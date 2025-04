Como entrar em contato com recrutadores no LinkedIn (+Exemplos)

Com inúmeras candidaturas competindo pelas mesmas funções, é difícil se destacar em um mercado de trabalho lotado. É por isso que saber como causar uma impressão duradoura nos recrutadores não é apenas uma habilidade agradável de se ter - é essencial.

O LinkedIn é o local ideal para os profissionais explorarem oportunidades de avanço na carreira. Sua vasta rede permite que você se conecte com tomadores de decisão, mostre suas habilidades e se candidate a cargos que não estão listados publicamente.

De fato, mais de 9.000 candidaturas são enviadas a cada minuto. Então, como entrar em contato com um recrutador no LinkedIn e criar uma impressão duradoura?

Vamos descobrir.

Entendendo o papel dos recrutadores no LinkedIn

Os recrutadores no LinkedIn podem trabalhar para uma empresa, agência de recrutamento ou como headhunters independentes. Eles usam o LinkedIn para encontrar candidatos cujas habilidades e experiência estejam alinhadas com a publicação da vaga, muitas vezes identificando talentos além dos quadros de empregos tradicionais.

Sua função envolve principalmente a pesquisa na base de usuários do LinkedIn usando palavras-chave, títulos de cargos, habilidades e formação. Por exemplo, um recrutador que busca um "analista de dados sênior" pode se concentrar em habilidades como SQL ou visualização de dados.

Veja por que o LinkedIn é uma ferramenta eficaz para os recrutadores:

O LinkedIn destaca as habilidades, a experiência, os endossos e as recomendações dos candidatos

Atualizações em tempo real notificam os recrutadores sobremudanças na carreira ou novas habilidades, permitindo o contato oportuno

A plataforma se integra a muitos sistemas de rastreamento de candidatos, permitindo a importação fácil de detalhes de cargos e candidatos

🔍 **Você sabia? Sete pessoas são contratadas a cada minuto no LinkedIn. Isso mostra como a plataforma é eficaz para recrutadores e candidatos a emprego.

Preparando-se para enviar uma mensagem a um recrutador

Antes de clicar em "Conectar" ou enviar uma para os gerentes de contratação siga estas etapas para garantir que seu perfil se destaque:

1. Otimize seu perfil do LinkedIn antes da divulgação

Seu perfil do LinkedIn é mais do que apenas seu currículo on-line - é sua primeira impressão ao entrar em contato com recrutadores.

Com várias seções a serem preenchidas, pode ser difícil saber onde se concentrar. Aqui estão os itens essenciais que você deve priorizar antes de entrar em contato com os recrutadores:

Título: Crie um título claro e profissional de no máximo dez palavras que reflita seu cargo atual e suas habilidades mais valiosas

Crie um título claro e profissional de no máximo dez palavras que reflita seu cargo atual e suas habilidades mais valiosas Foto de perfil: Use uma imagem profissional de alta qualidade que se alinhe à sua marca pessoal

Use uma imagem profissional de alta qualidade que se alinhe à sua marca pessoal Sobre: Crie uma história de carreira convincente em 2.600 caracteres, mostrando suas habilidades, experiência e qualidades exclusivas

Crie uma história de carreira convincente em 2.600 caracteres, mostrando suas habilidades, experiência e qualidades exclusivas Formação acadêmica e certificações: Inclua sua formação acadêmica e certificações relevantes para demonstrar suas qualificações

Inclua sua formação acadêmica e certificações relevantes para demonstrar suas qualificações Experiência: Mantenha suas experiências profissionais atualizadas, descrevendo claramente suas responsabilidades e realizações. Seja transparente com relação a eventuais lacunas em sua carreira

Mantenha suas experiências profissionais atualizadas, descrevendo claramente suas responsabilidades e realizações. Seja transparente com relação a eventuais lacunas em sua carreira Habilidades e endossos: Entre em contato com colegas e supervisores para obter endossos e aumentar a credibilidade

Entre em contato com colegas e supervisores para obter endossos e aumentar a credibilidade Destaque: Destaque projetos, artigos ou realizações importantes que demonstrem suas habilidades e contribuições

Destaque projetos, artigos ou realizações importantes que demonstrem suas habilidades e contribuições Palavras-chave: Incorpore palavras-chave específicas do setor em seu título, resumo e descrições de cargo para aumentar sua visibilidade nas pesquisas dos recrutadores

2. Pesquise o recrutador e a empresa dele

Em seguida, verifique o perfil do LinkedIn do recrutador e a página da empresa para saber mais sobre o processo de contratação, as funções especializadas e a cultura da empresa. Isso o ajudará a criar uma mensagem personalizada no LinkedIn que repercuta.

