Modelos gratuitos de plano de carreira em Excel para planejar o crescimento profissional

Você já teve a sensação de estar andando em círculos com sua carreira? Você sabe que quer seguir em frente e tem aspirações de carreira em alta, mas descobrir os próximos passos pode parecer assustador.

Muitos profissionais compartilham essa luta e ficam presos entre a ambição e a incerteza.

Os modelos de plano de carreira do Excel podem ajudar em sua jornada. Essas ferramentas permitem que você divida suas metas em etapas acionáveis, tornando seu caminho para o avanço muito mais gerenciável.

Neste blog, compilamos uma lista de alguns modelos gratuitos de plano de carreira no Excel. Também exploraremos modelos alternativos excelentes ClickUp . Vamos lá! 💪

O que faz um bom modelo de Excel de plano de carreira?

Um bom modelo de Excel de trilha de carreira é uma ferramenta estratégica para indivíduos e organizações mapearem e visualizarem o desenvolvimento da carreira.

Aqui estão alguns recursos que você deve procurar. 👇

Opções de personalização: Deve permitir que você modifique as seções de acordo com as aspirações individuais e as necessidades específicas do seu campo profissional

Deve permitir que você modifique as seções de acordo com as aspirações individuais e as necessidades específicas do seu campo profissional Estrutura clara: Uma estrutura clara é essencial para estabelecer marcos e acompanhar o progresso. Também é melhor se o modelo tiver elementos visuais, como gráficos, linhas do tempo e seções codificadas por cores para melhorar a legibilidade

Uma estrutura clara é essencial para estabelecer marcos e acompanhar o progresso. Também é melhor se o modelo tiver elementos visuais, como gráficos, linhas do tempo e seções codificadas por cores para melhorar a legibilidade Conteúdo abrangente: O modelo deve delinear possíveis caminhos de carreira, destacando opções paravertical e lateral O Career Roadmap Template da Template.net ajuda você a mapear sua jornada profissional de forma clara e objetiva. Ele oferece um layout completo para delinear marcos e habilidades específicas a serem alcançados metas de curto prazo vs. metas de longo prazo .

Esse modelo personalizável oferece uma visão estratégica com cronogramas e etapas acionáveis para ajudá-lo a acompanhar seu crescimento. Ele também tem um espaço para autoavaliação e reflexão, incentivando-o a pensar sobre seus pontos fortes, áreas de melhoria e oportunidades de crescimento.

Ideal para: Profissionais que desejam estabelecer marcos claros e identificar as habilidades necessárias para atingir metas de carreira de longo prazo.

2. Modelo de visão geral do roteiro de carreira da Template.net

Via: Template.net O modelo de visão geral do roteiro de carreira da Template.net fornece um esboço estruturado e fácil de seguir para sua trajetória profissional. Seu layout abrangente ajuda a visualizar cada etapa do seu plano de carreira de forma clara e organizada.

Projetado com flexibilidade, o modelo se adapta às suas necessidades específicas de carreira e do setor. Você encontrará seções dedicadas para definir suas metas de carreira, identificar as habilidades e experiências necessárias para alcançá-las e estabelecer um cronograma para cada marco.

Ideal para: Profissionais que desejam um esboço estruturado e adaptável para visualizar e planejar cada estágio da carreira.

🔍 **Você sabia? 65% das crianças que estão entrando na escola primária hoje acabarão trabalhando em empregos que ainda não existem. O mapeamento de carreiras está se tornando cada vez mais flexível à medida que novos setores e funções surgem rapidamente. Esse cenário dinâmico exige que os profissionais permaneçam adaptáveis e proativos em seu planejamento de carreira.

3. Modelo de avaliação das necessidades de treinamento dos funcionários por Whatfix

Via: Que correção O modelo de avaliação das necessidades de treinamento de funcionários do Whatfix é um recurso prático para identificar as habilidades e as oportunidades de crescimento essenciais para o avanço na carreira.

Ele possui uma estrutura abrangente com vários níveis de avaliação, incluindo aspirações organizacionais, operacionais e individuais.

Esse modelo oferece uma perspectiva em camadas, incentivando a carreira orientada por dados e a decisões de planejamento de transição . Também inclui ferramentas para acompanhar o progresso pós-implementação, usando pesquisas de feedback e análises de desempenho para avaliar o desenvolvimento e refinar as etapas de crescimento futuro.

