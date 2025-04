Como rastrear pedidos de emprego no Excel

Você já pensou em mudar de carreira? Talvez você queira seguir uma nova paixão, obter um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional ou simplesmente começar de novo. Talvez você tenha tomado a iniciativa e começado a se candidatar, mas agora está perdido em uma teia de anúncios de emprego e prazos de inscrição. Você não está sozinho.

De acordo com um relatório da SHRM, apenas 8% dos candidatos concluem o processo de entrevista.

A culpa é dos sistemas bagunçados. Organizar, rastrear e acompanhar as solicitações de emprego é um trabalho em si.

Mas há uma ferramenta que pode ser sua aliada de confiança nesse processo: o Microsoft Excel. Não se trata apenas de manter as coisas organizadas; trata-se de garantir que você nunca perca uma oportunidade de conseguir o emprego dos seus sonhos.

Este artigo o guiará na configuração de um rastreador de candidaturas a emprego simples e eficaz no Excel. Ele inclui dicas para ajudá-lo a se manter organizado, acompanhar os detalhes importantes e fazer o acompanhamento com o recrutador.

O conceito de um rastreador de candidaturas a emprego

Um rastreador de candidaturas a emprego o ajuda a categorizar e organizar suas candidaturas a emprego e a manter o controle do seu processo de busca de emprego. Ele o ajuda a acompanhar todos os empregos para os quais você se candidatou, onde você está no processo de candidatura e quais devem ser as próximas etapas.

O objetivo desse rastreador é simples: garantir que você nunca perca um prazo, esqueça de fazer um acompanhamento ou perca o controle do seu progresso durante a busca de emprego.

Tradicionalmente, os candidatos a emprego confiavam em anotações escritas à mão ou em um simples Google Docs ou MS Word para acompanhar os empregos aos quais se candidatavam. Entretanto, esse método geralmente leva à perda de oportunidades, ao esquecimento de entrevistas ou datas de acompanhamento e à perda de contatos.

Em contrapartida, os modernos rastreadores de candidaturas a empregos oferecem uma maneira mais eficiente de gerenciar sua busca. Essas ferramentas permitem que você armazene detalhes importantes - como nomes de empresas, informações de contato, datas de entrevistas e prazos de candidatura - tudo em um só lugar.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Lincoln College, a maioria dos candidatos a emprego que fazem o acompanhamento após uma semana aumenta suas chances de obter uma resposta em 30% .

Não é de se admirar que muitos rastreadores modernos ofereçam recursos como lembretes automáticos e atualizações de status codificadas por cores, Ferramentas de IA para ajudar na preparação para entrevistas e integração perfeita com e-mail, tornando o processo muito mais tranquilo.

Excel como rastreador de candidaturas a empregos

Essa ferramenta cotidiana se transforma em um rastreador de candidaturas a empregos personalizável e fácil de atualizar com apenas alguns ajustes.

Vamos detalhar como usar o Excel de forma eficaz para sua busca de emprego.

Como usar o Excel para rastrear candidaturas a empregos

Usar o Excel como rastreador de candidaturas a emprego é mais simples do que você imagina. Em comparação com outros software de gerenciamento de tarefas, ele oferece flexibilidade com configuração mínima

Comece criando uma pasta de trabalho do Excel. Se você ainda não conhece o Excel, uma pasta de trabalho é um arquivo que contém uma ou mais planilhas. Para fazer isso, inicie o Excel, clique em Arquivo, selecione Novo e escolha Pasta de trabalho em branco. Seguindo as próximas etapas, você pode personalizar essa pasta de trabalho de acordo com suas necessidades de busca de emprego.

via Officesmart.com Um rastreador de candidatura a emprego típico no Excel terá as seguintes colunas:

Título do emprego e nome da empresa: Essas devem ser suas colunas principais para que você possa procurar oportunidades rapidamente

Essas devem ser suas colunas principais para que você possa procurar oportunidades rapidamente Data da candidatura: Isso o ajuda a manter o controle de quando se candidatou e quando deve fazer o acompanhamento

