniões a solicitações de recursos de rastreamento - e um amplo conjunto de recursos avançados de gerenciamento de projetos.

Portanto, se você quiser economizar seu tempo alternando entre aplicativos e criar um processo de desenvolvimento perfeito, inscreva-se no ClickUp hoje mesmo !