Ideal para: Organizações ou profissionais que desejam avaliar as lacunas de habilidades e priorizar o treinamento direcionado para o desenvolvimento da carreira.

4. Modelo de matriz de habilidades da Agility6

Via: Agilidade6 O modelo de matriz de habilidades da Agility6 é uma ferramenta simples e eficaz para orientar os profissionais no planejamento do crescimento da carreira e do desenvolvimento de habilidades. Ele apresenta as habilidades necessárias para atingir as metas de carreira e permite mapear as competências específicas relevantes para sua função atual ou aspirações futuras.

Você pode usá-lo em qualquer estágio da carreira, especialmente durante um mudança de carreira devido à sua forma estruturada, porém flexível, de visualizar uma jornada profissional. Ele também oferece insights imediatos sobre as áreas de desenvolvimento que moldarão seu crescimento.

Ideal para: Profissionais em qualquer estágio da carreira que precisam de uma visão geral clara das competências necessárias para sua função.

5. Modelo de estrutura de progressão de carreira da AIHR

Via: AIHR Este modelo de estrutura de progressão de carreira baseia-se na estrutura de progressão de carreira LEARN da AIHR e oferece dois caminhos flexíveis: o caminho do colaborador individual e o caminho do gerente.

Desenvolver suas habilidades e acompanhar seu crescimento torna-se muito mais fácil com essa abordagem. Iniciar sua carreira em um nível que se alinhe com os requisitos específicos da função também se torna mais viável.

Além disso, a flexibilidade de adaptá-lo aos seus interesses pessoais, pontos fortes e áreas de melhoria garante uma experiência personalizada.

Ideal para: Indivíduos e gerentes que desejam caminhos flexíveis para acompanhar as habilidades e a progressão na carreira.

Fato curioso: As pessoas nascidas nos últimos anos do baby boom (1957-64) tinham em média 12.7 empregos entre 18 e 56 anos de idade, sendo que quase metade desses empregos (cerca de 5,6) foi ocupada no final da adolescência e início dos vinte anos. Isso destaca a natureza dinâmica das experiências de início de carreira, em que a exploração e a adaptabilidade são fundamentais.

Limitações do uso do Excel para caminhos de carreira

É claro que o Excel pode ser uma ferramenta útil, mas tem seus desafios quando se trata de mapear planos de carreira. Desde a personalização limitada até a falta de recursos interativos, ele geralmente fica aquém do planejamento de longo prazo.

Vamos explorar por que confiar apenas no Excel pode não ser a melhor opção para o desenvolvimento de carreira:

Propenso a erros: No Excel, é fácil modificar acidentalmente dados ou fórmulas, o que pode distorcer todo o seu plano. Sem recursos robustos de verificação de erros, pequenos erros podem passar despercebidos, criando lacunas em sua estratégia de carreira

No Excel, é fácil modificar acidentalmente dados ou fórmulas, o que pode distorcer todo o seu plano. Sem recursos robustos de verificação de erros, pequenos erros podem passar despercebidos, criando lacunas em sua estratégia de carreira Problemas de escalabilidade: À medida que suas metas de carreira evoluem, você pode perceber que os limites de linhas e a capacidade de processamento do Excel o impedem de realizar suas metas. Para um planejamento de carreira mais complexo, como o acompanhamento de habilidades em várias funções ou projetos, ele pode ficar lento e difícil de gerenciar

À medida que suas metas de carreira evoluem, você pode perceber que os limites de linhas e a capacidade de processamento do Excel o impedem de realizar suas metas. Para um planejamento de carreira mais complexo, como o acompanhamento de habilidades em várias funções ou projetos, ele pode ficar lento e difícil de gerenciar Colaboração limitada: O planejamento de carreira geralmente se beneficia da contribuição dementores de carreira ou gerentes. No entanto, o Excel não foi criado para colaboração em tempo real, o que pode dificultar manter todos na mesma página e acompanhar seu progresso