Isso o ajuda a manter o controle de quando se candidatou e quando deve fazer o acompanhamento URL da publicação da vaga: Salve o link da descrição da vaga para facilitar a consulta quando estiver se preparando para entrevistas

Salve o link da descrição da vaga para facilitar a consulta quando estiver se preparando para entrevistas Status: Mantenha essa coluna atualizada com estágios como "Aplicado", "Entrevista agendada", "Oferta recebida" ou "Rejeitado"

Mantenha essa coluna atualizada com estágios como "Aplicado", "Entrevista agendada", "Oferta recebida" ou "Rejeitado" Datas e horários da entrevista: Inclua esses dados para que você não faça uma reserva dupla ou se esqueça de alguma reunião agendada

Inclua esses dados para que você não faça uma reserva dupla ou se esqueça de alguma reunião agendada Detalhes de contato do gerente de contratação: Ter essas informações em mãos facilita o acompanhamento

Ter essas informações em mãos facilita o acompanhamento Notas de acompanhamento: Acompanhe quando você enviou e-mails de acompanhamento ou ligou para os recrutadores para manter suas comunicações organizadas

Esta é a aparência de uma planilha Excel típica de controle de candidaturas a emprego:

via Excel Dica profissional: Use o Excel modelos de planilhas para acelerar o acompanhamento de sua candidatura a emprego. Esses layouts pré-construídos economizam tempo, permitindo que você organize os principais detalhes sem investir tempo na configuração.

Dicas para manter seu rastreador de candidaturas a empregos no Excel

Um rastreador negligenciado não o ajudará a conseguir o emprego dos sonhos, portanto, mantê-lo atualizado é fundamental. Aqui estão algumas dicas:

Atualize semanalmente : Trate seu rastreador como um documento vivo. Toda vez que você se candidatar a um emprego, avançar no processo de entrevista ou enviar um e-mail de acompanhamento, certifique-se de que seu rastreador reflita essas atualizações

: Trate seu rastreador como um documento vivo. Toda vez que você se candidatar a um emprego, avançar no processo de entrevista ou enviar um e-mail de acompanhamento, certifique-se de que seu rastreador reflita essas atualizações Organize por prioridade: Alguns empregos se destacarão como as principais opções. Use os recursos de classificação ou filtragem do Excel para priorizar os trabalhos que estão mais próximos dos prazos ou que são mais atraentes

via Excel

Faça o backup : A última coisa que você quer é perder todo o seu trabalho árduo. Faça backup de seu rastreador em serviços de nuvem como o Google Drive ou o OneDrive

: A última coisa que você quer é perder todo o seu trabalho árduo. Faça backup de seu rastreador em serviços de nuvem como o Google Drive ou o OneDrive Use filtros ou formatação condicional: Isso o ajudará a classificar as vagas de emprego com base em seu nível de prioridade. Por exemplo, codifique por cores suas candidaturas com base no estágio em que se encontram, como: candidatura - destacada em amarelo, entrevista agendada - destacada em azul, oferta recebida - destacada em verde

via Excel

Definir lembretes: Embora o Excel em si não ofereça lembretes, você pode emparelhá-lo facilmente com o Google Calendar ou outroaplicativos de agendamento para receber notificações de prazos importantes

Você também pode considerar o uso do Google Sheets de forma semelhante para apoiar sua busca por emprego.

Vantagens e desvantagens de usar o Excel como um rastreador de empregos

Usar o Excel como um rastreador de candidaturas a emprego tem suas vantagens, mas também tem seus desafios. Vamos falar primeiro sobre as vantagens:

Flexibilidade e personalização

O Excel permite que você crie um rastreador de candidaturas a empregos que atenda às suas necessidades específicas. Você pode personalizar as colunas para acompanhar o que é mais importante para você, desde os prazos de inscrição até os detalhes de contato do gerente de contratação. Essa flexibilidade facilita a adaptação de seu rastreador com base em sua estratégia de busca de emprego.