Para pesquisar adequadamente:

Aplique filtros como "Tamanho da empresa", "Nível de experiência" e "Local" para encontrar recrutadores em seu setor e região

Identifique as principais habilidades e qualificações nas descrições de cargos para destacar em sua mensagem

Observe como o gerente de contratação interage com seus contatos para ajustar seu tom de acordo com isso

Verifique a mídia social da empresa para obter insights sobre suas estratégias e cultura de recrutamento

Leia mais: 10 melhores softwares de gerenciamento de habilidades

3. Personalize sua solicitação de conexão

Uma simples solicitação de conexão não é suficiente - sempre inclua uma nota breve, porém impactante, para tornar sua solicitação mais personalizada. Explique brevemente como você encontrou o perfil da pessoa e por que gostaria de se conectar.

Nota genérica Mensagem personalizada Olá, gostaria de me conectar. Olá [Nome do recrutador], encontrei seu perfil enquanto pesquisava [Nome da empresa] e fiquei impressionado com seu trabalho em [área específica]. Gostaria muito de entrar em contato e saber mais sobre possíveis oportunidades em sua organização.

Como elaborar a mensagem perfeita para um recrutador

Com seu perfil pronto e as percepções do recrutador em mãos, é hora de escrever uma mensagem que se destaque e provoque uma conversa.

1. Elementos-chave para incluir em sua mensagem

Deixe sua mensagem nítida e clara, incluindo quem você é e o que está procurando.

Introdução: Comece com uma breve introdução que inclua seu nome, cargo atual e um rápido destaque de seu histórico profissional. Isso ajuda o recrutador a entender quem você é em um piscar de olhos

Comece com uma breve introdução que inclua seu nome, cargo atual e um rápido destaque de seu histórico profissional. Isso ajuda o recrutador a entender quem você é em um piscar de olhos Motivo para entrar em contato: Articule claramente o seu objetivo - se você está interessado em uma vaga, buscando aconselhamento ou procurando uma rede de contatos

Articule claramente o seu objetivo - se você está interessado em uma vaga, buscando aconselhamento ou procurando uma rede de contatos Valor que você agrega: Mencione suas habilidades, conquistas específicas e experiências que se alinham com as necessidades do recrutador

Mencione suas habilidades, conquistas específicas e experiências que se alinham com as necessidades do recrutador Chamada para ação: Termine com uma chamada para ação - pergunte se eles estão abertos a discutir oportunidades ou se podem fornecer informações sobre funções que possam se adequar ao seu perfil

2. Manter um tom profissional

Embora a personalização possa fazer com que sua mensagem se destaque, manter um tom profissional é igualmente crucial para uma comunicação eficaz. Veja como:

Evite linguagem informal: Use linguagem formal e mantenha um tom respeitoso

Use linguagem formal e mantenha um tom respeitoso Seja conciso: Mantenha sua mensagem breve e direta - procure escrever de 2 a 3 parágrafos curtos com foco nas informações essenciais

Mantenha sua mensagem breve e direta - procure escrever de 2 a 3 parágrafos curtos com foco nas informações essenciais A cortesia é essencial: Reconheça a agenda lotada da pessoa e peça educadamente pelo tempo dela antes de fazer sua solicitação

Reconheça a agenda lotada da pessoa e peça educadamente pelo tempo dela antes de fazer sua solicitação Leia com atenção antes de enviar: Verifique novamente se há erros de ortografia, gramática e pontuação em sua mensagem

3. Perguntas a serem feitas e evitadas

Fazer perguntas bem pensadas pode melhorar sua conversa com os recrutadores. Entretanto, evitar perguntas que possam deixar uma impressão negativa é igualmente importante.