O planejamento de carreira geralmente se beneficia da contribuição dementores de carreira ou gerentes. No entanto, o Excel não foi criado para colaboração em tempo real, o que pode dificultar manter todos na mesma página e acompanhar seu progresso Falta de recursos avançados: O Excel funciona bem com o básico, mas carece de ferramentas para insights avançados, como rastrear tendências de desempenho ou automatizar metas de desenvolvimento de habilidades

leia também 10 modelos de mapas de carreira para potencializar o caminho de crescimento da sua equipe

Modelos alternativos de plano de carreira

Se você estiver procurando uma alternativa mais eficaz ao Excel, ClickUp vale a pena considerar os modelos do ClickUp. Esses modelos oferecem uma abordagem estruturada e personalizável para o planejamento do seu plano de carreira, permitindo a colaboração em tempo real e atualizações contínuas.

Com o ClickUp, você pode acompanhar facilmente seu progresso, compartilhar insights com sua equipe e adaptar sua estratégia em uma plataforma centralizada.

Vamos dar uma olhada! 💁

1. Modelo de trilha de carreira do ClickUp

O Career Path Template do ClickUp foi projetado para ajudá-lo a visualizar e acompanhar a progressão da carreira em uma organização.

O modelo Modelo de trilha de carreira do ClickUp oferece uma estrutura abrangente para gerenciar o crescimento profissional dentro das equipes. Ele se destaca por sua capacidade de visualizar as jornadas de carreira individuais e acompanhar o progresso em direção às metas.

Esse modelo ajuda você a ver onde está atualmente e onde deseja chegar, facilitando a identificação do suporte e dos recursos necessários ao longo do caminho.

Além disso, suas opções de visualização dupla incluem as visualizações Start Here e Whiteboard. A visualização Start Here serve como um roteiro inicial, delineando as etapas essenciais para atingir seus objetivos de carreira, enquanto a visualização Whiteboard oferece uma representação visual de suas linhas do tempo e marcos.

O modelo enfatiza o acompanhamento do desempenho e os mecanismos de feedback, que são vitais para o engajamento e o planejamento.

Ideal para: Mapear jornadas de carreira individuais em uma organização, com visualizações para acompanhar cada marco.

2. Modelo de plano de desenvolvimento do funcionário do ClickUp

O modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de seus funcionários.

O modelo Modelo de plano de desenvolvimento de funcionários do ClickUp torna a criação de planos de desenvolvimento de funcionários eficiente e eficaz. É uma excelente maneira de se concentrar em metas individuais e, ao mesmo tempo, verificar o progresso por meio de objetivos mensuráveis.

Você começa avaliando suas habilidades e conhecimentos atuais, o que ajuda a identificar as áreas que precisam ser melhoradas. Em seguida, você define metas claras e mensuráveis para cada indivíduo, a fim de orientá-lo e motivá-lo. O modelo o orienta na determinação dos recursos necessários para atingir essas metas, como materiais de treinamento ou oportunidades de orientação.

Ele também solicita que você monitore regularmente o progresso e faça ajustes conforme necessário. Além disso, o modelo o incentiva a comemorar as conquistas, o que aumenta o moral e motiva a sua equipe a continuar a jornada de crescimento.

Ideal para: Criar planos de desenvolvimento estruturados que monitorem o progresso por meio de objetivos mensuráveis.

Fato curioso: O aconselhamento de carreira começou no início do século XX, quando os primeiros orientadores ajudaram as pessoas a combinar suas habilidades com possíveis empregos. Frank Parsons, muitas vezes chamado de pai da orientação profissional, ajudou a ser o pioneiro no processo de criação de planos de carreira estruturados.

3. Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp

O Modelo de Plano de Desenvolvimento Pessoal do ClickUp foi criado para ajudá-lo a se manter organizado e motivado em sua jornada de desenvolvimento pessoal.

O modelo Modelo de plano de desenvolvimento pessoal do ClickUp é uma excelente ferramenta para guiá-lo em sua jornada para atingir suas metas pessoais e profissionais. Você começa identificando as áreas que precisam ser melhoradas, o que lhe permite definir expectativas realistas adaptadas à sua situação específica.

Ele promove a responsabilidade por meio da definição de metas específicas e etapas acionáveis, ajudando você a se manter motivado à medida que avança.