Custo-benefício

Se você já tem o Microsoft Office, usar o Excel para rastrear candidaturas não custa nada a mais. É uma solução simples e econômica que qualquer pessoa pode implementar.

Familiaridade

A maioria das pessoas se sente confortável usando o Excel, o que facilita a criação do rastreador sem uma curva de aprendizado acentuada. Você pode facilmente inserir dados, classificá-los e analisar tendências no progresso de sua busca de emprego.

Recursos de análise de dados

As funções integradas do Excel permitem que você analise seus dados de busca de emprego de forma eficaz. Você pode criar gráficos para visualizar o status de sua candidatura ou usar fórmulas para calcular métricas como o tempo médio de resposta dos empregadores.

Vamos dar uma olhada mais de perto em algumas das desvantagens que podem fazer com que você considere outras ferramentas de busca de emprego Alternativas do Excel :

Colaboração limitada

Uma das maiores desvantagens do Excel são seus recursos limitados de colaboração. Embora você possa compartilhar arquivos, a colaboração em tempo real é complicada em comparação com as ferramentas modernas de gerenciamento de tarefas. Se estiver trabalhando com um coach de carreira ou um amigo, você terá que informá-los manualmente sempre que fizer alterações no rastreador.

Falta de automação

O Excel exige a entrada manual de dados e atualizações, o que pode consumir um tempo valioso. Sem automação, você pode passar mais tempo em planilhas do que fazendo a pesquisa necessária para a sua busca de emprego.

Risco de erros

Com a entrada manual, há o risco de erro humano. Erros de digitação, datas incorretas ou informações perdidas podem tirar sua busca de emprego do rumo. Ninguém quer perder uma entrevista por ter digitado uma data errada.

Implementação de outro software de aplicativo para rastreamento de empregos

Embora o Excel seja uma ferramenta útil para rastrear pedidos de emprego, suas limitações podem impedir o progresso da sua busca de emprego. A necessidade de melhorar a colaboração, a automação e as atualizações em tempo real pode ser atendida de forma eficaz com a transição para outro software de rastreamento de empregos, como o ClickUp. ClickUp é uma ferramenta versátil de gerenciamento de projetos que aumenta a produtividade por meio de fluxos de trabalho personalizáveis e colaboração em tempo real. Recursos como gerenciamento de tarefas, automação e integrações abrangentes simplificam o processo de rastreamento de candidaturas a empregos, garantindo que você permaneça no topo da sua busca de emprego.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais o ClickUp pode ajudá-lo a fazer uma mudança de carreira bem-sucedida :

1. Gerenciar dados de solicitação de emprego Visualização de tabela do ClickUp oferece uma visualização em um único painel, o que a torna a opção ideal para quem está fazendo a transição do Excel. Crie uma exibição de tabela dedicada no ClickUp para gerenciar seus dados de candidatura a emprego. O ClickUp também oferece

modelos de banco de dados gratuitos para lhe dar uma vantagem inicial.

Crie o banco de dados sem código perfeito com o ClickUp Table View

Adicionar Campos personalizados do ClickUp para capturar detalhes importantes, como cargo, nome da empresa, data de inscrição e datas de acompanhamento. Configure Status de tarefas personalizadas como "Applied" (Aplicado), "Interview Scheduled" (Entrevista agendada) e "Offer Received" (Oferta recebida) para monitorar o progresso de cada candidatura, fornecendo uma visão geral clara de sua situação.

2. Concentre seus esforços nas melhores oportunidades

Adicione datas de vencimento para se lembrar de ações de acompanhamento e prazos importantes. Use Rastreamento de tempo do ClickUp para registrar o tempo gasto em cada candidatura, ajudando-o a analisar seus esforços de busca de emprego e a se concentrar nas oportunidades mais promissoras e procuradas.