Perguntas Notas ✅ Há alguma função que se alinhe às minhas habilidades e experiências? Isso demonstra iniciativa e ajuda o recrutador a conectá-lo a oportunidades adequadas ✅ Você pode falar mais sobre o processo de contratação ou sobre a cultura da empresa? Isso demonstra interesse genuíno na empresa e lhe dá informações valiosas sobre o que esperar O que sua empresa faz? Isso faz com que você pareça despreparado ❗Você pode me conseguir um emprego? Isso é muito direto e pode fazer com que você pareça ter direitos. Em vez disso, concentre-se na construção de relacionamentos orgânicos e na discussão natural de possíveis funções

Perguntas a serem feitas aos recrutadores no LinkedIn

Exemplos de mensagens eficazes de divulgação no LinkedIn

Vamos dar uma olhada em alguns exemplos de mensagens do LinkedIn que mostrarão como entrar em contato com um recrutador no LinkedIn:

Exemplo 1: Contato frio para uma vaga aberta

Hi [Nome do recrutador],

_Eu me deparei com seu perfil enquanto pesquisava oportunidades na [Nome da empresa]. Com [X anos de experiência] em [seu campo ou habilidade específica], acredito que poderia ser uma ótima opção para [função ou departamento específico]. Gostaria muito de entrar em contato e explorar quaisquer oportunidades que se alinhem com minha formação

Obrigado pelo seu tempo e espero poder entrar em contato! [Seu nome]_

Por que funciona: Essa mensagem é direta, destaca a experiência relevante e expressa interesse genuíno em uma função específica, mostrando ao recrutador os benefícios mútuos da conexão.

Exemplo 2: Solicitação de informações sobre o processo de contratação

Hi [Nome do recrutador],

Espero que você esteja bem! Recentemente me deparei com a função [Job Title] na [Company Name] e estou animado com a oportunidade. Você poderia compartilhar algumas informações sobre o processo de contratação ou quais qualidades a equipe está procurando?

Muito obrigado por sua atenção! [Seu nome]_

Por que funciona: Essa mensagem mostra iniciativa e um interesse genuíno na função, além de convidar o recrutador a fornecer informações valiosas. É educada e demonstra respeito pelo tempo do recrutador.

Exemplo 3: Rede de contatos para oportunidades futuras

Hi [Nome do recrutador],

_Vejo que você é especializado em recrutamento para [setor/campo]. Com minha experiência em [sua especialidade], estou explorando ativamente novas oportunidades. Gostaria muito de me conectar com você para que possamos nos manter no radar um do outro para futuras funções

obrigado e tenha um ótimo dia! [Seu nome]

Por que funciona: Essa mensagem o posiciona como um candidato proativo que valoriza o networking sem pressionar imediatamente o recrutador. Ela mantém a porta aberta para futuras oportunidades.

4 Estratégias eficazes de acompanhamento

Fazer o acompanhamento depois de entrar em contato com um recrutador pode ser como andar em uma corda bamba - você não quer ser insistente, mas também não quer desaparecer do radar dele. Um acompanhamento oportuno e bem pensado pode fazer a diferença entre conseguir uma entrevista e ser esquecido em uma pilha de e-mails.

Veja por quê:

Isso traz seu e-mail de volta ao topo da caixa de entrada do candidato

Demonstra seu interesse no negócio do candidato

Vamos detalhar como:

1. Quando e como fazer o acompanhamento após sua mensagem inicial

Os recrutadores geralmente lidam com vários candidatos, e seu e-mail pode simplesmente ter sido ignorado. Um breve acompanhamento pode ajudar a chamar sua mensagem de volta à atenção deles.

Veja como fazer isso:

Aguarde de um a dois dias antes de fazer o acompanhamento. Se necessário, envie um segundo acompanhamento após 7 a 10 dias, mas evite o excesso de e-mails

Mantenha seus acompanhamentos concisos e respeitosos

Mencione sua mensagem inicial para refrescar a memória do recrutador

Reitere seu entusiasmo pela oportunidade

Conclua com um CTA específico, como o agendamento de uma chamada

Exemplo: Olá [Recrutador], eu só queria dar continuidade ao meu e-mail anterior sobre [cargo]. Ainda estou muito interessado e gostaria muito de entrar em contato com você quando tiver um tempo. Obrigado por sua atenção!