Além disso, o modelo oferece espaço para acompanhar suas metas diárias mínimas, refletir sobre sua satisfação com o progresso e anotar suas vitórias e conquistas. Esse nível de detalhe ajuda a visualizar o crescimento, detectar tendências e identificar áreas que precisam de atenção.

Ideal para: Definir e acompanhar metas pessoais e metas profissionais com atributos detalhados para visualizar o crescimento.

4. Modelo de relatório de desempenho do ClickUp

O modelo de relatório de desempenho do ClickUp foi criado para ajudá-lo a acompanhar o desempenho e o progresso da sua equipe.

O modelo Modelo de relatório de desempenho do ClickUp eleva o processo de acompanhamento do progresso e alcance de suas metas. Ele ajuda você a ver o desempenho da sua equipe, ajudando a monitorar os KPIs em tempo real.

Você também pode usá-lo para analisar tendências com visualizações intuitivas e criar relatórios automatizados para economizar tempo na entrada manual de dados e manter o controle do seu trabalho. O modelo compara seu progresso com as metas estabelecidas e cria um senso de responsabilidade e motivação.

Se você estiver compartilhando o seu roteiro com um mentor ou com um trabalhando no desenvolvimento da equipe você pode obter feedback e insights em tempo real, mantendo-o motivado e alinhado com suas metas de carreira.

Ideal para: Acompanhar o desempenho da equipe, monitorar KPIs e criar relatórios visualizados e automatizados.

5. Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp

O modelo de avaliação de desempenho do ClickUp foi criado para ajudá-lo a avaliar o desempenho dos funcionários e gerenciar as avaliações.

O modelo Modelo de avaliação de desempenho do ClickUp simplifica seu processo de avaliação de desempenho e integra ferramentas essenciais de gerenciamento de projetos à estrutura de revisão.

Um recurso de destaque é o recurso de avaliação 360°, que permite reunir feedback de várias fontes, incluindo colegas e supervisores, para uma avaliação completa de suas contribuições para um projeto ou organização.

Além disso, você pode acompanhar perfeitamente a posição de cada avaliação e capturar atributos detalhados para categorizar as avaliações com precisão.

Ideal para: Uma experiência abrangente de feedback 360° com rastreamento personalizável para cada etapa do processo de avaliação.

**Você sabia? ocupações que mais crescem com a maior mudança percentual projetada de emprego incluem técnicos de serviços de turbinas eólicas e instaladores de energia solar fotovoltaica, com crescimento estimado de 60% e 48%, respectivamente.

6. Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp

O modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp foi criado para ajudá-lo a gerenciar o processo de integração de novos funcionários.

O modelo Modelo de plano de 30-60-90 dias do ClickUp fornece uma maneira estruturada de mapear metas e marcos para os três primeiros meses em uma nova função. Esse modelo divide cada mês em tarefas claras e acionáveis, ajudando os recém-contratados em novas funções a manter o foco e a organização à medida que progridem.

Cada seção - 30, 60 e 90 dias - oferece áreas personalizáveis para delinear as principais metas, métricas e objetivos de aprendizagem, facilitando o acompanhamento das realizações ao longo do tempo. Com esse plano, você pode definir prioridades imediatas, expandir gradualmente as responsabilidades e analisar o progresso para manter-se alinhado com as metas organizacionais.

Desde o primeiro dia, você é incentivado a documentar notas de progresso e reconhecer os principais comportamentos, habilidades e competências essenciais para prosperar em qualquer cargo. É uma ótima maneira de iniciar o planejamento da sucessão .

Ideal para: Estruturar metas iniciais ao longo de três meses, fornecendo um roteiro claro para integração ou novas funções.

Marque seu curso profissional sem esforço com o ClickUp

Com esses modelos de plano de carreira em Excel, você pode assumir o controle do seu crescimento profissional.

Quer esteja mapeando metas de curto prazo ou prevendo aspirações de longo prazo, essas ferramentas oferecem uma maneira estruturada de visualizar sua jornada.

Lembre-se, o planejamento é apenas o começo!

Para garantir que seu caminho permaneça claro e acionável, a integração dos modelos do ClickUp em sua rotina pode proporcionar o equilíbrio perfeito entre organização e eficiência. Registre-se no ClickUp hoje mesmo! ✅