Controle o tempo gasto em cada aplicativo por meio do controle de tempo no ClickUp Time Tracking

3. Automatize seu fluxo de trabalho

Aproveite as vantagens do Automação do ClickUp para configurar acionadores para mover automaticamente os aplicativos para o próximo status, enviar lembretes para acompanhamento ou atribuir tarefas quando condições específicas forem atendidas, aumentando sua produtividade.

exemplo:

Digamos que você tenha configurado um Quadro Kanban no ClickUp para acompanhar suas candidaturas a emprego. Com as Automações, você pode criar acionadores que movem automaticamente as candidaturas de "Applied" para "Interview Scheduled" assim que você recebe um convite para entrevista - mantendo-o organizado sem esforço extra. Você pode até mesmo definir lembretes para e-mails de acompanhamento se não tiver recebido resposta em uma semana, para nunca perder o controle das oportunidades.

Economize tempo e mantenha-se no caminho certo, automatizando seu fluxo de trabalho de busca de emprego com o ClickUp Automations

4. Elabore, armazene, edite e gerencie aplicativos Documentos do ClickUp pode ajudá-lo a redigir cartas de apresentação, currículos e

propostas de emprego mantendo todos os seus documentos relacionados à candidatura organizados em um só lugar. Você também pode rastrear diferentes versões de seus documentos, garantindo o acesso às últimas atualizações e alterações.

A melhor parte? Você pode compartilhar esses documentos com as pessoas que podem estar apoiando você na busca de emprego e colaborar com elas em tempo real para refinar suas candidaturas.

Comece a colaborar sem problemas com o ClickUp Docs para aprimorar sua preparação para a entrevista

5. Explore diferentes visualizações

Aproveite várias exibições, como a Visualização do quadro ClickUp ou o Visualização da lista ClickUp para visualizar suas candidaturas em formatos que atendam às suas preferências. Essa flexibilidade permite que você gerencie sua busca de emprego e encontre o que funciona melhor de forma eficaz.

Visualize o progresso de sua busca de emprego com facilidade usando o Board View do ClickUp

6. Use a IA para preparação de entrevistas

Aproveite ao máximo o Cérebro ClickUp o ClickUp Brain é o assistente pessoal com tecnologia de IA do ClickUp para facilitar sua preparação para a entrevista. Use-o para gerar possíveis perguntas para a entrevista, fazer um brainstorming de respostas personalizadas e criar esboços estruturados. Ele também pode ajudá-lo a atualizar seu currículo, compartilhando exemplos de formatos de currículo .

Quer se manter afiado e pronto para suas entrevistas? O Brain o ajudará a organizar sua pesquisa sobre empresas, a refinar suas respostas e a sugerir maneiras de se destacar para os gerentes de contratação.

Comece sua preparação para a entrevista com o ClickUp Brain

Leia também: Dicas de entrevista remota para se preparar para sua próxima entrevista

7. Acompanhe todos os aplicativos em um só lugar

O ClickUp oferece modelos gratuitos para ajudá-lo a gerenciar cada etapa do processo de busca de emprego. Modelo de busca de emprego do ClickUp foi criado para manter seu processo de candidatura organizado e eficiente.

Modelo de busca de emprego do ClickUp

Com o modelo de busca de emprego do ClickUp, você pode:

Acompanhar e organizar todos os seus pedidos de emprego em um único local de fácil acesso

Armazenar documentos importantes como currículos, cartas de apresentação e anotações de entrevistas juntos

Definir prazos para envio de candidaturas e acompanhamento para manter o controle de sua busca de emprego

Acompanhar o status de cada candidatura, desde "Aplicada" até "Entrevista agendada" e "Oferta recebida

Você também pode usar a opção avançada Modelo de busca de emprego do ClickUp para personalizar ainda mais o processo.