2. Como lidar com a ausência de resposta ou oportunidades perdidas

Se você não obtiver resposta após vários acompanhamentos, não leve isso para o lado pessoal. Os recrutadores estão ocupados e talvez não seja o momento certo. O mesmo se aplica se você não conseguir a vaga - agradeça a eles pelo tempo dispensado e peça que se mantenham conectados para futuras oportunidades.

Exemplo: Eu entendo perfeitamente e agradeço a atualização. Gostaria muito de manter contato para qualquer vaga futura que possa ser adequada.

3. Oferecer valor e manter contato

Manter uma conexão pode ser benéfico mesmo que não haja um cargo imediato. Compartilhe notícias do setor, artigos relevantes ou atualizações sobre suas conquistas para manter-se visível sem ser desesperado.

Exemplo: Olá [Recruiter], encontrei este artigo no [topic] e achei que você o acharia interessante. Gosto particularmente da opinião do autor sobre [subtópico]. Gostaria muito de saber sua opinião sobre ele.

4. Preparando-se para a entrevista

Depois de conseguir uma entrevista, mude sua estratégia de acompanhamento para a preparação. Confirme a data, a hora e o formato da entrevista para evitar confusão. Além disso, pergunte se há algo específico para o qual você deva se preparar, como um teste técnico ou uma apresentação, para enfrentar perguntas comuns em entrevistas com confiança.

Hi [Nome do recrutador],

Obrigado por agendar minha entrevista para o cargo [Job Title]. Poderia confirmar a data, o horário e o formato? Informe-me se há algo específico para o qual eu deva me preparar.

aguardo ansiosamente nossa conversa

Best,

[Seu nome]

3 dicas para arrasar com sua campanha de divulgação no LinkedIn

Aqui estão estratégias eficazes de divulgação para ajudá-lo a criar conexões significativas com os recrutadores.

1. Publique tópicos de tendências e insights importantes

Compartilhe regularmente as tendências do setor ou experiências pessoais sobre tópicos de tendências para estabelecer credibilidade e atrair recrutadores que valorizam a liderança de pensamento. Use hashtags relevantes para expandir seu alcance e envolver o público certo.

2. Envolva-se com o conteúdo dos recrutadores

Publique respostas significativas nas postagens dos recrutadores para demonstrar seu conhecimento e entusiasmo. Evite usar emojis ou respostas curtas. Se alguém responder, continue a conversa para promover conexões.

3. Evite erros comuns

Não pesquisar o recrutador: Não reconhecer as realizações ou os valores notáveis do recrutador sinaliza uma falta de interesse genuíno

Não reconhecer as realizações ou os valores notáveis do recrutador sinaliza uma falta de interesse genuíno Enviar mensagens genéricas: Um modelo genérico não consegue captar a atenção dos recrutadores, pois eles recebem inúmeras mensagens diariamente

Um modelo genérico não consegue captar a atenção dos recrutadores, pois eles recebem inúmeras mensagens diariamente Ser insistente ou agressivo: Enquadrar sua abordagem como uma demanda por um emprego pode fazer com que você pareça ter direito ou estar desesperado, impedindo que os recrutadores se envolvam com você

História de um especialista: exemplo de contato bem-sucedido

Vamos verificar por que essa mensagem de contato do LinkedIn de David C. Baker é bem-sucedido.

Exemplo de mensagem de contato bem-sucedida no LinkedIn

Personalização : A mensagem começa mencionando detalhes específicos, o que aumenta a probabilidade de chamar a atenção do recrutador

: A mensagem começa mencionando detalhes específicos, o que aumenta a probabilidade de chamar a atenção do recrutador Tom casual : Frases como "Sinta-se à vontade para dizer não ou ignorar isso - não darei continuidade" reduzem a pressão, fazendo com que o destinatário se sinta confortável