Modelo de busca de emprego fácil de usar do ClickUp

Com este modelo, você pode:

Adicionar status personalizados a cada oportunidade - como "Entrevistando", "Oferta pendente" e "Rejeitada" - e visualizá-los em um quadro ou lista conveniente

a cada oportunidade - como "Entrevistando", "Oferta pendente" e "Rejeitada" - e visualizá-los em um quadro ou lista conveniente Incorpore Campos Personalizados como 'Nome da Empresa', 'Cargo', 'Data da Candidatura' e 'Prazo de Acompanhamento' para obter uma visão clara e detalhada do seu progresso

como 'Nome da Empresa', 'Cargo', 'Data da Candidatura' e 'Prazo de Acompanhamento' para obter uma visão clara e detalhada do seu progresso Acesse 50 perguntas prontas para reforçar sua preparação para a entrevista

Registre e acompanhe as classificações do Glassdoor para as empresas às quais está se candidatando

👀 Fato divertido

Além de apoiar os candidatos em sua busca por emprego, ClickUp também oferece suporte às equipes de RH permitindo que elas se concentrem mais em encontrar, treinar e reter os talentos certos e menos em logística.

Centralize os dados dos funcionários, crie e gerencie políticas de RH e otimize os fluxos de trabalho de RH com a solução de gerenciamento de RH do ClickUp

Veja como as equipes de RH usam o ClickUp para serem mais produtivas:

Dados de RH centralizados : Armazene informações, documentos e registros de funcionários em um só lugar com o ClickUp Docs e gerencie-os usando mais de 15 ferramentas personalizadas Visualizações do ClickUp Gerenciamento de tarefas : Acompanhe o recrutamento, a integração, as avaliações de desempenho e o treinamento com Tarefas do ClickUp Controle de tempo : Monitore as horas dos funcionários e o tempo do projeto para alocação eficiente de recursos

: Armazene informações, documentos e registros de funcionários em um só lugar com o ClickUp Docs e gerencie-os usando mais de 15 ferramentas personalizadas Visualizações do ClickUp Fluxos de trabalho personalizáveis : Crie fluxos de trabalho específicos da organização para recrutamento, integração e outros processos de RH

: Crie fluxos de trabalho específicos da organização para recrutamento, integração e outros processos de RH Colaboração : Melhore o trabalho em equipe com espaços compartilhados, ClickUp Chat e colaboração em tempo real

: Melhore o trabalho em equipe com espaços compartilhados, ClickUp Chat e colaboração em tempo real Relatórios e análises : Gere relatórios sobre métricas de RH e visualize-os em ClickUp Dashboards Integração de ferramentas : Integração com sistemas de folha de pagamento e de rastreamento de candidatos para um gerenciamento de RH perfeito

: Gere relatórios sobre métricas de RH e visualize-os em ClickUp Dashboards

_O ClickUp é excelente para gerenciar projetos que têm várias atividades e exigem o monitoramento dos recursos humanos, pois cada membro pode relatar o andamento das atividades, seja em projetos baseados em metodologias ágeis ou em cascata Marianela Fernandez consultora de tratamento de água da Eco Supplier Panamá

Obtenha sucesso na busca de emprego com o ClickUp

Você nunca é velho demais para estabelecer outra meta ou sonhar um novo sonho.

Les Brown, palestrante motivacional

Ao iniciar sua jornada de busca de emprego, lembre-se de que cada candidatura o aproxima de novas oportunidades. Criar um modelo de Excel de controle de candidaturas a emprego pode ser útil. No entanto, à medida que sua busca de emprego avança, o Excel pode rapidamente se tornar insuficiente e sobrecarregado, sem a flexibilidade necessária para gerenciar tarefas ou lembretes.

O ClickUp oferece uma solução mais robusta com recursos como rastreamento de tarefas, automação e gerenciamento de documentos para todos os aspectos de sua busca de emprego.

Desde o acompanhamento de candidaturas até a preparação para entrevistas, o uso dos poderosos recursos do ClickUp o manterá no topo de cada etapa do processo.

Fique um passo mais perto do emprego dos seus sonhos. Experimente o ClickUp hoje mesmo!