: Frases como "Sinta-se à vontade para dizer não ou ignorar isso - não darei continuidade" reduzem a pressão, fazendo com que o destinatário se sinta confortável Proposta de valor : A mensagem destaca a experiência do remetente com o aplicativo do destinatário e oferece insights valiosos sobre melhorias na estratégia de UX. Isso aborda os pontos problemáticos do destinatário sem parecer vendedor

: A mensagem destaca a experiência do remetente com o aplicativo do destinatário e oferece insights valiosos sobre melhorias na estratégia de UX. Isso aborda os pontos problemáticos do destinatário sem parecer vendedor CTA claro : A mensagem inclui um convite claro para discutir a estratégia de UX por e-mail

: A mensagem inclui um convite claro para discutir a estratégia de UX por e-mail Cortesia : Conclui com uma apreciação genuína pela ferramenta do destinatário e uma nota de esperança para uma conexão futura

: Conclui com uma apreciação genuína pela ferramenta do destinatário e uma nota de esperança para uma conexão futura Sem pressão para acompanhamento: Declarar que o remetente não fará o acompanhamento respeita o tempo do destinatário, fazendo com que o contato pareça mais sincero

Leia mais: 10 melhores softwares de gerenciamento de habilidades (avaliações e preços)

Utilização das ferramentas e recursos do LinkedIn

O LinkedIn oferece um conjunto abrangente de ferramentas e recursos para elevar seu alcance aos recrutadores. Veja como tirar o máximo proveito delas:

1. LinkedIn Premium

O LinkedIn Premium é um recurso pago que permite que você entre em contato diretamente com os recrutadores sem precisar de uma conexão mútua. Os principais recursos incluem:

InMail: Enviar mensagens para recrutadores fora de sua rede. Você recebe um número específico de créditos de InMail a cada mês - cinco com o Premium Career e 15 com o Premium Business

Enviar mensagens para recrutadores fora de sua rede. Você recebe um número específico de créditos de InMail a cada mês - cinco com o Premium Career e 15 com o Premium Business Recurso "Who's Viewed Your Profile": Veja quem visualizou seu perfil nos últimos 365 dias. Se um recrutador tiver verificado seu perfil, use-o como ponto de partida para uma conversa, expressando seu interesse na empresa ou nas funções em aberto

Dica profissional: Use Ferramentas de escrita de IA para criar InMails polidos e que chamem a atenção e se destaquem. Isso pode economizar tempo e, ao mesmo tempo, garantir que seu alcance mantenha um tom profissional.

2. Endossos e recomendações

Enquanto os endossos são validações rápidas de suas habilidades, as recomendações são depoimentos detalhados que servem como prova de sua experiência e caráter.

Entre em contato com ex-colegas ou clientes para obter recomendações, especialmente aqueles familiarizados com seu trabalho. Para incentivar a reciprocidade, ofereça-se para escrever uma recomendação em troca.

Além disso, certifique-se de que seus endossos estejam alinhados com as habilidades que os recrutadores de sua área procuram. Por exemplo, se você trabalha com marketing, concentre-se em endossos de SEO, estratégia de conteúdo e marketing digital para aumentar o apelo do seu perfil.

3. Grupos do LinkedIn

Participe de grupos do LinkedIn para se conectar com profissionais, recrutadores e líderes do setor que pensam da mesma forma. Participe de discussões e compartilhe ideias para se estabelecer como um colaborador ativo.

Dica profissional: Procure grupos focados em anúncios de emprego ou recrutamento específico do setor. Alguns recrutadores compartilham vagas exclusivas aqui antes de divulgá-las.

4. Eventos do LinkedIn

Os eventos do LinkedIn facilitam o networking virtual e os encontros específicos do setor. Muitos recrutadores participam desses eventos para procurar talentos.

Dica profissional: Use o recurso "Participantes" para identificar os principais recrutadores e líderes do setor durante os eventos. Isso pode ajudá-lo a preparar mensagens ou perguntas personalizadas.

Embora esses recursos do LinkedIn sejam úteis para a divulgação, gerenciar seus esforços pode ser um desafio. É por isso que ferramentas de mensagens comerciais como o ClickUp, são muito úteis.

Usando o ClickUp para organizar e rastrear seu alcance no LinkedIn ClickUp é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que consolida todos os seus

objetivos profissionais tarefas de rede e comunicações em uma única plataforma.

Ela o ajuda a monitorar com eficiência seus esforços de contato, incluindo quem você contatou, quando fazer o acompanhamento e as próximas etapas da sua jornada de networking.

Veja a seguir como você pode aproveitar os recursos do ClickUp para um alcance eficaz no LinkedIn:

1. Acompanhe as conversas com o ClickUp Tasks e o e-mail Tarefas do ClickUp centraliza todas as atividades relacionadas ao alcance em um único local.

Organize suas tarefas de contato com Visualizações do ClickUp -escolha entre Lista, Tabela ou Quadro e muito mais

Você pode criar tarefas específicas no ClickUp para diferentes segmentos de alcance, como "Conectar-se com fundadores de startups" ou "Seguir influenciadores do setor" Essa organização permite que você gerencie os esforços de divulgação para cada grupo sem misturar estratégias ou mensagens.

Você também pode usar os campos personalizados para adicionar detalhes extras a cada tarefa, como informações de contato, status da resposta e prioridade.

Com a visualização de tabela ou lista, você pode acompanhar facilmente as tarefas em vários segmentos para manter tudo no rumo certo. Além disso, a visualização de calendário oferece uma visão clara dos cronogramas de divulgação, incluindo datas de acompanhamento e cronogramas de entrevistas.

Além disso, a Gerenciamento de e-mail do ClickUp integra-se a vários serviços de e-mail, para que você possa gerenciar todos os seus e-mails de divulgação relacionados ao LinkedIn em uma única plataforma.

Consolide e monitore as conversas por e-mail relacionadas ao LinkedIn com o ClickUp Email

As notificações em tempo real também o mantêm atualizado sobre respostas e novas mensagens. Isso permite o acompanhamento oportuno e garante que você aproveite ao máximo cada oportunidade. Além disso, os recursos móveis do ClickUp permitem que você gerencie suas tarefas de divulgação e e-mails em qualquer lugar.

Leia mais: Como usar IA em e-mail (casos de uso e ferramentas)

2. Escreva uma introdução profissional com o ClickUp Brain ClickUp Brain é o seu assistente de IA ideal para gerar ideias e elaborar apresentações de destaque no LinkedIn que chamem a atenção dos recrutadores e gerentes de contratação.

Use prompts de linguagem natural com o ClickUp Brain para desenvolver apresentações poderosas

Veja como:

Insira algumas palavras-chave relacionadas à sua apresentação, e o ClickUp Brain fornecerá várias opções para você começar

Selecione o tom de sua preferência - formal, informal, bem-humorado ou sério - para combinar com sua personalidade e seu público

Cole sua introdução existente para receber insights sobre clareza, concisão ou engajamento e peça à IA para encurtar ou alongar o texto ou melhorar seu tom

Solicite ganchos ou anedotas convincentes para aprimorar sua introdução

3. Armazene mensagens no ClickUp Docs

Use Documentos do ClickUp para criar documentos dedicados que organizam as mensagens por público, finalidade ou campanha. Essa estrutura facilita a localização e a referência a esforços de divulgação específicos, minimizando o risco de oportunidades perdidas e acompanhamentos esquecidos.

Organize suas comunicações de contato no LinkedIn no ClickUp Docs

Além disso, o uso de modelos pré-criados do ClickUp para cenários comuns de contato pode economizar seu tempo.

Os Modelo de proposta de trabalho do ClickUp apresenta uma estrutura pré-preenchida, permitindo uma rápida personalização para cada oportunidade de trabalho. Isso evita que você escrever uma proposta de emprego do zero e o ajuda a descrever com eficiência suas qualificações, serviços e cronogramas de projetos.

Modelo de proposta de trabalho do ClickUp

O modelo oferece várias visualizações, incluindo

Visualização Gantt: Mapeia sua proposta do início ao fim e atribui prazos a diferentes seções, como pesquisa, redação e revisões

Mapeia sua proposta do início ao fim e atribui prazos a diferentes seções, como pesquisa, redação e revisões **Visualização de calendário: registra datas e prazos importantes relacionados à sua proposta de trabalho

**Visualização de quadro: oferece um quadro no estilo Kanban para arrastar e soltar facilmente tarefas entre estágios como "Pesquisa", "Redação", "Revisão" e "Concluído"

Além disso, o Modelo de busca de emprego do ClickUp ajuda a organizar todas as suas informações relacionadas a empregos, como solicitações de emprego, vagas de emprego, classificações de empresas e recursos para entrevistas, em um só lugar.

Modelo de busca de emprego ClickUp

Ele é adequado para usuários iniciantes e avançados, oferecendo uma configuração rápida e personalizações para uma experiência de busca de emprego personalizada. O modelo também inclui status como "Aberto", "Aplicado", "Aguardando" e outros, proporcionando uma visibilidade clara da situação de cada candidatura.

Com diferentes opções de visualização, você pode visualizar o progresso da sua busca de emprego de forma conveniente. Por exemplo, a Visualização de lista mostra o detalhamento de todos os aplicativos de emprego, enquanto a Visualização de calendário ajuda a visualizar os próximos prazos, entrevistas e datas de acompanhamento em uma linha do tempo.

O ClickUp também oferece modelos de currículos técnicos para ajudá-lo a mostrar suas habilidades, projetos e realizações em um formato claro e profissional, quer esteja se candidatando a uma posição de codificação ou a uma função de gerenciamento de projetos de tecnologia.

Dica profissional: Use um modelo de mapa de carreira para avaliar as competências atuais, identificar lacunas nas habilidades e desenvolver uma estratégia para atingir seus objetivos de carreira.

Adotando uma estratégia consistente de networking

Além de saber como entrar em contato com um recrutador no LinkedIn, você também deve ser capaz de manter sua própria presença no LinkedIn e aumentar sua rede. A consistência é fundamental para isso. Veja como conseguir isso:

Criando e mantendo sua presença no LinkedIn: Publique regularmente, participe do conteúdo de outras pessoas e compartilhe atualizações do setor. Mantenha seu perfil completo e atualizado para atrair recrutadores

Publique regularmente, participe do conteúdo de outras pessoas e compartilhe atualizações do setor. Mantenha seu perfil completo e atualizado para atrair recrutadores Envolver-se com conteúdo relevante para o seu setor: Interaja com publicações em seu campo para se posicionar como um participante ativo do setor

Interaja com publicações em seu campo para se posicionar como um participante ativo do setor Mantenha sua rede ativa e em crescimento: Conecte-se com pelo menos um novo contato semanalmente por meio de mensagens ou publicações no LinkedIn. Cultive os relacionamentos existentes mencionando-os em suas postagens e interagindo com o conteúdo deles

Conecte-se com pelo menos um novo contato semanalmente por meio de mensagens ou publicações no LinkedIn. Cultive os relacionamentos existentes mencionando-os em suas postagens e interagindo com o conteúdo deles Agendamento de atividades e lembretes regulares no LinkedIn: Use Lembretes do ClickUp para planejar postagens regulares, interagir com recrutadores e acompanhar seus esforços de divulgação para se manter em primeiro lugar.

Leia mais: Tudo o que você precisa saber antes de começar um novo emprego e se destacar em seu novo espaço de trabalho!

Melhore seu jogo de divulgação no LinkedIn com o ClickUp

Enviar mensagens aos recrutadores no LinkedIn amplia sua rede de contatos e revela oportunidades de emprego. Quando feito de forma estratégica, isso o diferencia e aumenta suas chances de conseguir o emprego dos seus sonhos. Esperamos que essas dicas que mostram como entrar em contato com um recrutador no LinkedIn sejam úteis.

As ferramentas robustas do ClickUp simplificam seu processo de contato no LinkedIn, reduzem a sobrecarga da rede e aumentam seu potencial de fazer conexões significativas que levam a oportunidades de emprego ou crescimento profissional.

O ClickUp Docs armazena e organiza as mensagens de contato para acesso rápido, enquanto o ClickUp Brain ajuda você a criar apresentações de destaque adaptadas ao seu público. Além disso, os modelos pré-criados economizam seu tempo e garantem comunicações profissionais e refinadas. Registre-se no ClickUp hoje mesmo e leve sua rede de contatos para o próximo nível.